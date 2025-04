Top 10 Tango alternatieven en concurrenten in 2025

"Ik hou van het maken van SOP's", zei niemand ooit. En daar is een goede reden voor.

Wie wil er nou eindeloos schermafbeeldingen maken, deze kwijtraken tussen een ziljoen bestanden op de desktop, van tabblad wisselen en de constante angst dat een crash de voortgang teniet doet?

Dit was zo totdat Tango het spel veranderde met geautomatiseerde procesdocumentatie.

Terwijl Tango het pad effende, bieden alternatieven in de documentatieruimte meer geavanceerde functies, van schermopname tot AI-gestuurde vastlegging van werkstromen, waardoor processen nog soepeler verlopen.

Of u nu in-app gidsen, realtime assistentie of teamsamenwerking nodig hebt, er is een Tango-alternatief voor u. Laten we kijken wat het beste bij u past!

60-seconden samenvatting Hier zijn de top 10 alternatieven voor Tango voor het maken van stap-voor-stap gidsen en tutorials: ClickUp: Het beste voor het maken van tutorials, procesdocumentatie en samenwerking : Het beste voor het maken van tutorials, procesdocumentatie en samenwerking Scribe: Het beste voor snelle, geautomatiseerde aanmaak van stap-voor-stap handleidingen met automatisch vastgelegde schermafbeeldingen Process Street: Het beste voor AI-gestuurde automatisering van werkstromen en het bijhouden van processen Document360: De beste voor uitgebreid kennisbankbeheer met meertalige AI-zoekfunctie Training: Het beste voor het interactief onboarding van werknemers en het aanmaken van trainingsprogramma's UserGuiding: Het beste voor codevrije interactieve rondleidingen door producten Iorad: Het beste voor directe conversie van schermacties in interactieve tutorials Loom: Het beste voor snelle schermopnamen met audio voor async teamcommunicatie Snagit: Het beste voor geavanceerde schermafbeelding en annotatie Camtasia: Het beste voor het aanmaken van professionele instructievideo's met geavanceerde bewerking

Wat is Tango?

Tango is een hulpmiddel om werkstromen op uw scherm vast te leggen en er stap voor stap gidsen van te maken. Het is perfect voor procesdocumentatie, in-app gidsen en trainingsmateriaal. Zie het als de scherpziende collega die aantekeningen maakt zodat anderen het later kunnen volgen.

Met de Tango extensie voor Chrome of de desktop-app kunt u stappen vastleggen, schermafbeeldingen maken en binnen enkele seconden gemakkelijk toegankelijke visuele gidsen maken.

wist u dat? 48% van de werknemers moeite heeft om documenten snel en efficiënt te vinden. Slechte documentatiemethoden vertragen werkstromen, verspillen kostbare tijd en leiden tot frustratie.

Waarom kiezen voor Tango alternatieven?

Hoewel Tango een solide hulpmiddel voor procesdocumentatie is, is het niet voor iedereen geschikt.

Sommige teams worstelen met Tango's interface boordevol functies, terwijl ze alleen maar een eenvoudige handleiding willen maken.

Een gebruiker van Tango die het platform heeft beoordeeld zegt:

Het is niet zo intuïtief om op verschillende stappen te klikken en terug te gaan en diepgaand te moeten bewerken is erg tijdrovend. Ik ken misschien nog niet alle mogelijkheden van het platform, maar ik heb liever iets dat automatisch stappen opneemt terwijl ik het scherm opneem en deze samenvat met AI-ondersteuning om tegelijkertijd een SOP te genereren.

Het is niet zo intuïtief om op verschillende stappen te klikken en terug te gaan en diepgaand te moeten bewerken is erg tijdrovend. Ik ken misschien nog niet alle mogelijkheden van het platform, maar ik heb liever iets dat automatisch stappen opneemt terwijl ik het scherm opneem en deze samenvat met AI-ondersteuning om tegelijkertijd een SOP te genereren.

Een Tango-alternatief kan betere prijzen, geavanceerde functies of een soepelere gebruikerservaring bieden. Sommige tools richten zich op video-opname, realtime assistentie en teamsamenwerking voor grote organisaties. Andere richten zich op kleinere teams die gebruiksvriendelijke opties met sterke integraties nodig hebben.

Of u nu aangepaste prijzen, ondersteuning op mobiele apparaten of een tool die past bij uw leercurve nodig hebt, de juiste keuze verbetert trainingsmateriaal en verbetert workflows.

Uiteindelijk is de beste tool degene die echt bij uw processen past.

wist u dat? De toenemende verscheidenheid, hoeveelheid en snelheid van informatie is een van de grootste uitdagingen voor 78% van de organisaties. Een recent onderzoek suggereert dat grote organisaties schaalbare digitale adoptie van documentprocessen implementeren. Deze maken naadloze integratie met alle informatiebronnen als oplossing mogelijk.

Wat moet u zoeken in Tango alternatieven?

Het kiezen van de juiste tool voor procesdocumentatie heeft invloed op de manier waarop uw team kennis vastlegt en deelt. Gebaseerd op industrieel onderzoek, zijn hier de sleutel functies die van belang zijn:

Flexibele documentatie : Ondersteun verschillende typen content, van schermafbeeldingen tot interactieve walkthroughs

Uitgebreide bewerkingstools : Bewerk schermafbeeldingen, voeg markeringen en aantekeningen toe en pas eenvoudig stapbeschrijvingen aan

Slimme integraties : Uw documentatie moet naadloos aansluiten op uw bestaande werkstromen

Vooraf ontworpen sjablonen : Neem een voorsprong met sjablonen voor onboarding, training en softwarehandleidingen

Slimme organisatie : Houd documenten gestructureerd en gemakkelijk doorzoekbaar terwijl processen zich ontwikkelen

Flexibel delen: Bepaal wie trainingsmaterialen en gidsen kan weergeven, bewerken en beheren

De juiste tool maakt het maken, bijwerken en delen van documentatie gemakkelijker.

💡 Pro Tip: Maak, voordat u uw creditcard tevoorschijn haalt, een snelle checklist van welke functies het belangrijkst zijn voor uw team. Dit maakt het kiezen van de perfecte tool 10x makkelijker.

De 10 beste alternatieven voor Tango

Na uitvoerig testen en evalueren op basis van de werkelijke behoeften aan bedrijfsdocumentatie, onderscheiden deze Tango-alternatieven zich door hun unieke mogelijkheden en gebruikssituaties. Elke tool biedt verschillende functies die teams helpen duidelijke, boeiende documentatie te maken.

1. ClickUp (het beste voor het maken van tutorials, procesdocumentatie en samenwerking)

ClickUp is echt de alles app voor werk en staat bovenaan onze lijst met alternatieven. Het *combineert procesdocumentatie, het aanmaken van handleidingen en teamsamenwerking in één gecentraliseerde hub.

Begin gratis met het maken van ClickUp Documenten Maak, werk samen en beheer documenten, wiki's en uw bedrijfsbrede kennisbank met ClickUp Docs

Begin met het maken van uw SOP's, trainingshandleidingen en gidsen met ClickUp Docs. De op samenwerking gerichte aanpak, gecombineerd met de AI van ClickUp Brain, creëert het intelligente kennisbeheersysteem dat uw team nodig heeft.

Hier volgt een kort overzicht van hoe het werkt:

Met ClickUp Docs kunt u:

Maak gedetailleerde documentatie met rijke tekst opmaakopties, ingesloten media en tabellen

Structureer documenten met geneste pagina's om complexe processen weer te geven

Co-creëer en bewerk documentatie in realtime met uw teamleden

Toegangsniveaus beheren om ervoor te zorgen dat informatie op de juiste manier wordt gedeeld

Met deze functies kunnen teams een gecentraliseerde opslagplaats van procesdocumenten bijhouden, wat zorgt voor consistentie en toegankelijkheid.

ClickUp Brain verbetert het nut van Docs door de integratie van ClickUp AI, zoals:

AI samenvattingen : Genereer beknopte overzichten van lange documenten voor een snel begrip

Content genereren : Assisteer bij het opstellen en uitbreiden van procesdocumentatie met behulp van eenvoudige, natuurlijke taalaanwijzingen

Kennisverbindingen: Koppel gerelateerde taken, documenten en mensen om een samenhangend AI-gestuurd kennisnetwerk te creëren. Vraag Brain om informatie op te halen uit uw werkruimte en krijg correcte, contextuele antwoorden

Gebruik ClickUp Brain binnen ClickUp Docs om documenten te maken, te bewerken en samen te vatten

Deze integratie zorgt ervoor dat procesdocumenten niet alleen uitgebreid zijn, maar ook onderling verbonden zijn met relevante bronnen.

ClickUp kan uw one-stop oplossing zijn voor bijvoorbeeld onboarding. Komt er een nieuw teamlid bij? Gebruik snel Documenten of vraag het aan Brain voor relevante documentatie zonder eindeloze mappen door te spitten.

Voor visuele procesdocumentatie stelt ClickUp Clips gebruikers in staat om video's op te nemen en te delen:

U kunt uw schermactiviteit vastleggen om processen of tutorials te demonstreren, met of zonder webcam. Voeg voiceovers toe om context en uitleg te geven. Verdeel clips eenvoudig binnen het team of sluit ze in Documenten in voor referentie.

Kijkers kunnen commentaar geven op specifieke tijdstempels, wat targeted discussies vergemakkelijkt.

Naast alleen projectmanagement kan het echt de one-stop shop zijn voor alle proces-/projectdocumentatie. Het is een essentieel hulpmiddel om iedereen op dezelfde pagina te houden.

Naast alleen projectmanagement kan het echt de one-stop shop zijn voor alle proces-/projectdocumentatie. Het is een essentieel hulpmiddel om iedereen op dezelfde pagina te houden.

Bent u klaar om uw kennisbank op te zetten, maar weet u niet waar u moet beginnen? Bekijk het sjabloon voor de kennisbank ClickUp om uw interne documentatie systematisch te organiseren.

📮ClickUp Insight: We hebben onlangs ontdekt dat ongeveer 33% van de kenniswerkers dagelijks 1 tot 3 mensen berichten stuurt om de context te krijgen die ze nodig hebben. Maar wat als je alle informatie gedocumenteerd en direct beschikbaar zou hebben? Met ClickUp Brain's AI Knowledge Manager aan uw zijde, behoort het wisselen van context tot het verleden. Stel de vraag gewoon vanuit uw werkruimte en ClickUp Brain haalt de informatie op uit uw werkruimte en/of verbonden apps van derden!

ClickUp beste functies

Geneste subtaken en checklists maken om complexe processen op te splitsen

Aangepaste velden toevoegen om sleutelgegevens voor elk document of proces bij te houden

Documentatie organiseren met lijst-, bord- en kalenderweergaven

Verbinding maken met 1000+ apps met behulp van ClickUp integraties

ClickUp beperkingen

De uitgebreide functies van het platform kunnen in het begin overweldigend aanvoelen, vooral voor nieuwe gebruikers

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

Business : $12/maand per gebruiker

Enterprise : Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (10.000+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over ClickUp?

Het heeft letterlijk ALLE functies in één app. Neem clips op, houd de tijd bij, volg serviceprojecten of productontwikkeling. Ik heb het bij toeval gevonden en ik ben zo blij dat ik dat gedaan heb... en ik heb trello, monday. com, bitrix en elke andere app voor dit doel op de planeet gebruikt in 10 verschillende organisaties. NIEMAND komt in de buurt van dit.

Het heeft letterlijk ALLE functies in één app. Neem clips op, houd de tijd bij, volg serviceprojecten of productontwikkeling. Ik heb het bij toeval gevonden en ik ben zo blij dat ik dat gedaan heb... en ik heb trello, monday. com, bitrix en elke andere app voor dit doel op de planeet gebruikt in 10 verschillende organisaties. NIEMAND komt in de buurt van dit.

🧠 Fun feit: Hoewel procesdocumentatie visuele elementen bevat, dient het een ander doel dan het in kaart brengen van processen. Procesdocumentatie biedt gedetailleerde, stapsgewijze instructies voor het uitvoeren van een proces, zodat consistentie en kennisoverdracht gewaarborgd zijn. Het in kaart brengen van processen geeft werkstromen visueel weer om inefficiënties, afhankelijkheid en mogelijkheden voor optimalisatie te identificeren. Documentatie richt zich op uitvoering, terwijl het in kaart brengen helpt bij analyse en verbetering.

2. Scribe (het beste voor snelle, geautomatiseerde aanmaak van stap-voor-stap handleidingen met automatisch vastgelegde schermafbeeldingen)

via Scribe

Als u het documentatieproces van uw team wilt transformeren, biedt Scribe een oplossing voor het vastleggen van schermen waarmee in enkele seconden gepolijste handleidingen worden gemaakt.

Door automatisch schermafbeeldingen en stap-voor-stap instructies te genereren, elimineert Scribe het vervelende handmatige werk van het maken van standaard werkprocedures (SOP's) en trainingsmateriaal.

De beste functies van Scribe

Verminder handmatige inspanningen met auto-capture die schermactiviteiten vastlegt en omzet in documentatie

Verfijn gidsen met bewerkingstools om aantekeningen toe te voegen, details te markeren en stappen aan te passen

Deel SOP's direct via weblinks of voeg ze direct toe aan uw sjablonen voor de kennisbank

Werk eenvoudig samen terwijl meerdere leden van het team bijdragen aan gidsen en deze verfijnen

Scribe beperkingen

Het onder de knie krijgen van geavanceerde functies vergt oefening vanwege de leercurve

Scribe prijzen

Basis: Free

Pro Team: $15/zetel per maand

PersoonlijkPro: $29/maand per zetel

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Scribe

G2: 4. 8/5 (290+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Scribe?

We hebben Scribe gebruikt om een eenvoudig 5 stappen proces te creëren om onze clients te helpen onze software effectiever te gebruiken. We hebben een handleiding gemaakt om ons ondersteuningsteam uren te besparen. Hoewel het in eerste instantie wat tijd kost om in te stellen, hebben we gezien dat het zich op de lange termijn terugbetaalt

We hebben Scribe gebruikt om een eenvoudig 5 stappen proces te creëren om onze clients te helpen onze software effectiever te gebruiken. We hebben een handleiding gemaakt om ons ondersteuningsteam uren te besparen. Hoewel het in eerste instantie wat tijd kost om in te stellen, hebben we gezien dat het zich op de lange termijn terugbetaalt

💡Pro Tip: Om een proces effectief te beschrijven, mag een document over het algemeen niet meer dan 10-12 stappen of subtaken bevatten. Als dit nummer wordt overschreden, kan het document beter een traditioneel document zijn dan een beknopte procesbeschrijving.

3. Process Street (het beste voor AI-gestuurde automatisering van werkstromen en het bijhouden van processen)

via Process Street

Wil je de complexe workflows van je team automatiseren zonder de gebruikelijke kopzorgen? Process Street is een platform voor workflow automatisering dat gebruik maakt van kunstmatige intelligentie om terugkerende taken te beheren en processen bij te houden.

De AI-assistent van de tool, Process AI, helpt je om sneller schriftelijke procedures te maken en te verfijnen door suggesties te doen om workflows efficiënter te maken.

Processtraat beste functies

Bouw aangepaste werkstromen met voorwaardelijke logica en geautomatiseerde acties

Creëer een gecentraliseerde kennisbank door Process Street te integreren met Slack en Mailchimp

Bijhouden van KPI's en werkstroomgegevens met behulp van de Power BI-integratie van de tool voor gegevensgestuurde beslissingen

Processtraat limieten

De prijsstructuur is misschien niet geschikt voor kleinere bedrijven

Prijzen van Process Street

Startup: Aangepaste prijzen

Pro: $1.500/maand (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Process Street

G2: 4. 6/5 (400+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (600+ beoordelingen)

wist u dat? 79% van de bedrijven verwacht dat intelligente oplossingen voor informatiebeheer steeds belangrijker worden. De opkomst van intelligente documentbeheersystemen wordt gedreven door de noodzaak om de druk op menselijk personeel te verlichten en de efficiëntie te verhogen.

4. Document360 (de beste voor uitgebreid kennisbankbeheer met meertalige AI-zoekfunctie)

via Document360

Zie Document360 als je digitale bibliothecaris die je documentatie organiseert, gemakkelijk toegankelijk maakt en doorzoekbaar in meerdere talen.

Deze software voor kennisbanken helpt teams bij het maken, delen en beheren van verschillende soorten documentatie, van handleidingen voor gebruikers tot API-documenten en SOP's. Bovendien kan het naadloos overweg met zowel openbare als privédocumentatie in verschillende sectoren. Bovendien kan het naadloos omgaan met zowel openbare als privé documentatiegebruiksgevallen in verschillende sectoren.

Document360 beste functies

Genereer automatisch een zakelijke woordenlijst van uw artikelen om consistente terminologie te behouden en onboarding te versnellen

Bewerk content gezamenlijk met rich text en Markdown editors met functie voor versiebeheer

Pas uw kennisbank aan met eigen lay-outs, kleuren, lettertypen en logo's

Optimaliseer documentatie met AI-gestuurde tag-suggesties en SEO-aanbevelingen

Document360 beperkingen

Het platform kan oude HTML code te nauwkeurig kopiëren bij het migreren van content uit systemen, wat problemen met de weergave of inconsistenties kan veroorzaken

Document360 prijzen

Professioneel : Aangepaste prijzen

Business : Aangepaste prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Document360 beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (400+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (200+ beoordelingen)

5. Trainual (het beste voor het interactief onboarding van werknemers en het aanmaken van trainingsprogramma's)

via Trainual

Trainual helpt HR-teams en managers om boeiende inwerkervaringen en trainingsprogramma's te creëren via een gecentraliseerde hub.

Nieuwe medewerkers kunnen in hun eigen tempo leren via interactieve modules, terwijl managers hun voortgang in realtime bijhouden.

In plaats van iedereen hetzelfde algemene materiaal te geven, kunt u de content van trainingen aanpassen aan de behoeften van de organisatie en de behoeften van elke positie. Deze targeted aanpak verkort de leercurve voor nieuwe leden van het team aanzienlijk.

Trainual beste functies

Volg voltooiingspercentages en quizscores om hiaten in uw kennis vroegtijdig te ontdekken

Stuur geautomatiseerde herinneringen om trainingen bij te houden

Maak interactieve quizzen om begrip te testen

Video tutorials en stap-voor-stap gidsen toevoegen met visuele elementen

Trainingsbeperkingen

Aanpassingsopties zijn enigszins beperkt

Trainual prijzen

Klein: $299/maand

Middelmatig: $349/maand

Groei: $499/maand

Aangepast: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Trainual

G2: 4. 7/5 (700+ beoordelingen)

Capterra: 4. 8/5 (450+ beoordelingen)

wist u dat? Om de last van documentbeheer te verlichten, rapporteert 26% van de bedrijven dat ze meer investeren in automatisering. Het automatiseren van belangrijke documenttaken zoals bestandsroutering, versiebeheer, analyse en documentclassificatie kan de efficiëntie van de business aanzienlijk verbeteren.

6. UserGuiding (het beste voor codevrije interactieve rondleidingen door producten)

via UserGuiding

Wilt u interactieve en gebruiksvriendelijke product walkthroughs maken zonder een regel code aan te raken? UserGuiding kan helpen.

Met het platform kunt u nieuwe gebruikers door de belangrijkste functies van uw product leiden met behulp van aangepaste rondleidingen, checklists en enquêtes.

De beste functies van UserGuiding

Creëer onboarding in meerdere talen door content te vertalen en opnieuw te uploaden

Volg de voortgang van gebruikers met analyses van gidsinteracties

Verzamel feedback met behulp van NPS-enquêtes en in-product formulieren

Gebruikers categoriseren en targeted content leveren op basis van hun behoeften

UserGuiding limieten

Het analytische dashboard mist aanpassingsopties

De interface kan lastig zijn voor beginners

Prijzen voor UserGuiding

Basis: $99/maand

Professioneel: $299/maand

Zakelijk: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van UserGuiding

G2: 4. 7/5 (500+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (50+ beoordelingen)

7. iorad (het beste voor directe omzetting van schermacties in interactieve tutorials)

via iorad

Wat is een snelle manier om uw schermacties om te zetten in stap-voor-stap gidsen? iorad doet dat door op te nemen wat u op het scherm doet en automatisch interactieve tutorials te maken.

Wanneer u iemand laat zien hoe hij software moet gebruiken of hoe hij door een website moet navigeren, schakelt u gewoon iorad in en doorloopt u het proces normaal. De tool legt uw klikken en bewegingen vast en maakt vervolgens een tutorial die anderen kunnen volgen.

beste functies van iorad

Voeg tekst-naar-spraak of opgenomen audio toe voor spraakgestuurde tutorials

Schakel tussen video, lijst met stappen of quiz formats om aan te sluiten bij verschillende leerstijlen

Maskeer gevoelige informatie tijdens het opnemen voor privacy van gegevens

Zelfstudies integreren met leerplatforms zoals Canvas LMS

iorad beperkingen

De gebruikersinterface voelt verouderd aan en kan ingewikkeld zijn om door te navigeren

Schermopname kan vertragen of acties missen, waardoor meerdere pogingen nodig zijn

iorad prijzen

Gratis

Individueel: $200/maand

Teams: $500/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

beoordelingen en recensies van iorad

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: 4. 7/5 (50+ beoordelingen)

8. Loom (het beste voor snelle schermopnamen met audio voor async teamcommunicatie)

via Loom

Loom maakt het opnemen van uw scherm, het toevoegen van audiocommentaar en het delen van updates met uw team eenvoudig - complexe bewerkingen zijn niet nodig.

U kunt video-opnamen maken van uzelf terwijl u een proces doorloopt, een bugfix uitlegt of gebruikers vraagt om feedback op een ontwerp. Je video wordt onmiddellijk opgeslagen in de cloud en je krijgt een link om hem te delen met het beoogde publiek.

De beste functies van Loom

Leg uw volledige scherm, app-venster of webcam vast met duidelijke audio

Voeg opmerkingen met tijdstempel en emoji-reacties toe voor natuurlijke gesprekken

Controleer de toegang met aangepaste privacy instellingen en offline downloadopties

Ontvang notificaties wanneer teamgenoten video's bekijken of becommentariëren

Loom beperkingen

Video's kunnen vertraging vertonen en audio kan statisch zijn, wat de kwaliteit beïnvloedt

De interface heeft een leercurve, vooral voor nieuwe gebruikers

Loom prijzen

Starter: Gratis

Business: $15/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

Business + AI: $20/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Loom

G2: 4. 7/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (450+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Loom?

Loom video's zijn een fantastische manier voor ons om tutorials op te nemen en te communiceren die functies van ons platform demonstreren. Ze zijn eenvoudig te maken en eenvoudig te verdelen. Het is ook een functie van onschatbare waarde om te kunnen zien of ze zijn weergegeven en door hoeveel mensen.

Loom video's zijn een fantastische manier voor ons om tutorials op te nemen en te communiceren die functies van ons platform demonstreren. Ze zijn eenvoudig te maken en eenvoudig te verdelen. Het is ook een functie van onschatbare waarde om te kunnen zien of ze zijn weergegeven en door hoeveel mensen.

9. Snagit (het beste voor geavanceerde schermafbeelding en annotatie)

via Snagit

Snagit onderscheidt zich met zijn uitgebreide set professionele functies voor het vastleggen, markeren en delen van wat er op uw scherm te zien is.

Deze tool gaat verder dan eenvoudige schermafbeeldingen en biedt een compleet pakket voor het maken van visuele documentatie en tutorials.

Gebruikers vinden het geweldig hoe Snagit omgaat met het vastleggen van scrollen: u kunt in één keer hele webpagina's of lange documenten vastleggen, zelfs content die verder gaat dan wat zichtbaar is op uw scherm.

Snagit beste functies

Extraheer tekst uit afbeeldingen met OCR om handmatig overtypen te voorkomen

Neem scherm, audio en webcam op in MP4-bestanden om ze gemakkelijk te delen

Gebruik callouts, pijlen en stapmarkeringen om belangrijke details in schermafbeeldingen te markeren

Snagit beperkingen

Er is geen gratis versie, alleen een beperkte proefversie is beschikbaar voor aankoop

Snagit prijzen

Persoonlijk abonnement: $39/jaar

Eeuwigdurende licentie voor Teams & Business: $62. 99/gebruiker

Eeuwigdurende licentie voor onderwijs: $37. 99/gebruiker

Eeuwigdurende licentie voor de overheid: $53. 99/gebruiker

Beoordelingen en recensies van Snagit

G2: 4. 7/5 (5000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (450+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Snagit?

Snagit verbetert mijn vermogen om effectief te communiceren met zowel mijn team als clients enorm. Bij problemen kan ik snel schermafbeeldingen maken of video's opnemen om punten te illustreren die misschien moeilijk uit te leggen zijn met woorden alleen. Dit is vooral handig bij het laten zien van bugs aan ontwikkelaars; visueel bewijs maakt het makkelijker voor hen om problemen te begrijpen en snel op te lossen.

Snagit verbetert mijn vermogen om effectief te communiceren met zowel mijn team als clients enorm. Bij problemen kan ik snel schermafbeeldingen maken of video's opnemen om punten te illustreren die misschien moeilijk uit te leggen zijn met woorden alleen. Dit is vooral handig bij het laten zien van bugs aan ontwikkelaars; visueel bewijs maakt het makkelijker voor hen om problemen te begrijpen en snel op te lossen.

10. Camtasia (het beste voor het aanmaken van professionele instructievideo's met geavanceerde bewerking)

via Camtasia

Wilt u gepolijste, professionele trainingsvideo's maken zonder uren bezig te zijn met complexe bewerkingssoftware? Maak kennis met Camtasia.

Het kan u helpen om kristalheldere schermopnames te maken, aantrekkelijke visuele elementen toe te voegen en audioverhalen van studiokwaliteit te maken - allemaal via een interface waarvoor u geen filmdiploma nodig hebt om het te begrijpen.

Een opvallende functie? Audiate, dat uw spraakopnames omzet in bewerkbare tekst. U kunt die lastige 'ums' en 'ahs' net zo snel corrigeren als een Word-document bewerken.

Camtasia beste functies

Leg presentaties vast met Microsoft PowerPoint en Google Slides integratie

Splits lange video's op in hoofdstukken voor eenvoudige navigatie

Genereer AI-gestuurde voice-overs van teksten in meerdere talen

Exporteer video's in verschillende formaten met aangepaste instellingen voor compressie

Camtasia beperkingen

Grote bestandsgroottes kunnen het delen van video bemoeilijken

Tegenstrijdigheden in functies tussen Mac- en pc-versies

Camtasia prijzen

Camtasia Essentials: $ 179. 88/jaar

Camtasia Create: $249/jaar

Camtasia Pro: $499/jaar

Beoordelingen en recensies van Camtasia

G2: 4. 6/5 (1.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (400+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Camtasia?

Wat ik het leukste vind aan Camtasia is de gebruiksvriendelijke interface. Het is ongelooflijk intuïtief, waardoor je meteen kunt beginnen met het bewerken van video's zonder een steile leercurve. De drag-and-drop functie en de array van ingebouwde effecten en overgangen helpen me om snel video's van professionele kwaliteit te maken.

Wat ik het leukste vind aan Camtasia is de gebruiksvriendelijke interface. Het is ongelooflijk intuïtief, waardoor je meteen kunt beginnen met het bewerken van video's zonder een steile leercurve. De drag-and-drop functie en de array van ingebouwde effecten en overgangen helpen me om snel video's van professionele kwaliteit te maken.

Moeiteloos SOP's maken, beheren en delen met ClickUp - de slimmere documentatietool

Onze diepgaande duik in de beste alternatieven voor Tango laat verschillende sterke punten zien, van intuïtieve schermopname tot uitgebreid workflowbeheer. De sleutel is het vinden van een tool die past bij uw bestaande werkstroom zonder deze complexer te maken.

Overweeg uw behoeften: Maakt u video tutorials voor training van medewerkers op afstand, documenteert u SOP's of beheert u workflows met meerdere teams? Het juiste platform moet deze taken ondersteunen en tegelijkertijd de zaken eenvoudig houden.

Als u een uniforme werkruimte nodig hebt om alle processen van uw team te creëren, organiseren en delen, is ClickUp de perfecte keuze. Met functies zoals ClickUp Brain, ClickUp Docs en ClickUp Clips stroomlijnt het documentatie en houdt het alles gemakkelijk toegankelijk.

Probeer ClickUp vandaag nog - gratis!