Kerry Campion: ClickUp gebruiken om mijn werk te beheren en uit te blinken in een nieuwe carrière

Van carrière veranderen kan een van de engste dingen zijn die je ooit zult doen, maar het is ook een van de meest lonende.

Als je op een punt bent gekomen waarop je het gevoel hebt dat je iets moet veranderen, of als je er altijd al van gedroomd hebt om iets anders te doen, dan is dit het moment om de sprong te wagen!

Luister naar Kerry Campion, een lerares Engels die zich heeft omgeschoold tot SEO-copywriter. 👏👏👏

"Het was een enge sprong, maar nu... integreert mijn werk mijn twee grote passies..."

Deze nieuwe weg inslaan had zo zijn uitdagingen; ze moest leren hoe ze projecten effectief kon beheren. Gelukkig vond Kerry een betrouwbare en flexibele app voor projectmanagement die haar bij elke stap heeft geholpen.

Hier vertelt Kerry hoe ClickUp haar heeft geholpen sterke relaties met clients op te bouwen en haar meer zelfvertrouwen heeft gegeven in haar nieuwe rol.

Oké, Kerry. We zijn er klaar voor! 🎙💁‍♀️

Vertel ons iets over jezelf

Hallo! Mijn naam is Kerry, ik ben SEO-copywriter uit Valladolid, Castilië en León, Spanje. 👋 😊

Ik was lerares Engels als tweede taal en begon in de online ruimte met mijn eigen blog en podcast voor mensen die Engels leren. Tijdens het opbouwen ervan raakte ik al snel veel meer geïnteresseerd in hoe ik mijn blog onder de aandacht van de juiste mensen kon brengen dan in lesgeven. Zo ontdekte ik SEO en het duurde niet lang voordat ik besloot de sprong te wagen en me om te scholen tot SEO-copywriter en mijn oude bedrijf achter me te laten.

Het was een enge sprong, maar nu, twee jaar later, ben ik bezig met het opzetten van een SEO-contentstrategie voor makers van cursussen, online ondernemers en SaaS-bedrijven.

Ik vind het geweldig dat mijn werk nu mijn twee grootste passies combineert: schrijven en marketing, en dat ik met fantastische oprichters over de hele wereld mag werken. 💜

Niet alleen dat, maar ik heb me ook vertakt naar online training en geef nu andere copywriters les in SEO-copywriting met mijn cursus SERP Slayer. Dat zijn dus heel wat ballen in de lucht houden: werk voor clients, bedrijfsbeheer, marketing (voor BEIDE kanten van mijn bedrijf), het opbouwen en onderhouden van mijn community en het ondersteunen van mijn studenten.

ClickUp is mijn redder in nood. 😌 🙌

Hoe heb je over ClickUp gehoord?

Iedereen zei me dat ik een verzameling tools moest gebruiken, maar het was gewoon vervelend om zoveel dubbel werk te moeten doen tussen verschillende systemen. Het is ook een enorme extra kostenpost als je met zoveel verschillende softwareprogramma's moet jongleren.

Als copywriter moet ik HEEL veel aantekeningen maken en ik had een plek nodig om alle belangrijke documenten in mijn client-projecten op te slaan en die op de een of andere manier samen te voegen met mijn projectmanagementsysteem.

Mensen raadden me aan om Notion en Asana te gebruiken, maar ik vond het vervelend om tussen die twee te moeten schakelen. Ik vond de structuur van Asana ook niet prettig. Ik vond het vervelend dat al die 'projecten' willekeurig verspreid waren en ik wilde ze in een soort hiërarchie ordenen, iets wat ClickUp wel biedt.

Waar gebruik je ClickUp voor?

Ik gebruik ClickUp voor letterlijk alles, van contentmarketingmanagement, socialemediaplanning, projectmanagement voor clients, bedrijfsadministratie, mijn bedrijfsfinanciën, samenwerking met mijn assistent, het delegeren van taken en zelfs mijn trainingsschema's en maaltijdplannen!

SEO-copywriters hebben veel documenten en spreadsheets die rondzwerven. Gelukkig kan ik met de functie Documenten in ClickUp alle belangrijke documenten voor al mijn clients op één plek centraliseren. Ik heb ook sjabloonprojecten en sjabloondocumenten gemaakt voor mijn korte vragen voor copy, vragen voor ontdekkingsgesprekken, analyse van de merkstem en ik schrijf zelfs de eerste versie van mijn copy daar, in ClickUp.

De weergave 'Insluiten' van ClickUp is ook geweldig om mijn belangrijke spreadsheets te beheren. Het is enorm handig dat ik een Google Spreadsheet rechtstreeks in ClickUp kan insluiten en bewerken. Nu hoef ik niet meer in mijn Google Drive te zoeken naar de relevante spreadsheet voor de projecten van mijn clients, maar heb ik deze direct binnen handbereik.

Ik maak ook veel gebruik van ClickUp-formulieren. Ik heb contactformulieren gemaakt zodat nieuwe prospects via mijn website contact met mij kunnen opnemen door een ClickUp-formulier in te vullen. Hierdoor wordt automatisch een nieuwe taak aangemaakt in mijn lijst met 'leads', zodat ik weet dat ik deze moet opvolgen. Het is ook een geweldige manier om getuigenissen van clients te verzamelen, omdat ze een foto kunnen uploaden, een beoordeling met sterren kunnen geven en je toestemming kunnen geven om de getuigenis te publiceren met een selectievakje.

ClickUp is een integraal onderdeel van mijn werk (en privéleven) geworden, simpelweg omdat het echt de app is die alle andere apps vervangt. 🔥

Maak het formulier van uw dromen en verbeter uw intake-proces met de aanpasbare formulierfunctie van ClickUp

Met Trello moest ik heen en weer schakelen tussen verschillende borden en kon ik niet alles wat ik aan het doen was in één keer zien. Met ClickUp maak ik veel gebruik van de kalenderweergave onder het tabblad 'Alles', zodat ik al mijn projecten, deadlines en vergaderingen in één keer kan zien

Met Asana vond ik het nooit prettig om 'projecten' te hebben die niet gegroepeerd waren zoals in de hiërarchie van ruimtes, mappen, lijsten enzovoort van ClickUp. Ik heb ook geprobeerd mijn werkstroom te integreren met Notion, maar toen realiseerde ik me dat de eigen documentbeheerder van ClickUp dat in feite overbodig maakte.

Kortom, ik heb zowel geld als tijd bespaard door niet meer tussen verschillende systemen en software te hoeven schakelen. ⭐️

Wat is uw favoriete functie van ClickUp?

Het is moeilijk om te kiezen, want er zijn zoveel functies die ik geweldig vind! Maar ik moet zeggen dat de documentweergave voor mij een redder in nood is geweest.

Ik heb mijn hele werkstroom in een sjabloon gegoten, inclusief de vragen die ik mijn clients moet stellen tijdens onze kennismakings- en startgesprekken. Nu heb ik met één klik op de knop niet alleen mijn hele project workflow in kaart gebracht, maar ook de documentsjablonen die ik voor elk project nodig heb. Een redder in nood!

Samenwerken aan bewerkingen, typografie-opties en meer in ClickUp Documenten

Hoe verloopt je werkstroom met ClickUp?

Ik voel me nu zo chic! 💁‍♀️ 💻 ✨

Ik voel me een echte professional met echte systemen en werkstromen die zoveel indruk hebben gemaakt op mijn clients dat ze nu allemaal zeggen hoe gemakkelijk het is om met mij te werken en hoe soepel het proces verloopt.

Mijn onboarding-werkstroom kost me nu gemiddeld minder dan 20 minuten. Vroeger kostte het me anderhalf uur!

Ik raak ook heel snel overweldigd, dus ClickUp heeft eerlijk gezegd mijn mentale gezondheid verbeterd, omdat ik gewoon mijn tabblad 'alles' in de kalenderweergave open en daar staat het: mijn hele planning. Ik vind het geweldig. Ik weet precies wat er gebeurt en wat ik kan verwachten, en er zijn geen onaangename verrassingen.

Wat kunt u nu doen met de dag die u per week bespaart en waar u voorheen geen tijd voor had?

Ik heb nu bijna elke dag tijd om mijn hond mee te nemen voor een lange wandeling in het bos. Voordat ik ClickUp gebruikte en mijn systemen en werkstromen organiseerde, was het ONMOGELIJK om bijna 2 uur van mijn werkdag vrij te maken om dat te doen.

Nu je een fervent ClickUp-gebruiker bent, heb je nog wijze woorden voor mensen die nieuw zijn of rente hebben in ClickUp?

ClickUp heeft zoveel geweldige functies dat je ze allemaal tegelijk wilt uitproberen, maar weersta die neiging!

Bekijk de onboarding-video's, gebruik een van hun eenvoudige steekproef-werkstromen en ga van daaruit verder. In het begin kan het wat overweldigend zijn in vergelijking met andere projectmanagementsoftware zoals Asana of Trello, maar doe het stap voor stap en ik beloof je dat je NOOIT meer iets anders zult willen gebruiken. 😌

Bedankt dat je je ClickUp-verhaal met ons hebt gedeeld, Kerry, en bedankt voor het goede advies! 💜

