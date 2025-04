Hoe gebruikersgegevens bijhouden voor een betere betrokkenheid

Hebt u er wel eens over nagedacht waarom een gebruiker zich voor uw product heeft aangemeld, maar tijdens die cruciale onboardingfase weer is vertrokken? Heb je in één stap te veel informatie gevraagd? Was er een gebrek aan duidelijkheid? Heb je de gebruiker gestimuleerd en beloond? Hebben ze de waarde van het product ervaren en begrepen?

Nou, het antwoord kan elk van deze zijn.

Vandaag de dag hebben klanten meer keuzes dan ooit voor elk product of elke dienst, en eerlijk is eerlijk, met één klein hikje in het onboardingproces, zullen gebruikers geen twee keer nadenken voordat ze het schip verlaten.

Dus wat kan uw bedrijf doen om het onboardingproces te verbeteren en het aantal drop-offs te verminderen?

Het antwoord ligt in het monitoren van de onboardinggegevens van gebruikers. Deze statistieken dienen als leidraad en helpen je om gebieden te vinden die je kunt behouden, aanpassen of verbeteren in het onboardingproces voor gebruikers.

In deze blog zullen we onderzoeken hoe je het klanttraject kunt verbeteren, met de nadruk op de onboarding werkstroom.

60-seconden samenvatting

Identificeer de sleutelgegevens voor gebruikers bij het onboardingproces, zoals tijd tot waarde (TTV), retentiegraad en functie-adoptiegraad die het beste op uw product van toepassing zijn

Gebruik vervolgens datagestuurde tools voor gecentraliseerd bijhouden, automatisering en inzichten. ClickUp is een goed voorbeeld.

Om de prestaties van uw onboarding-metriek te verbeteren, segmenteert u gebruikers en personaliseert u hun onboarding-trajecten voor een ervaring op maat

Gebruik checklists en gamification om gebruikers betrokken en gemotiveerd te houden

Maak gebruik van in-app zelfbedieningshulpmiddelen om gebruikers meer macht te geven en minder te ondersteunen

Betrek gebruikers regelmatig opnieuw via e-mails, notificaties en updates om de retentie te verbeteren

Voer A/B-tests uit om onboarding werkstromen te optimaliseren en wrijvingspunten te verminderen

Functies zoals dashboards, sjablonen, aangepaste velden en formulieren gebruiken om uw onboarding-gegevens te visualiseren en te analyseren om bruikbare inzichten te krijgen

Wat zijn gebruikers onboarding statistieken?

Als je van een foto houdt op Instagram, deel je die op je story. Als je geniet van een hotelverblijf, geef je een lovende 5-sterrenbeoordeling op Google.

Validatie, toch? Business floreert erop.

Er is echter zelden een knop voor onmiddellijke voldoening of een pop-up "beoordeel mijn onboarding-ervaring" voor gebruikers. Dus, hoe weet je of je onboardingproces werkt?

Dat is waar de statistieken voor het inwerken van klanten als stille beoordelaars in het spel komen. Deze analyses en KPI's voor het inwerken van klanten helpen je te bepalen wat klikt bij je gebruikers en wat hen stilletjes wegjaagt. Ze leggen de hiaten in uw onboarding werkstroom bloot en laten u precies zien waar u uw onboarding inspanningen op moet richten.

We hebben het over het bijhouden van statistieken en KPI's, zoals het percentage voltooide stappen, het percentage gebruikers dat blijft na een proefperiode en zelfs het analyseren van feedback van klanten voor inzichten die je nodig hebt om je onboardingstrategie te verfijnen.

Sleutel gebruiker onboarding statistieken

Wilt u niet dat uw klanten halverwege het registratieproces van uw product afhaken omdat ze geen duidelijkheid hadden over het proces?

Hier zijn de belangrijke statistieken voor het inwerken van klanten die je zullen helpen om hoge activeringspercentages en potentiële betalende klanten te ontgrendelen.

1. Tijd tot waarde (TTV)

Time to Value (TTV) is de tijd die gebruikers nodig hebben om het moment te ervaren waarop ze zeggen: "Aha, dit is precies wat ik zocht!"

🔍 Wat het aangeeft: Korte TTV betekent dat gebruikers snel hun aha-moment bereiken, waardoor de kans kleiner is dat ze het product opgeven. Lange TTV? Dat is een rode vlag - gebruikers vinden misschien niet snel genoeg waarde.

Formule: Meet de tijd tussen de aanmelding van gebruikers en het moment dat ze de kernwaarde van uw product ervaren. Hoe sneller ze daar zijn, hoe beter.

📈 Hoe het verbeteren:

Prioriteer quick wins: Laat gebruikers zien hoe ze in een vroeg stadium kleine overwinningen kunnen behalen (bijv. hun eerste project voltooien, een taak toegewezen krijgen)

Laat gebruikers zien hoe ze in een vroeg stadium kleine overwinningen kunnen behalen (bijv. hun eerste project voltooien, een taak toegewezen krijgen) Verminder wrijving in het installatieproces: Elimineer onnodige stappen die de realisatie van waarde vertragen

📌 Voorbeeld: Een grafisch ontwerpplatform zoals Canva bijhoudt TTV door te meten hoe snel gebruikers hun eerste ontwerp maken met behulp van een sjabloon, zodat ze de waarde van de tool in slechts een paar klikken realiseren.

2. Retentiegraad

De retentiegraad is als het ware de "plakkerigheidsfactor" van je product. Het laat zien hoe goed gebruikers terugkomen en hun abonnementen vernieuwen door uw onboarding.

Wat het aangeeft: Een hoge retentiegraad betekent dat uw onboarding zijn werk doet - gebruikers voelen de waarde en blijven.

Formule: Retentiegraad = (Resterende gebruikers / Oorspronkelijke gebruikers) × 100

Als je bijvoorbeeld begint met 100 gebruikers en 80 gebruiken het product een maand later nog steeds, dan is je retentiepercentage voor de eerste maand 80%. Het tegenovergestelde van retentie is klantenverloop, dus je verwerkingspercentage is 20%.

📌 Voorbeeld: Denk aan Spotify: hun inwerkproces is ontworpen om gebruikers aan zich te binden door ze snel een afspeellijst te laten samenstellen. Als ze na de eerste sessie niet terugkeren, is de kans dat je ze behoudt aanzienlijk kleiner. Een hoge retentiegraad geeft aan dat ze van de muziek genieten, bij hun afspeellijsten blijven en de app actief gebruiken.

📈 Hoe kan ik het verbeteren:

Personaliseer de inwerkervaring om deze af te stemmen op de doelen van de gebruiker (bijvoorbeeld door afspeellijsten aan te bieden op basis van luistergewoonten, in het geval van Spotify)

Betrokkenheidsstrategieën implementeren zoals notificaties of speciale aanbiedingen om gebruikers terug te brengen

3. Activeringspercentage

Het activeringspercentage meet hoeveel gebruikers kritieke mijlpalen bereiken in de eerste paar dagen dat ze het product gebruiken

🔍 Wat het aangeeft: Als gebruikers hun activeringspunten halen, toont dit aan dat uw onboardingproces effectief is en gebruikers helpt om de sleutel functies te gebruiken. Doen ze dat niet? Dan is het tijd om de werkstroom te herzien.

Formule: Activeringspercentage = (Gebruikers die het activeringspunt hebben bereikt / Totale gebruikers) × 100

Als bijvoorbeeld 60 van de 100 gebruikers binnen 7 dagen hun eerste campagne opzetten in een marketingautomatiseringstool, dan is dat een activeringspercentage van 60%.

voorbeeld: Voor een e-mailmarketingtool als Mailchimp kan het bereiken van het activeringspunt het maken en verzenden van de eerste campagne zijn. Als nieuwe gebruikers deze mijlpaal gemakkelijk kunnen bereiken tijdens het inwerkproces, suggereert dit dat de tool intuïtief is en dat gebruikers snel waarde krijgen.

📈 Hoe het verbeteren:

Definieer en optimaliseer de belangrijkste mijlpalen (bijvoorbeeld het verzenden van de eerste e-mailcampagne)

Zorg voor walkthroughs en tooltips om gebruikers door de eerste acties te leiden

4. Voltooid percentage

Het voltooiingspercentage berekent het totale aantal gebruikers dat het onboardingproces voltooit. Een laag percentage betekent dat gebruikers verdwalen of zich overweldigd voelen - beide slechte signalen.

Wat het aangeeft: Een hoog voltooiingspercentage geeft aan dat uw gebruikers de waarde van uw product begrijpen en zich op hun gemak voelen om hun reis voort te zetten.

Formule: Voltooid percentage = (Gebruikers die Onboarding voltooiden / Totale gebruikers) × 100

Als bijvoorbeeld 70 van de 100 gebruikers het volledige onboardingproces voltooien, is uw voltooiingspercentage 70%.

voorbeeld: Een fitness app houdt het aantal voltooide gebruikers bij door te observeren hoeveel gebruikers het eerste installatieproces voltooien, zoals het invoeren van hun fitnessdoelen, het synchroniseren van hun draagbare apparaten en het starten van hun eerste training. Een hoog percentage laat zien dat gebruikers betrokken zijn en klaar zijn om hun fitnesstraject toe te wijzen.

📈 Hoe kan ik het verbeteren:

Houd onboarding kort en krachtig met alleen essentiële stappen

Voeg voortgangsindicatoren toe om gebruikers te laten zien hoeveel ze nog te doen hebben

5. Acceptatiegraad van functies

De adoptiegraad van functies meet hoeveel gebruikers de sleutel functies van uw product gebruiken

wat geeft het aan? Een hoge mate van gebruik van functies geeft aan dat uw gebruikers de tools vinden die ze nodig hebben en deze optimaal gebruiken. Een lage adoptie kan duiden op verwarring of een mismatch tussen de functies van uw product en de behoeften van de gebruikers.

Formule: Adoptiegraad voor functies = (gebruikers die functies gebruiken / totaal aantal gebruikers) × 100

Bijvoorbeeld, als 40 van de 100 gebruikers regelmatig gebruik maken van een nieuwe functie (zoals een automatiseringstool) in je SaaS, dan is de adoptiegraad van je functie 40%.

voorbeeld: Laten we zeggen dat een gebruiker van een projectmanagement tool zoals Asana de functie "tijdlijn weergave" niet heeft gebruikt tijdens onboarding. Als Asana dit bijhoudt en een lage adoptie opmerkt, kunnen ze specifieke tutorials of prompts maken om het gebruik aan te moedigen.

📈 Hoe het verbeteren:

Benadruk functies tijdens het inwerken, vooral diegene die het meest nuttig zijn voor de doelen van de gebruiker

Maak het gemakkelijk om te begrijpen waarom een functie belangrijk is via tooltips of tips in de app

6. Customer Effort Score (CES)

Hoeveel moeite kost het gebruikers om door uw product te navigeren? De Customer Effort Score (CES) is een metriek die bijhoudt hoe gemakkelijk of moeilijk gebruikers het vinden om met uw product te werken.

Wat het aangeeft: Een lage CES betekent dat uw onboarding soepel verloopt en dat gebruikers gemakkelijk waarde kunnen vinden.

Formule: Gewoonlijk gemeten door gebruikers te vragen: "Hoe gemakkelijk was het om Voltooid [specifieke actie]?" op een schaal van 1 tot 7. Een lagere score wijst op minder inspanning. Een lagere score wijst op minder inspanning.

📌 Voorbeeld: Denk aan een online leerplatform zoals Udemy. Als gebruikers het gevoel hebben dat ze voortdurend op zoek zijn naar de juiste cursus of moeite hebben met het gebruik van functies, zal hun CES hoog zijn. Als het platform eenvoudige filters en eenvoudige navigatie biedt, zullen gebruikers de ervaring als moeiteloos beoordelen.

📈 Hoe het verbeteren:

Vereenvoudig de onboarding werkstroom, geef net genoeg informatie zonder gebruikers te overweldigen

Optimaliseer uw interface om onnodige klikken en beslissingen te verminderen

7. Aantal tickets voor ondersteuning

Wanneer gebruikers tijdens het onboardingproces met uitdagingen worden geconfronteerd, wenden ze zich vaak tot ondersteuning. Het bijhouden van het aantal supporttickets kan u veel vertellen over hoe gebruikers omgaan met uw onboardingproces.

Wat het aangeeft: Een hoog aantal tickets voor ondersteuning betekent dat er een wrijvingspunt is in uw onboardingproces waar gebruikers niet zelf uitkomen. Het kan ook wijzen op een slechte gebruikerservaring of verwarring over het gebruik van bepaalde functies.

🔮 Hoe het te meten: Houd het aantal ingediende ondersteuningstickets bij ten opzichte van het aantal actieve gebruikers. Een stijging tijdens de onboarding fases is een rode vlag.

📈 Hoe het verbeteren:

Gebruik in-app begeleiding zoals tooltips of interactieve walkthroughs om verwarring te verminderen

Maak duidelijke FAQ's of zelfhulpdocumentatie zodat gebruikers kleine problemen kunnen oplossen zonder tussenkomst van ondersteuning

Prestatie-indicatoren bijhouden en berekenen voor Onboarding-metriek voor gebruikers

De eerste regel voor het bijhouden van onboarding succes is het kiezen van een paar sleutel statistieken en deze consistent meten. Onthoud: Consistentie is hier de sleutel.

Hier zijn een paar strategieën om je op weg te helpen.

Betrokkenheid monitoren en onboarding-analyses verzamelen

1. Stel analyses in voor onboarding succes

Om essentiële statistieken bij te houden, zoals het voltooiingspercentage van de onboarding en de tijd die nodig is om waarde te bereiken, hebt u een goede analytische installatie nodig.

Want laten we eerlijk zijn, je kunt niet verbeteren wat je niet kunt meten, toch? Je SaaS-bedrijf vertrouwt misschien al op tools zoals Google Analytics of Mixpanel om de interacties van gebruikers te monitoren.

Maar als je prioriteit geeft aan een 360-graden weergave van je voortgang bij het inwerken in combinatie met real-time samenwerking, ClickUp is de perfecte keuze.

Specifiek, ClickUp Dashboards .

Verwerk en interpreteer marketinggegevens om trends en kansen te identificeren met ClickUp Brain

Niveau 3: Inzichten in gegevens visualiseren

Objectief: Belangrijke inzichten in gegevens duidelijk visualiseren en delen.

Leah gebruikt ClickUp Dashboards, waarbij ruwe gegevens worden omgezet in bruikbare visuals, en overtuigt belanghebbenden.

✅ Geheim wapen: aanpasbare dashboards

Maak realtime visualisaties van onboardinggegevens en de ROI van campagnes

Deel interactieve dashboards met haar team voor betere samenwerking

Stel waarschuwingen in om belangrijke veranderingen in het gedrag van gebruikers voor te blijven

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Dashboards-2-1400x935.png ClickUp Dashboards: onboarding statistieken voor gebruikers /%img/

Creëer aangepaste dashboards om prestaties te controleren en kansen te identificeren met ClickUp Dashboards

Niveau 4: Werkstromen stroomlijnen met automatisering

Objectief: Elimineer repetitieve taken en concentreer u op de strategie.

De automatisering test Leah's vermogen om om te gaan met inactieve gebruikers, achterstallige taken en eindeloze herinneringen.

✅ Geheim wapen: ClickUp Automatiseringen

Markeer inactieve gebruikers en stuur automatisch herinneringen

Deadlines dynamisch aanpassen om projecten op schema te houden

Automatiseer repetitieve werkstromen en bespaar kostbare tijd

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Automations-1400x970.png ClickUp Automatiseringen /%img/

creëer geautomatiseerde workflows en stel eenvoudig herinneringen in met ClickUp Automation_s

Objectief: Gegevens centraliseren en processen vereenvoudigen door meerdere tools met elkaar te verbinden.

De laatste uitdaging voor Leah is het beheren van gefragmenteerde gegevens die verspreid zijn over verschillende platforms. Om te slagen moet ze haar tools samenbrengen in één naadloos systeem.

Secret weapon: ClickUp integraties

Synchroniseer met Google Analytics, Mixpanel en andere tools voor gecentraliseerde gegevensverzameling

Verminder de complexiteit van het beheren van meerdere rapportagesystemen

Deel uniforme inzichten met haar team voor betere besluitvorming

Best Practices voor het optimaliseren van Onboarding-metriek voor gebruikers

Om de onboarding-metriek van gebruikers te beheersen, moet u in de schoenen van uw klanten stappen.

Je moet een ervaring creëren die aanslaat bij je gebruikers. Laten we eens duiken in de best practices om je te helpen onboarding te optimaliseren en die statistieken te laten stijgen:

1. Begrijp uw gebruikers en hun behoeften

Waarom hebben uw gebruikers uw product nodig? Deze eenvoudige vraag kan de sleutel zijn tot een uitzonderlijke inwerkervaring.

Hoe te beginnen?

Creëer gedetailleerde persona's voor gebruikers

Voer enquêtes en interviews uit onder bestaande gebruikers

Gebruik klanttevredenheidsonderzoeken in de app om real-time feedback te verzamelen

Analyseer gedragspatronen van gebruikers

Test de bruikbaarheid met nieuwe en bestaande gebruikers

Als je de doelen, voorkeuren en pijnpunten van gebruikers eenmaal goed begrijpt, wordt het ontwerpen van een effectief onboardingproces veel gemakkelijker.

2. Segmenteer en personaliseer elk gebruikerstraject

Niet alle gebruikers zijn hetzelfde: sommigen willen er meteen induiken, terwijl anderen hulp nodig hebben. Wat te doen:

Segmenteer gebruikers op rol, branche of ervaringsniveau

Personaliseer onboarding op basis van doelen van gebruikers (Canva vraagt bijvoorbeeld naar het beoogde gebruik na aanmelding)

Doorloopsessies, in-app berichten en tutorials aanpassen

voorbeeld: Een beginner heeft misschien stap voor stap begeleiding nodig, terwijl een professionele gebruiker de optie om direct naar geavanceerde functies te gaan zal waarderen. Het aanpassen van de ervaring maakt onboarding boeiender en effectiever.

3. Gebruik onboarding checklists om gebruikers op koers te houden

Zie een onboarding checklist als de betrouwbare GPS van uw gebruikers. Het biedt een gestructureerd stappenplan, zodat ze weten wat ze moeten doen en wat de volgende stap is.

Helpt gebruikers hun voortgang bij te houden

Moedigt exploratie aan met kleine, haalbare voordelen

Houdt gebruikers gefocust op de sleutel stappen

Een checklist kan gebruikers bijvoorbeeld helpen bij taken als het instellen van een profiel, het verkennen van een functie of het voltooien van hun eerste project. Deze "mini-mijlpalen" stimuleren het vertrouwen en de motivatie van gebruikers.

4. Gamify het inwerkproces

Onboarding kan zijn als een level omhoog gaan in een video game, dus vergeet niet om wat plezier aan de ervaring toe te voegen!

Hier zijn enkele gamification-ideeën:

Vier prestaties van gebruikers met badges of beloningen

Gebruik bijhouden van voortgang om het voltooien van taken te motiveren

Bied punten aan voor het voltooien van acties en mijlpalen

Ontgrendel exclusieve content naarmate gebruikers vooruitgaan

Pro Tip: Een productiviteit app kan gebruikers belonen met badges voor het voltooien van installatie taken of het behalen van specifieke gebruiksdoelen, waardoor het proces aantrekkelijk en plezierig wordt.

5. Zelfbedieningshulpmiddelen aanbieden in de app

Soms lossen gebruikers problemen liever zelf op dan dat ze ondersteuning vragen.

Zelfbedieningsopties zijn onder andere:

Doorzoekbare kennisbanken

FAQ's en how-to gidsen

Contextuele tooltips en tutorials

voorbeeld: Een helpcentrum dat toegankelijk is via de UI van het product zorgt ervoor dat gebruikers snel antwoorden kunnen vinden zonder hun werkstroom te onderbreken. Bonus: Dit vermindert de belasting voor uw ondersteuningsteam.

Onboarding statistieken gemakkelijk gemaakt met ClickUp Meer dan 90% van de klanten vindt dat de bedrijven waar ze van kopen 'het beter kunnen doen' als het gaat om het inwerken van nieuwe gebruikers/klanten.

Dat klopt, je onboarding kan een beslissend moment zijn voor klantenwerving.

Dus als u wilt dat uw onboarding soepel en boeiend verloopt en dat gebruikers geen onbeantwoorde vragen meer hebben, moet u een oplossing gebruiken die alles samen met u kan doen.

ClickUp maakt dit moeiteloos door tools aan te bieden zoals Aangepaste velden voor personalisatie, Dashboards voor real-time bijhouden en Automatiseringen om terugkerende taken af te handelen. Dit geeft u uiteindelijk een datagestuurd onboardingproces dat werkt als een zonnetje.

Klaar om uw onboardingproces te transformeren in een retentiemachine? Meld u aan bij ClickUp en zie hoe uw business stijgt!