Free Product Roadmap Sjablonen voor Excel

Productontwikkeling kan lastig zijn, vooral wanneer verschuivende prioriteiten en gemiste mijlpalen je team uit koers brengen. Een snelle oplossing? Pauzeer, hergroepeer en laat sjablonen voor productroutes in Excel het zware werk voor u doen. 📊

Met behulp van de vertrouwde Excel-omgeving helpen deze eenvoudige sjablonen productmanagers bij het maken van tijdlijnen voor projecten, houden ontwikkelaars de voortgang van functies bij en delen eigenaren productupdates met belanghebbenden.

Hieronder hebben we de beste gratis sjablonen voor Excel voor je op een rijtje gezet om je op weg te helpen. Maar als u een lay-out met meer kracht nodig hebt, zoals een lay-out die taken automatiseert of realtime samenwerking ondersteunt, bieden de gratis sjablonen voor stappenplannen van ClickUp dat voordeel.

Laten we dus beginnen met te onderzoeken hoe u uw perfecte Excel-sjabloon kunt kiezen.

Wat maakt een goed productroutekaart sjabloon voor Excel?

Een goed gestructureerde Excel product stappenplan schetst duidelijk het traject van concept tot marktintroductie. Let op deze sleutel functies:

Een duidelijke structuur: Kies een sjabloon dat eenvoudig en overzichtelijk is, zodat je in één oogopslag Taken, deadlines en middelen kunt zien

Kies een sjabloon dat eenvoudig en overzichtelijk is, zodat je in één oogopslag Taken, deadlines en middelen kunt zien Aanpasbare kolommen: Zoek een flexibel sjabloon waarmee u kolommen kunt toevoegen of aanpassen voor eigenaren van taken, prioriteiten, statusupdates en meer

Zoek een flexibel sjabloon waarmee u kolommen kunt toevoegen of aanpassen voor eigenaren van taken, prioriteiten, statusupdates en meer Tijdlijn weergave: Kies een sjabloon dat start- en einddata per fase weergeeft, zodat het gemakkelijk is om de voortgang op lange termijn bij te houden

Kies een sjabloon dat start- en einddata per fase weergeeft, zodat het gemakkelijk is om de voortgang op lange termijn bij te houden Eenvoudige updates: Kies een sjabloon dat snel kan worden bijgewerkt als er iets verandert, of het nu gaat om veranderende deadlines of nieuwe prioriteiten

Kies een sjabloon dat snel kan worden bijgewerkt als er iets verandert, of het nu gaat om veranderende deadlines of nieuwe prioriteiten Filteropties: Zoek een sjabloon met filters voor teamleden, status van taken en data om in te zoomen op specifieke segmenten van uw project

Zoek een sjabloon met filters voor teamleden, status van taken en data om in te zoomen op specifieke segmenten van uw project Gebruiksvriendelijk: Overweeg een sjabloon dat intuïtief genoeg is voor uw hele team om snel op te pikken zonder een steile leercurve

💡 Pro Tip: Om uw productstrategie visueel aantrekkelijk te presenteren, gebruikt u een PowerPoint-sjabloon voor een stappenplan[tijdlijnen voor projecten te creëren] en communiceer je abonnement duidelijk aan elk publiek.

Free Product Roadmap Sjablonen voor Excel

Microsoft Excel heeft geen eigen sjablonen voor een roadmap, maar er zijn genoeg platforms die opties bieden die je kunt gebruiken. Van backlogs beheren tot releasetijdlijnen (en meer), deze sjablonen helpen u een roadmap vorm te geven die past bij de workflow van uw team.

1. Excel Product Roadmap Sjabloon van Office Tijdlijn

via Tijdlijn kantoor De Excel Product Stappenplan sjabloon door Office Tijdlijn is een geweldige manier om de mijlpalen en taken voor de lancering van uw product of functie te abonneren.

De vooraf gedefinieerde tijdlijn beslaat vier kwartalen, elk onderverdeeld in vier hoofdfasen.

De fase 'Plan' omvat abonnementen en sleutelbeslissingen. In de fase 'Testen' ligt de nadruk op het afstemmen van functies van het product op mijlpalen. De 'Ontwikkel'-fase omvat acties zoals 'Prototype' en 'Alpha Build', en de 'Lanceer'-fase helpt bij het coördineren van de productrelease en marketinginspanningen.

Deze afzonderlijke swimlanes zorgen voor een duidelijk product roadmap visualisatie .

⚡️Ideal voor Productteams in kleine tot middelgrote technologiebedrijven die softwareontwikkelingscycli abonneren

2. Excel Tijdlijn werkplan sjabloon van Microsoft 365

via Microsoft 365 De Excel Tijdlijn werkplan sjabloon van Microsoft 365 is een effectief hulpmiddel voor het organiseren van uw project in fasen, het schetsen van de belangrijkste taken en het instellen van duidelijke doelen.

De ingebouwde layout bevat vier fasen voor verschillende activiteiten en resultaten. U kunt de matrix eenvoudig vullen met relevante details en de voortgang bewaken terwijl u elke fase doorloopt.

⚡️Ideal voor: Startende ondernemingen in een vroeg stadium die op zoek zijn naar een eenvoudige manier om projectfasen te plannen en bij te houden

3. Sjabloon voor meervoudige productroutekaart door Template.net

via Sjabloon.net De Product Scrum Stappenplan Sjabloon door Template.net is een gestructureerd abonnement dat cross-functionele teams helpt om op één lijn te komen, de voortgang bij te houden en mijlpalen te bereiken tijdens het productontwikkelingsproces.

Verdeeld in drie belangrijke fasen - 'Strategie', 'Uitvoering' en 'Groei' - biedt dit sjabloon voor het stappenplan van een project een duidelijke richting en gedetailleerde doelen voor elk team.

⚡️Ideal voor: Productmanagers die leiding geven aan cross-functionele teams in middelgrote technische bedrijven

6. Excel Stappenplan voor technologie sjabloon door Coëfficiënt

via Coëfficiënt Sjablonen voor technologische routekaarten zijn een slimme manier om uw IT-projecten bij te houden, en de Excel sjabloon voor technologische routekaart door Coëfficiënt is een geweldig voorbeeld.

Of het nu gaat om een software-upgrade of een grote systeemrevisie, deze aangepaste sjabloon helpt om een technologisch stappenplan op te stellen op maat van uw behoeften.

De layout is onderverdeeld in 'Infrastructuur', 'Testen', 'Verbeteringen' en 'Integratie' fases, die kwartalen omspannen. Je kunt de sleutelactiviteiten in elke fase bijhouden, zodat de coördinatie tussen de teams soepel verloopt.

⚡️Ideal voor: IT projectmanagers die toezicht houden op systeemmigraties of technologie-upgrades

7. Excel Functies Stappenplan Sjabloon door Coëfficiënt

via Coëfficiënt De Excel functies stappenplan sjabloon door coëfficiënt maakt het gemakkelijk om de productontwikkeling af te stemmen op de doelen van de business in de verschillende kwartalen.

Met fasen als 'Business Growth', 'Scalability', 'Decrease Customer Churn' en 'Consumer Growth' begeleidt het sjabloon uw product van idee tot uitvoering.

U kunt elke fase vullen met gedetailleerde taken en de voortgang maand na maand bijhouden.

⚡️Ideaal voor: Productmanagers in SaaS-bedrijven in een vroege fase die hun aanbod willen schalen en tegelijkertijd de churn willen verminderen

Beperkingen van het gebruik van Excel voor sjablonen voor productroutekaarten

Hoewel Excel een handig hulpmiddel kan zijn voor het in kaart brengen van producten heeft zijn beperkingen. Dit is waar je tegenaan kunt lopen:

Handmatige updates: Als uw project snel evolueert, kan het up-to-date houden van alles in Excel aanvoelen als een constant inhaalspelletje

Als uw project snel evolueert, kan het up-to-date houden van alles in Excel aanvoelen als een constant inhaalspelletje Uitdagingen op het gebied van samenwerking: Excel is niet gemaakt voor teamwerk in realtime, dus het delen en bijwerken van je stappenplan met anderen kan lastig zijn

Excel is niet gemaakt voor teamwerk in realtime, dus het delen en bijwerken van je stappenplan met anderen kan lastig zijn Beperkte automatisering: Excel biedt alleen basis automatiseringsopties (zoals voorwaardelijke opmaak en gegevensvalidatie), dus taken zoals het automatisch versturen van herinneringen of het aanpassen van tijdlijnen moeten handmatig worden gedaan

Excel biedt alleen basis automatiseringsopties (zoals voorwaardelijke opmaak en gegevensvalidatie), dus taken zoals het automatisch versturen van herinneringen of het aanpassen van tijdlijnen moeten handmatig worden gedaan Problemen bij het opschalen: Als je project groeit, wordt een Excel-blad overweldigend met te veel gegevens voor het bijhouden van voortgang of het beheren van meerdere teams in verschillende projecten

Als je project groeit, wordt een Excel-blad overweldigend met te veel gegevens voor het bijhouden van voortgang of het beheren van meerdere teams in verschillende projecten Gebrek aan integratie: Excel kan niet gemakkelijk verbinding maken met andere tools die je misschien gebruikt (zoals je kalender of e-mail platform), waardoor het moeilijker wordt om gegevens te synchroniseren en soepel samen te werken op verschillende platforms

Als deze beperkingen je afremmen, bekijk dan enkele top tools voor roadmapsoftware die het hoge tempo van uw projecten kunnen bijhouden. U hebt een meer interactief hulpmiddel nodig dat verder gaat dan de mogelijkheden van een sjabloon voor een technologische routekaart in Excel.

Agile productbeheer moet je groter gaan dan Excel. ClickUp is een 360-graden platform voor projectmanagement dat al uw werkstromen consolideert, inclusief het in kaart brengen van productroutes. ClickUp is de alles-in-één app voor werk en heeft een ClickUp AI-assistent die op verzoek gegevens ophaalt, integraties met de beste technische tools en automatisering om u te verlossen van vervelend beheer. ClickUp's oplossing voor productbeheer is een van de topaanbiedingen. Het helpt u de visie van uw producten vorm te geven en snel van start te gaan (van concept tot markt). U kunt feedback, epics en sprints organiseren in afzonderlijke, deelbare projectroadmaps, zodat uw teams en belanghebbenden kunnen zien wat er nu gebeurt en wat de volgende stap is.

En de ingebouwde weergaven - of het nu lijsten, whiteboards of grafieken zijn - verbeteren deze efficiëntie nog verder.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Product-Management-Solution.avif ClickUp oplossing voor productbeheer: Sjabloon voor productroutekaart Excel /%img/

Taken van uw productontwikkelingsbacklog eenvoudig bijhouden en prioriteren met behulp van de ClickUp Product Management Solution

Hieronder hebben we onze top gratis sjablonen voor product- en technologie-roadmaps verzameld.

1. ClickUp Product Stappenplan sjabloon

ClickUp Product Stappenplan Sjabloon

Robuust sjablonen voor productontwikkeling zijn gemaakt om een grote weergave te geven van het volledige traject van uw product.

De ClickUp Product Stappenplan sjabloon is een sjabloon voor gevorderden, gestructureerd op mapniveau. De map 'Project Roadmap' bevat een 'Kwartaal Roadmap'-lijst om de prioriteiten van de Taken over de verschillende kwartalen te verdelen, en het bord 'Roadmap per Initiatief' biedt een momentopname van alle initiatieven georganiseerd volgens hun status.

Het 'Impact Effort Matrix Whiteboard' helpt je om elk idee te beoordelen en je kunt een RICE-score (Reach, Impact, Confidence, Effort) toekennen om de juiste prioriteiten te stellen. Dit allrounder sjabloon bevat een 'Release Notes' Wiki pagina om je release aantekeningen te documenteren en te organiseren.

⚡️Ideaal voor: E-commerce productmanagers die nieuwe functies lanceren

2. ClickUp Productontwikkeling Roadmap Whiteboard Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-350.png ClickUp Productontwikkeling Roadmap Whiteboard Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-240089594&department=engineering-product Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Productontwikkeling Roadmap Whiteboard Sjabloon helpt u elke stap van de kwartaalontwikkeling van uw product te visualiseren in een duidelijke tijdlijnachtige weergave.

Met dit sjabloon op gemiddeld niveau kunt u algemene projecttaken in kaart brengen en ze vervolgens opsplitsen in specifieke taken die u maand na maand kunt bijhouden. Kleurgecodeerde plakbriefjes maken het eenvoudig om de statussen van taken te loggen op deze matrix met tijdlijnen, zodat u knelpunten in één oogopslag kunt zien.

Voor extra efficiëntie kunt u uw gegevens automatisch overbrengen naar de weergaven van lijsten en borden binnen de sjabloon.

⚡️Ideal voor: Engineering teams die leden op één lijn willen brengen voor de uitrol van een productfunctie

3. ClickUp sjabloon voor nieuwe productontwikkeling

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-537.png ClickUp's sjabloon voor nieuwe productontwikkeling https://app.clickup.com/signup?template=t-205449476&department=engineering-product Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor nieuwe productontwikkeling is een beginnersvriendelijke optie om een nieuw product van concept tot voltooiing te begeleiden.

Begin met de weergave 'Samenvattende taken' van het sjabloon voor een overzicht van de taken gegroepeerd per fase, naast details zoals complexiteit en impactniveau. Schakel vervolgens over naar het 'Process Board' voor een momentopname van de voortgang van de taken in elke fase en gebruik de weergave 'Gantt Chart' om de afhankelijkheid bij te houden.

Veranderen de abonnementen? Met de lineaire weergave 'Tijdlijn' kun je taken slepen en neerzetten om ze opnieuw te plannen, zodat je productontwikkeling snel op schema blijft.

⚡️Ideal voor: Productteams bij snelgroeiende technologiebedrijven die hun topproduct lanceren

4. ClickUp Product Roadmap Whiteboard Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUps-Product-Development-Roadmap-Whiteboard-Template-.png ClickUp's Roadmap Whiteboard Sjabloon voor productontwikkeling https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6327770&department=pmo Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Product Roadmap Whiteboard Sjabloon integreert rechtstreeks met uw ClickUp-werkruimte om het brainstormproces over producten te vereenvoudigen.

Deze beginnersvriendelijke sjabloon bevat een driemaandelijkse tijdlijn, met elk kwartaal opgesplitst in maanden voor een gedetailleerde weergave van elke fase. U kunt eigenaren van taken taggen op het whiteboard en met kleurgecodeerde plakbriefjes kunt u de voortgang van uw taken in één oogopslag volgen.

Gebruik ClickUp chatten om discussies om te zetten in uitvoerbare Taken. Zo blijft u flexibel en reageert u op de input van teams en gebruikers.

⚡️Ideal voor: Productteams die een app met meerdere functies of een geïntegreerd platform lanceren

5. ClickUp Checklist productlancering sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-533.png ClickUp's sjabloon voor de checklist voor productlancering https://app.clickup.com/signup?template=t-176181385&department=engineering-product Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Productlancering Checklist Sjabloon is ontworpen voor gevorderde gebruikers om alle taken die komen kijken bij een productlancering efficiënt te beheren. Deze sjabloon is georganiseerd op lijstniveau en biedt vijf aanpasbare weergaven van taken voor eenvoudig bijhouden.

De lijst 'Activiteiten' bevat taken die zijn onderverdeeld op categorie, prioriteit en belangrijke data. De weergave 'Mijlpalen' benadrukt de sleutelprestaties tijdens het proces.

Voor visueel taakbeheer groepeert het bord 'Per categorie' taken in een Kanban-stijl layout, terwijl de weergave 'Gantt' u helpt bij het instellen van realistische tijdlijnen voor taken en afhankelijkheid.

Tot slot geeft de weergave 'Tijdlijn' een beeld op hoog niveau van de lancering, met start- en einddata en belangrijke mijlpalen.

⚡️Ideal voor: Marketingteams bij technische bedrijven die een grote productlancering op meerdere platforms plannen

6. ClickUp Product Functies Matrix Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-334.png Matrix Sjabloon productfuncties ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-234124214&department=engineering-product Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Product Functies Matrix Sjabloon is een optie op intermediair niveau om elke functie van een product af te stemmen op de behoeften van de klant en de doelen van het bedrijf.

De centrale lijst helpt u bij het registreren en prioriteren van functies met een hoge waarde, zodat middelen en budgetten efficiënt worden toegewezen. U kunt zelfs ClickUp's tabel weergave om elke functie op een schaal van 1-5 te beoordelen, zodat u direct de sterke punten van producten kunt vergelijken en de volgende stappen kunt bepalen.

U kunt ook ClickUp Brein om de functies van het product te analyseren. De AI-gestuurde tool kan optimalisaties voorstellen, afhankelijkheid markeren en aanbevelingen doen op basis van gegevens, waardoor handmatige analyse minder nodig is.

⚡️Ideal voor: Productteams op Enterprise-niveau die functiesets evalueren voor meerdere productlijnen

7. ClickUp document met productvereisten

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-373.png ClickUp's document met productvereisten sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6021108&department=engineering-product Dit sjabloon downloaden /$$$cta/ Sjablonen voor productvereisten (PRD) zijn uw go-to gidsen voor het definiëren, ontwikkelen en opleveren van een product. Ze leggen elk detail van het 'waarom' tot het 'hoe' vast in één enkele bron van waarheid.

De beginnersvriendelijke ClickUp document met productvereisten sjabloon gaat verder op dit concept met een Wiki-achtige pagina om uw product-, ontwerp- en engineeringteams op één lijn te houden. U kunt details vastleggen zoals de reikwijdte en de belangrijkste belanghebbenden en relevante onderzoeksgegevens toevoegen om de prioritering te ondersteunen en bij te houden kPI's voor productbeheer .

Het gedeelte 'Veelgestelde vragen & overwegingen' biedt eenvoudige toegang tot veelgestelde vragen en in het gedeelte 'Tijdlijn' kun je mijlpalen en mogelijke lanceerdata in kaart brengen in een handige tabel.

⚡️Ideal voor: Productmanagers die multifunctionele teams door een complex softwareontwikkelingsproject leiden

8. ClickUp sjabloon voor productstrategie

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-99.png ClickUp's sjabloon voor productstrategie https://app.clickup.com/signup?template=t-126244332&department=engineering-product Dit sjabloon downloaden /$$$cta/ Sjablonen voor productstrategie verduidelijken uw roadmap en geven besluitvormers een gedeeld, interactief deel van de weergave van de toekomst van het product.

De ClickUp sjabloon voor productstrategie helpt u bij het categoriseren en prioriteren van functies op basis van inspanning. Met weergaven zoals de tabel 'Alle functies' en de lijst 'Actieve functies' krijgt u een duidelijk overzicht van topprioriteiten en teamtoewijzingen.

Je kunt de ontwikkeling en lancering van functies plannen en de weergave 'Tijdlijn' gebruiken om de status van elke projectfase bij te houden op verschillende schermen.

Het sjabloon houdt iedereen op één lijn door de leden van het team te groeperen op rollen en verantwoordelijkheden en door alle essentiële informatie te consolideren zodat ze snel kunnen worden geraadpleegd.

⚡️Ideal voor: Productteams die op zoek zijn naar sjablonen voor een strategische routekaart met meerdere functies om groei op de lange termijn te stimuleren

9. ClickUp sjabloon voor productpositionering

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-645.png ClickUp sjabloon voor productpositionering https://app.clickup.com/signup?template=t-194600221&department=engineering-product Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor productpositionering helpt u de marktpositie van uw product te bepalen door duidelijk de voordelen te laten zien.

Het proces begint met het formulier 'Beoordeling productpositionering', waar belanghebbenden hun inzichten geven over sleutelelementen zoals product-USP's en branding. De antwoorden werken rechtstreeks door in de 'Lijst met producten', waar inzichten voor aanstaande lanceringen op status worden gerangschikt.

Als alles klaar is, biedt de 'Whiteboard View' een kaart van de productpositionering die helpt visualiseren hoe je product zich verhoudt tot concurrenten op het gebied van kosten en kwaliteit.

⚡️Ideal voor: Productmarketingteams die het water testen voor een nieuw abonnementmodel

10. ClickUp Agile Team Stappenplan Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-433.png ClickUp Agile Team Stappenplan Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-90020002156&department=engineering-product Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Agile Team Stappenplan sjabloon maakt het eenvoudig om uw productstrategie te communiceren en prioriteiten aan te passen naarmate uw team meer leert over uw markt en product.

Deze sjabloon is ontworpen met beginners in gedachten en heeft een overkoepelende 'Agile Product Roadmap Gantt'-weergave om de tijdlijn van uw project te visualiseren. De lijst 'Product Plan' geeft alle taken weer, kleurgecodeerd op onderliggende doelen en belang. En wanneer u een weergave in het groot nodig hebt, schakelt u over naar het bord 'Status' of gebruikt u het bord 'Sprint' om taken per sprint bij te houden.

Deze Agile template voor een stappenplan bevat ook mappen voor 'Engineering', 'Release' en 'Design', elk met een eigen weergave om aangepaste workflows te ondersteunen.

⚡️Ideal voor: Groeiende SaaS-bedrijven die frequente updates van functies lanceren

Vereenvoudig de weg van idee tot lancering met ClickUp

Excel sjablonen zijn een handig startpunt voor productmanagement, maar ze lopen vaak tegen een muur wanneer projecten complexer worden. Wijzigingen bijhouden, samenwerken met verschillende teams of zelfs een roadmap bijwerken in Excel kan al snel moeilijk worden.

Dat is waar de sjablonen van ClickUp een echt verschil maken.

Of het nu gaat om een Agile-roadmap, een matrix voor productpositionering of een uitgebreid strategieplan, met ClickUp kunt u alles opbouwen, bijhouden en bijwerken in één live, georganiseerde werkruimte.

De sjablonen zitten boordevol aangepaste integraties, slimme automatiseringen en meerdere weergaven, zodat je ze gemakkelijk kunt aanpassen terwijl je bezig bent en je team op één lijn kunt houden.

En het beste deel? Deze sjablonen zijn gratis. 💸 Gratis aanmelden op ClickUp en bijhoudt uw productideeën in slechts een paar klikken van concept tot markt.