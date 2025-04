WhatsApp vs. Google Berichten: Welke app is beter?

Iedereen kent en houdt van WhatsApp. Het is praktisch de sociale lijm van ons digitale leven. Maar raad eens?

Google heeft zijn berichtenplatform stilletjes in je broekzak gestopt en de kans is groot dat je het gebruikt zonder dat je het weet.

Maak kennis met Google Messages, de vertrouwde standaard op de meeste Android-telefoons, die stilletjes al die tekstberichten veilig bewaart, van eenmalige wachtwoorden (OTP's) tot die kortingscode die je waarschijnlijk vergeet te gebruiken.

Wat onderscheidt WhatsApp en Google Messages van elkaar? Hoewel ze op elkaar lijken, hebben deze apps een aantal kleine maar significante verschillen die het verschil kunnen maken voor je persoonlijke en zakelijke communicatie.

In dit artikel vergelijken we WhatsApp en Google Berichten in detail en helpen we je beslissen welk platform echt een plaats op je startscherm verdient.

Wat is WhatsApp?

Eerst hadden we tekstberichten, toen kwam Facebook Messenger en toen werd WhatsApp de standaard app voor sms'en met zijn 2 miljard actieve gebruikers die sindsdien niet meer heeft omgekeken.

WhatsApp is een meester in het verbinden van mensen door je berichten te laten versturen en vrijwel alles te laten ontvangen: teksten, foto's, video's, documenten, locaties en in bepaalde regio's zelfs geld. Laten we eens kijken naar een aantal van de populairste functies.

Functies van WhatsApp

Wat maakt WhatsApp populair voor persoonlijke en professionele berichten?

Om te beginnen voorziet WhatsApp in bijna elke communicatiebehoefte, waardoor het een app is voor persoonlijk en zakelijk gebruik.

Hier vind je zeven van de beste functies:

Functie #1: End-to-end encryptie en privacy controle

De end-to-endencryptie van WhatsApp zorgt ervoor dat alleen jij en de persoon met wie je een bericht verstuurt je chats kunnen zien. Dit geldt ook voor gesprekken, aantekeningen en het delen van bestanden.

Bovendien kun je met privacycontroles zoals 'Chat Lock' privégesprekken beveiligen met een wachtwoord of biometrische vergrendeling, wat nog een extra beschermingslaag toevoegt.

Functie #2: Spraak- en videogesprekken met delen van het scherm

via WhatsApp Met de spraak- en videogesprekken van WhatsApp kun je gratis verbinding maken met iedereen over de hele wereld. Groepsgesprekken kunnen tot 32 deelnemers omvatten en met de nieuwe deeloptie voor schermen kun je onderweg gemakkelijk met je teamgenoten werken.

WhatsApp is natuurlijk een goede keuze geworden voor gesprekken onderweg.

Met de functie Status van WhatsApp kunnen gebruikers foto's, video's of tekstupdates plaatsen die 24 uur duren. In 2023 voegde de app 'Kanalen' toe - een uitzendtool voor merken, makers en publieke figuren om een breed publiek te bereiken, waardoor WhatsApp een sociaal voordeel kreeg.

Pro Tip: Gebruik de functie 'Uitzendlijsten' van WhatsApp om updates of promoties naar meerdere contacten tegelijk te sturen zonder een groepschat te maken. Zo kun je berichten persoonlijker houden en ervoor zorgen dat alleen ontvangers hun bericht zien.

Functie #4: Delen van bestanden en previews van documenten

Met een limiet tot 2GB voor het delen van bestanden maakt WhatsApp het verzenden van grote documenten en media een fluitje van een cent.

Bovendien kun je documenten snel bekijken voordat je ze downloadt, vooral handig voor drukke teamsamenwerkingen.

Functie #5: Groep chatten en community management

De groepschats van WhatsApp ondersteunen nu tot 1.024 deelnemers, perfect voor gemeenschappen, familiebijeenkomsten en chatsessies met teams.

Beheerders krijgen ook communitybeheertools waarmee het eenvoudiger wordt om gerelateerde groepen te koppelen, aankondigingen te plaatsen en discussies georganiseerd te houden.

Functie #6: Berichtbewerking en AI-gegenereerde stickers

via Meta Ooit een bericht verzonden en een seconde later een typefout gezien?

Met WhatsApp kun je die nu binnen 15 minuten na verzending bewerken. En voor een vleugje creativiteit kun je aangepaste stickers maken met AI. Beschrijf gewoon wat je wilt en laat de app de rest doen.

Met deze nieuwe functie kunt u tot vijf mensen privé vermelden in uw statusupdates. Alleen de vermelde contactpersonen ontvangen een melding, waardoor het ideaal is voor gerichte updates.

Pro Tip: Als je een freelance artiest bent, kun je deze functie gebruiken om specifieke clients te vermelden in statusupdates met beelden van Lopende werkzaamheden, zodat ze deze als eerste zien zonder dat je een direct bericht hoeft te sturen.

Functie #8: WhatsApp Business-catalogi

via WhatsApp

Met de functie WhatsApp Business-catalogus kunnen bedrijven rechtstreeks in de app een digitale winkelpui maken waarin ze producten of diensten kunnen tonen aan potentiële klanten zonder dat ze een voltooide website nodig hebben.

Eigenaars van bedrijven kunnen items oplijsten met foto's, beschrijvingen, prijzen en links die gemakkelijk toegankelijk zijn via het chatscherm.

voorbeeld: Een kledingboetiek kan de functie Catalogus van WhatsApp Business gebruiken om de nieuwste collecties weer te geven. Klanten kunnen items, prijzen en beschrijvingen weergeven in de chat, waardoor het eenvoudig is om nieuw binnengekomen items of seizoensuitverkopen te ontdekken. Als een klant iets ziet dat hij leuk vindt, kan hij de winkel rechtstreeks een bericht sturen voor meer informatie of om een bestelling te plaatsen.

WhatsApp Prijzen

WhatsApp Persoonlijk : Free

: Free WhatsApp Business app : Free

: Free WhatsApp Business API: Aangepaste prijzen

Wat is Google Berichten?

Google Messages is Google's versie van iMessage, een messaging app die ouderwetse tekstberichten combineert met moderne RCS (Rich Communication Services).

Wacht, wat is RCS?

RCS, of Rich Communication Services, is als tekstberichten op steroïden. Terwijl de laatste beperkt is tot basistekst en berichten van 160 tekens, biedt RCS een moderne berichtenervaring met delen van media van hoge kwaliteit, leesbevestigingen, type-indicatoren en zelfs end-to-end-encryptie op ondersteunde netwerken.

Voor gebruikers van Android-telefoons verandert RCS basis tekstberichten in iets dat meer lijkt op instant messaging .

Hiermee kun je verbinding houden via Wi-Fi of mobiele data, grote foto's en video's delen en genieten van het soort interactieve functies die messaging boeiender maken.

Bovendien ondersteunen steeds meer providers en landen RCS, waardoor het een universele berichtenstandaard wordt.

Functies van Google Berichten

Na het bereiken van 1 miljard RCS gebruikers in 2023, heeft de Google Messages app een aantal spannende nieuwe functies uitgebracht.

Laten we ze een voor een bekijken:

Functie #1: Automatisch verwijderen van OTP's (One-Time Passwords)

Een van de grootste uitdagingen van Google Messages was dat alle OTP's daar terechtkwamen.

Maar je kunt nu afscheid nemen van onoverzichtelijke berichten met OTP's die zich opstapelen door de functie 'Automatisch verwijderen van OTP's na 24 uur' in te schakelen bij Instellingen > Berichtenorganisatie. Op deze manier verdwijnt elk eenmalig wachtwoord na 24 uur.

Weet je dat: Google Messages verbetert zijn scamdetectiemogelijkheden om gebruikers te beschermen tegen frauduleuze pakketbezorging en werkgerelateerde berichten. Door gebruik te maken van on-device machine learning kan de app verdachte teksten identificeren en automatisch naar je spam map verplaatsen of een waarschuwing geven.

Functie #2: Plan tekstberichten om later te versturen

via Google Het is niet erg als je moeite hebt met het onthouden van verjaardagen.

Met Google Messages kun je teksten van tevoren inplannen - typ gewoon je bericht, houd de knop Verzenden ingedrukt en kies een tijd.

Het is perfect om herinneringen bij te houden of om iemand te imponeren met je (schijnbaar) perfecte timing.

Functie #3: Reacties toevoegen aan een tekstbericht

via Google

Denk je dat emoji-reacties alleen voor iMessage zijn? Denk opnieuw!

Met Google Messages kun je op teksten reageren door lang op een bericht te drukken en een emoji te selecteren.

Android gebruikers krijgen de reactie direct in het chatten, terwijl iPhone gebruikers een apart bericht ontvangen met de tekst "[emoji] to [message]." Leuk, toch?

Functie #4: Gesprekken bovenaan vastmaken

Als je met veel mensen chat, ziet je lijst met gesprekken er misschien chaotisch uit.

Gelukkig kun je met Google Berichten maximaal vijf gesprekken bovenaan je lijst vastmaken.

Druk lang op een gesprek, tik op het speldpictogram en je verliest je favorieten nooit meer uit het oog.

Functie #5: Tekstberichten hardop voorlezen

Wil je handsfree werken? Google Assistant kan je berichten hardop voorlezen als je zegt: "Lees mijn berichten."

Dit werkt met elke messaging app zolang het bericht in je notificatie staat, en je kunt zelfs antwoorden met je stem.

Pro Tip: Maak een back-up van je berichten op Google Drive voordat je van telefoon wisselt, zodat je ze gemakkelijk kunt herstellen op je nieuwe toestel. Ga naar Instellingen > Systeem > Back-up, schakel Back-up naar Google Drive in en tik op Nu back-uppen. Zo zijn al je teksten veilig en klaar voor overdracht!

Functie #6: Deel je locatie in een tekstbericht

Net als bij WhatsApp kun je de "Waar ben je?"-teksten op Google Berichten vermijden door je locatie rechtstreeks in Google Berichten te delen.

Tik op de plusknop, selecteer 'Locatie' en stuur een link via Google Maps. Het is snel, nauwkeurig en bespaart iedereen een paar berichten.

Functie #7: Photomoji

Met Photomoji kun je aangepaste reacties maken van je favoriete foto's met behulp van Google AI.

Maak van een kiekje van jou of je huisdier een reactie, sla hem op en laat je vrienden hem ook gebruiken in groepschats - want wie wil er nou geen unieke reactiebibliotheek?

Functie #8: Schermeffecten

Met Schermeffecten kun je geanimeerde reacties sturen met specifieke woorden zoals "het sneeuwt" of "gefeliciteerd"

Stuur deze trefwoorden en het scherm barst uit in een animatie. Het is een leuke zoektocht naar paaseieren om alle 15+ verborgen effectmeldingen te ontdekken.

Google Berichten prijzen

Gratis

RCS Business Messaging: Free (Telecommunicatiemaatschappijen en hun filialen kunnen kosten in rekening brengen)

WhatsApp vs. Google Berichten: Functies vergeleken

Zowel WhatsApp als Google Messages zitten boordevol functies om chatten slimmer, sneller en veel leuker te maken.

WhatsApp houdt het klassiek met een aantal serieuze privacymaatregelen en gebruiksgemak. Google Messages, aangedreven door RCS, is er ondertussen op uit om het bescheiden tekstbericht terug te brengen naar de jaren 2020.

Hier is een vergelijking tussen WhatsApp en Google Messages om te zien welke app uitblinkt op sleutelgebieden:

Functie #1: End-to-endencryptie

Winnaar: WhatsApp

WhatsApp is al lang voorstander van end-to-endencryptie en beveiligt alles, van teksten tot gesprekken en het standaard delen van bestanden. Het is dan ook geen verrassing dat deze ronde van de vergelijking tussen WhatsApp en Google Messages naar de app Meta gaat.

Google Messages biedt ook end-to-end versleuteling voor chats met RCS, maar RCS wordt nog niet door alle providers of regio's ondersteund, waardoor WhatsApp de betrouwbaardere keuze is voor wie op zoek is naar waterdichte privacy.

Functie #2: Spraak- en videogesprekken

Winnaar: WhatsApp

Als het aankomt op spraak- en videogesprekken, spant WhatsApp de kroon. Met ondersteuning tot 32 personen voor groepsgesprekken en gratis internationaal bellen voelt WhatsApp aan als een mini-vergaderapp.

Google Berichten daarentegen is afhankelijk van de integratie met Google Meet voor videogesprekken - geweldig als je al een gebruiker van Meet bent, maar het is niet zo naadloos als het ingebouwde bellen van WhatsApp.

Functie #3: Aanpassingen en reacties

Winnaar: Google Berichten

Met Google Messages kun je jezelf echt uitdrukken. Met opties zoals aangepaste kleuren, Photomoji voor persoonlijke reacties en geanimeerde schermeffecten, geeft Google Messages persoonlijkheid aan je chats.

WhatsApp biedt basisreacties en aangepaste achtergronden, maar de AI-effecten van Google voegen een leuk, modern tintje toe voor wie van personalisering houdt.

Functie #4: Delen van bestanden en media

Winnaar: Gelijkspel. Google Berichten (voor mediakwaliteit), WhatsApp (voor flexibiliteit)

Google Messages, met RCS, stelt gebruikers in staat om afbeeldingen en video's met een hoge resolutie te versturen - tot ziens, pixelige memes.

WhatsApp ondersteunt echter een breder bereik aan mediatypen en bestandsgroottes tot 2GB, waardoor het veelzijdiger is voor het delen van grote bestanden of meerdere formats.

Functie #5: Reacties op berichten

Winnaar: Google Berichten

Google Messages tilt reacties naar een hoger niveau door gebruikers in staat te stellen te reageren met emoji naar keuze en geanimeerde effecten toe te voegen zoals Reaction Effects.

Functie #6: Desktop- en webtoegang

Winnaar: WhatsApp

Beide apps ondersteunen chatten op desktop-apps, maar WhatsApp Web voelt meer ingeburgerd en heeft geen RCS nodig voor volledige functie.

Google Messages biedt ook een webversie, maar deze is beperkt door RCS-compatibiliteit, waardoor WhatsApp de beste dienst is voor naadloos chatten tussen verschillende apparaten.

Functie #7: Delen van locaties

Winnaar: WhatsApp

WhatsApp maakt het delen van je locatie in realtime eenvoudig door je updates te laten delen voor een bepaalde tijd (15 minuten, 1 uur of 8 uur).

Aan de andere kant heeft Google Messages delen van locaties via Google Maps, maar dat is iets eenvoudiger. Voor vergaderingen op reis of updates van locaties is WhatsApp flexibeler.

Functie #8: Spambescherming

Winnaar: Google Berichten

De laatste ronde van de confrontatie tussen WhatsApp en Google Messages gaat naar de laatste.

Google Messages maakt gebruik van on-device machine learning om potentiële spam te blokkeren, waarbij verdachte berichten automatisch worden gemarkeerd zonder dat dit ten koste gaat van de privacy.

WhatsApp biedt ook rapportage van spam, maar Google's proactieve detectie van zwendel geeft het een voorsprong voor degenen die veel teksten ontvangen van onbekende afzenders.

WhatsApp vs. Google Berichten op Reddit

Redditors zijn verdeeld over WhatsApp vs. Google Messages. Redditors wijzen erop dat de voorsprong van WhatsApp ligt in de gepolijste functies zoals spraak- en videogesprekken, hoge limieten voor deelnemers aan groepsgesprekken en betrouwbare synchronisatie tussen apparaten.

Een gebruiker vermeldde bijvoorbeeld hoe de eenvoud en integratie van WhatsApp ervoor zorgen dat het "een app is waarvan ik me niet kan voorstellen dat ik hem niet heb"

Aan de andere kant beweren fans van Google Messages dat de RCS-mogelijkheden (Rich Communication Services) van de app ervoor zorgen dat het voelt als iMessage voor Android, met leesbevestigingen, delen van media in hoge resolutie en unieke deelopties zoals kleurenthema's en geanimeerde emoji's.

Een Redditor deelde zijn ervaring met Google Messages op een Galaxy-toestel en prees de strakke, aanpasbare UI en "tap-back" reacties van de app.

Echter, sommige gebruikers nog steeds gefrustreerd door Google's gebrek aan RCS-ondersteuning bij alle providers, waarbij een gebruiker klaagde: "Ik vind het geweldig, maar RCS is gewoon nog niet overal betrouwbaar."

Vergadering ClickUp: het beste alternatief voor WhatsApp en Google Messages

Laten we eerlijk zijn: chatten op het werk via WhatsApp of Google Messages kan een rommeltje worden.

WhatsApp is weliswaar populair, maar is niet echt gemaakt voor professioneel gebruik. En ook al belooft het privacy, het is moeilijk om de eerdere problemen met de privacy van Meta te negeren.

Bovendien kunnen chats als WhatsApp en Google Messages ongelooflijk afleidend zijn, met constante notificaties van verschillende bronnen.

Dus wat is een goede Google Berichten alternatief dat kan whatsApp vervangen ook?

Vergadering ClickUp -stap erin als de echte 'alles app' voor werk, die productiviteitstools en chatten voor samenwerking combineert in één keurig pakket.

ClickUp's one up #1: ClickUp Chatten

Stel je voor dat je nooit meer van app hoeft te wisselen om projectdetails te vinden of taken te maken op basis van een chat. ClickUp chatten biedt die luxe door gesprekken, taken en projecten op één plaats samen te voegen.

ClickUp Chat elimineert ook "toggle tax" - de tijd en productiviteit die verloren gaat door het schakelen tussen platforms.

Waarom ClickUp Chat belangrijk is

Context gesynchroniseerd : Alle gesprekken, taken en projecten leven samen, dus het is niet nodig om chatgegevens in een taak te plakken - alles blijft met elkaar verbonden. Met Synced Threads blijven gekoppelde chats uitgelijnd met taken en kunt u de tijdlijn van uw hele project naadloos bijhouden

: Alle gesprekken, taken en projecten leven samen, dus het is niet nodig om chatgegevens in een taak te plakken - alles blijft met elkaar verbonden. Met Synced Threads blijven gekoppelde chats uitgelijnd met taken en kunt u de tijdlijn van uw hele project naadloos bijhouden Taken aanmaken met AI : Maak direct Taken aan vanuit chatberichten, voltooid met context en deadlines zonder handmatige invoer. ClickUp Brain stelt u in staat om een centrale kennis hub te creëren waar iedereen toegang heeft tot sleutel inzichten, brainstorms en FAQ

: Maak direct Taken aan vanuit chatberichten, voltooid met context en deadlines zonder handmatige invoer. ClickUp Brain stelt u in staat om een centrale kennis hub te creëren waar iedereen toegang heeft tot sleutel inzichten, brainstorms en FAQ Gerichte communicatie: Aanpasbare notificaties en FollowUps™ houden u alleen op de hoogte van de belangrijkste gesprekken, zodat u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is. U kunt ook belangrijke chats vastmaken, secties maken voor georganiseerde gesprekken en Direct Messages gebruiken voor privé of één-op-één gesprekken

voorbeeld: Uw team is aan het brainstormen over een productlancering in ClickUp Chat en iemand stelt voor: "We hebben een social media-campagne nodig." Met een simpele klik verandert dat idee in een uitvoerbare Taak, voltooid met deadlines en details-geen extra inspanning nodig. Elke Taak blijft gekoppeld aan het gesprek waar hij begon, zodat iedereen de context en doelen in het oog houdt.

Extra functies voor samenwerking binnen ClickUp Chat

SyncUps voor gesprekken : Houd audio- en videogesprekken met maximaal 200 deelnemers rechtstreeks vanuit Chat, zodat u projecten gemakkelijk in realtime kunt bespreken zonder apps van derden nodig te hebben

: Houd audio- en videogesprekken met maximaal 200 deelnemers rechtstreeks vanuit Chat, zodat u projecten gemakkelijk in realtime kunt bespreken zonder apps van derden nodig te hebben Automatisering : Automatiseer terugkerende taken binnen chats, zoals de instelling van herinneringen, het plannen van berichten of het automatisch toewijzen van taken, waardoor je team tijd bespaart op handmatige follow-ups

: Automatiseer terugkerende taken binnen chats, zoals de instelling van herinneringen, het plannen van berichten of het automatisch toewijzen van taken, waardoor je team tijd bespaart op handmatige follow-ups AI CatchUp en Samenvatten: AI zorgt voor een snelle samenvatting van gemiste berichten en de functie Samenvatten vat lange discussies samen tot sleutelpunten, zodat u sneller kunt bijpraten zonder hele chatgeschiedenissen door te hoeven spitten

ClickUp's one up #2: ClickUp Clips

We zijn er allemaal wel eens geweest - verdwaald in eindeloze threads met reacties, terwijl we iets probeerden uit te leggen om alleen maar meer verwarring te zaaien.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-223.png ClickUp Clips Hub: WhatsApp vs. Google Berichten /$$$img/

houd je video's georganiseerd met ClickUp's Clips Hub_

Met ClickUp clips , die hoofdpijn is voorbij. In plaats van lange verklaringen uit te typen, kunt u nu binnen enkele seconden een schermopname delen, zodat uw team precies ziet wat u ziet.

Bovendien kunt u clips direct in Taken invoegen, ClickUp Brain's Taak AI sleutel inzichten laten verkrijgen en alles georganiseerd houden in de Clips Hub.

Pro Tip: Gebruik ClickUp Clips om complexe werkstromen of stappen voor probleemoplossing op te nemen en sla ze op in de Clips Hub voor toekomstig gebruik. Zo heeft uw team altijd snel toegang tot handleidingen of uitleg, wat tijd bespaart en het aantal herhaalde vragen vermindert.

ClickUp's one-up #3: Toegewezen opmerkingen

Delegeren is moeilijk. Soms wijst u een Taak toe en verdwijnen uw instructies in het niets.

Taakgerelateerde gesprekken beheren kan een uitdaging zijn - er worden opmerkingen gemist, details vergeten en voor u het weet, valt alles uit elkaar.

In deze situaties moet je diep ademhalen en de ClickUp's toegewezen opmerkingen dit frontaal aanpakken.

Met deze functie kunt u direct in de thread van de taak items aan specifieke leden van het team toewijzen.

Heb je snel een antwoord of follow-up nodig? Geen probleem. De leden van het team kunnen ter plekke reageren, opmerkingen oplossen of opnieuw toewijzen.

Ook lezen: 15 Gratis sjablonen voor projectcommunicatieplannen: Excel, Word & ClickUp

ClickUp's one up #4: ClickUp Whiteboards

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Whiteboards.gif ClickUp Whiteboard: WhatsApp vs. Google Berichten /$$$img/

ideeën brainstormen, inzichten delen en moeiteloos samenwerken met ClickUp Whiteboards_ ClickUp Whiteboards breng de magie van een fysiek whiteboard naar de digitale ruimte.

Het resultaat is een interactieve visuele ervaring die teamsamenwerking in realtime verandert .

Denk hierbij aan brainstormen over ideeën, het in kaart brengen van complexe werkstromen of het ontwerpen van communicatiestromen. Visuele communicatie doorbreekt ruis en maakt het makkelijker om complexe ideeën over te brengen zonder eindeloze uitleg.

Bovendien kunnen de Whiteboards van ClickUp direct met Taakbeheer worden geïntegreerd, zodat ze ook als Taak-taak kunnen worden gebruikt samenwerkingssoftware voor projectmanagement -Taken in realtime toewijzen en bijwerken.

ClickUp heeft ons team geholpen om te communiceren met een team op afstand in verschillende tijdzones en te weten wat er gaande is in het project zonder onnodige vergaderingen te houden of mensen om informatie te vragen via e-mail of Slack. De functie Whiteboard helpt ons bij het brainstormen over processen en workflows en bij het in realtime toewijzen van Taken.

Danielle Bush, projectmanager bij EDforTech

ClickUp one up #5: ClickUp Collaboration Detection ClickUp's samenwerkingsdetectie laat u uw teamgenoten in realtime bijhouden.

Of u nu documenten bewerkt, taken bijwerkt of een snelle opmerking achterlaat, ClickUp houdt iedereen synchroon zonder op elkaars werk te stappen.

Stel je voor: geen mysterieuze bewerkingen of per ongeluk overschreven documenten meer. U weet meteen wie de documenten weergeeft, typt of wijzigingen aanbrengt.

Zo werkt het:

Zie type- en bewerkingen live : Bekijk teamgenoten terwijl ze typen of bewerkingen uitvoeren in realtime, zodat je nooit uit de running bent

: Bekijk teamgenoten terwijl ze typen of bewerkingen uitvoeren in realtime, zodat je nooit uit de running bent Onmiddellijke feedback op elk platform : Alle updates - opmerkingen, statuswijzigingen, bewerkingen van taken - worden direct vernieuwd, of u nu op desktop, mobiel of het web bent

: Alle updates - opmerkingen, statuswijzigingen, bewerkingen van taken - worden direct vernieuwd, of u nu op desktop, mobiel of het web bent Eenvoudig delen: Deel een document via een URL en bewerk zonder overlap met behulp van ClickUp Documenten ### ClickUp one up #6: ClickUp Brain

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-395-1400x652.png ClickUp Brein: WhatsApp vs. Google Berichten /$$$img/

taakupdates automatiseren, statusrapporten genereren en kostbare tijd besparen met ClickUp AI_ ClickUp Brein is de AI-assistent waarvan je niet wist dat je hem nodig had, maar als je hem eenmaal hebt geprobeerd, is er geen weg meer terug.

Vraag maar aan Phillip Quinlan, hoofd operationele innovatie aan het University College Dublin!

ClickUp Brain zorgt voor een revolutie in onze werkstroom... de tool om chatten samen te vatten vat discussies efficiënt samen voor duidelijkheid en actie.

Phillip Quinlan, University College Dublin

Dus, wat maakt ClickUp Brain de ultieme sidekick?

Slimmer schrijven : Moet u een perfecte zin maken in Docs? ClickUp Brain biedt suggesties om uw woorden te laten schitteren

: Moet u een perfecte zin maken in Docs? ClickUp Brain biedt suggesties om uw woorden te laten schitteren Werkstromen automatiseren : ClickUp Brain kan automatisch taken aanmaken, deadlines instellen en teamleden toewijzen, allemaal op basis van uw instellingen

: ClickUp Brain kan automatisch taken aanmaken, deadlines instellen en teamleden toewijzen, allemaal op basis van uw instellingen Versla de overdaad aan informatie: Van lange documenten tot samenvattingen van chatten, ClickUp Brain vat alles wat u moet weten snel samen

Installeren, aanmelden, samenwerken: Communicatie is zo eenvoudig met ClickUp

Rosana Hungria, Project Manager, is het ermee eens dat het vervangen van andere messaging apps door ClickUp de productiviteit van teams kan veranderen.

Zoals ze het zegt: "ClickUp verplaatst alle communicatie van verschillende kanalen zoals e-mails, chats en WhatsApp naar één plek. Je weet dus waar je moet zijn om de informatie te vinden die je nodig hebt."

In tegenstelling tot de chats met één doel van WhatsApp of de beperkte aanpassingen van Google Messages, integreert ClickUp al je berichten met samenwerkingstools, AI-gestuurde samenvattingen en naadloze notificaties, waardoor je minder wordt afgeleid.

Met ClickUp gaat er nooit een bericht of taak verloren en elke update wordt in realtime vernieuwd op alle apparaten.

Bent u klaar om productiever te worden? Meld u aan op ClickUp vandaag nog gratis!