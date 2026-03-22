Top 10 AI-agenttools om productiviteit en innovatie te stimuleren

Je bent weer eens bezig met het jongleren met deadlines, het doorzoeken van documenten en het vragen van updates aan je teamgenoten. 😵‍💫

Wat als een AI-agent dat voor u zou kunnen regelen?

AI-gestuurde systemen stroomlijnen werkstroomen, analyseren gegevens en verbeteren de besluitvorming door middel van natuurlijke taalverwerking en slimme automatisering.

In ClickUp komt dat idee tot uiting in Super Agents , AI-teamgenoten die zijn ontworpen om meerstapswerkstroomen te beheren en resultaten te leveren, niet alleen losse antwoorden.

Of je nu een ontwikkelaar, techliefhebber of bedrijfsleider bent, AI-agenttools bieden krachtige oplossingen voor werkstroom- en taakbeheer. ✨

Hier is een korte vergelijkingstabel van de 10 beste AI-agenttools!

Naam van de tool Belangrijkste functies Meest geschikt voor Prijzen ClickUp Op rollen gebaseerde AI-agenten, contextbewuste acties, werkstroomautomatisering, geïntegreerd zoeken, slimme suggesties, integraties De automatisering van werkstroomen en besluitvorming voor teams en ondernemingen Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 7 per gebruiker per maand (aangepaste prijzen voor grote ondernemingen) LangChain Open-source agentframework, LangGraph voor multi-agent-werkstroomen, debugging op promptniveau, integratie van aangepaste tools Het bouwen van aangepaste AI-agentframeworks en LLM-aangedreven apps Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 39 per gebruiker per maand; aangepaste prijzen voor grote ondernemingen AutoGPT Autonome multi-agent-operaties, internettoegang, geheugenbeheer, uitvoering van code Autonome multi-agent-operaties en digitaal personeel Gratis (open source) AutoGen Coördinatie van meerdere agents, low-code interface, voorspellende analyses, gedistribueerde implementatie Het stroomlijnen van complexe werkstroomen en gebeurtenisgestuurde AI-agent-apps Gratis (open source) Lyzr AI Low-code agentstudio, datagestuurde inzichten, hybride orchestration, kant-en-klare agents, veilige AI-praktijken Datagestuurde inzichten en bedrijfsinformatie Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 99/maand BabyAGI Prioritering van taken, autonome uitvoering van taken, integratie van vectordatabases, open-sourceframework Prioritering van taken en persoonlijke AI-assistenten Gratis (open source) SuperAGI Dynamische multi-agent-systemen, actieconsole, prestatietelemetrie, SuperCoder-sjabloon Dynamische multi-agent-systemen en grootschalige automatisering Gratis abonnement beschikbaar; Aangepaste prijzen voor bedrijven CrewAI Samenwerking tussen meerdere agents, modulaire architectuur, integratie met LangChain/API's, prestaties bijhouden Creatieve contentgeneratie en collaboratieve agentsystemen Aangepaste prijzen AgentGPT Implementeer onafhankelijke AI-agenten, kant-en-klare sjablonen, modulaire integraties en prestatie-inzichten Onafhankelijke AI-agenten inzetten voor verschillende taken Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 40 per gebruiker per maand Microsoft Copilot Studio Aanpasbare agentknooppunten, implementatie van agents via meerdere kanalen, waarborgen voor governance van de onderneming Schaalbare AI-agenten voor coördinatie van de onderneming Aangepaste prijsopties

AI-agenttools zijn softwareoplossingen die zijn ontworpen om taken te automatiseren, gegevens te analyseren en besluitvormingsprocessen te optimaliseren. Met behulp van natuurlijke taalverwerking en machine learning bootsen deze tools menselijke denkprocessen na om alles aan te pakken, van automatisering van de werkstroom tot strategische inzichten. 🦾

🔎 Wist je dat? In 1965 implementeerde The Birmingham Press and Mail, een Britse tabloidkrant, een Automatic Call Distributor (ACD), een baanbrekend systeem dat algoritmen gebruikte om telefoontjes te filteren en toe te wijzen aan medewerkers. Dit maakte de weg vrij voor de huidige AI-tools die werkstroomen stroomlijnen en bedrijfsprocessen automatiseren.

Niet alle AI-agenten zijn gelijk. Hier is waar u op moet letten bij het kiezen van de juiste voor uw team:

Automatisering: Kies AI-agenten die repetitieve taken automatiseren, waardoor handmatig werk wordt verminderd en de efficiëntie wordt verbeterd

Natural Language Processing (NLP): Kies AI-agenten die menselijke taal kunnen verwerken en interpreteren, zodat intuïtieve interacties en werkstroom mogelijk worden

Agent-frameworks: Kies voor Kies voor AI-tools waarmee u AI-agenten kunt maken, aangepast en implementeren die essentieel zijn voor het uitvoeren van gespecialiseerde taken

Gegevensverwerking: Gebruik AI-agenten die integreren met vectordatabases en gebruikmaken van gegevensanalyse om enorme datasets te verwerken en daaruit inzichten te halen

Agentintegratie: Geef de voorkeur aan een AI-agent die ervoor zorgt dat de software kan worden geïntegreerd met uw huidige ecosysteem, bijvoorbeeld Google Drive, GitHub, CRM-platforms of e-mailsystemen

Gebruiksgemak: Voer de selectie van AI-agenten met gebruiksvriendelijke interfaces uit om de implementatie en het gebruik binnen teams te vereenvoudigen, zelfs voor niet-technische leden

Schaalbaarheid: Kies voor een autonome AI-agent die meegroeit met uw behoeften en naadloos omgaat met toenemende werklasten en complexiteit

🤝 Klantverhaal: Bell Direct heeft zijn operationele efficiëntie met 20% verhoogd dankzij ClickUp Super Agents 😓 Het probleem: “Werk over werk” stond echte productiviteit in de weg Het operationele team van Bell Direct had het enorm druk. Elke dag verwerkten ze meer dan 800 e-mails van klanten, die stuk voor stuk handmatig moesten worden gelezen, gesorteerd, gecategoriseerd en doorgestuurd naar de juiste persoon. Deze situatie zette de efficiëntie, de zichtbaarheid en de servicekwaliteit van het team onder druk, ook al leverde het bedrijf uitstekende resultaten voor klanten. ✅ De oplossing: een uniforme werkruimte + AI-agenten die werken als teamgenoten In plaats van nog een losstaande tool aan de stack toe te voegen, koos Bell Direct voor ClickUp als centraal commandocentrum. Ze brachten alles, van taken en documenten tot processen en kennis, samen in één werkruimte waar AI de volledige context had. In plaats van te vertrouwen op generieke bots of sjablonen, implementeerden ze een Super Agent die ze “Delegator” noemden. Het is een autonome teamgenoot die is getraind om binnenkomend werk te triageren: Het leest elke e-mail die binnenkomt in de gedeelde inbox

Het classificeert urgentie, client en onderwerp met behulp van AI-aangedreven aangepaste velden

Het stelt prioriteiten en stuurt elke taak in realtime door naar de juiste persoon Automatiseer werkstroom van begin tot eind met no-code AI Super Agents in ClickUp Dit alles gebeurt zonder handmatige tussenkomst van menselijke operators. 😄 Het effect: meetbare operationele voordelen 20% hogere operationele efficiëntie , wat betekent dat er met dezelfde middelen sneller meer werk wordt verzet

Capaciteit ter waarde van 2 fulltime medewerkers vrijgemaakt , nu beschikbaar voor hoogwaardige strategische taken

Meer dan 800 e-mails van klanten per dag worden in realtime gesorteerd De Super Agent verdeelt het werk nu zoals een mens dat zou doen, maar dan met de snelheid en schaal van een machine. 👉🏼 Wilt u dezelfde resultaten voor uw team?

Hier is onze lijst met de beste AI-agenttools die processen automatiseren, taken uitvoeren en data-analyse bieden:

1. ClickUp (Het beste voor autonome projectuitvoering met mensachtige AI-agenten)

Versnel werkstroomen met Super Agents in ClickUp

ClickUp is 's werelds eerste Converged AI-werkruimte die teams helpt bij het beheren van projecten, realtime samenwerken en het behalen van hun doelen – allemaal vanuit één enkele, AI-first werkruimte.

Met ClickUp krijg je AI die zoveel meer doet dan alleen vragen beantwoorden zoals een chatbot. Je krijgt ClickUp Brain, dat fungeert als het centrale AI-zenuwstelsel en je taken, documenten en mensen met elkaar verbindt, terwijl de AI Super Agents van ClickUp de 'handen' worden die het werk voor je doen.

Dit is waarom Super Agents zich onderscheidt van alle andere tools op deze lijst:

Resultaatgericht: In plaats van te vragen “Wat is de status?”, zegt u tegen een Super Agent: “Zorg ervoor dat het project op schema blijft.” De agent stuurt vervolgens zelfstandig berichten naar achterblijvers, wijst vastgelopen taken opnieuw toe en waarschuwt de projectmanager voor risico's

Op rollen gebaseerde persona's: zet een Triage Agent in om je inbox te ordenen of een Scribe Agent om vergaderopnames direct om te zetten in subtaaken en gantt-updates

Diepgaande context via ClickUp Brain: Omdat de agents worden aangedreven door ClickUp Brain, hebben ze toegang tot elk privé-document en elke openbare Taak (binnen de niveaus van toestemming), waardoor hun autonome beslissingen 100% contextbewust zijn

Wanneer teams vastlopen in 'werk over werk', kunnen Super Agents complexe projectbelemmeringen doorgronden, onderhandelen over het verschuiven van middelen en via chatten met je team communiceren om het momentum hoog te houden.

Je bouwt Super Agents door met ze te praten in de natuurlijke taal Agent Builder van ClickUp. Je kunt elk van de toonaangevende LLM's kiezen om je agents aan te sturen: GPT, Claude of Gemini! Beschrijf de rol en de tools die ze nodig hebben (bijv. “Je bent onze Sprint Master. Houd vastgelopen taken in de gaten en laat het me weten als een subtaak 24 uur te laat is.”).

Bij acties met hoge risico's vragen Super Agents om goedkeuring voordat ze worden uitgevoerd, om de veiligheid en menselijk toezicht te waarborgen.

Waar komt het op neer? Je stelt Super Agents niet alleen vragen; je geeft ze opdrachten, en zij fungeren als je AI-teamgenoten!

🎥 Bekijk hoe mensen ClickUp Super Agents gebruiken als hun favoriete AI-persoonlijke assistenten:

De beste functies van ClickUp

Gebruik de AI Agent Directory om kant-en-klare agentsjablonen aan te passen aan uw werkstroom

Koppel agents aan kennis uit geïntegreerde apps zoals GitHub, Salesforce en HubSpot om gegevens binnen uw stack te synchroniseren

Automatiseer repetitieve taken om het projectmanagement te stroomlijnen binnen marketing, HR, operations, IT, sales en elke andere functie die u maar kunt bedenken

Genereer taakaanbevelingen, automatiseer werkstroomen en optimaliseer teamprestaties op basis van activiteiten in de werkruimte

Vat complexe documenten en aantekeningen van vergaderingen samen voor snelle en efficiënte besluitvorming

Limieten van ClickUp

Vereist installatie-tijd om het volledige potentieel te benutten

Voor geavanceerde functies is mogelijk een training voor gebruikers nodig

Geen op code gebaseerd platform voor het vanaf nul bouwen van aangepaste multi-agent-systemen

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 11.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Iedereen kan aan de slag met AI-agenten – je hebt geen ontwikkelingsachtergrond nodig. ClickUp heeft het zo eenvoudig gemaakt om agenten in te stellen en AI stapsgewijs in ons bedrijfsmodel te introduceren.

❗️Wilt u uw communicatie en productiviteit vertienvoudigen? Maak kennis met Brain MAX — de ClickUp-desktop-app die AI, zoeken en automatisering samenbrengt in alle werkapps die je gebruikt. Nooit meer heen en weer schakelen tussen losstaande AI-tools of eindeloos door tabbladen bladeren. Met Brain MAX krijgt u spraakgestuurde productiviteit, een uniforme zoekfunctie voor al uw apps, de mogelijkheid om met meerdere LLM's te chatten, aangepaste AI-agenten en het direct aanmaken van aangepaste rapporten – allemaal op één plek. Het verlicht uw cognitieve belasting, elimineert vertragingen bij het signaleren van risico's en rapporten, en maakt echt een einde aan AI-wildgroei. Als je klaar bent voor een nieuw tijdperk van contextuele AI en naadloos werk, dan is Brain MAX de volgende tool die je niet mag missen.

2. LangChain (Beste AI-agent voor het bouwen van aangepaste AI-agentframeworks)

via LangChain

LangChain is een open-sourceframework dat het bouwen van AI-aangedreven applicaties met behulp van grote taalmodellen (LLM's) vereenvoudigt. Door LLM's te integreren met verschillende tools en API's, zoals de OpenAI API, creëren ontwikkelaars intelligente systemen die in staat zijn tot redeneren, besluitvorming en autonoom handelen. De modulaire architectuur van LangChain ondersteunt vele use cases, waaronder chatbots, retrieval-augmented generation, het samenvatten van documenten en het genereren van synthetische data.

Een van de opvallende functies van LangChain is het Agent Framework. Hiermee kunnen ontwikkelaars AI-agenten bouwen en deze verbinden met GPT-modellen, vector-databases en databronnen om complexe taken uit te voeren. Het ondersteunt ook het aanmaken en integreren van aangepaste tools, waardoor agenten beter kunnen worden aangepast aan specifieke AI-toepassingen.

LangChain biedt ook LangGraph aan, een platform voor het op grote schaal inzetten van AI-agenten. Het biedt API's om de status van de agent, het geheugen en interacties met gebruikers te beheren, waardoor het klaar is voor productie.

De beste functies van LangChain

Gebruik LangGraph om schaalbare, meerstaps AI-agent-werkstroomen te implementeren die worden ondersteund door herhalingspogingen, het bijhouden van de status en efficiënte uitvoering

Schakel LangSmith in als provider van realtime zichtbaarheid en debuggingtools voor agent engineering

Implementeer 'vloten' van gespecialiseerde agents binnen een organisatie met gecentraliseerde monitoring

Bouw agents die niet alleen een rechte lijn volgen; ze kunnen terugkeren naar een vorige stap als ze merken dat ze een fout hebben gemaakt (zelfcorrectie)

Limieten van LangChain

Voor geavanceerde installaties op LangChain is kennis van Python-code vereist

Het platform biedt een limiet aan ondersteuning voor niet-technische gebruikers; u bent zelf verantwoordelijk voor het hosten en onderhouden van de infrastructuur voor uw agents

Prijzen van LangChain

OSS Framework : Gratis (MIT-licentie)

LangSmith Developer: Gratis (tot 5.000 traces/maand)

LangSmith Plus : $ 39 per gebruiker per maand (voor monitoring op productieniveau)

LangGraph Platform: $ 0,001 per knooppuntuitvoering (Pay-as-you-go voor cloudhosting)

Beoordelingen van LangChain-klanten

G2: 4,7/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over LangChain?

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

LangChain vermindert de complexiteit van het bouwen van productieklare AI-applicaties aanzienlijk door kant-en-klare componenten te bieden voor veelvoorkomende patronen zoals RAG, conversational memory en agent-werkstroomen. Het stelt ons team in staat om te wisselen tussen verschillende LLM-providers zonder code te herschrijven, wat helpt om kosten te optimaliseren en vendor lock-in te voorkomen.

3. AutoGPT (Beste AI-agent voor autonome multi-agent-operaties)

via AutoGPT

AutoGPT is een open-source AI-agenttool die gebruikmaakt van geavanceerde taalmodellen, zoals GPT-4, om door de gebruiker gedefinieerde taken autonoom uit te voeren. In tegenstelling tot traditionele AI-systemen die voortdurende menselijke input vereisen, splitst AutoGPT complexe doelen op in beheersbare subtaaken en voert deze zelfstandig uit. Zie het als een digitaal personeelsbestand dat opereert in een veilige sandbox-omgeving.

Het ondersteunt internettoegang, geheugenbeheer en integratie met tools en API's, waardoor taken met een breed bereik variëren van content-generatie tot code-uitvoering. Dit maakt het ideaal voor organisaties die geavanceerde AI-apps gebruiken om volledig autonome, AI-gestuurde systemen te bouwen.

De beste functies van AutoGPT

Surf op het internet om informatie te verzamelen, onderzoek te doen en op de hoogte te blijven met realtime gegevens

Verfijn strategieën en optimaliseer resultaten met behulp van iteratief leren en code-uitvoering

Verbeter de besluitvorming en de samenhang bij de uitvoering van taken door het kortetermijngeheugen te behouden, zodat er context is voor lopende taken

Limieten van AutoGPT

Is sterk afhankelijk van zelffeedback, wat fouten kan verergeren zonder menselijk toezicht

De bedrijfsvoering vereist frequente API-aanroepen, wat hoge operationele kosten met zich meebrengt

Prijzen van AutoGPT

Open source

Beoordelingen en recensies van AutoGPT

G2: 4,5/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over AutoGPT?

Een G2-recensent deelt:

AutoGPT is steeds geavanceerder dan andere AI-tools. De manier waarop het artikelen, ontwerpen en websites creëert, en we precies die informatie kunnen krijgen waarnaar we op zoek waren. Het belangrijkste dat ik hier zo goed aan vind, is dat het gratis is

👀 Wist je dat? Meer dan 50% van de huidige agent-toepassingen is te vinden in de IT (met name DevOps), gevolgd door marketing, verkoop en financiën (elk ongeveer 10%).

4. AutoGen (Beste AI-agent voor het stroomlijnen van complexe werkstroomen)

via AutoGen

AutoGen, ontwikkeld door Microsoft, is een open-sourceframework dat taakbeheer vereenvoudigt door complexe werkstroomen op te splitsen in behapbare delen. Het stelt ontwikkelaars in staat om LLM-aangedreven applicaties te bouwen door meerdere agents te coördineren voor een naadloze uitvoering van taken. In een AutoGen-werkstroom kunt u bijvoorbeeld een 'Coder Agent', een 'Reviewer Agent' en een 'User Proxy Agent' hebben die allemaal in één chatthread werken.

Met behulp van natuurlijke taal genereert en prioriteert het taken, voorspelt het knelpunten met voorspellende analyses en optimaliseert het processen in realtime.

Ontwikkelaars zijn dol op de mogelijkheid om grootschalige operaties naadloos te verwerken. Als een van de beste AI-agenttools is deze ontworpen om het aanmaken en coördineren van gebeurtenisgestuurde, gedistribueerde AI-agenttoepassingen te optimaliseren. De efficiëntie verhoogt de productiviteit in complexe werkstroomen en vereenvoudigt de werkzaamheden, waardoor het een uitstekende keuze is als AI-tool voor IT-toepassingen.

Daarnaast biedt AutoGen via AutoGen Studio een low-code interface, waarmee snel prototypes kunnen worden gemaakt en multi-agent-werkstroomen kunnen worden getest, waardoor de drempel voor het bouwen van dergelijke applicaties wordt verlaagd.

De beste functies van AutoGen

Ontwikkel systemen waarin AI-agenten samenwerken om taken uit te voeren, waardoor het vermogen om problemen op te lossen wordt verbeterd

Zorg voor controle en ethische afwegingen door middel van menselijk toezicht en ingrijpen in agent-werkstroomen

Test agentsystemen lokaal, met de mogelijkheid om ze uit te rollen naar gedistribueerde cloudomgevingen naarmate de behoefte toeneemt

Limieten van AutoGen

De geavanceerde installatie kan voor beginners een uitdaging zijn

Het draaien van meerdere AI-agents, vooral met grote taalmodellen, is resource-intensief

Prijzen van AutoGen

Open source

Beoordelingen en recensies van AutoGen

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over AutoGen?

Hier is de mening van een Redditor:

AutoGen is zeker zinvol voor bepaalde werkstroomen, vooral als je diep in het Microsoft-ecosysteem zit of kant-en-klare multi-agent-gesprekken in onderzoeksstijl bouwt.

📮 ClickUp Insight: 12% van de respondenten zegt dat AI-agenten moeilijk in te stellen of te koppelen zijn aan hun tools, en nog eens 13% zegt dat er te veel stappen nodig zijn om zelfs eenvoudige taken met agenten uit te voeren. Gegevens moeten handmatig worden ingevoerd, toestemmingen moeten opnieuw worden gedefinieerd en elke werkstroom is afhankelijk van een reeks integraties die na verloop van tijd kunnen falen of afwijken. Goed nieuws? Je hoeft de Super Agents van ClickUp niet te 'verbinden' met je taken, documenten, chats of vergaderingen. Ze zijn standaard geïntegreerd in je ClickUp-werkruimte en gebruiken dezelfde objecten, toestemmingen en werkstroomen als elke andere menselijke collega. Omdat integraties, toegangscontroles en context standaard worden overgenomen uit de werkruimte, kunnen agents direct in alle tools aan de slag zonder dat er aangepaste koppelingen nodig zijn. U hoeft agents niet meer helemaal opnieuw te configureren!

5. Lyzr. AI (Beste AI-agent voor datagestuurde inzichten)

Lyzr.AI is een platform op niveau van de onderneming dat het creëren, implementeren en beheren van veilige en betrouwbare AI-agenten mogelijk maakt. Met de low-code-interface stelt Lyzr Agent Studio gebruikers in staat om aangepaste AI-agenten te bouwen die zijn afgestemd op specifieke werkstroomen, waardoor een naadloze integratie met bestaande tools en systemen wordt gegarandeerd. Hun vlaggenschipagenten, zoals Jazon (een AI-SDR) en Skott (een AI-contentmarketeer), doen niet alleen suggesties, maar zijn ook geïntegreerd in uw CRM en CMS, waar ze zelfstandig onderzoek doen en contacten leggen.

Het platform analyseert verschillende databronnen, waaronder kennisbanken, om bruikbare inzichten te bieden. Gebruikers kunnen gebruikmaken van realtime analyses en voorspellende modellen die zijn geïntegreerd met externe API's, databases en tools zoals Visual Studio Code.

Lyzr. AI legt ook de nadruk op veilige en verantwoorde AI-praktijken, met functies zoals het verwijderen van persoonlijk identificeerbare informatie (PII), toxiciteitscontroles en het opschonen van invoer om ethische AI-toepassingen in alle sectoren te bevorderen.

De beste functies van Lyzr. AI

Verkrijg bedrijfsinformatie via een door kunstmatige intelligentie aangestuurd agentframework

Krijg creatieve en datagestuurde output via HybridFlow Orchestration, dat Large Language Model (LLM)-processen combineert met machine learning

Limieten van Lyzr. AI

Gericht op gegevensverwerking en analyse, minder veelzijdig voor algemene automatisering

De leercurve is steil voor beginners

Prijzen van Lyzr. AI

Community: Gratis

Pro: $ 99/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Lyzr. AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Lyzr. AI?

Een G2-recensie zegt:

Wat het meest indruk op me maakte, was hoe makkelijk het was om een agent op te zetten en verschillende databronnen te verbinden. Ik vond het fijn dat ik mijn cv als kennisbank kon uploaden en zelfs connectoren zoals YouTube, Slack of Hacker News zonder veel moeite kon koppelen.

📮ClickUp Insight: Slechts 7% van de professionals vertrouwt voornamelijk op AI voor taakbeheer en organisatie. Dit kan komen doordat de tools beperkt zijn tot specifieke apps zoals kalenders, takenlijsten of e-mailapps. Met ClickUp wordt uw e-mail of andere communicatiewerkstroom, kalender, taken en documentatie aangestuurd door dezelfde AI. Vraag gewoon: "Wat zijn mijn prioriteiten vandaag?". ClickUp Brain doorzoekt je werkruimte en vertelt je precies wat er op je bord ligt, op basis van urgentie en belangrijkheid. Zo eenvoudig is het: ClickUp bundelt meer dan 5 apps voor je in één superapp!

6. BabyAGI (Beste AI-agent voor het prioriteren van taken)

via BabyAGI

BabyAGI is het minimalistische antwoord op autonome AI. Het is ontwikkeld door Yohei Nakajima en is een Python-script dat de Agentic Loop perfect illustreert: Taakaanmaak -> Taakprioritering -> Taakuitvoering. Door middel van geavanceerde natuurlijke taalverwerking en machine learning-technieken genereert, prioriteert en voert het taken uit op basis van vooraf gedefinieerde doelstellingen en de resultaten van eerdere taken.

Het maakt gebruik van een vector-database (zoals Pinecone of Weaviate) als zijn 'langetermijngeheugen', waardoor het zich kan herinneren wat het in stap één heeft geleerd terwijl het stap tien uitvoert. Het intuïtieve agent-framework van BabyAGI kan ook fungeren als een persoonlijke AI-assistent om activiteiten te stroomlijnen, taken te prioriteren, middelen te beheren en het behalen van doelen te versnellen.

De beste functies van BabyAGI

Voltooide taken op basis van een gewogen prioriteitssysteem om de impact te maximaliseren

Pas de prioriteiten van de taken in realtime aan om gelijke tred te houden met veranderende voorwaarden

Met minder dan 200 regels code in het kernscript is het voor ontwikkelaars ongelooflijk eenvoudig om het aan te passen en te 'skinnen' voor specifieke gebruikssituaties

Limieten van BabyAGI

Het is in de eerste plaats een command-line-tool; niet-technische gebruikers zullen het moeilijk vinden om deze te implementeren zonder een wrapper van een derde partij

Kennis van Python-code is vereist voor de installatie en bediening

Prijzen van BabyAGI

Open source

Beoordelingen en recensies van BabyAGI

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

💡 Pro-tip: Van het beheren van agenda's en het bijwerken van takenlijsten tot het afhandelen van lees- en schrijfopdrachten: gebruik AI-assistenten om je behoeften te begrijpen en erop te anticiperen, en je leven te optimaliseren. Begin klein door er één (zoals ClickUp Brain) in je werkstroom te integreren en zie hoe je productiviteit omhoog schiet! 😎

7. SuperAGI (Beste AI-agent voor dynamische multi-agent-systemen)

via SuperAGI

SuperAGI is een open-source platform voor agentframeworks waarmee ontwikkelaars op efficiënte wijze autonome AI-agenten kunnen maken, beheren en implementeren. Hiermee kunt u AI-agenten bouwen die samenwerken om complexe taken op te lossen, processen te automatiseren en inzichten te genereren uit grote hoeveelheden data.

Dit AI-agentplatform verhoogt de efficiëntie door gelijktijdig draaiende AI-agenten naadloos te laten samenwerken en hun mogelijkheden uit te breiden met diverse tools. Met de SuperCoder-sjabloon, beschikbaar in SuperAGI, kunnen gebruikers code schrijven door doelen en instructies te definiëren, wat het ontwikkelingsproces vereenvoudigt.

Het platform biedt bovendien de mogelijkheid om het traject van agents te verfijnen, waardoor agents hun prestaties in de loop van de tijd kunnen verbeteren via feedbackloops.

De beste functies van SuperAGI

Gebruik feedbackloops om je agents te 'coachen'. Als een agent een inefficiënte route kiest om een probleem op te lossen, kun je zijn traject corrigeren voor toekomstige runs

Krijg controle over de activiteiten van AI-agenten met een actieconsole die fungeert als een veiligheidshek. Als een agent een risicovolle actie wil uitvoeren – zoals het versturen van een juridisch contract of het uitvoeren van een transactie met echt geld – pauzeert hij en wacht hij op uw 'duim omhoog' in de console

Optimaliseer de toewijzing van middelen en de prestaties in grootschalige projecten door middel van prestatietelemetrie, dat wil zeggen het bijhouden van tokengebruik, looptijd en succespercentages binnen uw gehele 'vloot' van agents om zo kosten en snelheid te optimaliseren

Limieten van SuperAGI

Het gebruik van het platform is resource-intensief en vereist aanzienlijke rekenkracht

Voor wie nog niet bekend is met het gebruik van AI-agenten, is er een steile leercurve om optimale prestaties te behalen

Prijzen van SuperAGI

Free

Starter: $ 45 per gebruiker per maand

Business: $ 150 per gebruiker per maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van SuperAGI

G2: (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over SuperAGI?

Op G2 deelt een gebruiker:

…het is echt GRATIS voor kleine bedrijven en biedt 2000 gratis AI-credits per maand voor de verkoopmodule en 500 gratis kredieten voor de marketingmodule. Relatief eenvoudige automatiseringen die zeker robuust zijn. Je kunt letterlijk 10 agents aanmaken en al je e-mailverkeer automatiseren. Marketeers, verkopers en medewerkende agents.

8. CrewAI (Beste AI-agent voor het genereren van creatieve content)

via CrewAI

CrewAI is een open-source Python-framework dat is ontworpen om geavanceerde multi-agent-systemen te bouwen. Het maakt gebruik van een geavanceerd AI-agentframework om rollen toe te wijzen, onafhankelijke besluitvorming te ondersteunen en communicatie tussen agents mogelijk te maken. Door deze samenwerking kunnen AI-agents complexe problemen efficiënter oplossen dan wanneer ze alleen zouden werken.

Dankzij de modulaire architectuur is eenvoudige integratie mogelijk met tools zoals LangChain en API's van OpenAI, Google, Azure en HuggingFace, wat flexibiliteit en schaalbaarheid biedt voor alles, van kleine projecten tot applicaties voor ondernemingen.

De beste functies van CrewAI

Agents kunnen zelfstandig besluiten om een subtaak over te dragen aan een teamgenoot die daar beter voor is toegerust (bijvoorbeeld: de onderzoeker geeft ruwe gegevens door aan de analist)

Als de aanroep van een agent-tool mislukt of een LLM een hallucinatie retourneert, kan de "Manager Agent" de fout opvangen en de agent vragen het opnieuw te proberen of te heroverwegen

Sleep agents naar een "Crew" en definieer hun hiërarchie (Sequentiële, Hiërarchische of Consensuele)

Limieten van CrewAI

Nieuwe gebruikers hebben wellicht wat tijd nodig om het multi-agent-framework van CrewAI te verkennen en het volledige potentieel ervan te benutten

Trage verwerkingssnelheid en onregelmatige output

Prijzen van CrewAI

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van CrewAI

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over CrewAI?

Een G2-gebruiker deelt:

Het beste aan crewAI is dat we bij het bouwen van een agent de rol, het doel en de achtergrond van de agent kunnen definiëren, wat de prestaties van die agent aanzienlijk verbetert

👀 Wist je dat? Hoewel 62% van de organisaties experimenteert met AI-agenten, heeft slechts ongeveer 23% een agentsysteem met succes opgeschaald naar ten minste één functie in het bedrijf.

9. AgentGPT (Beste AI-agent voor het inzetten van onafhankelijke AI-agenten)

via AgentGPT

AgentGPT is een open-sourceplatform waarmee gebruikers autonome agents kunnen maken en implementeren die zijn afgestemd op unieke vereisten. Met het platform kunt u agents bouwen die op het web kunnen surfen, code kunnen uitvoeren en 'geheugen' kunnen opslaan in hun taaklussen. Het is de perfecte tool voor gebruikers die binnen enkele seconden een 'TravelGPT' of een 'MarketResearchGPT' moeten opstarten om open onderzoek of planning uit te voeren.

Het proces is eenvoudig: gebruikers stellen een doel vast, dat AgentGPT opsplitst in kleinere taken. Vervolgens werkt het elke taak achtereenvolgens af en gebruikt het zijn AI-mogelijkheden om ze afzonderlijk te voltooien. Dankzij de intuïtieve interface en kant-en-klare sjablonen is het toegankelijk voor zowel ontwikkelaars als niet-technische gebruikers.

De beste functies van AgentGPT

Neem datagestuurde beslissingen op basis van diepgaande inzichten in de prestaties van agents

Maak integratie met diverse systemen mogelijk voor modulaire activiteiten

Gebruik het langetermijngeheugen van agents om bevindingen uit eerdere runs te onthouden en zo meer genuanceerde resultaten te bieden

Limieten van AgentGPT

Beperkte mogelijkheden voor het aanpassen van het gedrag van agenten in zeer specifieke of nichetoepassingen

Er bestaat een risico dat er resultaten worden gegenereerd die de inherente vooroordelen in de trainingsdata weerspiegelen

Prijzen van AgentGPT

Gratis proefversie

Pro: $ 40 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van AgentGPT

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over AgentGPT?

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

Wat ik het leukste vind aan AgentGPT is de eenvoud en de toegankelijkheid: je hoeft geen code te schrijven, je hoeft de agent alleen maar een naam te geven en een doel, en hij klaart de klus.

10. Microsoft Copilot Studio (Het meest geschikt voor coördinatie in ondernemingen)

via Microsoft Copilot Studio

Met Microsoft Copilot Studio kunnen ondernemingen Agentic werkstroomen maken die zich uitstrekken over Azure, Dynamics 365 en duizenden API's van derden. Het is ontworpen voor de 'architect' die een agent moet bouwen die niet alleen de vraag van een klant kan beantwoorden, maar ook de realtime voorraad in een ERP kan controleren, een terugbetaling kan triggeren via een veilige API en het CRM kan bijwerken – allemaal in één autonome reeks.

De beste functies van Microsoft Copilot Studio

Gebruik een generatieve antwoordknooppunt om de agent vragen te laten beantwoorden vanuit uw privé-SharePoint of websites, en gebruik vervolgens logische knooppunten om complexe, op regels gebaseerde vertakkingen af te handelen

Koppel uw agent aan meer dan 1.000 kant-en-klare verbindingen (zoals Salesforce, ServiceNow en Jira) om woorden om te zetten in daden

Bouw uw agent één keer en implementeer deze in Microsoft Teams, op uw bedrijfswebsite, in mobiele apps of zelfs in aangepaste berichtenkanalen

Limieten van Microsoft Copilot Studio

Nieuwe gebruikers hebben mogelijk tijd en technische kennis nodig om de mogelijkheden volledig te begrijpen en effectief te benutten

Prijzen van Microsoft Copilot Studio

Standaardlicentie: Inbegrepen bij veel M365-Enterprise-abonnementen

Copilot Studio-abonnement : $ 200/maand

Pay-as-you-go: Beschikbaar via Azure voor agents met een hoog volume en externe communicatie

Beoordelingen en recensies van Microsoft Copilot Studio

G2: 4,4/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft Copilot Studio?

Hier is de mening van een G2-gebruiker:

Ik vind Microsoft Copilot Studio prettig omdat je er eenvoudig AI-copilots mee kunt bouwen en aanpassen zonder dat je daarvoor diepgaande technische kennis nodig hebt. Dankzij de low-code-interface en kant-en-klare sjablonen kun je ideeën snel omzetten in werkende oplossingen.

ClickUp: maak je AI-agent-tool slimmer

Werken draait tegenwoordig niet meer om het beheren van taken, maar om het beheren van de resultaten die uw bedrijf vooruit helpen. 🦾 Door menselijke intentie en intelligentie te verbinden met de precisie van machines, zorgen AI-agenten voor meer efficiëntie, automatiseren ze werk en verbeteren ze de besluitvorming binnen teams. 👀

In het drukke veld van AI-tools onderscheidt ClickUp zich als de enige Converged AI-werkruimte. Terwijl je bij andere platforms tussen losstaande apps moet schakelen om gegevens te vinden, werken ClickUp Super Agents direct daar waar je werk plaatsvindt – met de volledige, realtime context van je taken, documenten en chats. Bovendien wordt elke actie van de agent geregistreerd en is deze transparant, waarbij de bestaande veiligheid en toestemmingen van uw werkruimte worden overgenomen om ervoor te zorgen dat gegevens veilig en controleerbaar blijven.

🛠️ Klaar om te stoppen met het beheren van taken en te beginnen met het sturen van resultaten? Ervaar de toekomst van autonoom werk.