Hoe Google chatten te gebruiken voor effectieve teamcommunicatie

Voor hedendaagse Teams is het verbeteren van de communicatie essentieel om verbonden en productief te blijven.

Met werknemers die gemiddeld 20 uur per week besteden aan digitale communicatiemiddelen is het essentieel om communicatiesystemen te kiezen die samenwerking ondersteunen. Effectief samenwerkingstools maken brainstormen en het delen van projectupdates eenvoudig.

Eén zo'n tool is Google Chat, dat zich van Google Hangouts en Google Talk heeft ontwikkeld tot een krachtige hub voor communicatie. Als onderdeel van Google Werkruimte biedt het een veelzijdig platform voor tekst gesprekken en video vergaderingen.

Hoe werkt Google Chat en hoe kan het de communicatie binnen je team verbeteren? Inzicht in de functies zal laten zien hoe het zich verhoudt tot andere teams groep chatten apps .

Google chatten begrijpen

Google Chat is een communicatieservice die mensen met elkaar in verbinding houdt en verbetert samenwerking tussen teams . Het maakt niet uit waar u bent - in verschillende kantoren of op verschillende continenten - het dient als een centrale hub voor directe berichten, chatten in groepen, delen van bestanden en videogesprekken.

Je kunt ook bestanden en koppelingen naar Google Documenten delen voor snelle feedback, waardoor het ideaal is voor informele discussies en belangrijke beslissingen. Bovendien werkt het op zowel Android- als iOS-apparaten.

Wat Google Chat onderscheidt, is de integratie van AI-tools. Je kunt bijvoorbeeld AI-gestuurde berichtsuggesties krijgen op basis van de context van het gesprek. Met behulp van AI verbetert Google Chat de communicatie en productiviteit op de volgende manieren:

Smart reply: Genereert antwoordsuggesties en vult berichten automatisch aan, waardoor je tijd bespaart en minder fouten maakt

Genereert antwoordsuggesties en vult berichten automatisch aan, waardoor je tijd bespaart en minder fouten maakt Inzicht in context: Suggereert relevante details zoals informatie over vergaderingen en bijlagen bij bestanden

Suggereert relevante details zoals informatie over vergaderingen en bijlagen bij bestanden Ruis- en videoverbeteringen: Vermindert achtergrondgeluiden en past de videokwaliteit aan tijdens vergaderingen

Vermindert achtergrondgeluiden en past de videokwaliteit aan tijdens vergaderingen Prioriteit in threads: Markeert belangrijke berichten om ze efficiënt in te halen

Integraties voor Google chatten

Google Chat integreert naadloos met andere apps in de Google Werkruimte suite, zoals Google Documenten, Google Slides en Google Drive.

Deze functie zorgt voor eenvoudig delen, becommentariëren en samenwerken in realtime. Teams kunnen zo samenwerken zonder tussen verschillende platforms te hoeven schakelen, wat veel tijd bespaart.

Een opvallende functie is de integratie van Google Chat in de Gmail app, waardoor het direct toegankelijk is vanuit de e-mail interface. Dankzij deze functie hoef je minder vaak van app te wisselen en blijft alle communicatie - via e-mail of direct messaging - binnen één venster.

Daarnaast integreert Google Chat met verschillende chats van derden communicatietoepassingen voor bedrijven . Met deze integraties kunnen Teams tools zoals Trello, Asana en andere rechtstreeks naar hun werkruimte brengen, zodat alles gesynchroniseerd blijft.

Nu je Google Chat begrijpt, laten we je instellen op het gebruik van deze tool.

Aan de slag met Google chatten

Om te beginnen met Google Chat, download je de app uit de App Store voor iOS of de Google Play Store voor Android. Zodra de app is geïnstalleerd, meld je je aan met je Gmail-adres en kun je beginnen chatten op verschillende apparaten.

Google chatten op Gmail

U hoeft niets te downloaden voor webtoegang. Bezoek gewoon chatten.google.com meld u aan met uw Gmail-adres en gebruik Google Chat zoals in de mobiele of desktop-apps. De interface op de web app kan iets verschillen, maar al uw chats, ruimtes en Taken zullen naadloos synchroniseren tussen platforms.

Vertrouwd raken met de functies van Google Chat

Als u eenmaal ingesteld bent, is het gemakkelijk om Google Chat te leren gebruiken. De beste manier om vertrouwd te raken is door de sleutel functies te verkennen. Probeer een nieuwe chat te startent, ruimtes te creëren voor groepsgesprekken, en bestanden te delen rechtstreeks binnen chats.

Een bijzonder handige functie is de mogelijkheid om taken toe te wijzen binnen ruimtes, waardoor teams georganiseerd blijven en projectmanagement effectiever wordt.

Na het voltooien van deze basisstappen kunt u ontdekken hoe Google Chat integreert met de rest van Google Werkruimte.

Integratie van Google Vergaderingen en Google Werkruimte

Wat is een app om te chatten zonder een vergadertool ? Het is als brood zonder boter! Dat is waar Google Meet om de hoek komt kijken.

Google Chat en Google Meet werken hand in hand - of je nu in een groep chat of een video vergadering plant, de integratie maakt het moeiteloos.

Met de opties van Google Ontmoeten die zijn geïntegreerd in Google Chat, kun je gemakkelijk een chatgesprek omzetten in een vergadering.

En als je Google Werkruimte al gebruikt, is Google Chat een natuurlijke aanvulling op tools als Google Documenten, Slides en Drive. Je kunt bestanden delen, samenwerken en commentaar geven op documenten, zelfs tijdens het chatten, zonder het gesprek te verlaten.

Heb je bestanden op Google Drive die gedeeld moeten worden? Sleep bestanden gewoon of gebruik de Google Drive integratie om documenten rechtstreeks in een chat te uploaden. Leuk, toch!

Voordelen en nadelen van Google chatten

Geen enkele tool is perfect, toch? Laten we eens kijken wat Google Chat tot een winnaar maakt en waar het misschien wat verfijning nodig heeft.

De zonnige kant: Voordelen van Google Chatten

Naadloze integratie: Met apps zoals Google Documenten, Google Vergaderen en Google Drive heb je alles wat je nodig hebt op één plek

Met apps zoals Google Documenten, Google Vergaderen en Google Drive heb je alles wat je nodig hebt op één plek Gebruiksgemak: Dankzij de duidelijke interface heb je geen handleiding nodig om te navigeren

Dankzij de duidelijke interface heb je geen handleiding nodig om te navigeren Kracht van AI: Google's AI helpt u bij het beheren van Taken, het toewijzen van items en het opvangen van belangrijke berichten die u misschien over het hoofd hebt gezien

Google's AI helpt u bij het beheren van Taken, het toewijzen van items en het opvangen van belangrijke berichten die u misschien over het hoofd hebt gezien Cross-platform: Of u nu de mobiele app, desktop-app of webversie gebruikt, u kunt gemakkelijk verbinding houden vanaf elk apparaat

De bewolkte kant: Nadelen van Google chatten

Geen rijke opmaakopties: Als u gewend bent aan een beetje pit in uw berichten, mist u misschien enkele geavanceerde opties voor tekstopmaak

Als u gewend bent aan een beetje pit in uw berichten, mist u misschien enkele geavanceerde opties voor tekstopmaak Beperkte aanpassingsmogelijkheden: In tegenstelling tot apps zoals Microsoft Teams, heb je niet zoveel keuzes om je ervaring te personaliseren

In tegenstelling tot apps zoals Microsoft Teams, heb je niet zoveel keuzes om je ervaring te personaliseren Overvloed aan notificaties: Soms lijkt het alsof Google je wil notificeren wanneer iemand ademhaalt. Je moet je instellingen aanpassen om afleiding te voorkomen

Beter alternatief voor Google chatten

Google Chat is geweldig, maar misschien niet perfect voor wie meer nodig heeft. ClickUp -een tool voor projectmanagement en samenwerking- voegt een beetje extra kruiden toe aan de productiviteitstaart. Het biedt geavanceerde communicatietools die zijn ontworpen met projectmanagement in gedachten, waardoor het een ideale oplossing is voor teams die op zoek zijn naar alternatieven voor Google chatten .

ClickUp chatten ClickUp chatten verenigt communicatie en werkbeheer op één plaats.

Communiceer en beheer Taken in de ClickUp-werkruimte van ClickUp Chat

In tegenstelling tot Google Chat, dat zich voornamelijk richt op berichtgeving, houdt ClickUp Chat gesprekken en ClickUp-taak op één locatie. Leden van het team kunnen wisselen tussen chatten en items in dezelfde workstroom voor projectmanagement zonder focus of context te verliezen.

Met Chat kunt u nu taken direct vanuit chats aanmaken en chatberichten vanuit taken starten. Met toegewezen taken die verbonden zijn met relevante threads, zal niemand ooit zijn context verliezen.

Bovendien kun je met AI geïntegreerd in Chat snel antwoord krijgen op vragen, automatisering instellen en snel gerelateerde Taken en chats vinden.

Wil je een aankondiging doen die de leden van je team later snel kunnen terugvinden? Gebruik gewoon de Posts optie om een bericht te maken dat gemakkelijk doorzoekbaar is.

En dat is nog niet alles. met SyncUps in ClickUp Chat kunt u een audio- of videogesprek starten vanuit elk chatkanaal of DM.

Integratie met Google Chatten

ClickUp integreert ook met Google Chat, zodat gebruikers notificaties rechtstreeks in hun Google Chat-omgeving kunnen ontvangen. Deze integratie ondersteunt ClickUp-notificaties voor activiteiten zoals het aanmaken van taken, wijzigingen van toegewezen personen, updates van de status van taken, nieuwe bijlagen en opmerkingen.

Integreer ClickUp met Google Chat om meldingen te krijgen over het aanmaken van taken, opdrachten en meer

De integratie werkt in alle ClickUp abonnementen, maar is voornamelijk eenrichtingsverkeer, wat betekent dat gebruikers geen ClickUp-taak kunnen maken of wijzigen vanuit Google Chat.

Zoals u kunt zien, combineert ClickUp chatten, projectmanagement en videoberichten. Dit maakt het een sterke kanshebber voor teams die op zoek zijn naar effectieve communicatie terwijl het werk georganiseerd en werkbaar blijft.

Andere functies van ClickUp

Naast de chatten functionaliteit bevat ClickUp verschillende andere functies die effectief teamwerk ondersteunen.

Neem videoberichten op en deel ze om ideeën duidelijk over te brengen met ClickUp Clips ClickUp clips hiermee kunt u video's opnemen en delen, rechtstreeks op het platform. Deze functie is vooral handig voor het uitleggen van complexe onderwerpen of het geven van visuele instructies.

In tegenstelling tot traditioneel chatten, waar uitleg verloren kan gaan in de vertaling, kun je met Clips je boodschap duidelijk en visueel overbrengen.

Je kunt Clips bijvoorbeeld gebruiken om nieuwe teamleden in te werken door een reeks korte video tutorials op te nemen. Je kunt sleutelprocessen visueel demonstreren, wat resulteert in een snellere onboarding en minder follow-up vragen.

Onderzoek ondersteunt ook de effectiviteit van video voor trainingsdoeleinden. Volgens een onderzoek van Forrester Research wordt bijna 65% van de clients van videoverkopers video-oplossingen om te onderwijzen en te trainen hun personeel. Hieruit blijkt hoe belangrijk het is om aantrekkelijke functies voor video op te nemen in uw communicatietoolkit.

Daarnaast biedt ClickUp u ook de mogelijkheid om taken te maken van opmerkingen en deze toe te wijzen met behulp van @mentions en kant-en-klare sjablonen voor communicatieplannen .

Met de alles-in-één-benadering van ClickUp kan uw team communiceren, taken beheren en op de hoogte blijven van projecten. Dit maakt het een sterk alternatief voor Google chatten en mogelijk een levensvatbaar alternatief alternatief voor Google Werkruimte .

Luister naar Rosana Hungria, projectmanager, over hoe de functie Chatten haar team ten goede is gekomen:

ClickUp heeft alle communicatie van verschillende kanalen, zoals e-mails, chats en WhatsApp, naar één plek verplaatst. Dus, weet je waar je terecht kunt voor de informatie die je nodig hebt .

Rosana Hungria, Projectmanager

Breng de chatter waar het telt met ClickUp!

Google chatten is een nuttig communicatiemiddel voor degenen die al deel uitmaken van het ecosysteem van Google Werkruimte. ClickUp is echter de ultieme oplossing voor teams die behoefte hebben aan uitgebreidere mogelijkheden voor communicatie en projectmanagement.

ClickUp Chat koppelt gesprekken naadloos aan projecten. Dit zorgt ervoor dat discussies direct worden omgezet in uitvoerbare Taken zonder het risico dat belangrijke punten verloren gaan in een aparte messaging tool.

Een opmerkelijke functie, Clips, verbetert deze ervaring door visuele berichten te bieden. Deze berichten zijn perfect om complexe ideeën uit te leggen of gedetailleerde feedback te geven. Dit is slechts een van de vele mogelijkheden die ClickUp tot een krachtig alternatief maken.

Bovendien kunt u met ClickUp, dankzij de integraties met Slack en Google Chat, alles nog te doen krijgen vanuit één gecombineerde app voor werk.

The proof of the pudding is in the eating, dus waarom probeer je ClickUp niet uit om te zien wat het beste werkt voor jouw team? Aanmelden bij ClickUp vandaag!