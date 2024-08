Naadloze mobiele app-onboarding bereiken: Een handleiding voor ontwikkelaars

Een nieuwe gebruiker heeft je app gedownload. Gefeliciteerd! Dat is de eerste stap op weg naar meer betrokkenheid die zich vertaalt in hogere conversiepercentages en minder opzeggingen.

Maar hoewel je misschien denkt dat je app het neusje van de zalm is, zullen niet alle gebruikers er zo over denken, vooral niet als de app niet intuïtief is. Het laatste wat je wilt, is dat een gebruiker je app verwijdert. Daarom is het zo belangrijk dat je ze snel vertrouwd maakt met de gebruikersinterface.

Onboarding werkstromen voor mobiele apps zijn de beste manier om nieuwe gebruikers te oriënteren. Zelfs als je denkt dat je de eenvoudigste app in het universum hebt, is een snel onboardingproces de beste manier om gebruikers te behouden en meer waarde uit je mobiele applicatie te halen.

Effectieve onboarding werkstromen maken van nieuwe gebruikers fans voor de lange termijn. Of het nu gaat om het verfijnen van notificaties, het verfijnen van onboarding-schermen of het vereenvoudigen van het aanmeldingsproces, een succesvolle onboarding-ervaring voor apps komt neer op het maken van een goede eerste indruk.

Een onboarding werkstroom klinkt misschien als een extra stap, maar we beloven dat je veel voordelen zult zien met effectieve walkthroughs voor gebruikers. In deze gids leggen we het belang van het onboardingproces uit, delen we onze favoriete best practices op het gebied van onboarding en geven we je een aantal voorbeelden van onboardingflows in het wild.

Inzicht in onboarding van mobiele apps

Bouw roadmaps voor onboarding en werk naadloos samen aan de ontwikkeling van apps met ClickUp

De onboarding van mobiele apps is een proces dat nieuwe gebruikers vertrouwd maakt met uw app. Als ontwikkelaar bepaalt u de onboarding stappen die mobiele gebruikers door de sleutel functies en kern functionaliteit leiden. Onboarding-software zet de toon voor de gebruikerservaring en speelt vaak een grote rol bij de vraag of een gebruiker uw app wel of niet gebruikt.

Geen druk. 👀

Onboarding kent vele formulieren, waaronder:

Interactieve walkthroughs

Handleidingen

Tooltips

Balken voor voortgang

Alle onboarding-ervaringen voor mobiele apps moeten gebruikers op een hoog niveau door de omgeving van de app leiden, zodat die eerste interactie zo intuïtief mogelijk is. Of je nu target op technisch onderlegde gebruikers of technologie paria's, onboarding processen zijn noodzakelijk voor nieuwe gebruikers. Uiteindelijk is het doel om nieuwe gebruikers snel om te vormen tot vaardige gebruikers van de app.

We weten dat je het druk hebt met het bouwen van de eigenlijke app, maar je moet de tijd nemen om een onboarding werkstroom op te bouwen als je wilt dat mensen gebruiken wat je bouwt. Onboarding van mobiele apps heeft op veel manieren voordelen voor je bedrijf, waaronder

Snel benadrukken van de waarde en relevantie van de app, waardoor gebruikers langer blijven

Betrokkenheid van gebruikers verhogen en drop-offs verminderen. Per slot van rekening is de kans groter dat een zelfverzekerde gebruiker een langdurige gebruiker wordt

Hogere beoordelingen verdienen in de App Store en Google Play store, waardoor je je onderscheidt van de concurrentie

Verschillende soorten Mobile App Onboarding App ontwikkeling vereist meer dan een one-size-fits-all benadering. Voor verschillende apps zijn verschillende onboardingstrategieën nodig op basis van het aantal gebruikers en de belangrijkste functies. Maak een keuze uit deze onboardingstrategieën voor mobiele apps om de meest aantrekkelijke optie voor je gebruikers te vinden.

Progressieve aanpak

Bij progressieve onboarding worden de nieuwe functies geleidelijk geïntroduceerd. In plaats van gebruikers te overweldigen met tutorials, laat je gebruikers zien hoe dingen werken terwijl ze stap voor stap door de app navigeren. Dit is effectief als je app complexer is of meerdere functies heeft. In plaats van nieuwe gebruikers af te schrikken met 's werelds langste onboarding werkstroom, bied je stapsgewijze instructies zodat je ze niet overdondert met te veel informatie.

Functionele aanpak

De functionele benadering, ook bekend als functiegericht onboarding, is een kale manier om de kernfuncties van de app te laten zien. Als de functies van een app het belangrijkste verkoopargument zijn, is een functionele benadering de meest directe manier om ze bij nieuwe gebruikers te promoten. Het is een meer praktijkgerichte aanpak die gebruikers meteen het praktische gebruik van de app laat zien, met de nadruk op de sleutel functies en het algemene nut vanaf het eerste gebruik.

Voordeelgerichte benadering

De op voordelen gerichte aanpak benadrukt de waarde van de app. In plaats van de functies te benadrukken, leg je de nadruk op hoe de app het leven van de gebruiker beter of gemakkelijker maakt. Deze aanpak maakt de app waardevol voor sceptische gebruikers en creëert een sterke eerste indruk die de instelling vormt voor langdurige betrokkenheid.

Sleutelelementen van app-onboarding

Elke app onboarding-ervaring is anders omdat geen twee apps hetzelfde zijn. Toch moet de onboarding van je mobiele app deze vijf sleutelelementen bevatten om gebruikers zo efficiënt mogelijk op te leiden.

1. Welkomstfunctie

De welkomstfunctie is het eerste contactpunt tussen de app en de gebruiker. Dit zet de toon voor de gebruikerservaring, dus een goed ontworpen welkomstscherm is van het grootste belang. Je welkomstscherm moet niet alleen visueel aantrekkelijk zijn, maar ook de waarde van de app op een beknopte, aantrekkelijke manier overbrengen.

De eerste indruk is belangrijk, dus denk goed na over je ontwerp. Maak een wireframe van een paar opties met uw front-end mensen om te zien welke ontwerpen het meest effectief zijn om mensen die voor het eerst komen te verbazen. 🖼️

2. De voordelen van de app promoten

Als gebruikers geen nut zien in het gebruik van je app, zullen ze hem in een oogwenk verwijderen. De voordelen van het downloaden van de app moeten opwegen tegen de wens van een gebruiker om een opgeruimd startscherm op zijn smartphone te hebben. Dit deel van de onboarding workstroom moet jouw unieke waardepropositie communiceren en benadrukken hoe de app problemen oplost of het leven van de gebruiker verbetert.

Natuurlijk kun je de sleutel functies benadrukken, maar zorg ervoor dat gebruikers weten dat de app hun tijd waard is. Als je ze in een paar zinnen kunt samenvatten, voeg dan een casestudy of twee om te bewijzen dat je resultaten boekt.

3. Instel- en personalisatiefunctie voor gebruikers

Gebruikers van vandaag verlangen naar personalisatie, dus laat ze snel zien hoe ze de app hun eigen kunnen maken. Met deze stap verzamel je informatie van de gebruiker om de app-ervaring te optimaliseren. Door gebruikers in staat te stellen hun voorkeuren in te stellen of hun rente te kiezen, levert je app een relevantere, gebruikersgerichte ervaring vanaf het begin.

Interactieve walkthroughs of instructies

Interactieve walkthroughs zijn een handige manier om nieuwe gebruikers in minder tijd door de functies van de app te leiden. Integreer interactieve elementen, zoals doorklik tutorials of pop-up tooltips, om gebruikers een hands-on leerervaring te geven. Dit maakt onboarding veel boeiender en moedigt gebruikers aan om zo snel mogelijk aan de slag te gaan.

5. Ondersteunen en nuttige bronnen

Gebruik ClickUp Docs om prachtig geschetste SOP's, wiki's, kennisbanken en meer te maken

Het onboardingproces voor mobiele apps geeft gebruikers een algemeen startpunt, maar sommige mensen kunnen na onboarding nog vragen hebben. Laat ze niet in de steek! Ondersteun en help mensen met aanvullende vragen. Zorg voor een uitgebreid FAQ-gedeelte met SOP koppelingen, ondersteuning via chatten of ingesloten berichten in de app die hulp bieden. Controleer echter wel of deze documentatie correct is. Niets is zo vervelend als onhandige of verouderde bronnen. 📚

Best Practices voor Mobile App Onboarding

Klaar om je eigen onboarding-ervaring voor mobiele apps op te zetten? Volg deze best practices om een probleemloze ervaring te ontwerpen waar uw gebruikers blij mee zullen zijn.

Houd uw werk bij in een oplossing voor projectmanagement

Creëer de perfecte Agile werkstroom en bouw een flexibel Kanban-systeem om uw werk te visualiseren en projectmanagement te verbeteren met de bordweergave in ClickUp

Elegante ervaringen zijn belangrijk. Projectmanagement oplossingen helpen softwareteams betere gebruikerservaringen te ontwerpen die lange inwerkprocessen overbodig maken. Softwareteams vertrouwen op ClickUp niet alleen om hun werklast te beheren, maar ook om opschepperige ervaringen te ontwerpen waar hun gebruikers dol op zijn. Als je in een agile team werkt, gebruik dan ClickUp's alles-in-één Sprint functie om uw doelen in recordtijd te bereiken. Het integreert zelfs met je favoriete Git-tools, waardoor al je werk op één intuïtief platform komt. 🛠️

Waar mogelijk aanpassen

Je wilt niet dat het onboardingproces van je mobiele app een eitje wordt. Gebruikers besteden meer aandacht aan gepersonaliseerde onboarding-ervaringen, dus pas het proces aan waar mogelijk. Dat kan betekenen dat ze de mogelijkheid krijgen om van weergave te wisselen of zich op een specifieke functie te richten op basis van hun pijnpunten. Gamification is ook een leuke manier om de betrokkenheid te vergroten en de aandacht van gebruikers vanaf de eerste dag te trekken.

Test uw onboarding werkstromen regelmatig

ClickUp Sprint Velocity Cards in Dashboards geven u betere en nauwkeurigere inzichten in het voorspellen van projecten

Hoe effectief is uw onboarding van gebruikers? Tools zoals ClickUp Dashboards geven u een snelle momentopname van de betrokkenheid van gebruikers en de algemene prestaties. Maar zelfs dan is het nog steeds goed om de ervaring zelf in de gaten te houden. Stel herinneringen in om de onboarding-ervaring minstens één keer per kwartaal te testen, of elke keer dat je belangrijke updates aan de app uitvoert.

Onthoud dat de onboarding-ervaring per besturingssysteem en apparaat kan verschillen, dus test je onboarding-ervaring in meerdere omgevingen. Voorbeeld: als je zowel een iOS als Android-project hebt gemaakt controleer of de onboarding-ervaring voor beide systemen hetzelfde werkt.

Voorbeelden uit de echte wereld van succesvolle app onboarding

Theorie is leuk, maar we weten dat voorbeelden van app onboarding in de echte wereld ontwikkelaars helpen om boeiendere ervaringen op te bouwen. Hier zijn een paar voorbeelden van onze favoriete app onboarding ervaringen, plus tips om je te helpen deze te evenaren:

MyFitnessPal: Je kunt een MyFitnessPal account aanmaken met Facebook of e-mail, wat het aanmaken van een account versnelt. De welkomststroom is bijzonder behulpzaam en leidt gebruikers door de instelling van doelen, een stap-voor-stap app gids en zelfs aangepaste herinneringen. ClickUp Doelen maakt het mogelijk om 100% aanpasbare dashboards zoals deze te bouwen, zodat jij (of je gebruikers) zonder gedoe doelen kunnen bijhouden

Je kunt een MyFitnessPal account aanmaken met Facebook of e-mail, wat het aanmaken van een account versnelt. De welkomststroom is bijzonder behulpzaam en leidt gebruikers door de instelling van doelen, een stap-voor-stap app gids en zelfs aangepaste herinneringen. ClickUp Doelen maakt het mogelijk om 100% aanpasbare dashboards zoals deze te bouwen, zodat jij (of je gebruikers) zonder gedoe doelen kunnen bijhouden WhatsApp: Nadat je je telefoonnummer hebt bevestigd en je lijst met contactpersonen hebt geopend, leidt de wizard nieuwe WhatsApp-gebruikers door de functies van de app. We houden van de functie "Contacten uitnodigen", die gebruikers aanmoedigt om hun vrienden en familie mee te nemen naar WhatsApp. Verwijzingen zijn een enorme winst voor elke app, dus dit is een no-brainer om zo mogelijk op te nemen in je onboardingstroom

Nadat je je telefoonnummer hebt bevestigd en je lijst met contactpersonen hebt geopend, leidt de wizard nieuwe WhatsApp-gebruikers door de functies van de app. We houden van de functie "Contacten uitnodigen", die gebruikers aanmoedigt om hun vrienden en familie mee te nemen naar WhatsApp. Verwijzingen zijn een enorme winst voor elke app, dus dit is een no-brainer om zo mogelijk op te nemen in je onboardingstroom Slack: We vinden het geweldig hoe gebruikers bij het inwerkproces van Slack niet alleen leren hoe de app werkt, maar ook hoe ze de app precies kunnen aanpassen aan hun behoeften. Gebruikers leren hoe ze door kanalen moeten navigeren, zoeken, instellingen voor de zijbalk beheren en meer. Behoorlijk veelelk deel van ClickUp is aanpasbaardus u bent gratis in staat om weergaven, hiërarchieën en meer aan te passen aan de behoeften van uw gebruikers

Gemeenschappelijke fouten om te vermijden in Mobiele app Onboarding

Projectmanagement apps zoals ClickUp doen veel van het zware werk voor u, maar het is nog steeds mogelijk om een onboarding faux pas te maken. Houd uw gebruikers tevreden door deze veelgemaakte fouten bij het inwerken van mobiele apps te vermijden.

Ontwikkelen van niet-intuïtieve apps

Natuurlijk richten we ons hier op onboarding, maar de kwaliteit van je app heeft een directe invloed op de onboarding-ervaring van een gebruiker. De kwaliteit van projectontwikkeling heeft dus invloed op vrijwel alles.

Het is verleidelijk om een paar functies in elkaar te flansen om een app te voltooien, maar niemand wil een complexe app gebruiken die nergens op slaat. Geef vanaf het begin prioriteit aan gebruiksvriendelijke ontwerpen en ervaringen en richt je op de gebruikerservaring vanaf projectvoorstel voltooid.

Een complex onboardingproces opbouwen

Maak het onboardingproces niet te lang of ingewikkeld. Gebruikers willen graag leren hoe ze door de app moeten navigeren, maar een langdradige onboarding zal hen frustreren. Houd het bij de sleutel functies die het meest relevant zijn voor nieuwe gebruikers. 📱

Focussen op functies boven waarde

Een lijst met functies is leuk en aardig, maar wat betekenen de functies voor uw gebruikers? In plaats van te zeggen, "Krijg toegang tot 500+ sjablonen," zeg, "Bespaar gemiddeld vier uur per week."

Maar niet elke gebruiker is op zoek naar hetzelfde. Wat als je een lijst met voordelen maakt waar ze niet echt om geven? Dit kan lastig worden, dus doe een beetje publieksonderzoek om te zien wat je gebruikers uit deze app willen halen. Met een oplossing als ClickUp is het een fluitje van een cent om user journeys te creëren, klantpersona's en andere nuttige hulpmiddelen van gebruikersgegevens om te begrijpen wat "waarde" echt betekent voor uw gebruikers.

Streamline Mobiele Onboarding Werkstromen Met ClickUp

Veel ontwikkelaars zien de waarde van onboarding van mobiele apps over het hoofd. Het is verleidelijk om het over te slaan, maar een goede onboarding verhoogt de betrokkenheid van gebruikers en haalt meer ROI uit je app. Je hebt al hard gewerkt om deze app te bouwen. Waarom zou je niet meer waarde uit je inspanningen halen door een onboarding-ervaring van hoge kwaliteit voor je mobiele app te ontwerpen?

Je hoeft dit niet handmatig te doen. ClickUp helpt productmanagers en ontwikkelaars de onboarding van apps te stroomlijnen. U hoeft ons ook niet op ons woord te geloven: Meld u nu aan voor uw gratis ClickUp-werkruimte .

Veelgestelde vragen

1. Wat is onboarding in een mobiele app?

Onboarding in een mobiele app is het proces waarbij nieuwe gebruikers wennen aan een app. Dit is een kritieke fase waarin gebruikers leren hoe de app werkt. Succesvolle onboarding beïnvloedt de retentie, betrokkenheid en algehele tevredenheid van gebruikers. Elke app is anders, maar de meeste onboarding ervaringen omvatten welkomstschermen, tutorials en installatie wizards om gebruikers meer vertrouwd te maken met de app.

2. Wat zijn de beste voorbeelden van mobile app onboarding ?

MyFitnessPal, WhatsApp en Slack hebben geweldige mobiele onboarding-ervaringen.

3. Hoe maak ik een onboarding app?

Gebruik een oplossing zoals ClickUp om een intuïtieve onboarding app te maken die gebruikers een beter idee geeft van hoe ze door je app moeten navigeren. Elke onboarding app moet het volgende bevatten: