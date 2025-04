Hoe berichten plannen op Google chatten: Een stap-voor-stap handleiding

Soms is de timing van een bericht net zo belangrijk als de content.

Of je er nu voor wilt zorgen dat een bericht 's ochtends als eerste wordt gezien of op een specifiek tijdstip wordt afgeleverd voor een maximale impact, met planning heb je waardevolle controle.

Hoewel Google Chat geen ingebouwde functie voor het plannen van berichten heeft, bestaan er slimme oplossingen om je hierbij te helpen.

Deze blog biedt een uitgebreide handleiding voor het plannen van berichten op Google Chat en introduceert een slimmer alternatief voor efficiënte en naadloze communicatie.

Hoe berichten plannen op Google chatten

Het plannen van berichten op Google Chat vereist een handmatige aanpak. Toch kun je er met wat creativiteit voor zorgen dat het werkt. Voordat we gaan kijken hoe, laten we eerst de instellingen maken. Dit is wat je moet doen:

Open Google Chat en log in (als je geen Gmail account hebt, meld je dan aan)

Klik op Nieuw chatten en zoek naar het Google ID waarmee u contact wilt opnemen. De chatbox wordt geopend en u hoeft alleen nog maar uw bericht in te typen op het perfecte moment

De combinatie van kalender en e-mail gebruiken

Dit is de eenvoudigste manier die veel mensen verkiezen. Bovendien kost het maar drie klikken en een beetje berichtgeving.

Stap 1: Stel een conceptbericht op

Log in op Gmail met hetzelfde Google ID. Selecteer vervolgens Compose en typ het bericht.

💡 Pro Tip: Voeg geen ontvangers toe in de To: sectie. Op deze manier, zelfs als je per ongeluk op verzenden drukt, zal het niet uit je inbox vliegen.

Stap 2: Plan een gebeurtenis in uw kalender

Open vervolgens je Google Agenda en klik op Maken. Je kunt een gebeurtenis of een Taak kiezen.

In het pop-up dialoogvenster voegt u de naam van de gebeurtenis toe, stelt u de datum en specifieke tijd in, plakt u de tekst die u in het concept van de e-mail hebt getypt en klikt u op Opslaan.

📝 Deskundig advies: Het kan zijn dat u meerdere lijsten met taken hebt als u Google Taken vaak gebruikt. Om uw taken georganiseerd te houden, kiest u de juiste takenlijst voor uw bericht (bijvoorbeeld werklijst, projectlijst of zelfs 'conceptberichten'-lijst)

Stap 3: Notificaties inschakelen

Je kunt notificaties inschakelen via een browser of een mobiele app. Op die manier krijg je notificaties wanneer het tijd is om te reageren op gebeurtenissen en taken in je kalender.

In dit geval geeft de app een melding wanneer je berichten moet versturen.

Stap 2: Uw bericht opstellen

Voeg een titel toe aan de Taak en stel uw bericht op. Je kunt ook de ID's van de e-mail van de ontvanger toevoegen.

Stel dat u belangrijke berichten moet sturen naar het uitvoerend management voor deze zaak. Je krijgt de laatste update om 15.00 uur en je moet het naar het management sturen voor hun gesprek van 15.30 uur. Houd een concept klaar met ruimte voor de details om dingen te versnellen.

Stap 3: De herinnering instellen

Voeg tot slot de tijd toe waarop je herinnerd moet worden. In dit geval is dat om 15:15 uur op dezelfde dag. Als dat Klaar is, kun je je richten op andere Taken of gewone berichten tot het tijd is.

➡️ Lees meer: 12 voorbeelden van communicatiestrategieën voor op de werkplek Verbeteren met hulpmiddelen van derden

Naast handmatige workarounds kunt u met Google chatten apps toevoegen zoals Send it Later en zelfs ClickUp als tools van derden. Deze apps helpen je bij het plannen van verzendingen en zelfs bij het instellen van terugkerende check-ins.

Hier zijn een paar stappen om je te helpen ze te vinden en te installeren:

Stap 1: Ga naar Apps verkennen

Zodra u terug bent op de startpagina van Google chatten, klikt u op Verken apps.

Stap 2: Zoeken naar wat je nodig hebt

Als je een app voor planning of beheer nodig hebt, zoek deze dan via de zoekbalk. De kans is groot dat de beste apps in de populairste sectie staan.

Stap 3: Klik op Installeren

Selecteer de app die je nodig hebt en klik op Installeren. Binnen een paar seconden is de app beschikbaar in je chatvenster.

Bonus stap: Als je de Send it Later app hebt gedownload, lees je hier hoe je die kunt gebruiken:

Toegang tot de app verlenen

Ga naar je gewenste chatbox en typ Later

Pas de tijd en het bericht aan. Selecteer vervolgens Bericht plannen

➡️ Lees meer: Hoe Google chatten te gebruiken voor effectieve teamcommunicatie

Wanneer u berichten moet plannen

Nu je weet hoe je berichten kunt plannen op Google Chatten, laten we eens kijken wanneer je ze het beste kunt plannen.

Hier zijn vijf sleutel situaties en toepassingen:

Samenwerken in verschillende tijdzones: Communiceer met teams in verschillende tijdzones zonder hun schema's te verstoren. Dit voorkomt vertragingen en zorgt voor snelle reacties. Geplande berichten zorgen voor een gestage werkstroom tussen regio's

Communiceer met teams in verschillende tijdzones zonder hun schema's te verstoren. Dit voorkomt vertragingen en zorgt voor snelle reacties. Geplande berichten zorgen voor een gestage werkstroom tussen regio's Tijdgevoelige updates: Stuur cruciale updates op het juiste moment om de aandacht te trekken en snelle actie te stimuleren. De timing van deze updates zorgt ervoor dat ze worden gezien en dat er op wordt gereageerd zonder onnodige follow-ups

Stuur cruciale updates op het juiste moment om de aandacht te trekken en snelle actie te stimuleren. De timing van deze updates zorgt ervoor dat ze worden gezien en dat er op wordt gereageerd zonder onnodige follow-ups Herinneringen instellen voor teams: Automatiseer herinneringen voor vergaderingen, deadlines of taken om iedereen op één lijn te houden. Deze zorgen ervoor dat er niets over het hoofd wordt gezien en bieden consistente duwtjes in de rug om verantwoording af te leggen

Automatiseer herinneringen voor vergaderingen, deadlines of taken om iedereen op één lijn te houden. Deze zorgen ervoor dat er niets over het hoofd wordt gezien en bieden consistente duwtjes in de rug om verantwoording af te leggen Abonnementen buiten werktijd beheren: Plan berichten na werktijd zonder de ontvangers te storen of deadlines te missen. Dit brengt de grenzen tussen werk en privé in balans en zorgt ervoor dat Taken geen vertraging oplopen

Plan berichten na werktijd zonder de ontvangers te storen of deadlines te missen. Dit brengt de grenzen tussen werk en privé in balans en zorgt ervoor dat Taken geen vertraging oplopen Batchcommunicatie coördineren: Plan terugkerende updates of aankondigingen vooraf om tijd te besparen en consistentie te behouden. Zo kunt u zich op andere prioriteiten concentreren en toch op tijd leveren

Beperkingen van het gebruik van Google chatten voor het plannen van berichten

Het plannen van berichten is een geweldige communicatiefunctie. Maar Google chatten heeft beperkingen die dingen ingewikkelder kunnen maken en vaak creatieve oplossingen vereisen waar niet iedereen mee om wil gaan.

Hier volgt een overzicht van de kleine lettertjes:

Geen ingebouwde planning: Alles wat te maken heeft met het plannen van berichten op Google Chat is handmatig. Dit voegt onnodige stappen toe en limiet het gemak

Alles wat te maken heeft met het plannen van berichten op Google Chat is handmatig. Dit voegt onnodige stappen toe en limiet het gemak Afhankelijkheid van integraties: Voor het plannen zijn tools van derden nodig. Dit verhoogt de complexiteit, brengt integratieproblemen met zich mee en vertraagt werkstromen

Voor het plannen zijn tools van derden nodig. Dit verhoogt de complexiteit, brengt integratieproblemen met zich mee en vertraagt werkstromen Verbinding in werkstromen: Het integreert niet met andere werktools en verstoort de productiviteit. Dit dwingt gebruikers ook om te jongleren met communicatie en Taakbeheer in verschillende vensters

Het integreert niet met andere werktools en verstoort de productiviteit. Dit dwingt gebruikers ook om te jongleren met communicatie en Taakbeheer in verschillende vensters Geen threaded gesprekken: Google chatten verandert uw berichten in gesprekken in plaats van threads. Belangrijke punten kunnen ondergesneeuwd raken, waardoor discussies veranderen in een scroll-festijn

Google chatten verandert uw berichten in gesprekken in plaats van threads. Belangrijke punten kunnen ondergesneeuwd raken, waardoor discussies veranderen in een scroll-festijn Beperkte flexibiliteit en controle: Het biedt minimale aanpassingsmogelijkheden en beheert rollen van gebruikers. Dit maakt communicatie minder handig, vooral bij het plannen met grotere teams

➡️ Lees meer: Top 10 Alternatieven voor Google chatten om teamcommunicatie op te schalen

Verbeteren van teamcommunicatie met ClickUp

Het gebrek aan integraties in Google Chat en het loskoppelen van Taak-georiënteerde team communicatie leiden er vaak toe dat bedrijven op de lange termijn op zoek gaan naar alternatieven.

Je hoeft niet lang uit te kijken.

Als de alles-in-één app voor werk zorgt ClickUp voor je workflows, projectmanagement, communicatie en alles daartussenin.

ClickUp's arsenaal bevat ook tools om de samenwerking op de werkplek te verbeteren, te beginnen met de uitgebreide berichtoplossing .

/$$cta/ ClickUp chatten is de slimmere manier om met uw team in verbinding te staan waar u werkt. Met deze tool kunt u chats rechtstreeks koppelen aan taken of projecten. Dit garandeert dat uw gesprekken georganiseerd blijven en vitale details altijd binnen handbereik zijn.

Met chatten kun je ook berichten triagen. Met slechts één klik vat de ingebouwde AI de sleutelinformatie direct samen. Dit bespaart tijd en houdt iedereen op dezelfde pagina, hoe vol je inbox ook zit.

Een ander wonder met één klik is de geïntegreerde herinnering, die het plannen van antwoorden moeiteloos maakt. Met de opties voor notificatie per e-mail geef je informatie door zonder de vaart te verliezen.

➡️ Lees meer: Chatten is kapot. We repareren het. Als u op zoek bent naar taggen en communiceren binnen documenten, Taken of chats, heeft ClickUp een handige functie om daar ook voor te zorgen.

Benieuwd hoe je Taken beheert met behulp van opmerkingen? Toegewezen opmerkingen worden automatisch georganiseerd en zijn supergemakkelijk terug te vinden. Bovendien kun je feedback overal neerzetten waar je maar wilt.

➡️ Lees meer: Beste 15 softwaretools voor teamsamenwerking Het geschreven woord leidt vaak tot verwarring en is ronduit vervelend bij complexe Taken. Maar voordat u een videogesprek plant, moet u eerst kijken hoe ClickUp een hulpmiddel biedt dat opneemt wat u moet zeggen en doen. ClickUp Clips is een alles-in-één schermopnametool ontworpen om complexe informatie te visualiseren en vereenvoudigen. Het biedt eenvoudige manieren om uw scherm vast te leggen en uw stem te delen, en de aanpasbare deelopties maken het aanmaken van zelfstudies moeiteloos.

Elke Clip is AI-transcriptie automatisch, waardoor sleutel momenten gemakkelijk te identificeren en opnieuw te bezoeken zijn. Met klikbare tijdstempels kun je naadloos door video's navigeren. Bovendien kun je fragmenten kopiëren en content overal opnieuw gebruiken.

Elke video is ook gemakkelijk in te sluiten in Taken, documenten en chatten. Kortom, ClickUp Clips is perfect voor het communiceren van alles, van gedetailleerde tutorials tot snelle feedback.

Met dit in uw arsenaal hoeft uw team zich niet af te vragen wat ze moeten schrijven of zeggen. Daarom biedt ClickUp vooraf ontworpen sjablonen om te helpen met alles, van berichtgeving tot het documenteren van de werkplek chatten etiquette .

Hier zijn een paar uitstekende voorbeelden om mee te beginnen:

_ ClickUp's Instant Message Sjabloon _ is ontworpen om te helpen bij de communicatie in een instant messaging applicatie. Het zit vol met duidelijke subtaakjes over goede berichtpraktijken om in gedachten te houden voor een professioneel maar effectief bericht

_ is ontworpen om te helpen bij de communicatie in een instant messaging applicatie. Het zit vol met duidelijke subtaakjes over goede berichtpraktijken om in gedachten te houden voor een professioneel maar effectief bericht _ ClickUp sjabloon voor interne communicatiestrategie en actieplan_ teams aansturen communicatie doelen met een duidelijk, uitvoerbaar abonnement. Het beschikt over een levendige visualisatie van de tijdlijn om projectfasen en sleutel Taken in kaart te brengen. Kortom, het stroomlijnt alles van wat nog te doen en hoe de informatiestroom te beheren

➡️ Lees meer: 15 Gratis sjablonen voor projectcommunicatieplannen: Excel, Word & ClickUp Hoe goed deze functies er ook uitzien, is jouw team te veel gewend aan Google Chat om volledig over te stappen? Geen zorgen. ClickUp beschikt ook over een Integratie met Google chatten om berichten te beheren en te organiseren.

Door ClickUp aan uw chats toe te voegen, kunt u automatisch Taak-updates naar uw Google Hangouts Chat sturen. Het levert ook uitgebreide notificaties van elke ruimte, project of lijst in hetzelfde chatvenster.

Verander de communicatie-efficiëntie met ClickUp

Het plannen van berichten is een game-changer om verbonden te blijven en Taken efficiënt te beheren. Nog te doen op Google Chat is vervelend, maar onze creatieve oplossingen helpen de kloof te overbruggen.

Planning optimaliseert alles, van marketing tot knelpuntenbeheer. Google chatten is misschien wel geschikt, maar het gebrek aan integratie met tools voor werkbeheer maakt het omslachtig.

Dat is waar ClickUp in uitblinkt.

Zijn AI-gestuurde berichten, Taakbeheer en goed geïntegreerde samenwerking maken het slimmer en efficiënter. Bovendien heeft het meer dan 1000 integraties (inclusief Google chatten). Wilt u de manier waarop u communicatie plant en beheert opnieuw vormgeven? Meld u aan bij ClickUp vandaag nog!