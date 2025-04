Top 15 Skype voor Bedrijven Alternatieven 2025

Skype for Business was ooit een populaire keuze, maar heeft moeite om gelijke tred te houden met de snelle, hybride en externe werkomgevingen van tegenwoordig.

In tegenstelling tot Skype combineren veel populaire tools nu videogesprekken met geavanceerde functies voor projectmanagement, delen van documenten en samenwerking in realtime. Microsoft heeft Skype for Business geleidelijk aan afgebouwd ten gunste van Microsoft Teams, waardoor het minder updates krijgt en een kleinere rol op de markt speelt.

Maar het juiste Skype for Business-alternatief vinden is niet eenvoudig.

Mijn team en ik hebben talloze communicatietools uitgeprobeerd en de essentie beperkt: een goed platform heeft naadloze videoconferenties, delen van schermen, instant messaging, plus uitstekende veiligheid en flexibiliteit nodig.

Of je nu een groot team of een klein bedrijf leidt, er zijn opties om de productiviteit te verhogen, de communicatie te versterken en te voldoen aan je behoeften op het gebied van veiligheid.

Wat moet u zoeken in Skype for Business-alternatieven?

Bij het kiezen van een Skype voor Bedrijven-alternatief draait het niet alleen meer om video bellen en instant messaging, maar zijn dat de tabellen voor chatten met teams .

Wat echt belangrijk is, is het vinden van een platform dat samenwerking ondersteunt, naadloos integreert met andere tools en zorgt voor veilige communicatie over de hele linie. Flexibiliteit is ook de sleutel. Teams van gebruikers kunnen bestaan uit een mix van interne medewerkers en externe medewerkers, dus ze hebben iets nodig dat even goed werkt op verschillende apparaten en locaties.

Een paar functies waar ik altijd naar op zoek ben:

Externe integratiemogelijkheden: Verbinding met externe tools, zoals apps voor projectmanagement, om mijn werkstroom efficiënter te maken en beter te laten samenwerken

Verbinding met externe tools, zoals apps voor projectmanagement, om mijn werkstroom efficiënter te maken en beter te laten samenwerken Functies voor het synchroniseren van kalenders: Vereenvoudigde planning van vergaderingen en herinneringen zonder onnodige reeksen e-mails

Vereenvoudigde planning van vergaderingen en herinneringen zonder onnodige reeksen e-mails Hulpmiddelen voor vergaderbeheer: Ingebouwde hulpmiddelen voor aantekening en transcriptie om iedereen op één lijn te houden wat betreft actiepunten en de communicatie te verbeteren

Ingebouwde hulpmiddelen voor aantekening en transcriptie om iedereen op één lijn te houden wat betreft actiepunten en de communicatie te verbeteren Bescherming van gegevens: Sterke functies voor privacy van gegevens, zoals end-to-endencryptie en aanpasbare toegangscontroles

Het kiezen van het beste alternatief voor Skype for Business moet de werkstroom van je team verbeteren, niet bemoeilijken. Houd deze factoren in gedachten en u bent op de goede weg.

De 15 beste Skype for Business-alternatieven om te gebruiken

Wanneer je alternatieven voor Skype for Business overweegt, is het belangrijk om je te richten op specifieke functies op basis van je communicatiebehoeften. Of je nu op zoek bent naar verbeterde samenwerkingstools, betere integratie met andere software of flexibelere prijsmodellen, minstens één van deze 15 alternatieven past waarschijnlijk perfect bij je. Elke tool heeft unieke sterke punten en ik heb gemerkt dat er hier iets tussen zit voor elk soort team.

1. ClickUp (het beste voor asynchrone communicatie over werk)

Vergaderingen houden, moeiteloos samenwerken en werkstromen instellen met ClickUp Vergaderingen houden, moeiteloos samenwerken en werkstromen instellen met ClickUp ClickUp is het meest uitgebreide Skype for Business-alternatief dat ik heb gevonden, vooral voor werk op afstand. ClickUp maakt het voor teams supergemakkelijk om online vergaderingen te houden en hun workflows te synchroniseren, met soepele, moeiteloze samenwerking als raison d'etre. ClickUp Vergaderingen zijn perfect voor het plannen, leiden en het beheren van discussies, of deze nu virtueel of persoonlijk Met ClickUp Vergaderingen kunt u:

Kader uw agenda als een checklist, markeer elk item "Nog te doen" als het wordt behandeld

Uitgebreide, gedetailleerde aantekeningen maken voor elke vergadering

Wijs actiepunten direct toe aan teamleden via opmerkingen

Taken die actie vereisen toewijzen aan teamleden via ClickUp-taak Commentaar

ClickUp biedt ook verschillende sjablonen om vergaderingen productiever te maken.

Voorbeeld ClickUp vergaderingen sjabloon helpt teams agendapunten te beheren, realtime discussies te faciliteren en inzichten vast te leggen tijdens en na vergaderingen. U kunt het gebruiken voor toegang tot komende vergaderingen en taken in één samenhangende weergave om conflicten in de planning te voorkomen.

Ook lezen: 10 sjablonen voor één-op-één vergaderingen voor managers Gebruik ClickUp's sjabloon voor notulen van vergaderingen heeft de manier veranderd waarop ik vergaderresultaten documenteer en deel.

Met dit sjabloon kan ik essentiële details, beslissingen en actie items vastleggen in aantekeningen voor vergaderingen en elke taak toewijzen aan specifieke leden van het team met deadlines.

Verder, ClickUp clips zijn een ongelooflijk eenvoudige manier om op te nemen en te delen video boodschappen.

Combineer chatten en werken, maak actiepunten van berichten en gebruik ClickUp AI om gesprekken samen te vatten en in context te plaatsen - dit alles met ClickUp Chat ClickUp chatten biedt naadloze communicatie binnen taken en projecten, zodat teams in realtime kunnen samenwerken. De threaded gesprekken, direct messaging en het delen van bestanden houden discussies georganiseerd en context-gedreven.

Als bonus kan ClickUp worden geïntegreerd met een groot bereik aan bestaande video tools, zoals Slack, Zoom en Microsoft Teams.

ClickUp beste functies

Asynchroon communiceren met tools zoals meetings, clips en chatten rechtstreeks in ClickUp

Integreer met Slack, Zoom, Microsoft Teams en meer

Brainstorm samen en breng uw ideeën tot leven met hulpmiddelen zoals pennen, plakbriefjes, vormen en connectoren in ClickUp Whiteboards Start videogesprekken rechtstreeks vanuit Taken en Projecten met behulp van ClickUp's Zoom integratie Automatiseer taken zoals het maken van aantekeningen voor vergaderingen, het transcriberen van video-opnamen en het genereren van samenvattingen met AI met behulp van ClickUp Brein ClickUp beperkingen

Nieuwe gebruikers vinden de interface in het begin misschien overweldigend

ClickUp prijzen

Free forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Zoom (het beste voor video vergaderen)

via Zoom Zoom is bijna synoniem geworden met videoconferentieplatformen. Het is een populaire keuze voor verschillende soorten vergaderingen -van team huddles tot grote webinars.

De functie 'meeslepende weergave' van Zoom creëert een virtuele omgeving waarin deelnemers samen op een gedeelde achtergrond kunnen verschijnen. Dit kan vooral handig zijn tijdens workshops of trainingssessies.

Persoonlijk hou ik van de live transcriptie functie, die real-time bijschriften biedt die vergaderingen toegankelijker kunnen maken voor anderstaligen en deelnemers met gehoorproblemen.

Zoom beste functies

Vergaderingen in HD opnemen om belangrijke discussies en beslissingen gemakkelijk af te spelen

Zoom integreren met ClickUp en Slack om vergaderingen in te plannen, te beheren en er rechtstreeks aan deel te nemen vanaf voorkeursplatforms

Gebruik virtuele achtergronden en filters om een professionele uitstraling te behouden of de betrokkenheid tijdens vergaderingen te vergroten

Zoom limieten

Problemen met privacy en veiligheid die door sommige gebruikers naar voren zijn gebracht

De limiet van 40 minuten voor groepsvergaderingen kan beperkend zijn

Het gratis abonnement beperkt het aantal deelnemers

Prijzen voor Zoom

Gratis basis abonnement

**Pro: $14,99/maand per gebruiker

Business : $21,99/maand per gebruiker

: $21,99/maand per gebruiker Business Plus: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies over Zoom

G2: 4.5/5 (55.000+ beoordelingen)

4.5/5 (55.000+ beoordelingen) GetApp: 4.6/5 (13.000+ beoordelingen)

3. Slack (het beste voor samenwerking in teams)

via Slack Als het gaat om samenwerking in teams, springt Slack eruit omdat het gebruikers in staat stelt om direct persoonlijke en groepsberichten te verzenden, audio- of videogesprekken te voeren, hun schermen te delen voor een betere context en bestanden, bijlagen en multimedia-elementen aan gesprekken te koppelen.

De zoekfunctie van Slack biedt snelle toegang tot eerdere gesprekken en bestanden. Functies zoals emoji-reacties en threaded gesprekken zorgen voor een meer georganiseerde en interactieve benadering van communicatie.

Slack beste functies

Aangepaste notificaties om te focussen op essentiële updates

Deel moeiteloos bestanden binnen gesprekken, zodat leden van het team kunnen samenwerken aan documenten, afbeeldingen en presentaties zonder van platform te wisselen

Slack integreren met ClickUp google Drive, Trello en Asana

Automatiseer workflows met de Workflow Builder

Slack beperkingen

Het gratis abonnement limiet de toegang tot de meest recente 10.000 berichten

Zonder goed beheer kunnen notificaties overweldigend worden

Nieuwe gebruikers kunnen wat tijd nodig hebben om te wennen aan de installatie

prijzen voor Slack ####

Gratis versie

Pro : $7,25/maand per gebruiker

: $7,25/maand per gebruiker Business+ : $12,50/maand per gebruiker

: $12,50/maand per gebruiker Enterprise Grid: Neem contact op voor prijzen

Slack beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (33.000+ beoordelingen)

4.5/5 (33.000+ beoordelingen) VertrouwenRadius: 9/10 (8.000+ beoordelingen)

4. Hive (Beste voor projectmanagement en communicatie)

via Hive Hive heeft indruk op me gemaakt met zijn flexibele werkruimte. Ik kan mijn dashboard aanpassen om specifieke werkstromen te benadrukken, zoals tijdlijnen van campagnes of prioritaire taken, en zelfs instellingen aanpassen om precies weer te geven wat mijn team nodig heeft.

Het biedt ook threaded commentaar en Taak opdrachten. De functies voor rapportage bieden waardevolle inzichten in de prestaties van teams en tijdlijnen van projecten. Deze rapportages geven ons een veel betere grip op knelpunten en de toewijzing van middelen, waardoor we projecten op schema kunnen houden met minder verrassingen onderweg.

Hive beste functies

Geïntegreerde projectmanagement tools gebruiken die taaktoewijzingen, teamcommunicatie en delen van bestanden combineren en tegelijkertijd verbinding maken met veelgebruikte tools zoals Slack, Google Drive en Zoom

Werk in realtime samen met teams via de gedeelde inbox en projectchat van Hive

Pas uw werkruimte aan met flexibele lay-outs, zodat teams kunnen wisselen tussen Kanban-borden, Gantt grafieken en andere weergaven voor verschillende stijlen van projectmanagement

Houd de tijd efficiënt bij met ingebouwde timers en functies voor rapportage

Hive beperkingen

De interface kan een beetje overweldigend zijn

Voor kleinere teams kan de prijs aan de hoge kant zijn

Prijzen van Hive

Gratis versie (beperkte functies)

(beperkte functies) Starter : $1/maand per gebruiker

: $1/maand per gebruiker Teams : $3/maand per gebruiker

: $3/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Hive beoordelingen en recensies

Capterra: (200+ beoordelingen)

(200+ beoordelingen) G2: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

5. Microsoft Teams (het beste voor Office 365-integratie)

via Microsoft Voor organisaties die Office 365 al gebruiken, voelt Microsoft Teams als een natuurlijke fit. De integratie is zo nauw dat ik van chatten naar bewerking van een Excel sheet kan springen zonder van venster te wisselen.

Ik waardeer vooral de mogelijkheid om vergaderingen direct in Teams te plannen en eraan deel te nemen zonder terug te schakelen naar Outlook. Het samenwerken aan documenten verloopt soepel: Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden worden geopend in de app en updates worden direct gesynchroniseerd voor iedereen in het team.

Teams heeft ingebouwde multi-factor verificatie en geavanceerde encryptie die een opluchting zijn bij het beheren van gevoelige gegevens.

Microsoft Teams beste functies

Maak speciale kanalen voor elk project of team voor gerichte discussies en eenvoudige toegang tot relevante bestanden en bronnen

Videoconferenties houden met maximaal 5000 deelnemers, met functies voor HD-video en scherm delen

Toegang tot ingebouwde bestandsdeling en opslagruimte met OneDrive en SharePoint, voor soepele samenwerking, versiebeheer van documenten en veilige toegang voor teams en apparaten

Beperkingen van Microsoft Teams

Af en toe problemen met audiovertraging tijdens video-oproepen

Microsoft Teams prijzen

Gratis versie (beperkte functies)

(beperkte functies) Microsoft 365 Essentials : $4/gebruiker/maand

: $4/gebruiker/maand Microsoft 365 Business Basic : $6/maand per gebruiker

: $6/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Standard: $12,50/maand per gebruiker

6. Troop Messenger (Beste voor veilige berichtenuitwisseling)

via Troep boodschapper Voor teams die op zoek zijn naar een zeer veilige en gebruiksvriendelijke communicatietool, heeft Troop Messenger indruk op me gemaakt met zijn doordachte ontwerp en focus op veiligheid. Het instellen van kanalen en groepen is eenvoudig. Het delen van bestanden is ook naadloos; ik kan afbeeldingen, PDF's en zelfs grote video's versturen zonder dat ik tools van derden nodig heb.

Ik hou van de zelf gehoste implementaties; dit geeft organisaties voltooide controle over hun gegevens en naleving van industriële regelgeving.

Het platform bevat ook functies zoals aanwezigheid bijhouden en status updates.

Troop Messenger beste functies

Elk bericht en bestand beveiligen met end-to-end encryptie, zodat alleen de beoogde ontvangers toegang hebben tot je communicatie

Zelfvernietigende berichten versturen die verdwijnen nadat ze gelezen zijn, voor een extra laag privacy voor vertrouwelijke discussies

Tijdelijke groepen instellen voor ad-hoc projecten, zodat je veilig kunt samenwerken met teamleden zonder permanente toegang

Beperkingen van Troop Messenger

Minder integratiemogelijkheden in vergelijking met grotere platforms

Sommige aspecten van de interface voelen minder intuïtief aan

Vertragingen tijdens piekgebruik

Prijzen van Troop Messenger

Gratis versie (beperkte functies)

(beperkte functies) Premium : $2.5/maand per gebruiker

: $2.5/maand per gebruiker Enterprise : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Superior: $9/maand per gebruiker

Troop Messenger beoordelingen en recensies

Trustpilot : 4.3/5 (10+ beoordelingen)

: 4.3/5 (10+ beoordelingen) G2: 4.6/5 (70+ beoordelingen)

7. Chanty (Beste voor eenvoudige teamcommunicatie)

via Opstart Stash Chanty is een verrassend intuïtieve tool die teamcommunicatie vereenvoudigt. De focus op gebruiksvriendelijkheid springt er echt uit. Meteen vanaf het begin organiseert de functie "Teambook" alle bestanden, links en taken op één plek, zodat ik snel documenten kan vinden of gesprekken uit het verleden kan herhalen zonder door eindeloze threads te hoeven chatten.

Het biedt samenwerking in realtime, waardoor leden van het team documenten tegelijkertijd kunnen bewerken. Het platform ondersteunt ook audio- en videogesprekken rechtstreeks in de app.

Chanty beste functies

Onbeperkte berichtgeschiedenis ophalen om snel belangrijke gesprekken terug te vinden en te raadplegen

Taken toewijzen en bijhouden met behulp van ingebouwde tools voor taakbeheer waarmee je deadlines, prioriteiten en statusupdates kunt instellen

Werk met een gestroomlijnde gebruikersinterface die afleiding minimaliseert en productiviteit maximaliseert met intuïtieve navigatie en eenvoudige toegang tot functies

Deel moeiteloos bestanden met de functie voor slepen en neerzetten, zodat u in realtime kunt samenwerken aan documenten en media in chatten

Chanty beperkingen

Voor complexere projecten kunnen de ingebouwde functies voor projectmanagement tekortschieten

Minder abonnementen en opties in vergelijking met concurrenten

Beperkte integraties met derden

Chanty prijzen

Gratis versie (beperkte functies)

(beperkte functies) Business: $3/maand per gebruiker

Chanty beoordelingen en recensies

GetApp : 4.7/5 (30+ beoordelingen)

: 4.7/5 (30+ beoordelingen) G2: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

8. GoTo Meeting (het beste voor geautomatiseerde transcripties van vergaderingen)

via GoTo vergadering GoTo Meeting is al lang de favoriete oplossing voor videovergaderingen voor professionals die op zoek zijn naar betrouwbaarheid en gebruiksgemak. De tool biedt unieke functies zoals de Smart Meeting Assistant, die toegang biedt tot opnames van vergaderingen waarin audio, deel van het scherm, webcams van deelnemers en een schriftelijk transcript via een weblink worden vastgelegd. Gebruikers kunnen de opnames doorzoeken om sleutelinzichten of actie-items te vinden voor een eenvoudige follow-up.

GoTo Meeting beste functies

Prioriteit voor veiligheid met end-to-endencryptie, zodat vertrouwelijke gesprekken beschermd blijven

Ga gemakkelijk om met groepen van verschillende grootte

Gebruik interactieve tekenfuncties en intuïtief delen van schermen om discussies boeiender te maken

Hosts van vergaderingen kunnen vergaderingen vergrendelen, zodat onbevoegde deelnemers niet kunnen deelnemen

Beperkingen van GoTo Meeting

De eenvoudige gebruikersinterface kan weinig inspirerend aanvoelen

Voor toegang tot bepaalde functies zijn mogelijk hogere abonnementen nodig, wat de opties voor kleinere teams of startende ondernemingen kan beperken

Prijzen GoTo Meeting

Professioneel : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Business : $16/maand per gebruiker

: $16/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

GoTo Meeting beoordelingen en recensies

GetApp : 4.4/5 (11.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (11.000+ beoordelingen) Gartner: 4.3/5 (1.000+ beoordelingen)

9. Cisco Webex Teams (Beste voor oplossingen voor ondernemingen)

via Cisco Webex Cisco Webex Teams heeft indruk op me gemaakt met zijn uitgebreide functies voor organisaties op ondernemingsniveau. Een van de sleutels is het geïntegreerde digitale Whiteboard, waarmee teams effectief kunnen brainstormen en ideeën kunnen annoteren tijdens vergaderingen. De Webex Assistant verhoogt de productiviteit door gebruikers in staat te stellen vergaderingen te plannen en herinneringen in te stellen via spraakopdrachten.

Cisco Webex Teams beste functies

Integratie met Cisco-hardware om de gebruikerservaring te verbeteren, waardoor een soepele verbinding mogelijk is met apparaten zoals Webex Room Kits en Cisco-telefoons

Inzicht krijgen in de betrokkenheid en productiviteit van vergaderingen met analysetools die feedback geven over de betrokkenheid van deelnemers en de effectiviteit van vergaderingen

Uitgebreide functies voor berichtgeving gebruiken die thread-gesprekken ondersteunen, zodat discussies duidelijk worden gecontextualiseerd en vergemakkelijkteenvoudig delen van bestanden AI-gestuurde samenwerkingstools gebruiken die de productiviteit verhogen door realtime transcripties, intelligente samenvattingen van vergaderingen en slimme planningen te bieden



beperkingen van Cisco Webex Teams

De initiële installatie, vooral voor functies met betrekking tot veiligheid, kan ingewikkeld zijn

Duurder dan andere Skype for Business alternatieven

Sommige gebruikers vinden beperkingen op de grootte van het uploaden van bestanden omslachtig

Cisco Webex Teams prijzen

Gratis versie (beperkte functies)

(beperkte functies) Starter : $14,50/maand per gebruiker

: $14,50/maand per gebruiker Plus : $25/maand per gebruiker

: $25/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Cisco Webex beoordelingen en recensies

Gartner : 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen) Software Advies: 4.4/5 (7.000+ beoordelingen)

10. Google Meet (Beste voor naadloze integratie van Google Werkruimte)

via Google Werkruimte Google Meet is net als andere Google-tools een betrouwbare keuze voor zakelijke communicatie, vooral als u Google Workruimte al gebruikt. De integratie van het platform met Google Agenda en Gmail maakt het plannen en bijwonen van vergaderingen een fluitje van een cent. Door de focus op veiligheid en gebruiksgemak is het geschikt voor zowel informele gesprekken als formele discussies.

Google Meet beste functies

Video achtergronden aanpassen of visuele effecten toepassen tijdens vergaderingen

Vergaderingen eenvoudig opnemen om discussies terug te kijken. Opgenomen sessies worden direct opgeslagen in Google Drive

Steek uw hand op om te spreken, zodat moderators vragen tijdens vergaderingen kunnen beheren. Dit houdt discussies overzichtelijk en inclusief

Geniet van geavanceerde ruisonderdrukkingstechnologie, die achtergrondgeluiden wegfiltert tijdens gesprekken

Google Meet limieten

Vergaderingen zijn beperkt tot 60 minuten per keer voor gratis gebruikers

Vergeleken met sommige andere platforms biedt het minder aangepaste opties

Prijzen voor Google Vergaderen

Gratis versie (beperkte functies)

(beperkte functies) Business Starter : $6/maand per gebruiker

: $6/maand per gebruiker Business Standard : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Business Plus : $18/maand per gebruiker

: $18/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Google Vergaderingen beoordelingen en recensies

Gartner : 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen) Software Advies: 4.5/5 (11.000+ beoordelingen)

11. Mattermost (Beste voor open-source samenwerking)

via Mattermost Mattermost is een community-gedreven platform dat gebruikersbetrokkenheid en flexibiliteit vooropstelt.

De in-app Markdown ondersteuning is een leuke touch, waardoor ik to-dos netjes kan formateren, wat bijdraagt aan een duidelijke communicatie binnen het team.

Voor het beheer van taken zijn de Kanban-achtige borden van Mattermost eenvoudig maar effectief. Hiermee kan ik taken toewijzen, de voortgang bijhouden en workflows beheren binnen dezelfde app. Het feit dat Mattermost open-source is, is een ander groot voordeel. Het geeft teams de volledige controle over gegevens en aanpassingen, wat geweldig is voor privacy-bewuste organisaties.

Mattermost beste functies

Controleer de veiligheid van uw gegevens met een self-hosted optie die zorgt voor het voltooien van het beheer van gevoelige informatie

Verbeter de communicatie met behulp van rijke messaging functies die thread gesprekken en het delen van bestanden ondersteunen

Gebruik integraties en aangepaste plugins om het platform aan te passen aan de unieke werkstroom en tools van een team

Mattermost beperkingen

De eerste installatie kan een uitdaging zijn voor niet-technische gebruikers

De mobiele app kan trager en minder responsief zijn dan de desktop-app

Prijzen van Mattermost

Gratis versie (beperkte functies)

(beperkte functies) Professioneel : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Mattermost beoordelingen en recensies

TrustRadius : 8.5/10 (100+ beoordelingen)

: 8.5/10 (100+ beoordelingen) G2: 4.3/5 (300+ beoordelingen)

12. Rocket.Chat (Beste voor veilig chatten en samenwerken)

via Raket.chatten Rocket.Chat ondersteunt communicatie via meerdere kanalen met zowel openbare als privékanalen en houdt discussies netjes georganiseerd per project of team. De ingebouwde vertaalfunctie is handig voor wereldwijde teams zoals het onze, waardoor directe communicatie in meerdere talen mogelijk is.

Het platform biedt zelfs een live chat plugin, die je kunt gebruiken om klantenservice direct via je website te ondersteunen.

Rocket.Chat beste functies

De chatinterface aanpassen aan de voorkeuren van je team, van het integreren van je branding tot het configureren van toestemmingen

Snel toegang tot relevante informatie via een zoekfunctie

Bots en integraties aanpassen aan je werkstromen

Rocket.Chat limieten

De zelf-hosting optie kan voor sommige gebruikers een uitdaging zijn om in te stellen

De ondersteuningsbronnen zijn mogelijk minder uitgebreid

De eenvoudige interface kan gedateerd aanvoelen voor gebruikers die gewend zijn aan mooiere UI's

Rocket.Chat prijzen

Starter (beperkte functies)

(beperkte functies) Pro : $4/maand per gebruiker

: $4/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Rocket Chat beoordelingen en recensies

Capterra : 4.3/5 (150+ beoordelingen)

: 4.3/5 (150+ beoordelingen) G2: 4.2/5 (300+ beoordelingen)

13. Viber (Beste voor persoonlijke en kleine zakelijke communicatie)

via Viber Viber richt zich op persoonlijke communicatie en interacties tussen kleine bedrijven. De eenvoud en het gebruiksgemak zorgen voor snelle berichten en oproepen zonder de complexiteit van grotere platformen. Ik waardeer ook de moeiteloze functie voor het delen van bestanden.

De hoogwaardige spraak- en videogesprekken werken soepel, zelfs op verbindingen met lage bandbreedte, wat geweldig is voor leden van het team die op afstand of onderweg werken.

Viber beste functies

Geniet van kosteneffectieve communicatie door gratis bellen en berichten sturen

Effectief samenwerken met de functie groepschatten

Synchroniseer op meerdere apparaten en schakel tussen mobiel en desktop zodat u geen berichten mist

Viber limieten

Mist integraties met populaire productiviteitsplatforms zoals Google Workruimte, Slack of Trello, waardoor het minder geschikt is voor geavanceerde workflows

De desktop-versie is weliswaar functioneel, maar heeft minder functies dan de mobiele app

Viber prijzen

Transacties : $0,002 per bericht

: $0,002 per bericht Promotioneel: $0,002 per bericht

Viber beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (4.000+ beoordelingen)

: 4.2/5 (4.000+ beoordelingen) Software Advies: 4.4/5 (4.000+ beoordelingen)

14. Wire (het beste voor veilige en privéberichten)

via Privacy herstellen Wire heeft indruk op me gemaakt door zijn toewijzing aan veilige en privé berichten.

End-to-end encryptie zorgt voor gemoedsrust, waardoor het een goede keuze is voor teams die vertrouwelijkheid nodig hebben.

Ik vind de gebruikersinterface ook schoon en duidelijk, wat helpt om de communicatie te stroomlijnen zonder afgeleid te worden.

Wire beste functies

Overal toegang met Wire op apparaten, waaronder iOS, Android, macOS, Windows en web browsers

Stroomlijn samenwerking door documenten direct in gesprekken te delen

Faciliteer samenwerking tussen teams door middel van chatsessies met groepen. De functie videoconferentie van de tool kan tot 150 deelnemers toelaten met behulp van Messaging Layer Security (MLS)

Draadbeperkingen

Minder integraties

Niet ideaal voor grote organisaties

Misschien niet zo wijdverbreid als sommige concurrenten

Wire prijzen

Free versie (beperkte functies)

(beperkte functies) Enterprise : $8,29/gebruiker/maand

: $8,29/gebruiker/maand On-premise: Neem contact op voor prijzen

Wire beoordelingen en recensies

GetApp : 4.5/5 (60+ beoordelingen)

: 4.5/5 (60+ beoordelingen) Software Advies: 2.9/5 (700+ beoordelingen)

15. Element (Beste voor gedecentraliseerde communicatie)

via Element Element is een veelzijdig communicatieplatform dat is ontworpen voor teams die behoefte hebben aan flexibele samenwerking. Het platform biedt single sign-on (SSO) via SAML en OpenID Connect, waardoor verificatie met bestaande identiteitssystemen eenvoudig is. Dankzij de modus voor lage bandbreedte kunnen gebruikers met een beperkte internetverbinding genieten van een soepele communicatie-ervaring.

Element beste functies

Maak gebruik van gedecentraliseerde architectuur om volledige controle over gegevens te krijgen en privacy in communicatie te verbeteren

Toegang tot rijke integraties met populaire productiviteitstools zoals Google Drive, Trello en JIRA

De gebruikersinterface aanpassen om de communicatie-ervaring aan te passen aan je team

Elementbeperkingen

Sommige gebruikers vinden het platform aanvankelijk moeilijk te gebruiken

Het kan sommige geavanceerde functies missen in vergelijking met mainstream tools

De instelling van integraties kan ingewikkeld zijn

Element prijzen

Free versie (beperkte functies)

(beperkte functies) Business : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Enterprise: $10/maand per gebruiker

Element beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (20+ beoordelingen)

: 4.3/5 (20+ beoordelingen) Apple: 3.3/5 (500+ beoordelingen)

De betrokkenheid van teams optimaliseren door alternatieve platforms te evalueren

Naadloze integraties, verbeterde videokwaliteit en gebruikersvriendelijke interfaces zijn de belangrijkste functies die goede videoconferentieplatforms onderscheiden van de beste.

Functies zoals realtime samenwerking en geavanceerde veiligheidsprotocollen zijn ook belangrijk. Ze zorgen te allen tijde voor vloeiende en veilige communicatie.

Maar om het meeste uit uw video-samenwerkingen te halen, moet uw samenwerkingsplatform sterk geïntegreerd zijn met alle andere software die u gebruikt. En dat is waar ClickUp scoort. Het biedt niet alleen een uitgebreide bibliotheek met functies en sjablonen voor alle soorten teams, maar integreert ook met andere tools waarmee u misschien al vertrouwd bent.

Bovendien brengt het je gesprekken samen met je projecten in één uniforme interface. Probeer ClickUp vandaag nog en ervaar het plezier van communicatie zonder de kosten van het wisselen van context!