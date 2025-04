Free sjablonen voor bestelformulieren in Excel

Je lentecollectie heeft 47 shirtvariaties, je herfstlijn moet de grootte voorspellen en je best verkochte hoodie triggerde een nabestelpunt. En je spreadsheet? Die heeft moeite om al deze cruciale details bij te houden.

Veel kledingbedrijven worstelen vaak met het effectief beheren van hun voorraden en bestellingen bij grote volumes. Gelukkig zijn er Excel sjablonen voor kledingzaken die geavanceerd voorraadbeheer bieden zonder de hoge kosten van software.

Gebruik een gratis sjabloon voor bestelformulieren in Excel om de dagelijkse uitdagingen van het berekenen van de grootte matrix, het voorspellen van de voorraad en het bijhouden van bestellingen aan te pakken - alles waar kledingmanagers 's nachts wakker van liggen.

In deze gids vindt u delen van Excel-sjablonen die rekening houden met de unieke eisen van de kledingindustrie.

Wat maakt een goed Excel-sjabloon voor een bestelformulier?

Met een goed sjabloon voor een bestelformulier in Excel kan uw kledingbedrijf een goede balans vinden tussen verfijning en eenvoud. Het dient als uw operationele basis voor het berekenen van de grootte, het bijwerken van de voorraad en het verwerken van bestellingen op één plek.

De belangrijkste functies van deze sjablonen voor bestelformulieren zijn onder andere:

Aanpassing van de grootte matrix: Past zich aan verschillende productcategorieën aan, waardoor eenvoudige aanpassingen mogelijk zijn wanneer u te maken hebt met verschillende kledinglijnen zoals t-shirts, jeans en jassen

Past zich aan verschillende productcategorieën aan, waardoor eenvoudige aanpassingen mogelijk zijn wanneer u te maken hebt met verschillende kledinglijnen zoals t-shirts, jeans en jassen Ingebouwde formules: Hiermee kunt u formules gebruiken voor complexe berekeningen, zoals het bepalen van optimale voorraadniveaus, prijsaanpassingen op basis van variaties in grootte en totale kostenramingen voor bulkbestellingen

Hiermee kunt u formules gebruiken voor complexe berekeningen, zoals het bepalen van optimale voorraadniveaus, prijsaanpassingen op basis van variaties in grootte en totale kostenramingen voor bulkbestellingen Visuele gegevensweergave: Houdt de voorraad bij op een manier die gemakkelijk te begrijpen is, met kleurgecodeerde indicatoren voor voorraadniveaus, grafieken voor verkooptrends en grafieken voor de verdeling van de grootte

Houdt de voorraad bij op een manier die gemakkelijk te begrijpen is, met kleurgecodeerde indicatoren voor voorraadniveaus, grafieken voor verkooptrends en grafieken voor de verdeling van de grootte Voorraad bijhouden op meerdere locaties: Zorgt ervoor dat u altijd weet waar uw voorraad is (vooral handig voor bedrijven die meer dan één locatie beheren)

Zorgt ervoor dat u altijd weet waar uw voorraad is (vooral handig voor bedrijven die meer dan één locatie beheren) Seizoensgebonden collectiebeheer: Houdt bij waar vraag naar is tijdens specifieke seizoenen, zodat u uw voorraadniveaus kunt afstemmen op markttrends

De beste formulieren voor bestellingen bevatten standaardvelden voor kleding, zoals kleuropties, onderverdelingen van het bereik van de grootte en formaten van stijlnummers, waardoor ze nuttig zijn voor de unieke eisen van de mode-industrie.

Bestelformulier Excel Sjablonen

In de kledingindustrie heeft de moordende concurrentie tot gevolg dat de verwerkingssnelheid een directe invloed heeft op het afhandelingspercentage en de klanttevredenheid.

De volgende bestelformulieren bieden gespecialiseerde functies om de bedrijfsvoering van kledingbedrijven soepel te laten verlopen, van groothandel tot een bestelformulier voor fotografie:

1. Sjabloon voor bestelformulier door HubSpot

HubSpot's Bestelformulier Sjabloon is een veelzijdige basis voor kledingzaken. Het integreert soepel met bestaande workflows in Excel, Word en Google Spreadsheets formats.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-155-1400x1242.png Sjabloon voor bestelformulier /%img/

via HubSpot Naast het bijhouden van bestellingen richt dit sjabloon zich op een aantal details:

Geautomatiseerde berekeningen van de oplage van maten: Bereken snel de kosten voor variaties in grootte, rekening houdend met verschillende prijzen voor elke maat

Bereken snel de kosten voor variaties in grootte, rekening houdend met verschillende prijzen voor elke maat Aanpasbare branding: Hiermee kunt u uw bedrijfslogo en kleuren toevoegen, zodat uw bestelformulier voor de groothandel er professioneel uitziet en overeenkomt met uw merkidentiteit

Hiermee kunt u uw bedrijfslogo en kleuren toevoegen, zodat uw bestelformulier voor de groothandel er professioneel uitziet en overeenkomt met uw merkidentiteit Uitgebreide velden met productspecificaties: Zorgt voor een nauwkeurige invoer van bestellingen met alle details, zoals stoftype, verzorgingsinstructies en verpakkingsvoorkeuren in uw T-shirt formulier

Of je nu te maken hebt met groothandel of detailhandel, deze sjabloon ondersteunt gedetailleerde verzorgingsinstructies voor kleding, aantekeningen en andere belangrijke productdetails.

Ideaal voor: Kledingbedrijven die specifieke productvereisten moeten communiceren aan fabrikanten of detailhandelaren

2. Sjabloon voor werkorders van Microsoft

Microsoft's Work Order Tracker Template houdt de productie bij met een goed georganiseerd kader. Het gebruikt voorwaardelijke opmaak om bestellingen op meerdere productielijnen te beheren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-156.png Sjabloon voor het bijhouden van werkorders /%img/

via Microsoft De sleutel functies van dit sjabloon zijn:

Aanpasbare bestelnummers: Integreer eenvoudig in uw bestaande systeem, zodat u elke bestelling van productie tot levering naadloos kunt bijhouden

Integreer eenvoudig in uw bestaande systeem, zodat u elke bestelling van productie tot levering naadloos kunt bijhouden Gedetailleerde taakbeschrijvingen: Leg specifieke vereisten vast voor elk kledingstuk, inclusief materialen, afmetingen en speciale instructies

Leg specifieke vereisten vast voor elk kledingstuk, inclusief materialen, afmetingen en speciale instructies Updates van de status: Houd de productie op schema met eenvoudige bijhouden van de voortgang met behulp van visuele indicatoren zoals kleurgecodeerde statusbalken

Het sjabloon ondersteunt het gelijktijdig bijhouden van meerdere productieruns en is uitstekend geschikt voor productieprocessen met hoge volumes.

Ideaal voor: Business die behoefte heeft aan een gestructureerde aanpak voor het beheren van meerdere productielijnen

💡Pro Tip: Pas bij het gebruik van Excel sjablonen voor bestelformulieren voorwaardelijke opmaak toe om lage voorraadniveaus, te late leveringen of items met een grote vraag te markeren. Deze visuele aanwijzing helpt u om snel kritieke acties te identificeren, zodat u altijd op de hoogte bent van uw bestellingbeheer.

3. Eenvoudig formulier voor bestellingen sjabloon van Template.net

Voor bedrijven die prioriteit geven aan efficiëntie zonder complexiteit, biedt het Simple Order Formplate van Template.net functionaliteit. Het gebruiksvriendelijke ontwerp versnelt de verwerking van bestellingen met behoud van nauwkeurigheid.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-9.jpeg Sjabloon voor eenvoudig bestelformulier /%img/

via Sjabloon.net Het sjabloon biedt:

Snelle invoer van bestellingen: Gebruiksvriendelijke velden voor kledingspecificaties, inclusief vervolgkeuzemenu's voor veelvoorkomende opties zoals grootte en kleuren

Gebruiksvriendelijke velden voor kledingspecificaties, inclusief vervolgkeuzemenu's voor veelvoorkomende opties zoals grootte en kleuren Geautomatiseerde prijsberekeningen: Geminimaliseerde prijsfouten door automatisch totalen te berekenen op basis van het aantal items, de grootte en eventuele kortingen

Geminimaliseerde prijsfouten door automatisch totalen te berekenen op basis van het aantal items, de grootte en eventuele kortingen Flexibele aanpassing: Eenvoudige aanpassing aan verschillende kledinglijnen, dus ideaal voor bedrijven die meerdere soorten kleding produceren

Je kunt ook gemakkelijk velden toevoegen of verwijderen voor verschillende productcategorieën, of het nu gaat om vrijetijdskleding, bovenkleding of accessoires, als je kleding verkoopt.

Ideaal voor: Kleine bedrijven die een eenvoudig maar effectief formulier nodig hebben voor bestellingen van verschillende kledingcategorieën

4. Sjabloon voor eenvoudige bestelling door WPS

Het Simple Delivery Order Template van WPS is speciaal ontworpen voor de precieze details die moderetailers nodig hebben bij het beheren van hun zendingen.

via WPS Gebruik dit sjabloon om eenvoudig:

De verdeling van verschillende groottes naar meerdere winkels te beheren, waarbij u ervoor zorgt dat elke locatie het juiste assortiment ontvangt op basis van verkoopgegevens

Specifieke bestellingen en leveringsschema's bijhouden, zodat u een duidelijk overzicht hebt van wanneer en waar elke zending wordt verwacht

Dit gebruiksvriendelijke sjabloon helpt voorraadniveaus te optimaliseren en over- of uitverkochte voorraden in afzonderlijke winkels te verminderen, wat cruciaal is voor het coördineren van leveringen tijdens piekseizoenen of promotionele periodes.

Ideaal voor: Detailhandelaren die leveringen op meerdere locaties beheren en de verdeling nauwkeurig willen bijhouden

5. Sjabloon Leveringsformulier Goederen Bestelling door WPS

Voortbouwend op de efficiëntie van het leveringsbeheer biedt het Sjabloon leveringsformulier voor goederenbestellingen van WPS een uitgebreide aanpak voor het verwerken van bestellingen. Dit sjabloon blinkt met name uit in het verwerken van de complexiteit van de verdeling in de mode-industrie.

via WPS Met de eenvoudige layout van het sjabloon kunt u:

Meerdere bestellingen bijhouden met behoud van leveringsgegevens, waardoor het eenvoudiger wordt om complexe logistiek te beheren

Specificaties en leveringsschema's goed georganiseerd houden, zodat er minder kans is op gemiste leveringen of fouten bij de verzending

Als je een groot aantal bestellingen beheert en ervoor zorgt dat elk detail wordt bijgehouden, is deze sjabloon iets voor jou!

Ideaal voor: Grotere detailhandelaren of groothandelaren die complexe logistiek met meerdere bestellingen beheren

6. Sjabloon voor bestelling met prijslijst by WPS

Het sjabloon Inkooporder met Prijslijst van WPS vereenvoudigt het prijsbeheer voor moderetailers. Gecombineerd met de juiste documentatie door middel van een gestandaardiseerde aantekening goederenontvangst systeem stroomlijnt dit sjabloon de hele cyclus van de inkoop.

via WPS Dit sjabloon voor bestellingen is beschikbaar voor gebruik via het WPS-platform:

Vereenvoudigt het bijhouden van verschillende prijspunten voor producten, waaronder verschillende groottes, kleuren en aanpassingen

Ondersteunt volledige documentatie voor de cyclus van inkoop, inclusief gedetailleerde gegevens over wat is besteld, tegen welke prijs en bij welke leverancier

Het sjabloon voor het inkoopformulier zorgt ervoor dat alle prijsinformatie gecentraliseerd en eenvoudig bij te werken is, zodat er minder fouten worden gemaakt tijdens het inkoopproces. Dit is essentieel voor het handhaven van transparantie en het vergemakkelijken van soepele relaties met leveranciers.

Ideaal voor: Kledingbedrijven die behoefte hebben aan gestroomlijnd prijsbeheer voor diverse productlijnen

Beperkingen van het gebruik van Excel voor orderbeheer

De Excel sjablonen voor bestelformulieren bieden een kosteneffectieve manier om de basisactiviteiten van kleding te beheren, maar naarmate uw bedrijf groeit, hebben ze hun limieten:

Handmatige updates: Excel sjablonen kunnen omslachtig worden bij het bijwerken van een voorraad op meerdere locaties. Elke keer dat de voorraadniveaus veranderen, moeten ze handmatig worden aangepast in alle relevante spreadsheets, wat leidt tot inefficiëntie en een verhoogd risico op fouten

Excel sjablonen kunnen omslachtig worden bij het bijwerken van een voorraad op meerdere locaties. Elke keer dat de voorraadniveaus veranderen, moeten ze handmatig worden aangepast in alle relevante spreadsheets, wat leidt tot inefficiëntie en een verhoogd risico op fouten Verwerking van aangepaste bestellingen: Voor speciale bestellingen of bulkverzoeken zijn vaak aparte bladen nodig, wat leidt tot een gefragmenteerd systeem. Het verwerken van unieke klantspecificaties in Excel is tijdrovend en kan resulteren in inconsistenties, vooral bij het beheren van meerdere speciale bestellingen tegelijk

Voor speciale bestellingen of bulkverzoeken zijn vaak aparte bladen nodig, wat leidt tot een gefragmenteerd systeem. Het verwerken van unieke klantspecificaties in Excel is tijdrovend en kan resulteren in inconsistenties, vooral bij het beheren van meerdere speciale bestellingen tegelijk Coördinatie met leveranciers: Coördinatie met meerdere leveranciers via aparte spreadsheets kan leiden tot gemiste deadlines, miscommunicatie en vertragingen in het productieschema

Coördinatie met meerdere leveranciers via aparte spreadsheets kan leiden tot gemiste deadlines, miscommunicatie en vertragingen in het productieschema Systeemintegratie: Beperkte integratiemogelijkheden met andere software kunnen leiden tot onsamenhangende werkstromen en inefficiënte real-time besluitvorming. Zonder naadloze integratie met formulierbeheer , CRM of magazijnbeheersystemen, moeten gegevens handmatig worden overgedragen en afgestemd metsjablonen voor inventarisatiewat tijdrovend en foutgevoelig is

Deze operationele uitdagingen die gepaard gaan met sjablonen voor orders in Excel geven aan dat er behoefte is aan robuustere oplossingen die voldoen aan de eisen van moderne kledingbedrijven.

Alternatieve sjablonen voor Excel bestelformulieren

Naarmate uw kledingbedrijf groeit, hebt u mogelijk een robuustere oplossing nodig om aan uw veranderende behoeften te voldoen. ClickUp biedt een reeks sjablonen die speciaal zijn ontworpen voor de uitdagingen op het gebied van bestelbeheer en voorraadbeheer waarmee kledingbedrijven worden geconfronteerd.

💡 Quick Hack: U kunt ClickUp-sjablonen integreren met Google Spreadsheets of andere applicaties om repetitieve taken te automatiseren, zoals het overbrengen van bestelgegevens. Dit kan tijd besparen en de kans op fouten verkleinen, vooral bij het beheren van meerdere bestellingen of locaties.

1. Het ClickUp Formulier voor productbestellingen sjabloon

Het beheren van bestellingen voor uw lentecollectie zou niet moeten betekenen dat u tussen verschillende spreadsheets moet schakelen. De ClickUp Product Bestel Formulier Sjabloon creëert een enkele werkstroom die bestellingen bijhoudt vanaf de eerste aanvraag van de klant tot de uiteindelijke levering.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-158.png ClickUp sjabloon voor productbestelformulieren https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-205346443&department=operations&\_gl=1\*b3ahpn\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MzI3MzAxODkuQ2owS0NRaUFvNXU2QmhESkFSSXNBQVZvRFd1OW9NSlNvYUx2VGxnN1A3cWJsZE9CNTl2YWd4c0hhRk40UF9yMmFUSF9kNEtwNmNpU2xqZ2FBak51RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MjA4NTk2ODgwMC4xNzMxOTk0MzM2 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Of u nu individuele bestellingen van T-shirts in verschillende groottes of bulkaanvragen voor de groothandel beheert, deze sjabloon levert het:

Het bijhouden van de status van de bestelling: Volg producten door de fasen van afhandeling met duidelijke statusupdates zoals "Besteld", "Verpakt", "In verzending" en "Geleverd"

Volg producten door de fasen van afhandeling met duidelijke statusupdates zoals "Besteld", "Verpakt", "In verzending" en "Geleverd" Apparaatspecifieke details: Neem velden op voor bereik van grootte, kleurstellingen en stijlcodes, zodat elk aspect van het product wordt vastgelegd

Neem velden op voor bereik van grootte, kleurstellingen en stijlcodes, zodat elk aspect van het product wordt vastgelegd Slimme automatisering: Automatiseer de invoer van bestellingen, minimaliseer handmatige fouten en maak tijd vrij voor meer strategische Taken

Dit sjabloon is perfect voor detail- en groothandelbestellingen en centraliseert uw bestelbeheer, waardoor u geen formulieren van derden meer nodig hebt en u verzekerd bent van nauwkeurige, tijdige leveringen.

Ideaal voor: Bedrijven die handmatige fouten willen verminderen en de efficiëntie van het bijhouden van bestellingen willen verbeteren

2. Het ClickUp sjabloon voor bestellingen en voorraden

Stel dat uw herfstjassen sneller verkopen dan verwacht, of dat uw winterjassen nieuwe productieruimte nodig hebben; de ClickUp sjabloon voor bestellingen en voorraden behandelt zowel inkomende bestellingen als de huidige voorraadniveaus en houdt zo uw seizoenscollecties bij.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-159.png ClickUp sjabloon voor bestellingen en voorraden https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-110494721&department=operations&\_gl=1\*1ycasn1\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MzI3MzAxODkuQ2owS0NRaUFvNXU2QmhESkFSSXNBQVZvRFd1OW9NSlNvYUx2VGxnN1A3cWJsZE9CNTl2YWd4c0hhRk40UF9yMmFUSF9kNEtwNmNpU2xqZ2FBak51RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MjA4NTk2ODgwMC4xNzMxOTk0MzM2 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Dit handige sjabloon voor bestellingen vereenvoudigt het voorraadbeheer met de volgende onderdelen:

Automatische laag-voorraad waarschuwingen om stockouts te voorkomen

End-to-end bestellingen bijhouden van leverancier tot uitvoering

Real-time voorraadupdates met verkoop, retouren en ontvangsten

Ideaal voor: Het is perfect voor bedrijven die frequente voorraadbewegingen beheren, van herbevoorrading van één item tot bestellingen voor volledige collecties.

3. Het ClickUp Formulier Wijzigingsopdracht Renovaties Sjabloon

Kledingtrends zijn onderhevig aan veranderende smaken en voorkeuren van klanten. U moet op de hoogte blijven van de laatste trends, maar u moet zich ook voorbereiden op last-minute wijzigingen in uw voorraad.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-160.png ClickUp Formulier voor wijzigingsopdrachten voor renovatie sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-205470734&department=ander&\_gl=1*1ih8fc7*\_gcl_aw*R0NMLjE3MzI3MzAxODkuQ2owS0NRaUFvNXU2QmhESkFSSXNBQVZvRFd1OW9NSlNvYUx2VGxnN1A3cWJsZE9CNTl2YWd4c0hhRk40UF9yMmFUSF9kNEtwNmNpU2xqZ2FBak51RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MjA4NTk2ODgwMC4xNzMxOTk0MzM2 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Formulier Wijzigingsopdracht voor renovatie sjabloon hiermee kunt u precies aan deze vereisten voldoen met:

Wijzigingen bijhouden: Documenteer alle specificatiewijzigingen (stof, grootte en ontwerp) met behoud van de oorspronkelijke bestelling

Documenteer alle specificatiewijzigingen (stof, grootte en ontwerp) met behoud van de oorspronkelijke bestelling Overzicht bestelstatus: Volg aangepaste bestellingen in elke fase om tijdige levering te garanderen

Ideaal voor: Bedrijven die nauwkeurige voorraadniveaus moeten handhaven over een grote voorraad

4. Het ClickUp sjabloon voor een bestelformulier

De ClickUp Supply Formulier voor bestelling sjabloon richt zich op een kritiek aspect van de bedrijfsvoering in de mode: het beheren van de constante werkstroom van materialen en voorraden die de productie soepel laten verlopen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-161.png ClickUp sjabloon voor bestelformulier voor benodigdheden https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-205355714&department=operations&\_gl=1\*nludec\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MzI3MzAxODkuQ2owS0NRaUFvNXU2QmhESkFSSXNBQVZvRFd1OW9NSlNvYUx2VGxnN1A3cWJsZE9CNTl2YWd4c0hhRk40UF9yMmFUSF9kNEtwNmNpU2xqZ2FBak51RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MjA4NTk2ODgwMC4xNzMxOTk0MzM2 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Gebruik dit sjabloon om:

Essentiële details voor stoffen en versieringen vast te leggen, inclusief kwaliteit, kleur en informatie over de leverancier

Bijhouden welke afdeling de bestelling heeft aangevraagd, zodat er verantwoording kan worden afgelegd en er aan de behoeften van elke afdeling kan worden voldaan zonder overlap of verwarring

Dit sjabloon vereenvoudigt het hele bestelproces van aanvraag tot levering. Modebedrijven kunnen hun relaties met leveranciers verder optimaliseren met behulp van gespecialiseerde sjablonen voor lijsten met leveranciers .

Ideaal voor: Kledingfabrikanten die materiaalaanvragen beheren voor meerdere afdelingen

5. Het ClickUp Cookie Formulier voor bestelling

Laat je niet misleiden door de naam ClickUp Cookie Formulier bestelling sjabloon biedt een opmerkelijke veelzijdigheid voor modewinkels.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-162.png ClickUp Cookie Formulier voor bestelling https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-205447658&department=other&\_gl=1\*8d44j5\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MzI3MzAxODkuQ2owS0NRaUFvNXU2QmhESkFSSXNBQVZvRFd1OW9NSlNvYUx2VGxnN1A3cWJsZE9CNTl2YWd4c0hhRk40UF9yMmFUSF9kNEtwNmNpU2xqZ2FBak51RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MjA4NTk2ODgwMC4xNzMxOTk0MzM2 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De vereenvoudigde structuur van het sjabloon is perfect geschikt voor het beheer van bestellingen van voedingsmiddelen (met name koekjes) en is vooral waardevol voor bedrijven die meerdere productlijnen en aangepaste bestellingen verwerken. Hoewel je het voor elke branche kunt gebruiken.

Het onderscheidt zich van sjablonen voor spreadsheets bij het beheren van aangepaste dessertaanvragen en groothandelsaankopen. Gecombineerd met bewezen tips voor het maken van formulieren het creëert een robuust systeem voor het bijhouden van steekproeven en het beheren van de levenscyclus van uw product.

Ideaal voor: Het effectief beheren van meerdere productlijnen en aangepaste bestellingen van kleding

6. De ClickUp sjabloon voor orderverwerking

De ClickUp sjabloon voor orderverwerking verbetert de activiteiten voor moderetailers en brengt duidelijkheid en efficiëntie in het hele fulfillmentproces. Dit sjabloon zorgt ervoor dat uw verzendactiviteiten soepel verlopen, van voorraadcontroles tot het bijhouden van pakketten.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-163.png ClickUp sjabloon voor orderverwerking https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-4389467&department=operations&\_gl=1*wvpqxx*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MzI3MzAxODkuQ2owS0NRaUFvNXU2QmhESkFSSXNBQVZvRFd1OW9NSlNvYUx2VGxnN1A3cWJsZE9CNTl2YWd4c0hhRk40UF9yMmFUSF9kNEtwNmNpU2xqZ2FBak51RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MjA4NTk2ODgwMC4xNzMxOTk0MzM2 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De sleutel functies zijn onder andere:

Status van bestellingen bijhouden: Volg bestellingen door de verschillende fasen met visuele markeringen, zodat u snel een overzicht hebt van alle actieve bestellingen

Volg bestellingen door de verschillende fasen met visuele markeringen, zodat u snel een overzicht hebt van alle actieve bestellingen Inzicht in de vraag: Analyseer collectieprestaties om te anticiperen op trends en weloverwogen beslissingen te nemen over herbevoorrading en nieuwe productlanceringen

Confectiebedrijven gebruiken al Excel sjablonen voor formulieren zullen deze oplossing een klasse hoger vinden omdat het een naadloze brug slaat tussen bestelling en uitvoering.

Ideaal voor: Detailhandelaren die hun voorraad willen afstemmen op de vraag van klanten tijdens piekseizoenen

7. The ClickUp Company Swag Bestellingen Sjabloon

Wilt u een specifieke merkpartner of marketingcampagne promoten op uw kleding? De ClickUp Company Swag Bestellingen Sjabloon heeft u gedekt!

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-164.png ClickUp bedrijfs-Swag bestellingen sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-6489920&department=operations&\_gl=1\*1w4vq7m\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MzI3MzAxODkuQ2owS0NRaUFvNXU2QmhESkFSSXNBQVZvRFd1OW9NSlNvYUx2VGxnN1A3cWJsZE9CNTl2YWd4c0hhRk40UF9yMmFUSF9kNEtwNmNpU2xqZ2FBak51RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MjA4NTk2ODgwMC4xNzMxOTk0MzM2 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Gebruik het om:

Orders te organiseren via een eenvoudige voortgang van statusupdates: "Nieuw" (bestelling bevestigd), "Wachten op voorraden" (materialen in behandeling), "Klaar voor verzending" (productie voltooid), en "Verzonden" (onderweg naar client)

Vastleggen van essentiële detailhandelgegevens, zoals klantgegevens en maatvereisten, bestelvolumes binnen het bereik van de grootte, prijspunten en hoeveelheidsonderbrekingen, productietijdlijnen en verzendvoorkeuren

Gecombineerd met sjablonen voor bestellingen voor werk kan het nauwkeurige gegevens bijhouden voor grootschalige verdeling.

Ideaal voor: Het beheren van bulkbestellingen voor kleding en promotionele merchandise-programma's

8. Het ClickUp sjabloon voor verkooptracker

De ClickUp sjabloon voor verkooptracker verbetert de analyse van de detailhandel door middel van krachtige visualisaties die ruwe gegevens omzetten in bruikbare inzichten voor kledingbedrijven.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-165.png ClickUp sjabloon voor verkooptracker https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-182104365&afdeling=verkoop-crm&\*10l64mn*\_gcl_aw*R0NMLjE3MzI3MzAxODkuQ2owS0NRaUFvNXU2QmhESkFSSXNBQVZvRFd1OW9NSlNvYUx2VGxnN1A3cWJsZE9CNTl2YWd4c0hhRk40UF9yMmFUSF9kNEtwNmNpU2xqZ2FBak51RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MjA4NTk2ODgwMC4xNzMxOTk0MzM2 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Gebruik de verschillende weergaven van het sjabloon voor uitgebreide momentopnamen van verschillende aspecten van de verkoop van uw kledingbedrijf:

De Verkoopstatusweergave voor een uitgebreide maandelijkse analyse van uw kledinglijn

voor een uitgebreide maandelijkse analyse van uw kledinglijn De Verkoopstatus per productweergave voor collectiebeheer

voor collectiebeheer De Verkoopvolume per maand voor een perspectief op hoog niveau, essentieel voor strategische abonnementen

Ideaal voor: Moderetailers die meer inzicht willen in productprestaties en verkooptrends

9. Het ClickUp Formulier voor betaling sjabloon

Heb je ooit van die weken gehad waarin alle financiële zaken van je business tegelijkertijd je aandacht opeisen? Uw kofferbakshow heeft meerdere voorbestellingen, terwijl groothandelsclients de voorjaarsleveringen bevestigen.

Tijdens deze drukke retailmomenten is het ClickUp sjabloon voor betalingsformulier organiseert uw betalingsgegevens.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-166.png ClickUp sjabloon voor betalingsformulier https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-205379878&afdeling=financiën-accounting&\_gl=1\*vzp18v\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MzI3MzAxODkuQ2owS0NRaUFvNXU2QmhESkFSSXNBQVZvRFd1OW9NSlNvYUx2VGxnN1A3cWJsZE9CNTl2YWd4c0hhRk40UF9yMmFUSF9kNEtwNmNpU2xqZ2FBak51RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MjA4NTk2ODgwMC4xNzMxOTk0MzM2 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Naast het beheren van voorraden, leveranciers, klanten en bedrijfsactiviteiten, moet u ervoor zorgen dat de betalingen en transactiegegevens van uw bedrijf nauwkeurig worden geregistreerd in uw formulieren voor bestellingen.

Met dit sjabloon kunt u de details van uw betalingsgeschiedenis vastleggen:

Elk detail van een transactie kunt bijhouden, zoals de gebruikte betalingsmethode, het totaalbedrag van de bestelling, de huidige status, vereiste follow-ups en ontvangstbewijzen

Verschillende betalingsscenario's kunt verwerken die gebruikelijk zijn in de kledingretail, waaronder groothandelsdeposito's en -saldi, gesplitste betalingen voor grote bestellingen, seizoensgebonden voorbestellingen, klantdeposito's voor aangepast werk en het bijhouden van internationale transacties

Ideaal voor: Bijhouden en beheren van betalingen voor bestellingen van groothandel- of aangepaste kleding

Wat uw vereisten ook zijn, deze sjablonen voor sjablonen voor bestelformulieren helpen u de efficiëntie van uw bestelbeheer te maximaliseren en het bestelproces en de logistiek in eenvoudige stappen soepel te laten verlopen.

Neem vandaag nog de controle over uw voorraad en bestellingen

Of u nu een boetiekje bent dat begint met uw eerste seizoenscollectie of een gevestigde winkelier die complexe toeleveringsketens beheert, het juiste sjabloon voor Excel-bestelformulieren kan het verschil maken.

Excel-sjablonen bieden praktische oplossingen, terwijl de meer geavanceerde ClickUp-opties flexibiliteit en schaalbaarheid bieden voor veranderende behoeften.

Door gebruik te maken van deze formulieren kunt u de verwerking van bestellingen optimaliseren, fouten verminderen en de algehele efficiëntie van uw kledingbedrijf verbeteren.

Klaar om bestellingen moeiteloos te beheren? Meld u gratis aan voor ClickUp om deze sjablonen vandaag nog te ontdekken en uw bedrijfsvoering te helpen gelijke tred te houden met de groei van uw merk.