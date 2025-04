Top 10 CRM-sjablonen voor vastgoed voor beter clientbeheer

Word je als makelaar overweldigd door eindeloze follow-ups, vragen en transacties?

Het beheren van een makelaardij betekent relaties met clienten in balans brengen, deals sneller sluiten en georganiseerd blijven. Een CRM-systeem (Customer Relationship Management) kan helpen bij deze taken. 90% van de makelaars krediet onroerend goed CRM's voor het helpen beheren van leads en het sluiten van deals.

Zillow, een technologiebedrijf voor onroerend goed, rapporteerde bijvoorbeeld een 40% meer clienten behouden en 25% meer leadconversies.

In deze blogpost worden de beste CRM-sjablonen voor vastgoed besproken die zijn afgestemd op de behoeften van uw bedrijf.

Wat zijn CRM-sjablonen voor vastgoed?

CRM-sjablonen voor vastgoed zijn vooraf ontworpen tools die makelaars helpen om relaties met klanten te beheren, de communicatie te vergemakkelijken en de werkstroom efficiënt te organiseren. Deze sjablonen kunnen bestaan uit e-mailsjablonen voor follow-ups, lijsten voor het beheren van taken, bladen voor het bijhouden van leads en grafieken voor de verkooppijplijn.

Dit is hoe een makelaar CRM sjabloon kan het verschil maken:

Georganiseerd blijven: Consolideer leadgegevens, interacties met klanten en lijsten met objecten op één plek voor snelle toegang en soepeler werken

Consolideer leadgegevens, interacties met klanten en lijsten met objecten op één plek voor snelle toegang en soepeler werken Mis nooit een follow-up: Zorg ervoor dat u op tijd verbinding maakt met clients met geautomatiseerde herinneringen, zodat de betrokkenheid hoog blijft en de kansen intact blijven

Zorg ervoor dat u op tijd verbinding maakt met clients met geautomatiseerde herinneringen, zodat de betrokkenheid hoog blijft en de kansen intact blijven Werk slimmer, niet harder: Vereenvoudig terugkerende Taken en maak uw agenda vrij voor wat het belangrijkst is, het sluiten van deals en het opbouwen van verbindingen

Vereenvoudig terugkerende Taken en maak uw agenda vrij voor wat het belangrijkst is, het sluiten van deals en het opbouwen van verbindingen Betere klantenservice: Pas de communicatie aan om klanten een op maat gemaakte, vertrouwenwekkende ervaring te bieden terwijl u de stem van uw merk versterkt

Pas de communicatie aan om klanten een op maat gemaakte, vertrouwenwekkende ervaring te bieden terwijl u de stem van uw merk versterkt Houd de voortgang eenvoudig bij: Gebruik de ingebouwde rapportagetools om de prestaties te controleren, uw strategie te verfijnen en datagestuurde beslissingen te nemen

Laten we eens kijken wat een effectief sjabloon voor onroerend goed is.

Wat maakt een goed sjabloon voor onroerend goed?

Een goed CRM sjabloon voor onroerend goed is eenvoudig, aanpasbaar en ontworpen om te voldoen aan de specifieke behoeften van makelaars. Maar wat is de beste instelling?

Laten we eens kijken!

Vastgoedspecifieke gebruikssituaties : Omvat secties voor het bijhouden van leads, het bijhouden van lijsten met objecten en interacties met clients die zijn afgestemd op workflows in de vastgoedsector

: Omvat secties voor het bijhouden van leads, het bijhouden van lijsten met objecten en interacties met clients die zijn afgestemd op workflows in de vastgoedsector Aangepast voor vastgoedtypes : Past zich aan aan verschillende soorten vastgoed (woningen, commercieel, huurwoningen) en de behoeften van de client

: Past zich aan aan verschillende soorten vastgoed (woningen, commercieel, huurwoningen) en de behoeften van de client Geautomatiseerde follow-ups voor clients : Heeft ingebouwde herinneringen voor het opvolgen van bezichtigingen, aanvragen en aanbiedingen

: Heeft ingebouwde herinneringen voor het opvolgen van bezichtigingen, aanvragen en aanbiedingen Deal pipeline management : Helpt bij het bijhouden van de voortgang in fases zoals bezichtigingen, onderhandelingen en afsluiting

: Helpt bij het bijhouden van de voortgang in fases zoals bezichtigingen, onderhandelingen en afsluiting Integratie van objecten en clients : Combineert klantgegevens met objecten waarin ze geïnteresseerd zijn, voor gepersonaliseerde communicatie

: Combineert klantgegevens met objecten waarin ze geïnteresseerd zijn, voor gepersonaliseerde communicatie Rapportage verkoopprestaties : Geeft inzicht in leadconversieratio's, verkoopprestaties en sluitingstijden van deals, specifiek voor vastgoed

: Geeft inzicht in leadconversieratio's, verkoopprestaties en sluitingstijden van deals, specifiek voor vastgoed Samenwerkingstools: Maakt samenwerking tussen teams mogelijk voor het beheren van meerdere lijsten, interacties met clients en Taken

Nu we een duidelijk beeld hebben van wat we moeten zoeken in een sjabloon voor CRM, is het tijd om de tools te verkennen waarop makelaars vertrouwen ClickUp's sjablonen voor onroerend goed (shh... ze worden tegenwoordig snel favoriet in de branche!) Deanna Connolly, medewerker makelaarsdiensten bij Foundry Commercial zegt dat,

Met ClickUp kunnen we projecten SNEL aan elkaar doorgeven, de status van projecten SNEL controleren en onze supervisor op elk moment inzicht geven in onze werklast zonder dat ze ons hoeft te storen. We hebben een dag per week bespaard door ClickUp te gebruiken, zo niet meer. Het aantal e-mails is aanzienlijk verminderd

Deanna Connolly, medewerker makelaarsdiensten bij Foundry Commercial

👀 Wist u dat? Uit onderzoek blijkt dat November statistisch gezien de beste maand is om woningen tegen hogere prijzen te verkopen.

Sjablonen voor CRM voor onroerend goed

Stel je een cRM-hulpmiddel voor onroerend goed waar al uw vastgoed deals, clients en marketing abonnementen georganiseerd blijven.

ClickUp is een top beoordeeld software voor projectmanagement in onroerend goed waarop wordt vertrouwd door zeer efficiënte teams in bedrijven van verschillende grootte.

Laten we eens kijken naar enkele sjablonen die ClickUp aanbiedt.

1. De sjabloon ClickUp Makelaar

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-660.png ClickUp Vastgoed Agent Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-4392666&department=operations Dit sjabloon downloaden /cta/

De ClickUp Vastgoed Agent Sjabloon is een uitgebreide oplossing voor drukke makelaars. Het centraliseert cruciale informatie en verbetert de sleutel CRM-processen zoals woningbezichtigingen, beheer van lijsten en communicatie met de client. Bovendien helpt de drag-and-drop functie u om deals door meerdere fases te loodsen.

De aangepaste velden in deze sjabloon zorgen voor categorisatie en efficiënte visualisatie van elke fase van een transactie.

In het voorbeeld van een client die op zoek is naar een appartement in het centrum van de stad, kan de agent een Taak aanmaken met Aangepaste Statussen zoals "Rondleiding gepland" en "Onderhandelen"

Extra functies zoals tijdsregistratie, waarschuwingen voor afhankelijkheid en e-mailintegraties zorgen voor een soepel projectmanagement, waardoor agenten tijd besparen en minder fouten maken, allemaal binnen ClickUp.

ideaal voor agenten, teams en makelaars die toezicht willen houden op de prestaties van agenten, de gezondheid van hun pijplijn willen bewaken en gegevensgestuurde beslissingen willen nemen

2. De ClickUp Vastgoed spreadsheet sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-661.png ClickUp rekenblad sjabloon voor onroerend goed https://app.clickup.com/signup?template=t-205379803&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Vastgoed spreadsheet sjabloon is uw alles-in-één oplossing voor het bijhouden van potentiële leads, het beheren van deals en het organiseren van client informatie-alles op één plek.

Heeft u snel toegang nodig tot cruciale details? Probeer Aanpasbare statussen zoals "Te koop", "Onderhandeling" en "Verkocht" om alles te categoriseren. met Aangepaste velden kun je essentiële zaken als adres, netto-inkomen, initiële prijs, definitieve verkoop, oppervlakte en jaarlijkse verzekering vastleggen.

Je kunt de layout weergeven in vijf Custom Views met ClickUp configuraties zoals "Property" en "Location" U kunt dit sjabloon bijvoorbeeld gebruiken om de spreadsheet te filteren zodat u alle eigendommen op een specifieke locatie ziet of de eigendommen waarover momenteel wordt onderhandeld.

ideaal voor investeerders die hun portfolio willen organiseren, de prestaties van hun vastgoed willen volgen en weloverwogen beslissingen willen nemen

3. Het ClickUp Vastgoedmarketing sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-662.png ClickUp Vastgoed Marketing Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-900200018180&department=marketing Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Vastgoed Marketing Sjabloon helpt u bij het beheren van uw marketingstrategie. Hiermee kunt u de ideale marketing abonnementen en kanalen selecteren, duidelijke merkrichtlijnen opstellen en een marketing kalender organiseren om al uw vastgoed activiteiten bij te houden.

Dit sjabloon biedt talloze weergaveopties, waaronder verschillende perspectieven en inzichten, zodat je al je gepromote aanbiedingen uitgebreid kunt bekijken. Het is alsof je een Voltooid vastgoedmarketingtool binnen handbereik!

Campagnes Lijstweergave : Organiseer en bijhoud onroerend goed listings op basis van de huidige status van uw campagnes in een weergave (bijvoorbeeld, Nog te doen, In uitvoering, Moet worden goedgekeurd, Moet worden herzien, Goedgekeurd)

: Organiseer en bijhoud onroerend goed listings op basis van de huidige status van uw campagnes in een weergave (bijvoorbeeld, Nog te doen, In uitvoering, Moet worden goedgekeurd, Moet worden herzien, Goedgekeurd) Posts Board Weergave : Visualiseer de status van lijsten op een Kanban-bord, waarbij elke lijst wordt weergegeven als een kaart op basis van de huidige fase van de strategie (Idee, Content Schrijven, Ontwerp, Review, Publiceren, Beoordeling)

: Visualiseer de status van lijsten op een Kanban-bord, waarbij elke lijst wordt weergegeven als een kaart op basis van de huidige fase van de strategie (Idee, Content Schrijven, Ontwerp, Review, Publiceren, Beoordeling) Schedule View: Bewaak je postingschema's op een maandelijkse kalender. Lijsten worden gemarkeerd per type post (blog, sociale media, e-mail nieuwsbrief), waardoor het moeiteloos is bij te houden wanneer en waar elk stuk promotionele content live zal gaan

ideaal voor vastgoedteams die de online zichtbaarheid van hun aanbiedingen willen verbeteren, hun promotie-inspanningen willen opvoeren en een consistente contentstrategie willen handhaven

4. Het ClickUp Projectmanagement sjabloon voor onroerend goed

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-663.png ClickUp sjabloon voor projectmanagement van onroerend goed https://app.clickup.com/signup?template=t-211273123&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Effectief projectmanagement voor makelaars helpt om taken op te splitsen, problemen met de reikwijdte te voorkomen en projecten op schema te houden. Het zorgt ook voor een beter risicobeheer door toezicht te houden op contracten, op de hoogte te blijven van regelgeving en tijdlijnen efficiënt te beheren.

De ClickUp Projectmanagement sjabloon voor onroerend goed omvat alles van pre-sales tot projectoplevering. Dit is waarom het zo handig is:

Lijst met onroerend goed : Het organiseert elk detail van de aanbieding - prijs, type woning, vierkante meters - zodat het gemakkelijk is bij te werken en direct toegankelijk is voor het hele team

: Het organiseert elk detail van de aanbieding - prijs, type woning, vierkante meters - zodat het gemakkelijk is bij te werken en direct toegankelijk is voor het hele team Taken bijhouden : Het sjabloon toont duidelijk de status van elke taak (bijv. Voltooid, In uitvoering, Nog te doen), zodat projectmanagers en leden van het team kunnen beoordelen wat is voltooid, wat momenteel wordt uitgevoerd en wat er nog moet gebeuren

: Het sjabloon toont duidelijk de status van elke taak (bijv. Voltooid, In uitvoering, Nog te doen), zodat projectmanagers en leden van het team kunnen beoordelen wat is voltooid, wat momenteel wordt uitgevoerd en wat er nog moet gebeuren Kostenschatting : Geschatte kosten voor sommige Taken geven inzicht in het financiële aspect van het project. Het bijhouden van deze kosten helpt makelaars om het budget van de client te beheren en toekomstige uitgaven te voorspellen

: Geschatte kosten voor sommige Taken geven inzicht in het financiële aspect van het project. Het bijhouden van deze kosten helpt makelaars om het budget van de client te beheren en toekomstige uitgaven te voorspellen Subtaken en afhankelijkheid: Toont de uitsplitsing van complexe Taken in kleinere stappen, zoals de installatie van de fundering en opvulling

ideaal voor projectmanagers, bouwteams en ontwikkelaars die een gestructureerde, visuele aanpak nodig hebben om de voortgang bij te houden, tijdlijnen te beheren en budgetten te bewaken in meerdere projectfasen

👀 Wist u dat? Markeer functies van duurzaamheid en milieuvriendelijke trends in uw sjablonen, zoals groene daken, zonnepanelen en regenwateropvangsystemen, kunnen de waarde van onroerend goed verbeteren.

5. De checklist voor het sluiten van vastgoed ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-25.jpeg ClickUp Vastgoed Afsluitende Checklist Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-176175107&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als makelaar kent u de uitdagingen van het sluiten van een vastgoeddeal en weet u hoeveel moeite het kost om het proces voor uw klanten soepeler te laten verlopen. De ClickUp Real Estate Closing Checklist kan u helpen i deze werkstroom te verbeteren.

Dit sjabloon begeleidt u door het hele verkoopproces, van het eerste bod tot het overhandigen van de sleutels. Dit is hoe het helpt:

Sla vitale informatie op in 11 aangepaste kenmerken, zoals target sluitingsdatum, ondertekende sluitingspapieren, makelaar, huisadres en bedankbrief

Houd eenvoudig overzicht over marketingkosten voor onroerend goed, fasen van leningaanvragen, huisinspecties, target sluitingsdatums en ondertekende sluitingsdocumenten, allemaal op één plek

ideaal voor nieuwe makelaars en makelaars die het afsluitproces willen vereenvoudigen en organiseren

6. Het ClickUp Geavanceerd CRM Vastgoed sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-664.png ClickUp Geavanceerd CRM Vastgoed sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-6331882&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als u denkt aan de beste CRM je denkt waarschijnlijk aan het opschalen van je vastgoedverkoop, en dat lukt met dit sjabloon! Deze beginnersvriendelijke Geavanceerd CRM-makelaarssjabloon van ClickUp kan u helpen om relaties met klanten snel en efficiënt te beheren.

Krijg toegang tot uw klantgerelateerde informatie in Kalenderweergave, ClickUp Doc, of Lijstweergave met intuïtieve drag-and-drop functie. Het sjabloon scheidt uw accountgegevens en gesloten deals in verschillende lijsten, zodat er geen verwarring ontstaat over de status van de client in uw pijplijn.

Er zijn ook unieke aangepaste weergaven, zoals Mijn opdrachten, waarmee je prioriteiten kunt toekennen aan taken en follow-ups. De Sales Process View bijhoudt uw sales funnel en pipeline, en de Welcome View geeft een snel overzicht van uw CRM installatie.

ideaal voor beginners, kleine bedrijven en freelancers die op zoek zijn naar een eenvoudige, efficiënte manier om relaties met klanten te beheren en de voortgang van leads en verkoop bij te houden

7. Het ClickUp CRM Vastgoed sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-665.png ClickUp CRM Vastgoed sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-102457750&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp CRM Vastgoed sjabloon is van cruciaal belang voor het onderhouden van relaties met prospects en clients. Het omvat elk aspect van uw verkooppijplijn, inclusief het bijhouden van leads en opportunity's, dealbeheer, het organiseren van contacten en het prioriteren van taken op basis van de fase van de verkoop.

Met aangepaste statussen zoals goedkeuring nodig en gekwalificeerd, aangepaste velden voor details zoals contactnaam en branche, en aangepaste weergaven zoals lijstweergave en verkoopprocesweergave, houdt deze sjabloon alles overzichtelijk en eenvoudig te navigeren.

Bovendien helpen automatiseringsfuncties bij het verminderen van terugkerende taken, zodat u zich kunt richten op het opbouwen van diepere relaties en bedrijfsgroei.

ideaal voor verkoopteams die hun leadbeheer en verkoopproces willen verbeteren en voor bedrijven die een duidelijke, georganiseerde werkstroom willen om leads te kwalificeren, fases van deals bij te houden en verkopen efficiënt af te sluiten

8. Het ClickUp Verkoop CRM Vastgoed sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-666.png ClickUp CRM onroerend goed sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-90020004091&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Wist u dat 80% van de verkopen gemiddeld 5 follow-ups nodig heeft gesprekken na de eerste vergadering?

Dit toont aan hoe belangrijk het is om de verkooppijplijn te volgen. De ClickUp Verkoop CRM Vastgoed sjabloon is ontworpen om uw pijplijn georganiseerd en actief te houden.

Het categoriseert fases zoals New Lead, Engaged en Unqualified-Follow-up, zodat u kunt zien waar elke prospect zich bevindt in het engagementproces.

Prioriteitsvlaggen (zoals Urgent en Hoog) zorgen ervoor dat belangrijke leads onmiddellijk aandacht krijgen, terwijl toegewezen rollen en deadlines elke agent bij de Taak houden.

Met 20 aangepaste statussen, zoals Actief, In gesprek en Instappen, kun je de exacte fase van elke deal bijhouden. Bovendien krijgt u vijf aangepaste weergaven, zoals Samenvatting, Lijst en Raad van Bestuur, om al uw informatie georganiseerd en toegankelijk te houden.

ideaal voor verkoopteams die het bijhouden van leads willen vereenvoudigen, klantinteracties willen personaliseren en elke fase van het verkoopproces tot aan het sluiten van de deal willen bewaken

🧠 Leuk weetje: Het gebruik van specifieke nummers zoals $432.000 in plaats van afgeronde cijfers (zoals $500.000) kan een indruk van bedachtzaamheid wekken en onderhandelen verminderen, volgens onderzoek.

9. Het ClickUp Eenvoudige CRM Vastgoed sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-667.png ClickUp's eenvoudige CRM vastgoed sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-180546802&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Terwijl de vorige sjabloon al uw dealbenodigdheden op hun plaats houdt, is deze Eenvoudig CRM-sjabloon voor onroerend goed van ClickUp gaat verder met contactbeheer.

Met deze beginnersvriendelijke sjabloon kunt u de statussen van uw contactpersonen aanpassen en extra velden taggen om meer relevante informatie te openen en te organiseren. Het biedt Aangepaste statussen, aangepaste velden, en Aangepaste weergaven om leadgeneratie te maximaliseren.

De drop-down velden, zoals de lijstweergave en tabelweergave, geven het prioriteitsniveau, de fase, de geschatte waarde, het telefoonnummer en meer van elke client weer - alles op één scherm. Dit maakt elk mogelijk detail toegankelijk en helpt bij het prioriteren van de beste leads.

ideaal voor makelaars en verkoopteams die prioriteit willen geven aan waardevolle kansen en de samenwerking willen verbeteren

10. Tracker voor vastgoedtransacties door Jotform

via Jotform De Real Estate Transaction Tracker van Jotform helpt makelaars bij het organiseren van informatie over het kopen van een huis, waaronder leads, interacties en eigenschappen, om klanten te helpen bij het vinden van het perfecte huis.

Met de online Home Buying Checklist van Jotform kun je leads en voorkeuren van clients efficiënt bijhouden. De meegeleverde spreadsheet helpt je bij het monitoren van leads, het toevoegen of hernoemen van kolommen, tabbladen en labels, en het schakelen tussen kaart- of kalenderweergaven voor een betere visualisatie van gegevens.

Je kunt zelfs meer contextuele vastgoeddetails bijhouden, zoals leeftijdsvoorkeur, het aantal slaapkamers en badkamers en het prijsbereik. Het helpt u ook bij het organiseren van eigendommen op status (bijvoorbeeld te huur, te koop of te exploiteren).

ideaal voor agenten, makelaars en vastgoedbeheerders die behoefte hebben aan gecentraliseerde informatie over hun vastgoed CRM-software nodig hebben om de communicatie met clienten te verbeteren en de efficiëntie te verhogen bij het koppelen van kopers aan eigendommen

Eind goed, al goed: ClickUp Editie

Met de juiste sjablonen voor CRM voor vastgoed kunt u elke follow-up, lead en deal vlekkeloos beheren.

De ClickUp CRM-sjablonen voor vastgoed zijn een centrale hub en database die u helpen vol vertrouwen deals te sluiten. Ze bieden waardevolle gegevens en analyses, waardoor maximale personalisering en verbeterde besluitvorming mogelijk zijn.

Of u nu een onafhankelijke makelaar bent of deel uitmaakt van een groeiend team, ClickUp kan leads omzetten in loyale clients - één goed beheerd contact per keer! Probeer ClickUp vandaag nog; het is gratis !