20 Jasper AI-prompts om je schrijven en creativiteit te verbeteren

Wist je dat 62% van de marketeers gebruikt AI al om nieuwe onderwerpen te bedenken? Nog eens 53% vertrouwt erop om content samen te vatten en 44% gebruikt het om artikelen op te stellen.

Maar AI is er niet om jouw werk over te nemen. Het gaat erom dat je sneller meer Klaar krijgt!

Jasper is een AI-geschikte schrijfassistent die helpt bij het aanmaken van content en repetitieve taken automatiseert. Door gebruik te maken van de natuurlijke taalverwerkingsmogelijkheden van de tool, kunnen marketeers terugkerende taken automatiseren, content optimaliseren voor SEO, productbeschrijvingen maken en kopij van hoge kwaliteit genereren in een fractie van de tijd.

In deze blog verkennen we 20 Jasper AI-aanwijzingen om je marketingtaken beheersbaar en je strategieĆ«n effectiever te maken. šŸŽÆ

Samenvatting van 60 seconden

Jasper AI-prompts leiden de AI-tool om ideeƫn te genereren voor social-mediamarketingcontent, zoals social-mediaposts, e-mails en advertenties

Effectieve prompts moeten context geven, toon/stijl specificeren, experimenteren met temperatuur, een vaste structuur hebben en een rollenspelelement hebben

Voordelen van het gebruik van Jasper AI-prompts zijn onder andere verhoogde efficiƫntie, verbeterde creativiteit, consistente merkstem, gegevensanalyse en zoekmachineoptimalisatie

Om Jasper AI effectief te gebruiken, moet u het niet overladen met informatie, de privacy respecteren, realistische verwachtingen stellen, de prompts duidelijk structureren, feedback geven over de output en eventuele vooroordelen aanpakken

Ontdek Jasper-alternatieven zoals ClickUp Brain voor het aanmaken van content met AI, samenwerking in teams en projectmanagement

Jasper AI-prompts begrijpen

Voordat we dieper ingaan op Jasper AI prompts, bespreken we wat ze zijn, hoe ze werken en waarom ze belangrijk zijn.

Wat zijn Jasper AI prompts?

Jasper AI-prompts zijn specifieke instructies, commando's of vragen die je geeft om de Jasper AI-schrijftool te begeleiden bij het genereren van ideeƫn en content. Je kunt deze prompts op maat maken voor verschillende marketingmaterialen, zoals e-mailcampagnes, posts op sociale media, advertentieteksten en meer.

Vergeet niet dat de AI zo goed is als jouw instructies. Dus hoe gedetailleerder en duidelijker de prompt, hoe beter de output.

šŸ“Œ Voorbeeld: In plaats van Jasper te vragen, 'Wat zijn de voordelen van prompts voor marketingteams, kun je beter vragen, _Stel je voor dat je een promptingenieur bent. Waarom zouden marketingteams prompts moeten gebruiken vanuit het perspectief van uw expert?

john Phillip Morgan, Dave Rogenmoser en Christopher Hull hebben Jasper AI in februari 2021 opgericht. Het bedrijf, met hoofdkantoor in Austin, Texas, is in drie jaar uitgegroeid tot een bedrijf dat wereldwijd meer dan 70.000 gebruikers bedient en meer dan $142,9 miljoen genereert.

Voordelen van het gebruik van AI-aanwijzingen in marketingstrategieƫn

AI-aanwijzingen kunnen uw marketingcampagnes een serieuze boost geven. Dit is hoe:

Verhoogde efficiƫntie: Zeautomatiseren marketing taken zoals gegevensanalyse en het aanmaken van content, zodat u zich kunt richten op strategische taken

Zeautomatiseren marketing taken zoals gegevensanalyse en het aanmaken van content, zodat u zich kunt richten op strategische taken **Verbeterde creativiteit: AI-aanwijzingen zorgen voor frisse creatieve concepten die met conventionele middelen misschien niet naar boven komen

Uitgebreide gegevensanalyse: Prompts sturen Jasper aan om enorme datasets te analyseren en zo inzichten over klantgedrag en -voorkeuren te ontdekken voor slimmere, doelgerichte strategieƫn

Prompts sturen Jasper aan om enorme datasets te analyseren en zo inzichten over klantgedrag en -voorkeuren te ontdekken voor slimmere, doelgerichte strategieƫn Consistente merkboodschap: AI-prompts zorgen ervoor dat de stem, toon, identiteit en boodschap van uw merk consistent blijven in alle marketingkanalen

AI-prompts zorgen ervoor dat de stem, toon, identiteit en boodschap van uw merk consistent blijven in alle marketingkanalen Verbeterde campagneprestaties: Ze ondersteunen voortdurende marketingoptimalisatie, zodat u in realtime aanpassingen kunt doen op basis van prestatiecijfers

Hoe maak je effectieve Jasper AI-prompts?

Met zijn mogelijkheden voor natuurlijke taal reageert Jasper het beste op duidelijke, conversationele aanwijzingen die richting geven. Echter, prompt techniek is geen standaard Taak. De sleutel is experimenteren met verschillende stijlen en uw aanpak verfijnen om Jasper op zijn best te laten werken.

Jasper AI prompt tips

AI-prompts maken is net als creatief schrijven: hoe meer je oefent, hoe beter je wordt. Dit is hoe je het goed doet:

Geef context: Help Jasper het 'grote plaatje' te begrijpen. Geef de toon, het target, het doel of andere sleutel details waarvan je denkt dat ze belangrijk zijn

Help Jasper het 'grote plaatje' te begrijpen. Geef de toon, het target, het doel of andere sleutel details waarvan je denkt dat ze belangrijk zijn Gebruik deketen van gedachten techniek: Verdeel complexe problemen in kleine, beheersbare stappen. AI kan door het proces heen werken in plaats van zich naar een antwoord te haasten

šŸ“ŒVoorbeeld Prompt: Help me een social media content abonnement te maken voor het promoten van een smartwatch. Volg deze stappen:

onderzoek de target doelgroep voor dit product en hun sleutel rente op sociale media_

stel 5 aantrekkelijke postideeƫn voor sociale media voor die bij deze doelgroep aanslaan_

geef voor elk postidee een korte beschrijving van de content en de toon (bijv. informatief, humoristisch, inspirerend)_

schrijf voor elk postidee 3 variaties van bijschriften voor sociale media die de unieke kenmerken van het product benadrukken_

Voeg passende voorvoegsels toe: Gebruik specifieke voorvoegsels zoals 'als marketingexpert' of 'alsof je tegen praat' om persoonlijkere reacties te krijgen

Gebruik specifieke voorvoegsels zoals 'als marketingexpert' of 'alsof je tegen praat' om persoonlijkere reacties te krijgen Experimenteer met temperatuurinstellingen: Gebruik de temperatuur van Jasper om de creativiteitsthermostaat aan te passen. Houd het laag (zoals 0,1) voor veilige, voorspelbare antwoorden en een hoge temperatuur (zoals 0,8) voor casual of creatieve stukken

Gebruik de temperatuur van Jasper om de creativiteitsthermostaat aan te passen. Houd het laag (zoals 0,1) voor veilige, voorspelbare antwoorden en een hoge temperatuur (zoals 0,8) voor casual of creatieve stukken Geef voorrang aan gestructureerde prompts: Gebruik opsommingstekens of genummerde lijsten in je prompts

šŸ“ŒVoorbeeld: In plaats van te vragen, 'Vertel me over content marketingstrategieĆ«n' zeg:

1. Geef een lijst van de top 5 strategieƫn voor contentmarketing.

2. Licht elke strategie kort toe.

_3. Voeg waar mogelijk voorbeelden toe

Probeer een rollenspel: Vraag Jasper om je target doelgroep na te bootsen. Voorbeeld: je bent een CTO die deze e-mail schrijft

Vraag Jasper om je target doelgroep na te bootsen. Voorbeeld: je bent een CTO die deze e-mail schrijft Voeg emotionele context toe: Gebruik emotionele prompting en overtuigingskracht met Jasper AI

Emotional prompt:Help me met het opstellen van een product roadmap presentatie die aanslaat bij ons executive team. Zorg ervoor dat de presentatie een gevoel van urgentie uitstraalt en het strategische belang van elk initiatief benadrukt. Deze Taak is erg belangrijk voor mijn carriĆØre_

Vraag om meerdere voorbeelden: Gebruik de synthetische bootstraptechniek om AI meerdere voorbeelden te laten genereren op basis van jouw input en vereisten. Dit helpt bij het creƫren van diverse scenario's, vooral wanneer gegevens uit de echte wereld beperkt zijn

Voorbeeld: Neem de rol aan van een fitnesstrainer en schrijf een productbeschrijving voor een compact, opvouwbaar roeimachine voor thuisfitness

sleutelfuncties:**_

Opvouwbaar ontwerp voor eenvoudig opbergen

Bluetooth verbinding om verschillende apps te synchroniseren

Instelbare weerstandsniveaus voor alle niveaus

Ergonomische zetels en stijlvol, modern ontwerp

toon: Motiverend, conversationeel, informatief, professioneel en gericht op het versterken van de positie van de klant_

temperatuur: Ingesteld op 0,8 voor creatief en energiek schrijven_

Voorzie 3 variaties met een gevoel van gemak en opwinding.

Top Jasper AI-prompts voor verschillende toepassingen

Van content aanmaken tot marketingstrategieĆ«n, laten we de top Jasper AI prompts verkennen die je tijd besparen, creativiteit stimuleren en impactvolle resultaten opleveren. šŸ‘€

1. Blog schrijven en content aanmaken

Zowel lange als korte kopij schrijven, inhoud aanpassen op basis van feedback van collega's en wachten op goedkeuringen - de contentkalender gevuld houden is moeilijk om in je eentje te beheren.

Hier zijn een paar AI schrijfopdrachten om je te helpen de behoeften in te vullen als een eenpersoons content leger en een burn-out te voorkomen.šŸ’«

**_1. Schrijf een gedetailleerde blogpost met een analyse van de impact van de gebeurtenis of het nieuws op de bedrijfstak of gemeenschap. Begin met het sleutel probleem, gevolgd door de uitdagingen of risico's die het met zich meebrengt. Sluit af met werkbare oplossingen voor professionals, ondersteund door gegevens van geloofwaardige platforms en inzichten van experts met koppelingen

2. Pas het Wat, Waarom, Hoe raamwerk toe. _Schrijf een uitgebreid blogbericht voor [aantal woorden]. Neem de sleutelelementen uit het boek/artikel op en onderzoek hoe deze inzichten kunnen worden toegepast op de sector/het veld. Voeg voorbeelden uit de praktijk en casestudies toe om te laten zien hoe deze concepten werken. Geef stappen die de lezers kunnen uitvoeren

**_3. Kruip in de huid van een digitale marketeer. Creƫer een gedetailleerde, bruikbare strategie om hoogwaardige backlinks te verkrijgen van gerenommeerde websites in de branche. Gebruik het AIDA-raamwerk. Het doel is om de authenticiteit van mijn site te vergroten en de zoekresultaten te verbeteren voor een blogpost over een specifiek onderwerp

**_4. Maak een script van twee minuten voor een YouTube video over het onderwerp. De video moet beginnen met een boeiende anekdote, gevolgd door een overzicht van het onderwerp, bruikbare tips en een conclusie waarin de kijkers worden aangemoedigd om zich te abonneren

neem de content van de bron en verwerk deze in een bericht op een specifiek sociale-mediaplatform, gericht op een specifiek publiek. Begin met de meest belangrijke en boeiende afhaalactie uit de broncontent, zodat deze meteen de aandacht trekt

Gebruik van AI in contentmarketing en ideeƫn:

Onderzoek naar relevante zoekwoorden en trending onderwerpen

Gedetailleerde SEO-overzichten maken voor schrijvers

Het analyseren van strategieƫn van concurrenten en het vinden van gebieden met kansen

Het uitvoeren van publieksonderzoek

jasper is gebouwd op een Generative Pre-Trained Transformer (GPT-3) framework en is getraind op bestaande gegevens van ongeveer 10% van het internet. Hierdoor kan het samenhangende en contextueel relevante teksten over verschillende onderwerpen genereren.

2. Copywriting en marketing

Als marketeer of schrijver kan het een uitdaging zijn om creativiteit en strategie met elkaar in evenwicht te brengen.

Je wilt dat je kopij aanslaat bij je target publiek, maar je kunt niet stoppen met het toevoegen van je eigen flair. Om een einde te maken aan dit eeuwige dilemma en je aan je deadlines te houden, gebruik je Jasper AI prompts.

Geef gewoon strategische kaders of details over je doelgroep op en laat Jasper de rest doen.

Hier zijn enkele voorbeelden van schrijfopdrachten om te beginnen:

1. Gebruik het 'Voor-After-Brug' raamwerk_. Schrijf een tekst die de huidige situatie laat zien met een idee [probleem] waar een klantpersoon mee te maken heeft. Laat ze de wereld zien na het gebruik van ons product/dienst en hoe het hun situatie heeft verbeterd. Geef vervolgens een brug om te laten zien hoe je die verbeterde situatie kunt bereiken met ons product

**2. Schrijf een tekst met behulp van het raamwerk 'Exclusief-Inclusief'. _Positioneer ons [product/dienst] als elitair en wenselijk voor [ideale klantpersona]. Voeg punten toe als uniek verkoopargument, pijnpunt en gewenste actie

identificeer potentiƫle klantsegmenten op basis van demografie, gedrag en koopvoorkeuren. Geef op maat gemaakte strategieƫn om elk segment effectief te bereiken en te betrekken, inclusief specifieke kanalen, berichtgevingsstijlen en voorbeelden van campagnes die aansluiten bij hun behoeften

maak een tekst met behulp van het raamwerk 'Verhaal-Verhelp-Verkoop' om leads om te zetten in klanten. Vertel een overtuigend verhaal dat verbinding maakt met de persoon van de ideale klant en betrekking heeft op het probleem dat ons product/dienst oplost. Laat vervolgens zien hoe ons product het probleem oplost en doe een sterke oproep tot actie om de lezer te overtuigen om te kopen of de gewenste actie te ondernemen. Neem ook variabelen op zoals product/dienst, uniek verkoopargument en gewenste actie

schrijf een tekst met behulp van het raamwerk 'Verwachting-Verrassing' om rente te wekken en actie te stimuleren bij de persoon van de ideale klant. Voeg punten toe zoals uniek verkoopargument, pijnpunt en gewenste actie

šŸ’”Pro Tip: Automatiseer het testen van content door AI te gebruiken om A/B-tests uit te voeren op koppen, afbeeldingen of CTA's en laat de gegevens analyseren om te bepalen welke variaties de beste resultaten opleveren.

3. Content voor sociale media

Het maken van content voor sociale media die de aandacht trekt en trouw blijft aan de stem van je merk is een uitdaging, vooral met deadlines. Uw ideeƫn beginnen repetitief aan te voelen en het is moeilijk om te weten waarmee u vervolgens moet beginnen.

Als een schrijfassistent software jasper genereert frisse ideeƫn voor content en helpt bij het maken van berichten voor uw volgende opvallende social media-campagne. Voer gewoon je doelen en specificaties in en laat Jasper het werk doen.

Laten we eens kijken naar enkele snelle ideeƫn die u kunt gebruiken:

creƫer ideeƫn voor een serie Instagram-posts gericht op [doelgroep], waarin de unieke voordelen van [product/dienst] worden belicht, inclusief [lijst met USP's]. Geef succesverhalen en een aantal bruikbare tips op maat. Verwijs naar de links voor inspiratie en pas het AIDA-raamwerk toe om aandacht, rente en verlangen te trekken en actie te stimuleren

2. Schrijf een serie postbijschriften en creatieve kopieƫn die gebruikmaken van sociaal bewijs, storytelling en overtuigende taal op een duidelijke manier__. Het moet de waarde van mijn product/dienst aantonen en de doelgroep aanzetten tot actie. Je kunt ook humor, anekdotes en relateerbare content gebruiken om een verbinding met hen te maken

3 **_. Kun je voorstellen doen voor contentideeƫn voor het sociale mediaplatform met betrekking tot het specifieke onderwerp/de branche die de doelgroep kunnen interesseren? Gebruik het PESO-raamwerk (Paid, Earned, Shared, Owned) als leidraad voor ideeƫn en voeg een gedetailleerde beschrijving toe voor elk met een uitvoeringstechniek. Zorg ervoor dat de ideeƫn een mix van educatieve, inspirerende en bruikbare content bevatten

wat zijn enkele trendy en effectieve hashtags om te gebruiken op [social media platform] in [maand, jaar], expliciet afgestemd op [doelgroep]? Neem een mix van populaire, niche en merk hashtags op en voeg voor elk de specifieke nummers van volgers toe. Zorg ervoor dat ze overeenkomen met \zoekwoorden die verband houden met het onderwerp

kunt u me helpen een uitgebreide kalender met 30 dagen content te ontwikkelen voor het sociale mediaplatform dat aansluit bij de merkwaarden en de doelgroep? Gebruik de 5-3-2 methode om de content in balans te brengen:_

5 informatieve berichten

3 promotionele berichten

šŸ’”Pro Tip: Gebruik het sparkles-pictogram om je prompts voor social media-campagnes te verbeteren. Jasper vult de gaten op die je misschien hebt gemist in je oorspronkelijke prompt.

4. Productbeschrijvingen en e-commerce

Je beheert alle marketing verticals voor een online winkel die handgemaakte lederwaren verkoopt. Het product heeft alles om op te vallen, maar online engagement is niet genoeg.

Het schrijven van productbeschrijvingen en optimaliseren voor SEO kost tijd die je liever aan offline marketing besteedt.

Maar het is onvermijdelijk werk. Hier zijn een paar Jasper AI-aanwijzingen om je te helpen overtuigende content voor e-commerce te maken:

ik heb een gedetailleerde productbeschrijving nodig voor een nieuwe lijn [naam van de lijn] van [productcategorie]. Benadruk de USP's en structureer het in een hook, functies, voordelen en CTA format. Richt je op het onderscheiden van de productlijn van de concurrentie, het toevoegen van factoren en het afstemmen op de doelgroep

beschrijf een dag uit het leven van een klant met behulp van de naam van het product en benadruk de impact ervan in elke fase van hun leven

schrijf een zintuiglijke beschrijving van [productnaam] door [merknaam]. Vermeld hoe het eruitziet, aanvoelt, ruikt of klinkt zonder typische productbijvoeglijke naamwoorden te gebruiken zoals [voorbeelden]. Focus op het onderdompelen van de lezer in de ervaring in plaats van alleen het item te beschrijven

schrijf een productbeschrijving en producttags_ over de productnaam en -beschrijving die benadrukken hoe het product perfect is voor een bepaald seizoen of scenario, zoals een bruiloft, vakantie of weekendje weg. Maak het scenario uniek voor het doel van het product

5 **_. Schrijf een meta-omschrijving van het product op de productnaam die zich richt op het vakmanschap en het verhaal achter het maken van het product. Dit kan gaan over de materialen, de ambachtslieden of het maakproces. Voeg hier ook de details aan toe

šŸ’”Pro Tip: Train je AI-tool om de toon en stem van je merk weer te geven door voorbeelden te geven van eerdere content of een stijlgids. Je kunt de AI ook nieuwe gegevens en feedback geven om ervoor te zorgen dat alle beschrijvingen in lijn zijn met je merkidentiteit en het vertrouwen van de klant versterken.

Veelvoorkomende fouten die je moet vermijden met Jasper AI-aanwijzingen

Jasper AI gebruiken is spannend, maar een paar beginnersfouten kunnen leiden tot minder goede resultaten. Hier lees je wat je moet vermijden:

Overvloed aan informatie: Te veel informatie in Ć©Ć©n keer naar Jasper gooien kan leiden tot verwarring en onsamenhangende reacties. Verdeel complexe Taken in een reeks gerichte, beheersbare aanwijzingen voor een duidelijker resultaat

Te veel informatie in Ć©Ć©n keer naar Jasper gooien kan leiden tot verwarring en onsamenhangende reacties. Verdeel complexe Taken in een reeks gerichte, beheersbare aanwijzingen voor een duidelijker resultaat Ontoereikende output accepteren: Ontoereikende of ondermaatse output betekent gemiste kansen. Verfijn dus uw aanwijzingen of vraag om wijzigingen totdat u krijgt wat u nodig hebt

Ontoereikende of ondermaatse output betekent gemiste kansen. Verfijn dus uw aanwijzingen of vraag om wijzigingen totdat u krijgt wat u nodig hebt Vertekeningen negeren: De uitvoer van Jasper AI kan vertekeningen zoals steekproeven of stereotypen weerspiegelen vanwege limieten in de trainingsgegevens. Dit negeren kan leiden tot vertekende of problematische resultaten

šŸ¤ Vriendelijke herinnering: Hoewel AI uitblinkt in het genereren van creatieve ideeĆ«n en het automatiseren van Taken, kan het menselijk inzicht niet vervangen. Gebruik het dus om je schrijfvaardigheid te verbeteren.

Beperkingen van het gebruik van Jasper

Hoewel Jasper geweldig werk levert met goede concepten, is het niet zonder nadelen. Als je deze begrijpt, kun je de uitvoer aanpassen en ervoor zorgen dat je aI gebruiken voor contentmarketing effectief.

Moeilijkheden met nicheonderwerpen: Jasper produceert vaak algemene content over gespecialiseerde onderwerpen, dus verwacht zware bewerkingen. Als je Instance bijvoorbeeld vraagt naar account-based marketing voor B2B SaaS in de gezondheidszorg, krijg je misschien algemene tips in plaats van branchespecifieke details

Jasper produceert vaak algemene content over gespecialiseerde onderwerpen, dus verwacht zware bewerkingen. Als je Instance bijvoorbeeld vraagt naar account-based marketing voor B2B SaaS in de gezondheidszorg, krijg je misschien algemene tips in plaats van branchespecifieke details Mist mogelijkheden voor projectmanagement: Jasper blinkt uit in het aanmaken van content, maar mist tools voor het synchroniseren van ideeƫn, het bijhouden van taken of het beheren van teamworkflows. Dit dwingt marketeers om op aparte platforms te vertrouwen

Jasper blinkt uit in het aanmaken van content, maar mist tools voor het synchroniseren van ideeƫn, het bijhouden van taken of het beheren van teamworkflows. Dit dwingt marketeers om op aparte platforms te vertrouwen Heeft meerdere revisierondes nodig: Beschouw de output van Jasper als een eerste ruwe schets. Als je op zoek bent naar iets meer gepolijst, wees dan bereid om tijd te investeren in fact-checking en aanpassingen

Beschouw de output van Jasper als een eerste ruwe schets. Als je op zoek bent naar iets meer gepolijst, wees dan bereid om tijd te investeren in fact-checking en aanpassingen Kan niet omgaan met complexe formattering: Jasper schiet tekort bij geavanceerde opmaakbehoeften zoals tabellen, grafieken of complexe visuele elementen in content

āž”ļø Lees meer: Hoe AI gebruiken in reclame (use cases & tools)

Alternatieven voor Jasper om te onderzoeken

Jasper legt de lat hoog voor het schrijven van AI, maar produceert vaak voorspelbare, vergelijkbaar gestructureerde content. En voor complexe taken zoals het coƶrdineren van campagnes of het afstemmen van content op werkstromen, wil je misschien wel meer.

Verken dus andere AI-marketingtools ?

Dat is waar ClickUp's marketing software voor projectmanagement kan helpen.

Als de everything app for work combineert ClickUp projectmanagement, kennismanagement en chat-alles aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

Je kunt het gebruiken om routineprocessen te automatiseren, communicatie te verbeteren, unieke marketingperspectieven te krijgen en content sneller aan te maken - allemaal binnen ƩƩn platform. ClickUp Brein , ClickUp's AI-schrijfassistent, helpt teams ideeƫn te organiseren, te brainstormen en werkstromen in te stellen om schrijven gemakkelijker te maken.

Laten we eens kijken naar enkele functies die het de moeite waard maken om te ontdekken. šŸ“ƒ

Content aanmaken

Maak gepolijste kopieƫn en content in elke specifieke toon met ClickUp Brain

Of u nu content in lange of korte vorm nodig hebt (e-mails, blogberichten, kopieƫn voor sociale media, enz.)-ClickUp Brain stelt ze binnen een paar klikken op. Het kan zelfs discussies samenvatten en aantekeningen maken bij vergaderingen.

šŸ“ŒVoorbeeld Prompt: CreĆ«er een e-mailmarketingkalender van een maand voor een campagne om de lancering van ons nieuwe SaaS-product te promoten.

de kalender moet 4 wekelijkse e-mails bevatten: Ć©Ć©n om het product te introduceren, Ć©Ć©n voor klantgetuigenissen, Ć©Ć©n voor een speciale aanbieding en Ć©Ć©n voor een productdemo._ šŸ“ŒExample Prompt: Maak een marketingkalender voor een maand om onze nieuwe SaaS-productlancering te promoten

Probeer ClickUp Brain

Bekijk het antwoord van ClickUp Brain op de vraag

U kunt zien hoe ClickUp Brain de prompt verwerkt en integreert met ClickUp Documenten om de gevraagde content te maken. ClickUp Docs fungeert als een gecentraliseerde opslagplaats om al uw content op te slaan. Iedereen in uw team kan in realtime samenwerken en feedback geven.

āž”ļø Lees meer: AI gebruiken om e-mails te schrijven

Integratie van werkstromen

ClickUp Brain's integratie met ClickUp-taak stelt u in staat om aautomatisch updates, statusrapporten en samenvattingen te genereren op basis van uw taken en projecten.

Verder voegt ClickUp Brain waarde toe als een alternatief voor Jasper AI door het aanmaken van Taken te automatiseren op basis van uw behoeften en gesprekken.

Als u bijvoorbeeld de details van een nieuw onderwerp voor een blogpost uitlegt, kan het de taak genereren en toewijzen aan de contentschrijver, dankzij de ingebouwde automatiseringsmogelijkheden die automatiseringscommando's in natuurlijke taal kunnen verwerken.

šŸ’”Pro Tip: Als u worstelt met het herformuleren van lastige zinnen of als u bestaande content moet bijschaven, kan ClickUp Brain u helpen. Het verfijnt de werkstroom, structuur en leesbaarheid van zinnen en biedt suggesties om uw boodschap aan te scherpen of uw woordkeuze te verbeteren.

Campagne bijhouden en kennis ophalen

In tegenstelling tot Jasper AI, dat voornamelijk ideeƫn genereert, fungeert ClickUp Brain als een marketingkennisbank, die campagnedetails, teambestanden en analyses met elkaar verbindt voor directe toegang. Deze multifunctionaliteit maakt het een van de sterkste Jasper AI alternatieven .

Wilt u de prestaties van uw laatste campagne bekijken? Vraag Brain, 'Wat is de CTR voor de laatste e-mailcampagne?' om onmiddellijk inzicht te krijgen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Collaboration-Dashboard-Image.png ClickUp Samenwerking /%img/

Ontvang direct updates over discussies of taken om ervoor te zorgen dat teams op Ć©Ć©n lijn zitten met ClickUp Brain

Teamsamenwerking

Wilt u een naadloze werkstroom creƫren voor uw content teams? ClickUp Brain + ClickUp chatten is uw antwoord. Met ClickUp Brain kunt u al uw ideeƫn, aantekeningen en bronnen op ƩƩn plaats organiseren en opslaan, zodat u contentconcepten gemakkelijk kunt bijhouden en uitbouwen.

Tegelijkertijd houdt ClickUp Chat de communicatie gecentraliseerd, zodat teamleden snel feedback kunnen delen, wijzigingen kunnen bespreken of vragen kunnen stellen zonder tussen verschillende platforms te hoeven springen. Deze combinatie stroomlijnt niet alleen de samenwerking, maar zorgt er ook voor dat alles met elkaar in verbinding blijft, waardoor het voor teams gemakkelijker wordt om op dezelfde pagina te blijven en snel content van hoge kwaliteit te creƫren.

Kant-en-klare sjablonen

Om uw werk gemakkelijker te maken, heeft ClickUp een uitgebreide bibliotheek met marketingspecifieke AI sjablonen . U hoeft geen prompts te bedenken of helemaal opnieuw te beginnen.

Bijvoorbeeld, sjablonen voor contentmarketingstrategie zijn ideaal voor marketingteams met veel tijd en meerdere verantwoordelijkheden.

Zet AI-aanwijzingen om in succesvolle projecten met ClickUp AI

Met Jasper AI kun je verschillende soorten content opstellen en creatieve ideeĆ«n brainstormen. Maar verder gaat het niet. Het heeft geen geĆÆntegreerde tools voor projectmanagement waarmee je je strategieĆ«n voor contentmarketing kunt centraliseren.

Als je op zoek bent naar een tool voor projectmanagement met ingebouwde AI-mogelijkheden, dan is ClickUp de beste keuze.

ClickUp is een veelzijdig platform voor projectmanagement dat uw workflows stroomlijnt met robuuste tools voor het beheren van taken, het bijhouden van de voortgang van projecten en het coƶrdineren van inspanningen tussen teams.

ClickUp Brain is een waardevolle bron binnen de ClickUp-werkruimte die het beheer van taken, het aanmaken van content en de samenwerking tussen teams verbetert. Het gaat verder dan eenvoudige schrijfondersteuning door AI soepel te integreren in uw dagelijkse workflows, waardoor zelfs de meest complexe projecten gemakkelijker te beheren en uit te voeren zijn.

Dus, waar wacht u nog op? Aanmelden bij ClickUp vandaag nog gratis! āœ