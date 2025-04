Gratis sjablonen voor winst- en verliesrekening in Excel

Een nieuw bedrijf starten is zo'n spannende tijd! Je bent aan het plannen wat je allemaal gaat doen en op welke creatieve manieren je je product of dienst in de markt gaat zetten. Maar weinigen van ons weten hoeveel papierwerk dit met zich meebrengt. Toch?

Als je niet in de minderheid bent die graag hun accounts doet, dan is er hulp beschikbaar.

Microsoft Excel biedt een eenvoudige maar krachtige oplossing. Met gebruiksvriendelijke sjablonen helpt Excel je bij het organiseren en beheren van je winst- en verliesrekeningen zonder dat je helemaal opnieuw hoeft te beginnen.

Lees verder en ontdek hoe gratis sjablonen voor winst en verlies werken en bekijk enkele alternatieven om uw financieel beheer te stroomlijnen en duidelijkheid te krijgen over uw bedrijfsprestaties.

Aan het einde van deze blog heb je de tools in handen om je financiële zaken op orde te houden. Laten we beginnen!

**Wat maakt een goed sjabloon voor een winst- en verliesrekening?

Een goed sjabloon voor een winst- en verliesrekening houdt duidelijk de inkomsten, uitgaven en nettowinst van een bedrijf bij over een bepaalde periode. Het helpt je bij het berekenen van de brutowinst, het bijhouden van financiële prestaties en het bepalen van de winstgevendheid.

Dit zijn de belangrijkste functies die een ideaal sjabloon moet hebben:

Inkomstenbronnen : Een sectie voor totale inkomsten, inclusief verkopen, diensten en andere inkomsten uit business. Dit helpt bij het berekenen van bruto inkomsten en het voorspellen van toekomstige prestaties

Sjablonen voor winst- en verliesrekening om toekomstige prestaties van business te voorspellen

Sjablonen voor winst- en verliesrekeningen zijn essentieel voor het analyseren en voorspellen van bedrijfswinsten. Ze helpen kleine bedrijven hun besluitvorming en financiële abonnement te verbeteren voor groei en succes op de lange termijn.

Laten we eens kijken naar een aantal standaard MS Excel sjablonen voor winst en verlies :

1. Sjabloon voor winst en verlies door Conta

via Conta Dit gratis sjabloon voor winst- en verliesrekeningen in Excel is ontworpen om een duidelijk en georganiseerd overzicht te geven van de financiële prestaties van een bedrijf.

De oplossing bevat secties voor inkomsten, kosten van verkochte goederen, bedrijfskosten en nettowinst.

📍 Waarom je het leuk zult vinden:

Navigeer door financiële gegevens met een overzichtelijk, eenvoudig sjabloon

Vergelijk financiële prestaties tussen verschillende periodes

Trends, sterke en zwakke punten in de financiële gezondheid van het bedrijf identificeren

🔮 Ideaal voor:

Bedrijven die trends en verbeterpunten willen identificeren om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen om de winstgevendheid te vergroten

2. Sjabloon voor winst- en verliesrekening by Wise

via Wijze Het winst- en verliessjabloon van Wise voor Excel geeft een overzicht van de inkomsten, uitgaven en nettowinst of -verlies van uw bedrijf over een bepaalde periode.

Met dit handige sjabloon kunt u klanten in het buitenland snel factureren, zodat u geen gedoe hebt met trage transacties met uw klanten.

📍 Waarom je het leuk zult vinden:

Automatisch totalen en nettowinst berekenen, waardoor de kans op fouten afneemt

Vergelijk financiële prestaties om trends en verbeterpunten te identificeren

Houd tot 40 verschillende valuta bij en wissel ertussen wanneer je maar wilt

🔮 Ideaal voor:

Eigenaren van kleine bedrijven die kostenstijgingen, omzetdalingen of winstverbeteringen moeten identificeren

3. Sjabloon voor winst- en verliesprognoses by Vertex42

via Vertex42 Dit winst- en verliessjabloon in Excel helpt u uw toekomstige inkomsten, uitgaven en netto-inkomsten over drie jaar te voorspellen. Het is een geweldig financieel prognosehulpmiddel voor abonnementen, budgettering en het maken van geïnformeerde verkoopbeslissingen met de gespecialiseerde kolom voor het berekenen van het 'Percentage van de totale omzet'

📍 Waarom je het leuk zult vinden:

Een schatting maken van je inkomsten en uitgaven voor de komende drie jaar

Financiële projecties presenteren aan investeerders, kredietverstrekkers of andere belanghebbenden

Experimenteren met verschillende scenario's om hun potentiële impact op de winstgevendheid te beoordelen

🔮 Ideaal voor:

Een bedrijf dat overweegt om uit te breiden naar een nieuwe markt, potentiële risico's wil identificeren en een goede beslissing wil nemen over de toewijzing van middelen en investeringen

Teams die op zoek zijn naar een nauwkeurig beeld van hun verkoop

➡️ Meer lezen: Hoe maak je een onkostennota in Excel? Gratis sjabloon

4. Sjabloon voor persoonlijk financieel overzicht by Vertex42

via Vertex42 Dit Excel-sjabloon is een financieel overzicht dat een momentopname biedt van uw financiële positie op een bepaald moment. De winst- en verliessjabloon geeft een lijst van activa, passiva, nettowaarde en schulden, zodat u uw financiële gezondheid kunt beoordelen en weloverwogen beslissingen kunt nemen.

📍 Waarom je het leuk zult vinden:

Analyseer financiële ratio's, zoals schuld/activa en liquiditeitsratio's, om de financiële gezondheid te beoordelen

Evalueer uw budget nauwkeurig en meet uw financiële rijkdom

Al uw schulden bijhouden en alle belangrijke informatie op één plaats bewaren

🔮 Ideaal voor:

Ideaal voor particulieren met een zakelijke of persoonlijke lening om informatie over de aanvrager en mede-aanvrager op één plek te bewaren, zodat je de leningaanvraag gemakkelijk kunt invullen

5. Balans sjabloon by Vertex42

via Vertex42 Met dit sjabloon voor de balans kunt u de activa, passiva en het eigen vermogen van uw bedrijf tijdens een bepaalde periode samenvatten.

Begrijp de verdeling van de middelen van uw bedrijf en vergelijk deze informatie met andere bedrijven voor goed geïnformeerde financiële beslissingen.

📍 Waarom je het leuk zult vinden:

Werk met een duidelijke en overzichtelijke layout, waardoor u tijd en moeite bespaart

Houd je aan de boekhoudprincipes en zorg voor consistentie en vergelijkbaarheid tussen verschillende periodes

Automatisch de sleutel financiële ratio's berekenen, zoals de schuldratio, de kortetermijnratio en de asset-to-equity ratio

🔮 Ideaal voor:

Kleine bedrijven die hun financiële prestaties in de loop van de tijd willen bijhouden, trends willen identificeren en weloverwogen beslissingen willen nemen over investeringen en uitgaven

6. Sjabloon voor kasstroomoverzicht door Vertex42

via Vertex42 Met dit P&L Excel sjabloon van Vertex kunt u de in- en uitgaande kasstromen van uw bedrijf over een bepaalde periode visualiseren. Het bevat visuele secties voor activiteiten, investerings- en financieringsactiviteiten.

📍 Waarom u het leuk zult vinden:

Bereken de netto kasstroom van elke activiteit en analyseer beter

De sjabloon aanpassen aan uw specifieke behoeften

Gebruik het sjabloon om een abonnement te nemen op toekomstige werkstromen om ervoor te zorgen dat je geld hebt voor verschillende uitgaven

🔮 Ideaal voor:

Eigenaren van bedrijven kunnen deze Excel P&L sjabloon gebruiken om te bepalen of ze voldoende geld hebben om aan hun korte termijn verplichtingen te voldoen, werknemers op tijd te betalen en te investeren in groeimogelijkheden

7. Sjabloon voor winst- en verliesprojecten van Microsoft

via Microsoft Dit sjabloon voor winst- en verliesrekeningen van Microsoft kan helpen om de inkomsten en uitgaven van uw bedrijf over een bepaalde periode samen te vatten.

Het helpt je om de financiële prestaties van je bedrijf te begrijpen, trends te identificeren en weloverwogen beslissingen te nemen.

📍 Waarom je het leuk zult vinden:

Een duidelijk beeld krijgen van de winstgevendheid van uw bedrijf

Neem weloverwogen beslissingen over prijsstelling, kostenbesparingen en investeringsstrategieën

Bedrijfsprestaties bijhouden en trends en potentiële problemen identificeren

🔮 Ideaal voor:

Eigenaars van kleine bedrijven die hun maandelijkse inkomsten en uitgaven willen controleren. Ze kunnen gebieden identificeren voor kostenverlaging of inkomstenverhoging om hun winstgevendheid te verbeteren

Pro Tip: Wilt u meer halen uit het budget van uw bedrijf? Ontdek de 15 beste gratis Excel-budget sjablonen om uw financiën te plannen en te strategiseren voor betere besluitvorming.

Limieten van een sjabloon voor winst- en verliesrekening in Excel

Hoewel Microsoft Excel een veelzijdige app is voor veel zakelijke doeleinden, is het niet de beste tool voor het opstellen van winst- en verliesrekeningen. Hier zijn enkele sleutel nadelen:

1. Beperkt bedrijfsbeheer

Excel biedt geen hulpmiddelen voor het bijhouden van doelen, het beheren van taken of het instellen van tijdlijnen voor projecten, wat betekent dat je een alles-in-één weergave van zowel je financiën als je activiteiten mist. Overweeg voor een naadloze ervaring boekhoudsoftwareoplossingen die alles op één plek bewaren.

2. Onvoldoende schaalbaarheid

Excel kan moeilijk te beheren worden als u jongleert met meerdere afdelingen, producten of grote hoeveelheden gegevens. Gedetailleerde financiële informatie, zoals kasstroomoverzichten of balansen, wordt overweldigend in een eenvoudige installatie met spreadsheets.

3. Statische gegevenspresentatie

De dashboards in Excel zijn eenvoudig en het bijhouden van de maandelijkse winst of het voorspellen van toekomstige bedrijfsprestaties is moeilijk zonder interactieve grafieken of geautomatiseerde periode vergelijkingen. Voor een duidelijke weergave heb je dynamische dashboards nodig om je gegevens tot leven te brengen.

Pro Tip: Een effectieve projectadministratie houdt budgetten bij en zorgt voor transparantie in de projectfinanciën. Duik in onze gids over hoe project accounting te gebruiken om het succes van projecten te optimaliseren.

Alternatieve sjablonen voor winst-en-verliesrekeningen

Aangezien Excel misschien niet de beste keuze is voor het beheren van verschillende bedrijfs- en projectbehoeften, is een alles-in-één tool zoals ClickUp is een geweldig alternatief.

De productiviteitsoplossing biedt een bereik aan functies voor business- en projectmanagement, zoals doelen instellen, samenwerken in teams en projectmanagement. Het bevat ook rapportage en analyses, AI-hulp en meer.

Bovendien biedt ClickUp verschillende gebruiksvriendelijke, aanpasbare sjablonen voor winst- en verliesrekeningen - uitstekende alternatieven voor Excel.

Deze sjablonen zijn ontworpen om het bijhouden van inkomsten, uitgaven en de nettowinst te vereenvoudigen en tegelijkertijd een betere financiële planning en besluitvorming te ondersteunen. Hier zijn de beste voor u:

1. ClickUp Grootboek Sjabloon

De ClickUp Grootboek sjabloon is handig voor het bijhouden van debet- en krediettransacties, het beheren van accounts en het visualiseren van financiële gegevens - alles op één plek.

De ClickUp Grootboek sjabloon is handig voor het bijhouden van debet- en krediettransacties, het beheren van accounts en het visualiseren van financiële gegevens - alles op één plek.

Deze sjabloon voor winst en verlies is ontworpen om financieel beheer te vereenvoudigen en biedt een uitgebreide weergave van uw winst en verlies, balans en meer.

📍 Waarom je het leuk zult vinden:

Organiseer alle accounts van het bedrijf op één gemakkelijk toegankelijke locatie

Vereenvoudig het bijhouden van debiteringen, kredieten en alle andere transacties

Stroomlijn rapportage en maak het eenvoudiger om financiële gegevens te analyseren

🔮 Ideaal voor:

Accountants die meerdere accounts van clients beheren om dagelijkse transacties te registreren, elke transactie te categoriseren per accounttype en een winst- en verliesoverzicht te genereren

💡 Pro Tip: Op zoek naar meer manieren om je financiën te stroomlijnen? Bekijk dan 10 gratis sjablonen voor je boekhouding in Excel en ClickUp voor probleemloos financieel beheer.

2. ClickUp sjabloon voor budgetrapportage

De ClickUp sjabloon voor budgetrapportage stroomlijnt het budgetteringsproces door u te helpen bij het efficiënt opstellen, bijhouden en analyseren van budgetten.

De ClickUp sjabloon voor budgetrapportage stroomlijnt het budgetteringsproces door u te helpen bij het efficiënt opstellen, bijhouden en analyseren van budgetten.

Het is perfect voor bedrijven van elke grootte, verzekert de nauwkeurigheid van het budget en houdt financiële doelen bij.

📍 Waarom je het leuk zult vinden:

Houd uitgaven bij ten opzichte van geplande budgetten om de financiën nauwlettend in de gaten te houden

Discrepanties identificeren om overbesteding aan te pakken voordat het escaleert

Budgetgegevens organiseren om belanghebbenden duidelijk financieel inzicht te geven

Ideaal voor:

Eigenaren van kleine bedrijven die hun maandelijkse uitgaven willen organiseren, inkomsten willen bijhouden en de voortgang van hun budget willen bewaken, om ervoor te zorgen dat ze hun financiële doelen halen en tegelijkertijd overbesteding willen voorkomen

3. ClickUp Verkoop Maandelijks Rapport Sjabloon

De ClickUp Maandelijks Verkooprapport Sjabloon is ideaal voor het bijhouden van uw maandelijkse verkoopactiviteiten en het meten van teamprestaties ten opzichte van doelen.

De ClickUp Maandelijks Verkooprapport Sjabloon is ideaal voor het bijhouden van uw maandelijkse verkoopactiviteiten en het meten van teamprestaties ten opzichte van doelen.

De sjabloon voor winst en verlies biedt een duidelijke weergave van verkoopgegevens, statistieken en trends voor eenvoudigere besluitvorming.

📍 Waarom je het leuk zult vinden:

Verkoopcijfers zoals inkomsten, uitgaven en nettowinst bijhouden voor een uitgebreide weergave van de prestaties

Identificeer patronen en gebieden voor verbetering met visualisaties zoals grafieken en grafieken

Doelen stellen en maandelijkse voortgang naar vergadering verkoopquota bewaken

Ideaal voor:

Sales teams die teamverkopen willen bijhouden, maandelijkse trends willen beoordelen en strategieën willen verfijnen om betere resultaten te behalen in toekomstige rapportageperioden

4. ClickUp sjabloon voor crediteuren

De ClickUp Accounts Payable sjabloon vereenvoudigt het bijhouden van alle factuur- en betalingsgegevens en helpt bedrijven bij het beheren van uitstaande betalingen en deadlines.

De ClickUp Accounts Payable sjabloon vereenvoudigt het bijhouden van alle factuur- en betalingsgegevens en helpt bedrijven bij het beheren van uitstaande betalingen en deadlines.

Dit effectieve sjabloon voor winst-en-verliesrekeningen biedt een georganiseerde structuur voor het digitaliseren van uw betalingsgegevens, instellingen voor herinneringen en tijdige betalingen.

📍 Waarom je het leuk zult vinden:

Facturen ordenen met aanpasbare statussen zoals Codering bijschriften en Factuur ontvangen

Fouten verminderen door gegevens te digitaliseren en herinneringen in te stellen voor verschuldigde betalingen

Blijf op de hoogte met aangepaste weergaven voor snelle toegang tot betalingsgegevens en deadlines

🔮 Ideaal voor:

Eigenaars van kleine bedrijven die hun facturering willen stroomlijnen, automatische herinneringen voor betalingen willen instellen en willen zorgen voor een soepel betalingsproces om late kosten te voorkomen en relaties met leveranciers te onderhouden

5. ClickUp onkosten rapport sjabloon

De ClickUp sjabloon voor onkostendeclaraties hiermee kunt u alle bedrijfsuitgaven efficiënt bijhouden, categoriseren en analyseren.

De ClickUp sjabloon voor onkostendeclaraties hiermee kunt u alle bedrijfsuitgaven efficiënt bijhouden, categoriseren en analyseren.

Dergelijke sjablonen voor winst en verlies geven u een georganiseerde structuur om financiële gegevens up-to-date te houden en zijn aanpasbaar, gemakkelijk te gebruiken en ideaal voor het controleren van budgettoewijzingen.

📍 Waarom je het leuk zult vinden:

Categoriseer uitgaven per afdeling of type voor een gedetailleerde weergave van de uitgaven

Automatiseer bijhouden voor nauwkeurigheid en snellere invoer van gegevens

Gestroomlijnde verzendingen voor tijdige verwerking en goedkeuringen

🔮 Ideaal voor:

Grote ondernemingen die behoefte hebben aan gestandaardiseerde en nauwkeurige invoer van gegevens op verschillende afdelingen

➡️ Meer lezen: Gratis Excel sjablonen voor onkostenrapporten om uw financiën (en geestelijke gezondheid) op orde te houden

6. ClickUp Financiële Analyse Rapport Sjabloon

De ClickUp sjabloon voor financieel analyseverslag is een gebruiksklaar document voor het bijhouden van essentiële financiële statistieken zoals netto-inkomen, bedrijfskosten en inkomsten uit business.

De ClickUp sjabloon voor financieel analyseverslag is een gebruiksklaar document voor het bijhouden van essentiële financiële statistieken zoals netto-inkomen, bedrijfskosten en inkomsten uit business.

Managers kunnen dit sjabloon voor winst en verlies gebruiken om de totale uitgaven te beoordelen, waardoor de financiële duidelijkheid en strategische besluitvorming worden verbeterd.

📍 Waarom je het leuk zult vinden:

Financiële gegevens organiseren met aangepaste weergaven en vooraf gemaakte spreadsheets

Bijhouden van sleutelgegevens zoals inkomsten, uitgaven en werkstroom op één plaats

Inzichten genereren voor budgettering, investeringen en strategische abonnementen

🔮 Ideaal voor:

Eigenaren van kleine bedrijven die maandelijkse winst- en verliesrekeningen willen genereren, de brutowinst willen analyseren en de gemaakte kosten willen bekijken. Dit sjabloon stroomlijnt het financieel beheer en helpt bij het identificeren van manieren om de winst van het bedrijf te vergroten

💡 Pro Tip: Het verschil weten tussen inkomsten en inkomsten is de sleutel tot nauwkeurige financiële analyse. Bekijk onze gids over inkomsten vs. inkomen voor weloverwogen zakelijke beslissingen.

7. ClickUp Budget sjabloon voor bedrijven

De ClickUp Budget sjabloon voor bedrijven is een geweldige budgetteringsoplossing die kleinere bedrijven helpt hun financieel beheer te stroomlijnen door bedrijfsinkomsten, gemaakte kosten en winst en verlies bij te houden.

De ClickUp Budget sjabloon voor bedrijven is een geweldige budgetteringsoplossing die kleinere bedrijven helpt hun financieel beheer te stroomlijnen door bedrijfsinkomsten, gemaakte kosten en winst en verlies bij te houden.

Het is ontworpen om uw abonnementen, bijhouden en budgetten gemakkelijk en effectief te maken.

📍 Waarom je het leuk zult vinden:

Categoriseer uitgaven per afdeling of type voor een gedetailleerde weergave van de uitgaven

Automatiseer bijhouden voor nauwkeurigheid en snellere invoer van gegevens

Gestroomlijnde verzendingen voor tijdige verwerking en goedkeuringen

🔮 Ideaal voor:

Bedrijven die de totale uitgaven willen beheren en controleren en inkomstenoverzichten willen genereren voor maandelijks inzicht in de winst. Dit zorgt ervoor dat budgetten op één lijn liggen met financiële doelen voor een optimale jaarwinst

8. ClickUp sjabloon voor kosten-batenanalyse

De ClickUp sjabloon voor kosten-batenanalyse is ontworpen om de kosten versus baten van verschillende opties te evalueren.

De ClickUp sjabloon voor kosten-batenanalyse is ontworpen om de kosten versus baten van verschillende opties te evalueren.

Dit sjabloon voor winst en verlies vereenvoudigt de besluitvorming door de financiële implicaties van verschillende projecten of investeringen te verduidelijken.

📍 Waarom je het leuk zult vinden:

Organiseer en analyseer kosten en baten voor een duidelijke winst- en verliesrekening

Potentiële ROI visualiseren, zodat je betere financiële beslissingen kunt nemen die het nettoresultaat verbeteren

Effectief samenwerken met teamleden aan kostenevaluaties en projectanalyses

🔮 Ideaal voor:

Managers van kleine bedrijven die een grondige kosten-batenanalyse moeten uitvoeren voor nieuwe projecten. Door alle bijbehorende kosten en verwachte voordelen op een rij te zetten, maximaliseren ze de winst en minimaliseren ze de verliezen

9. ClickUp Journaal- en Grootboeksjabloon

De ClickUp sjabloon grootboek helpt u alle financiële transacties nauwkeurig te registreren, inkomsten en uitgaven bij te houden en de financiële gezondheid van het bedrijf te visualiseren.

De ClickUp sjabloon grootboek helpt u alle financiële transacties nauwkeurig te registreren, inkomsten en uitgaven bij te houden en de financiële gezondheid van het bedrijf te visualiseren.

Dit sjabloon voor winst- en verliesrekeningen vereenvoudigt het boekhoudproces en zorgt ervoor dat uw financiële administratie georganiseerd en betrouwbaar is.

📍 Waarom je het leuk zult vinden:

Inkomsten en uitgaven bijhouden met aangepaste velden voor het registreren van krediet en debet voor financiële analyse

Organiseer transacties in rapporten voor inzicht in uw winst- en verliesrekening

Fouten en afwijkingen in financiële gegevens opsporen voor een nauwkeuriger netto-inkomen

🔮 Ideaal voor:

Business managers die een uitgebreid journaal en grootboek van alle transacties moeten bijhouden. Hiermee kunnen ze hun financieel beheer verbeteren voor bedrijfsgroei

💡 Pro Tip: Klaar om je boekhouding te vereenvoudigen? Bekijk onze lijst van 10 gratis grootboek sjablonen voor boekhouding in Excel & ClickUp om uw financiën georganiseerd en nauwkeurig te houden.

10. ClickUp Maandelijks Onkostenrapport Sjabloon

De ClickUp Maandelijks onkostenrapport sjabloon bijhoudt en rapporteert elke maand effectief uw zakelijke uitgaven.

De ClickUp Maandelijks onkostenrapport sjabloon bijhoudt en rapporteert elke maand effectief uw zakelijke uitgaven.

Door financiële gegevens te organiseren, kunt u met dit sjabloon inzicht krijgen in uw uitgavenpatronen en uw bedrijfsuitgaven budgetbeheer .

📍 Waarom je het leuk zult vinden:

Eenvoudig uw maandelijkse uitgaven documenteren met overzichtelijke tabellen en aangepaste velden

Identificeer gebieden voor kostenbesparingen om uw budget te verbeteren

Analyseer uitgaventrends in de loop der tijd om financiële prognoses te verbeteren

🔮 Ideaal voor:

Business managers die consequent uitgaven willen bijhouden . Ze kunnen elke maand een gedetailleerd onkostennota opstellen, een strategisch budget opstellen en de financiële groei verbeteren

Maximaliseer uw netto-inkomen vandaag nog met ClickUp

Winst- en verliesrekeningen in Excel zijn een geweldig startpunt voor het bijhouden van uw financiën, maar als u goed rondkijkt, is er altijd een betere oplossing, zoals ClickUp.

Door te vertrouwen op ClickUp wordt financieel beheer een fluitje van een cent met aanpasbare, gebruiksvriendelijke sjablonen die budgettering, het bijhouden van uitgaven en prognoses stroomlijnen.

Met zijn krachtige functies, zoals dashboards voor samenwerking en geautomatiseerde herinneringen, verbetert ClickUp de productiviteit en zorgt het voor financiële duidelijkheid, zodat uw team op één lijn blijft en gefocust blijft op bedrijfsgroei.

Dus waarom genoegen nemen met eenvoudige spreadsheets als ClickUp een alles-in-één, gebruiksvriendelijk alternatief biedt dat tijd bespaart en de nauwkeurigheid verhoogt? Aanmelden voor ClickUp vandaag nog!