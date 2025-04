Intranet vs Internet: Belangrijke netwerkverschillen & -gebruiken

Interne communicatie kan de prestaties van een organisatie maken of breken.

Als uw werknemers geen veilige manier hebben om efficiënt te communiceren en samen te werken, krijgt de productiviteit een klap, lijden deadlines eronder en neemt het risico dat vertrouwelijke informatie uitlekt exponentieel toe.

Daarom gebruiken bedrijven vaak een intranet om hun teams met elkaar te verbinden. Maar hebben we in dit internettijdperk nog wel een intranet nodig voor interne communicatie op onze werkplek? 🤔

Dat is de vraag die we hier zullen beantwoorden. In deze post gaan we in op de functie en de verschillen tussen intranet en internet om te bepalen wat zinvoller is voor jouw organisatie.

Samenvatting van 60 seconden

Intranet biedt bedrijven een veilig intern communicatienetwerk, maar ten koste van de mogelijkheid om op afstand te werken

Internet biedt de mogelijkheid om op afstand te werken, maar is minder veilig dan het intranet

ClickUp biedt het beste van beide - veilige interne communicatie en de mogelijkheid om op afstand te werken

ClickUp bevat ingebouwde functies voor projectmanagement, kennisbeheer en portals voor clients

ClickUp AI functies maken het supergemakkelijk om informatie uit uw kennisbank te vinden of projectmanagement acties uit te voeren met eenvoudige tekstberichten

Wat is internet?

Het internet behoeft geen introductie. Maar als u wilt weten hoe het werkt, waar het vandaan komt en wat de belangrijkste functies zijn, vindt u hier een kort overzicht:

Definitie en oorsprong van het internet

Het internet is ontstaan als een project van de Amerikaanse overheid tijdens de Koude Oorlog in de jaren 1960. Eenvoudig gezegd is het een massief netwerk van onderling verbonden netwerken (vandaar de naam internet).

Het netwerk van jouw telecombedrijf is verbonden met een ander telecombedrijf, hun netwerk is verbonden met andere telecomnetwerken, enzovoort. En het gaat niet alleen om telecomnetwerken - veel andere netwerken nemen deel aan het internet, waaronder:

Verschillende LAN's (Local Area Networks) die apparaten binnen een organisatie met elkaar verbinden

Netwerken van providers van cloud computing-diensten

Netwerken van VPN-bedrijven (Virtual Private Network), enz.

Deze zijn verbonden met een wereldwijd netwerk van onderzeese datakabels (onderzeese kabels genoemd), die verbonden zijn met de netwerken van verschillende datacenters. Zo ontstaat een massief, wereldwijd computernetwerk waarop gegevens wereldwijd reizen en informatie overal vandaan kan worden opgevraagd. 🛜

Een kaart van het wereldwijde onderzeese kabelnetwerk dat al het internetverkeer van de wereld vervoert via OnderzeeseKabelMap.nl

Sleutelfuncties

Het internet zoals we dat vandaag gebruiken, is mogelijk dankzij enkele van de belangrijkste functies die we elke dag gebruiken. Deze omvatten:

World Wide Web (WWW): Deze functie maakt het mogelijk websites te bouwen en ze te openen via een internetverbinding. Het definieert hoe de webpagina's worden ontworpen en geladen door de browsers

Deze functie maakt het mogelijk websites te bouwen en ze te openen via een internetverbinding. Het definieert hoe de webpagina's worden ontworpen en geladen door de browsers Zoekmachines: Zoekmachines zoals Google en Bing helpen ons informatie te vinden die op het web is gepubliceerd

Zoekmachines zoals Google en Bing helpen ons informatie te vinden die op het web is gepubliceerd E-mail: Deze functie, die door verschillende providers van e-mailservices (bijv. Gmail, Outlook, enz.) wordt aangeboden, speelt een cruciale rol in professionele communicatie waardoor werknemers van bedrijven (en mensen in het algemeen) gemakkelijk allerlei informatie kunnen uitwisselen

Deze functie, die door verschillende providers van e-mailservices (bijv. Gmail, Outlook, enz.) wordt aangeboden, speelt een cruciale rol in professionele communicatie waardoor werknemers van bedrijven (en mensen in het algemeen) gemakkelijk allerlei informatie kunnen uitwisselen Sociale media: Dit bestaat uit LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram en een heleboel andere soortgelijke websites en apps waarmee mensen over de hele wereld met elkaar in contact kunnen komen en kunnen communiceren

Dit bestaat uit LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram en een heleboel andere soortgelijke websites en apps waarmee mensen over de hele wereld met elkaar in contact kunnen komen en kunnen communiceren E-commerce: Een combinatie van WWW met wereldwijde betalingsstandaarden en gateway-technologie voor betalingen die online winkelen en transacties mogelijk maakt

Een combinatie van WWW met wereldwijde betalingsstandaarden en gateway-technologie voor betalingen die online winkelen en transacties mogelijk maakt Instant Messaging (IM): Dit verwijst naar messaging-apps zoals WhatsApp, Facebook Messenger en Google Chat, waarmee je in realtime berichten kunt versturen en chatten met mensen overal ter wereld

Dit verwijst naar messaging-apps zoals WhatsApp, Facebook Messenger en Google Chat, waarmee je in realtime berichten kunt versturen en chatten met mensen overal ter wereld Voice over Internet Protocol (VoIP): Een protocol dat bellen via spraak en video over het internet mogelijk maakt via platforms zoals WhatsApp, Facebook, Skype, Zoom, enz.

Rol van het internet in communicatie en massamedia

Het internet heeft de grootste rol gespeeld in de revolutie van communicatie en massamedia. Technologieën zoals e-mail, IM, sociale media, VoIP en videogesprekken hebben het communicatielandschap veranderd, waardoor mensen wereldwijd met elkaar in verbinding kunnen staan. 🌍

Ook voor de massamedia heeft het internet een belangrijke rol gespeeld via kanalen zoals sociale netwerksites om massale streaming en consumptie van media content mogelijk te maken zonder grote investeringen. Dit heeft geleid tot ongekende veranderingen in hoe we leven, werken en communiceren.

Enkele voorbeelden van deze verandering zijn:

Werken op afstand: Het is mogelijk om volledig op afstand te werken voor organisaties, allemaal dankzij e-mail, VoIP-platforms, instant messaging en andere op internet gebaseerde functies Informatietijdperk: We leven in het informatietijdperk - het tijdperk waarin nieuws, gegevens en informatie zich in realtime van de ene uithoek van de wereld naar de andere verspreiden Globalisering: Dankzij het internet is het veel gemakkelijker geworden om met talent uit alle delen van de wereld te werken en wereldwijde clients van dienst te zijn

Intranetten begrijpen

Hoewel het internet de standaard instelling is voor de meeste wereldwijde communicatie, gebruiken sommige bedrijven een intranet om de communicatie en het delen van informatie tussen hun werknemers te vergemakkelijken.

Wat zijn het en hoe werken ze? Hier volgt een korte uitleg:

Definitie en functie van intranetten

Intranetten zijn privénetwerken die door organisaties worden geïmplementeerd om de apparaten in hun gebouwen met elkaar te verbinden.

Ze creëren een veilig intern netwerk dat ontoegankelijk is buiten de organisatie zodat werknemers vertrouwelijke gegevens kunnen overdragen, toegang hebben tot bronnen en informatie kunnen delen zonder bang te hoeven zijn voor een lek.

Intranetten fungeren ook als een:

✅ Content management systeem: De meeste intranetten worden geleverd met een content management systeem (CMS) om het aanmaken en beheren van content voor het verspreiden van informatie binnen de organisatie te vergemakkelijken

✅ Integratiekanaal: Intranetplatforms kunnen ook worden geïntegreerd met andere tools die uw organisatie mogelijk gebruikt, zoals een ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) of een CRM-platform (Customer Relationship Management)

sociale intranet functies

waarmee leden van een team kunnen communiceren

✅ Startpagina voor organigrammen: Intranetplatforms bieden bedrijven ook een manier om gedetailleerde organigrammen te maken die beheerders en managers gecontroleerde toegang geven voor een snel overzicht van de hiërarchie van teams

✅ Gecentraliseerde opslagplaats voor bestanden: Intranetten stellen bedrijven in staat om een gecentraliseerde opslagplaats voor bestanden te bouwen om alle bestanden en documenten met betrekking tot de activiteiten van hun bedrijf op te slaan

Rol van intranet in interne communicatie en samenwerking

Waar een intranet ook wordt geïmplementeerd, het speelt een cruciale rol in de interne communicatie en samenwerking van het bedrijf. Hier volgen enkele belangrijke functies in de werking van het bedrijf:

🌟 Één enkele bron van waarheid: Het intranet dient als één enkele bron van waarheid voor zijn organisatie. Het is de officiële hub van alle bedrijfsdocumenten, updates en aankondigingen, zodat werknemers ernaar kunnen verwijzen voor alle organisatorische informatie

🌟 Human Resource (HR) management: Intranetten spelen ook een cruciale rol in het HR-management van een bedrijf. Het maakt centralisatie van bedrijfsbeleid, onboarding en training van werknemers mogelijk, evenals andere HR-processen zoals verlofbeheer en verdeling van secundaire arbeidsvoorwaarden

🌟 Communicatie- en samenwerkingskanaal: Het intranet biedt interne

kanalen voor werknemersbetrokkenheid

(d.w.z. e-mail, berichten, enz.) om met collega's te communiceren en samen te werken via groepschats of discussieforums

Een voorbeeld van intranet in actie

Een IT-dienstenbedrijf implementeert een bedrijfsintranet met Sharepoint en een privé gesloten netwerk om de communicatie tussen werknemers te vergemakkelijken. Het creëert verschillende

werknemersportalen

voor onboarding, training en teambesprekingen om de interne communicatie en operationele behoeften te beheren.

Wanneer een nieuwe medewerker in dienst treedt, registreert de HR-manager hem op de onboardingportal van het bedrijf, waarna hij het trainingsprogramma doorloopt.

Zodra ze de training hebben voltooid, kunnen ze met teamleden werken op interne groeps-chat- en discussieportalen. Ze krijgen ook toegang tot bronnen en bestanden van de gecentraliseerde documentruimte van het bedrijf die wordt gehost op Sharepoint.

Intranet vs. Internet: De sleutel verschillen

Er zijn enkele fundamentele verschillen in de functie en de aard van het internet en het intranet. Terwijl het internet geen eigenaar heeft, is een intranet privé eigendom van de organisatie die het implementeert. De toegang tot een intranet is daarom beperkt tot alleen geautoriseerde gebruikers (d.w.z. werknemers) en alleen toegankelijk op de campus. 🏢

Om deze redenen is de veiligheid van een intranet hoger dan de veiligheid van een publiek netwerk zoals het internet, dat voor iedereen toegankelijk is. Het betekent echter ook dat problemen met het netwerk door de organisatie zelf moeten worden opgelost.

Hier volgt een overzicht van het verschil tussen internet en intranet:

Criteria Internet Intranet Eigendom Publiek Privé Toegankelijkheid Wereldwijd Binnen een organisatie Veiligheid Minder veilig totdat u veiligheidsmechanismen gebruikt Hoog Anonimiteit Mogelijk Niet mogelijk Toegang onderweg Mogelijk Niet mogelijk Vereisten voor IT-ondersteuning en onderhoud Laag Hoog Schaalvergroting Eenvoudig Complex

De beste optie kiezen voor uw target markt en organisatorische behoeften

Welke van deze opties is nu een betere keuze voor uw organisatie: een Intranet of het Internet? Het antwoord hangt af van de behoeften van uw organisatie.

Als veiligheid en vertrouwelijkheid van gegevens van het grootste belang zijn in uw sector, dan hebt u een intranet nodig. Het biedt betere privacy door het geïsoleerde karakter en een beter toezicht op netwerkactiviteiten door het gebrek aan anonimiteit, privé eigendom, en gecentraliseerde communicatie . 🔏

Uw werknemers hebben echter nergens buiten uw organisatie toegang tot de intranetportals of de documenten die daarin zijn opgeslagen.

Het resultaat is dat ze niet op afstand kunnen werken. Als werken op afstand een factor is in uw bedrijf, moet u kiezen voor projectmanagement en projectmanagement via internet

samenwerkingsoplossing

voor uw werkplek.

Intranetten implementeren: Beste werkwijzen

Intranetimplementatie wordt gedaan door het interne IT ondersteuningsteam van je organisatie. Er zijn echter een aantal best practices die je in gedachten moet houden tijdens de implementatie. Deze zijn:

1. De juiste intranetoplossing voor uw organisatie bepalen

Eerst moet u de juiste

intranet software oplossing

voor uw organisatie. Enkele voorbeelden zijn Sharepoint, Workvivo en Simpplr, en je moet er een kiezen met het budget van je organisatie, de grootte van je team en de communicatievereisten in gedachten. Schaalbaarheid en white labeling zijn enkele andere factoren die je moet overwegen bij het kiezen van een intranetplatform.

Zodra u uw intranetinfrastructuur hebt opgezet, bouwt u interne softwaretools voor specifieke doelstellingen. Dit betekent interne portalen bouwen voor HR-processen, delen van informatie en andere bedrijfsactiviteiten.

U hoeft ze niet vanaf nul op te bouwen - er zijn veel intranet-compatibele platforms beschikbaar om het bouwen van interne portals te vergemakkelijken. Voorbeelden van dergelijke platforms zijn Notion of zelf gehoste WordPress op een Xampp server.

3. Integreren met bestaande systemen

Zodra u uw interne portalen hebt gebouwd, moet u ze verbinden met uw bestaande technische stapel. Dit betekent dat u ze moet verbinden met uw e-mail, CRM-oplossing, ERP-oplossing en andere technische hulpmiddelen die u mogelijk gebruikt voor de productiviteit van uw teams.

Op deze manier kunnen ze de nodige informatie ophalen uit de juiste systemen om je teamleden te voorzien van actuele informatie. ℹ️

Je kunt ook geautomatiseerde regels instellen om bepaalde taken uit te voeren (zoals het aanmaken van een contact in het CRM wanneer je salesteam een nieuwe e-mail ontvangt), zodat je niet tussen meerdere apps hoeft te schakelen.

4. Zorgen voor gebruiksvriendelijkheid en een positieve gebruikerservaring

Zorg er tot slot voor dat de intranetportalen en andere tools die u implementeert bruikbaar blijven en een positieve gebruikerservaring bieden. Bedrijven maken processen vaak ingewikkelder met hun intranetinstallatie door geen rekening te houden met de feedback van werknemers.

Om dit te voorkomen, moet u uw werknemers betrekken bij zowel het abonnement als de implementatie van uw intranet. Blijf ook na de implementatie regelmatig luisteren naar hun feedback om de bruikbaarheid op de lange termijn te garanderen.

Hoe ClickUp kan helpen met interne en externe communicatie

Tot nu toe hebben we de rol geëvalueerd die intranetten spelen in de interne communicatie van een bedrijf en hoe ze moeten worden geïmplementeerd. Ze zijn veilig en aanpasbaar, maar niet ideaal voor toegang op afstand. Intranetten zijn ook lastig en duur om in te stellen.

Als dit niet in je straatje past, is er een slimmer en beter alternatief..

ClickUp

!

Als de alles-in-één app voor werk, bevat ClickUp alle functies van een veilig intranetplatform gecombineerd met projectmanagement functies en client portals .

Dit maakt het de beste keuze voor zowel interne als externe bedrijfscommunicatie. Het biedt ook sterke functies voor samenwerking om je teamleden en geautoriseerde externe gebruikers (klanten, consultants) te helpen bij het maken van strategieën, het plannen en het uitvoeren van projecten.

Wij gebruiken ClickUp voor al ons project- en projectmanagement en als kennisbank. Het is ook gebruikt voor het bewaken en bijwerken van ons OKR-framework en verschillende andere use cases, waaronder grafieken en formulieren en workflows voor vakantieaanvragen. Het is geweldig om dit allemaal binnen één product te kunnen doen, omdat dingen heel gemakkelijk aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Thomas Clifford, TravelLocal

Laten we eens kijken hoe ClickUp de taak van intranetplatform vervult.

Functies van ClickUp voor intranet- en extranetbeheer

De functies van ClickUp zijn ontworpen om het communicatiegemak van uw werknemers te verbeteren. Hier zijn enkele van die functies:

1. Communicatie

ClickUp chatten

is een instant messaging functie waarmee uw teamleden gemakkelijk met elkaar kunnen communiceren. Voor naadloze communicatie worden gesprekken gekoppeld aan de context (d.w.z. projecten, bestanden, enz.), zodat uw team tijdens het chatten gemakkelijk bestanden of projectinformatie kan vinden. Het is ook mogelijk om bestanden met berichten mee te sturen, wat een betere communicatie mogelijk maakt e-mail alternatief . 📩

Gebruik ClickUp Chat om de communicatie tussen werknemers te stroomlijnen, bestanden te verzenden en gesprekken samen te vatten

Maar dat is nog niet alles: ClickUp Chat is AI-gestuurd en voert op uw commando verschillende acties uit.

ClickUp Brein

, de AI functie die in ClickUp zit, maakt dit mogelijk. U kunt het gebruiken voor:

Het samenvatten van een gesprek

Bijpraten over de voortgang van een project sinds uw laatste login

Een bestand vinden in een van uw project mappen

2. Kennisbeheer

ClickUp's kennisbeheer

functies zijn robuuster dan die van intranetplatforms. Dit omvat ingebouwde functies voor bewerking en organisatie van documenten om uw interne kennisbank .

Werknemersdocumenten maken, bewerken en organiseren met ClickUp Docs voor eenvoudige toegang tot projectinformatie en bedrijfsbeleid

U kunt

ClickUp Documenten GEBRUIKEN

om documenten met betrekking tot al uw projecten aan te maken en op te slaan en ze te organiseren in de mappen van de projecten op ClickUp, zodat u ze gemakkelijk kunt terugvinden. U kunt ook een gecentraliseerde opslagplaats maken van alle beleidsregels en procedures die iedereen moet volgen tijdens het werken aan een project.

💡Pro Tip: Informatie ophalen uit uw kennisbank is ook eenvoudig met ClickUp. Stel ClickUp Brain gewoon een vraag en het antwoord wordt uit uw documenten gehaald.

3. Integraties

ClickUp integreert met zakelijke en productiviteit apps van derden, zoals Google Drive, Slack, HubSpot, enz. Met deze functie kunt u al uw werk beheren vanaf één enkel dashboard, zodat u niet tussen verschillende apps hoeft te schakelen.

Er zijn meer dan 1000

ClickUp integraties

die je kunt gebruiken om verbinding te maken met een breed bereik aan zakelijke apps, waardoor het flexibeler is dan elk ander intranetplatform.

Taakbeheer en samenwerkingsfuncties voor interne communicatie

ClickUp biedt ook tal van functies voor taakbeheer en samenwerking die uw teamleden helpen hun werklast te beheren. Hier is een kort overzicht van die functies:

1. Taakbeheer

ClickUp bevat een ingebouwde taakbeheerder om werknemers te helpen al hun projectwerklast vanaf één plaats te beheren. Gebruik

ClickUp Taken

om de werklast van een project op te splitsen in werkbare stappen en deze toe te wijzen aan verschillende leden van het team. 🪜

Taken toewijzen aan teamleden en projectgebaseerde discussies starten via ClickUp-taaken

Elke Taak kan ook bijlagen bevatten met informatie die nodig is om de Taak te voltooien. Met ClickUp-taaken kunnen uw teamleden elkaar ook taggen om twijfels te verduidelijken.

2. Samenwerking

ClickUp biedt functies voor het plannen en strategieën uitstippelen waarmee uw teamleden en clients kunnen samenwerken aan projecten.

ClickUp Whiteboards

stelt uw teamleden en clients in staat om mindmaps en stroomdiagrammen te maken van de projectstrategie, het uitvoeringsproces, en nog veel meer.

Zodra een strategie of proces is ontworpen, kunnen de Taken voor alle stappen vanaf het Whiteboard zelf worden gestart.

Maak mindmaps en stroomdiagrammen voor projectdoelstellingen met ClickUp Whiteboard

ClickUp Docs en Whiteboards gebruiken voor delen van kennis en samenwerking: Een voorbeeld

Een softwareontwikkelingsbedrijf is op zoek naar een

intern communicatiesysteem

. Het bedrijf overweegt verschillende intranetplatforms, maar geen daarvan is geschikt omdat de tools geen externe toegang bieden en het voor het bedrijf van cruciaal belang is om de clients bij de projecten te betrekken.

Dan komt het bedrijf ClickUp tegen en begint het ClickUp Docs te gebruiken om een kennisbank van projectspecifieke documenten op te bouwen

Specificatie van softwarevereisten (SRS)

documenten en interne processen.

Vooraf ontworpen wiki-sjablonen

helpen het bedrijf bij deze Taak. 🤩

Eenmaal Voltooid, wordt de Wiki of kennisbank gedeeld onder alle werknemers die ernaar verwijzen wanneer ze verward zijn over de vereisten van een project of een bedrijfsbeleid. Dit vermindert het aantal vragen voor de HR-afdeling en de leiders van projectteams aanzienlijk en bespaart kostbare tijd. ⌛

Het bedrijf begint ook met het gebruik van ClickUp Whiteboards voor abonnementen en strategieën met clients. Dit verbetert de kwaliteit van de abonnementen op projecten en elimineert de kans op misverstanden. Het resultaat is minder bugs in elke Sprint en snellere voltooiing van projecten, wat uiteindelijk leidt tot een grotere klanttevredenheid.

Stroomlijn en beveilig uw interne communicatie met ClickUp

Een intranetoplossing is belangrijk voor het succes van een bedrijf en dient in wezen als het digitale hoofdkwartier. Maar hoewel het functies biedt voor samenwerking en veiligheid, is het duur en complex om in te stellen en is het niet op afstand toegankelijk.

Dit is waar ClickUp schittert. Het combineert de veiligheid van het intranet met stevige functies voor projectmanagement, communicatie, samenwerking en integratie-alles in één platform. Bovendien is het op afstand toegankelijk, waardoor het perfect is voor uw moderne, wereldwijde en digitale werkplek.

