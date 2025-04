11 Gratis sjablonen voor bestelformulieren voor t-shirts

Iedereen is dol op je aangepaste T-shirts en je bent klaar om je bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Maar in plaats van je te concentreren op groei, verzuip je in een puinhoop van gekrabbelde bestellingen en chaotische spreadsheets.

Laat operationele chaos je niet tegenhouden!

Sjablonen voor T-shirt bestellingen zijn er om je te helpen. Ze helpen bij het standaardiseren van het proces voor het bijhouden van bestellingen om tijdige leveringen te garanderen en, nog belangrijker, om uw klanten tevreden te houden.

Laten we eens kijken naar de 11 beste sjablonen voor T-shirt bestelformulieren om je te helpen je bedrijf uit te breiden.

Wat zijn sjablonen voor T-shirt bestelformulieren?

Sjablonen voor T-shirt bestelformulieren zijn ontworpen formulieren die het verzamelen en beheren van T-shirt bestellingen vereenvoudigen. Deze sjablonen bevatten relevante velden zoals de naam van de klant, contactgegevens, grootte, kleur, hoeveelheid en betalingsgegevens, waardoor handmatig bijhouden niet meer nodig is.

Of je nu een gebeurtenis op school organiseert, geld inzamelt voor een team of merchandise bestelt voor een bedrijf, de sjablonen voor T-shirt bestelformulieren houden alles georganiseerd en zorgen voor een soepele levering van bestellingen.

Wat maakt een goed sjabloon voor een T-shirt bestelformulier?

Hier zijn een paar dingen die een goed sjabloon voor een T-shirt bestelformulier maken:

Uitgebreide en duidelijke velden: Een degelijk T-shirt sjabloon bestelformulier moet alle essentiële informatie bevatten - de naam van de klant, contactgegevens, afleveradres, bestelgegevens en ontwerpdetails. Brownie points voor een extra sectie voor klanten om speciale aantekeningen toe te voegen

Een degelijk T-shirt sjabloon bestelformulier moet alle essentiële informatie bevatten - de naam van de klant, contactgegevens, afleveradres, bestelgegevens en ontwerpdetails. Brownie points voor een extra sectie voor klanten om speciale aantekeningen toe te voegen Gebruiksvriendelijke layout en ontwerp: Niemand wil worstelen met een rommelig formulier voor bestellingen. Het sjabloon moet een schone, gemakkelijk te volgen layout hebben met duidelijke labels en georganiseerde secties voor mensen om relevante details in te vullen

Niemand wil worstelen met een rommelig formulier voor bestellingen. Het sjabloon moet een schone, gemakkelijk te volgen layout hebben met duidelijke labels en georganiseerde secties voor mensen om relevante details in te vullen Geïntegreerde prijs- en totaalberekeningen: Een formulier moet prijsinformatie bevatten en automatisch de totale waarde van de bestelling berekenen. Dit bespaart tijd voor zowel de klant als je team en maakt het hele bestelproces eenvoudig

Een formulier moet prijsinformatie bevatten en automatisch de totale waarde van de bestelling berekenen. Dit bespaart tijd voor zowel de klant als je team en maakt het hele bestelproces eenvoudig Functies voor het bijhouden en beheren van bestellingen: Een goed sjabloon voor een bestelformulier moet het ook mogelijk maken om bestellingen naadloos bij te houden, door middel van unieke bestelnummers of referentiecodes

Op zoek naar inspiratie? Hier is een throwback naar de ClickUp's Welcome Swag Bags uit 2022

11 sjablonen voor bestelformulieren voor t-shirts

Laten we nu eens kijken naar de 11 beste sjablonen voor T-shirt bestelformulieren.

1. ClickUp Product Bestel Formulier Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image7-22.png ClickUp Product Bestel Formulier Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-205346443&department=operations Dit sjabloon downloaden /cta/

Volgens onderzoek door Baymard,

22% van de klanten

verlaten hun winkelwagentje vanwege complexe of langdurige afrekenprocessen. Dit heeft een aanzienlijke invloed op de inkomsten van bedrijven.

Met de

ClickUp Product bestel formulier sjabloon

kunt u dit probleem oplossen. De Formulier weergave van het sjabloon biedt een eenvoudig, aanpasbaar formulier voor het verzamelen van bestelgegevens van klanten.

Met de Lijstweergave nieuwe bestellingen, kun je alle binnenkomende bestellingen op één plek beheren en de verzendkosten bepalen. Het mooiste is dat je de status van alle bestellingen in realtime kunt bijhouden. Bekijk welke bestellingen zich in de verpakkingsfase bevinden, onderweg zijn of geleverd zijn en krijg volledige zichtbaarheid in uw toeleveringsketen.

Dit sjabloon helpt u hierbij:

Je bestelproces georganiseerd en stressvrij te houden

Alle bestelgegevens op één plek beheren en tijdig updates naar uw klanten sturen

Inzicht krijgen in de koopgewoonten en voorkeuren van uw klanten

Ideaal voor: Kleine tot middelgrote T-shirt bedrijven, productmanagers en logistieke teams die het orderverwerkingsproces willen stroomlijnen.

2. ClickUp Bestellingen & Inventaris

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image3-1.png ClickUp Bestellingen & Inventaris https://app.clickup.com/signup?template=t-110494721&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Zonder een efficiënt systeem bestaat er altijd het risico van voorraadtekorten of te grote voorraden, wat gevolgen kan hebben voor de omzet van uw bedrijf. De

ClickUp sjabloon voor bestellingen en voorraden

maakt een soepel voorraadbeheer mogelijk en organiseert alle

bestellingen

op één plaats.

Je kunt taken aanmaken voor elke bestelling en deze toewijzen aan specifieke leden van het team om de voorraad soepel bij te houden. Het sjabloon helpt je ook om de live voorraadniveaus te bewaken via automatisering en zorgt voor een soepele coördinatie met leveranciers.

Waarom deze sjabloon nuttig is:

Biedt een georganiseerde aanpak van voorraadbeheer en bestellingen

Biedt een duidelijk overzicht van de voorraadniveaus voor een soepel beheer van bestellingen

Maakt het gemakkelijker om prioriteit te geven aan e-mails, telefoontjes, taken en to-dos met betrekking tot inkoop

🌟 Ideaal voor: T-shirt eigenaren, retailers, inkoopteams en operations managers die bulk T-shirt bestellingen beheren.

3. ClickUp Wijzigingsformulier Formulier

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Change-Order-Form-for-Renovations-Template.png ClickUp Wijzigingsformulier voor renovatie sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-205470734&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Stel, een klant bestelde 10 T-shirts in medium grootte en wil er later 4 veranderen in grootte small. Een andere klant wil zijn T-shirt ruilen voor een ander ontwerp. Een nieuwe klant wil de locatie van levering van zijn bestelling wijzigen.

Hoe houdt u al deze wijzigingen bij en zorgt u voor een correcte levering van de bestelling?

De

ClickUp Wijzigingsformulier Formulier

kan dit laten gebeuren. Hoewel het sjabloon in de eerste plaats is ontworpen om renovatiewijzigingen voor bouwprojecten bij te houden, kun je het sjabloon ook aanpassen en klanten vragen om wijzigingen in hun bestelling in T-shirt.

Klanten kunnen het formulier voor de wijzigingsopdracht invullen en je kunt de status van elke wijzigingsaanvraag eenvoudig bijhouden in de Wijzigingsopdrachtweergave om de klanttevredenheid te verhogen. U kunt ook de Priority View gebruiken om prioriteit te geven aan wijzigingsopdrachten op basis van urgentie en belang.

Dit sjabloon helpt u:

Orderwijzigingen documenteren, zodat er geen verwarring ontstaat in de details van de bestelling

De kans op fouten bij bestellingen verkleinen

Ervoor zorgen dat gewijzigde bestellingen tijdig en nauwkeurig worden uitgevoerd, waardoor de klantloyaliteit toeneemt

🌟 Ideaal voor: T-shirtbedrijven die wijzigingen in bestellingen van klanten efficiënt willen beheren en bijhouden, zodat deze tijdig en nauwkeurig kunnen worden uitgevoerd.

4. ClickUp bestelformulier sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image5-1.png ClickUp Bestelformulier voor bevoorrading | Sjabloon bestelformulier voor tshirts https://app.clickup.com/signup?template=t-205355714&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Abonnement op nieuwe aangepaste T-shirts voor je team? Coördineren met leveranciers kan overweldigend voelen, maar de

ClickUp bestelformulier sjabloon

vereenvoudigt het proces.

Dit sjabloon helpt u om alle details van bestellingen op één plaats te organiseren. Het is perfect voor het beheer van niet alleen T-shirts, maar al uw kantoorbenodigdheden. U kunt contactgegevens van leveranciers, betalingsvoorwaarden en tijdlijnen voor leveringen toevoegen om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt en met minder heen-en-weergeloop.

Met dit sjabloon kunt u:

Het aanvraag- en goedkeuringsproces voor bestellingen van T-shirts stroomlijnen

Aangevraagde T-shirts en benodigdheden van verschillende afdelingen bijhouden

De kans op vergissingen of dubbele bestellingen verkleinen, zodat de activiteiten soepel verlopen

🌟 Ideaal voor: Kantoormanagers, supply chain coördinatoren en teamleiders die leveringsaanvragen verwerken en een betrouwbaar systeem nodig hebben om georganiseerd te blijven.

5. ClickUp sjabloon voor orderverwerking

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/5511e0a1-1000.png ClickUp sjabloon voor orderverwerking https://app.clickup.com/signup?template=t-4389467&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Efficiënte orderverwerking is meer dan een proces: het is de ruggengraat van klanttevredenheid en bedrijfsreputatie. De

ClickUp sjabloon voor orderverwerking

helpt teams de status van elke bestelling in een T-shirt bij te houden vanaf het moment dat de bestelling wordt geplaatst tot aan de levering.

met de *Board View kunt u het orderverwerkingsproces visualiseren, fouten verminderen en de klanttevredenheid verhogen. U kunt ook de vraag naar producten bijhouden met de Product Demand View en uw productieprocessen optimaliseren.

Met dit sjabloon kunt u:

Een duidelijke, stapsgewijze weergave krijgen van de status van elke bestelling

Taken coördineren tussen teams en knelpunten in het orderverwerkingsproces voorkomen

Transparantie bevorderen zodat alle betrokkenen de volgende stappen en verantwoordelijkheden kennen

ideaal voor: Magazijnteams, specialisten op het gebied van orderverwerking en e-commerce managers die op een gestructureerde manier de verwerking en levering van bestellingen willen beheren.

6. ClickUp Bedrijf Swag Bestellingen Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image1-19.png ClickUp Company Swag Bestellingen Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-6489920&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Swag-bestellingen kunnen meer doen dan alleen leuke merchandise leveren - ze helpen de teamgeest te stimuleren, memorabele gebeurtenissen te creëren en werknemers zich gewaardeerd te laten voelen. Maar laten we eerlijk zijn: het kan een uitdaging zijn om deze bestellingen te verwerken, vooral wanneer meerdere afdelingen verschillende verzoeken hebben.

Dat is waar de

ClickUp bedrijfsbestellingen sjabloon

komt goed van pas. Het helpt u bij het organiseren, bijhouden en uitvoeren van bestellingen voor T-shirts zonder dat u zich zorgen hoeft te maken. Of het nu gaat om evenement giveaways, aangepaste kleding of welkomstpakketten voor werknemers, deze sjabloon zorgt ervoor dat er geen bestelling wordt gemist.

Waarom dit sjabloon handig is:

Centraliseert t-shirt aanvragen en stroomlijnt het ontwerp- en productieproces

Maakt bijhouden en afhandelen eenvoudig en stressvrij

Helpt bij voorraadbeheer, zodat je nooit wordt verrast als de voorraad opraakt

Ideaal voor: HR Teams, office managers en gebeurtenis coördinatoren die een gemakkelijke manier willen om aan te passen hoe om te gaan met bestellingen van merchandise.

7. ClickUp sjabloon voor verkooptracker

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-337.png ClickUp's sjabloon voor verkooptracker https://app.clickup.com/signup?template=t-182104365&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De

ClickUp sjabloon voor verkooptracker

helpt u inzicht te krijgen in de T-shirtverkoop in realtime om Kooppatronen en -gedrag van klanten te identificeren. Bovendien kunt u met het sjabloon de maandelijkse verkoop voor verschillende soorten T-shirts bijhouden en verkoopdoelen bewaken. Met deze

sjabloon

kun je duidelijke maandelijkse targets instellen, winstmarges beoordelen en het rendement in de gaten houden zonder het typische heen-en-weer geloop tussen verschillende documenten.

Waarom deze sjabloon nuttig is:

Deel uw verkoopgegevens op om het beheer van bestellingen te optimaliseren

Houd uw team op één lijn met gedeelde verkoopdoelen en transparante statistieken

Stroomlijn de rapportage zodat u minder tijd besteedt aan het doorspitten van gegevens en meer tijd hebt om strategische beslissingen te nemen

🌟 Ideaal voor: Sales teams, eigenaren van T-shirt bedrijven en business managers die hun productieproces willen optimaliseren.

8. ClickUp Formulier voor betaling sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Payment-Form-Template.jpg ClickUp sjabloon voor betalingsformulier https://app.clickup.com/signup?template=t-205379878&department=finance-accounting Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Al uw bestellinggegevens staan op één blad. Maar wanneer het aankomt op het berekenen van het totaalbedrag voor elke bestelling, heb je geen idee.

Daarom hebt u de

ClickUp sjabloon voor betalingsformulier

. Het verzamelt alle details van bestellingen en betalingsgegevens op één blad, zodat u niet van tabblad hoeft te wisselen. Of u nu betalingsgegevens moet bijhouden of de status van bestellingen moet controleren, deze sjabloon beheert alles op één plek, waardoor de bedrijfsefficiëntie verbetert.

Waarom deze sjabloon nuttig is:

Biedt een eenvoudige manier om betalingsinformatie van clients te loggen en te beheren

Biedt een duidelijke weergave van uitstaande en voltooide betalingen, zodat u op de hoogte blijft van uw financiën

Helpt het heen-en-weergeloop met clients te verminderen door records van online betalingen te centraliseren

🌟 Ideaal voor: Alle T-shirt bedrijven die het beheer van bestellingen en het bijhouden van betalingen willen stroomlijnen.

9. Excel/Google Spreadsheets Sport Team T-shirt bestelformulier sjabloon door Bonfire

via

Vreugdevuur

Fondsenwerving en het stimuleren van de teamgeest gaan vaak hand in hand voor sportteams, en wat is een betere manier om beide te bereiken dan door T-shirtverkoop? De

Sjabloon voor T-shirt bestelling voor sportteams

is ontworpen om het organiseren van deze verkoop tot een fluitje van een cent te maken.

Dit formulier helpt je om alle details van je bestelling op één plek te bewaren, van het verzamelen van spelersnamen en contactgegevens tot het specificeren van de grootte van de t-shirts en de aantallen. Het zorgt ervoor dat je team de T-shirtverkoop naadloos coördineert zonder het typische geharrewar op het laatste moment.

Waarom dit sjabloon nuttig is:

Biedt een duidelijke structuur voor het verzamelen van bestellingen voor t-shirts

Houdt de verkoop van team merchandise bij, zodat er geen bestelling over het hoofd wordt gezien

Helpt de eenheid van het team te bevorderen terwijl geld wordt ingezameld voor uitgaven zoals nieuwe uitrusting en reizen

Ideaal voor: Sportteams, teammanagers en organisatoren van gebeurtenissen die bestellingen van t-shirts willen beheren.

10. Excel/Google Spreadsheets School T-shirt Bestel Formulier door Bonfire

via Vreugdevuur Niets vat het gevoel van eenheid en schoolgeest beter samen dan studenten gekleed in bijpassende uniformen op een gebeurtenis. Of je nu een groot schoolfeest, een sportdag of een speciale gebeurtenis plant, een vlotte coördinatie en tijdige verdeling van evenement T-shirts is de sleutel om het memorabel te maken. Dat is waar de

School T-shirt bestelformulier sjabloon

komt goed van pas.

Dit eenvoudige, maar zeer effectieve

Excel formulier sjabloon

hiermee kunt u efficiënt alle gegevens verzamelen die u nodig hebt van leerlingen en hun bovenliggende ouders. T-shirtverkopers die verbonden zijn aan scholen kunnen dit sjabloon ook gebruiken om alle bestellingen bij te houden.

Waarom dit sjabloon nuttig is:

Legt alle benodigde gegevens vast voor een naadloze bestelling van T-shirts

Werkt voor een bereik van individuele fondsenwerving tot gebeurtenissen in de gemeenschap

Helpt bij het stroomlijnen van het bijhouden van betalingen en leveringsverwachtingen

🌟 Ideaal voor: Gemeenschapsgroepen, fondsenwervers op scholen en kleine bedrijven die op zoek zijn naar een efficiënte manier om de T-shirtverkoop te beheren.

11. Velddag T-shirt Formulier door PDFFiller

via

pdfVuller

Organiseert u een velddag voor uw leerlingen? Het is niet compleet zonder teamactiviteiten, en wat is een betere manier om de teamgeest te stimuleren dan door elke groep te kleden in T-shirts met kleurcodes? Het is een leuke manier om de gebeurtenis onvergetelijk te maken.

Maar met verschillende groottes, kleuren en hoeveelheden kan het al snel een logistieke nachtmerrie worden. Dit is waar de

Sjabloon voor bestelling van velddag T-shirt

komt goed van pas. Het biedt een eenvoudige tabel layout om T-shirt bestellingen te plaatsen. Vul gewoon het aantal t-shirts in dat u wilt voor elke grootte in de respectievelijke kolommen en u kunt aan de slag.

Op deze manier kunt u gemakkelijk het totale aantal bestelde T-shirts bijhouden en het uiteindelijke bedrag dat u aan de verkoper moet betalen.

Waarom dit sjabloon nuttig is:

Organiseert bestellingen per klas, waardoor het gemakkelijk is om T-shirts bij te houden en te verdelen

Bevat velden voor studentennaam, klas en leerkracht, wat het bijhouden van gegevens vereenvoudigt

Helpt verwisselingen te voorkomen en zorgt ervoor dat iedereen de juiste grootte en kleur krijgt

Ideaal voor: Schoolbeheerders, leerkrachten en coördinatoren van evenementen die bestellingen van T-shirts voor gebeurtenissen of schoolactiviteiten op een georganiseerde manier willen beheren.

Probeer ClickUp voor soepel beheer van bestellingen van t-shirts

Sjablonen voor T-shirtbestellingen bieden een gestructureerde, betrouwbare manier om al uw bestellingen te beheren, workflows te stroomlijnen en de klanttevredenheid te verbeteren. Of u nu bulkorders voor gebeurtenissen verwerkt, ontwerpen aanpast of voorraad beheert, deze sjablonen besparen tijd, verminderen fouten en zorgen voor een naadloze werking.

ClickUp biedt een verscheidenheid aan gratis formulieren voor T-shirtbestellingen die de back-end processen vereenvoudigen en een soepelere, professionelere ervaring voor uw klanten creëren. Deze formulieren helpen uw bedrijf in te stellen op succes op de lange termijn.

Klaar om uw T-shirt business uit te breiden? Meld u aan voor ClickUp vandaag nog!