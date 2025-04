Een podcast maken met NotebookLM

Onlangs deed een viraal voorbeeld van de mogelijkheden van NotebookLM de ronde op Reddit. De podcast toonde een gesprek tussen twee AI-hosts dat zo overtuigend was dat het discussies op gang bracht over het vermogen van AI om dingen waar te nemen of aan te voelen.

Deze indrukwekkende vertoning van het aanmaken van content met behulp van AI heeft veel mensen enthousiast gemaakt over het potentieel van NotebookLM. maar hoe goed is de tool?

en hoe kun je deze krachtige tool gebruiken om je eigen AI-podcasts te maken?

In dit artikel doorlopen we de stappen voor het maken van een AI-podcast met NotebookLM, bespreken we de beperkingen van de tool en stellen we een aantal best practices voor je podcastreis voor.

Als bonus geven we je ook een goed alternatief en sjablonen om je AI-podcasts te verbeteren.

60-seconden samenvatting

Combineer AI, persoonlijke creativiteit, analyse en SEO voor betere podcasts

NotebookLM zet documenten, blogs, dia's en video's om in audiopodcasts

Upload tot 50 bronnen (PDF's, YouTube-video's, Google Documenten) en klik op Genereren om uw podcast te maken

Personaliseer met toon of onderwerp instructies

NotebookLM heeft beperkingen zoals een maximale podcast van 30 minuten, beperkte AI-stemopties

Voor een betere podcastplanning biedt ClickUp Brain AI-functies voor het beheren van taken en het aanmaken van content

Aan de slag met NotebookLM

wat is Google's NotebookLM?

Het is een experimentele AI-aangedreven notebooktool van Google Labs, ontworpen om de manier waarop we leren en informatie organiseren te transformeren via een conversationeel format.

In tegenstelling tot brede AI-modellen creëert NotebookLM een gepersonaliseerd taalmodel op basis van door de gebruiker aangeleverde documenten, waardoor het een krachtige bondgenoot is voor onderzoek en persoonlijke projecten.

Pro Tip: kop je een podcast maken? Voordat u uw allereerste podcast maakt, vindt u hier een lijst met 15 podcasts over productiviteit om je te motiveren ."

Een AI-podcast maken met NotebookLM

Zo maak je stap voor stap een AI-podcast met NotebookLM.

Stap 1: Open NotebookLM en maak uw notitieblok aan

Kop naar notebooklm.google.com en meld je aan met je Google account. Door in te loggen krijg je toegang tot je werkruimte, waar al je projecten worden opgeslagen en beheerd.

Klik vervolgens op "Nieuw maken" als u voor het eerst een gebruiker bent; selecteer anders "Nieuw notitieboek" Dit nieuwe notitieboek vormt een nieuw canvas voor je podcastproject.

Stap 2: Bronmateriaal uploaden

Met NotebookLM kunt u tot 50 brondocumenten toevoegen. Dit kunnen PDF's, websites, YouTube-videolinks, Google Documenten en Slides zijn.

U kunt bestanden slepen en neerzetten of kiezen uit verschillende bronnen, waaronder uw computer en Google Drive.

Waarom zoveel bronnen uploaden, zeg je? Door je input te diversifiëren, voorzie je de AI van een rijke verzameling informatie waaruit hij kan putten, wat leidt tot meer gedetailleerde en boeiende audiodiscussies.

leuk weetje: De term "podcast" werd bedacht door "iPod" en "broadcasting" te combineren Hoewel de naam afkomstig is van het iconische apparaat van Apple, is de podcastindustrie sindsdien veel verder geëvolueerd dan de oorspronkelijke associatie. Vandaag worden podcasts geconsumeerd op smartphones, desktops en zelfs smart speakers, waardoor ze wereldwijd toegankelijk zijn voor miljoenen mensen.

Stap 3: Bronnen bekijken en organiseren

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdnaLG1Jz\_tNC1mc1oY5oXq2L75m1poiND64LWoyIoH1E6\_pcPFYNh5dBdzxyHlYJbkZvfXy9HQ87tKyvlNR4OgEXt12L4xYJh1bbJhFfWymgBaFRRyPnG4qI5DwJPcC-t96J1_?key=zVp3RZmUwIrK9C-YjwTbus0P Bronnen bekijken en organiseren : How to Make a Podcast with Notebook LM /$$img/

De geüploade bestanden verschijnen in de linker zijbalk.

Je kunt er meer toevoegen door op het plus icoon te klikken. Haal het vinkje weg bij bestanden die je niet in het overzicht wilt opnemen.

Op deze manier kan je de input voor je AI podcast verfijnen zodat hij niet "hallucineert" en de discussie focust op de meest relevante informatie.

💡Ook lezen: 20 AI-podcasts om meer informatie te krijgen over kunstmatige intelligentie

Stap 4: De podcast genereren

Nu gebeurt er iets magisch.

Navigeer naar de sectie "Notebook Guide" en zoek de functie "Audio Overzicht". Klik op de knop "Genereer" om je content om te zetten in een podcastachtig gesprek.

De AI van NotebookLM analyseert uw bronmateriaal en maakt een nieuw gespreksscript tussen twee AI-hosts dat nog nooit is geproduceerd!

De sleutelpunten uit uw documenten worden omgezet in een aantrekkelijk audio format.

💡Ook lezen: Beste AI-schrijfopdrachten voor marketeers en schrijvers

Stap 5: De podcast aanpassen (optioneel)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcgVRzMGjJ4fj\_VFPC3EDVtBOeLoLbRLufXXqIOgL11U47p6PdbEYBEzBTXBY\_SdCSjsxQGE4pIQ44wS8K5u39IFvqqo2-gAlQpPr\_6WBliaqCyRyAE2zmJIEH3R2vreOw1uKvucg?key=zVp3RZmUwIrK9C-YjwTbus0P?key=zVp3RZmUwIrK9C-YjwTbus0P De podcast aanpassen (optioneel) : Een podcast maken met Notebook LM /$$$img/

Voor een meer aangepaste ervaring klikt u op "Aanpassen" in plaats van "Genereer"

In het venster Audio Overzicht aanpassen voegt u specifieke instructies toe om de AI te begeleiden bij het maken van uw podcast.

Aangepaste instructies voegen "nuances" toe die de AI kunnen helpen. Zo kun je je richten op bepaalde onderwerpen, een bepaalde toon aanslaan of het gesprek structureren op een manier die het beste bij je past.

Stap 6: Luisteren en verfijnen

Deze laatste stap draait om kwaliteitscontrole en iteratie.

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfgbcLDUkqGuYKs2Te\_xGyqkc49qiiWcoutHbeY5X1b-FyqVDlj4QsrGMJG7WobBJvlDdkAue3J0P9PmD8XgrTNDzmFISOxBcd8dcPuLD4r1e6qumnzgrXpx34zV2PFIR9uN8bT?key=zVp3RZmUwIrK9C-YjwTbus0P?key=zVp3RZmUwIrK9C-YjwTbus0P Luister en verfijn : Hoe maak ik een podcast met Notebook LM /$$img/

Eenmaal gegenereerd, gebruik je de afspeelknop en schuifregelaar om het afspelen te regelen. Je kunt de podcast pauzeren, hervatten en vooruit of achteruit spoelen.

Als je niet tevreden bent met het resultaat, kun je het beoordelen en feedback geven. Vervolgens kun je het resultaat opnieuw genereren met aangepaste instructies, zoals "spreek Joe Rogan stijl", "stel de vragen zoals Lex Fridman doet in zijn podcasts", enzovoort.

Stop niet tot je tevreden bent met "de uiteindelijke" output, en dat is het! Je hebt zojuist je allereerste podcast gemaakt in een paar seconden met behulp van NotebookLM.

Pro Tip: Combineer AI-gegenereerde content van NotebookLM met persoonlijke inzichten of anekdotes om een unieke stem te creëren die aanslaat bij uw publiek. Terwijl AI efficiëntie biedt, zorgt uw persoonlijke benadering voor authenticiteit en verbinding.

Hier is een voorbeeld van een podcast

De volgende demopodcast laat zien hoe eenvoudig het is om podcasts te maken met NotebookLM.

Als bron is een door ChatGPT gegenereerde uitvoer van de vraag "Logica vs. intuïtie en hoe dit van toepassing is op kokend water" geüpload, samen met een YouTube videolink over hetzelfde onderwerp.

Veel plezier met het gesprek! 😄

💡Ook lezen: 15 Beste AI-schrijftools voor het schrijven van content

Beperkingen van het gebruik van NotebookLM voor het aanmaken van podcasts

Hoewel de podcastfunctie van NotebookLM innovatief is, heeft deze ook een aantal beperkingen waar makers van content zich bewust van moeten zijn. Deze beperkingen kunnen van invloed zijn op de kwaliteit van de gegenereerde podcasts.

1. Podcastlengte beperkt tot 30 minuten

Ja, lengtebeperkingen vormen een grote uitdaging. NotebookLM beperkt podcastafleveringen meestal tot ongeveer 30 minuten, maar sommige gebruikers rapporteren zelfs kortere limieten van 3 tot 15 minuten. Deze beperking kan een belemmering vormen voor makers die diepgaande, uitgebreide afleveringen over complexe onderwerpen willen maken.

2. Gebrek aan stemselectie en voorvertoning

Stemopties zijn een ander gebied waar NotebookLM tekortschiet. De tool biedt slechts twee gesynthetiseerde stemmen: een mannelijke en een vrouwelijke. Deze beperkte selectie kan het moeilijk maken voor makers om een unieke merkidentiteit te creëren of tegemoet te komen aan verschillende publieksvoorkeuren.

Bovendien kunnen gebruikers zonder de functie 'stemvoorvertoning' niet testen hoe hun content zal klinken voordat ze de volledige podcast genereren.

Pro Tip: De AI van NotebookLM is getraind om fouten te minimaliseren, maar kan nog steeds "hallucineren" door onnauwkeurigheden te introduceren of details te verzinnen die niet in het originele bronmateriaal aanwezig zijn. Daarom is het belangrijk om AI-gegenereerde content te controleren voordat u deze publiceert.

3. Minder aanpasbaarheid

Aanpassing is een groot pijnpunt. De geautomatiseerde scriptgenerator van NotebookLM biedt minimale controle voor fijnafstelling of het toevoegen van creatieve nuances. Dit gebrek aan flexibiliteit kan resulteren in algemene podcasts of het niet overnemen van de bedoelde toon en stijl van de maker.

4. Geen ondersteuning voor meerdere talen

Taalondersteuning is een andere belangrijke limiet. Momenteel ondersteunt NotebookLM alleen Engels, waardoor niet-Engelstaligen en makers die een meertalig publiek targetten worden uitgesloten. Deze beperking beperkt de wereldwijde toepasbaarheid van het programma.

💡Ook lezen: Een marketingkalender maken (met gratis sjablonen)

5. Geavanceerde audiobewerking is niet beschikbaar

De bewerkingsmogelijkheden voor audio zijn op zijn best basis. NotebookLM heeft geen geavanceerde opties voor het aanpassen van intonatie, tempo of verfijningen na de productie. Dit betekent dat makers mogelijk aanvullende software nodig hebben om hun podcasts te polijsten, wat een extra stap toevoegt aan het productieproces.

6. Af en toe hallucinaties

De nauwkeurigheid van de content kan een probleem zijn. Hoewel NotebookLM ernaar streeft om trouw te blijven aan het bronmateriaal, worden soms onnauwkeurigheden geïntroduceerd of details verzonnen die niet in de originele content stonden. Dit kan vooral problematisch zijn voor makers die feitelijke of educatieve content produceren.

💡Ook lezen: Sjablonen voor inhoudskalenders voor sociale media in Excel & Sheets

7. Niet-monetiseerbare uitvoer

In NotebookLM zijn er geen opties om geld te verdienen. Met de tool kunnen geen advertenties of sponsoring worden toegevoegd, wat een groot nadeel kan zijn voor makers die inkomsten uit hun podcasts willen genereren.

8. Geen integratiemogelijkheden

Tot slot kan het gebrek aan integratie met externe tools en platforms frustrerend zijn. NotebookLM heeft geen directe verbinding met podcast hosting platforms of externe audio bewerkingssoftware, waardoor er handmatige stappen nodig zijn om content te publiceren en te verfijnen.

"Overweeg je alternatieven voor je podcastbehoeften? Bekijk onze lijsten met de 10 beste podcasts podcast-softwaretools en beste AI-tools voor podcasters "_

ClickUp Brain gebruiken om podcasts te plannen en aan te maken

Gezien de bovenstaande limieten lijkt het samenstellen van een podcast van hoge kwaliteit een lastige opgave.

Maar niet als u ClickUp om mee te werken.

ClickUp is een alles-in-één tool voor productiviteit en projectmanagement die u helpt uw doelen te bereiken. ClickUp Brein , een functie op basis van AI binnen het ClickUp platform, biedt podcasters een voltooide oplossing voor het stroomlijnen van hun productieproces. Het combineert Taakbeheer, Content Organisatie en AI-hulp om het aanmaken en plannen van podcasts te verbeteren.

ClickUp Brain helpt bij het genereren van ideeën door bestaande concepten of schetsen van content te analyseren en nieuwe onderwerpen voor te stellen. Het kan helpen bij het brainstormen over titels van afleveringen, het maken van hoofdlijnen en het opstellen van scripts op basis van jouw input.

Koppel dit aan de functies voor Taakbeheer en contentplanning van ClickUp-taak, en u kunt tijd besparen en uw tijdlijn voor projecten bijhouden, vooral als u met een team werkt en snelle communicatie nodig hebt.

Voor een betere samenwerking in teams clickUp Brain kan knelpunten in uw productieproces identificeren en oplossingen aanbevelen om de efficiëntie te verbeteren.

📌 Voorbeeld: U werkt met een team aan een podcastserie over opkomende technische trends. Halverwege het project lopen de deadlines uit en u vermoedt problemen met de werkstroom. Met behulp van ClickUp Brain analyseert u de patronen voor het voltooien van taken en stelt u vast dat de bewerking van het script voortdurend wordt vertraagd door overlappende verantwoordelijkheden. De AI stelt voor om de taken te herverdelen door een speciale editor aan te wijzen en mijlpalen voor bewerking op te splitsen.

ClickUp's podcast sjabloon

ClickUp Podcast Sjabloon

De aanpasbare sjablonen van ClickUp zijn erg handig voor het plannen van podcasts. De ClickUp Podcast Sjabloon stelt gebruikers bijvoorbeeld in staat om afleveringen te organiseren, voortgang bij te houden en bronnen efficiënt te beheren.

Het bevat secties voor ideeën voor afleveringen, aantekeningen en productieschema's.

Dit sjabloon maakt het abonnement en de planning van afleveringen eenvoudiger en helpt je bij het beheren van middelen zoals audioclips en illustraties. Je kunt de voortgang van afleveringen en seizoenen bijhouden, zodat alles op schema blijft.

📌 Voorbeeld: Stel u voor dat u een podcastserie aan het plannen bent met meerdere hosts en gasten. Met ClickUp's podcastsjabloon kunt u taken aanmaken voor brainstormen, onderzoek en opnames. Wijs deadlines toe aan elke fase en bewaak de voortgang met aangepaste velden zoals "Opnamestatus" en "Bewerkingsstatus" Zo kunt u bijvoorbeeld de weergave Board gebruiken om te visualiseren welke afleveringen zijn opgenomen en klaar zijn voor release - alles in één oogopslag.

💡Ook lezen: 10 Free Podcast Script Sjablonen voor Podcasters

ClickUp's Podcast Kalender Sjabloon

ClickUp Podcast Kalender Sjabloon

ClickUp's Podcast Kalender Sjabloon helpt bij het abonneren en visualiseren van uw releaseschema voor content.

Dit sjabloon biedt een uitgebreide weergave van aankomende afleveringen, gastoptredens en onderwerpen, waardoor je moeiteloos podcasts kunt plannen en bijhouden. Je kunt ook de status van transcripties bijhouden, aantekeningen van shows beheren en sponsors bijhouden.

Dit sjabloon zorgt voor een soepele podcastproductie met functies zoals tijdsregistratie, tags en waarschuwingen voor afhankelijkheid.

📌 Voorbeeld: U beheert een podcastserie met wekelijkse gastinterviews. Met het sjabloon Podcastkalender van ClickUp wijst u deadlines toe voor elke fase van de aflevering - onderzoek, opname, bewerking en vrijgave. Met het aangepaste veld "Verschijning van gast" kunt u bijvoorbeeld bevestigde en in behandeling zijnde gastschema's bijhouden, terwijl de kalenderweergave een visuele tijdlijn biedt om ervoor te zorgen dat afleveringen gelijkmatig worden bijgehouden. Met waarschuwingen voor afhankelijkheid word je gewaarschuwd als de voorbereiding van een transcript vertraging oploopt, zodat je je taken kunt aanpassen en kunt voorkomen dat je releaseschema wordt verstoord.

Hier is een steekproef van het plannen en aanmaken van podcasts met ClickUp

Stap 1 - Ideevorming: Gebruik ClickUp Brain om ideeën en schema's voor afleveringen te genereren.

Stap 2 - Planning: Gebruik het ClickUp Podcast-sjabloon om afleveringen en Taken te organiseren.

Stap 3 - Scripting: Werk samen met uw team aan scripts met behulp van ClickUp Documenten met AI-hulp.

Stap 4 - Opname: Houd opnamesessies bij en beheer audiobestanden binnen ClickUp.

Stap 5 - Bewerken: Wijs bewerkingstaken toe en controleer de voortgang met behulp van de functies voor taakbeheer van ClickUp.

Stap 6 - Publiceren: Het sjabloon Podcastkalender plant en bijhoudt de releases van afleveringen.

💡Ook lezen: Hoe AI gebruiken voor marketing (use cases & tools)

Beste praktijken voor het aanmaken van AI-podcasts

Hoewel AI een krachtig hulpmiddel is om je unieke stem en authenticiteit te behouden, moet je de "jij"-factor toevoegen door een persoonlijk tintje te geven aan AI-gegenereerde content.

Om je podcasts met AI te optimaliseren:

Ontdek de voorkeuren en gedragingen van je publiek met behulp van AI-gestuurde analyses. Deze gegevens kunnen je contentstrategie sturen en je helpen meer boeiende afleveringen te maken.

van je publiek met behulp van AI-gestuurde analyses. Deze gegevens kunnen je contentstrategie sturen en je helpen meer boeiende afleveringen te maken. Taken in de post-productie , zoals ruisonderdrukking, geluidsnivellering en het verwijderen van opvulwoorden, stroomlijnen met AI omtijd te besparenen de kwaliteit te verbeteren.

, zoals ruisonderdrukking, geluidsnivellering en het verwijderen van opvulwoorden, stroomlijnen met AI omtijd te besparenen de kwaliteit te verbeteren. Boost de vindbaarheid door trefwoordrijke aantekeningen, afleveringsbeschrijvingen en aandachttrekkende titels te genereren met behulp van AI. Voor ze je podcast kunnen beluisteren, moeten je luisteraars een algemeen idee hebben over je onderwerp. Je kunt AI gebruiken om overtuigende aantekeningen en beschrijvingen van afleveringen te maken met relevante trefwoorden om je online vindbaarheid te vergroten.

door trefwoordrijke aantekeningen, afleveringsbeschrijvingen en aandachttrekkende titels te genereren met behulp van AI. Voor ze je podcast kunnen beluisteren, moeten je luisteraars een algemeen idee hebben over je onderwerp. Je kunt AI gebruiken om overtuigende aantekeningen en beschrijvingen van afleveringen te maken met relevante trefwoorden om je online vindbaarheid te vergroten. Verbeter de betrokkenheid, verhoog de zichtbaarheid en de doorklikratio met titels die de aandacht trekken en belangrijke zoekwoorden bevatten. U kunt ooktranscriptiesoftware voor nauwkeurige, doorzoekbare tekst die de toegankelijkheid en SEO verbetert.

📌 Voorbeeld: Na het genereren van een podcastaflevering over marketingtrends gebruikt u een AI-tool zoals ClickUp Brain om gedetailleerde aantekeningen te maken. Na het bekijken van de aantekeningen stelt een SEO-tool voor om trefwoorden als "AI in marketing" en "automatisering van content" toe te voegen om de zichtbaarheid te verbeteren. Deze aantekeningen worden vervolgens ingepland voor publicatie in ClickUp's Podcast Kalender sjabloon, wat zorgt voor tijdige publicatie met maximale SEO impact.

Maak uw podcasts publiceerklaar met ClickUp!

Het aanmaken van podcasts op basis van AI verandert de productie van content en biedt makers een verscheidenheid aan tools om hun workflow te optimaliseren.

NotebookLM en ClickUp Brain vertegenwoordigen het razendsnelle tempo van deze verandering en stellen podcasters in staat om in korte tijd opmerkelijk efficiënt content te genereren, te abonneren en te optimaliseren.

Hoewel AI-tools ongelooflijke mogelijkheden bieden, zijn ze geen vervanging voor menselijke creativiteit. De meest succesvolle podcasts op YouTube of Spotify combineren de analytische kracht van AI met de unieke stem en het perspectief van de maker.

Door de ClickUp AI-gestuurde sjablonen en NotebookLM's audiogeneratie te combineren, kunt u de productietijd drastisch verkorten en nieuwe creatieve mogelijkheden voor uw podcast ontsluiten.

Dus zet uw koptelefoon op en bereid uw AI-tools en prompts voor. Uw publiek wacht. Meld u aan bij ClickUp gratis en begin je reis naar AI-podcasting.