Top 10 Krisp Alternatieven voor 2025

Je thuiskantoor voelt aan als een druk treinstation. Kinderen spelen tag op de achtergrond, bouwlawaai naast de deur en de enthousiaste karaoke sessie van je buurman - en dat allemaal terwijl jij die belangrijke client presentatie .

Je bent niet de enige die gefrustreerd is door achtergrondgeluiden die je presentatie onderbreken virtuele vergaderingen of gesprekken.

Door het werken op afstand is noise-canceling software zoals Krisp onmisbaar geworden voor veel professionals. Hiermee kunnen we ons concentreren op het gesprek zonder onderbrekingen van blaffende honden of drukke cafés.

Maar hoewel Krisp uitstekend is, is het niet de enige optie.

Door verschillende ruisonderdrukkende tools te testen, heb ik veel Krisp-alternatieven gevonden die net zo effectief kunnen zijn. Sommige bieden zelfs unieke functies die Krisp niet heeft. Ik deel mijn keuzes om je te helpen kiezen.

🧠 Fun feit: De stilste kamer ter wereld bevindt zich in Orfield Laboratories in Minnesota. Het is er zo stil dat mensen hun eigen hartslag kunnen horen.

Samenvatting van 60 seconden

Hier is mijn lijst met aanbevolen Krisp-alternatieven voor een betere geluidskwaliteit voor al uw vergaderingen:

Noise Blocker (het beste voor het in real-time blokkeren van geluid) NVIDIA RTX Voice (het beste voor high-definition achtergrondruisonderdrukking met NVIDIA GPU's) Otter.ai (Beste voor automatische transcripties en aantekeningen voor vergaderingen) SoliCall (het beste voor callcenters op ondernemingsniveau) WavePad (Het beste voor audio bewerking) Utterly (het beste voor gepersonaliseerde lawaaibeheersing tijdens een oproep) Descript (Het beste voor podcasters en makers van content) LALAL.AI (het beste voor audioscheiding en -isolatie) Cleanvoice (het beste voor bewerking van content die automatisch ruis moet verwijderen)

Wat moet je zoeken in Krisp Alternatieven?

Bij de selectie van een ruisonderdrukkend programma is het essentieel om je te concentreren op factoren die echt invloed hebben op je ervaring, productiviteit en de kwaliteit van je gesprekken.

Dit is wat ik als cruciaal beschouw:

Kwaliteit van achtergrondruisonderdrukking: Dit is de belangrijkste functie. Je wilt een tool die nauwkeurig ongewenste achtergrondgeluiden kan wegfilteren zonder dat dit ten koste gaat van de geluidskwaliteit

Dit is de belangrijkste functie. Je wilt een tool die nauwkeurig ongewenste achtergrondgeluiden kan wegfilteren zonder dat dit ten koste gaat van de geluidskwaliteit Compatibiliteit: Niet alle software voor ruisonderdrukking ondersteunt elk besturingssysteem, dus controleer of het naadloos werkt met je apparaat en communicatie apps

Niet alle software voor ruisonderdrukking ondersteunt elk besturingssysteem, dus controleer of het naadloos werkt met je apparaat en communicatie apps Gebruiksvriendelijkheid: Een intuïtieve interface bespaart tijd, vooral als u back-to-back vergaderingen hebt en een moeiteloze installatie nodig hebt

Een intuïtieve interface bespaart tijd, vooral als u back-to-back vergaderingen hebt en een moeiteloze installatie nodig hebt Prijsopties: De tool die je kiest moet flexibele abonnementen hebben die bij je budget passen, of je nu op zoek bent naar een gratis abonnement of iets robuusters voor professioneel gebruik

💡Pro Tip:Voordat u een Krisp-alternatief toewijst, kunt u gratis proefversies gebruiken die door veel ruisonderdrukkende tools worden aangeboden. Zo kun je de software in je eigen omgeving testen en zien hoe effectief het omgaat met storende geluiden.

Ook lezen: Hoe je stem beter klinkt op het werk

De 10 beste Krisp-alternatieven om te gebruiken

We hebben een lijst samengesteld met de tien beste Krisp-alternatieven, elk met krachtige functies om je te helpen geconcentreerd te blijven door ongewenste geluiden effectief te blokkeren.

1. Noise Blocker (het beste voor het in realtime blokkeren van geluid)

via Ruisblokker Noise Blocker is de ultieme oplossing voor professionals en gamers die op zoek zijn naar een gerichte omgeving. De prestaties met lage latentie maken hem geschikt voor live uitzendingen of realtime communicatie.

Noise Blocker is ideaal voor gedeelde of open kantoorinstellingen en verbetert uw productiviteit en communicatie door zich naadloos aan te passen aan uw behoeften. Of je nu een videogesprek voert, aan het gamen bent of een livestream hebt, hij zorgt voor helderheid en rust door ongewenste geluiden op intelligente wijze te blokkeren.

Noise Blocker beste functies

Blokkeer nauwkeurig specifieke soorten achtergrondgeluiden zoals het typen van het toetsenbord of ventilatorgeluiden

Geluidsonderdrukkingsniveaus aanpassen aan verschillende soorten audio content, van podcasts tot professionele gesprekken

Eenvoudig integreren met communicatieapps zoals Zoom en Microsoft Teams

Noise Blocker limieten

Snelkoppelingen ondersteunen slechts een maximale combinatie van twee toetsen

Prijzen Noise Blocker

Download: Gratis te gebruiken voor 1 uur per dag

Gratis te gebruiken voor 1 uur per dag Licentie voor één gebruiker: $19,99 eenmalige kosten

$19,99 eenmalige kosten Licentie voor gedeelde gebruikers: $139,99 eenmalige kosten

Noise Blocker beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Ook lezen: 16 Voorbeelden & gratis sjablonen voor vergaderingen

2. NVIDIA RTX Voice (het beste voor hoge-definitie achtergrondruisonderdrukking met NVIDIA GPU's)

via NVIDIA RTX stem Dit Krisp-alternatief is ideaal voor mensen met NVIDIA kaarten, omdat RTX Voice een plugin is die GPU-kracht gebruikt om een uitstekende audiokwaliteit te leveren. Het verwijdert achtergrondgeluid met minimale impact op de systeemprestaties.

NVIDIA RTX Voice beste functies

Gebruik AI om achtergrondgeluid in realtime te verwijderen, zodat alleen uw stem wordt verzonden

Voer ruisonderdrukking uit met minimale impact op je systeem

Profiteer van RTX Voice op GPU's uit de GTX 10-serie en nieuwer, waardoor de toegankelijkheid wordt vergroot

NVIDIA RTX Voice beperkingen

Alleen beschikbaar voor gebruikers met een NVIDIA grafische kaart

Gebruikt iets meer systeembronnen dan andere tools

NVIDIA RTX Voice prijzen

Gratis voor gebruikers van een NVIDIA RTX grafische kaart

NVIDIA RTX Voice beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

3. Otter.ai (Beste voor automatische transcripties en aantekeningen van vergaderingen)

via Otter.ai Otter.ai gaat verder dan ruisonderdrukking en biedt realtime AI transcriptie die de content van vergaderingen nauwkeurig vastlegt. Dit hulpprogramma is ideaal voor professionals die onbeperkt ruisonderdrukking, ruisonderdrukking en gedetailleerde aantekeningen van vergaderingen vooral bij gesprekken met clients of teams.

Een unieke functie van Otter.ai is de Live Collaborative Transcription, waarmee meerdere deelnemers aan een vergadering de transcriptie in realtime kunnen weergeven, markeren en becommentariëren.

Deze functie verhoogt de betrokkenheid en zorgt ervoor dat de sleutelpunten tijdens de bespreking worden vastgelegd en verduidelijkt, iets wat zelden voorkomt in andere transcriptie apps.

Otter.ai beste functies

Genereer automatisch labels van sprekers om te bepalen wie wat heeft gezegd tijdens gesprekken

Train de AI om aangepaste vocabulaires te herkennen, zoals industrie-specifiek jargon of unieke namen, voor verbeterde nauwkeurigheid

Direct synchroniseren met je kalender en favoriete platforms voor vergaderingen om audio-opnames te vergemakkelijken

Exporteer transcripties in meerdere formaten, waaronder PDF, DOCX en SRT, voor veelzijdig gebruik

Otter.ai limieten

Ruisonderdrukking is minder effectief dan in gespecialiseerde tools zoals Krisp

Otter.ai prijzen

Basic: Free

Free Pro: $16.99/gebruiker per maand

$16.99/gebruiker per maand Business: $30/gebruiker per maand

$30/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Otter.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (250+ beoordelingen)

4.4/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

Ook lezen: Weg met pen en papier: Hoe gebruik je AI voor vergaderingen aantekeningen

4. SoliCall (het beste voor callcenters op ondernemingsniveau)

via SoliCall SoliCall is speciaal gebouwd voor callcenters en biedt geavanceerde ruisonderdrukking en echo-onderdrukking op maat voor omgevingen met veel klantenservice of verkoop.

De belangrijkste functie is audioverwerking op de server, waardoor de audiokwaliteit in teams wordt verbeterd zonder dat er afzonderlijke apparaten hoeven te worden geïnstalleerd. Geoptimaliseerd voor VoIP-systemen is SoliCall een ideale oplossing voor bedrijven die uitzonderlijke gesprekservaringen op schaal willen leveren.

SoliCall beste functies

Annuleer echo's voor heldere, duidelijke gesprekken aan beide kanten van de lijn

Instellingen voor ruisfilters voor inkomende audio aanpassen aan de behoeften van de onderneming

Minder bandbreedte gebruiken door audio efficiënt te verwerken zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit

Past zich snel aan veranderende akoestische omgevingen aan en behoudt superieure gesprekskwaliteit in rumoerige instellingen

SoliCall beperkingen

Kan technische installatie vereisen voor volledige integratie

SoliCall prijzen

Gratis

SoliCall beoordelingen en reviews

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

5. WavePad (het beste voor audiobewerking)

via WavePad WavePad is niet alleen voor ruisonderdrukking, maar biedt ook professionele functies voor audiobewerking. Het is ideaal voor podcasters en makers van content en biedt gedetailleerde controle over opgenomen audio, waardoor het eenvoudig is om achtergrondgeluiden en ruis na de opname te fine-tunen.

WavePad beste functies

Audio nauwkeurig bewerken met robuuste tools voor ruisonderdrukking

Meerdere audiotracks opnemen en beheren voor een verbeterde productiekwaliteit

Exporteren in een groot bereik aan formaten om te voldoen aan de eisen van verschillende platforms

WavePad-beperkingen

Niet ideaal voor realtime ruisonderdrukking tijdens gesprekken

WavePad prijzen

WavePad Geluidsbewerker Standaardeditie: $40

$40 WavePad Sound Editor Master's Edition: $70

$70 WavePad Geluidseditor Master's Edition Kwartaalabonnement: $3,33/maand

WavePad beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (30+ beoordelingen)

4.3/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

6. Utterly (Beste voor gepersonaliseerde lawaaibeheersing op afroep)

via Volkomen Ontworpen voor professionals die navigeren diverse werkomgevingen utterly's onderscheidende functie is contextbewuste geluidsprofilering.

Deze functie past automatisch instellingen aan op basis van gedetecteerde patronen in omgevingsgeluid, met instellingen voor ruisonderdrukking, zodat naadloze overgangen tussen omgevingen mogelijk zijn.

Utterly beste functies

Aangepaste geluidsprofielen maken die zijn aangepast aan je huidige werkruimte

Verwerk audio-input in realtime, voor directe feedback en aanpassingen

Verbeter de helderheid en kwaliteit van je stem, zodat deze professioneler klinkt

Maak probleemloos verbinding metvideo-conferencing gereedschappen omcommunicatie-uitdagingen te overwinnen Volledige beperkingen

Beperkte ondersteuning op mobiele apparaten

Lagere annuleringseffectiviteit bij extreem lawaai

Prijzen

Gratis

Elevate: $5/maand

$5/maand Elevate voor Teams: $4/maand per persoon

Utterly beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

7. Descript (Beste voor podcasters en makers van content)

via Beschrijf Descript is een hulpprogramma voor bewerking van audio en video met ruisonderdrukking als functie binnen het grotere pakket aan hulpmiddelen. Het is vooral nuttig voor makers van content die tools nodig hebben voor het bewerken van audiotracks en het moeiteloos verwijderen van achtergrondgeluiden, opvulwoorden of stotteringen.

Beschrijving beste functies

Transcribeer audio- en videosporen met hoge nauwkeurigheid naar tekst voor eenvoudige bewerking en doorzoekbaarheid

Genereer nieuwe audio met jouw stem om fouten te corrigeren of nieuwe content toe te voegen met behulp van de functie Overdub voice cloning van Descript

Synchroniseren met populaire bewerkingsplatforms om postproductie workflows voor video en audio te vereenvoudigen

De beperkingen van Descript

Beperkte realtime ruisonderdrukking voor live vergaderingen

Prijzen Descript

Gratis

Hobbyist: $19/persoon per maand

$19/persoon per maand Maker: $35/persoon per maand

$35/persoon per maand Business: $50/persoon per maand

$50/persoon per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Beschrijf beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (600+ beoordelingen)

4.6/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (170+ beoordelingen)

8. LALAL.AI (Beste voor audioscheiding en -isolatie)

via Cleanvoice Cleanvoice is een geavanceerde audiobewerkingstool die gebruikmaakt van AI. De focus op het elimineren van vulgeluiden en ruis in opgenomen audio maakt het een fantastische optie voor podcasters, interviewers en iedereen die waarde hecht aan een schonere geluidskwaliteit voor post-productie.

Cleanvoice beste functies

Stilt lastige pauzes of lange gaten in gesprekken voor een meer boeiende luisterervaring

Verbeter de helderheid van de stem met geavanceerde ruisonderdrukkingsalgoritmen die de stemkwaliteit behouden

Verwerk meerdere audiobestanden tegelijk om tijd te besparen bij grote projecten

Cleanvoice beperkingen

Niet geschikt voor live audiogesprekken of real-time gebruik

Beperkte aanpasbaarheid voor detectie van opvulling

Cleanvoice prijzen

Gratis proefversie

Betaal als je gaat

5 uur: $11/maand

$11/maand 10 uur: $20/maand

$20/maand 30 uur: $45/maand

Abonnement: $1.10/uur per maand

10 uur : $11/maand

: $11/maand 30 uur: $30/maand

$30/maand 100 uur: $90/maand

Cleanvoice beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Ook lezen: Hoe je vergaderingen productief houdt en de productiviteit van teams optimaliseert

10. Neutralizer (het beste voor persoonlijke geluidsegalisatie)

via Google-winkel Neutralizer is een exclusieve app voor Android die gepersonaliseerde geluidsegalisatie en lawaaibeheersing biedt, aangepast aan uw unieke gehoorprofiel.

Neutralizer is ideaal voor mensen met gehoorgevoeligheden of iedereen die op zoek is naar een optimale geluidskwaliteit. Neutralizer past audio-input naadloos aan verschillende omgevingen aan voor een verbeterde luisterervaring.

Neutralizer beste functies

Schakel met één tik tussen vooraf ingestelde profielen voor thuis, werk, reizen of instellingen buitenshuis

Fine-tunen van individuele frequenties om specifieke geluidsbereiken te versterken of te verminderen voor een echt op maat gemaakte ervaring

Geniet van een visueel aantrekkelijke en comfortabele gebruikerservaring in omgevingen met weinig licht

Neutralisator limieten

Alleen beschikbaar op Android-apparaten

Beperkte ruisonderdrukkingsmogelijkheden voor realtime gesprekken

Neutralizer prijzen

Gratis voor Android gebruikers

Neutralizer beoordelingen en reviews

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Ook lezen: 10 Beste dagelijkse stand-up softwaretools in 2024

Andere hulpmiddelen voor vergaderingen en videocommunicatie

Je hebt niet altijd gespecialiseerde software voor het blokkeren van ruis of geavanceerde tools voor bewerking van video/audio nodig om je communicatie en het aanmaken van content te ondersteunen.

Sterker nog, robuuste platforms voor projectmanagement zoals ClickUp kan innovatieve functies bieden die uw vergadering en videocommunicatie workflows indirect verbeteren.

📮ClickUp Insight: Bijna 40% van de professionals voelt zich gedwongen om direct na elke vergadering actie items op te volgen.

volgens onderzoek door ClickUp , ondanks de intentie van de meeste mensen om vergaderingen te doen, lukt het ze niet om dat te doen. De reden? Action items zijn vaak verspreid en missen zichtbaarheid door de huidige communicatiekanalen die verdeeld zijn tussen e-mail (42%) en instant messaging (41%)._

_ClickUp maakt de overgang van discussie naar actie soepeler als de alles-in-één app voor op het werk. Het brengt uw vergaderingen, aantekeningen en taken samen op één platform voor een hogere productiviteit van vergaderingen!

Hoewel ClickUp geen directe vervanging is voor speciale ruisonderdrukkende apps zoals Krisp, onderscheidt het zich als een krachtig hulpmiddel voor productiviteit voor teams op afstand. Krisp blinkt uit in het garanderen van kristalhelder geluid tijdens gesprekken door achtergrondgeluiden te verwijderen, maar ClickUp verbetert de algehele geluidskwaliteit tijdens gesprekken efficiëntie en effectiviteit van die vergaderingen, met functies die de communicatie en samenwerking op het werk op afstand verbeteren.

Moeiteloos beheer van vergaderingen

Plan, plan, woon vergaderingen bij en volg ze op met ClickUp Meetings

Met ClickUp vergaderingen kunt u gedetailleerde vergaderingen voorbereiden, vergaderingen met Zoom rechtstreeks vanuit ClickUp starten en bijwonen ontvang uw aantekeningen en transcripties van vergaderingen in uw werkruimte en wijs taken rechtstreeks toe aan de verantwoordelijken.

Deelnemers weten precies waar ze zich op moeten richten, waardoor lange, herhalende discussies, die vaak worden veroorzaakt door slechte communicatie, tot een minimum worden beperkt. Actiepunten na de vergadering worden duidelijk bijgehouden, zodat ze naadloos kunnen worden opgevolgd.

In één werkruimte kun je de voortgang van projecten bijhouden, discussies organiseren en ervoor zorgen dat iedereen dezelfde prioriteiten heeft.

Vloeiende schermopname

Deel onmiddellijk schermopnames met ClickUp Clips

Bovendien, als u onnodige vergaderingen wilt vermijden, ClickUp clips kunt u snel video-opnames van uw scherm maken, indien nodig met camera- en audio-invoer. U kunt gemakkelijk visuele walkthroughs delen, feedback geven of updates geven zonder dat er een volledige vergadering nodig is.

Het is een waardevol hulpmiddel voor asynchrone communicatie het helpt teams om verbinding te houden en op één lijn te blijven in verschillende tijdzones, of voor individuen die de voorkeur geven aan visuele uitleg boven tekst.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-37.gif ClickUp Brein https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true ClickUp Brain gebruiken /$$$cta/

Krachtige AI-hulp

Eindelijk, ClickUp Brein , ClickUp's ingebouwde AI-assistent, kan de productiviteit helpen verhogen doordat u niet meer hoeft te schakelen tussen meerdere tools voor aantekeningen maken, brainstormen of projectmanagement.

Dit is een van de weinige tools met kunstmatige intelligentie die rechtstreeks in ClickUp is geïntegreerd en de context van uw projecten en taken begrijpt. Het koppelt uw aantekeningen, ideeën en bronnen aan relevante werkstromen en doelstellingen zonder dat u deze voortdurend handmatig hoeft bij te werken of te organiseren. Het kan ook audio- en videoberichten transcriberen en samenvatten om u te helpen direct de sleutelpunten en actie-items te markeren.

Dankzij deze naadloze verbinding met uw werkruimte kunt u gemakkelijk inzichten vastleggen tijdens vergaderingen, direct uitvoerbare punten toevoegen aan taken en in realtime projectspecifieke informatie oproepen.

ClickUp beste functies

Maak gebruik van ClickUp integratie met tools zoals Google Agenda, Outlook en Zoom en houd uw agenda georganiseerd en toegankelijk vanaf één dashboard

Blijf op de hoogte van vergaderingen, deadlines en taken door verschillende planningen te integreren in één gecentraliseerd overzicht ClickUp Kalender Weergave Gebruik ClickUp Whiteboards voor een visuele ruimte waar teams ideeën kunnen brainstormen, werkstromen in kaart kunnen brengen en samen visuele strategieën kunnen creëren

Verbeter de samenwerking via vergaderingen en video's met de gebruiksklareClickUp sjabloon voor vergaderingen. Desjabloon voor vergaderingen is ontworpen om het hele vergaderproces te vergemakkelijken - van planning tot follow-up - door een gestructureerde layout te bieden voor agenda's, doelstellingen en actie-items

ClickUp limieten

Nieuwe gebruikers kunnen een leercurve ervaren vanwege de uitgebreide functieset

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Ook lezen: We hebben de 10 beste software voor notulen en aantekeningen van vergaderingen in 2024 getest Uiteindelijk, terwijl Krisp en zijn alternatieven de auditieve kwaliteit van vergaderingen verbeteren, zorgt ClickUp ervoor dat deze vergaderingen en het werk dat eruit voortkomt productief, goed georganiseerd en afgestemd zijn op uw doelen. Samen vormen ze een krachtige combinatie voor elk team op afstand.

Verbeter productiviteit en communicatie met ClickUp

Na het verkennen van de top ruisonderdrukkende Krisp alternatieven, is het duidelijk dat het bereiken van naadloze communicatie en focus verder gaat dan het blokkeren van ongewenste ruis - het gaat om het garanderen van efficiëntie in elke werkstroom.

Met zijn veelzijdige vergaderhulpmiddelen clickUp ondersteunt alles, van duidelijke agenda's tot follow-ups na vergaderingen, met een gecentraliseerde kalender, de functie Clip en Whiteboards voor gezamenlijk brainstormen.

Voor mij is ClickUp onmisbaar. Het verbetert de communicatie en vergemakkelijkt projectmanagement op een manier die focus, productiviteit en naadloze samenwerking tussen teams echt ondersteunt. Probeer ClickUp vandaag uit!