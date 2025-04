11 Beste Happeo-alternatieven voor teamsamenwerking

Effectieve communicatie en naadloze samenwerking vormen de ruggengraat van elke succesvolle organisatie. Volgens een onderzoek is 72% van de bedrijfsleiders het ermee eens dat deze vaardigheden de productiviteit van hun team hebben verhoogd.

Om de algehele teamcommunicatie te verbeteren en effectief te beheren, kun je kijken naar samenwerkingstools zoals Happeo.

Hoewel Happeo een populaire keuze is, zijn er alternatieven die misschien beter passen bij jouw unieke behoeften op het gebied van samenwerking, productiviteit en kennisbeheer.

We hebben de 11 beste Happeo-alternatieven voor je op een rijtje gezet om je productiviteit en samenwerking te verbeteren.

⏰ 60-secondenoverzicht Hier volgt een snel overzicht van de beste Happeo alternatieven: : Het beste voor samenwerking, Taakbeheer en Delen van Kennis ClickUp: Het beste voor samenwerking, Taakbeheer en Delen van Kennis

Workvivo: Het beste voor het verbeteren van werknemersbetrokkenheid en interne communicatie

Simpplr: Beste voor gecentraliseerd beheer van content en naadloze gebruikerservaring

Microsoft Sharepoint: Het beste voor documentbeheer en samenwerking op ondernemingsniveau

Guru: Het beste voor het bouwen van een gecentraliseerde opslagplaats voor kennis

Confluence: Het beste voor coöperatieve documentatie en delen van kennis

Workplace by Meta: Het beste voor interne communicatie en werknemersbetrokkenheid

Slack: Het beste voor teamcommunicatie en samenwerking in realtime

Unily: Het beste voor werknemersbetrokkenheid en kennisbeheer

LumApps SAS: Beste voor naadloze integratie met Google Werkruimte

Viva Engage (voorheen Yammer): Het beste voor sociale samenwerking en bedrijfscommunicatie

Happeo limieten

Voordat we naar Happeo alternatieven kijken, rijst er misschien een voor de hand liggende vraag: Wat is er mis met het gebruik van Happeo als samenwerkingssoftware voor teams?

Hoewel Happeo uitstekend is voor interne communicatie en werknemersbetrokkenheid, kan het tekortkomingen vertonen in vergelijking met andere beschikbare tools. Deze beperkingen zijn onder andere:

Steile leercurve : Vanaf de implementatie kan het voor de meeste teams moeilijk zijn om te wennen aan deze intranetsoftware. Dit geldt vooral voor niet-technische leden van teams

Aanpassingsbeperkingen : Aanpassingsopties, vooral voor de Starter-tier, zijn limiet vergeleken met andere platformen. Dit belemmert uw vermogen om het platform aan te passen aan uw specifieke branding en workflow-eisen

Schaalbaarheid en prijsproblemen : Als je teams groeien, kan de prijsstructuur aan de steile kant zijn

Gat in functies: De tool integreert mogelijk niet naadloos met specifieke tools van derden of biedt functies zoals geavanceerd projectmanagement

Als deze uitdagingen je bekend in de oren klinken, kun je door de onderstaande alternatieven te bekijken misschien een tool vinden die beter past bij de behoeften van jouw organisatie.

💡 Pro Tip: Zorg ervoor dat je ook de verbonden AI-functies in de intranettool bekijkt. Ze verhogen de productiviteit en helpen je bij het vinden van bestanden en het scannen van documenten.

Happeo alternatieven in een oogopslag

Hier vind je een kort overzicht van alle Happeo alternatieven en waarom we ze hebben uitgekozen:

Tool Beste voor Uitstekende functies ClickUp Samenwerking, Taakbeheer en Delen van Kennis Aanpasbare werkstromen, documenten, chatten, integraties en AI-gestuurde automatisering Workvivo Oplossingen voor werknemersbetrokkenheid en sociaal intranet Intuïtieve sociale feed, pulse-enquêtes, personenlijst en gebeurtenisbeheer Simpplr Medewerkerscommunicatie en gebruiksvriendelijk intranet AI-gestuurde suggesties voor content, mensengids en naadloze integraties Microsoft SharePoint Intranet en documentbeheer op Enterprise-niveau Krachtig documentbeheer, geavanceerde samenwerking en Office 365-integratie Guru Kennisbeheer en snel informatie ophalen AI-gestuurde suggesties, extensie voor de browser en integratie met bestaande tools Confluence Teamsamenwerking en delen van kennis Wiki-achtige documentatie, integraties met Jira en Trello, en tools voor het organiseren van content Werkplek door Meta Sociale netwerken en teamcommunicatie Vertrouwde sociale media-interface, video-conferencing en realtime updates Slack Instant messaging en samenwerking in teams Kanaalgebaseerde communicatie, app-integraties en werkruimte voor samenwerking Uniek Oplossingen voor digitale werkplekken op Enterprise-niveau Gepersonaliseerde dashboards, meertalige ondersteuning en geavanceerde analyses LumApps SAS Sociaal intranet en platform voor werknemerservaringen Aangepaste branding, geïntegreerde workflows en krachtige personeelsanalyses Viva Engage Sociale samenwerking en bedrijfscommunicatie Groepscommunicatie, integratie met Microsoft 365 en organisatorische aankondigingen

De 11 beste Happeo-alternatieven om te gebruiken

One size doesn't fit all als het gaat om het vinden van de juiste tools voor teamsamenwerking en intranetbehoeften. Wij hebben met soortgelijke problemen te maken gehad en hebben meerdere samenwerkingstools geprobeerd om de beste optie te vinden.

Hier volgt een analyse van de 11 beste Happeo alternatieven die je kunt overwegen voor jouw organisatie:

1. ClickUp (Beste voor samenwerking, Taakbeheer en Delen van Kennis)

ClickUp is een krachtige, allesomvattende app voor werk die het traditionele projectmanagement overstijgt. Taakbeheer, communicatie en het delen van kennis worden efficiënt geïntegreerd in één werkruimte, waardoor het ideaal is voor het verbeteren van samenwerking en productiviteit.

Het hart van ClickUp's samenwerkingsfuncties is ClickUp Chat - een intuïtieve, real-time messaging tool ontworpen om teams met elkaar in verbinding te houden. In tegenstelling tot standalone communicatieplatforms integreert Chat rechtstreeks in uw werkruimte, waardoor naadloze overgangen tussen gesprekken, Taken en documenten mogelijk zijn.

Het beste van deze tool is zijn krachtige neurale netwerk of Artificial Intelligence (AI) assistent, ClickUp Brain.

Het verbindt al je werk apps en kennisbanken om je te helpen AI te gebruiken om je taken, documenten, bronnen en meer te automatiseren. Gebruik het om projecten te maken en te beheren, geautomatiseerde workflows te ondersteunen en zelfs direct antwoorden op berichten of e-mails te schrijven.

Automatiseer workflows om snel projecten te creëren en te onderhouden met ClickUp Brain

Bovendien kunt u met de geavanceerde ClickUp Connected Search elk bestand of informatie vinden in uw app, lokale schijf, document of kennisbank. Dit zorgt ervoor dat u altijd de informatie die u nodig hebt binnen handbereik hebt en geen kritieke documenten of informatie binnen uw organisatie kwijtraakt.

De belangrijkste functie van elk intranetplatform is de mogelijkheid om documenten en kennis gemakkelijk te beheren.

Stroomlijn het kennisbeheer en de werkstromen van uw organisatie met ClickUp Knowledge Management platform voor verbeterde samenwerking

In ClickUp Knowledge Management kunt u uw documenten en wiki's veilig maken en opslaan op één platform.

📮 ClickUp Insight: Meer dan 60% van de tijd van een team wordt besteed aan het zoeken naar context, informatie en items om actie te ondernemen. Volgens onderzoek van ClickUp verliezen teams kostbare uren met het springen tussen verschillende tools. Om verbroken communicatie te voorkomen, integreer je messaging in je workflows met een gecentraliseerd platform dat projectmanagement, samenwerking en communicatie verenigt. Probeer ClickUp , de alles app voor werk.

Deze gecentraliseerde kenniswerkruimte zorgt ervoor dat je hele team naadloos kan samenwerken, terwijl je geavanceerde toestemmingen en versiecontroles hebt om je privégegevens altijd veilig te houden.

De uitgebreide functies en flexibele interface maken het een ideale keuze voor bedrijven die op zoek zijn naar een uitgebreide intranetoplossing die naadloos integreert met bestaande werkstromen.

ClickUp beste functies

Werkstromen ontwerpen en op maat maken om te voldoen aan de unieke vereisten van elk project, team en afdeling

Wijs taken toe, stel deadlines in, houd de voortgang bij en bewaak de afhankelijkheid met ClickUp-taaken

Automatiseer terugkerende taken met ClickUp-automatiseringen , zoals statusupdates, taaktoewijzingen en notificaties, om tijd vrij te maken voor strategisch werk

Maak, bewerk en deel bestanden binnen het platform met ClickUp Docs voor naadloze samenwerking en kennisdeling

Werk visueel samen in ClickUp Whiteboards , dat wordt geleverd met interactieve whiteboarding en mindmapping tools

Zoek in alle werkruimten, taken, documenten en gesprekken binnen het ClickUp-platform met behulp van ClickUp Connected Search

ClickUp beperkingen

Hoewel Happeo gebruiksvriendelijk is, kan het grote aantal functies een steile leercurve vormen voor nieuwe gebruikers

Vereist tijd om teamleden volledig te integreren en te trainen in alle functies

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

Business : $12/maand per gebruiker

Enterprise : Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (9.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Talloze gebruikers van ClickUp zweren bij de krachtige functies. Een recensent deelt zijn ervaring en zegt.

Het wordt door ons hele bureau gebruikt als de tool om al onze projecten, taken, tijdlijnen en facturen te beheren. Het heeft een ouder systeem vervangen en heeft ons in staat gesteld om over te stappen op een meer flexibele werkstroom voor projectmanagement en heeft geholpen om de interne communicatie te verbeteren.

Het wordt door ons hele bureau gebruikt als de tool om al onze projecten, taken, tijdlijnen en facturen te beheren. Het heeft een ouder systeem vervangen en heeft ons in staat gesteld om over te stappen op een meer flexibele werkstroom voor projectmanagement en heeft geholpen om de interne communicatie te verbeteren.

2. Workvivo (Beste voor het verbeteren van werknemersbetrokkenheid en interne communicatie)

via Workvivo

Workvivo is een platform voor werknemersbetrokkenheid dat ook dienst doet als intranetoplossing. Het is gebouwd om het gemeenschapsgevoel binnen organisaties te bevorderen en tegelijkertijd de interne communicatie te stroomlijnen.

Het combineren van functies in de stijl van sociale media met traditionele intranetfuncties zorgt ervoor dat werknemers verbinding houden en dat kritieke informatie uw werknemers effectief bereikt.

Ideaal voor bedrijven die betrokkenheid willen stimuleren en samenwerking willen verbeteren in een moderne, gebruikersvriendelijke omgeving.

Workvivo beste functies

Creëert een sociaal intranetplatform voor het betrekken van werknemers met nieuwsfeeds, werknemersprofielen en groepsdiscussies

Stroomlijn het inwerken van werknemers en bied toegang tot trainingsmateriaal en hulpmiddelen binnen het platform

Verzamel feedback van werknemers via enquêtes en opiniepeilingen en gebruik de inzichten om de betrokkenheid en tevredenheid van werknemers te verbeteren

Workvivo limieten

Premium functies kunnen duur zijn voor kleine tot middelgrote bedrijven

Mogelijk niet zo efficiënt als speciale tools voor projectmanagement zoals ClickUp

Workvivo prijzen

Business-abonnement : Aangepaste prijzen

Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Workvivo beoordelingen en recensies

G2: 4. 8/5 (1900+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (120+ beoordelingen)

💡 Pro Tip: Een effectief kennisbeheersysteem zorgt ervoor dat er geen informatie verloren gaat tijdens overgangen. Bekijk onze toptips voor kennisoverdracht om er zeker van te zijn dat u geen detail mist!

3. Simpplr (Beste voor gecentraliseerd beheer van content en naadloze gebruikerservaring)

via Simpplr

Simpplr is een modern intranetplatform dat is ontworpen om interne communicatie en het delen van kennis binnen organisaties te vereenvoudigen. Het staat bekend om zijn intuïtieve gebruikersinterface en helpt teams snel toegang te krijgen tot essentiële informatie en effectief samen te werken.

Met Simpplr kunnen bedrijven een gepersonaliseerd intranet maken dat past bij hun merk en organisatiestructuur. Hierdoor kunnen werknemers geïnformeerd, op één lijn en betrokken blijven.

Simpplr beste functies

Profiteer van een moderne en intuïtieve interface om al uw intranet- en werknemersbetrokkenheidsactiviteiten te beheren

Creëer gepersonaliseerde ervaringen voor elke werknemer op basis van hun rol, interesses en voorkeuren

Gebruik AI-aanbevelingen om content te personaliseren en relevante informatie voor te stellen aan elke werknemer

Bijhouden van sleutelgegevens, zoals betrokkenheid van werknemers, contentconsumptie en gebruikersactiviteit, om de impact van uw intranetplatform te meten

Simpplr limieten

Geavanceerde functies en functionaliteiten kunnen tijd vergen voor werknemers om te begrijpen

Met een sterke focus op content is er kans op informatieoverbelasting

Simpplr prijzen

Aangepaste prijzen

Simpplr beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (300+ beoordelingen)

Capterra: 4. 8/5 (100+ beoordelingen)

Simpplr is een favoriet onder bedrijven voor het stroomlijnen van interne communicatie. Een recensent benadrukt:

Heel gemakkelijk om hulp te krijgen. De functionaliteit van het platform is ongeëvenaard. Ik hou van de push/pull functies zoals nieuwsbrieven en de recente implementatie van AI-tools. Het Analytics dashboard is ook erg diepgaand en nuttig.

Heel gemakkelijk om hulp te krijgen. De functionaliteit van het platform is ongeëvenaard. Ik hou van de push/pull functies zoals nieuwsbrieven en de recente implementatie van AI-tools. Het Analytics dashboard is ook erg diepgaand en nuttig.

4. Microsoft Sharepoint (het beste voor documentbeheer en samenwerking op ondernemingsniveau)

via Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint is een gevestigd platform met een bereik aan functies voor samenwerking, documentbeheer en intranet. Het integreert met andere apps in het Microsoft ecosysteem, waardoor het een populaire keuze is voor organisaties die deze tools gebruiken.

Dankzij de veelzijdigheid van SharePoint kunnen organisaties aangepaste oplossingen creëren die zijn aangepast aan hun specifieke behoeften. Dit maakt SharePoint een goede keuze voor kennisbeheer en interne communicatie.

De beste functies van Microsoft Sharepoint

Maak speciale teamsites voor samenwerking en bouw aantrekkelijke communicatiesites om nieuws en updates binnen de organisatie te delen

Automatiseer bedrijfsprocessen met workflows, zoals goedkeuringsprocessen, het routeren van documenten en het verzamelen van gegevens

Profiteer van sterke functies voor veiligheid en compliance om gevoelige gegevens te beschermen, bestanden veilig te delen en te voldoen aan wettelijke vereisten

Krijg overal toegang tot SharePoint en werk samen aan documenten met de mobiele app

Beperkingen van Microsoft Sharepoint

Kan complex zijn om te configureren en te beheren en vereist enige technische expertise

Prestaties kunnen soms een probleem zijn, vooral bij grote bestanden en veel verkeer

Prijzen voor Microsoft Sharepoint

SharePoint (abonnement 1) : $5/maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Standard: $12. 50/maand per gebruiker

Microsoft Sharepoint beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (8000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 3/5 (5000+ beoordelingen)

🔍 Wist u dat? Organisaties die software voor samenwerking en kennismanagement implementeren, zien de tijdlijnen van hun projecten met 30% verkorten.

5. Guru (Beste voor het bouwen van een gecentraliseerde opslagplaats voor kennis)

via Guru

Guru is een tool voor kennisbeheer waarmee teams naadloos informatie kunnen vastleggen, delen en raadplegen. Het is ontworpen voor snelle organisaties en integreert met populaire apps om kennis direct binnen werkstromen te leveren.

Het onderscheidt zich als een dynamische oplossing om bedrijven te helpen een betrouwbare kennisbank op te bouwen, zodat werknemers de juiste informatie op het juiste moment kunnen vinden, wat de productiviteit en samenwerking bevordert.

Guru beste functies

Krijg direct toegang tot kennis binnen tools zoals Slack, Teams en e-mail

Houd informatie nauwkeurig en up-to-date met ingebouwde verificatietools

Maak aangepaste sjablonen voor kaarten om informatie op een consistente en efficiënte manier vast te leggen en te organiseren

Gebruik AI om intelligente zoekresultaten te bieden en de meest relevante informatie te vinden op basis van query's van gebruikers

Guru limieten

De gratis versie is slechts 30 dagen beschikbaar

Heeft een steilere leercurve in vergelijking met andere oplossingen voor kennisbeheer

Guru prijzen

Gratis proefversie

Alles-in-één: $15/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Guru beoordelingen en reviews

G2: 4. 7/5 (2000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 8/5 (500+ beoordelingen)

Guru is uitgegroeid tot een go-to voor teams die moeiteloos kennis willen organiseren en toegankelijk willen maken. Een recensent deelt:

We hebben het gebruiksgemak van Guru enorm gewaardeerd. Het was ook doodsimpel om onze bestaande kennisbankinformatie te migreren vanuit Confluence. De installatie was zeer eenvoudig en transparant en leidde tot een snelle acceptatie van de KB door alle Teams in het bedrijf.

We hebben het gebruiksgemak van Guru enorm gewaardeerd. Het was ook doodsimpel om onze bestaande kennisbankinformatie te migreren vanuit Confluence. De installatie was zeer eenvoudig en transparant en leidde tot een snelle acceptatie van de KB door alle Teams in het bedrijf.

6. Confluence (het beste voor coöperatieve documentatie en delen van kennis)

via Confluence

Confluence van Atlassian is een krachtig platform dat is ontworpen om de samenwerking tussen teams en het delen van kennis te stroomlijnen.

Het stelt bedrijven in staat om content te creëren, organiseren en delen in teams, waardoor het ideaal is voor het beheren van documenten, aantekeningen van vergaderingen, projectmanagement en meer.

De naadloze integratie met andere Atlassian-producten, zoals Jira, verbetert de effectiviteit in projectmanagement en cross-functionele samenwerking.

Confluence beste functies

Maak en bewerk pagina's, inclusief documenten, wiki's en presentaties, met een gebruiksvriendelijke interface

Bouw een gecentraliseerde kennisbank om kennis vast te leggen en te delen binnen de organisatie

Maak samenwerking in realtime mogelijk via opmerkingen en discussies op pagina's

Gebruik macro's en sjablonen om pagina's te maken en te formatteren, zodat je snel efficiënter en consistenter kunt werken

Beperkingen van de invloed

Kan duur zijn, vooral voor grotere organisaties met veel gebruikers

Nieuwe gebruikers kunnen de interface en functies overweldigend vinden, wat leidt tot een steile leercurve

Confluence prijzen

Free Forever

Standaard: $5. 16/maand per gebruiker

Premium : $9. 73/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies vanConfluence

G2: 4. 1/5 (3500+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (3500+ beoordelingen)

➡️ Lees meer: Confluence vs. SharePoint: Welke samenwerkingstool is het beste?

7. Workplace by Meta (Beste voor interne communicatie en werknemersbetrokkenheid)

via Werkplek

Workplace by Meta is een communicatieplatform dat teams samenbrengt door samenwerking en betrokkenheid te versterken. Met een vertrouwde Facebook-achtige interface biedt het werknemers tools om verbonden te blijven, ideeën te delen en dagelijks samen te werken.

Ontworpen voor bedrijven van elke grootte en ideaal voor het vereenvoudigen van teamsamenwerking. Het biedt een gebruiksvriendelijke omgeving voor het communiceren met collega's en het ontvangen van bedrijfsupdates.

Workplace by Meta beste functies

Voer live video- en audiovergaderingen, uitzendingen en sessies met vragen en antwoorden met werknemers uit

Maak groepen en gemeenschappen voor teams, afdelingen en rente om discussies en het delen van kennis te vergemakkelijken

Blijf op de hoogte van bedrijfsnieuws, werknemersupdates en belangrijke aankondigingen via een gepersonaliseerde nieuwsfeed

Werkplek door Meta limieten

Sociale netwerken kunnen afleiden en de productiviteit verminderen

Werkplek door Meta pricing

Aangepaste prijzen

Workplace by Meta beoordelingen en reviews

G2: 4/5 (1700+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (1300+ beoordelingen)

Workplace by Meta wordt alom gewaardeerd voor het boeiender maken van communicatie binnen organisaties. Een gebruiker zegt:

Je kunt gemakkelijk bestanden delen met collega's, je kunt chatten via de instant messenger om te zien wat er op kantoor gebeurt, je kunt videobellen en vergaderingen houden alsof je op kantoor bent en toch je dagelijkse taken uitvoeren als je op afstand werkt.

Je kunt gemakkelijk bestanden delen met collega's, je kunt chatten via de instant messenger om te zien wat er op kantoor gebeurt, je kunt videobellen en vergaderingen houden alsof je op kantoor bent en toch je dagelijkse taken uitvoeren als je op afstand werkt.

8. Slack (het beste voor teamcommunicatie en samenwerking in realtime)

via Slack

Slack is een populair platform voor teamcommunicatie en samenwerking dat real-time messaging, delen van bestanden en video conferencing mogelijk maakt. Hoewel het geen traditionele intranetoplossing is, kan Slack de interne communicatie en samenwerking binnen je organisatie aanzienlijk verbeteren.

Het biedt een gecentraliseerde hub voor teamcommunicatie, zodat informatie naadloos en efficiënt kan worden uitgewisseld binnen en tussen afdelingen.

Slack beste functies

Maak speciale kanalen voor teams, projecten en onderwerpen om gesprekken en informatie te organiseren

Voer video- en audiogesprekken binnen Slack, zodat je gemakkelijk face-to-face verbinding kunt maken met collega's

Automatiseer workflows met de workflow builder van Slack, zoals het goedkeuren van verzoeken en het automatiseren van notificaties

Integreer met een groot bereik aan zakelijke toepassingen, waaronder Google Workruimte, Microsoft Teams en Salesforce

Slack beperkingen

Grote hoeveelheid berichten en kanalen kan overweldigend zijn

Mist functies voor geavanceerd Taak- en Projectmanagement

Slack prijzen

Pro: $7. 25/maand per gebruiker

Business+ : $12. 50/maand per gebruiker

Enterprise Grid: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en reviews van Slack

G2: 4. 5/5 (33.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (23.000+ beoordelingen)

9. Unily (Beste voor werknemersbetrokkenheid en kennisbeheer)

via Unily

Unily is een digitaal werkplekplatform dat organisaties helpt om boeiende en gepersonaliseerde intranetervaringen te creëren voor hun werknemers.

Het gaat verder dan de traditionele intranet functies en biedt functies die communicatie, samenwerking en betrokkenheid van werknemers bevorderen.

Unily's focus op het creëren van een gepersonaliseerde werknemerservaring helpt de betrokkenheid te vergroten en zorgt ervoor dat gebruikers gemakkelijk toegang hebben tot relevante informatie en tools. Dankzij de flexibiliteit van het platform kan het worden aangepast aan verschillende bedrijfsbehoeften, van grote ondernemingen tot kleinere organisaties.

Unieke beste functies

Creëer gepersonaliseerde ervaringen voor elke werknemer op basis van hun rol, interesses en voorkeuren

Maak sociale feeds en opmerkingen mogelijk om informele samenwerking en het delen van kennis aan te moedigen

Bewaar en organiseer belangrijke bedrijfsdocumenten en bronnen in de gecentraliseerde kennisbank

Gebruik een effectief content management systeem om content voor het hele intranet te maken, publiceren en beheren

Beperkingen

De geavanceerde functies van het platform kunnen moeilijk te begrijpen zijn

Kan duur zijn voor kleinere verkoopteams of teams met een beperkt budget

Unieke prijzen

Bereik: Aangepaste prijzen

Engage : Aangepaste prijzen

Verbeteren : Aangepaste prijzen

Extend: Aangepaste prijzen

Elke beoordelingen en recensies

G2: 4. 5/5 (21 beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (23 beoordelingen)

Gebruikers van Unily zijn dol op de gebruiksvriendelijke interface en de krachtige intranetmogelijkheden. Een tevreden klant benadrukt:

Unily is een geweldige partner geweest. We kunnen profiteren van de vele opties, functies en mogelijkheden die zij bieden voor hun internet. We vinden het geweldig dat het gemakkelijk te gebruiken is, binnen redelijke grenzen kan worden aangepast en gebruiksvriendelijk is.

Unily is een geweldige partner geweest. We kunnen profiteren van de vele opties, functies en mogelijkheden die zij bieden voor hun internet. We vinden het geweldig dat het gemakkelijk te gebruiken is, binnen redelijke grenzen kan worden aangepast en gebruiksvriendelijk is.

💡 Pro Tip: Veel organisaties worstelen met document- en contentbeheer. Leer tips en trucs voor het organiseren van bestanden en mappen, zodat elk lid van het team gemakkelijk de informatie kan vinden die hij of zij nodig heeft.

10. LumApps SAS (de beste voor naadloze integratie met Google Werkruimte)

via LumApps

LumApps is een cloudgebaseerd intranetplatform dat naadloos integreert met Google Werkruimte. Het richt zich op het personaliseren van de werknemerservaring door het organiseren van informatie, het verbeteren van de interne communicatie en het ondersteunen van delen van kennis.

Het combineert een intuïtief ontwerp met krachtige Google-integraties, waardoor bedrijven hun interne activiteiten kunnen stroomlijnen en hun productiviteit kunnen verbeteren.

De integratie van het platform met tools als Google Drive, Gmail en Google Agenda maakt het makkelijk voor teams die al Google Werkruimte gebruiken om LumApps te gebruiken.

LumApps SAS beste functies

Stimuleer teamwerk door middel van realtime documentbewerking, commentaar en groepssamenwerking

Houd werknemers betrokken met bedrijfsnieuws, aankondigingen en gepersonaliseerde content feeds

Gebouwd met functies voor veiligheid op ondernemingsniveau om gevoelige gegevens te beschermen en compliance te garanderen

Krijg inzicht in het gebruik van het platform en de betrokkenheid van werknemers met ingebouwde analysetools

LumApps SAS limieten

Organisaties die Google niet gebruiken, vinden het misschien moeilijk om te adopteren

LumApps SAS prijzen

Aangepaste prijzen

LumApps SAS beoordelingen en recensies

G2: 4. 3/5 (80+ beoordelingen)

Capterra: 4. 1/5 (35+ beoordelingen)

11. Viva Engage (Beste voor sociale samenwerking en bedrijfscommunicatie)

via Yammer

Viva Engage (voorheen bekend als Yammer), onderdeel van de Microsoft 365-suite, is een tool voor sociale netwerken voor ondernemingen die is ontworpen om de interne communicatie en samenwerking binnen organisaties te verbeteren. Het vergemakkelijkt open communicatie tussen teams door werknemers ruimte te bieden om met elkaar in contact te komen, kennis te delen en samen te werken aan projecten.

Viva Engage is een ideale tool voor bedrijven die Microsoft 365 al gebruiken en een sociaal element willen toevoegen aan hun interne communicatiestrategie. Teams kunnen met elkaar in verbinding blijven, ongeacht hun fysieke locatie, waardoor het vooral handig is voor externe of hybride werkomgevingen.

Viva Engage beste functies

Naadloos te integreren met andere Microsoft producten zoals Microsoft Teams, SharePoint en Outlook

Blijf verbonden en werk onderweg samen met de mobiele app

Maak openbare of privé groepen voor gerichte gesprekken over specifieke onderwerpen of projecten

Plaats bedrijfsbrede updates om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van belangrijk nieuws

Viva Engage limieten

Viva Engage is het meest effectief wanneer het gebruikt wordt binnen het Microsoft 365 ecosysteem, wat de aantrekkingskracht voor niet-Microsoft gebruikers beperkt

Viva Engage prijzen

Viva Engage: Gratis

Basis: $8/maand per persoon

Viva Engage beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

➡️ Meer lezen: Beste Yammer (Viva Engage) alternatieven en concurrenten

Bonus: Extra Happeo Alternatieven om te Verkennen

Intranettools evolueren voortdurend om tegemoet te komen aan de dynamische behoeften van moderne werkomgevingen. Hier zijn een paar extra Happeo alternatieven die je kunt overwegen:

Jostle : Richt zich op directe communicatie en helpt teams in verbinding te blijven met nieuwsupdates, gebeurtenisbeheer en tools voor teamsamenwerking

Beekeeper : Beekeeper is ontworpen voor deskless en frontline medewerkers en biedt realtime messaging, shiftplanning en analyses om de verbinding tussen teams te verbeteren

Igloo Software : Een gebruikersvriendelijke digitale werkplek die organisaties helpt kennis te centraliseren en de samenwerking te verbeteren door snel delen van documenten en discussies

MyHub: Een cloudgebaseerde intranetoplossing die uitgebreide aangepaste mogelijkheden biedt voor kennisdeling, communicatie en automatisering van de werkstroom

Wat is jouw favoriete Happeo-alternatief?

Nu je een aantal van de beste alternatieven voor Happeo hebt onderzocht, ben je op weg om de interne communicatie en samenwerking van je team te transformeren. Er zijn tal van opties, van sociale intranetplatforms zoals Yammer en Workplace by Meta tot krachtige alles-in-één oplossingen zoals ClickUp.

Als je nog steeds twijfelt, is de beste optie ClickUp. Het is een alles-in-één samenwerkingsplatform dat het delen van kennis, teamcommunicatie en taakbeheer integreert.

Wat nog beter is? Je hebt gratis toegang tot deze functies met het gratis abonnement van ClickUp, zodat je vandaag nog kunt beginnen met het optimaliseren van je werkruimte. Meld u nu aan voor ClickUp en ervaar het verschil!