Gratis projectrapportagesjablonen in Excel voor efficiënt bijhouden

De helft van alle zakelijke projecten loopt achter op schema en een derde wordt nooit Voltooid. Dat zijn schrikbarende nummers! Het beheren van meerdere deadlines en taken tijdens projectmanagement hoeft echter niet als een onmogelijke jongleertruc te voelen.

Dat is waar Excel-sjablonen voor projectrapporten uitblinken. Deze gebruiksvriendelijke tools pakken de uitdagingen van projectmanagement frontaal aan door gegevens te ordenen, de voortgang te visualiseren en duidelijke updates op één plek te bieden.

Zeg vaarwel tegen de chaos en hallo tegen duidelijkheid!

Wat maakt een goed sjabloon voor projectrapportage in Excel?

De juiste sjabloon selecteren kan het beheren en analyseren van projectgegevens aanzienlijk verbeteren. Maar wat onderscheidt een standaard sjabloon van een echt effectieve?

Hier zijn enkele sleutel functies van projectrapportage Excel sjablonen die elke fase van de projectmanagement levenscyclus ondersteunen:

Aanpasbare velden voor projectspecifieke behoeften: Pas eenvoudig velden aan om statistieken bij te houden die uniek zijn voor uw project, zoals taakspecifieke KPI's of aangepaste mijlpalen

Geautomatiseerde gegevensberekeningen: Elimineer handmatige fouten en bespaar tijd met ingebouwde formules voor voortgangsregistratie, budgetupdates en metrics voor middelentoewijzing

Visuele dashboards voor realtime inzicht: Gebruik interactieve grafieken en grafieken om sleutelgegevens te visualiseren, zoals het aantal voltooide taken of het budgetgebruik

Naadloze integratiemogelijkheden: Verbind met andere tools of platforms voor soepel bijhouden van projecten zonder van systeem te hoeven wisselen

Foutcontrolemechanismen: Markeer ontbrekende of inconsistente gegevens om de nauwkeurigheid van uw rapportage te behouden

Gestructureerde secties voor elke projectfase: Zorg voor georganiseerde lay-outs voor initiatie, planning, uitvoering, bewaking en afsluiting om aan te sluiten bij de levenscyclus van het project

Wist je dat? Spreadsheets regeren nog steeds de wereld! Uit een onderzoek blijkt dat 55% van de organisaties hun Enterprise-abonnementen, inclusief verkoop en prognoses, nog steeds op spreadsheets doen!

Dit onderstreept de behoefte aan effectievere hulpmiddelen voor bijhouden en rapporteren, waaronder eenvoudig te gebruiken sjablonen om projecten op schema te houden.

Projectrapportage Excel-sjablonen

Wij hebben de beste Excel-sjablonen voor projectrapporten samengesteld voor projectmanagers, leidinggevenden, clients en leden van teams in sectoren zoals software, bouw, IT en daarbuiten. Deze sjablonen zijn ontworpen om de organisatie te verbeteren en de rapportage te stroomlijnen.

Laten we ze eens bekijken:

1. Sjabloon voor projectstatusrapport door ProjectManager

via Projectmanager

Als je de status van je project niet in de gaten houdt, tast je in het duister. Zonder een duidelijke weergave van de situatie is het moeilijk om te weten of je op schema ligt of tegen wegversperringen aanloopt.

Dit gratis sjabloon voor projectstatusrapporten verbetert de communicatie met belanghebbenden en leden van het team. Het houdt updates duidelijk, georganiseerd en gemakkelijk te presenteren.

Het sjabloon voor projectstatusrapporten van ProjectManager vermindert handmatig werk. Hiermee kun je snel sleutelinformatie voor dagelijkse of periodieke rapportages opvragen en bijwerken.

Door georganiseerd te blijven, kun je slimmere beslissingen nemen en potentiële problemen aanpakken voordat ze de ontwikkeling van je project verstoren.

Ideaal voor: Projectmanagers, leden van projectteams en belanghebbenden, inclusief projectsponsors of clients.

2. Project KPI Dashboard Sjabloon van ProjectManager

via Projectmanager

Het bijhouden van sleutelgegevens is cruciaal voor het verbeteren van prestaties en voortgang. Zonder de juiste hulpmiddelen is het moeilijk om te weten of alles volgens abonnement verloopt. Dat is waar een sjabloon voor een KPI project dashboard van pas komt.

Het Project KPI Dashboard Sjabloon helpt u de prestaties van teams, individuen, projecten en uw hele organisatie te bewaken. Het geeft je ook een duidelijke weergave van de financiële gezondheid en de voortgang naar strategische doelen.

Met een KPI dashboard kun je snel trends herkennen en identificeren wanneer de sleutelcijfers uit de koers raken. Met deze kennis kun je sneller reageren op uitdagingen en kansen, waardoor de besluitvorming meer datagestuurd wordt.

Ideaal voor: Projectmanagers, programmamanagers en projectmanagementbureaus (PMO's), functionele managers of afdelingshoofden, topmanagementteams en leidinggevenden op C-niveau.

3. Format sjabloon projectrapportage door sjabloon. net

Wil je een eenvoudige maar effectieve manier om de voortgang van je project bij te houden? Met het sjabloon Format Projectrapportage van Template.net zit je goed.

Het helpt u bij het organiseren en presenteren van sleutel project details in een duidelijk, gestructureerd format. Het bevat alles wat je nodig hebt: projectdoelstellingen, taken, deadlines en voortgang, waardoor updates eenvoudig zijn voor zowel jou als je projectmanager.

Je kunt ook mijlpalen, risico's en prestaties markeren, zodat je niets over het hoofd ziet.

Met dit sjabloon kost rapportage minder tijd, zodat u zich kunt richten op de voortgang van het project. Een goed georganiseerd rapport houdt je team op één lijn en ondersteunt betere besluitvorming.

Ideaal voor: Projectmanagers, leden van projectteams en belanghebbenden.

Leuk weetje: Microsoft Excel werd voor het eerst gelanceerd in 1985 en bijna 40 jaar later is het nog steeds een van de krachtigste hulpmiddelen voor het bijhouden van projecten!

4. Status Tracker Sjabloon van Sjabloon. net

Een status tracker is een must-have om je project op schema te houden. Met deze sjabloon kun je de voortgang, taken en deadlines op één plek bijhouden. Perfect voor teams die georganiseerd moeten blijven.

Met dit Status Tracker sjabloon van Template.net, kunt u eenvoudig de sleutel details bijwerken en weergeven, zoals eigenaren van taken, deadlines en status van voltooiing. Spot potentiële vertragingen in een vroeg stadium en handel er sneller naar om de zaken in beweging te houden.

Met een duidelijke, actuele momentopname van uw project wordt de communicatie met uw team en belanghebbenden een fluitje van een cent. Blijf georganiseerd, blijf op de hoogte en laat uw project soepel verlopen.

Ideaal voor: Projectmanagers, teamleiders en multifunctionele teams.

5. Wekelijks rapport sjabloon van sjabloon. net

Het Weekly Report Template van Template.net helpt je georganiseerd te blijven en te voorkomen dat projecten achterlopen of worden opgegeven.

Hiermee kun je belangrijke updates, voltooide taken, uitdagingen en doelen voor de komende week vastleggen - alles op één plek. Met een duidelijke momentopname van de voortgang kunt u uw team en belanghebbenden op de hoogte houden zonder extra gedoe.

Door dit sjabloon regelmatig te gebruiken, handhaaf je consistente, bruikbare updates die deadlines, budgetten en verwachtingen ondersteunen. Het is eenvoudig in te vullen, maar een krachtig hulpmiddel om je project op schema te houden.

Ideaal voor: Projectmanagers, teamleiders en afdelingshoofden.

🧠 Leuk weetje: Denk je dat je Excel door en door kent? Je kunt je inschrijven voor een Microsoft Excel-wereldkampioenschap en problemen oplossen met de software - de "Superbowl van Excel-nerds"!

6. Sjabloon voor projectvolger van Microsoft

via Microsoft

Dit sjabloon voor projectopvolging houdt je georganiseerd door het bijhouden van taken, categorieën en toegewezen teamleden. Het markeert ook over- of onderprestaties met een automatische calculator.

Gebruik dit eenvoudige Excel sjabloon om het bijhouden van projecten eenvoudiger en efficiënter te maken.

Ideaal voor: Projectmanagers, teamleiders en supervisors.

Ook lezen: Gratis sjablonen voor projectvoortgangscontrole voor projectmanagement

7. Sjabloon voor het bijhouden van problemen bij projecten van Microsoft

Via Microsoft

Wist u dat softwareprojecten meestal 15 tot 50 defecten per 1000 regels code hebben? Fouten zijn onvermijdelijk en daarom is een solide systeem voor het bijhouden van fouten een must.

Met dit sjabloon voor het bijhouden van productproblemen kunt u bugs van begin tot eind registreren, toewijzen en bijhouden. Het is gemakkelijk te gebruiken en volledig aanpasbaar aan de behoeften van uw project.

Met dit eenvoudige maar effectieve Excel-sjabloon kunt u georganiseerd blijven, problemen vroegtijdig opsporen en uw project voortgang laten boeken.

Ideaal voor: Softwareontwikkelaars, QA-teams, projectmanagers en eigenaren van producten.

Beperkingen van het gebruik van Excel voor het bijhouden van projecten

Hoewel Excel een populair hulpmiddel is voor het bijhouden van projecten, kunnen bepaalde limieten de effectiviteit ervan beïnvloeden naarmate projecten groter en complexer worden.

Hier zijn enkele sleutelnadelen:

Handmatige updates en fouten : Veelvuldige handmatige invoer verhoogt het risico op menselijke fouten, wat leidt tot onnauwkeurig bijhouden

Uitdagingen voor samenwerking : Excel is niet gebouwd voor real-time samenwerking en synchronisatieproblemen kunnen ontstaan wanneer meerdere gebruikers tegelijkertijd bewerkingen uitvoeren

Beperkte schaalbaarheid : Het beheren van grote gegevenssets wordt lastig naarmate projecten groeien, waardoor de navigatie wordt vertraagd en er verwarring ontstaat

Gebrek aan geavanceerde functies : Excel mist functies zoals tijdsregistratie, toewijzing van middelen en geautomatiseerde afhankelijkheid van taken die gebruikelijk zijn in tools voor projectmanagement

Beperkte rapportage en visualisatie : De basis grafieken van Excel vereisen extra tijd om gedetailleerde rapporten te formatteren, in tegenstelling tot gespecialiseerde software voor projectmanagement

Zorgen over veiligheid : Het delen van Excel-bestanden via onbeveiligde kanalen stelt gevoelige projectgegevens bloot, in tegenstelling tot projectmanagement tools met betere functies op het gebied van veiligheid

Robuuste sjablonen: De sjablonen van Excel zijn beperkt in het aanpassen, waardoor er vaak workarounds nodig zijn die tijd en fouten in de hand werken

Wist u dat? Meer dan een miljoen bedrijven wereldwijd Microsoft 365 gebruiken, inclusief Excel, en alleen al in de VS meer dan een miljoen klanten hebben.

Alternatief voor Projectrapport Excel-sjablonen

Hoewel Excel-sjablonen een geweldig startpunt zijn voor het bijhouden van projecten, bieden andere tools nog meer flexibiliteit en aanpassingsmogelijkheden. ClickUp is zo'n platform!

De alles-in-het-werk app heeft meer dan 1000 sjablonen voor een breed bereik van projectmanagement. Of u nu een eenvoudige lijst met taken beheert of een complex project met meerdere workflows, de sjablonen voor projectmanagement van ClickUp dekken het allemaal.

Laten we eens kijken naar enkele alternatieve sjablonen die je kunt gebruiken in plaats van Excel:

1. ClickUp sjabloon voor voortgangsrapportage

Gratis sjabloon downloaden Houd uw team en externe belanghebbenden op de hoogte met het sjabloon voor voortgangsrapporten ClickUp

Bent u op zoek naar een startpunt voor rapportage over de voortgang van projecten? De ClickUp sjabloon voor voortgangsrapportage is een geweldige optie. Dit veelzijdige sjabloon biedt alles wat u nodig hebt om duidelijke, efficiënte rapporten te maken met behulp van ClickUp's ingebouwde document editor, ClickUp Docs.

Het geeft een momentopname van uw project, met de belangrijkste details zoals wie erbij betrokken is, wat er gedaan is, de huidige status en de verwachte voltooiingsdata. Je kunt gemakkelijk belangrijke updates behandelen en je team en belanghebbenden op de hoogte houden van de voortgang en volgende stappen.

In dit sjabloon voor voortgangsrapporten worden de status van het project, mijlpalen, komende projecttaken en eventuele kritieke problemen die belanghebbenden moeten weten, geschetst. Bovendien is het volledig aanpasbaar, waardoor het geschikt is voor verschillende soorten projecten.

Ideaal voor: Projectmanagers, teamleiders en belanghebbenden die de voortgang van projecten willen bijhouden

2. ClickUp sjabloon voor projectrapportage

Gratis sjabloon downloaden Houd de voortgang van essentiële projectonderdelen in de gaten met het sjabloon voor projectrapportage ClickUp

Bij projectmanagement is het van cruciaal belang om een duidelijk overzicht te hebben van je abonnement, sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) en algehele voortgang. Dit helpt je om gebieden te identificeren die meer aandacht nodig hebben en je aanpak daarop aan te passen.

De sjabloon ClickUp Projectrapport vereenvoudigt het bijhouden van essentiële projectonderdelen, waardoor het prioriteren van taken, uitgaven en hangende actiepunten eenvoudig wordt. Met deze sjabloon kunt u snel de voortgang van het project beoordelen en gebieden identificeren die extra aandacht nodig hebben.

Dit eenvoudige sjabloon zorgt ervoor dat je team op één lijn blijft en je project op schema blijft.

Ideaal voor: Projectmanagers, leiders en eigenaren van bedrijven die een eenvoudige manier nodig hebben om projectprioriteiten, uitgaven en actie-items bij te houden.

3. Sjabloon voor statusrapport van het ClickUp project

Gratis sjabloon downloaden Rapporteer de status van uw project met de sjabloon ClickUp voor projectstatusrapporten

Om uw project effectief bij te houden, hebt u een hulpmiddel nodig dat voortgang en verbeterpunten laat zien. Het ClickUp Project Status Rapport Sjabloon blinkt (geen woordspeling bedoeld!) hierin uit.

Dit sjabloon geeft een duidelijk overzicht van de status van uw project ten opzichte van het oorspronkelijke abonnement. Het biedt ook ruimte om problemen aan te pakken en de volgende stappen te schetsen. Het helpt om problemen in een vroeg stadium op te sporen, uw planning op schema te houden en belanghebbenden op de hoogte te houden met een beknopt voortgangsrapport.

Met kleurcodering voor eenvoudig bijhouden en plakbriefjes om belangrijke details te markeren of teamdiscussies op gang te brengen, stroomlijnt dit sjabloon de updates van de status van uw project.

Ideaal voor: Stakeholders zoals projectmanagers of teamleiders die een snelle, visuele manier nodig hebben om de voortgang van een project bij te houden en problemen aan te pakken.

4. De ClickUp Project Tracker Sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Houd uw projecten eenvoudig bij met de ClickUp Project Tracker Sjabloon

Het ClickUp Project Tracker Sjabloon is aanpasbaar en perfect voor elk project, of het nu een belangrijk organisatorisch initiatief is of een kleiner persoonlijk project. Ontworpen met beginners in gedachten, helpt het u bij het organiseren van taken, het toewijzen van middelen en het bijhouden van de voortgang - alles binnen uw werkruimte.

Met de functies voor tijdsregistratie van ClickUp kunt u de prestaties van teams in elke fase van een project snel beoordelen. Hierdoor kunnen managers potentiële problemen vroegtijdig identificeren en bijsturen om op schema en binnen het budget te blijven.

Door al deze elementen te combineren, wordt het beheren van je project van begin tot eind eenvoudiger, wat leidt tot meer efficiëntie voor alle betrokkenen.

Ideaal voor: Projectcoördinatoren, afdelingshoofden en iedereen die projecten van enige grootte beheert en een eenvoudig, aanpasbaar hulpmiddel nodig heeft om de voortgang bij te houden.

💡Pro Tip: Dit sjabloon maakt meerdere trackers voor herhaalbare projecten. Na de start van elk project bespaart u tijd en kunt u meteen aan de slag.

5. ClickUp Campagne Voortgangsrapport Sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Meet het succes van uw campagnes met het sjabloon Campagnevoortgangsrapport van ClickUp

Campagnerapportage is noodzakelijk voor marketingteams om succes te meten en datagestuurde beslissingen te nemen. Met een goed georganiseerd rapport kunt u alle campagnegegevens op één plek verzamelen, waardoor het bijhouden van de belangrijkste prestatiecijfers en het verkrijgen van inzichten eenvoudiger wordt.

Het ClickUp Campaign Report Template is ontworpen om u te helpen bij het bewaken en analyseren van uw campagneprestaties via verschillende kanalen en teams.

Met dit sjabloon kunt u eenvoudig uw gegevens in één rapport verzamelen, KPI's visualiseren en de voortgang bijhouden terwijl u verbeterpunten identificeert.

Of u nu e-mailcampagnes of video content beheert, dit sjabloon organiseert uw marketinginspanningen en houdt ze gericht op het behalen van tastbare resultaten.

Ideaal voor: Marketingcoördinatoren, contentstrategen en campagnemanagers die een efficiënt hulpmiddel nodig hebben om campagneprestaties bij te houden en te analyseren.

Ook lezen: Free Project Update Templates in ClickUp en Word

6. Het ClickUp sjabloon voor productie bijhouden

Gratis sjabloon downloaden Produceer video's van hoge kwaliteit op tijd met het sjabloon ClickUp Production Tracking

Het ClickUp Production Tracking Template is een alles-in-één oplossing om productiebeheer onder de knie te krijgen. Het integreert naadloos met het ClickUp-platform, zodat u taken kunt omzetten in een fabrieksproductielijn, terwijl u gebruik kunt maken van geavanceerde tools voor projectplanning.

Met dit sjabloon kunt u taken in kaart brengen, projectmiddelen beheren, prioriteiten instellen en afhankelijkheid bijhouden. De gebruiksvriendelijke interface, gecombineerd met functies voor klikken en slepen, maakt het organiseren van taken eenvoudig.

Bovendien helpen meerdere weergaven je bij het visualiseren van je werkstroom, zodat je mogelijke problemen in een vroeg stadium kunt herkennen en oplossen voordat ze van invloed zijn op de productie.

Het sjabloon biedt ook ruimte voor feedback, aantekeningen en realtime updates, zodat je team op één lijn blijft. Geen gemiste e-mails of verwarring meer over versies. Alles wat je nodig hebt zit in één centrale hub: geen gemiste e-mails of verwarring over versies meer.

Ideaal voor: Productiemanagers, operations coördinatoren en teamleiders die een uitgebreide tool nodig hebben voor het bijhouden en beheren van productieworkflows.

7. Sjabloon voor maandelijks statusrapport van ClickUp Business

Gratis sjabloon downloaden Houd de supervisor op de hoogte van de taken van uw project met het sjabloon ClickUp Monthly Business Status Report

Soms wil je, in plaats van de algehele status van het project weer te geven, je richten op de prestaties van een specifiek lid van het team, met name bij het evalueren van hun werkstroom of bijdragen in de aanloop naar een jaarlijkse beoordeling.

Het sjabloon ClickUp Monthly Business Status Report biedt een beknopt overzicht van één pagina van iemands werk van de afgelopen maand. Het benadrukt voltooide taken, komende opdrachten en mogelijke obstakels.

Het sjabloon biedt ook sleutelupdates over belangrijke problemen zoals gemiste projectresultaten, scopewijzigingen en werklastproblemen die het succes van het project kunnen beïnvloeden.

Ideaal voor: HR-managers, teamleiders en afdelingshoofden die een gericht, individueel prestatierapport nodig hebben voor beoordelingen of projectevaluaties.

📮ClickUp Insight: 92% van de werknemers gebruikt inconsistente methoden om items bij te houden, wat resulteert in gemiste beslissingen en vertraagde uitvoering. Of u nu aantekeningen stuurt of spreadsheets gebruikt, het proces is vaak versnipperd en inefficiënt. De Taakbeheeroplossing van ClickUp zorgt voor een naadloze omzetting van gesprekken in taken, zodat uw team snel kan handelen en op één lijn kan blijven.

8. Het sjabloon voor het wekelijkse statusrapport van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Stuur eenvoudig wekelijkse updates met het sjabloon ClickUp voor wekelijkse statusrapporten

In plaats van elke week opnieuw te beginnen, biedt het sjabloon voor het wekelijkse statusrapport van ClickUp een gestandaardiseerde methode voor belanghebbenden om de voortgang van het project bij te houden.

Deze sjabloon bevat essentiële projectgegevens zoals de naam van het project, de manager en de belangrijkste sponsors. Het benadrukt ook de sleutelprestaties en richt zich op huidige en komende activiteiten, prioriteiten voor taken en deadlines.

Ideaal voor: Projectcoördinatoren, afdelingshoofden en teamleiders die een efficiënte, herhaalbare manier nodig hebben om de wekelijkse voortgang van projecten bij te houden en te rapporteren.

9. Het sjabloon ClickUp voor maandelijkse projectstatusrapporten

Gratis sjabloon downloaden Krijg details over de voortgang van het project met behulp van het sjabloon ClickUp Maandelijks Projectstatusrapport

Maand na maand de voortgang van een project bijhouden is de sleutel om op koers te blijven. De sjabloon ClickUp voor maandelijkse projectstatusrapporten is uw oplossing voor een duidelijke en beknopte weergave.

Dit sjabloon voor projectmanagement helpt je om de huidige status van het project te vergelijken met je oorspronkelijke abonnement, met aandacht voor zowel de vorige als de komende maanden. Zo kun je snel beoordelen wat op schema ligt en wat aandacht nodig heeft, zodat het gemakkelijker wordt om belanghebbenden bij het project maandelijks op de hoogte te houden.

De sjabloon is gebruiksvriendelijk en kleurgecodeerd, waardoor de status van de sleutelelementen van het project, zoals tijdlijnen, budgetten, kwaliteit, reikwijdte en risicomanagement, wordt benadrukt.

En als verantwoording cruciaal is, bevat het sjabloon ruimte voor beoordelaars van rapporten en belangrijke belanghebbenden om te bevestigen dat ze het rapport hebben gelezen en om hun eigen feedback toe te voegen.

Ideaal voor: Projectmanagers, programmadirecteuren en teamleiders die een eenvoudig, visueel hulpmiddel nodig hebben om de maandelijkse status van projecten bij te houden en te zorgen dat belanghebbenden op één lijn zitten.

10. ClickUp sjabloon voor statusrapport van uitvoerend project

Gratis sjabloon downloaden Houd belanghebbenden op de hoogte en projecten op schema met de sjabloon ClickUp voor projectstatusrapporten

Wanneer leidinggevenden en belanghebbenden een snelle momentopname van uw projecten nodig hebben, is het sjabloon ClickUp Executive Project Status Report uw oplossing.

Je kunt kiezen uit zeven weergavetypen om de belangrijkste projectupdates weer te geven, zoals een kleurgecodeerde status (rood, geel, groen) met de nadruk op budget, tijdlijn van het project en kwaliteit. Met de sjabloon kun je ook sorteren op voortgang van subtaak of afdelingsverantwoordelijkheden.

Het formaat van de lijst kunt u ook aanpassen met 11 velden, waaronder bereik, budget gezondheid en beoordeling van het project, om de gegevens weer te geven die het belangrijkst zijn voor u en uw team.

Ideaal voor: Executives, senior managers en afdelingshoofden die een aanpasbare momentopname op hoog niveau nodig hebben van de status van projecten om snel beslissingen te kunnen nemen.

Win met ClickUp's sjablonen voor projectmanagement

De voortgang van uw project bijhouden is net zo belangrijk als het plannen ervan. Als je project eenmaal loopt, gaat het om het beheren van tijdlijnen, middelen en budgetten, terwijl je de prestaties in de gaten houdt om alles op schema te houden. En natuurlijk is het regelmatig op de hoogte houden van belanghebbenden de sleutel tot transparantie en vertrouwen.

De juiste Excel sjablonen voor projectmanagement zijn van vitaal belang voor soepeler bijhouden. Deze sjablonen organiseren uw gegevens efficiënt, zodat u zich kunt concentreren op het nemen van weloverwogen beslissingen in plaats van tijd te verspillen aan het doorspitten van eindeloze spreadsheets.

Of u nu voortgang, budgetten of deadlines beheert, de sjablonen van ClickUp bieden alles wat u nodig hebt om uw project op de rails te houden, ondersteund door honderden uitgebreide functies voor projectmanagement.

Maak gebruik van al deze sjablonen, plus meer dan 1000 andere, door u vandaag nog aan te melden bij ClickUp! Het is een win-win!