10 beste software voor het beheren van agenda's en vergaderingen in 2025

Worstelt u met ongeorganiseerde vergaderingen en verloren actiepunten? De juiste software voor vergaderagenda's zorgt voor gestructureerde discussies, duidelijke resultaten en productieve follow-ups.

Wij hebben de 10 beste software voor vergaderagenda's samengesteld om het beheer van vergaderingen te stroomlijnen en de efficiëntie van teams te verhogen. Laten we erin duiken!

Bonus: Wist u dat ClickUp AI Notetaker uw aantekeningen van vergaderingen transcribeert, samenvat en omzet in bruikbare inzichten?

⏰ 60-seconden samenvatting Op zoek naar de beste software voor vergaderagenda's om vergaderingen te stroomlijnen, de samenwerking te verbeteren en actiepunten moeiteloos bij te houden? Hier volgt een kort overzicht van de beste oplossingen voor teams: ClickUp : Beste AI-gebaseerde alles-in-één platform voor vergaderingbeheer : Beste AI-gebaseerde alles-in-één platform voor vergaderingbeheer

Collega : Het beste voor gezamenlijke vergaderagenda's en realtime feedback

OneNote : Het beste voor digitaal aantekeningen maken en vergaderingen organiseren

GoTo Meeting : Het beste voor virtuele vergaderingen met ingebouwde agendatools

Spinach AI : Beste assistent voor vergaderingen met AI voor geautomatiseerde samenvattingen

Bereik : Het beste voor gestructureerde check-ins en teamafstemming

MeetingKing : Het beste voor gestructureerde documentatie en follow-ups van vergaderingen

Agenda : Het beste voor tijdlijngebaseerde aantekeningen en agenda-organisatie

Lucid Vergaderingen: Het beste voor gestructureerde en procesgedreven vergaderingen Verhoog de productiviteit, organiseer je team en voer betere vergaderingen met de juiste software!

Voordelen van software voor vergaderagenda's

Je hebt waarschijnlijk wel eens eindeloze vergaderingen bijgewoond met onduidelijke doelen, verspreide discussies en verloren items. Door te investeren in een degelijke softwaretool voor vergaderagenda's kun je deze frustraties de wereld uit helpen en zorgen voor een gestroomlijnd beheer van vergaderingen en een betere ervaring voor alle betrokkenen.

Lees hier hoe je team direct profiteert van het gebruik van software voor agenda- en vergaderbeheer:

Elke keer duidelijke agenda's

Wist je dat bij bijna 60% van de eenmalige vergaderingen en 64% van de terugkerende vergaderingen een gestructureerde agenda ontbreekt?

Met speciale software voor vergaderagenda's kunt u eenvoudig doelgerichte agenda's maken om tijdverlies tegen te gaan en een duidelijk abonnement op de vergadering te hebben.

U zult profiteren van:

Snel agenda's aanmaken met kant-en-klare, aanpasbare sjablonen voor vergaderingen

Scherp gefocuste discussies rond duidelijk gedefinieerde agendapunten

Eenvoudige verdeling van agenda's zodat uw deelnemers voorbereid aankomen op uw volgende vergadering

Kortere vergaderingen die tijd besparen

Ongestructureerde vergaderingen kunnen gemakkelijk ontsporen, wat leidt tot tijdverspilling en onduidelijke resultaten.

Effectieve oplossingen voor het beheren van vergaderingen pakken dat probleem direct aan door:

Het automatiseren van vervelende vergaderingen, wat vooral handig is voor terugkerende vergaderingen

Leg moeiteloos nauwkeurige notulen van vergaderingen vast, zodat u geen handmatige aantekeningen meer hoeft te maken

Gesprekken omzetten in georganiseerde actie-items met één klik

Naadloze samenwerking tussen teams

Teams die effectief samenwerken zijn tot vijf keer productiever. Goede software voor vergaderagenda's verbetert de samenwerking, zodat je team:

Gemakkelijk aantekeningen, documenten en taken openen en delen op meerdere mobiele apparaten

Werk samen aan agendapunten voorafgaand aan de vergadering en zorg voor productieve discussies

Taken direct toewijzen vanuit je agenda, zodat iedereen verantwoordelijk blijft en op één lijn zit

Meer transparantie en compliance

Transparantie is belangrijk, vooral bij openbare organisaties, raden of vergaderingen. Met de juiste software voor vergaderingbeheer kunt u eenvoudig voldoen aan de transparantieregels:

Snel agenda's en notulen publiceren voor openbare vergaderingen

Nauwkeurige digitale dossiers bijhouden om te voldoen aan de vereisten voor vergaderingen en openbare documenten

Toegankelijkheid bieden door middel van geïntegreerde ondertiteling en eenvoudig te navigeren digitale documenten

Door de juiste software voor vergaderagenda's te kiezen, geef je je team meer mogelijkheden en verander je ineffectieve vergaderingen in boeiende, gestructureerde sessies die de productiviteit verhogen en iedereen op dezelfde pagina houden.

Maar niet alle software voor vergaderingen is hetzelfde. Hoe vind je met zoveel opties de beste voor jouw team?

Waar moet je op letten bij software voor vergaderingen?

Het kiezen van de juiste tool hangt af van hoe goed deze het beheer van vergaderingen stroomlijnt, de samenwerking tussen teams verbetert en je vergaderingen efficiënt houdt.

Hier lees je wat je moet prioriteren bij het evalueren van een agenda en software voor het beheren van vergaderingen:

1. Aanpasbare sjablonen voor agenda's

Een sterk platform moet aanpasbare agendasjablonen bieden waarmee je snel gestructureerde abonnementen voor vergaderingen kunt maken die je gemakkelijk met teamleden kunt delen.

2. Naadloze notulen en documentatie van vergaderingen

Een goede oplossing voor het beheren van vergaderingen moet het vastleggen van notulen moeiteloos laten verlopen. Geautomatiseerde en AI-gestuurde softwaretools voor vergaderagenda's en aantekeningen voor vergaderingen zijn de beste voor goed presterende teams.

3. Slimme planning en integraties

Planning moet probleemloos verlopen, vooral bij terugkerende vergaderingen.

4. Actiegerichte follow-ups en verantwoording

Uw software moet meer doen dan alleen vergaderingen plannen; het moet er ook voor zorgen dat taken worden uitgevoerd door ingebouwde Taken bijhouden om taken na de vergadering toe te wijzen en op te volgen. Taken delegeren rechtstreeks vanuit de agenda van de vergadering is een andere zeer waardevolle functie

5. Toegankelijkheid en naleving

Compliance is de sleutel voor teams die openbare vergaderingen of formele beoordelingen behandelen. Zorg ervoor dat de software het beheer van openbare documenten bevat om agenda's en vergaderresultaten op te slaan, functies voor gesloten ondertiteling en toegankelijkheid voor inclusiviteit en veilige documenttoegang voor gecontroleerde delen van bestanden.

📮ClickUp Insight: Volgens ons onderzoek naar de effectiviteit van vergaderingen vindt 12% van de respondenten vergaderingen overvol, 17% zegt dat ze te lang duren en 10% vindt dat ze meestal overbodig zijn. In een ander ClickUp onderzoek bekende 70% van de respondenten dat ze graag een vervanger of een gemachtigde naar de vergaderingen zouden sturen als dat mogelijk was. ClickUp AI Notetaker kan uw perfecte vergadervolmacht zijn! Laat AI elk sleutelpunt, beslissing en actie-item vastleggen terwijl u zich concentreert op werk met een hogere waarde. Dankzij de automatische samenvattingen van vergaderingen en het aanmaken van Taken met behulp van ClickUp Brain, mist u nooit meer belangrijke informatie, zelfs niet wanneer u een vergadering niet kunt bijwonen. 💫 Echte resultaten: Teams die ClickUp's functies voor vergaderbeheer gebruiken, rapporteren maar liefst 50% minder onnodige gesprekken en vergaderingen!

De 10 beste software voor vergaderagenda's

Met zo veel tools op de markt kan het overweldigend zijn om de beste software voor vergaderingen te vinden. Het juiste platform moet meer doen dan alleen vergaderingen plannen: het moet het beheer van vergaderingen stroomlijnen, de samenwerking stimuleren en voorkomen dat er items tussenuit glippen.

Wij hebben de 10 beste softwareoplossingen voor vergaderagenda's geselecteerd om je te helpen betere vergaderingen te houden, beslissingen bij te houden en tijd te besparen. Dit is wat elke tool zo bijzonder maakt.

1. ClickUp (de beste software voor het beheren en samenwerken van vergaderingen op basis van AI)

ClickUp is alles-in-één software voor het beheren van vergaderingen, ontworpen om teams te helpen vergaderingen naadloos te plannen, organiseren en uitvoeren. Met ingebouwde AI-gestuurde aantekeningen, automatisering van taken en aanpasbare sjablonen, elimineert het gedoe van het handmatig aanmaken van vergaderagenda's en houdt het teams op één lijn wat betreft actiepunten.

ClickUp beste functies

a. AI-gestuurde assistent voor vergaderingen

ClickUp AI Notetaker verbetert het beheer van vergaderingen door het maken van aantekeningen te automatiseren, discussies samen te vatten en sleutelactiepunten te verzamelen. Handmatige transcriptie is niet meer nodig, zodat belangrijke inzichten niet verloren gaan.

Genereert automatisch aantekeningen voor vergaderingen, waardoor documentatie moeiteloos verloopt

Creëert automatisch actie-items, zodat je nooit een follow-up mist

Biedt directe samenvattingen, zodat teams snel de sleutelpunten kunnen bekijken

Voor een naadloze planning van vergaderingen helpt het ClickUp Meeting Agenda Template teams om discussies te structureren, items toe te wijzen en de voortgang bij te houden. Het is perfect om gesprekken georganiseerd en resultaatgericht te houden.

Ontvang gratis sjabloon Blijf op koers met de doelen die u hebt gesteld voor een vergadering met het ClickUp Agenda Sjabloon

b. Gestructureerd Taakbeheer

Taken toewijzen en beheren met ClickUp-taak

ClickUp-taak stroomlijnt de follow-up na een vergadering door gespreksonderwerpen onmiddellijk om te zetten in uitvoerbare taken met duidelijke deadlines en toegewezen personen.

Taken automatisering zorgt ervoor dat actiepunten nooit over het hoofd worden gezien

Prioriteringstools helpen teams zich te concentreren op de meest kritieke volgende stappen

Real-time bijhouden houdt belanghebbenden op de hoogte van de voortgang van het project

Hebt u een meer geformaliseerde agenda nodig? De ClickUp Board Meeting Agenda Template en de ClickUp Meetings Template bieden gestructureerde formats voor terugkerende vergaderingen en vergaderingen op directieniveau.

c. Centrale documentatie voor vergaderingen

Maak uw kennisdocumenten met ClickUp Docs

Met ClickUp Docs kunnen teams aantekeningen van vergaderingen in realtime vastleggen, beslissingen bijhouden en samenwerken aan gedeelde agenda's zonder tussen meerdere platforms te hoeven schakelen.

Real-time samenwerking zorgt ervoor dat aantekeningen van vergaderingen altijd worden bijgewerkt

Versiegeschiedenis bijhouden voorkomt het verlies van belangrijke wijzigingen

Eenvoudige koppeling van documenten koppelt vergaderingen aan relevante taken en dashboards

d. Bijhouden en rapporteren van acties

Houd uw doelstellingen bij met duidelijke tijdlijnen, meetbare doelen en automatische voortgang bijhouden met ClickUp Goals

ClickUp zorgt ervoor dat elke vergadering resultaat oplevert met functies voor het bijhouden van doelen en rapportage die in het platform zijn ingebouwd.

ClickUp Dashboards bieden een visueel overzicht van de resultaten van vergaderingen en actie-items

Geautomatiseerde herinneringen (met ClickUp-automatisering ) houden teamleden verantwoordelijk voor toegewezen Taken

Tools voor het bijhouden van voortgang zoals ClickUp Gantt Grafiek Weergave zorgen ervoor dat follow-ups niet verloren gaan

ClickUp limieten

De tool heeft een steile leercurve omdat het uitgebreide functies biedt, die nieuwe gebruikers tijd kunnen kosten om te navigeren

AI-functies voor het maken van aantekeningen zijn alleen beschikbaar in betaalde abonnementen

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

Business : $12/maand per gebruiker

Enterprise : Neem contact op voor prijzen

ClickUp AI Notetaker: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor slechts $6/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : ⭐ 4. 7/5 (10.000+ beoordelingen)

Hoofdstukra: ⭐ 4. 6/5 (4.400+ beoordelingen)

ClickUp heeft ons geholpen om onze middelen, communicatie en projectmanagement te centraliseren, waardoor we twee, zo niet drie keer zo efficiënt zijn.

ClickUp heeft ons geholpen om onze middelen, communicatie en projectmanagement te centraliseren, waardoor we twee, zo niet drie keer zo efficiënt zijn.

2. Fellow (het beste voor collaboratieve vergaderingen en realtime feedback)

via Collega

Fellow biedt een gestructureerde manier om vergaderingen te plannen, beheren en documenteren en zorgt er tegelijkertijd voor dat actiepunten worden toegewezen en bijgehouden. In plaats van te jongleren met verspreide aantekeningen, kunnen teams samenwerken aan vergaderagenda's, realtime aantekeningen maken en follow-ups delen in één ruimte.

Beste functies voor collega's

Teams kunnen samenwerkingsagenda's opstellen door discussiepunten toe te voegen voor, tijdens en na vergaderingen

Notulen van vergaderingen die actie vereisen, houden automatisch de sleutelpunten bij en wijzen taken toe om ervoor te zorgen dat er follow-ups plaatsvinden

Met realtime feedbacktools kunnen leden van het team gestructureerd input geven direct binnen de interface van de vergadering

Sjablonen voor terugkerende vergaderingen stroomlijnen het abonnement voor wekelijks synchroniseren, één-op-één vergaderingen en projectupdates

Het platform integreert met Slack, Microsoft Teams en Asana, waardoor het eenvoudig is om workflows te synchroniseren tussen tools

Limieten

Geen ingebouwde video conferencing; vereist integratie met platforms van derden

Sommige geavanceerde functies zijn vergrendeld achter betaalde abonnementen

Prijzen voor collega's

Gratis : Basis abonnement met beperkte functies

Pro : $6/gebruiker per maand

Business: Aangepaste prijzen

Beoordelingen van collega's

G2 : ⭐ 4. 7/5 (2000+ beoordelingen)

Hoofdstukra: ⭐ 4. 9/5

3. OneNote (het beste voor digitaal aantekeningen maken en vergaderingen organiseren)

via OneNote

OneNote is digitale notitiesoftware die teams en individuen helpt bij het organiseren van aantekeningen, actie-items en brainstormsessies in een flexibele, vrije werkruimte. In tegenstelling tot traditionele software voor vergaderagenda's biedt het een leeg canvas voor het vastleggen van ideeën, het invoegen van multimedia en het structureren van aantekeningen zoals jij dat wilt.

De beste functies van OneNote

Flexibele digitale aantekeningen voor het vastleggen van vergaderingen, takenlijsten en brainstormsessies

Functies voor tags en zoeken helpen teams om aantekeningen en actie-items van vergaderingen uit het verleden snel terug te vinden

Handschrift en tekenondersteuning voor het annoteren van content van vergaderingen en het schetsen van ideeën

Door realtime samenwerking kunnen meerdere gebruikers tegelijkertijd aantekeningen bewerken en toevoegen

Naadloze integratie met Microsoft 365 zorgt ervoor dat aantekeningen van vergaderingen worden gesynchroniseerd met Outlook, Teams en andere apps van Microsoft

OneNote beperkingen

Geen ingebouwde sjablonen voor de vergaderagenda, waardoor handmatig structureren nodig is

Grote notitieblokken met meerdere medewerkers kunnen vertraging oplopen bij het synchroniseren

Prijzen van OneNote:

Free versie : Bevat basisfuncties voor aantekeningen maken met cloud synchroniseren.

Microsoft 365 Personal : $9. 99/maand per gebruiker

Microsoft 365 Family: $12. 99/maand

OneNote beoordelingen

G2 : ⭐ 4. 5/5 (1.800+ beoordelingen)

Hoofdstukra: ⭐ 4. 6/5 (1.800+ beoordelingen)

Het mooie is dat het automatisch updates naar de cloud stuurt als je bent aangemeld bij je Microsoft account. Dit maakt het maken van back-ups van je werk heel gemakkelijk.

Het mooie is dat het automatisch updates naar de cloud stuurt als je bent aangemeld bij je Microsoft account. Dit maakt het maken van back-ups van je werk heel gemakkelijk.

via GoTo Vergadering

GoTo Meeting is een oplossing voor videoconferenties en online vergaderingen die is ontworpen voor bedrijven die behoefte hebben aan naadloze virtuele samenwerking. Het biedt ingebouwde hulpmiddelen voor vergaderagenda's, realtime transcriptie en AI-gestuurde samenvattingen, waardoor het een solide optie is voor teams die regelmatig vergaderingen op afstand houden.

GoTo Meeting beste functies

Geïntegreerde vergaderagenda tools helpen teams om discussies voor, tijdens en na vergaderingen te structureren

AI-gestuurde transcriptie en samenvattingen leggen automatisch aantekeningen en sleutelactiepunten van vergaderingen vast

Vergaderingen met één klik opnemen zorgt ervoor dat teams discussies op elk moment kunnen herbekijken

Naadloze agenda-integratie synchroniseert met Outlook, Google Agenda en Microsoft 365 voor soepel plannen

End-to-end encryptie zorgt voor veiligheid en privacy in vergaderingen

Beperkingen van GoTo Vergadering

Geen ingebouwde functies voor Taakbeheer - gebruikers moeten integreren met apps van derden voor follow-ups

Voor geavanceerde analyses en AI-gegenereerde samenvattingen van vergaderingen zijn duurdere abonnementen nodig

Prijzen GoTo Meeting

Professioneel : $12/gebruiker per maand

Business : $16/gebruiker per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen van GoTo Meeting

G2 : 4. 2/5 (13.000+ beoordelingen)

Hoofdstukra: ⭐ 4. 4/5 (11.000+ beoordelingen)

Vriendelijke gebruikersinterface helpt bij het beheren van meerdere vergaderingen. Audio en video is mooi en duidelijk en het platform werkt geweldig op zowel PC als Mac.

Vriendelijke gebruikersinterface helpt bij het beheren van meerdere vergaderingen. Audio en video is mooi en duidelijk en het platform werkt geweldig op zowel PC als Mac.

5. Spinach AI (het beste voor AI-gestuurde samenvattingen van vergaderingen en het bijhouden van acties)

via Spinach AI

Spinach AI is een assistent voor AI-vergaderingen die is ontworpen om de productiviteit van teams te verhogen door het maken van aantekeningen, het samenvatten van discussies en het bijhouden van actie-items te automatiseren. Spinach AI is ideaal voor teams die realtime AI-gegenereerde inzichten in vergaderingen willen, houdt vergaderingen georganiseerd en zorgt ervoor dat er geen belangrijke details verloren gaan.

Spinach AI beste functies

AI-gestuurde samenvattingen van vergaderingen genereren beknopte samenvattingen met sleutelactiepunten

Geautomatiseerde aantekeningen zorgen ervoor dat discussies en beslissingen zonder handmatige inspanning worden vastgelegd

Taken bijhouden en follow-ups helpen teams om verantwoordelijk te blijven door actiepunten toe te wijzen en te controleren

Real-time transcriptie van vergaderingen biedt nauwkeurige, doorzoekbare records voor betere documentatie

Naadloze integraties met Slack, Zoom, Google Meet en tools voor projectmanagement stroomlijnen workflows

Spinach AI limieten

Gebrek aan ingebouwde sjablonen voor agenda's, waardoor teams handmatig gestructureerde agenda's moeten maken

Sommige geavanceerde AI-functies zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen

Spinach AI prijzen

Starter : Gratis

Pro : $ 2,90 per uur vergadering

Business : $19/gebruiker per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen van Spinach AI

G2 : ⭐ 4. 8/5

Hoofdstukra: Niet beschikbaar

6. Bereik (Het beste voor gestructureerde check-ins en teamafstemming)

via Bereik

Bereik is een tool voor teamsamenwerking en vergaderbeheer die teams helpt om op één lijn te blijven met gestructureerde check-ins, gedeelde agenda's voor vergaderingen en automatische statusupdates. Range is ontworpen voor externe en hybride teams en stroomlijnt vergaderingen door transparantie en verantwoording te bevorderen en discussies op koers te houden.

Bereik beste functies

Gestructureerde check-ins helpen teams om vóór vergaderingen asynchroon updates te delen

Collaborative meeting agenda's zorgen ervoor dat teams voorbereid zijn met duidelijke discussiepunten

Aantekeningen van vergaderingen en het bijhouden van actie-items helpen teams om sleutelpunten en follow-ups vast te leggen

Geïntegreerde reflecties en het bijhouden van teamstemmingen stimuleren de betrokkenheid en bevorderen een ondersteunende werkomgeving

Naadloze integraties met Slack, Google Agenda en tools voor projectmanagement

Bereik beperkingen

Geen ingebouwde video-conferencing, waardoor integratie met andere software nodig is

Sommige geavanceerde functies voor rapportage zijn alleen beschikbaar in betaalde abonnementen

Bereik prijzen

Gratis : Voor 12 gebruikers

Standaard : $8/gebruiker per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Bereik beoordelingen

G2 : ⭐ 4. 6/5 (70+ beoordelingen)

Hoofdstukra: ⭐ 4. 7/5

7. MeetingKing (het beste voor gestructureerde documentatie en follow-ups van vergaderingen)

via Vergaderkoning

MeetingKing is software voor vergaderagenda's en notulen die is ontworpen om teams te helpen bij het maken van gestructureerde agenda's, het maken van gedetailleerde aantekeningen bij vergaderingen en het moeiteloos bijhouden van actie-items. Het vereenvoudigt de voorbereiding en opvolging van vergaderingen door geautomatiseerde documentatietools, Taaktaken en doorzoekbare archieven voor vergaderingen uit het verleden te bieden.

MeetingKing beste functies

Ingebouwde agendasjablonen stroomlijnen de voorbereiding van vergaderingen met voorgestructureerde formats

Taken toewijzen en follow-ups zorgen ervoor dat items niet tussen wal en schip vallen

Automatisch notulen maken van vergaderingen legt sleutel discussie punten en beslissingen vast

Dankzij de archief- en zoekfunctie voor vergaderingen hebben teams eenvoudig toegang tot discussies uit het verleden

Naadloze integratie met Google Agenda, Outlook en tools voor taakbeheer

MeetingKing limieten

Geen native functies voor videoconferenties, waardoor externe platforms nodig zijn voor virtuele vergaderingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor vergaderagenda's in vergelijking met andere oplossingen

MeetingKing prijzen

Basis : Free

Pro : $9,95/gebruiker per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen MeetingKing

G2 : Niet beschikbaar

Hoofdstukra: Niet beschikbaar

8. Agenda (het beste voor aantekeningen maken met een op tijdlijnen gebaseerde organisatie)

via Agenda

Agenda is een op tijdlijnen gebaseerde app voor het maken van aantekeningen, ontworpen voor professionals die aantekeningen van vergaderingen, agenda's en projectdocumentatie op een gestructureerde manier moeten organiseren.

In tegenstelling tot traditionele software voor vergaderagenda's richt Agenda zich op contextgedreven aantekeningen, waardoor gebruikers moeiteloos vergaderingen kunnen verbinden met gebeurtenissen in het verleden en de toekomst.

De beste functies van Agenda

Organisatie van aantekeningen op basis van tijdlijnen houdt vergaderingen gestructureerd en toegankelijk

Tags en categorisatietools maken het gemakkelijk om relevante aantekeningen te filteren en te vinden

Markdown ondersteunt teams bij het snel opmaken van aantekeningen en agenda's voor vergaderingen

iCloud synchroniseren zorgt ervoor dat aantekeningen van vergaderingen toegankelijk zijn op alle Apple apparaten

Naadloze integratie met Apple Agenda en Herinneringen voor verbeterde planning

Beperkingen van de agenda

Ontbreekt real-time samenwerking, waardoor het minder ideaal is voor het beheer van vergaderingen in teamverband

Geen Windows of Android versies, waardoor de toegankelijkheid voor niet-Apple gebruikers beperkt is

Agenda prijzen

Free Forever: Toegang tot alle basisfuncties voor aantekeningen maken en tijdlijnen

Agenda beoordelingen

G2 : Niet beschikbaar

Hoofdstukra: Niet beschikbaar

9. Lucid Meetings (het beste voor gestructureerde en procesgedreven vergaderingen)

via Lucid Vergaderingen

Lucid Meetings is een platform voor het beheren van vergaderingen dat is ontworpen voor teams die behoefte hebben aan gestructureerde, procesgestuurde vergaderingen met duidelijke agenda's, automatische follow-ups en het bijhouden van beslissingen.

Het biedt een uitgebreid kader om ervoor te zorgen dat vergaderingen effectief, herhaalbaar en goed gedocumenteerd zijn.

Lucid Vergaderingen beste functies

Ingebouwde sjablonen voor vergaderingen helpen teams om gestructureerde agenda's op maat te maken voor verschillende soorten vergaderingen

Geautomatiseerde follow-ups zorgen ervoor dat actiepunten en beslissingen worden vastgelegd en toegewezen

Tools voor het bijhouden van beslissingen documenteren afspraken en stroomlijnen de afstemming tussen teams

Naadloze integratie met Slack, Microsoft Teams en Google Agenda voor planning en samenwerking

Geavanceerde rapportage en inzichten om de effectiviteit van vergaderingen te analyseren en processen te verbeteren

Beperkingen van Lucid Vergaderingen

De interface kan voor nieuwe gebruikers complex aanvoelen door de gestructureerde aanpak

Beperkte AI-functies in vergelijking met andere oplossingen voor vergaderingbeheer

Lucid Vergaderingen prijzen

Gratis proefversie

Teams: $12. 50/gebruiker per maand

Business: $249 per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen Lucid Vergaderingen

G2 : Niet beschikbaar

Hoofdstukra: Niet beschikbaar

Helpt rommel met vergaderdata op te ruimen en werkt als virtuele secretaresse

Helpt rommel met vergaderdata op te ruimen en werkt als virtuele secretaresse

10. Avoma (het beste voor inzichten in AI-aangedreven vergaderingen en aantekeningen maken)

via Avoma

Avoma is een AI-gestuurde vergaderassistent die is ontworpen om teams te helpen bij het automatiseren van aantekeningen, het samenvatten van discussies en het verkrijgen van sleutelinzichten. Het stroomlijnt de documentatie van vergaderingen, waardoor het gemakkelijk wordt om belangrijke details vast te leggen en actiepunten bij te houden zonder handmatige inspanning.

Avoma beste functies

AI-gestuurde transcriptie en samenvattingen leggen automatisch aantekeningen, belangrijke punten en actie-items van vergaderingen vast

Real-time samenwerking stelt teams in staat om samen aantekeningen van vergaderingen te markeren, te becommentariëren en te bewerken

Analyse van vergaderingen geeft inzicht in spreektijd van sprekers, betrokkenheid en trends

CRM en agenda-integraties synchroniseren vergaderingen met platforms zoals HubSpot, Salesforce en Google Agenda

Het automatiseren van het bijhouden van actiepunten zorgt ervoor dat follow-ups naadloos worden toegewezen en bewaakt

Avoma limieten

AI-gegenereerde transcripties vereisen mogelijk handmatige bewerkingen voor nauwkeurigheid

Sommige geavanceerde functies voor analyse zijn alleen beschikbaar bij duurdere abonnementen

Avoma prijzen

AI Vergadering Assistent : $29/gebruiker per maand

Gespreksintelligentie : $69/gebruiker per maand

Inkomsten: $99/gebruiker per maand

Avoma beoordelingen

G2: ⭐ 4. 6/5 (1.300+ beoordelingen)

Capterra: Niet beschikbaar

Ik waardeer het hoe Avoma's AI-gegenereerde samenvattingen alle belangrijke punten vastleggen, zodat ik me kan concentreren op het gesprek in plaats van aantekeningen te maken.

Ik waardeer het hoe Avoma's AI-gegenereerde samenvattingen alle belangrijke punten vastleggen, zodat ik me kan concentreren op het gesprek in plaats van aantekeningen te maken.

Optimaliseer uw vergaderingen met de beste software voor vergaderagenda's

Vergaderingen hoeven niet onproductief te zijn. De juiste software voor vergaderagenda's helpt je om discussies te organiseren, sleutelpunten vast te leggen en actie-items bij te houden, zodat je team minder tijd besteedt aan ineffectieve vergaderingen en meer tijd heeft om abonnementen uit te voeren.

Van AI-assistenten zoals ClickUp en Spinach AI tot gestructureerde tools voor vergaderbeheer zoals Lucid Meetings, er is een platform voor elk team. Of je nu samenwerkende agenda's, geautomatiseerde samenvattingen of naadloze integraties nodig hebt, de juiste tool zorgt ervoor dat elke vergadering waarde toevoegt.

Klaar om betere vergaderingen te houden? Meld je aan voor ClickUp en stroomlijn je agendaplanning, het bijhouden van acties en de samenwerking tussen teams!