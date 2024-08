15 Productiviteit Podcasts om je te motiveren

Laten we beginnen met een woordprobleem. 🤓

Als je een drukke Starbucks binnenloopt en aan elke klant met een coltrui vraagt of ze van podcasts houden, hoeveel van hen zouden dan ja zeggen?

Antwoord: Allemaal.

Podcasts zijn razend populair, en tbh, dat wist je waarschijnlijk al! Maar wist je dat er vanaf dit moment meer dan 2 miljoen shows zijn en48 miljoen afleveringen zweven in het podcastuniversum?

Dat betekent dat er meer podcastafleveringen zijn dan mijlen van de aarde naar Venus. 👀

Gelukkig is ClickUp hier om u te helpen deze nummers te beperken tot een beheersbare shortlist van absolute winnaars met een lijst van 15 van onze favoriete podcasts-de shows die onze innerlijke ondernemer, dromer, ingenieur en vlieg op de muur aanspreken. We hebben er zelfs wat celebrities uitgepikt van andere leden van het ClickUp team!

Het is alsof podcasts ons gewoon krijgen, weet je?

Het is geen mysterie waarom mensen van podcasts houden. Of het nu is om iets nieuws te leren, om te lachen of gewoon om een bekende stem te horen tijdens een ochtendwandeling, er is iets speciaals aan het luisteren naar je favoriete podcast.

Pauw via GIPHY Podcasting ontstond rond 2004, maar er is maar één aflevering voor nodig om een presentator als je nieuwe BFF te beschouwen. In de rollercoaster van de afgelopen jaren zijn veel mensen gaan vertrouwen op die vriendelijke podcaststemmen als een gevoel van troost en verbinding waar ze dag in dag uit naar uit kunnen kijken.

Voor mensen die het spannend vinden om dingen van hun Nog te doen lijst af te halen, zijn podcasts ook een geweldige manier om te multitasken.

Sterker nog, 43% van de podcasts worden beluisterd tijdens het sporten, 37% tijdens het werk en 37% tijdens het openbaar vervoer.

Productieve mensen willen niet alleen voldoen aan verwachtingen, ze willen ze overtreffen. De afwas doen terwijl je luistert naar een aflevering over een onderwerp dat belangrijk voor je is, is een van de eenvoudigste en meest effectieve manieren om het gevoel te krijgen dat je die dag iets zinvols hebt gedaan. Of misschien geeft het je wel de emotionele boost die je nodig had om dat te gaan doen wat je om de een of andere reden hebt uitgesteld.

Bovendien is er niets zo opwindend als wanneer je voor het eerst naar een echt goed programma luistert en niet kunt wachten om aan de volgende aflevering te beginnen. We houden er allemaal van om verslaafd te zijn! Bij ClickUp zijn we net zo - we liefde voor een goede podcast. Zoveel zelfs, dat we er een hebben gemaakt ! Maar daarover dadelijk meer. 🤓

Loop nu een eindje met onze AirPods en trakteer jezelf op een paar van onze favoriete podcasts.

15 podcasts om op repeat te zetten

Beschouw de rangschikking van deze podcasts over productiviteit als losjes, met uitzondering van nummer één natuurlijk 😉 Gewoon omdat elke show een bepaalde kwaliteit heeft die hem anders en uniek maakt. Gebruik deze lijst in plaats daarvan als een kans om iets nieuws te ontdekken of je horizon te verbreden!

Vooral als je er nog nooit van gehoord hebt, zit er in elke aflevering wel een klompje wijsheid en inspiratie en dit is je kans om uit te zoeken wat dat voor jou zou kunnen betekenen. 💜

Veel luisterplezier, podheads!

Abonneer en luister naar When It Clicked voor onthulde verhalen van bedrijven die je nooit zou verwachten

Een van ClickUp's favoriete creatieve projecten tot nu toe, Toen het klikte brengt u de stemmen en geesten achter producten die u denkt te kennen, en onthult de geheime geschiedenis van hoe het allemaal samenkwam tot dat ene moment waarop het allemaal, eindelijk, klikte.💡

Wat When It Clicked zo interessant maakt, is dat het de mensen belicht die normaal gesproken niet alle eer krijgen of die onconventionele wegen bewandelden om hun dromen waar te maken. Het heeft zijn niche gevonden door te duiken in de bedrijven die een paar tegenslagen en onverwachte momenten hebben doorstaan op zoek naar hun 'aha'-momenten.

Luister hoe presentatrice Ilana Strauss elk verhaal verweeft met gasten zoals Shopify's eerste Chief Marketing Officer, Craig Miller de medeoprichters van Scratchpad Pouyan Salehi en Cyrus Karbassiyoon en Parker Conrad cEO van Rippling en drievoudig oprichter van een startup. Bovendien kun je nu meteen beginnen met luisteren naar When It Clicked! Elke aflevering duurt tussen de 20-30 minuten, perfecte timing voor je woon-werkverkeer 's ochtends. Luisteren en abonneren om op de hoogte te blijven van nog meer verrassende verhalen in het eerste seizoen. 💜

via Hoe ik dit gebouwd heb

Op veler verzoek - omdat het zo goed is - komt How I Built This binnen op nummer twee! Meerdere ClickUp werknemers waaronder onze CEO, Zeb Evans zijn grote fans van deze NPR-podcast en hebben hem aanbevolen voor deze lijst!

Als onze Senior Analist van de Deal Desk, George Riet zegt: "Van Power Rangers tot Slack, ontdek wat er gebeurde tijdens hun weg naar de top. Ik denk niet dat je iets van Business hoeft te weten om te kunnen genieten van Guy. Sterker nog, ik denk dat iedereen, ongeacht zijn beroep, naar ten minste een paar van zijn afleveringen zou moeten luisteren."

Goed gezegd, George, en we zijn het ermee eens! Met een gemiddelde duur van 30-60 minuten is er voor iedereen wel een verhaal te vinden in het jarenlange How I Built This-archief, maar enkele van onze favoriete afleveringen zijn die van Sara Blakely van Spanx, Yvon Chouinard van Patagonia en Jonah Peretti van BuzzFeed.

Bonus: Begin je eigen podcast met podcast sjablonen !

via Gimlet Media

Het uitgangspunt van StartUp is best cool.

Het begon als een beperkte serie in 2014 door de gastheer, Alex Blumberg, die zijn start-tot-eindreis documenteerde van het creëren van een podcastbedrijf dat uiteindelijk Gimlet Media werd. Terwijl hij de eerste aflevering opneemt, is Blumberg nog steeds bezig om Gimlet op de rails te krijgen, dus er is een spannend element van onbekendheid vanaf het begin. Van daaruit volgen we hem meteen in vergaderingen met durfkapitalisten.

Op een paar uitzonderingen na blijven de meeste afleveringen van StartUp binnen een limiet van 30 minuten, maar wat begon als een beperkte serie heeft nu acht seizoenen. Het onderwerp van elk seizoen is een beetje heen en weer geschoven, maar komt vaak terug bij Gimlet wanneer het grote mijlpalen bereikt, tot het in 2019 werd overgenomen door Spotify. 🫖

via Business Casual

Deze aanbeveling komt van onze eigen Ana Verduzco van Enterprise Support! Van Ana:

"Ik ben dol op de Business Casual-podcast van Morning Brew! Ik vind het vooral geweldig dat ze (Morning Brew) net als wij een startup zijn en succesvol zijn geworden door relevant en komisch te zijn."

Verbeter je ochtendroutine! Als je de eerste 10 minuten van je dag gebruikt om de laatste Morning Brew nieuwsbrief te lezen, maar je besteedt geen deel van je lunch aan het luisteren naar Business Casual, dan is het tijd voor verandering.

Oké, zo extreem is het niet, maar Business Casual brengt je denkspieren zeker in beweging.

via GIPHY Er is een vrij groot bereik als het gaat om onderwerpen voor afleveringen met functies die gericht zijn op dingen zoals big-tech klokkenluiders tot dating apps. Kortom, als van een idee een soort bedrijf kan worden gemaakt, dan hoor je er misschien over op Business Casual.

via De Tim Ferriss Show

Je kent Tim Ferriss misschien van zijn bestseller, The 4-Hour Workweek, of van deze podcast, die toevallig ook de nummer 1 podcast is op de hele wereld Apple podcasts . 👀

Onze redactiecoördinator, Leila Cruz is ook een fervent luisteraar van de podcast waarin Tim Ferriss en zijn gasten elke aflevering de tactieken van wereldklasse op eclectische gebieden zoals investeren, sport, zaken en kunst uitsplitsen om praktische hulpmiddelen en tips te onthullen die we in ons eigen leven kunnen toepassen.

6.

Masters of Scale met Reid Hoffman

via Meesters van de Schaal

Nog een toevoeging van George op de ClickUp Deal Desk!

"Ik moet toegeven dat ik een beetje een Reid Hoffman fanboy ben en dit is misschien mijn vooroordeel dat doorschemert. Niet alleen is Reid een genot om naar te luisteren in het algemeen, maar hij is ook een van de meest succesvolle mensen in Silicon Valley. Als je het nog niet wist, hij was de uitvoerende VP toen PayPal verkocht werd aan eBay en daarna richtte hij LinkedIn op. Het gebeurt niet elke dag dat je een miljardair aan het woord laat, maar hier is het dan. Reid interviewt de who's who van de zakenwereld en gebruikt zijn persoonlijke relaties met velen van hen om een unieke ervaring te creëren."

Een aflevering van Masters of Scale duurt meestal 30 minuten tot een uur en brengt ongelooflijke gasten! Leer zakelijk advies, tijdmanagement tips en interessante gesprekken met bekende namen zoals Barack Obama. 👀

via Durven te leiden

Deze podcastrecensie komt van de eigen Managing Editor van ClickUp Blog, Erica Chappell ! 🥳

"Hoewel niet per se tech-gerelateerd, ben ik fan van Dare to Lead met Brene Brown. Ik hou van de eerlijke gesprekken met verschillende leiders uit het bedrijfsleven over wat goed leiderschap is en hoe je anderen kunt optillen, een doel kunt vinden en met evenwicht en kwetsbaarheid door soms ongemakkelijke gesprekken/situaties kunt navigeren."

En wie houdt er niet van Brene Brown?

via Spotify

Dit is technisch gezien misschien geen business- of productiviteitspodcast, maar het behandelt wel belangrijke onderwerpen die ons professionele leven beïnvloeden, zoals het vinden van een werk-privéleven, alledaagse angsten en alles daartussenin. Het onderzoekt tips, strategieën en deelt verhalen van mensen die hun leven leiden met een doel, zoals Jane Goodall, Oprah, Kobe Bryant en Will Smith.

CBS via GIPHY De lengte van de afleveringen kan een beetje onvoorspelbaar zijn, sommige duren rond de 25 minuten en andere duren meer dan een uur, maar als je Shetty's stem hoort, maakt de tijdsaanduiding misschien niet uit. Zijn stem is ongelooflijk vloeiend en makkelijk om naar te luisteren. In dat geval zul je blij zijn te horen dat er twee keer per week nieuwe afleveringen worden uitgebracht.

via Spotify

Deze wekelijkse podcast is afkomstig van Andreesen Horowitz van het beroemde durfkapitaalbedrijf uit Silicon Valley en gaat dieper in op brede problemen met betrekking tot de toekomst van technologie, cultuur en nieuws.

Er wordt ingegaan op onderwerpen als ransomware, de toekomst van audio, NFT's en GenZ. Elke aflevering bevat een nieuwtje waarmee je indruk kunt maken op je vrienden tijdens het volgende happy hour.

via Vox

Een van ClickUp's eigen klantenservice specialisten, Paola Lopez luistert dagelijks naar Vox's nieuwspodcast, Today, Explained, van maandag tot en met vrijdag, omdat "hun diepe duiken in relevante verhalen fascinerend zijn en perspectief en context geven aan het grootste of zelfs kleinste nieuws van de dag!"

Deze 30-minuten durende show wordt gepresenteerd door Sean Rameswaram en Noel King en behandelt in elke aflevering een actueel verhaal, meestal met een grappige titel om je alvast een tipje van de sluier op te lichten. Ze hebben ook net hun 1000e aflevering gehad, dus gefeliciteerd, Today, Explained. 🎉

via Spotify

Andrew Warner interviewt oprichters van grote en kleine bedrijven, waarvan je er misschien nog nooit van hebt gehoord!

Hij gaat in op de kleinste details die je niet zou verwachten, zoals het analyseren van de "gelukstreffers" die mensen kunnen toeschrijven aan het eerste succes van een bedrijf. Warner wil de exacte momenten, verbindingen en problemen die startups plagen ontleden en ze als tips geven om andere nieuwe oprichters te helpen.

12.

Ondernemers in vuur en vlam

via Brandende ondernemers

Deze podcast is een suggestie van onze vriend George op de Deal Desk.

"Met al 2041 afleveringen weet je dat John Lee Dumas iets goed moet doen. Met zijn aanstekelijke energie en non-stop spervuur aan informatie is het moeilijk om je te vervelen. Dit is weer zo'n podcast die gebruik maakt van het beproefde format van interviewer en geïnterviewde, maar JLD maakt er echt iets eigens van. De manier waarop hij een onmiddellijke band opbouwt met zijn gasten is bijna net zo belangrijk als de informatie die hij uit hen haalt. Ik zou gedacht hebben dat de kwaliteit er wel eens onder zou kunnen lijden na meer dan 2000 afleveringen, maar dat is absoluut niet waar. Dit is een goed afgewerkte podcast die van begin tot eind vermakelijk is."

13.

Freakonomics

via Freakonomics

Onze Customer Success Lead, Sophia Kaminski is een grote fan van Freakonomics, en tbh, wij ook! Van Sophia:

"Zoals ze op de podcast zeggen, is dit de show 'die de verborgen kant van alles onderzoekt' Hoewel je heel veel tot nadenken stemmende afleveringen vindt over een breed spectrum aan onderwerpen, is vooral de serie 'The Secret Life of a C.E.O.' van Freakonomics geweldig. Stem af op gesprekken met mensen als Indra Nooyi, de C.E.O. van PepsiCo, en Mark Zuckerburg, terwijl ze bespreken wat er nodig is om een grote wereldwijde franchise te leiden."

14.

iets wat je moet weten

via Iets wat je moet weten Wes Brummette , ClickUp's People Programs Architect brengt ons deze podcastsuggestie! Hij zegt:

"Deze is niet strikt zakelijk, maar het raakt wel aan het bedrijfsleven en kan invloed hebben op de manier waarop u uw bedrijf leidt. Op Something You Should Know duikt presentator Mike in veel voorkomende vragen en geeft hij alledaagse, bruikbare tips, zoals hoe je je tijd in een vliegtuig kunt maximaliseren, wat te doen met afleidingen of hoe kritiek te geven. Het is praktisch en kan je een beetje anders laten nadenken over je routinehandelingen."

15.

Quote van de Dag Show

via Citaat van de Dag Show

Om onze lijst af te ronden, laat Wes Brummette ons nog een van zijn favorieten na: "Gastheer Sean Croxton deelt een citaat van de dag en profileert dan een speciale gast die een toespraak, lezing of interview geeft over hetzelfde onderwerp van het citaat. Het is motiverend en verhelderend tegelijk en laat je kennismaken met veel nieuwe stemmen en perspectieven die je zelf misschien nog niet had ontdekt."

Op zoek naar meer content over productiviteit? Bekijk onze gids over de_ 30 beste blogs over productiviteit !

Van onze oren naar de jouwe 💜

Kortom, audio storytelling is zo cool.

Horen is zo'n levendig zintuig en audio kan het verhaal op een grotere manier tot leven brengen dan je zou verwachten, zelfs als dat betekent dat je gewoon een uur lang naar twee mensen luistert die met elkaar praten.

PeacockTV via GIPHY Onze reden om When It Clicked te maken is waarschijnlijk vergelijkbaar met jouw reden waarom je van je favoriete podcasts houdt - om iets nieuws te leren. Deze podcast is onze manier om een hand uit te steken naar jullie allemaal, in de hoop nieuwe gesprekken op gang te brengen en misschien zelfs wat nieuwe creativiteit aan te wakkeren.

We hopen dat deze lijst je vreugde brengt en je iets geeft om over na te denken terwijl je je eigen professionele verhalen vertelt. En als je niet zeker weet waar je moet beginnen, is het nooit een slecht idee om bovenaan te beginnen. 😉 Luister naar Toen het klikte waar je je podcasts ook vandaan haalt, en vertel ons wat je ervan vindt in een recensie!