Of het nu gaat om het meten van de prestaties van medewerkers of het bijhouden van de voortgang van projecten, KPI's (key performance indicators) vertellen je of je op schema ligt of afglijdt naar "gemiste targets". ✅

Als manager heb ik vele uren besteed aan het creëren van sleutelprestatie-indicatoren. En hoewel het een kritische en lonende oefening is, kost het tijd. AI KPI generatoren hebben dit proces zoveel sneller gemaakt!

Na veel opties te hebben onderzocht, heb ik de top 10 AI KPI generatoren geïdentificeerd die het bijhouden van prestaties analyseren met behulp van AI en het bijhouden van prestaties stroomlijnen.

Laten we eens kijken welke tool voor jou het beste werkt. 🚀

Wat moet je zoeken in een AI KPI-generator?

De juiste AI KPI generator automatiseert de vervelende aspecten van het bijhouden van KPI's en helpt je te focussen op wat het belangrijkst is. Dit is wat je moet zoeken in een ideale KPI generator:

Gebruiksgemak : Zoek naar tools die het hele proces vereenvoudigen, van gegevensinvoer via meerdere databronnen tot het bijhouden van bedrijfsdoelstellingen. De ideale KPI generator automatiseert de meeste functies en helpt om gemakkelijk zinvolle KPI's te genereren

: Zoek naar tools die het hele proces vereenvoudigen, van gegevensinvoer via meerdere databronnen tot het bijhouden van bedrijfsdoelstellingen. De ideale KPI generator automatiseert de meeste functies en helpt om gemakkelijk zinvolle KPI's te genereren Relevantie voor de bedrijfstak : Kies een tool die industriespecifieke KPI's biedt. Of je nu in de e-commerce of gezondheidszorg werkt, deze inzichten zullen je helpen bij het meten van prestaties

: Kies een tool die industriespecifieke KPI's biedt. Of je nu in de e-commerce of gezondheidszorg werkt, deze inzichten zullen je helpen bij het meten van prestaties Stevige startsjablonen: Begin met goed ontworpen sjablonen waarmee u direct aan de slag kunt met vooraf ontworpen KPI formats voor het bijhouden van statistieken zoals klanttevredenheid, tijd- en middelenbeheer of operationele efficiëntie

Enkele sleutel KPI voorbeelden zijn onder andere conversiepercentages, bouncepercentages en Net Promoter Score (NPS)- die allemaal gemakkelijk kunnen worden gegenereerd met behulp van de juiste tool.

Onthoud dat een generator van sleutelprestatie-indicatoren de instelling automatiseert professionele doelen en biedt tegelijkertijd bruikbare inzichten om uw business vooruit te helpen.

De 10 beste KPI generatoren

Hieronder vind je mijn top 10 KPI generatoren, die je zullen helpen om gemakkelijk zinvolle statistieken te creëren, voortgang bij te houden en datagestuurde beslissingen te nemen.

1. ClickUp (de beste voor het genereren en bijhouden van KPI's op basis van AI)

Stel je voor dat je een projectmanager bent die meerdere Taken en deadlines moet afhandelen terwijl hij KPI's voor je team moet maken.

Klinkt overweldigend, toch? Het hoeft niet zo moeilijk te zijn. ClickUp's krachtige AI en intuïtief ontwerp maken het genereren van KPI's een fluitje van een cent, of je nu in de verkoop, projectmanagement of HR werkt.

Onderweg krijgt u veel hulp van functies zoals ClickUp Doelen en ClickUp's eigen AI, ClickUp Brein . Zo werkt het.

Laten we zeggen dat u een verkoopteam beheert. U kunt ClickUp Goals gebruiken om specifieke KPI's in te stellen, zoals omzetgroei of klanttevredenheid, en deze in realtime bijhouden.

optimaliseer het bereiken van doelen met ClickUp Goals, met een gebruikersvriendelijke interface voor de instelling van tijdlijnen_

De voortgangsupdates zijn geautomatiseerd, zodat u niet achter teamleden aan hoeft te jagen voor rapportages.

Definieer KPI's met ClickUp Brain

Hulp nodig bij het definiëren van die KPI's? Geen probleem! Met ClickUp Brain kunt u de ClickUp AI vragen om OKR's (doelstellingen en sleutel resultaten) te genereren op basis van uw Taken en activiteiten.

Hier is een voorbeeld: We vroegen ClickUp Brain om onze taken te bekijken en een team voor te stellen voor het content team. En het ging meteen aan de slag!

Gebruik de geavanceerde ClickUp AI-mogelijkheden van ClickUp Brain om KPI's op te stellen

Nog iets eenvoudigers nodig? U kunt een van de ClickUp's OKR sjablonen die vooraf zijn ontworpen voor al uw projecten.

💡 Pro Tip: Vergeet niet uw KPI targets aan te passen! Met ClickUp Goals kunt u op valuta, nummers of werkelijke/onware doelen instellen, zodat u volledige controle hebt over het bijhouden en meten van succes.

ClickUp KPI sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-342.png ClickUp KPI sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-182201584&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp KPI sjabloon is de ultieme tool voor het monitoren en visualiseren van die belangrijke statistieken.

Dit sjabloon maakt het niet alleen gemakkelijker door te laten zien wat er werkt (en wat niet), maar het is ook volledig aanpasbaar, zodat je het kunt aanpassen aan de specifieke behoeften van je team. Dit maakt het ideaal voor het efficiënt bijhouden van doelen.

Met eenvoudig af te lezen visuals kun je indruk maken op iedereen door de voortgang van je team te laten zien en misschien zelfs een paar high-fives te geven voor het halen van die targets.

ClickUp beste functies

ClickUp Doelen : Automatisch bijhouden van KPI's zoals sales targets of productiviteit van medewerkers met real-time updates

: Automatisch bijhouden van KPI's zoals sales targets of productiviteit van medewerkers met real-time updates ClickUp Brain : Genereer OKR's op basis van werkruimtegegevens - laat de AI suggesties doen voor de beste KPI's om op te focussen

: Genereer OKR's op basis van werkruimtegegevens - laat de AI suggesties doen voor de beste KPI's om op te focussen Aangepaste dashboards : Visualiseer de voortgang van uw KPI's met real-time gegevens uit verschillende databronnen in één weergave

: Visualiseer de voortgang van uw KPI's met real-time gegevens uit verschillende databronnen in één weergave Meerdere integraties: Haal naadloos gegevens op van andere platforms zoals Slack, HubSpot en meer om je bedrijfsprestaties in de gaten te houden

creëer een uitgebreid overzicht van uw marketingactiviteiten met ClickUp's dashboard_

ClickUp limieten

Veel functies voor kleinere teams: Voor teams met minder behoeften kan de uitgebreide functieset een beetje te complex aanvoelen

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Beperkt abonnement : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business-abonnement : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise-abonnement : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Taskade (de beste voor het aanmaken van KPI's met een budget)

deel moeiteloos AI-agenten, projecten en werkruimten met je team_

Het bijhouden van je Key Performance Indicators (KPI's) kan vaak aanvoelen als een fulltime baan.

Gelukkig maakt Taskade het makkelijker met AI-functies, zodat je moeiteloos KPI's kunt genereren en je projecten kunt beheren.

Het intuïtieve ontwerp en de realtime samenwerkingsfuncties van Taskade voldoen aan al je eisen, of je nu eigenaar bent van een klein bedrijf of projectmanager.

Taskade beste functies

AI KPI-generator : Automatiseer het proces van het genereren van inzichtelijke KPI's met AI

: Automatiseer het proces van het genereren van inzichtelijke KPI's met AI Real-time samenwerken : Werk naadloos samen met je team, ongeacht waar ze zijn

: Werk naadloos samen met je team, ongeacht waar ze zijn Aanpasbare sjablonen voor projecten : Vereenvoudig het aanmaken van KPI's en projectmanagement met kant-en-klare sjablonen

: Vereenvoudig het aanmaken van KPI's en projectmanagement met kant-en-klare sjablonen Naadloze integratie: Integreer met populaire tools zoals Google Agenda en Slack om je werkstroom op één plek te houden

Taskade limieten

Beperkte geavanceerde functies : Sommige complexe aanpassingen die beschikbaar zijn in andere tools, zoals SmartSuite, ontbreken

: Sommige complexe aanpassingen die beschikbaar zijn in andere tools, zoals SmartSuite, ontbreken Schaalbaarheid: Kan extra integraties vereisen voor grotere, complexere projecten

Taskade prijzen

Gratis abonnement : $0/maand

: $0/maand Taskade Pro : $8/gebruiker per maand

: $8/gebruiker per maand Taskade voor Teams: $16/gebruiker per maand

Taskade beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (50 beoordelingen)

: 4.6/5 (50 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (50+ beoordelingen)

3. Easy-Peasy.AI (Beste voor alles-in-één AI-oplossingen)

Via Gemakkelijk.AI Easy-Peasy.AI biedt een verscheidenheid aan AI-tools die zijn ontworpen om taken zoals het genereren van KPI's, audiotranscriptie en het aanmaken van afbeeldingen te vereenvoudigen.

Met zijn gebruiksvriendelijke interface en verschillende AI-functies is Easy-Peasy.AI een uitstekende keuze voor bedrijven en makers van content die hun workflows willen automatiseren en versnellen.

Easy-Peasy.AI beste functies

AUI KPI generator : Genereert automatisch inzichtelijke KPI's op maat van uw business

: Genereert automatisch inzichtelijke KPI's op maat van uw business Realtime AI-chatten : Biedt een AI-chat assistent die real-time gegevens, bestandsuploads en een verscheidenheid aan chat persona's biedt

: Biedt een AI-chat assistent die real-time gegevens, bestandsuploads en een verscheidenheid aan chat persona's biedt Audio transcriptie : Transcribeert snel audiobestanden en genereert op mensen lijkende spraak in meer dan 40 talen

: Transcribeert snel audiobestanden en genereert op mensen lijkende spraak in meer dan 40 talen Aanpasbare AI-bots: Bouwt aangepaste GPT-bots voor uw gegevens, insluitbaar op uw website of deelbaar via URL

Beperkingen van Easy-Peasy.AI

Beperkt gratis abonnement : Beperkt aantal woorden en kredieten voor afbeeldingen, wat mogelijk niet genoeg is voor grotere projecten

: Beperkt aantal woorden en kredieten voor afbeeldingen, wat mogelijk niet genoeg is voor grotere projecten AI-afbeelding genereren: Inconsistenties met AI-gegenereerde afbeeldingen, waarbij niet elk resultaat aan de verwachtingen voldoet

Prijzen van Easy-Peasy.AI

Gratis abonnement : $0/maand

: $0/maand Starter abonnement : $8/maand

: $8/maand Onbeperkt 50: $12/maand

$12/maand Onbeperkt abonnement: $16,5/maand

Easy-Peasy.AI beoordelingen en recensies

Niet genoeg beoordelingen

4. SimpleKPI (het beste voor eenvoudige KPI bijhouden en rapportage)

Via EenvoudigeKPI SimpleKPI is een no-frills, gebruiksvriendelijke KPI-software ontworpen om het bijhouden en rapporteren van sleutelprestatie-indicatoren voor bedrijven van elke grootte te vereenvoudigen.

Wat ik goed vind aan SimpleKPI is de mogelijkheid om snel rapporten te genereren via de interactieve dashboards, die helpen om complexe gegevens om te zetten in toegankelijke visuals.

SimpleKPI beste functies

KPI-dashboards : Creëer en deel interactieve, eenvoudig te begrijpen grafieken, grafieken en widgets voor het real-time bijhouden van KPI's

: Creëer en deel interactieve, eenvoudig te begrijpen grafieken, grafieken en widgets voor het real-time bijhouden van KPI's KPI rapportages : Genereer uitgebreide rapportages met gedetailleerde informatie en exporteer ze in formaten zoals PDF, Word of Excel

: Genereer uitgebreide rapportages met gedetailleerde informatie en exporteer ze in formaten zoals PDF, Word of Excel KPI-analyse : Gebruik drill-down functies om in uw gegevens te duiken, trends te vergelijken en prestatiegaten te identificeren

: Gebruik drill-down functies om in uw gegevens te duiken, trends te vergelijken en prestatiegaten te identificeren Onbeperkte gebruikers: Geen limieten aan gebruikers, dashboards of KPI's, waardoor het perfect is voor grotere teams

SimpleKPI limieten

Beperkte aanpassingsmogelijkheden : Biedt minder aanpassingsmogelijkheden voor dashboards en rapportages in vergelijking met andere tools

: Biedt minder aanpassingsmogelijkheden voor dashboards en rapportages in vergelijking met andere tools Geen mobiele app: Heeft momenteel geen speciale mobiele app voor bijhouden onderweg

SimpleKPI prijzen

Onbeperkt abonnement: $79/maand

SimpleKPI beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen

5. Databox (Beste voor prestatiemonitoring en waarschuwingen)

Via Databox Databox biedt een alles-in-één platform voor het bewaken van de prestaties van uw bedrijf via KPI-dashboards, scorecards en realtime waarschuwingen.

Het geweldige aan Databox is de zeer specifieke functieset, waaronder geplande snapshots, Slack notificaties en AI-gestuurde prestatieoverzichten.

Databox beste functies

KPI-dashboards : Creëer interactieve dashboards om de voortgang te visualiseren en dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse updates te krijgen van sleutelgegevens

: Creëer interactieve dashboards om de voortgang te visualiseren en dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse updates te krijgen van sleutelgegevens Slack notificaties : Stuur automatisch KPI-momenten naar Slack of e-mail om je team op één lijn te houden

: Stuur automatisch KPI-momenten naar Slack of e-mail om je team op één lijn te houden Prestatieoverzichten op basis van AI : Ontvang gedetailleerde, door AI gegenereerde overzichten van je prestaties en statistieken

: Ontvang gedetailleerde, door AI gegenereerde overzichten van je prestaties en statistieken Aanpasbare rapportages: Bouw en automatiseer rapporten die eenvoudig gedeeld kunnen worden binnen uw organisatie

Databox limieten

Problemen met bugs : Sommige gebruikers hebben af en toe bugs gemeld bij het bouwen van dashboards of rapporten

: Sommige gebruikers hebben af en toe bugs gemeld bij het bouwen van dashboards of rapporten Ontbrekende integraties: Het platform mist integraties met sommige tools

Databox prijzen

Free Forever-abonnement : $0/maand

: $0/maand Start abonnement : $59/maand

: $59/maand Professioneel abonnement : $199/maand

: $199/maand Groeiplan : $399/maand

: $399/maand Premium abonnement: $999/maand

Databox beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (150+ beoordelingen)

: 4.4/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

6. Smartsheet (Beste voor real-time werk en KPI-beheer)

Via Smartsheet Smartsheet is een flexibel platform voor werkbeheer dat teams helpt bij het bijhouden van KPI's en prioriteiten stellen en projecten beheren vanaf één centrale locatie.

Hoewel het voor nieuwe gebruikers overweldigend kan aanvoelen, kan Smartsheet integreren met tools als Salesforce, Microsoft Dynamics en Power BI voor een uitgebreide weergave van bedrijfsprestaties.

Mijn persoonlijke mening? Smartsheet is een goede optie als u wilt integreren met andere tools en gegevens in uw hele organisatie wilt beheren.

Maar als je een nieuwe gebruiker bent die op zoek is naar een eenvoudige tool om KPI's te genereren en te beheren, kun je deze overslaan voor een minder uitgebreide tool.

Smartsheet beste functies

Realtime KPI-dashboards : Traceer en visualiseer sleutelcijfers in real-time met behulp van aanpasbare dashboards

: Traceer en visualiseer sleutelcijfers in real-time met behulp van aanpasbare dashboards Geautomatiseerde werkstromen : Stroomlijn terugkerende Taken en bedrijfsprocessen met automatisering op verschillende platforms

: Stroomlijn terugkerende Taken en bedrijfsprocessen met automatisering op verschillende platforms Uitgebreide integraties : Integreert met populaire tools zoals Tableau, Salesforce, Jira en meer voor naadloze gegevensoverdracht en inzichten

: Integreert met populaire tools zoals Tableau, Salesforce, Jira en meer voor naadloze gegevensoverdracht en inzichten Samenwerkingstools: Ingebouwde communicatiefuncties en Slack integratie houden teams met elkaar in verbinding

Smartsheet limieten

Complexiteit voor nieuwe gebruikers : Het brede bereik aan functies en aanpassingsopties kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

: Het brede bereik aan functies en aanpassingsopties kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers Gebruikersproblemen met toegang: Sommige gebruikers rapporteren problemen bij de instelling van toestemming, maar dit wordt vaak toegeschreven aan fouten van gebruikers

Smartsheet prijzen

Pro abonnement : $9 per gebruiker/maand

: $9 per gebruiker/maand Business-abonnement : $19 per gebruiker/maand

: $19 per gebruiker/maand Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Smartsheet beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (17.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (17.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

7. Scoro (het beste voor end-to-end werkbeheer)

Via Scoro Scoro is een alles-in-één platform ontworpen voor adviesbureaus, agentschappen en professionele diensten om projecten, middelen en financiën vanuit één systeem te beheren.

Het biedt tools voor alles van projectmanagement tot facturatie en financiële rapportage.

Een van de sleutels van Scoro zijn de krachtige mogelijkheden voor financieel inzicht, waarmee gebruikers gemakkelijk budgetten kunnen beheren.

Scoro beste functies

Uitgebreid projectmanagement : Beheer de hele levenscyclus van een project, van offerte tot facturatie, allemaal in één systeem

: Beheer de hele levenscyclus van een project, van offerte tot facturatie, allemaal in één systeem Financieel inzicht : Houd de winstgevendheid van projecten en financiële gegevens op clientniveau bij en beheer budgetten met gemak

: Houd de winstgevendheid van projecten en financiële gegevens op clientniveau bij en beheer budgetten met gemak Resource planning : Werklasten in balans brengen, resources effectief plannen en factureerbare tijd bijhouden

: Werklasten in balans brengen, resources effectief plannen en factureerbare tijd bijhouden Verkoop- en CRM-integratie: Beheer klantaccounts en verkooppijplijnen en houd de inkomsten binnen de business bij

Scoro limieten

Beperkte functionaliteit van de mobiele app : De mobiele app biedt niet dezelfde robuuste functies als de desktop-app

: De mobiele app biedt niet dezelfde robuuste functies als de desktop-app Per-user prijsmodel: De prijs van Score kan duur worden voor kleinere teams met een beperkt budget

Scoro prijzen

Essential abonnement : $26 per gebruiker/maand

: $26 per gebruiker/maand Standaard abonnement : $37 per gebruiker/maand

: $37 per gebruiker/maand Pro abonnement : $63 per gebruiker/maand

: $63 per gebruiker/maand Ultiem abonnement: Aangepaste prijzen

Scoro beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (400 beoordelingen)

: 4.5/5 (400 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

8. Klipfolio (het beste voor zelfbedieningsanalyses en kant-en-klare dashboards)

Via Klipfolio Klipfolio is de eerste keuze voor bedrijven die op zoek zijn naar een zelfbedieningsplatform voor analyses of kant-en-klare KPI-dashboards en -rapporten.

Dankzij de gebruiksvriendelijke interface stelt Klipfolio kleine en middelgrote bedrijven in staat om gegevens bij te houden en prestaties eenvoudig te visualiseren.

Klipfolio beste functies

Realtime dashboards : Maak en beheer zeer aanpasbare dashboards om KPI-gegevens voor uw team of clients bij te houden

: Maak en beheer zeer aanpasbare dashboards om KPI-gegevens voor uw team of clients bij te houden Metriekcatalogus : Biedt gecureerde metrics, beheerd door het data team, waarmee zakelijke gebruikers eenvoudig dashboards kunnen maken

: Biedt gecureerde metrics, beheerd door het data team, waarmee zakelijke gebruikers eenvoudig dashboards kunnen maken Krachtige integraties : Integreert met een breed bereik aan zakelijke tools, waaronder Google Analytics, Salesforce en platforms voor sociale media

: Integreert met een breed bereik aan zakelijke tools, waaronder Google Analytics, Salesforce en platforms voor sociale media KPI sjablonen: Krijg toegang tot kant-en-klare sjablonen voor KPI-beheer op sleutelgebieden zoals verkoop, marketing en toeleveringsketen

Klipfolio limieten

Complexe installatie : Sommige gebruikers vinden de installatie van aangepaste dashboards en clips verwarrend zonder de juiste begeleiding

: Sommige gebruikers vinden de installatie van aangepaste dashboards en clips verwarrend zonder de juiste begeleiding Beperkte datapiping: Het platform heeft geen native databaseconnectors en is sterk afhankelijk van API-integraties, wat de gegevensflexibiliteit voor sommige gebruikers kan limieten

Klipfolio prijzen

Gratis abonnement

Professioneel abonnement : $60/maand

: $60/maand Business-abonnement: Aangepaste prijzen

Klipfolio beoordelingen en recensies:

G2 : 4.5/5 (250+ beoordelingen)

: 4.5/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (150+ beoordelingen)

9. Geckoboard (Beste voor real-time KPI dashboards)

Via Geckoboard Geckoboard is een eenvoudig maar krachtig hulpmiddel dat is ontworpen voor bedrijfsleiders om KPI-dashboards in realtime te maken en te delen.

Dit maakt het een effectief hulpmiddel voor het verzamelen van teamgegevens en het genereren van KPI-dashboards en -rapporten.

Het geweldige aan Geckoboard is het brede bereik van integraties: de tool kan verbinding maken met meer dan 90 populaire gegevenstools zoals Google Analytics, Salesforce en Zendesk.

Geckoboard beste functies

90+ integraties met databronnen : Verbindingen met populaire tools zoals Google Analytics, Shopify en Zendesk voor het in realtime bijhouden van gegevens

: Verbindingen met populaire tools zoals Google Analytics, Shopify en Zendesk voor het in realtime bijhouden van gegevens Gebruiksvriendelijke interface : Geen codering of BI-expertise nodig; maak dashboards met behulp van een eenvoudige drag-and-drop editor

: Geen codering of BI-expertise nodig; maak dashboards met behulp van een eenvoudige drag-and-drop editor Aanpasbare deelopties : Deel dashboards via e-mail, Slack, mobiel of toon ze op kantoor-tv's

: Deel dashboards via e-mail, Slack, mobiel of toon ze op kantoor-tv's Real-time KPI-monitoring: Bewaak de sleutelgegevens in real-time en maak snel aanpassingen om de prestaties te verbeteren

Geckoboard limieten

Beperkte aanpassingsmogelijkheden : Sommige gebruikers vinden het gebrek aan opties voor het schalen van nummers en het kopiëren van dashboard elementen beperkend

: Sommige gebruikers vinden het gebrek aan opties voor het schalen van nummers en het kopiëren van dashboard elementen beperkend Klachten over prijsverhogingen: Sommige gebruikers hebben plotselinge prijsstijgingen gerapporteerd, wat een punt van zorg kan zijn voor kleine teams

Geckoboard prijzen

Essentieel abonnement : $55/maand

: $55/maand Pro abonnement : $219/maand

: $219/maand Schaal abonnement: $769/maand

Geckoboard beoordelingen en recensies:

G2 : 4.3/5 (40+ beoordelingen)

: 4.3/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

10. Tableau (het beste voor het eenvoudig aanmaken van KPI's in gegevensvisualisatie)

Via Tableau Tableau vereenvoudigt het voorheen omslachtige proces van het maken van KPI-rapportages door een groot deel van de workflow te automatiseren via de kernfunctie, Tableau Metrics.

Hoewel Tableau Metrics misschien niet in staat is om metrics toe te voegen aan bestaande Tableau dashboards, levert het een gebruiksvriendelijke ervaring, vooral voor degenen die Tableau Mobile gebruiken, met ingebouwde up/down indicatoren en dynamische tijdlijnen.

Tableau beste functies

Vereenvoudigde KPI's aanmaken : Snel KPI rapportages bouwen met minimale stappen, vergeleken met vorige releases

: Snel KPI rapportages bouwen met minimale stappen, vergeleken met vorige releases Dynamische tijdlijnen : Bekijk historische waarden en vergelijk trends in de tijd met een interactieve tijdlijn

: Bekijk historische waarden en vergelijk trends in de tijd met een interactieve tijdlijn Real-time KPI bijhouden : Werkt gegevens regelmatig bij voor een actuele rapportage voor besluitvormers

: Werkt gegevens regelmatig bij voor een actuele rapportage voor besluitvormers Mobile-first ontwerp: Geoptimaliseerd voor Tableau Mobile, met functies zoals jaar-op-jaar en maand-op-maand vergelijkingen voor mobiele schermen

Tableau beperkingen

Statische statistieken : Gebruikers kunnen geen snelle filters of parameters binnen de metriek aanpassen, waardoor voor elke waarde een aparte metriek nodig is

: Gebruikers kunnen geen snelle filters of parameters binnen de metriek aanpassen, waardoor voor elke waarde een aparte metriek nodig is Beperkingen voor dashboards: Metrics kunnen niet worden toegevoegd aan bestaande Tableau dashboards ingebouwd in Desktop of Server

Tableau prijzen

Enterprise maker : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Enterprise Explorer : Contact voor prijzen

: Contact voor prijzen Enterprise Viewer: Contact voor prijzen

Tableau beoordelingen en recensies:

G2 : 4.4/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

KPI-n It Real: Houd uw succes bij met ClickUp

"In God vertrouwen we; alle anderen brengen gegevens." W. Edwards Deming

Laten we eerlijk zijn: KPI's bijhouden kan soms overweldigend zijn. 😵‍💫

Maar met de juiste KPI-generator kunt u de saaie dingen automatiseren en u richten op wat belangrijk is - het bijhouden van uw gegevens. Dit is waar ClickUp een wereld van verschil maakt.

ClickUp centraliseert al uw KPI-rapporten en tijdlijnen, zodat u gemakkelijk KPI's kunt maken, beoordelen en delen binnen uw organisatie. Maar dat is nog maar de kers op de taart.

ClickUp heeft nog veel meer functies, zoals ClickUp Goals (om u te helpen uw KPI's bij te houden) en ClickUp Brain (met inzichten op basis van AI) om u te helpen betere beslissingen te nemen voor uw team.

