Inkomsten vs. Inkomen: Het verschil begrijpen (+ voorbeelden)

Je bent niet de enige die zich ooit heeft afgevraagd wat het verschil is tussen inkomsten en inkomsten. Beide geven een dieper inzicht in de financiële gezondheid en prestatiecijfers van uw bedrijf.

Hoewel ze vaak door elkaar worden gebruikt, vertegenwoordigen ze verschillende aspecten van je financiële prestaties.

Klaar om de verwarring tussen deze twee termen in business finance op te helderen?

Laten we eens kijken wat inkomsten en inkomsten van elkaar onderscheidt, zodat je met vertrouwen door je financiële discussies kunt navigeren en weloverwogen beslissingen voor je bedrijf kunt nemen.

Wat is omzet?

Omzet is het totale geld dat een bedrijf verdient met de verkoop van goederen of diensten. Het is een belangrijke indicator van de financiële prestaties van een bedrijf en beoordeelt de algemene gezondheid en het groeipotentieel. Bovendien worden ze "top-line" genoemd omdat ze als eerste op de resultatenrekening van het bedrijf verschijnen.

Opbrengsten worden ingedeeld in vier soorten:

Omzet: Ook bekend als bruto omzet, dit is het totale bedrag dat een bedrijf genereert uit al zijn activiteiten. Bijvoorbeeld, als een bakkerij in een maand $10.000 verdient met de verkoop van taarten, brood en gebak, dan is dit totale bedrag de bruto-omzet

Ook bekend als bruto omzet, dit is het totale bedrag dat een bedrijf genereert uit al zijn activiteiten. Bijvoorbeeld, als een bakkerij in een maand $10.000 verdient met de verkoop van taarten, brood en gebak, dan is dit totale bedrag de bruto-omzet Netto-omzet: Het bedrag dat overblijft na aftrek van toeslagen, kortingen en retouren van de bruto-omzet wordt netto-omzet of nettoverkoop genoemd. Het geeft een duidelijker beeld van de inkomsten van een bedrijf uit de verkoop en activiteiten. Als van de verdiende $ 10.000 $ 1.000 aan kortingen wordt gegeven en $ 500 wordt terugbetaald voor geretourneerde items, is de netto-omzet van de bakkerij $ 8.500

Het bedrag dat overblijft na aftrek van toeslagen, kortingen en retouren van de bruto-omzet wordt netto-omzet of nettoverkoop genoemd. Het geeft een duidelijker beeld van de inkomsten van een bedrijf uit de verkoop en activiteiten. Als van de verdiende $ 10.000 $ 1.000 aan kortingen wordt gegeven en $ 500 wordt terugbetaald voor geretourneerde items, is de netto-omzet van de bakkerij $ 8.500 Bedrijfsopbrengsten: Dit omvat de totale inkomende kasstromen uit de kernactiviteiten van het bedrijf, exclusief inkomsten uit niet-kernactiviteiten zoals investeringen of de verkoop van activa. $8.500 vertegenwoordigt de bedrijfsinkomsten van de bakkerij, aangezien dit hun hoofdactiviteit is

Dit omvat de totale inkomende kasstromen uit de kernactiviteiten van het bedrijf, exclusief inkomsten uit niet-kernactiviteiten zoals investeringen of de verkoop van activa. $8.500 vertegenwoordigt de bedrijfsinkomsten van de bakkerij, aangezien dit hun hoofdactiviteit is Niet-operationele inkomsten: Dit zijn inkomsten uit secundaire bronnen, zoals rente verdiend op investeringen, dividenden ontvangen van aandelenbezit of inkomsten uit verhuur van onroerend goed. De bakkerij verdient ook $500 door een kleine ruimte in hun winkel te verhuren aan een plaatselijke kunstenaar. Deze $500 zijn niet-operationele inkomsten

Wat is inkomen?

Inkomsten zijn de bedragen die overblijven nadat alle uitgaven, belastingen en kosten zijn afgetrokken van de totale inkomsten. Het geeft de winstgevendheid van het bedrijf weer en wordt vaak de "bottom line" genoemd

Er zijn hoofdzakelijk vier soorten inkomsten:

Bruto-inkomen: Ook bekend als brutowinst, dit omvat de totale inkomsten van het bedrijf uit de kernactiviteiten voordat de kosten worden afgetrokken. Een voorbeeld: een kledingwinkel verdient $50.000 met de verkoop van kleding in een maand. Vóór aftrek van kosten is deze $50.000 het bruto-inkomen

Ook bekend als brutowinst, dit omvat de totale inkomsten van het bedrijf uit de kernactiviteiten voordat de kosten worden afgetrokken. Een voorbeeld: een kledingwinkel verdient $50.000 met de verkoop van kleding in een maand. Vóór aftrek van kosten is deze $50.000 het bruto-inkomen Bedrijfsresultaat: Dit is het bedrag dat overblijft na aftrek van bedrijfskosten zoals lonen, huur en nutsvoorzieningen, maar vóór het in rekening brengen van belastingen en rente. Van de verdiende $50.000 besteedt de winkel $20.000 aan lonen, huur en nutsvoorzieningen. De resterende $30.000 is het bedrijfsinkomen

Dit is het bedrag dat overblijft na aftrek van bedrijfskosten zoals lonen, huur en nutsvoorzieningen, maar vóór het in rekening brengen van belastingen en rente. Van de verdiende $50.000 besteedt de winkel $20.000 aan lonen, huur en nutsvoorzieningen. De resterende $30.000 is het bedrijfsinkomen Netto-inkomsten: Dit is de uiteindelijke winst nadat alle uitgaven, belastingen, rente en andere kosten van de totale inkomsten zijn afgetrokken. Na aftrek van $5.000 aan belastingen en rente van de $30.000 aan bedrijfsopbrengsten, is het netto-inkomen van de winkel $25.000

Dit is de uiteindelijke winst nadat alle uitgaven, belastingen, rente en andere kosten van de totale inkomsten zijn afgetrokken. Na aftrek van $5.000 aan belastingen en rente van de $30.000 aan bedrijfsopbrengsten, is het netto-inkomen van de winkel $25.000 Niet-operationele inkomsten: Dit omvat inkomsten uit activiteiten die geen verband houden met de kernactiviteiten, zoals rente, dividenden of winst uit de verkoop van activa. De kledingwinkel verdient ook $1.000 aan rente op spaartegoeden en $2.000 aan de verkoop van oude apparatuur. Deze $ 3.000 zijn niet-operationele inkomsten

Inkomsten versus inkomsten berekenen

Voordat we in de berekeningen duiken, is het belangrijk om het verschil te begrijpen tussen inkomsten vs. inkomsten voor een effectieve financiële analyse en besluitvorming.

Verschil tussen inkomsten en inkomsten Het geeft weer wat er overblijft nadat alle uitgaven, belastingen en kosten van de inkomsten zijn afgetrokken Positie in de jaarrekening Staat bovenaan de winst- en verliesrekening van een bedrijf Staat onderaan de winst- en verliesrekening van een bedrijf Implicaties Implicaties: het helpt bij het beoordelen van de capaciteit van het bedrijf om verkopen te genereren en geeft de marktprestaties aan. Het geeft inzicht in de werkelijke winstgevendheid en financiële duurzaamheid van het bedrijf De focus van het management ligt op het verhogen van de verkoop, het uitbreiden van het marktbereik en het verbeteren van de klantenwerving Een hoog omzetcijfer duidt op een sterke verkoop, maar is geen garantie voor winstgevendheid. Een positief nettoresultaat duidt op winstgevendheid en efficiënt beheer van de uitgaven ten opzichte van de inkomsten Inkomsten worden gebruikt om het belastbaar inkomen en de verschuldigde belasting te berekenen

opbrengsten vs. inkomsten: Het verschil_

Hoe inkomsten berekenen?

Inkomsten berekenen is eenvoudig. Hier lees je hoe je het moet doen:

1. Bepaal de totale verkochte hoeveelheid: Bepaal het totale aantal verkochte eenheden voor een product of dienst binnen een bepaalde periode

2. Bepaal de eenheidsprijs: Bepaal de gemiddelde verkoopprijs per eenheid van het product of de dienst

3. Bereken de bruto-opbrengst: Vermenigvuldig de totale verkochte hoeveelheid met de eenheidsprijs om de bruto-opbrengst te krijgen

bruto-omzet = Aantal verkochte goederen X Verkoopprijs_

Stel je voor dat je een boekwinkel hebt. Gedurende de maand verkoopt u 800 boeken tegen een gemiddelde prijs van $20 per stuk. Je bruto omzet zou dan zijn:

800 boeken X $20 per boek = $16.000

4. Aftrekposten: Trek kortingen, toeslagen en retouren af van de bruto-omzet om tot de netto-omzet te komen

netto-omzet = Bruto-omzet - Kortingen - Allowances - Retouren_

Laten we verdergaan met het vorige voorbeeld en zeggen dat u aanbiedt:

Kortingen: $500 (gegeven op bulkaankopen)

$500 (gegeven op bulkaankopen) Toeslagen: $200 (voor beschadigde boeken)

$200 (voor beschadigde boeken) Retourneren: $300 (voor geretourneerde boeken)

Je netto-inkomsten zijn:

$16,000 - $500 - $200 - $300 = $15,000

Hoe bereken ik inkomen?

Het berekenen van het inkomen, of de nettowinst, gaat in de volgende stappen:

1. Bereken de totale inkomsten: Begin met de totale inkomsten of verkoop die het bedrijf heeft verdiend. Dit omvat alle inkomsten uit bedrijfsactiviteiten en andere bronnen, inclusief:

De verkoop van activa

Vergoedingen en servicekosten

Abonnementen

Huuropbrengsten

Reclame

2. Bereken de totale uitgaven: Tel alle zakelijke uitgaven bij elkaar op, die bestaan uit:

Kosten van verkochte goederen: Directe kosten die verband houden met de productie of inkoop van de verkochte producten

Directe kosten die verband houden met de productie of inkoop van de verkochte producten Bedrijfslasten: Kosten die verband houden met het runnen van het bedrijf, zoals huur, nutsvoorzieningen, salarissen en marketing

Kosten die verband houden met het runnen van het bedrijf, zoals huur, nutsvoorzieningen, salarissen en marketing Afschrijvingen: De waardevermindering van materiële en immateriële activa in de loop der tijd

De waardevermindering van materiële en immateriële activa in de loop der tijd Rente: Kosten van geleend geld

Kosten van geleend geld Belastingen: Aan de overheid verschuldigde inkomstenbelasting

3. Netto-inkomen berekenen: Trek de totale kosten af van de totale inkomsten om het netto-inkomen te krijgen

Netto inkomsten = totale inkomsten - totale uitgaven

Stel dat je boekwinkel de volgende financiële gegevens voor de maand heeft:

Totale inkomsten: $15.000

$15.000 KOSTEN: $5.000

$5.000 Bedrijfslasten: $4.000 (inclusief huur, nutsvoorzieningen, salarissen)

$4.000 (inclusief huur, nutsvoorzieningen, salarissen) Afschrijvingen: $500

$500 Rente: $200

$200 Belastingen: $800

De netto-inkomsten voor de maand zijn:

$15,000 - $10,500 ($5,000 + $4,000 + $500 + $200 + $800) = $4,500

Effectief financieel beheer helpt je onderscheid te maken tussen inkomsten en inkomsten, zodat je een duidelijk beeld krijgt van de werkelijke financiële gezondheid van je bedrijf.

Stroomlijn uw financieel beheer met ClickUp ClickUp is een veelzijdig

hulpmiddel voor financieel beheer dat verder gaat dan het beheren van basistaken en een bereik heeft van functies waarmee u financiële doelen kunt bijhouden, accounts kunt beheren en winsten kunt berekenen.

Met ClickUp Dashboards kunt u eenvoudig rapporten op hoog niveau maken om een duidelijke weergave te krijgen van waar uw geld naartoe gaat. En toezicht houden op budgettoewijzingen, werkelijke uitgaven, en winst en verlies -allemaal op één plek.

Krijg een uitgebreide weergave van uw financiën met ClickUp Dashboards, samen met realtime updates

Het biedt ook realtime updates, zodat u altijd op de hoogte bent van uw financiële prestaties. U hoeft niet meer te wachten op maandelijkse rapportages; u krijgt direct inzicht als er iets verandert.

Met de aanpasbare widgets kunt u uw dashboard zo aanpassen dat de sleutel prestatie-indicatoren, zoals totale inkomsten, netto-inkomen en uitgaven, precies op uw wensen worden weergegeven. Zo blijft je financiële overzicht scherp en overzichtelijk. ClickUp Doelen hiermee kunt u duidelijke inkomsten- en inkomstendoelen instellen, waardoor uw financiële doelstellingen gemakkelijk bij te houden en op target te houden zijn.

Blijf op koers met duidelijke tijdlijnen, meetbare doelen en automatisch bijhouden van voortgang met ClickUp Goals

Het biedt verschillende typen targets die tegemoet komen aan verschillende behoeften op het gebied van financieel bijhouden. Maak numerieke targets voor specifieke cijfers, zoals "Verhoog de maandelijkse verkoop met 20%", of stel monetaire targets in om omzetdoelen bij te houden. Gebruik true/false targets voor eenvoudigere taken, zoals "Voltooi de financiële audit" of "Rond de goedkeuring van het budget af"

Het afstemmen van teaminspanningen wordt een fluitje van een cent, omdat iedereen dezelfde doelen kan zien en er samen aan kan werken.

Moeiteloos uw financiën beheren met ClickUp sjablonen

ClickUp biedt verschillende sjablonen om uw financiële processen te stroomlijnen. Hier zijn enkele sleutel sjablonen om te overwegen:

1. ClickUp Boekhoudsjabloon

Vindt u het beheren van uitgaven, verkoopadministratie en facturen overweldigend? ClickUp Boekhoudsjabloon om het proces te vereenvoudigen.

Deze sjabloon voor boekhouding helpt je moeiteloos betalingen bij te houden die je verschuldigd bent (crediteuren) en betalingen die je verwacht (debiteuren). Het bevat ook namen van clients, contactpersonen, factuurnummers en betalingsmethoden.

ClickUp Boekhoudsjabloon

Het bevat verschillende aangepaste velden om de cruciale details van elke verkoop vast te leggen. Voorbeeld:

Houd de 'Verzendkosten' bij om te weten hoeveel je uitgeeft aan bezorging

Producten die zijn geretourneerd markeren met de optie 'Zijn er retouren?

Registreer hoeveel het kost om elk item te produceren met behulp van 'Unit Cost'

De gewenste winstmarge voor elke verkoop instellen met 'Profit Target'

Het sjabloon bevat verschillende aangepaste weergaven om uw verkoop-KPI's . De weergave Sales Tracker geeft een gedetailleerd overzicht van de prestaties van elk product, terwijl de weergave Sales Volume per maand je helpt om verkooptrends in de loop van de tijd bij te houden.

Je kunt ook aangepaste statussen gebruiken voor een snelle, duidelijke weergave van de status van elke verkoop.

Met de bovenstaande sjablonen en project boekhouding tools kunt u er zeker van zijn dat u de financiële voortgang van uw onderneming kunt bijhouden en uw inkomsten doelen gemakkelijk en duidelijk kunt bereiken.

Wat is belangrijker: Inkomsten of Inkomen?

Hoewel inkomsten voortkomen uit inkomsten, vinden de meeste professionals op het gebied van financieel beheer inkomsten belangrijker. Dit is waarom:

**Inkomsten geven aan hoe effectief een bedrijf zijn uitgaven controleert en zijn inkomsten maximaliseert om winst te genereren

Herinvesteringspotentieel: Een sterk inkomenscijfer geeft aan dat het bedrijf in staat is om te herinvesteren in zichzelf, groei-initiatieven te financieren en de bedrijfsvoering te verbeteren

Een sterk inkomenscijfer geeft aan dat het bedrijf in staat is om te herinvesteren in zichzelf, groei-initiatieven te financieren en de bedrijfsvoering te verbeteren Operationele gezondheid: Inkomsten laten zien of een bedrijf de operationele kosten kan dekken, dividend kan uitkeren of kan investeren in toekomstige groei

Inkomsten laten zien of een bedrijf de operationele kosten kan dekken, dividend kan uitkeren of kan investeren in toekomstige groei Aantrekkelijkheid voor investeerders en kredietverstrekkers: Een bedrijf met sterke inkomsten is aantrekkelijker voor investeerders en kredietverstrekkers omdat het winstgevendheid en financiële stabiliteit aantoont

Hoewel inkomsten een waardevol inzicht geven in de verkoopprestaties van een bedrijf, zijn inkomsten veelzeggender bij het beoordelen van de algehele financiële gezondheid, operationele efficiëntie en duurzaamheid op lange termijn.

Kunnen inkomsten hoger zijn dan inkomsten?

Onder normale omstandigheden kan het inkomen niet hoger zijn dan de omzet, omdat het inkomen wordt verkregen nadat de kosten van de omzet zijn afgetrokken. In specifieke scenario's kan dit echter wel gebeuren:

1. Niet-operationele inkomsten: Een bedrijf kan netto-inkomsten laten zien die hoger zijn dan de inkomsten als het aanzienlijke winsten boekt uit niet-operationele bronnen, zoals rente-inkomsten, winsten uit de verkoop van activa of winst uit de verkoop van activa rendement op investeringen .

2. Eenmalige winsten: Soms leiden boekhoudkundige aanpassingen of eenmalige winsten, zoals uitbetalingen van verzekeringen of schikkingen in rechtszaken, ertoe dat het nettoresultaat hoger is dan de inkomsten van het bedrijf. Ongebruikelijke financiële gebeurtenissen, zoals grote belastingteruggaven of de verkoop van activa, die geen deel uitmaken van de normale activiteiten, kunnen ook bijdragen aan deze situatie.

3. Problemen met omzetverantwoording: Soms kunnen agressieve praktijken van omzetverantwoording, zoals het boeken van inkomsten uit langetermijncontracten voordat het werk is voltooid of het boeken van inkomsten uit verkoop voordat het product is geleverd, het gerapporteerde inkomen tijdelijk opblazen.

Voorbeelden van Inkomsten vs. Inkomen

Laten we eens kijken hoe inkomsten en inkomen in het echte leven verschillen:

1. Microsoft: In fiscaal jaar 2023 genereerde Microsoft een omzet van ongeveer 211 miljard dollar uit verschillende bedrijfssegmenten, waaronder cloudservices zoals Azure, softwareproducten zoals Windows en Office, en hardwareverkopen van apparaten zoals de Surface. Aan de andere kant bedroegen de bedrijfsinkomsten in dezelfde periode ongeveer 88 miljard dollar.

Het verschil tussen deze cijfers benadrukt Microsofts operationele efficiëntie en capaciteit om een aanzienlijk deel van de omzet om te zetten in winst.

2. Netflix: Netflix genereerde ongeveer $33,7 miljard aan inkomsten in 2023, grotendeels dankzij zijn enorme wereldwijde abonneebestand en contentaanbod. De netto-inkomsten van het bedrijf bedroegen in dezelfde periode echter ongeveer $5,4 miljard.

De netto-inkomsten van Netflix zijn veel lager dan de inkomsten omdat het bedrijf veel investeert in het creëren van originele content, het verwerven van licenties en het onderhouden van de streamingtechnologie. Daarnaast hebben de aanzienlijke uitgaven aan marketing en promoties om abonnees aan te trekken en te behouden invloed op de winstgevendheid.

Verbeter het bijhouden van uw inkomsten met ClickUp

Inzicht in het verschil tussen inkomsten en inkomsten is essentieel voor slim financieel beheer. ClickUp is het ultieme hulpmiddel voor het naadloos bijhouden en beheren van uw financiën.

Met de realtime updates van ClickUp Dashboard kunt u sleutelgegevens zoals totale inkomsten en netto-inkomsten visualiseren, zodat u op de hoogte blijft en gegevensgestuurde beslissingen kunt nemen.

Gebruik ClickUp Goals om duidelijke doelen voor inkomsten en inkomen in te stellen en uw team op één lijn te brengen met uw financiële doelstellingen. Aanpasbare sjablonen zoals de boekhoudsjabloon en sjabloon voor budgetrapporten helpen uw financiële processen te stroomlijnen en zorgen ervoor dat er niets tussenkomt. Aan de slag met ClickUp vandaag nog en neem moeiteloos controle over uw financiën.

Veelgestelde vragen

1. Is totaal inkomen hetzelfde als bruto omzet?

Bruto-inkomsten zijn de totale inkomsten uit verkoop vóór aftrek van belastingen, terwijl totale inkomsten zijn wat overblijft nadat alle uitgaven, belastingen en kosten van de inkomsten zijn afgetrokken.

2. Is omzet altijd winst?

Nee. Opbrengsten zijn de totale inkomsten uit verkoop, terwijl winst aangeeft hoeveel van die inkomsten overblijft na aftrek van alle kosten, inclusief bedrijfskosten, belastingen en andere aftrekposten.

3. Is mijn totale inkomen mijn bruto-inkomen?

Niet noodzakelijkerwijs. Bruto-inkomen verwijst meestal naar inkomsten vóór aftrek, zoals belastingen en andere uitgaven. Totaal inkomen is een bredere term die alle inkomstenbronnen omvat, zowel voor als na aftrek, afhankelijk van de context.

4. Is inkomen hetzelfde als inkomen?

Inkomsten en inkomsten zijn verwant, maar niet hetzelfde. Opbrengsten zijn het totale bedrag dat wordt verdiend met verkopen, terwijl inkomsten over het algemeen verwijzen naar de winst of het netto-inkomen nadat alle uitgaven van de inkomsten zijn afgetrokken.