ClickUp vs. Anytype: welke productiviteitstool past het beste bij u?

Sommige mensen willen een productiviteitstool die alles kan: taken, documenten, doelen en automatisering. Anderen willen een overzichtelijke ruimte zonder afleiding om hun gedachten te ordenen.

Als je niet kunt kiezen tussen ClickUp en Anytype, is dit verschil de sleutel.

ClickUp zit boordevol functies voor teams en gestructureerde werkstromen, terwijl Anytype in de eerste plaats lokale notities maakt.

Beide hebben hun sterke punten, maar welke past het beste bij uw werkstroom? Laten we het ontdekken! 👀

ClickUp vs. Anytype in één oogopslag

Hier is een snelle vergelijkende tabel met de belangrijkste functies van elke tool:

Functie categorie ClickUp Anytype Kernaanbod Alles-in-één platform voor projectmanagement, teamsamenwerking en het aanmaken van documenten. Persoonlijk kennisbeheer en teamsamenwerking met de nadruk op privacy en offline-first functionaliteit. Taakbeheer ✔️ Geavanceerd taakbeheer met subtaken, afhankelijkheden, prioriteiten en meerdere weergaven (lijst, bord, Gantt, kalender). ✔️ Basis taakbeheer met aanpasbare sjablonen en relaties. Samenwerken aan documenten ✔️ Real-time bewerking van documenten, taken koppelen aan documenten en AI-ondersteund aanmaken van content. ✔️ Uitgebreide tekstbewerking met relationele koppelingen, offline toegang en end-to-end-versleuteling. AI-mogelijkheden ✔️ Ingebouwde AI-agents naast AI-aangedreven taakautomatisering, voorspellende analyses, slimme notificaties, contentgeneratie en taalvertaling. ❌ Beperkte AI-functies; richt zich meer op de privacy van gebruikers en offline functionaliteit. Teamcommunicatie ✔️ Ingebouwde realtime chat, opmerkingen, vermeldingen en integraties met Slack en Microsoft Teams. ✔️ Basisfuncties voor chatten en samenwerken; integreert met externe tools voor verbeterde communicatie. Aanpassing en weergave ✔️ Zeer aanpasbare werkstromen, dashboards en meer dan 15 projectweergaven. ✔️ Aanpasbare sjablonen en relaties; ondersteunt verschillende weergaven, zoals tabellen, borden en kalenders. Integraties ✔️ Integreert met meer dan 1.000 apps van derden, waaronder Google Workspace, Slack, GitHub en Zoom. ✔️ Ondersteunt integraties met externe tools; het bereik is echter beperkter in vergelijking met ClickUp. Offline toegang Voornamelijk cloudgebaseerd; beperkte offline functionaliteit. Volledig offline te gebruiken met end-to-end-versleuteling. Prijzen 💰 Biedt een gratis abonnement met essentiële functies; betaalde abonnementen beginnen bij $ 7/gebruiker/maand voor AI-functies 💰 Gratis en open source; optionele premium functies beschikbaar. Het beste voor Teams en organisaties die behoefte hebben aan uitgebreid projectmanagement, samenwerking en AI-gestuurde automatisering. Individuen en kleine teams die privacy, offline toegang en aanpasbaar kennisbeheer belangrijk vinden.

Wat is ClickUp?

Houd werk bij in meerdere afdelingen met ClickUp

Het werk van vandaag is niet efficiënt. 60% van onze tijd besteden we aan het delen, zoeken en bijwerken van informatie in verschillende tools. Onze projecten, documentatie en communicatie zijn verspreid over verschillende tools die niet met elkaar zijn verbonden, wat ten koste gaat van de productiviteit.

ClickUp lost dit probleem op met zijn alles-in-één app voor werk, die projecten, kennis en chatten combineert op één plek, allemaal aangedreven door 's werelds meest samenhangende werk-AI.

Vandaag de dag gebruiken meer dan 3 miljoen teams ClickUp om sneller te werken met efficiëntere werkstromen, gecentraliseerde kennis en focusgedreven chatten dat afleidingen elimineert en de productiviteit van de organisatie verhoogt.

Functies van ClickUp

Van aanpasbare weergaven tot integraties en automatisering, ClickUp is gemaakt voor teams en individuen die realtime samenwerking en efficiëntie willen maximaliseren.

Hier zijn enkele functies die het tot een uitstekende keuze maken. 📂

Functie #1: ClickUp-documenten

Schrijf, bewerk en werk samen met uw team in realtime met ClickUp Documenten

Als u ooit tussen meerdere apps hebt moeten schakelen om uw aantekeningen, taken en documenten gesynchroniseerd te houden, is ClickUp Docs de oplossing die u nodig hebt. Het is een gezamenlijke werkruimte waar u documenten kunt maken, bewerken en beheren terwijl u verbonden blijft met uw werkstroom.

Een productlanceringsplan kan bijvoorbeeld alles in één document bevatten: belangrijke data, marketingstrategieën en toegewezen taken zoals 'Advertenties afronden' of 'Persbericht versturen'. Met slash-commando's kun je eenvoudig tekst opmaken, tabellen invoegen om deliverables bij te houden en codeblokken toevoegen voor technische details.

Pas rijke tekstopmaak toe in ClickUp Docs voor esthetisch aantrekkelijke aantekeningen

En met functies voor realtime samenwerking, zoals @vermeldingen, inline opmerkingen en live cursorregistratie, blijft iedereen op één lijn zonder de app voor notities te verlaten.

💡 Pro-tip: Voeg visuele structuur toe aan je notities met kopteksten, scheidingslijnen en callout-blokken. Met kleurcodes kun je belangrijke details markeren, terwijl emoji's persoonlijkheid toevoegen en helpen bij het snel scannen. Combineer deze met opsommingstekens en checklists om je notities esthetisch en functioneel te houden.

Functie #2: ClickUp Brain

Vraag ClickUp Brain om elk gewenst document samen te vatten in ClickUp Documenten

Als documenten je gedachten ordenen, gaat ClickUp Brain nog een stap verder als een AI-aangedreven werkassistent die rechtstreeks in je werkruimte is ingebouwd. Het begrijpt je taken, documenten en projecten, waardoor je direct toegang hebt tot de benodigde informatie.

Stel dat u een projectvoorstel voorbereidt voor het herontwerpen van een website.

Terwijl u in een ClickUp-document schrijft, kunt u ClickUp Brain vragen om 'De omvang van ons laatste websiteproject voor [naam client] samen te vatten' en direct details over tijdlijnen, budgetten en sleutelresultaten te krijgen. Het kan ook eerdere feedback van clients, contractvoorwaarden en prestatiestatistieken ophalen, zodat u zich kunt concentreren op het schrijven van een goed geïnformeerd voorstel zonder momentum te verliezen.

Snel een samenvatting van een project nodig? ClickUp Brain kan uw document scannen en binnen enkele seconden een samenvatting genereren. Wilt u uw team op de hoogte brengen? Het kan een e-mail of een taakupdate opstellen op basis van de laatste projectdetails. U kunt AI zelfs gebruiken voor het maken van notities en content, inclusief het verfijnen van uw schrijfstijl en het opstellen van rapporten.

Naast directe ondersteuning introduceert ClickUp Brain AI-agenten, zogenaamde Autopilot Agents, die het werk in lijsten en chats kunnen automatiseren. Lijstagenten kunnen worden ingesteld om uw ruimtes, mappen of lijsten te monitoren en automatisch acties uit te voeren, zoals updates posten, projectactiviteiten samenvatten of reageren op wijzigingen in de status van taken. Een lijstagent kan bijvoorbeeld een wekelijkse projectsamenvatting genereren of uw team op de hoogte brengen wanneer de prioriteit van een taak verandert.

Vat chat threads samen, genereer project updates en meer met ClickUp's Autopilot Agents

Aan de andere kant werken chatagenten binnen de chatkanalen van uw team, waar ze vragen kunnen beantwoorden, direct informatie uit uw werkruimte kunnen verstrekken of zelfs taken en documenten kunnen aanmaken op basis van chatverzoeken. Dit betekent dat routinematige vragen automatisch worden beantwoord en dat belangrijke updates nooit worden gemist. U kunt kiezen uit vooraf gebouwde Autopilot-agenten voor veelvoorkomende werkstromen of uw eigen aangepaste Autopilot-agenten ontwerpen die aansluiten bij de unieke behoeften van uw team.

🔍 Wist u dat? Leonardo da Vinci schreef zijn aantekeningen vaak achterstevoren, wat betekent dat ze alleen met een spiegel goed te lezen waren. Historici denken dat hij dit deed om zijn ideeën privé te houden of omdat het voor hem als linkshandige natuurlijker was.

Functie #3: ClickUp Notepad

Houd uw takenlijst bij de hand met ClickUp Notepad

Heb je ooit een geweldig idee in je hoofd gehad tijdens een drukke werkdag, om het later weer te vergeten? ClickUp Notepad is je persoonlijke ruimte om gedachten, herinneringen en taken op te schrijven zonder de hoofdwerkruimte rommelig te maken.

Stel dat u in een vergadering zit en een nieuw idee voor een contentstrategie bedenkt. In plaats van naar een plakbriefje te zoeken of een andere app te openen, gaat u snel naar ClickUp Notepad in het menu Snelle acties en schrijft u het op.

Wilt u notities ordenen? Notepad ondersteunt rich text-opmaak, zodat u kopteksten, opsommingstekens of zelfs kleurcodes kunt toevoegen om alles overzichtelijk te houden. Als u een checklist maakt, kunt u items verslepen om ze in een logische volgorde te plaatsen.

Je kunt ook afbeeldingen en video's toevoegen met behulp van slash-commando's, waardoor je eenvoudig visuele referenties naast je aantekeningen kunt opslaan.

🧠 Leuk weetje: Lang voordat er digitale productiviteitstools bestonden, dateert de eerste geregistreerde takenlijst al uit 1795 v.Chr.! De Babylonische koning Hammurabi liet lijsten in steen beitelen om wetten bij te houden – een vroege versie van een taakbeheerder.

Functie #4: ClickUp-taken

Organiseer ClickUp-taken en voeg taakafhankelijkheden toe om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt

Of je nu een solo-project uitvoert of samenwerkt met een team, met ClickUp-taken kun je eenvoudig werk toewijzen, voortgang bijhouden en georganiseerd blijven zonder de chaos van eindeloze berichten.

Stel dat u een productlancering plant voor een nieuwe fitnesstracker.

Je kunt een taak aanmaken voor elke belangrijke mijlpaal, zoals het afronden van de productverpakking, het voorbereiden van de landingspagina van de website en het coördineren van samenwerkingen met influencers.

Wilt u het nog verder opsplitsen? Met subtaken en takenchecklists kunt u elk detail organiseren. Onder de taak 'landingspagina website' kunt u subtaken toevoegen voor het schrijven van de productbeschrijving, het ontwerpen van banners en het opzetten van een formulier voor voorbestellingen. Wijs deadlines en verantwoordelijkheden toe aan teamleden, zodat de copywriter weet wanneer hij de content moet aanleveren en de ontwerper op schema blijft met de visuals.

Met het platform kun je ook de tijd bijhouden die aan taken en projecten wordt besteed.

Voor nog meer controle kunt u met Taakafhankelijkheden in ClickUp sequenties instellen, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat de advertentiecampagne pas kan worden gelanceerd nadat de productvideo is goedgekeurd. Als er iets verandert, kunt u met de tijdlijnweergave van ClickUp deadlines aanpassen en de werklast direct opnieuw verdelen.

🔍 Wist u dat? Graphomanie is een psychologische aandoening waarbij mensen een oncontroleerbare drang voelen om te schrijven. Sommige historische figuren, zoals Voltaire en Balzac, schreven obsessief en vulden duizenden pagina's met aantekeningen.

Prijzen van ClickUp

🔍 Wist u dat? Vóór de 19e eeuw droegen mensen losse vellen papier bij zich om aantekeningen te maken. In 1888 bond een Tasmaniër genaamd J.A. Birchall deze vellen aan elkaar en creëerde zo het eerste commercieel verkrijgbare notitieboekje.

Wat is Anytype?

De gebruiksvriendelijke interface van Anytype

Anytype is een open-source, lokaal georiënteerde app voor het maken van notities die gebruikers helpt hun notities op een gestructureerde en onderling verbonden manier te organiseren.

De open-source productiviteitssoftware is beschikbaar op macOS, Windows, iOS en Android en biedt zelfs een Chrome-extensie om snel aantekeningen van het web op te slaan. Met end-to-end-versleuteling en lokale versleutelingssleutels op het apparaat blijven uw gegevens van u, iets wat gebruikers die privacy belangrijk vinden, zullen waarderen.

Functies van Anytype

Anytype is een tool die is ontwikkeld voor gestructureerd denken en naadloze organisatie. Of het nu gaat om het beheren van taken, het in kaart brengen van ideeën of het creëren van een persoonlijke kennisbank, de functies helpen je georganiseerd te blijven zonder dat je je beperkt voelt.

Laten we eens kijken wat deze kennisbanksoftware zo bijzonder maakt en hoe de sleutelfuncties in uw werkstroom kunnen worden geïntegreerd. 💁

Functie #1: Objectgebaseerde notities maken

Objectgebaseerde aantekeningen, taken en vergaderingen in Anytype

In tegenstelling tot traditionele apps voor het maken van aantekeningen, behandelt Anytype alles – aantekeningen, taken, boeken en vergaderingen – als objecten die aan elkaar kunnen worden gekoppeld.

Als je bijvoorbeeld onderzoek doet naar een onderwerp, kun je een research object aanmaken, dit koppelen aan relevante artikelen en zelfs aan een project waaraan je werkt. Zo creëer je een gestructureerde, onderling verbonden kennisbank in plaats van geïsoleerde aantekeningen.

🧠 Leuk weetje: Anytype haalt inspiratie uit verschillende domeinen, waaronder documentaires over individualisme, collectivisme en kunstmatige intelligentie. Deze eclectische inspiratie is terug te vinden in het ontwerp en de functionaliteit van de app, die een holistische gebruikerservaring wil bieden.

Functie #2: Gedeelde werkruimte en aangepaste widgets

Gedeelde werkruimtes om samen te werken met je teamgenoten

Anytype ondersteunt ook teamsamenwerking via gedeelde werkruimtes. Je kunt met collega's werken aan een gezamenlijk onderzoeksproject, brainstormen over ideeën of een collectieve kennisbank opbouwen, terwijl alles overzichtelijk blijft.

Bovendien kunt u uw startpagina aanpassen met widgets die uw belangrijkste taken, aantekeningen of projecten weergeven.

📮 ClickUp Insight: 35% van de kenniswerkers zegt dat Monday hun minst productieve dag is, en het is niet moeilijk te begrijpen waarom. Tussen het bijwerken van e-mails, het sorteren van chatberichten, het doornemen van projectnotities en het bijwonen van stand-upvergaderingen, geeft de helft van de werknemers aan zich aan het begin van de week meer gestrest te voelen. Wanneer alles verspreid is over verschillende tools, duurt het langer dan nodig is om weer aan het werk te gaan. ClickUp helpt de chaos van Monday te doorbreken door taken, projectnotities en teamcommunicatie op één plek samen te brengen.

Functie #3: Databases en sets

Specifieke databases samengesteld voor het organiseren van aantekeningen

Met Sets kunt u met Anytype objecten ordenen in databases die in verschillende formaten kunnen worden weergegeven: raster, galerij, lijst, Kanban, kalender en grafiek. Als u een onderzoeksproject beheert, kunt u een database met bronnen aanmaken, deze taggen op onderwerp en schakelen tussen verschillende weergaven om de voortgang bij te houden.

Bovendien visualiseert de grafische weergave de verbindingen tussen verschillende objecten, zodat u gemakkelijk kunt zien hoe uw ideeën met elkaar verband houden.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor taakbeheer in ClickUp en Excel

Prijzen van Anytype

Free

Builder: $99/jaar

Mede-maker: $ 299 voor 3 jaar

Business: Aangepaste prijzen

🧠 Leuk weetje: In Japan bestaat er een methode voor het maken van aantekeningen die Shorthand Notes (of Sokkibon ) wordt genoemd, waarbij snel en gestileerd wordt geschreven om details van colleges snel vast te leggen. Veel Japanse studenten gebruiken kakeibo ook voor het bijhouden van hun budget, wat in feite neerkomt op het maken van financiële aantekeningen!

ClickUp vs. Anytype: functies vergeleken

ClickUp en Anytype hebben zeer verschillende benaderingen van organisatie, samenwerking en aanpassing. De ene is gebouwd voor gestructureerd projectmanagement, terwijl de andere bedoeld is voor persoonlijk kennisbeheer.

Laten we eens kijken wat elk platform te bieden heeft (met behulp van deze tabel). ⚒️

Projectmanagement

Het bijhouden van taken, deadlines en de voortgang van het team kan een project maken of breken. Laten we eens kijken hoe elk platform projectmanagement aanpakt en of ze complexe werkstromen aankunnen.

ClickUp

Als het gaat om projectmanagement, is ClickUp een krachtpatser. Het biedt teams gestructureerde manieren om werk te plannen, bij te houden en te beheren via functies zoals takenlijsten en zelfs ingebouwde automatisering.

U kunt taken toewijzen, deadlines instellen, voortgang bewaken en werkstromen visualiseren, waardoor het een geweldige tool is voor bedrijven die complexe projecten uitvoeren. Tijdsregistratie, het instellen van doelen en uitgebreide rapportage maken het nog gebruiksvriendelijker.

Anytype

Aan de andere kant is Anytype niet ontworpen voor projectmanagement in de traditionele zin.

Hoewel het een innovatief objectgebaseerd systeem biedt voor het organiseren van bestanden en mappen, ontbreken essentiële tools voor projectmanagement, zoals taakafhankelijkheden, automatisering van de werkstroom en rapportage voor teams.

🏆 Winnaar: ClickUp, omdat de uitgebreide functies en schaalbaarheid het ideaal maken voor teams die meerdere projecten en taken beheren.

Notities maken en organiseren

Het organiseren van aantekeningen moet snel en moeiteloos gaan. Laten we eens kijken welke tool het gemakkelijker maakt om ideeën vast te leggen en te structureren.

ClickUp

ClickUp biedt functies voor het maken van notities, zoals Notepad en Docs, als aanvulling op de reeds krachtige mogelijkheden voor projectmanagement. Het zorgt ervoor dat uw notities actiegerichte worden door naadloze integratie met taken, projecten en werkstromen.

Met functies zoals realtime samenwerking, rich text-opmaak en versiegeschiedenis kunt u processen documenteren, brainstormen en een kennisbank op een gestructureerde manier bijhouden. De app past zich ook aan verschillende methoden voor het maken van notities aan.

Anytype

Anytype is ontworpen voor persoonlijk kennisbeheer en biedt een systeem voor het onderling koppelen van notities, ideeën en gegevenspunten. De visuele grafische weergave helpt gebruikers relaties tussen verschillende stukjes informatie te zien, waardoor het een geweldige tool is voor mensen die de voorkeur geven aan een niet-lineaire aanpak van het organiseren van notities.

Bovendien zorgt de offline modus ervoor dat gebruikers hun aantekeningen kunnen raadplegen zonder internetverbinding.

🏆 Winnaar: Het is een gelijkspel! ClickUp en Anytype bieden beide krachtige functies voor het maken van aantekeningen en het organiseren van informatie.

🧠 Leuk weetje: De afdeling Vraagstukken Documenten van de FBI is gespecialiseerd in het analyseren van handgeschreven aantekeningen om de authenticiteit, auteurschap en verborgen betekenissen vast te stellen, wat bewijst dat het maken van aantekeningen een serieuze forensische waarde kan hebben!

Samenwerking

Samenwerken moet naadloos verlopen, of je nu brainstormt, taken toewijst of feedback deelt. Laten we eens kijken welke tool de samenwerking binnen teams efficiënter maakt.

ClickUp

Het platform stelt teams in staat om naadloos samen te werken met realtime bewerking van documenten, opmerkingen in taken, vermeldingen en ingebouwde chatfunctionaliteit.

ClickUp kan ook worden geïntegreerd met populaire tools zoals Slack, Google Drive en Zoom, waardoor een soepele communicatie tussen verschillende platforms wordt gegarandeerd. Op rollen gebaseerde toestemmingen en toegangscontroles helpen teams te beheren wie taken kan bekijken en bewerken, waardoor de veiligheid wordt gewaarborgd en teamwork wordt bevorderd.

Anytype

Anytype richt zich momenteel op offline privé notities en kennisbeheer in plaats van realtime samenwerking.

Hoewel je pagina's kunt delen en content kunt synchroniseren tussen apparaten, ontbreken functies zoals live bewerking, opmerkingen of vermeldingen. Hierdoor is het beter geschikt voor persoonlijk gebruik dan voor teamgebaseerde projecten.

🏆 Winnaar: ClickUp vanwege de realtime samenwerking, taakbeheer en integratiemogelijkheden.

4. Waarde voor uw geld

Zowel ClickUp als Anytype bieden verschillende prijsmodellen, waarbij beide tools gratis en betaalde abonnementen hebben. Laten we de beschikbare abonnementen en de functies die ze bieden eens op een rijtje zetten.

Prijzen van ClickUp

Prijzen van Anytype

Free Forever : Volledige toegang tot lokale notities, objectgebaseerde notitie-organisatie en versleutelde opslagruimte.

Builder ($ 99/jaar) : voegt geavanceerde functies toe, zoals aangepaste sjablonen op basis van objecten en beperkte opties voor teamsamenwerking.

Co-creator ($ 299 voor 3 jaar) : bevat volledige samenwerkingsfuncties, werkruimtes voor teams en meer aanpassingsmogelijkheden voor grotere teams.

Business (aangepaste prijzen): Dit abonnement bevat functies op ondernemingsniveau, zoals privéruimtes voor teams, aangepaste sjablonen voor notities en extra tools voor teamsamenwerking.

Welk abonnement is beter: ClickUp of Anytype?

ClickUp komt als beste uit deze vergelijking.

Betaalbaarheid : De betaalde abonnementen van ClickUp beginnen bij een budgetvriendelijke $ 7 per gebruiker en bieden meer robuuste functies dan de betaalde abonnementen van Anytype, die in een hogere prijsklasse beginnen

Opslagruimte en functies : Het gratis abonnement van ClickUp biedt aanzienlijk meer opslagruimte (100 MB) dan het gratis abonnement van Anytype, dat voornamelijk is ontworpen voor lokale, persoonlijke notities

Waar voor je geld : het Unlimited-abonnement van ClickUp biedt functies zoals dashboards, whiteboards, tijdsregistratie en geavanceerde integraties – functies die Anytype niet biedt voor een vergelijkbare prijs

AI-integratie: ClickUp biedt ook AI-aangedreven functies vanaf $ 5 per maand per gebruiker, voor een extra boost van de productiviteit, iets wat Anytype niet biedt

De prijzen van ClickUp bieden een meer complete set tools, waardoor het de betere keuze is voor gebruikers die krachtige functies voor projectmanagement en teamsamenwerking nodig hebben tegen een betaalbare prijs.

ClickUp vs. Anytype op Reddit

We hebben Reddit doorzocht om te zien wat gebruikers vinden van ClickUp versus Anytype, maar in tegenstelling tot andere vergelijkingen van productiviteitstools zijn er niet veel directe threads waarin deze twee platforms rechtstreeks met elkaar worden vergeleken.

Uit discussies over elke tool afzonderlijk komen echter sterke meningen naar voren over hun sterke punten en ideale gebruikssituaties. 👇

Dit is wat gebruikers zeggen over ClickUp:

We gebruiken Clickup nu al minstens 4 jaar en eerlijk gezegd is het veruit een van de beste tools voor projectmanagement. We hebben Asana, Monday.com en Trello geprobeerd voordat we voor ClickUp kozen. De beste keuze ooit! Ik heb nooit grote problemen gehad en de klantenservice is behulpzaam. Ik heb een betaald abonnement en met de nieuwe versie wordt het steeds beter. Over het algemeen heeft ClickUp, gezien de prijs en de enorme hoeveelheid tools, al mijn verwachtingen overtroffen.

We gebruiken Clickup nu al minstens 4 jaar en eerlijk gezegd is het veruit een van de beste tools voor projectmanagement. We hebben Asana, Monday.com en Trello geprobeerd voordat we voor ClickUp kozen. De beste keuze ooit! Ik heb nooit grote problemen gehad en de klantenservice is behulpzaam. Ik heb een betaald abonnement en met de nieuwe versie wordt het steeds beter. Over het algemeen heeft ClickUp, gezien de prijs en de enorme hoeveelheid tools, al mijn verwachtingen overtroffen.

Het werkt veel sneller, krachtiger en kan ongelooflijk goed worden gekoppeld aan een groot aantal apps... Mijn team gebruikt het voor de meeste projectactiviteiten en met de nieuwe chatfunctie overwegen we ook Slack te verlaten. Het is ECHT een goed programma. De app is geweldig. De ondersteuning is geweldig. De prijs is geweldig. Plug-and-play + aanpassingen zijn echt top.

Het werkt veel sneller, krachtiger en kan ongelooflijk goed worden gekoppeld aan een groot aantal apps... Mijn team gebruikt het voor de meeste projectactiviteiten en met de nieuwe chatfunctie overwegen we ook Slack te verlaten. Het is ECHT een goed programma. De app is geweldig. De ondersteuning is geweldig. De prijs is geweldig. Plug-and-play + aanpassingen zijn echt top.

Dit is wat gebruikers zeggen over Anytype:

De gebruikersinterface is onhandig, het duurt eeuwen om bij de kluis zelf te komen en aantekeningen te maken. De kluis zelf wordt in het begin voor u gedefinieerd aan de hand van verschillende sjablonen. Hoewel u deze naar wens kunt aanpassen, geef ik er de voorkeur aan om mijn kluis helemaal zelf op te bouwen in plaats van er een kant-en-klare te krijgen en deze aan te passen... Wat ik leuk vind: ze hebben een GUI voor het bewerken van tabellen...

De gebruikersinterface is onhandig, het duurt eeuwen om bij de kluis zelf te komen en aantekeningen te maken. De kluis zelf wordt in het begin voor u gedefinieerd aan de hand van verschillende sjablonen. Hoewel u deze naar wens kunt aanpassen, geef ik er de voorkeur aan om mijn kluis helemaal zelf op te bouwen in plaats van een kant-en-klare te krijgen en deze aan te passen... Wat ik leuk vind: ze hebben een GUI voor het bewerken van tabellen...

Ja, ik heb het uitgeprobeerd. Het leek erg op Notion. Maar op de een of andere manier nog verwarrender. Ik wist niet waar ik moest beginnen en begreep die sjablonen niet.

Ja, ik heb het uitgeprobeerd. Het leek erg op Notion. Maar op de een of andere manier nog verwarrender. Ik wist niet waar ik moest beginnen en begreep die sjablonen niet.

Welke productiviteitstool is de beste?

Na een vergelijking van de sleutelfuncties van ClickUp en Anytype komt er één duidelijke winnaar uit de bus.

Het is ClickUp! 👑

De objectgebaseerde aanpak en het privacy-first-model van Anytype geven een frisse kijk op het maken van aantekeningen. Het ontbreekt echter aan de robuuste functies voor projectmanagement en samenwerking die veel professionals en teams nodig hebben om efficiënt te blijven werken.

ClickUp daarentegen kan het allemaal: van taakbeheer en automatisering tot het delen van documenten en naadloze teamsamenwerking. Het gaat verder dan organiseren en zet ideeën om in actie.

Waarom wachten? Meld u vandaag nog gratis aan voor ClickUp! ✅