Gratis sjablonen voor Nog te doen in Excel

Taken beheren kan vaak aanvoelen als een eindeloos spelletje whack-a-mole.

Je voltooit een taak en er volgen er nog vijf.

Dat is waar lijsten met te doen taken uitkomst bieden. Ze zijn als het ware je persoonlijke assistent, die je helpt in de gaten te houden wat er nog moet gebeuren en Taken uit te voeren met de precisie van een ninja.

Met Excel sjablonen voor takenlijsten kun je pen en papier overboord gooien en je werklast op een meer gestroomlijnde manier beheren. Met deze Excel-sjablonen kun je alles aanpassen aan jouw wensen, waardoor ze handig zijn voor alle Taken.

In dit artikel bespreken we de beste gratis te gebruiken Excel sjablonen voor takenlijsten.

🏆 Bonus: Hoewel Excel-sjablonen handig kunnen zijn, hebben we verderop in het artikel nog andere sjablonen voor takenlijsten voor je. Geloof ons: je zult ze met plezier gebruiken!

Wat zijn sjablonen voor Excel voor takenlijsten?

Excel sjablonen voor takenlijsten zijn handige, aanpasbare tools die je helpen om georganiseerd te blijven door je taken in een Excel spreadsheet te beheren.

Ze maken het gemakkelijk om taken toe te wijzen, deadlines in te stellen en prioriteit te geven aan wat het belangrijkst is in uw dag.

Of u nu van het ene project naar het andere gaat, uw gezinsschema's beheert of to-dos voor school afwerkt, deze sjablonen zijn een geweldige manier om alles op één plek bij te houden.

Wat sjablonen voor Nog te doen in Excel nog beter maakt, is hun veelzijdigheid.

In tegenstelling tot een standaardplanner kun je deze sjablonen aanpassen aan elke Taak.

Deze sjablonen kunnen zo eenvoudig of gedetailleerd zijn als nodig is, van het kleuren van urgente opdrachten tot het uitfilteren van voltooide items.

Wil je een selectievakje toevoegen na elke Taak voor dat bevredigende gevoel van afvinken? Ga ervoor.

Deze sjablonen zijn ook geweldig voor samenwerking. Als je taken coördineert met je team of familie, deel dan gewoon het Excel-bestand; iedereen kan zijn voortgang in realtime bijwerken.

Bovendien helpen de sjablonen je bij het visualiseren van voltooide taken en deadlines, zodat je je doelen nooit uit het oog verliest.

Wat maakt een goed sjabloon voor Nog te doen in Excel?

Een goed sjabloon voor een takenlijst in Excel is meer dan alleen een plek om taken op te schrijven.

Instance moet u bijvoorbeeld in staat stellen om projecten op te splitsen in hapklare brokken, wekelijkse routines in te plannen of uw voortgang bij te houden op die lange termijn doelen.

Het sjabloon moet duidelijke kolommen hebben voor het bijhouden van deadlines, prioriteiten en voortgang. Het moet ook ingebouwde functies hebben zoals voorwaardelijke opmaak om achterstallige taken te markeren of voltooide taken te markeren.

Het ideale sjabloon voor Nog te doen in Excel moet flexibel genoeg zijn om alles aan te kunnen, van het organiseren van meerdere projecten tot het maken van een eenvoudige checklist voor het inpakken voor op reis.

Idealiter is je sjabloon aanpasbaar en voorzien van functies zoals voorwaardelijke opmaak, Gantt grafieken en voortgangsbalken om je te helpen je taken te stroomlijnen en te overwinnen als een kampioen.

Top 10 Nog Te Doen Excel Sjablonen

1. Sjabloon voor takenlijst met voortgangscontrole door Microsoft 365

via

Microsoft 365

Het sjabloon van de Takenlijst met voortgangscontrole van Microsoft 365 is een uitstekende plek om te beginnen als u nog nooit met Excel-sjablonen hebt gewerkt. Met aanpasbare kolommen kunt u de prioriteit van taken, start- en deadlines instellen en de voortgang bijhouden met behulp van een ingebouwde voortgangsbalk.

Het sjabloon helpt je om meerdere projecten te beheren door taken toe te wijzen en de status van de voltooiing bij te houden. Als je het percentage voltooid bijwerkt, worden de taken automatisch bijgewerkt naar 'Gereed' als ze klaar zijn, zodat alles op volgorde blijft staan.

Of het nu voor persoonlijk gebruik is of voor projectmanagement, met dit toegankelijke sjabloon wordt het bijhouden van voltooide taken een fluitje van een cent.

Bovendien is het sjabloon volledig aanpasbaar, dus je kunt eenvoudig een sjabloon maken dat voor jou het beste werkt!

✨ Ideaal voor: Projectassistenten, teamcoördinatoren en persoonlijke assistenten die taken en voortgang eenvoudig willen beheren

Dit sjabloon downloaden

2. Excel sjabloon voor takenlijst door projectmanager

via

Projectmanager

Voel je je overweldigd door je takenlijst? Met het Excel sjabloon Nog te doen van Project Manager wordt het veel eenvoudiger om bovenop je taken te blijven.

Met dit sjabloon voor takenlijsten kun je taken toewijzen, deadlines instellen en de voortgang bijhouden met behulp van een eenvoudige balk. Het is perfect voor het beheren van meerdere projecten en is volledig aanpasbaar. Bovendien is het gratis te downloaden!

Meer controle nodig? Je kunt je takenlijst eenvoudig importeren in Gantt grafiek software en samenwerken met je team voor naadloos projectmanagement.

Ideaal voor: Taakmanagers, operationeel leidinggevenden en teamleiders die projecttaken en voortgang moeten bewaken

Dit sjabloon downloaden

3. Excel sjabloon voor takenlijst door

Vertex42.nl

via

Vertex42

Als u op zoek bent naar een uitgebreider sjabloon om uw taken te beheren (vooral met uw team), kan het Excel-sjabloon Nog te doen van Vertex42 uw go-to zijn om de voortgang bij te houden.

Met dit aanpasbare sjabloon voor het bijhouden van taken blijft u georganiseerd doordat u taken kunt toewijzen, deadlines kunt instellen en prioriteiten kunt stellen met behulp van voorwaardelijke opmaak. Taken worden automatisch gefilterd, zodat u ze kunt organiseren op het veld van uw voorkeur.

Je kunt taken ook sorteren op prioriteit of status van voltooiing met een paar klikken.

✨ Ideaal voor: Teammanagers, projectcoördinatoren en supervisors die een uitgebreide tool voor projectmanagement nodig hebben voor het bijhouden van teams

[Dit sjabloon downloaden]( https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/to-do-list-template.html#google Nog te doen)

4. Sjabloon voor afdrukbare takenlijst door Sjabloon.net

via

Sjabloon.net

Of je nu persoonlijke klusjes, meerdere projecten of teambudgettering voor je recente project beheert, het sjabloon Nog te doen van Sjabloon.net heeft je gedekt.

Met dit flexibele Excel sjabloon kun je gemakkelijk taken toewijzen, deadlines instellen en de voortgang bewaken. Het geeft je ook ruimte om taakbeschrijvingen of aantekeningen toe te voegen.

De intuïtieve functies vereenvoudigen het prioriteren van taken en het georganiseerd blijven, ongeacht hoeveel taken je aan het blad toevoegt. Het beste van alles is dat je het gratis kunt downloaden en volledig kunt bewerken in zowel Excel als Google Spreadsheets.

✨ Ideaal voor: Kantoorbeheerders, projectmanagers en planners van gebeurtenissen die een flexibele en afdrukbare takenlijst nodig hebben voor meerdere projecten

5. Sjabloon voor maandelijkse takenlijst door Sjabloon.net

via Sjabloon.net Ooit het gevoel gehad dat je verdrinkt bij het bijhouden van je maandelijkse budgetten en dagelijkse planningen?

Het bijhouden van elektriciteitsrekeningen, hypotheekbetalingen en mijlpalen van projecten kan al snel een gedoe worden.

Dit is waar het sjabloon voor maandelijkse takenlijsten van sjabloon Sjabloon.net kan helpen een verschil te maken.

Dit Excel sjabloon stroomlijnt het beheer van taken door je in staat te stellen deadlines te stellen, de voortgang te bewaken en bovenop al je maandelijkse doelen te blijven.

De functie voor het bijhouden van mijlpalen in deze sjabloon is vooral handig voor lange-termijn doelen, of het nu gaat om het bijhouden van je maandelijkse budget of de status van een project. Er is ook een handige lege ruimte om aantekeningen toe te voegen.

Sla het op als een Excel-bestand of Google Spreadsheets en print het uit voor gebruik.

Ideaal voor: Budgetmanagers, financiële planners en projectcoördinatoren die maandelijkse budgetten en mijlpalen voor langetermijnprojecten moeten bijhouden

6. Nog te doen lijst in Excel met sjabloon by Sjabloon.net

via Sjabloon.net U kunt zowel uw korte-termijn to-do's als uw lange-termijn doelen beheren met het To-Do Lijst Excel Sheet Sjabloon van Sjabloon.net .

Met de aanpasbare kolommen van dit sjabloon kun je velden bewerken om specifieke details van taken op te nemen en prioriteiten in te stellen.

Je kunt taken gemakkelijk markeren op basis van hun status, deadlines of prioriteitsniveau met behulp van voorwaardelijke opmaak.

Met de sorteer- en filteropties kunt u uw taken ordenen zodat u ze gemakkelijk kunt bijhouden, terwijl u met de ingebouwde rekenfuncties de duur van taken en de algehele voortgang kunt bijhouden.

Ideaal voor: Operationele managers, projectmanagers en liefhebbers van persoonlijk productiviteit die zowel kortetermijntaken als langetermijndoelen beheren

Beperkingen van het gebruik van Excel voor Nog te doen lijsten

Hoewel het formatteren van lijsten met taken in Microsoft Excel handig lijkt, heeft het een aantal beperkingen die het overwegen waard zijn:

Handmatige updates: U moet uw lijsten voortdurend handmatig bijwerken, wat tijdrovend kan zijn als u meerdere Taken of projecten beheert

U moet uw lijsten voortdurend handmatig bijwerken, wat tijdrovend kan zijn als u meerdere Taken of projecten beheert Beperkte automatisering: In tegenstelling totspeciale software voor Taakbeheerbiedt Excel geen ingebouwde automatisering voor terugkerende taken of automatische herinneringen

In tegenstelling totspeciale software voor Taakbeheerbiedt Excel geen ingebouwde automatisering voor terugkerende taken of automatische herinneringen Onhandig medegebruik: Het delen van uw Excel-spreadsheet met anderen kan tot verwarring leiden, vooral als meerdere mensen tegelijkertijd bewerkingen uitvoeren

Het delen van uw Excel-spreadsheet met anderen kan tot verwarring leiden, vooral als meerdere mensen tegelijkertijd bewerkingen uitvoeren Geen real-time bijhouden: In tegenstelling tot cloud-gebaseerde projectmanagement tools, biedt Excel geen real-time updates, waardoor het moeilijk is om de voortgang direct bij te houden

In tegenstelling tot cloud-gebaseerde projectmanagement tools, biedt Excel geen real-time updates, waardoor het moeilijk is om de voortgang direct bij te houden Complexe formules: Het gebruik van meer geavanceerde functies (zoals Gantt grafieken of aangepaste opmaak) vereist kennis van de functies van Excel, wat een uitdaging kan zijn voor beginners

Het gebruik van meer geavanceerde functies (zoals Gantt grafieken of aangepaste opmaak) vereist kennis van de functies van Excel, wat een uitdaging kan zijn voor beginners Geen gekoppelde taken: In tegenstelling tot projectmanagementsoftware ondersteunt Excel niet gemakkelijk het koppelen van taken op basis van afhankelijkheid, wat cruciaal is voor complexe projecten

Alternatieve sjablonen voor nog te doen lijsten

Wat als we je vertellen dat er een platform is dat het opmaken en sorteren van to-do lijsten en het bijhouden van taken combineert met projectmanagement?

Dit is hoe

ClickUp

kan uw lijsten met taken omvormen tot iets krachtigers.

Met meerdere aanpasbare weergaven van de status en geïntegreerde functies voor projectmanagement zijn de gratis sjablonen van ClickUp gemaakt om aan al uw dagelijkse vereisten te voldoen, of u nu uw marketingteam beheert of uw opdrachten bijhoudt.

Hier zijn de beste alternatieve sjablonen voor takenlijsten van ClickUp die u kunt uitproberen:

1. ClickUp Basis sjabloon voor takenlijst

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-201.png ClickUp sjabloon voor dagelijkse dingen nog te doen https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-182410819&department=ander&\_gl=1*n728zk*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZFhHWjJCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als je een eenvoudige oplossing zonder franje wilt voor je dagelijkse Taken, dan is de

ClickUp Basis sjabloon voor Nog te doen lijst

is uw go-to.

Dit sjabloon is perfect voor beginners. Het biedt een kant-en-klare, volledig aanpasbare installatie waarmee je binnen enkele seconden aan de slag kunt.

Je kunt de voortgang bijhouden en moeiteloos georganiseerd blijven. Bekijk je taken in bordweergave of lijstweergave en filter ze op twee eenvoudige statussen-'Voltooid' en 'Nog te doen'

Of

persoonlijke taken beheren

of projecten afhandelen, u kunt dit sjabloon volledig aanpassen om uw werkstroom bij te houden!

✨ Ideaal voor: Professionals op invoerniveau, administratieve assistenten en projectcoördinatoren die op zoek zijn naar een eenvoudig hulpmiddel voor projectmanagement

2. ClickUp's sjabloon voor een dagelijkse takenlijst

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUps-Daily-To-do-List-Template.png ClickUp's sjabloon voor een dagelijkse takenlijst https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-3k53b9a&afdeling=persoonlijk-gebruiken&{otv8kb*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZFhHWjJCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Van het sorteren van je boodschappen tot het plannen van je werkdag,

ClickUp's sjabloon voor een dagelijkse Nog te doen lijst

is perfect voor uw dagelijkse behoeften.

Dit beginnersvriendelijke sjabloon voor het bijhouden van taken helpt u bij het prioriteren van taken, het instellen van deadlines en het bijhouden van de dagelijkse voortgang.

Met aangepaste velden zoals 'Streak Counter', 'Category' en meer is dit een geschikt sjabloon voor het bijhouden en opbouwen van een gewoonte.

Je kunt bovenop meerdere projecten blijven zitten met de geautomatiseerde herinneringen en mijlpalen van de sjabloon, zodat je alles Klaar krijgt met de tijd die je hebt.

Ideaal voor: Office managers, freelancers en teamleiders die dagelijkse Taken en persoonlijke doelen beheren

3. ClickUp's kalender sjabloon voor nog te doen lijsten

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image17.png Sjabloon voor Kalender Nog Te Doen van ClickUp https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-200573617&afdeling=persoonlijk-gebruiken&1vy2u5kcl_aw*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZFhHWjJCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De

ClickUp Kalender Nog te doen lijst sjabloon

is een sjabloon van één pagina waarmee u uw dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse Taken grafiekt voor een betere organisatie en focus.

Stel u voor dat u een projectmanagementteam beheert met meerdere deadlines verspreid over de maand.

Met dit sjabloon kun je snel taken toewijzen, deadlines instellen en alles weergeven in een nieuw format van de kalender.

Wil je je alleen concentreren op jouw verantwoordelijkheden? Schakel over naar de weergave Op rol en zie alleen je taken, zodat je gemakkelijk prioriteiten kunt stellen voor je werklast.

Of, laten we zeggen dat je een groot familie evenement aan het abonneren bent met veel bewegende delen. Gebruik dit sjabloon om taken in te plannen en toe te wijzen aan familieleden, deadlines bij te houden voor het boeken van locaties en zelfs herinneringen in te stellen voor belangrijke data.

De sjabloon bevat een handige weergave van vergaderverzoeken, zodat je kunt zien welke vergaderingen er aankomen en welke taken je voor elke vergadering moet afronden.

Ideaal voor: Planners van gebeurtenissen, projectmanagers en assistenten die taken en deadlines bijhouden voor dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse planningen

4. ClickUp sjabloon voor takenlijst voor werk

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Framework-Template.png Sjabloon kader https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-182201658&department=operations&\_gl=1\*4tgn9v\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZFhHWjJCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Ben jij iemand die vergeet om je planten water te geven of om te kijken wat je de afgelopen week hebt afgeleverd omdat er gewoon te veel op het programma staat?

De

ClickUp sjabloon voor werk te doen lijst

kan u helpen georganiseerd te blijven door uw Taken op te splitsen in duidelijke stappen.

Met aangepaste statussen zoals 'In uitvoering' en 'Voltooid' en aangepaste velden zoals 'Taaktype' of 'Prioriteit' helpt deze sjabloon voor het bijhouden van taken u bij het prioriteren en toewijzen van taken, het instellen van deadlines en het bijhouden van uw voortgang.

Je kunt ook de weergave Kalender gebruiken om je hele week of maand in één keer te plannen. Met de weergave Takenlijst kun je alles bijhouden voor het geval je de hoogste prioriteit moet bepalen.

Ideaal voor: Operations managers, teamleiders en senior executives die taken voor werkprojecten moeten organiseren en prioriteren

5. ClickUp sjabloon voor activiteitenlijst

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Activity-List-Template.png ClickUp Activiteiten Lijst Sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-30yr3ug&department=overig&\_gl=1\*qj8uos\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZFhHWjJCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Stel je voor dat je aan verschillende projecten van clients tegelijk werkt.

Met

Sjabloon voor de activiteitenlijst van ClickUp

kunt u taken per client organiseren, de voortgang van elk project bijhouden en ervoor zorgen dat deadlines elkaar niet overlappen.

De kalenderweergave informeert u over komende gebeurtenissen, terwijl de werklastweergave u helpt uw werklast effectief te plannen. Je kunt ook de Werklastweergave gebruiken om ervoor te zorgen dat de middelen voor elk project efficiënt worden beheerd.

Met aangepaste velden zoals 'Projectmanager' en 'Voortgang Voltooid' kun je taken per project prioriteren en ervoor zorgen dat alles op schema blijft.

Ideaal voor: Projectmanagers van klanten, accountmanagers en teamleiders die meerdere projecten van klanten tegelijk uitvoeren

6. ClickUp's sjabloon voor taakbeheer

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-316.png ClickUp sjabloon voor taakbeheer https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-102451782&department=pmo&\_gl=1*gk9qlh*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZFhHWjJCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Wanneer een berg werk zich opstapelt, is de

ClickUp-taakbeheersjabloon

kan uw beste gok zijn om uw planning te vereenvoudigen en te organiseren.

Met dit veelzijdige sjabloon voor het bijhouden van taken kunt u uw werk organiseren in drie Lijsten: Action items, Ideas en een Backlog. Wijs taken toe, stel deadlines in en filter op het aangepaste veld 'Afdeling' om taken per afdeling bij te houden.

Meer details nodig? Gebruik bestaande aangepaste velden zoals 'Toegewezen persoon' en 'Prioriteit' of maak je eigen velden voor een meer gedetailleerd beheer van taken.

Het is een kant-en-klare oplossing die het aanpakken van uw takenlijst overzichtelijker dan ooit maakt!

✨ Ideaal voor: Projectmanagers, teamleiders en operationele coördinatoren die complexe taken en werklast in meerdere teams beheren

7. ClickUp sjabloon Verhuizing Nog te doen lijst

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Moving-To-Do-List-Template.png ClickUp sjabloon voor verhuislijst Nog te doen https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-170387080&department=operations&\161cxf2\*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZFhHWjJCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Niet elk sjabloon is ontworpen om het leven makkelijker te maken tijdens grote veranderingen (zoals een verhuizing of kantoor). Dat is waar de

ClickUp sjabloon voor verhuislijst Nog te doen

komt binnen.

Dit sjabloon houdt specifieke Taken bij die met uw verhuizing te maken hebben. Of het nu gaat om inpakken, plannen of het abonnement, het verdeelt uw taken in beheersbare stappen.

Met aangepaste statussen en een weergave in een Gantt grafiek kun je de voortgang visualiseren en zorgen voor een soepele overgang. Het is perfect om ervoor te zorgen dat niets wordt vergeten en om je nieuwe verhuizing stressvrij en gefocust te maken!

Gebruik de weergave Verhuisfasen om de algemene voortgang van de verhuizing bij te houden, terwijl de Aan de slag-gids u tips geeft over hoe u de verhuizing efficiënt kunt plannen.

✨ Ideaal voor: Facility managers, kantoorbeheerders en huiseigenaren die hun verhuistaken plannen en organiseren voor een soepele overgang

8. ClickUp emmer lijst sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Bucket-List-Template.jpeg ClickUp Bucket List Sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-110435962&afdeling=persoonlijk-use&c8shyj*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZFhHWjJCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Heb je al een abonnement voor volgend jaar? Zo niet, dan kunt u

ClickUp's sjabloon voor bucketlists

om die dromen om te zetten in haalbare doelen.

Dit sjabloon voor het bijhouden van taken helpt u dichter bij het bereiken van uw doelen te komen. De aangepaste velden - 'Continent', 'Bestemming' en 'Betrokken personen' - zijn geweldig voor het categoriseren en bijhouden van je ervaringen, van bezochte plaatsen tot genoten eten.

De activiteitsweergave helpt je prioriteiten te stellen bij wat je als eerste moet proberen, terwijl de weergave 'Personen' je helpt bijhouden welke activiteit je met individuele vrienden en familieleden bijhoudt.

Begin vandaag nog met plannen en zie hoe je bucketlist tot leven komt!

✨ Ideaal voor: Liefhebbers van persoonlijke ontwikkeling, levenscoaches, reisplanners en iedereen die dromen en ambities wil omzetten in werkbare doelen

Dit sjabloon downloaden

9. ClickUp sjabloon Klasopdrachten Nog te doen lijst

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Class-Assignments-To-Do-List-Template.png ClickUp sjabloon voor klassenopdrachten en nog te doen lijsten https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-48349787&department=overig&\_gl=1*1kczog5*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZFhHWjCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Leraren, dit is voor jullie! De

ClickUp sjabloon voor klassenopdrachten nog te doen lijst

hiermee kunt u uw opdrachten, cijfers en voortgang van uw leerlingen allemaal op één plek beheren. Of u nu lesgeeft aan een kleine groep of meerdere klassen beheert, deze sjabloon helpt u om netjes en op schema te blijven, zodat u tijd vrijmaakt om u te concentreren op wat het belangrijkst is - het succes van uw leerlingen!

Met aangepaste statussen zoals 'In uitvoering' en 'Voltooid' en velden zoals 'Cijfer' en 'Onderwerpen behandeld' wordt het organiseren van je taken in de klas een fluitje van een cent!

✨ Ideaal voor: Docenten, professoren en academische coördinatoren die klasopdrachten en voortgang van studenten beheren

10. ClickUp Dingen Nog Te Doen Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-693.png ClickUp Getting Things Klaar Sjabloon # Di /$$$cta/

De

Sjabloon ClickUp Dingen Nog Te Doen

is gebouwd op David Allen's GTD-systeem, waardoor het organiseren van Taken in uitvoerbare stappen eenvoudig wordt. Het meegeleverde Guide Doc maakt het nieuwe gebruikers gemakkelijk om aan de slag te gaan.

Met zeven vooraf opgeslagen lijsten, zoals Volgende acties, Tickler bestand en Wekelijks overzicht, leidt de sjabloon je door elke stap van het GTD-proces.

Het sjabloon bevat ook aangepaste velden zoals 'Geblokkeerd', 'Context' en 'Inspanning', waarmee je je werk duidelijk kunt bijhouden. Perfect voor Teams en individuen die dingen efficiënt Klaar willen krijgen!

Ideaal voor: Productiviteitsenthousiastelingen, projectmanagers en drukke professionals die het GTD-systeem gebruiken om Taken te organiseren op urgentie en context

11. ClickUp sjabloon voor thuisrenovatie Nog te doen lijst

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Home-Renovation-Project-Template.png ClickUp Project sjabloon voor woningrenovatie https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-128318294&department=overig&\*1id6uxg\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZFhHWjCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Of u nu uw keuken renoveert of uw hele huis een make-over geeft, dit sjabloon zorgt voor een soepele, stressvrije renovatie!

Met de

ClickUp Home Renovatie Nog te doen lijst sjabloon

kunt u taken met een hoge prioriteit organiseren, projectbudgetten instellen en elke stap van het renovatiedraaiboek bijhouden. Gebruik de lijstweergave om taken te ordenen op startdatum of de bordweergave om ze bij te houden op voortgang.

Dit sjabloon voor projectmanagement houdt alles op één plek en vereenvoudigt alles, van het beheren van meerdere aannemers en materialen tot het plannen van tijdlijnen.

✨ Ideaal voor: Huiseigenaren, renovatieprojectmanagers en interieurontwerpers die toezicht houden op huisverbeteringstaken en tijdlijnen

Verbeter uw taken met ClickUp

Laten we eerlijk zijn: gewone oude lijsten met taken zijn nuttig, maar brengen u niet verder.

Ze zijn handig om dingen op te schrijven, maar voor het beheren van projecten (zowel privé als werk) is iets veel uitgebreiders nodig.

Dat is waar de sjablonen voor to-do lijsten van ClickUp van pas komen.

Ze bieden een vooraf ontworpen aanpasbare ervaring die is gemaakt voor specifieke scenario's, zoals een verhuizing, het bijhouden van een projectbudget of het voltooien van dagelijkse taken.

Met ClickUp kunt u eenvoudig alle taken op uw takenlijst beheren, van thuisprojecten tot werk. Aanmelden bij ClickUp gratis en pak vol vertrouwen uw lijsten met taken aan!