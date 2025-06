11 beste tools voor dienstroosters voor een betere personeelsplanning

Het beheren van werkroosters kan aanvoelen als een voortdurend veranderende puzzel. Met wisselende beschikbaarheid en voorkeuren van teamleden is het een tijdrovende taak.

Een werkroostergenerator vereenvoudigt deze klus door het proces te automatiseren, tijd te besparen, fouten te verminderen en evenwichtige roosters te maken. Als u genoeg hebt van handmatige planningsprocessen, kunnen deze tools uw werkstroom stroomlijnen voor een soepeler en efficiënter proces.

Laten we eens kijken naar de 11 beste tools voor het maken van ploegendienstroosters! 🎯

Waar moet u op letten bij een tool voor het maken van ploegendienstroosters?

Het vinden van de juiste planner voor uw ploegendiensten kan uw leven een stuk gemakkelijker maken: geen last-minute rompslomp, verwisselde diensten of handmatige planning meer. Maar met zoveel opties, hoe kiest u de beste?

Dit zijn de functies waar u op moet letten bij het kiezen van een tool voor ploegendienstplanning:

Aanpasbare planning: Elk bedrijf is anders, dus uw planningstool moet u in staat stellen om diensten, pauzes en rotaties aan te passen aan de behoeften van uw team

Realtime updates en notificaties: Abonnementen kunnen veranderen; als dat gebeurt, moet iedereen dat onmiddellijk weten. Zoek naar tools die direct meldingen versturen over ploegendienstinformatie, wijzigingen, ruilen en goedkeuringen

Kalenderintegraties: Een goede planningstool moet kunnen synchroniseren met populaire kalender-apps, zodat werknemers overal toegang hebben tot hun roosters

Ingebouwde communicatie: Berichtenfuncties houden iedereen op de hoogte van hun aankomende diensten en eventuele last-minute updates

Analytics en rapportage: Ingebouwde rapporten en inzichten helpen u bij het bijhouden van arbeidskosten, aanwezigheids trends en efficiëntie van de planning

Eenvoudig slepen en neerzetten: Planning moet eenvoudig zijn. Met een tool met slepen-en-neerzetten-functionaliteit is het aanpassen van meerdere diensten een fluitje van een cent

De beste tools voor het maken van ploegendienstroosters

Het beheren van personeelsroosters kan een complexe en tijdrovende taak zijn, maar de juiste planningstool kan het verschil maken.

Of u nu AI-gestuurde automatisering, naadloze wisseling van diensten of geïntegreerde salarisadministratie en nalevingsregistratie nodig hebt, de beste makers van werkroosters helpen bedrijven tijd te besparen, fouten te verminderen en de efficiëntie van hun personeel te verbeteren.

Laten we eens kijken naar de 11 beste tools voor het maken van ploegendienstroosters. 👀

1. ClickUp (beste voor AI-gestuurde planning en taakbeheer)

Het werk van vandaag is gebrekkig. Onze projecten, kennis en communicatie zijn verspreid over verschillende tools die niet met elkaar zijn verbonden en ons vertragen. Maar het plannen van diensten voor uw organisatie hoeft u niet te overspoelen met spreadsheets.

Gratis sjabloon downloaden Beheer de tijd van uw team met de sjabloon voor 2-2-3-ploegendienstroosters van ClickUp

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, lost deze chaos eenvoudig op. Het combineert projecten, kennis en chat op één plek, allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

ClickUp Brain

AI gaat nog een stap verder. Stel je voor dat je nooit meer handmatig met schema's hoeft te schuiven, de beste tijd voor vergaderingen hoeft te vinden of last-minute conflicten hoeft op te lossen. Dat is waar ClickUp Brain om de hoek komt kijken. Het maakt ploegendienstplanning slimmer en efficiënter. Je hoeft geen uren meer te besteden aan het aanpassen van tijdlijnen en het prioriteren van taken; deze AI-aangedreven assistent doet het voor je.

Optimaliseer uw planning met AI-suggesties voor het prioriteren van taken via ClickUp Brain

Het analyseert werklasten, stelt optimale vergadertijden voor en verschuift automatisch planningen op basis van veranderende projectbehoeften.

Bovendien hoeft u zich nooit meer zorgen te maken dat u een update mist, want het programma kan worden geïntegreerd met Google Agenda, Outlook en andere externe agenda's, zodat alles gesynchroniseerd blijft.

Naast planning helpen de AI-gestuurde inzichten van ClickUp teams hun werklast te beheren door urgente taken te prioriteren, projectupdates samen te vatten en zelfs aantekeningen voor vergaderingen op te stellen.

ClickUp Kalender

Als u op zoek bent naar een slimme, flexibele kalender die meer biedt dan alleen basisplanning, dan is de ClickUp-kalender iets voor u.

ClickUp Calendar is ontworpen om taken, gebeurtenissen en de beschikbaarheid van teams op één plek samen te brengen, zodat u eenvoudig kunt plannen, bijwerken en voorop blijven lopen zonder tussen tools te hoeven schakelen.

Of je nu teamplanningen coördineert, project tijdlijnen beheert of lanceringen plant, met ClickUp Kalender kun je zonder problemen slepen, neerzetten, opnieuw plannen en opnieuw toewijzen. Alles blijft gesynchroniseerd in je werkruimte, zodat er niets door de mazen van het net glipt.

Moet u een gebeurtenis aanpassen of een taak opnieuw toewijzen? Verplaats deze gewoon: ClickUp Kalender werkt deze direct bij, zonder dat u handmatige bewerkingen hoeft uit te voeren.

Sjablonen voor planning van ClickUp

Met de verschillende kant-en-klare sjablonen van ClickUp kunt u direct aan de slag met het plannen van diensten voor een groot team.

De sjabloon voor het blokkeren van planningen van ClickUp is bijvoorbeeld een uitstekende tool om uw taken bij te houden en projecten af te ronden. Plan nauwkeurige planningen, begrijp de afhankelijkheid van taken en organiseer takenblokken intuïtief, allemaal in één sjabloon.

De ClickUp-sjabloon voor teamroosters is een krachtige en flexibele tool voor het efficiënt beheren van werkroosters. Van het coördineren van diensten en het toewijzen van taken tot het bijhouden van de beschikbaarheid van teams, deze sjabloon biedt een gecentraliseerd overzicht van uw volledige personeelsbestand.

Gratis sjabloon downloaden Houd de schema's van uw teamleden bij met de sjabloon voor teamschema's van ClickUp

Gebruikers kunnen schema's aanpassen aan hun specifieke werkstromen, of het nu gaat om het beheren van wisselende ploegen, teams op afstand of projectmatig werk.

En als het organiseren en beheren van uw personeel te overweldigend wordt? Het sjabloon voor personeelsroosters van ClickUp helpt bij het verlofbeheer en zorgt ervoor dat iedereen beschikbaar is wanneer dat nodig is.

Beste functies van ClickUp

Integreer met personeelsbeheertools: Koppel ClickUp aan salarisadministratie-, HR- en communicatieplatforms om ploegendienstroosters af te stemmen op de beschikbaarheid van medewerkers en het bedrijfsbeleid

Werkuren moeiteloos bijhouden: Gebruik functies voor tijdregistratie en tijdblokken om de duur van diensten te controleren, overplanning te voorkomen en naleving van arbeidsregels te garanderen

Automatiseer de planning van diensten: stel terugkerende schema's op, wijs automatisch diensten toe en pas verlofaanvragen aan met stel terugkerende schema's op, wijs automatisch diensten toe en pas verlofaanvragen aan met ClickUp Automations

Synchroniseren met beschikbaarheid van medewerkers: Stem ploegendienstroosters af op realtime beschikbaarheid en verlofaanvragen om conflicten en last-minute wijzigingen te voorkomen

Mobiele toegang inschakelen: Geef werknemers de mogelijkheid om overal hun roosters te bekijken, diensten te ruilen en updates te ontvangen met de mobiele app van ClickUp

Centraliseer communicatie: Bewaar alle berichten, updates en feedback over diensten op één plek met Bewaar alle berichten, updates en feedback over diensten op één plek met ClickUp Chat

Beperkingen van ClickUp

Steile leercurve

De aangepaste functies kunnen overweldigend zijn voor beginners

Prijzen ClickUp

Beoordeling en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.040 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

2. Deputy (het beste voor AI-gestuurde automatische planning en personeelsbeheer)

via Deputy

Laat AI uw personeelsplanning verzorgen met de geavanceerde functie voor automatische planning van Deputy. Met één klik stelt Deputy geoptimaliseerde personeelsroosters op door vraagprognoses, verkoopgegevens en arbeidskosten te analyseren, zodat het juiste personeel op het juiste moment op de juiste plaats is.

Bovendien vergroot het platform de flexibiliteit voor werknemers, waardoor ze hun diensten kunnen synchroniseren met hun persoonlijke agenda's, diensten kunnen ruilen en vrije dagen kunnen aanvragen via de mobiele app. Dankzij realtime updates en notificaties blijft iedereen op de hoogte, waardoor no-shows en last-minute planningsconflicten worden verminderd.

Beste functies van Deputy

Maak diensten met behulp van drag-and-drop-tools of sjablonen op basis van de beschikbaarheid van medewerkers om fouten te voorkomen

Houd moeiteloos werkuren bij met realtime aanwezigheidsregistratie, zodat u verzekerd bent van een nauwkeurige salarisadministratie en naleving van arbeidswetgeving

Voorspel de personeelsbehoefte nauwkeurig door op basis van de vraag te voorspellen hoeveel personeel er nodig is, zodat u de kosten kunt beheersen en de roosters van uw medewerkers kunt optimaliseren

Geef werknemers meer mogelijkheden met selfservice-tools voor het bekijken van roosters, het indienen van verzoeken en het instellen van beschikbaarheid voor meer flexibiliteit

Beperkingen van Deputy

Je kunt geen normale spreadsheet via Excel of Google Spreadsheets gebruiken om diensten te uploaden

De mobiele app kan af en toe storingen vertonen, waardoor het inchecken of openen van roosters vertraging kan oplopen

Prijzen van Deputy

Premium: $ 6/maand per gebruiker

Planning: $ 4,50/maand per gebruiker

Tijd en aanwezigheid: $ 4,50/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordeling en recensies van Deputy

G2: 4,6/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 700 beoordelingen)

3. Homebase (het beste voor eenvoudige, gebruiksvriendelijke planning en tijdregistratie)

via Homebase

Voor bedrijven die een gebruiksvriendelijke planningstool zonder onnodige complexiteit nodig hebben, is Homebase een goede keuze. Het biedt een eenvoudige maar krachtige planninginterface waarmee managers in enkele minuten diensten kunnen aanmaken, de uren van medewerkers kunnen bijhouden en de beschikbaarheid moeiteloos kunnen beheren. Automatische herinneringen en notificaties voor diensten zorgen ervoor dat medewerkers altijd weten wanneer en waar ze moeten zijn.

Bovendien kan de functie voor tijdregistratie van deze software voor ploegendienstbeheer naadloos worden geïntegreerd met de salarisadministratie, waardoor handmatige fouten worden verminderd en de betaaldagen stressvrij verlopen.

Beste functies van Homebase

Verander elk apparaat in een tijdklok met eenvoudige functies voor in- en uitklokken, inclusief GPS-tracking voor nauwkeurige tijdregistratie

Neem moeiteloos mensen aan en begeleid ze met ingebouwde vacatureplaatsing, het bijhouden van sollicitanten en gestroomlijnde onboardingtools

Vereenvoudig de salarisadministratie door sjablonen voor urenregistratie om te zetten in salarisrapporten en naadloos te integreren met salarisproviders

Beperkingen Homebase

De kalenderintegratie is traag en kan meerdere instances op dezelfde dag voor één dienst creëren

Het is niet eenvoudig om een vrije dag aan te vragen na een nachtdienst of een extra dienst

Prijzen Homebase

Basis: Gratis

Essentieel: $ 24,95/locatie

Plus: $ 59,95/locatie

Alles-in-één: $ 99,95/locatie

Beoordeling en recensies van Homebase

G2: 4,2/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

4. ZoomShift (het beste voor aanpasbare sjablonen voor planning en realtime bijhouden van arbeidskosten)

via ZoomShift

ZoomShift is ontworpen voor bedrijven die flexibele, aangepaste planningsopties nodig hebben. In tegenstelling tot rigide planningstools kunnen managers met ZoomShift sjablonen voor werkroosters maken en hergebruiken, waardoor het eenvoudig is om roosters op maat te maken voor specifieke behoeften. Dit is vooral handig voor bedrijven met wisselende ploegen, contractmedewerkers of niet-traditionele werkpatronen.

Bovendien helpt realtime bijhouden van arbeidskosten bedrijven binnen hun budget te blijven door de loonkosten te monitoren terwijl de roosters van medewerkers worden opgesteld.

Beste functies van ZoomShift

Houd de arbeidskosten in realtime bij met prognosetools en integratie van de salarisadministratie om binnen het budget te blijven

Vereenvoudig tijdregistratie met web- en mobiele tijdklokken, GPS-verificatie en geautomatiseerd klokregistratiebeheer

Verbeter de communicatie binnen uw team met in-app berichten, groepschats en leesbevestigingen voor een betere coördinatie

Verhoog de verantwoordelijkheid door middel van automatische herinneringen voor diensten, waardoor ziekteverzuim en last-minute problemen met de planning worden verminderd

Beperkingen ZoomShift

Geen offline functionaliteit

U kunt verzoeken om dienstvervanging niet automatisch goedkeuren

Prijzen ZoomShift

Essentieel: Gratis

Starterspakket: $ 2,50/maand per gebruiker

Premium: $ 5/maand per gebruiker

Beoordeling en recensies van ZoomShift

G2: 4,9/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

5. Sling (het beste voor intuïtieve planning en teamcommunicatie)

via Sling

Sling maakt planning eenvoudig en geeft prioriteit aan duidelijke communicatie binnen teams. Managers kunnen diensten aanmaken, aanpassen en toewijzen, terwijl iedereen op de hoogte blijft via ingebouwde berichten en meldingen. Medewerkers kunnen verlof aanvragen, diensten ruilen en direct updates ontvangen over wijzigingen in het rooster.

Een sleutel tot het onderscheidend vermogen van Sling is de functie voor taakbeheer, waarmee managers specifieke taken aan werknemers kunnen toewijzen tijdens hun diensten. Dit zorgt ervoor dat teamleden van tevoren weten wat hun verantwoordelijkheden zijn, wat leidt tot een soepelere bedrijfsvoering en minder misverstanden.

Beste functies van Sling

Geef werknemers meer mogelijkheden met het ruilen van diensten, zelfstandige planning en automatische herinneringen voor diensten om last-minute wijzigingen te verminderen en de verdeling van de werklast te verbeteren

Zorg voor naleving door verlofaanvragen te beheren en arbeidswetgeving na te leven met ingebouwde planningsbeveiligingen

Verbeter prestatiebeoordelingen met 360-graden feedbacktools om medewerkers te evalueren en professionele groei te ondersteunen

Monitor activiteiten met een dashboard voor directe updates over aanwezigheid, productiviteit en de prestaties van het hele team

Beperkingen van Sling

Het is moeilijk om Sling te integreren met andere software, waaronder salarisadministratiesystemen zoals Gusto

De tool mist geavanceerde opties zoals gedetailleerde rapportage voor complexere organisaties

Prijzen Sling

Free

Premium: $ 2/maand per gebruiker

Business: $ 4/maand per gebruiker

Beoordeling en recensies van Sling

G2: 4,6/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 150 beoordelingen)

6. When I Work (het beste voor robuuste planningsfuncties voor de beschikbaarheid van werknemers en het ruilen van diensten)

via When I Work

When I Work richt zich op het maken van planningen voor bedrijven en werknemers. Op het platform kunnen werknemers hun beschikbaarheid en voorkeuren instellen, waardoor managers beter inzicht hebben in wie beschikbaar is voordat ze diensten toewijzen.

Deze functie helpt planningsconflicten te verminderen en verbetert de tevredenheid van medewerkers door ervoor te zorgen dat diensten zoveel mogelijk worden afgestemd op de voorkeuren van het personeel. Bovendien is het mogelijk om diensten te ruilen, zodat medewerkers met collega's kunnen wisselen, wat de stress van last-minute problemen met de bezetting vermindert.

De beste functies van When I Work

Visualiseer de roosters van medewerkers duidelijk met kleurgecodeerde kalenders waarmee managers in één oogopslag diensten kunnen organiseren en conflicten kunnen opsporen voor een betere planning van middelen

Houd de tijd bij met een digitale tijdklok die foto-inkloksystemen en automatische herinneringen ondersteunt, zodat de aanwezigheid nauwkeurig wordt geregistreerd

Stroomlijn de salarisverwerking met integraties voor ADP, Gusto en Paychex, zodat de salarisberekeningen naadloos verlopen

Beperkingen van When I Work

De chatoptie is traag

Het voldoet niet aan de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)

Prijzen van When I Work

Eén locatie of planning: $ 2,50/maand per gebruiker

Meerdere locaties of roosters: $ 4/maand per gebruiker

Beoordeling en recensies van When I Work

G2: 4,3/5 (meer dan 290 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

via Planday

Voor bedrijven met complexe planningsbehoeften biedt Planday een krachtige oplossing die personeelsplanning integreert met salarisadministratie en HR-beheer. Het platform maakt het eenvoudig om ingewikkelde ploegendienstroosters te beheren, inclusief variabele diensten, overuren en naleving van arbeidswetgeving.

Het bevat ook HR-tools om werknemersgegevens bij te houden, verlofaanvragen te beheren en prestatiestatistieken te monitoren.

Beste functies van Planday

Beheer HR-taken efficiënt door contracten, urenregistraties en personeelsdossiers op te slaan

Maak gebruik van datagestuurde inzichten met geavanceerde rapportage over arbeidskosten, omzet en trends in het personeelsbestand om personeelsbeslissingen te optimaliseren

Houd toezicht op meerdere locaties vanuit één dashboard en zorg voor een soepele bedrijfsvoering op verschillende locaties

Vereenvoudig tijdregistratie met mobiele klokken, gedeelde kiosken en geofencing om nauwkeurige aanwezigheidsregistraties te garanderen en gewerkte uren te berekenen

Beperkingen van Planday

Het aanpassen van de zomertijd is een handmatige taak die extra inspanning vereist

U kunt de vakantieaccounts die voor medewerkers zijn ingesteld niet weergeven zonder de datumbereiken te wijzigen

Prijzen Planday

Starterspakket: € 2,99/maand per gebruiker (ongeveer $ 3,76/maand per gebruiker)

Plus: € 4,99/maand per gebruiker (ongeveer $ 6,28/maand per gebruiker)

Pro: Aangepaste prijzen

Beoordeling en recensies van Planday

G2: 4,5/5 (80+ beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 50 beoordelingen)

8. 7shifts (het beste voor optimalisatie van arbeidskosten en planning op basis van verkoopprognoses)

via 7shifts

7shifts tilt personeelsoptimalisatie naar een hoger niveau door verkoopprognoses en klantgegevens te gebruiken om de vraag naar arbeidskrachten te voorspellen. Het analyseert historische verkoop- en bezoekerspatronen om managers te helpen bij het opstellen van personeelsroosters die zijn afgestemd op de bedrijfsbehoeften. Deze functie dekt piekuren en voorkomt onnodige arbeidskosten tijdens rustigere periodes.

Het platform kan worden geïntegreerd met kassasystemen (POS) om realtime verkoopgegevens te verzamelen, waardoor u nauwkeurig inzicht krijgt in de personeelsbehoefte. Geautomatiseerde planning, personeelsprognoses en voorkeuren van werknemers zorgen ervoor dat roosters kosteneffectief en eerlijk zijn.

Beste functies van 7shifts

Houd uw personeelskosten onder controle met realtime analyses die inzicht geven in personeelsbezetting en kostenoptimalisatie

Integreer naadloos met kassasystemen zoals Square en Toast om verkoopgegevens af te stemmen op de loonadministratie en personeelsbehoeften

Houd de dagelijkse activiteiten bij met een gecentraliseerd Manager Log Book om belangrijke gebeurtenissen, aantekeningen en taken vast te leggen

Pas u aan de weersomstandigheden aan door voorspellende tools te gebruiken om het personeelsbestand aan te passen op basis van de verwachte bezoekersaantallen

Beperkingen van 7shifts

De applicatie slaat wijzigingen pas op als u de browser sluit, wat problemen veroorzaakt wanneer meerdere mensen een planning bewerken

De tipfunctie werkt niet met punten per dienst, alleen met punten per uur

Prijzen van 7shifts

Free

Entree: $ 31,99/maand per locatie

The Works: $ 69,99/maand per locatie

Gourmet: $ 135/maand per locatie

Beoordeling en recensies van 7shifts

G2: 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 1.100 beoordelingen)

9. Factorial (het beste voor geïntegreerde planning, bijhouden van vrije dagen en prestatiebewaking)

via Factorial

Factorial biedt een alles-in-één oplossing voor HR en personeelsbeheer die verder gaat dan alleen planning. Managers kunnen diensten aanmaken en beheren en tegelijkertijd de beschikbaarheid en verlofaanvragen van medewerkers bijhouden, zodat er evenwichtige en conforme roosters worden gegarandeerd.

Een van de meest waardevolle functies van Factorial is de tool voor prestatiebewaking. Met deze tool kunnen bedrijven de productiviteit en betrokkenheid van werknemers bijhouden, naast planningsgegevens. Het helpt managers trends te identificeren en op gegevens gebaseerde beslissingen te nemen over personeelsbezetting.

Beste functies van Factorial

Stroomlijn documentbeheer door HR-bestanden veilig op te slaan en elektronische handtekeningen voor juridische documenten mogelijk te maken

Houd tijd en aanwezigheid bij met QR-code-klokken, geolocatie en overurenbeheer voor een nauwkeurige salarisadministratie

Optimaliseer werving en onboarding met een applicant tracking system (ATS) dat het screenen van cv's en het verzamelen van documenten automatiseert

Schaal eenvoudig op met een gecentraliseerd HR-platform dat planning, prestatiebeheer en documentopslag integreert en zich aanpast aan de groei van uw bedrijf

Factoriële beperkingen

Beperkte rapportage- en aanpassingsmogelijkheden

De eerste installatie is overweldigend

Integratie met applicaties van derden verloopt traag

Factorial-prijsstelling

Aangepaste prijzen

Factoriële beoordeling en recensies

G2: 4,4/5 (90+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 250 beoordelingen)

10. Shiftbase (beste voor flexibele planningsopties voor werknemersbetrokkenheid en feedback)

via Shiftbase

Shiftbase is ontwikkeld voor bedrijven die hun werknemers meer flexibiliteit willen bieden met behoud van operationele efficiëntie. Werknemers kunnen hun beschikbaarheid en voorkeuren instellen, waardoor managers gemakkelijker roosters kunnen maken die zowel voor het bedrijf als voor het personeel werken.

De tool stimuleert ook tweerichtingscommunicatie door werknemers de mogelijkheid te bieden feedback te geven op de planning, waardoor managers waardevolle inzichten krijgen in de behoeften en voorkeuren van werknemers.

Beste functies van Shiftbase

Beheer HR-taken met werknemersprofielen, opslagruimte voor documenten en integratie met HoorayHR voor onboarding en capaciteitsplanning

Houd de werktijden van medewerkers nauwkeurig bij met klokken, mobiele kloksystemen en locatiegebaseerde tijdregistratie om discrepanties te voorkomen

Maak onderweg wekelijkse planningen met een mobielvriendelijke app waarmee werknemers hun uren kunnen bijhouden, verlof kunnen aanvragen en hun beschikbaarheid kunnen beheren

Beperkingen van Shiftbase

De mobiele applicatie biedt niet dezelfde functies als de webversie

Het heeft geen ingebouwde opties voor het beheren van vrije dagen van parttime werknemers, waardoor handmatig beheer via instellingen voor beschikbaarheid nodig is

Prijzen Shiftbase

Free

Basis: $ 4,25/maand per gebruiker

Premium: $ 5,25/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordeling en recensies van Shiftbase

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,4/5 (meer dan 190 beoordelingen)

11. Humanity (het beste voor geavanceerde planning met AI-gestuurde inzichten en ondersteuning bij naleving)

via Humanity

Humanity combineert AI-gestuurde planning met compliance tools om een krachtige oplossing voor personeelsbeheer te creëren.

Het platform maakt gebruik van machine learning om de vraag naar arbeidskrachten te analyseren en automatisch kosteneffectieve, conforme planningen te genereren. Dit helpt bedrijven om planningsconflicten, overbezetting en onderbezetting te voorkomen en tegelijkertijd te voldoen aan de arbeidswetgeving en cao's.

Beste functies voor menselijkheid

Automatiseer dynamische planning en ploegendienstplanning om fouten in de personeelsbezetting te elimineren, arbeidskosten te optimaliseren en een stressvrije ervaring voor managers en medewerkers te creëren

Breng uw personeelsystemen op één lijn door Humanity Schedule te integreren met grote payroll providers en ERP/HCM-leveranciers zoals ADP, Oracle, Workday en meer

Gebruik de Staffing Checker om tekorten per uur en positie te identificeren en op te lossen, zodat u verzekerd bent van een optimale personeelsbezetting

Beperkingen door menselijke factoren

Het kan niet worden geïntegreerd met salarisadministratiesystemen zoals Dayforce en Ceridian

Het loopt achter met het doorgeven van afwezigheid en vereist een leercurve

Humanity-prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordeling en recensies van gebruikers

G2: 4,3/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 290 beoordelingen)

