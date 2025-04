11 Beste Android bestandsbeheerders voor 2025

Elke drie jaar koop je een nieuwe telefoon, vol hoop en beloftes. Je abonnement? Deze keer maak je regelmatig back-ups van foto's, ruim je opslagruimte op en organiseer je je bestanden zodat je dingen op tijd kunt terugvinden.

Maar drie maanden later slaat de realiteit toe: je hebt 70% van je interne opslagruimte opgebruikt en je vraagt je verwoed af: "Waar is die PDF gebleven?"

Klinkt dat bekend? Maak je geen zorgen; het overkomt de besten onder ons.

Je hebt niet zomaar een bestandsbeheerder nodig om je bestanden te lokaliseren. Vergeet de standaard programma's waarmee je alleen bestanden kunt maken, kopiëren, verplaatsen en hernoemen.

Je hebt een slimme bestandsbeheerder nodig die gemaakt is voor eenvoudig bestandsbeheer, eentje die bestanden niet zomaar in mappen schuift maar je helpt ze te organiseren zoals jij dat wilt.

Stel je een tool voor die door de rommel kan zeven en je documenten kan vinden, zelfs als je de titels bent vergeten. Bonus functies? Het kan bestanden ook versleutelen en uploaden naar cloud opslagruimten voor naadloos delen van bestanden.

In dit artikel delen we een lijst met tools die al het bovenstaande en meer kunnen doen. Laten we eens kijken naar de top 11 Android bestandsbeheerders die je kunt gebruiken om je bestanden te organiseren en te delen.

60-seconden samenvatting

Hier volgt een kort overzicht van de beste Android bestandsbeheerders:

Wat moet je zoeken in Android bestandsbeheerders

Het kiezen van de juiste Android app voor bestandsbeheer hoeft geen lang proces te zijn. Hier is een handige checklist met functies die je kunt volgen:

Intuïtieve interface : Zoek naar een strak ontwerp met eenvoudige navigatie en drag-and-drop-functionaliteit voor een betere gebruikerservaring

: Zoek naar een strak ontwerp met eenvoudige navigatie en drag-and-drop-functionaliteit voor een betere gebruikerservaring Uitgebreide bestandsbewerkingen : Zorg ervoor dat de tool acties ondersteunt zoals kopiëren, verplaatsen, verwijderen, hernoemen, bladwijzers maken en bestandscompressie (bijv. ZIP, RAR)

: Zorg ervoor dat de tool acties ondersteunt zoals kopiëren, verplaatsen, verwijderen, hernoemen, bladwijzers maken en bestandscompressie (bijv. ZIP, RAR) Integratie met cloud en netwerk : Kies voor beheerders die naadloos verbinding maken met opslagruimte in de cloud (Google Drive, Dropbox) en netwerklocaties (SMB, FTP)

: Kies voor beheerders die naadloos verbinding maken met opslagruimte in de cloud (Google Drive, Dropbox) en netwerklocaties (SMB, FTP) Geavanceerde zoekfuncties : Gebruik tools met filters voor bestandstype, grootte of datum en functies zoals OCR om content te vinden in afbeeldingen of gescande documenten

: Gebruik tools met filters voor bestandstype, grootte of datum en functies zoals OCR om content te vinden in afbeeldingen of gescande documenten Sterke functies voor veiligheid : Kies apps met versleuteling, mappen met wachtwoordbeveiliging en veilige deelopties voor gevoelige bestanden

: Kies apps met versleuteling, mappen met wachtwoordbeveiliging en veilige deelopties voor gevoelige bestanden Root-toegang : Voor gevorderde gebruikers selecteert u managers waarmee systeembestanden en gegevens van apps kunnen worden gewijzigd voor meer controle

: Voor gevorderde gebruikers selecteert u managers waarmee systeembestanden en gegevens van apps kunnen worden gewijzigd voor meer controle Ingebouwde mediamogelijkheden : Zoek naar geïntegreerde viewers of spelers voor afbeeldingen, video's en documenten om het wisselen tussen apps te voorkomen

: Zoek naar geïntegreerde viewers of spelers voor afbeeldingen, video's en documenten om het wisselen tussen apps te voorkomen Aanpasbare opties: Kies tools met thema's, lay-outs en snelkoppelingen om de interface aan uw voorkeuren aan te passen

De 11 beste Android bestandsbeheerders

1. ClickUp (het beste voor gecentraliseerde bestandsorganisatie en samenwerking) ClickUp zet het beheer echt in de bestandsbeheerder.

In tegenstelling tot typische bestandsbeheerders, waar het vinden van documenten als een karwei aanvoelt, zorgt ClickUp ervoor dat u altijd weet waar alles is.

Stel dat u dagelijks barst van de zakelijke ideeën, maar dat uw documenten verspreid zijn over willekeurige mappen. Na verloop van tijd verliezen ze hun context of verdwijnen ze in het niets.

ClickUp lost dit op met zijn Hiërarchie van projecten geef elk bestand een duidelijke startpagina. Begin met Werkruimtes voor brede classificatiecategorieën zoals 'Werk' of 'Persoonlijk' en voeg dan Ruimtes toe voor projecten zoals 'Marketing' of 'Clientenwerk'

voeg context toe aan uw bestanden en documenten met ClickUp's Lijst overzicht_

Drill down verder met Mappen voor subcategorieën. Het is allemaal netjes gestructureerd, zodat u gemakkelijk het grote geheel kunt zien zonder de details uit het oog te verliezen.

En als we het toch over context hebben, ClickUp Documenten doet geweldig werk. Ten eerste kunt u alles, van bedrijfswiki's tot contracten met clients, opslaan in Docs. Vervolgens kun je deze documenten verbinden met workflows, zodat de toegewezen personen hun taken perfect begrijpen.

Connect uw ClickUp Docs met workflows om meer context aan taken te geven

Bestanden vinden is net zo eenvoudig. ClickUp's verbonden zoekopdracht kunt u alles onmiddellijk lokaliseren, of het nu in ClickUp, een verbonden app of uw lokale schijf is.

ClickUp laat u uw favoriete apps verbinden en elk bestand zoeken met eenvoudige trefwoorden via Verbonden zoeken ClickUp Brein's functie voor het extraheren van taken verbetert de zoekfunctie. Het scant enorme hoeveelheden projectgegevens, waaronder e-mails, documenten en gesprekken. De AI-assistent identificeert automatisch de belangrijkste taken, deadlines en afhankelijkheid met eenvoudige invoer zoals uw projectgegevens en maakt een overzichtelijke lijst met taken, waarbij prioriteit wordt gegeven aan wat het belangrijkst is.

Bonus: ClickUp integreert ook met je favoriete apps (Google Drive, Dropbox en vele andere), zodat je niet tussen apps hoeft te springen om te vinden wat je nodig hebt.

ClickUp beste functies

Hiërarchie structuur : Gebruik ClickUp's unieke projecthiërarchie om werkruimten, ruimten, mappen en lijsten te ordenen, zodat u bestanden gemakkelijk kunt vinden en beheren terwijl u de grote lijnen in beeld houdt

: Gebruik ClickUp's unieke projecthiërarchie om werkruimten, ruimten, mappen en lijsten te ordenen, zodat u bestanden gemakkelijk kunt vinden en beheren terwijl u de grote lijnen in beeld houdt Lijstweergave : Filter en zoek naar specifieke Taken of bestanden op basis van criteria zoals deadlines, prioriteiten of bestandstypen om een duidelijk overzicht van uw werkruimte te krijgen

: Filter en zoek naar specifieke Taken of bestanden op basis van criteria zoals deadlines, prioriteiten of bestandstypen om een duidelijk overzicht van uw werkruimte te krijgen Aangepaste kleuren : Pas de kleuren van lijsten en mappen aan om projecten visueel te onderscheiden of statussen aan te geven, zodat u in één oogopslag kunt zien waar u werkt

: Pas de kleuren van lijsten en mappen aan om projecten visueel te onderscheiden of statussen aan te geven, zodat u in één oogopslag kunt zien waar u werkt Tags en labels : Categoriseer bestanden met tags en labels op basis van documenttype, prioriteit of projectfase voor betere doorzoekbaarheid en organisatie

: Categoriseer bestanden met tags en labels op basis van documenttype, prioriteit of projectfase voor betere doorzoekbaarheid en organisatie ClickUp Docs : Sla alle bedrijfsdocumenten onder één dak op en verbind ze direct met werkstromen

: Sla alle bedrijfsdocumenten onder één dak op en verbind ze direct met werkstromen ClickUp Brain : Analyseer e-mails, documenten en gesprekken met behulp van AI om taken, deadlines en afhankelijkheid te identificeren en genereer automatisch een lijst met geprioriteerde taken om tijd te besparen

: Analyseer e-mails, documenten en gesprekken met behulp van AI om taken, deadlines en afhankelijkheid te identificeren en genereer automatisch een lijst met geprioriteerde taken om tijd te besparen Connected Search : Zoek naar bestanden in ClickUp, verbonden apps of uw lokale schijf met aangepaste commando's, allemaal toegankelijk vanaf elke plek in uw ClickUp-werkruimte

: Zoek naar bestanden in ClickUp, verbonden apps of uw lokale schijf met aangepaste commando's, allemaal toegankelijk vanaf elke plek in uw ClickUp-werkruimte Meervoudige weergave : Kies uit meerdere ClickUp weergaven zoals Lijstweergave, Kanbanweergave of Allesweergave om bestanden te organiseren en visualiseren volgens uw voorkeur

: Kies uit meerdere ClickUp weergaven zoals Lijstweergave, Kanbanweergave of Allesweergave om bestanden te organiseren en visualiseren volgens uw voorkeur Gebruiksklare sjablonen: Gebruik sjablonen zoalsClickUp's Projectmanagement mappenstructuur sjabloon om consistente werkstromen op te zetten, de voortgang bij te houden en de teamverantwoordelijkheid te vergroten

ClickUp limieten

Met zijn uitgebreide array aan functies kan het voor nieuwe gebruikers in het begin moeilijk zijn om te navigeren

Bepaalde geavanceerde functies, zoals gedetailleerde aanpassingen en integraties, zijn niet volledig beschikbaar in de mobiele app

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand

: $7/maand Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.900+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.900+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.300+ beoordelingen)

2. Total Commander (het beste voor geavanceerde bestandsbewerkingen en FTP-ondersteuning)

via Google spelen Total Commander is een gratis bestandsbeheerder die bestandscodering, een eenvoudige interface en een ingebouwd ZIP-hulpprogramma bundelt om een Android-ervaring voor bestandsbeheer te creëren die verder gaat dan eenvoudig bladeren.

Of het nu gaat om het vergelijken van bestanden, het beheren van FTP-servers of het in- en uitpakken van archieven, Total Commander zorgt ervoor dat u de volledige controle heeft over uw bestanden en helpt u ze veilig te delen in verschillende formaten.

Total Commander beste functies

Bescherm uw gegevens met codering en decodering in XXE-, UUE- en MIME-formaten, samen met het splitsen en combineren van bestanden voor grote bestanden

Een gebruiksvriendelijk ontwerp beschikbaar in zowel 32-bits als 64-bits versies, met directe toegang tot Network Neighborhood

Toegang tot een ingebouwde FTP client die compatibel is met de meeste FTP servers en mainframes, waardoor bestandsoverdracht op afstand eenvoudig is

Verwerkt ZIP-bestanden met ZLIB-technologie en ondersteunt uitpakformaten zoals ARJ, ZIP en GZ

Kopieer bestanden rechtstreeks tussen archieven, waardoor bestandsbeheer op Android-apparaten wordt gestroomlijnd

Total Commander limieten

Vereist workarounds voor het schrijven van SD-kaarten, met name voor KitKat Android gebruikers

Kan geen bestanden op de achtergrond kopiëren, waardoor actieve bewaking tijdens de overdracht nodig is

Vertrouwt op OLE2-bibliotheken voor slepen en neerzetten en geavanceerde functies

De 16-bits versie ondersteunt geen drag-and-drop functie

Ondersteunt geen hoge ASCII-tekens, wat van invloed is op talen met accenten of speciale symbolen

Prijzen van Total Commander

**Gratis

Total Commander beoordelingen en recensies

Capterra : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen G2: Niet genoeg beoordelingen

3. X Plore File Manager (Beste voor bestandsnavigatie met twee vensters en naadloos delen)

via Google spelen X-Plore File Manager brengt een frisse kijk op Android software voor delen van bestanden met zijn dual-pane layout, die de tijd vermindert die nodig is om bestanden te kopiëren, verplaatsen en delen op een Android-apparaat.

Of je nu bestanden deelt via Wi-Fi, toegang hebt tot opslagruimte in de cloud of USB-stations beheert, X-Plore biedt een reeks tools om je bestanden te beheren en te delen. Enkele opvallende functies zijn de ondersteuning voor ondertiteling voor mediabestanden en een ingebouwde prullenbak waarmee je per ongeluk verwijderde bestanden kunt herstellen.

X Plore File Manager beste functies

Weergave van twee mappen naast elkaar, zodat je eenvoudig bestanden kunt kopiëren en verplaatsen tussen de mappen

Moeiteloos toegang tot externe apparaten zoals USB-stations of opslagruimte

Deel bestanden via een gedeeld Wi-Fi-netwerk zonder gedoe met kabels

Video's met ondertiteling rechtstreeks in de app afspelen, naast ondersteuning voor weergave van afbeeldingen en andere bestandstypen

Per ongeluk verwijderde bestanden eenvoudig herstellen met de ingebouwde prullenbak

📌 Voorbeeld: Een natuurfotograaf die terugkeert van een reis naar de Serengeti gebruikt het ingebouwde bestandsbeheer van X-Plore om honderden RAW-afbeeldingen van hun SD-kaart naar hun Android-apparaat te sorteren. Met behulp van de lay-out met twee vensters zetten ze de geselecteerde bestanden rechtstreeks over in mappen met categorieën voor 'Leeuwen', 'Olifanten' en 'Landschappen' De functie prullenbak zorgt ervoor dat per ongeluk verwijderde bestanden gemakkelijk kunnen worden hersteld, terwijl de geïntegreerde videospeler hen helpt bij het bekijken en bijsnijden van clips zonder de app te verlaten.

X Plore File Manager limieten

Verwijderde bestanden uit de cloud opslagruimte kunnen niet altijd worden hersteld, dus gebruikers moeten voorzichtig te werk gaan

Apparaten met Android 14+ rapporteren problemen met het onderscheiden van mapstructuren

Er zijn meldingen van bugs opgedoken, zoals APK-bestanden die standaard verborgen zijn in bepaalde versies

Problemen met de verbinding met Google Drive- en FTP-servers door terugkerende aanmeldingsprompts

Android 13+ vereist toestemming voor elke submap, wat leidt tot vertragingen

X Plore File Manager prijzen

Gratis

X Plore Bestandsbeheer beoordeling en beoordelingen

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

4. Bestanden (het beste voor eenvoudige bestandsorganisatie en opslagruimtebeheer)

via Google-bestanden Bestanden is Google's antwoord op een capabele Android software voor het organiseren van bestanden .

Voorbij bestanden en mappen organiseren bestanden biedt een ingebouwde oplossing voor het wissen van cache, het verwijderen van dubbele bestanden en het terugwinnen van opslagruimte - allemaal zonder in-app aankopen.

Met zijn intuïtieve ontwerp en praktische functies is Files handig voor gebruikers die op zoek zijn naar een handige manier om hun bestanden op hun Android-apparaten te beheren.

Bestanden beste functies

Beheer en weergave van twee mappen tegelijk voor naadloze navigatie zonder voortdurend schakelen

ZIP-, RAR- en 7z-bestanden maken en uitpakken, met ingebouwde integratie voor Google Drive, OneDrive en iCloud

Een voorbeeld van foto's, documenten en video's bekijken zonder ze te openen, wat tijd bespaart tijdens bestandsbeheer

Gebruik hashes uit het eigenschappenvenster om bestanden te identificeren en nauwkeurig te vergelijken

Navigeer eenvoudig door uitgebreide bestandssystemen met de kolomweergave, ongeacht de diepte of grootte van mappen

Beperkingen van bestanden

Voor sommige bestanden of mappen zijn specifieke toestemmingen voor accounts nodig, wat de toegankelijkheid bemoeilijkt

Toestemmingen voor het ondersteunen van meerdere vensters moeten vaak handmatig worden bijgewerkt na systeemupdates

Handmatig sorteren op dubbele of ongeautoriseerde bestanden is nodig, wat tijdrovend kan zijn

Dubbele opslagruimte kan leiden tot geheugenverspilling en inefficiëntie

Het meest geschikt voor kleinschalige bestandsbeheertaken, waardoor het minder ideaal is voor grootschalige operaties

Pro Tip: Verwijder regelmatig dubbele bestanden om opslagruimte vrij te maken en de prestaties van je apparaat te verbeteren.

prijzen #### Bestanden

**Gratis

Files beoordelingen en recensies

Capterra : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen G2: Niet genoeg beoordelingen

5. Amaze File Manager (Beste voor veilig en efficiënt beheer van bestandsruimte)

via Google spelen Stel je voor dat je bestanden moet overzetten tussen je apparaat en de cloud. Het kan aanvoelen als een lang, omslachtig proces.

ES File Explorer, ontworpen door ES Global, vereenvoudigt dit proces en zorgt voor een soepele bestandsverplaatsing in beide richtingen. Of je nu toegang hebt tot cloud opslagruimte, lokale bestanden beheert of media direct in de app afspeelt, ES File Explorer is een handige optie voor Android gebruikers om bestanden te beheren.

ES File Explorer beste functies

Bestanden doorzoeken, verplaatsen, verwijderen, hernoemen en organiseren met gemak

Audio- en videobestanden direct in de app afspelen, wat tijd bespaart bij het bekijken van media

Toegang tot en beheer van systeembestanden met geavanceerde mogelijkheden op rootniveau

Moeiteloos apps installeren en verwijderen, met functies om ongebruikte applicaties op te ruimen

Mappen in- en uitpakken voor efficiënte opslagruimte en delen van bestanden

ES File Explorer limieten

Gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze een veilige en vertrouwde versie van de app installeren vanwege controverses over privacy in het verleden

ES Prijzen van de bestandsverkenner

Gratis

ES Pro : $6,99 per maand

: $6,99 per maand ES verwijder advertenties: $1.99

ES Bestandsverkenner beoordelingen en beoordelingen

Capterra : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen G2: Niet genoeg beoordelingen

7. Solid Explorer (de beste voor veilige bestandscodering en toegang op rootniveau)

via Stevige Verkenner De USP van Solid Explorer ligt in de combinatie van een strak ontwerp en aanpasbare thema's met functies voor toegang op rootniveau.

Met zijn dual-pane layout is het beheren van lokale en cloud bestanden naast elkaar een fluitje van een cent. Voeg daar geavanceerde encryptie, archiefondersteuning en de mogelijkheid om bestanden op systeemniveau te openen aan toe en je hebt een tool die zijn naam echt eer aan doet.

Solid Explorer beste functies

Bescherm bestanden met wachtwoord- of vingerafdrukversleuteling voor extra veiligheid

Snel bestanden vinden met de efficiënte indexeringsfunctie van de app

Verbind uw Android-apparaat met een pc via een FTP server om eenvoudig toegang te krijgen tot lokale bestanden

Personaliseer de interface van de app met aanpasbare thema's voor een ervaring op maat

Beheer moeiteloos ZIP-, 7ZIP- en RAR-bestanden voor gestroomlijnde bestandscompressie en -extractie

💡 Pro Tip: Schakel bestandscodering in voor gevoelige documenten om ervoor te zorgen dat ze veilig blijven, vooral bij het delen van bestanden.

Solid Explorer limieten

Geeft derden met toestemming toegang tot gebruikersgegevens, waardoor privacy in het geding komt

Mist een specifiek hulpmiddel voor het analyseren van opslagruimte, hoewel ruimtegebruik nog steeds kan worden bijgehouden in de app-lade

Solid Explorer prijzen

Gratis

Betaalde versie: $5.99

Solid Explorer recensie

Capterra : Te weinig recensies

: Te weinig recensies G2: Niet genoeg reviews

8. FX File Explorer (Beste voor multitasking en mediavriendelijk bestandsbeheer)

via Google spelen FX File Explorer is bedoeld voor Android gebruikers die waarde hechten aan flexibiliteit en een schone interface.

Deze populaire Android app voor bestandsbeheer biedt een gratis basismodule en betaalde add-ons, zodat je alleen betaalt voor wat je gebruikt.

De app is ontworpen voor zowel telefoons als tablets en biedt een dubbele weergave, integratie van opslagruimte in de cloud en geavanceerde versleuteling om je bestanden en media georganiseerd en veilig te houden.

FX File Explorer beste functies

Weergave en beheer van twee mappen naast elkaar, waardoor multitasking wordt verbeterd

Gebruik swipe-to-select gebaren en verhoog de efficiëntie met een Material Design UI

Integreren met cloudservices zoals Dropbox, Google Drive en SugarSync

Beveilig bestanden met AES-256/AES-128 encryptie en ondersteun versleutelde zip-bestanden

Vereenvoudig het bladeren door mediabestanden door ze te sorteren op artiest, album of afspeellijst

FX File Explorer limieten

Kan geen APK-bestanden openen die zijn gedownload van de Google Play Store

Vereist bij benadering toestemming voor locatie voor Android 8.0 en hoger, wat problemen oplevert voor de bruikbaarheid

Gebruikers kunnen problemen ondervinden bij de verbinding met Google Drive

FX File Explorer prijzen

Hoofdmodel : Free

: Free Add-ons: Afhankelijk van functies

FX Bestandsverkenner beoordelingen

Hoofdstukken : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen G2: Niet genoeg reviews

9. Astro File Manager (Beste voor eenvoudig sorteren van bestanden, back-ups en synchroniseren met de cloud)

via Google spelen Astro File Manager is een alles-in-één tool voor het organiseren, overbrengen en back-uppen van bestanden op je Android-apparaat.

Of je nu bestanden beheert op interne opslagruimte, SD-kaarten of cloudservices, Astro's mogelijkheid om bestanden te sorteren en categoriseren betekent dat je niet meer eindeloos hoeft te scrollen om te vinden wat je nodig hebt. Het heeft ook handige cloud en lokale opslagruimte waarmee je content op beide locaties kunt beheren.

Astro File Manager beste functies

Bestanden naadloos verplaatsen, kopiëren, hernoemen en delen via interne opslagruimte, SD-kaarten en cloudservices

Bestanden moeiteloos organiseren voor snelle toegang met een minimum aan gedoe

Content beheren op cloudplatforms en lokale opslagruimte, voor flexibiliteit

Astro File Manager limieten

Heeft geen functie voor knippen en kan prestatieproblemen vertonen op bepaalde apparaten

Verbergt extensies van bestanden, waardoor bladeren voor sommige gebruikers minder intuïtief is

Prijzen van Astro bestandsbeheer

**Gratis

Astro File Manager beoordelingen

Capterra : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen G2: Niet genoeg beoordelingen

10. MiXplorer Silver (Het beste voor geavanceerde plugins en delen van bestanden)

via MiXplorer MiXplorer is een functierijke bestandsbeheersoftware voor Android waarmee gebruikers bestanden kunnen verplaatsen, back-uppen, hernoemen, delen en comprimeren, inclusief bestanden in MiXplorer-specifieke of standaard bestandsformaten.

Extra plugins zoals Archiver, Image, Tagger en PDF zijn betaalde opties voor het ontwikkelen van apps.

MiXplorer Silver beste functies

Geniet van onbeperkte tabbladen en dual-panel ondersteuning in landschapmodus, met drag-and-drop functie voor het aanmaken van Taken

Weergavemodi voor afzonderlijke mappen aanpassen en bestanden moeiteloos sorteren

Personaliseer bladwijzers op basis van bestandstypes voor snelle toegang tot veelgebruikte bestanden

📌 Voorbeeld: Een gegevensanalist die rapporten, spreadsheets en databases in verschillende formaten bekijkt, kan de functie voor bladeren met tabbladen van MiXplorer gebruiken om meerdere mappen tegelijk te openen. De app helpt ook bij het slepen en neerzetten van bestanden in relevante mappen en comprimeert gearchiveerde gegevens in gecodeerde ZIP-bestanden voor veilig delen.

MiXplorer Silver limieten

Hoewel er veel add-ons beschikbaar zijn, zijn er maar een paar nuttig voor lokale netwerktaken

De betaalde versie ondersteunt vooral de ontwikkeling in plaats van exclusieve functies vrij te spelen

MiXplorer Silver prijzen

Gratis

Betaald: $5.99

MiXplorer Silver beoordelingen

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg reviews

11. Root Explorer (het beste voor rootgebruikers die systeembestanden en toestemmingen beheren)

via Wortelverkenner Root Explorer is de juiste keuze voor Android gebruikers die volledige toegang nodig hebben tot het bestandssysteem van hun apparaat, inclusief de verborgen map met gegevens.

Root Explorer stelt root gebruikers in staat om diep in systeembestanden te duiken, toestemming te beheren en geavanceerde taken uit te voeren die gewone bestandsbeheerders niet aankunnen. Met cloud ondersteuning en meerdere tabbladen is het een balans tussen kracht en gemak, waardoor het een essentieel hulpmiddel is voor technisch onderlegde gebruikers die meer controle over hun apparaten willen.

📌 Voorbeeld: Een Android-ontwikkelaar die een probleem met een app moet oplossen, heeft toegang nodig tot systeembestanden die normaal verborgen zijn. Met Root Explorer duiken ze in de map met gegevens, wijzigen ze de toestemming voor specifieke bestanden en maken ze een bladwijzer van veelgebruikte mappen zodat ze gemakkelijk toegankelijk zijn. Ondersteund door meerdere tabbladen kunnen ze schakelen tussen logboeken, systeemmappen en Dropbox voor naadloos debuggen.

Root Explorer beste functies

Beheer meerdere tabbladen tegelijk en maak gebruik van cloud ondersteuning met Google Drive en Dropbox integratie

Wijzig eenvoudig de toestemming voor bestanden met een lange druk op het gewenste bestand

Maak bladwijzers voor snelle toegang en deel bestanden moeiteloos via e-mail of Bluetooth

Root Explorer limieten

Door het rooten van een apparaat vervalt de garantie, wat sommige gebruikers ervan weerhoudt om Root Explorer te gebruiken

Gerootte apparaten kunnen de toegang tot bepaalde toepassingen met een hoge veiligheid verliezen

Het wijzigen van systeembestanden na het rooten kan leiden tot defecten aan het apparaat of bricking

Prijzen van Root Explorer

Gratis

Betaald: $4.99

Wortelverkenner beoordelingen

Capterra : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen G2: Niet genoeg reviews

Bestand Chaos? ClickUp zegt: "Niet tijdens mijn wacht"

We begrijpen het - het is een vicieuze cyclus: U raakt gestrest omdat u uw documenten niet kunt vinden en het organiseren ervan voelt als het beklimmen van de Mount Everest.

Hier stapt ClickUp in.

Met zijn hiërarchie voor projecten kunt u elk bestand vanaf het begin een eigen thuis geven, of het nu in een werkruimte, ruimte of map is.

Moet u iets snel terugvinden? Met de functie Verbonden zoeken kunt u bestanden direct vinden, zelfs in apps die met elkaar verbonden zijn.

Voeg daar aanpasbare kleuren, tags en kant-en-klare sjablonen aan toe en je hebt een tool die chaos omzet in duidelijkheid.

Laat je bestanden niet de show stelen. Meld u aan bij ClickUp nu en neem de controle terug!