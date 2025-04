Gratis Excel sjablonen voor functioneringsgesprekken voor eenvoudige evaluatie

Functioneringsgesprekken zijn essentieel om de groei van werknemers te bevorderen en de doelen van teams op elkaar af te stemmen, maar ze kunnen vaak overweldigend aanvoelen.

Het evalueren van de prestaties van werknemers, het doorspitten van Excel spreadsheets en het geven van persoonlijke feedback kan weken duren om te voltooien.

en het ergste? Als de organisatie groot is, wordt het nog veel ingewikkelder en vermoeiender.

Om dit proces te vereenvoudigen, hebben we een verzameling gratis Excel sjablonen voor functioneringsgesprekken samengesteld die ontworpen zijn om de evaluaties eenvoudig en efficiënt te maken.

Laten we eens kijken hoe je functioneringsgesprekken kunt veranderen in een positievere en productievere ervaring!

**Wat maakt een goed Excel sjabloon voor functioneringsgesprekken?

Effectieve functioneringsgesprekken stellen een organisatie in staat om constructieve feedback te geven aan haar werknemers. Hoewel dit gemakkelijk klinkt, is het alleen mogelijk als uw prestatiebeoordelingsproces systematisch verloopt en Excel sjablonen voor prestatiebeoordelingen vormen de kern hiervan. Hier zijn vijf kenmerken die zorgen voor een ideaal sjabloon voor Excel functioneringsgesprekken.

Duidelijke structuur: Kies een sjabloon met duidelijke velden en categorieën. Dit maakt het makkelijk navigeren voor zowel uw HR-managers als de werknemers die worden beoordeeld

Meetbare doelen: Geef de voorkeur aan sjablonen met een beoordelingsschaal, zodat u gemakkelijk de unieke prestatiecijfers van uw organisatie kunt meten en evalueren, zoals teamwerk, productiviteit, enz

Aangepaste functies: Kies sjablonen waarmee u velden en categorieën kunt personaliseren. U moet bijvoorbeeld uw evaluatieperiode kunnen aanpassen,KPIenz.

Automatiseringsmogelijkheden: Kies een sjabloon voor functioneringsgesprekken met krachtige automatiseringsmogelijkheden, zodat er zo min mogelijk handmatige inspanning nodig is voor het bijhouden van doelen, het berekenen van scores, het verstrekken vanwerknemersfeedbackenz.

Omvangrijkheid: Gebruik een Excel sjabloon voor functioneringsgesprekken met een veelzijdig ontwerp. Op deze manier verzamelt u collectief de jaarlijkse beoordelingen van elke werknemer en elk team in de organisatie, terwijl u ook een beoordeling geeft vanuw eigen prestaties als manager Lees meer: Ontdek onze 10 sjablonen voor prestatieverbeteringsplannen voor managers om je te begeleiden bij de instelling van duidelijke doelen en het stimuleren van groei!

Gratis Excel sjablonen voor functioneringsgesprekken

Op zoek naar gratis sjablonen voor functioneringsgesprekken ? Hier zijn zes Excel- en Google Documenten om je te helpen bij het beheren van functioneringsgesprekken en feedback:

1. Sjabloon voor functioneringsgesprek van Charlie HR

via Charlie HR De Sjabloon voor functioneringsgesprek door Charlie HR is exclusief ontworpen voor kleine teams en bedrijven. Als je op zoek bent naar een tool die minimale expertise vereist, dan kan deze je aanspreken.

Het sjabloon heeft een eenvoudig ontwerp en navigatie. Gebaseerd op een beoordelingssysteem kun je de prestatiebeoordelingen van werknemers aanpassen aan je behoeften.

Stel bijvoorbeeld dat u de prestaties wilt beoordelen van elke medewerker die betrokken is bij een project. Met deze tool start u doelen instellen uniek zijn voor dat project en feedback geven op elk project voor een uitgebreide evaluatie.

Hier is waarom je het leuk zult vinden:

Prestatiecijfers aanpassen aan unieke doelen van projecten en behoeften van teams

Vereenvoudig feedback met een transparant, objectief beoordelingssysteem voor het evalueren van prestaties

Target kleine teams en bedrijven met minimale installatie en eenvoudige implementatie

Ideaal voor: Kleine teams die een eenvoudig sjabloon nodig hebben voor prestatiebeheer van medewerkers.

2. Sjabloon voor prestatiebeoordeling door HubSpot

via HubSpot De Sjabloon voor prestatie-evaluatie door HubSpot hiermee kun je elk aspect van de prestaties van een werknemer beoordelen en constructieve feedback geven - en dat alles zonder buitensporige handmatige inspanning.

Dit formulier voor de evaluatie van werknemers is ontworpen als een vragenlijst en werkt op Google en Excel Spreadsheets. Het is ook voldoende veelzijdig en uitgebreid. Je kunt het bewerken en essentiële informatie toevoegen of verwijderen om werknemers te beoordelen op basis van verschillende prestatiecategorieën en subcategorieën, zoals communicatie, vaardigheden, samenwerking, enz.

Hier is waarom je het geweldig zult vinden:

Gebruik zowel Google Spreadsheets als Excel voor eenvoudige toegankelijkheid en samenwerking

Evalueer uitgebreide categorieën zoals communicatie en samenwerking effectief

Formulier bewerken en aanpassen aan de specifieke prestatiecriteria van uw bedrijf

Ideaal voor: Het beoordelen van de prestaties van nieuwe medewerkers met aanpasbare statistieken in een veelzijdig format.

Dit sjabloon downloaden

3. Formulier voor evaluatie van werknemers door WPS

via WPS Als u op zoek bent naar een beknopt maar beschrijvend sjabloon voor een jaarlijks functioneringsgesprek, dan is het Werknemer Evaluatie Formulier van WPS is de juiste voor u.

Met deze gratis tool kunt u de prestaties van elke werknemer beoordelen via een gemakkelijk te begrijpen beoordelingssysteem. Maar dat is nog niet alles - in de sjabloon kun je ook beschrijvende feedback geven over elk criterium, zodat je punten duidelijk worden overgebracht. Het sjabloon werkt op MS Excel en ondersteunt alle Windows-, MAC- en Android-apparaten.

Daarom zult u het geweldig vinden:

Toegang onder Windows, MAC en Android met volledige compatibiliteit met Excel

Breng snelle beoordelingen in balans met gedetailleerde feedback dankzij het beknopte maar beschrijvende format

Maak probleemloze evaluaties met een eenvoudig te begrijpen beoordelingssysteem

Ideaal voor: Managers die een beknopt, beschrijvend sjabloon nodig hebben om te evalueren prestaties van medewerkers met duidelijke feedback.

Lees meer: 10 Beste Software voor functioneringsgesprekken in 2024

4. Sjabloon voor geavanceerd functioneringsgesprek van Kenjo

via Kenjo In een beoordelingsdocument van een werknemer is het meestal niet mogelijk om gegevensrecords in Excel op te slaan, maar de Sjabloon voor geavanceerd functioneringsgesprek door Kenjo niet. Deze sjabloon kan worden aangepast en vereenvoudigt het geven van feedback en de opslagruimte voor gegevens.

Met dit sjabloon kun je visuele prestatiebeoordelingen maken op basis van een beoordelingsschaal. U kunt de prestatiegegevens van werknemers presenteren in grafieken, grafieken, enz. U kunt ook visuele prestatieoverzichten maken voor elke maand, elk jaar, elke twee jaar en zelfs voor het afgelopen jaar voor vergelijkingen van jaar tot jaar.

Hier is waarom je het geweldig zult vinden:

Maak visueel aantrekkelijke prestatieoverzichten met grafieken en grafieken

Prestaties maandelijks, jaarlijks of tweejaarlijks bijhouden voor meer inzicht

Metrics en feedback aanpassen aan de doelstellingen van je team

Ideaal voor: Dit sjabloon is perfect voor het maken van visuele en gegevensopslag voor functioneringsgesprekken voor korte- en langetermijnevaluaties.

5. Sjabloon voor functioneringsgesprek met werknemer voor SCM by WPS

via WPS Als u op zoek bent naar een sjabloon voor prestatiebeoordeling op maat voor supply chain management, kies dan voor de Sjabloon voor functioneringsgesprek voor SCM door WPS . Dit sjabloon voor Excel-spreadsheets is compatibel met Windows, MAC en Android en is gemakkelijk te gebruiken en aan te passen.

Met het sjabloon kunt u KPI's, statistieken, targets, enz. toevoegen/verwijderen. U kunt de sjabloon ook aanpassen voor andere afdelingen in uw business om zo tot allesomvattende resultaten te komen. Bovendien zijn de berekeningen volledig geautomatiseerd, dus alle prestatiescores zijn nauwkeurig en worden binnen enkele minuten gegenereerd.

Hier is waarom je het geweldig zult vinden:

Prestatiecijfers aanpassen aan supply chain management of andere afdelingen

Automatiseer berekeningen voor snelle, nauwkeurige prestatiescores

Toegang tot het sjabloon op meerdere apparaten met Excel-compatibiliteit

Ideaal voor: Het voeren van prestatiebeoordelingen in supply chain management met geautomatiseerde KPI bijhouden en scoren.

Lees meer: Vergadering over prestatie-evaluatie gedecodeerd - hoe een eerlijk functioneringsproces te hebben

6. Sjabloon voor prestatiestatistieken van werknemers door WPS

via WPS Het evalueren van de prestaties van een werknemer via de vuistregel geeft je nooit enig inzicht in hun effectiviteit. Maar dat is waar de Sjabloon voor prestatiestatistieken van werknemers door WPS komt in het spel.

Dit gratis en bewerkbare sjabloon houdt rekening met de gegevens van elke werknemer en laat u hen beoordelen op basis van cijfers. Het resultaat is dat het gemakkelijker wordt om bereikbare doelen te meten en datagestuurde beslissingen te nemen.

Hier is waarom je het geweldig zult vinden:

Beoordeel de prestaties van medewerkers met een gegevensgestuurd beoordelingssysteem

Bewerk het sjabloon naar behoefte voor verschillende teams of afdelingen

Maak gebruik van een gratis, snelle en inzichtelijke oplossing voor het analyseren van de effectiviteit van medewerkers

Ideaal voor: Het uitvoeren van datagestuurde werknemersevaluaties met behulp van cijfers en meetbare doelen.

Beperkingen van het gebruik van Google Spreadsheets/Documenten voor functioneringsgesprekken

Hoewel de bovenstaande Excel sjablonen voor functioneringsgesprekken nuttig zijn voor het geven van feedback, hebben ze ook een aantal nadelen. Instance:

Beperkte automatisering: De meeste van deze sjablonen missen krachtige functies voor automatisering en zijn daarom vaak tijdrovend en moeilijk te gebruiken

De meeste van deze sjablonen missen krachtige functies voor automatisering en zijn daarom vaak tijdrovend en moeilijk te gebruiken Problemen met de schaalbaarheid: Deze sheets kunnen onoverzichtelijk worden en een uitdaging vormen voor bedrijven die te maken hebben met grote hoeveelheden gegevens

Deze sheets kunnen onoverzichtelijk worden en een uitdaging vormen voor bedrijven die te maken hebben met grote hoeveelheden gegevens Integriteit van gegevens: Geen van deze sjablonen voor prestatiebeoordelingen van werknemers biedt mogelijkheden voor bijhouden in real-time of versiebeheer, wat leidt tot onbedoelde overschrijvingen of fouten

Geen van deze sjablonen voor prestatiebeoordelingen van werknemers biedt mogelijkheden voor bijhouden in real-time of versiebeheer, wat leidt tot onbedoelde overschrijvingen of fouten Inconsistente opmaak: De opmaak van deze sheets is niet uniform, waardoor het moeilijk kan zijn om ze te analyseren of te vergelijken tussen verschillende afdelingen

Alternatief voor Excel sjablonen voor functioneringsgesprekken

Hier zijn zeven alternatieve en gratis sjablonen voor functioneringsgesprekken van projectmanagement experts ClickUp die het hele prestatiebeoordelingsproces vereenvoudigen:

1. ClickUp sjabloon voor functioneringsgesprek

ClickUp's sjabloon voor functioneringsgesprek

Als u op zoek bent naar een sjabloon om uw functioneringsgesprek eenvoudiger, uitgebreider en bondiger te maken, dan is de ClickUp sjabloon voor functioneringsgesprek is de beste optie.

Het is gemakkelijk te gebruiken en te navigeren. Het format is ook super netjes, met een beoordeling als kern om feedback beknopt over te brengen. Als manager heb je zelfs de mogelijkheid om de persoonlijke mening van een werknemer en de mening van collega's over hun prestaties te vragen.

Het beste deel? De aanpasbaarheid! Dit ClickUp sjabloon biedt ongelofelijk veel ruimte voor personalisatie met betrekking tot doelen en statistieken, waardoor het geschikt is voor elke rol en titel.

Hier is waarom u het geweldig zult vinden:

Aanpassen aan elke rol of titel binnen uw organisatie

Vereenvoudig het beoordelingsproces met een duidelijk beoordelingssysteem en gebruikersvriendelijk ontwerp

Integreer peer- en zelfevaluatie voor 360-graden feedback

Integreer naadloos met ClickUp voor het in realtime bijhouden van prestaties

Ideaal voor: Kleine en middelgrote teams die op zoek zijn naar een eenvoudig sjabloon voor functioneringsgesprekken om de prestaties van medewerkers effectief te beheren.

2. ClickUp sjabloon voor prestatiebeoordeling met corrigerende maatregelen

ClickUp sjabloon voor correctief actieplan

Managers hebben vaak hulp nodig bij het identificeren en implementeren van corrigerende maatregelen om de prestaties van teams te verbeteren. De ClickUp sjabloon voor prestatiebeoordeling met corrigerende maatregelen is hier om te helpen!

Dit sjabloon vereenvoudigt prestatiebeoordeling en bijhouden door u gegevens op een gebruiksvriendelijke manier te laten organiseren. Velden geven een lijst van verbeterpunten, problemen, mogelijke oplossingen, enz.

Stel dat u de communicatievaardigheden van uw team wilt verbeteren. In dit sjabloon kun je een lijst maken van de belangrijkste redenen die een efficiënte communicatie in de weg staan en in opsommingstekens tips geven om ze uit de weg te ruimen. U kunt deze taken ook toewijzen aan specifieke teamleden en KPI's instellen om hun voortgang te meten.

Hier lees je waarom je het zo leuk zult vinden:

Identificeer gebieden voor verbetering met gedetailleerde velden voor corrigerende maatregelen

Presenteer gegevens in een visueel, gebruiksvriendelijk format om het bijhouden te vereenvoudigen

Specifieke taken en KPI's toewijzen aan leden van het team voor meetbare verbeteringen

Aangepaste secties voor het opsommen van problemen, oplossingen en voortgangsupdates

Ideaal voor: Managers die verbeterpunten willen identificeren en corrigerende maatregelen willen implementeren met behulp van een gestructureerde, visuele aanpak.

3. ClickUp sjabloon voor uitgebreid functioneringsgesprek

functioneringsgesprekken

Wilt u een sjabloon dat het hele proces van functioneringsgesprekken samenvat en vergemakkelijkt, terwijl u gedetailleerde feedback kunt geven aan elke werknemer afzonderlijk? Kies voor de ClickUp sjabloon voor uitgebreid functioneringsgesprek .

Het heeft een groot bereik van aangepaste velden, waardoor het toewijzen en bijhouden van de prestaties van medewerkers eenvoudig is. U kunt bijvoorbeeld de afdeling specificeren die verbetering nodig heeft, regio's definiëren waaraan ze moeten werken, voortgang bijhouden, enzovoort.

Dit sjabloon voor functioneringsgesprekken geeft een uniek inzicht in de prestaties van een werknemer. Laten we zeggen dat een werknemer denkt dat hij goed is in het leiden van projecten of het nemen van initiatief. Met de functie zelfevaluatie kunnen ze dit aspect van hun professionele persoonlijkheid benadrukken, waar u verder op in kunt gaan door middel van gezamenlijke loopbaangesprekken.

Daarom zult u het geweldig vinden:

Prestatiecijfers toewijzen en bijhouden met een groot bereik aan aangepaste velden

Individuele feedback geven en zelfevaluatie mogelijk maken voor groeimogelijkheden

Bewaak de voortgang binnen teams en afdelingen voor een betere organisatorische afstemming

Gemakkelijk carrièregesprekken en lange termijn prestatiegesprekken voeren

Ideaal voor: Het bieden van een algemene prestatiebeoordeling met gedetailleerde inzichten en gepersonaliseerde actiepunten voor elke werknemer.

4. ClickUp sjabloon voor driemaandelijks functioneringsgesprek

ClickUp sjabloon voor driemaandelijks functioneringsgesprek

Functioneringsgesprekken met werknemers werken op een eenvoudige manier - hoe meer u ze opstelt, hoe groter de kans dat uw werknemers hun prestaties en productiviteit verbeteren.

Het kan echter een hele klus zijn om grondige Excel-spreadsheets te maken om de prestaties van werknemers te evalueren. Maar niet als u de ClickUp sjabloon voor driemaandelijks functioneringsgesprek .

Deze sjabloon is speciaal ontworpen voor een evaluatieperiode van kwartalen en is een geweldige hulp voor organisaties die de prestaties van hun teams willen optimaliseren. Hiermee kun je doelen, OKR's en andere prestatiecijfers elke drie maanden bijhouden.

Bovendien geeft u gestructureerde feedback op elk criterium en kunt u de voortgang van uw medewerkers in realtime volgen. Dit document van één pagina bootst het ontwerp van een cv na, en legt op subtiele wijze alle gegevens vast die van vitaal belang zijn voor het opbouwen van een consistent groeikader in de organisatie.

Daarom zult u het geweldig vinden:

Elke drie maanden de prestatiecijfers op korte termijn bijhouden

OKR bijhouden en doelen stellen optimaliseren met gestructureerde feedback

Real-time voortgang bewaken om medewerkers op één lijn te houden met doelen

Prestatiegegevens presenteren in een overzichtelijke one-pager voor meer duidelijkheid

Ideaal voor: Het bijhouden van de prestaties van medewerkers, zodat ze elke drie maanden uitgebreid worden geëvalueerd.

Lees meer: Continu prestatiebeheer - een voltooide gids om het systeem te begrijpen en te implementeren

5. ClickUp KPI volgsysteem sjabloon

clickUp kpi sjabloon

Elk team in elke organisatie heeft een reeks prestatiedoelen die ze moeten bereiken. Om hun voortgang bij te houden, hebben ze specifieke sleutel prestatie-indicatoren, maatstaven en normen ingesteld. De ClickUp KPI volgsysteem sjabloon houdt deze bij.

Het sjabloon is zeer aanpasbaar en gemakkelijk te lezen. Het visualiseert KPI's op een aantrekkelijke en eenvoudige manier. Er zijn drie hoofdcategorieën voor de beoordeling van KPI's: Off Track, At Risk en On Track. Op basis hiervan definieert u uw kernwaarden en metrics terwijl u ook de voortgang ervan op een kwantificeerbare manier bijhoudt.

Omdat het document ook zeer collaboratief is, bevordert het de samenwerking binnen het hele team en zorgt het ervoor dat elk lid duidelijkheid heeft over elk doel en de voortgang ervan.

Hier is waarom je het geweldig zult vinden:

Visualiseer KPI's met behulp van categorieën zoals Off Track, At Risk en On Track

Stimuleer samenwerking tussen teams door een gedeeld deel van de zichtbaarheid van de voortgang te bieden

Metrics en waarden aanpassen aan verschillende teams en rollen

Betrek je team met een duidelijk, gemakkelijk te begrijpen ontwerp voor het bijhouden van KPI's

Ideaal voor: Het bijhouden van KPI's voor teams met aanpasbare meetgegevens, voor duidelijkheid over prestatiedoelen en voortgangsbewaking.

6. ClickUp Formulier voor prestatie-evaluatie

ClickUp Werknemer Evaluatie Formulier Sjabloon

Als u een eenvoudig maar inzichtelijk sjabloon voor een jaarlijks functioneringsgesprek wilt, dan is dit ClickUp Formulier voor functioneringsgesprek is voor jou.

Dit sjabloon is niet per se een traditioneel formulier voor de evaluatie van werknemers. Het is meer een document waarmee je informatie over werknemers en feedback van je team kunt verzamelen om hun prestaties te analyseren.

Met behulp hiervan kunt u de individuele voortgang van elke werknemer bijhouden en verbeterpunten identificeren. Dit sjabloon is gemakkelijk te gebruiken en te navigeren, veelzijdig en geschikt voor gebruik in teams.

Hier is waarom je het geweldig zult vinden:

Individuele voortgang bijhouden met aangepaste prestatiecijfers

Moeiteloos feedback verzamelen en analyseren voor meerdere teams en afdelingen

Eenvoudig navigeren met een veelzijdig sjabloon dat is ontworpen voor jaarlijkse functioneringsgesprekken

Zorg voor nauwkeurigheid en duidelijkheid bij het evalueren van zowel kwalitatieve als kwantitatieve prestaties

Ideaal voor: Teams die een veelzijdig, eenvoudig te gebruiken formulier nodig hebben om de prestaties van medewerkers te evalueren en inzichtelijke feedback te verzamelen.

7. ClickUp werknemer dagelijks activiteitenrapport sjabloon

ClickUp Werknemer Dagelijkse Activiteitenrapportage Sjabloon

Als u een manager bent die meerdere projecten beheert, is het van vitaal belang om de voortgang van iedereen te garanderen, maar dit is moeilijk. De ClickUp sjabloon voor dagelijks activiteitenrapport van werknemers kan dit veel gemakkelijker maken.

Met zijn hulp is het mogelijk om de prestaties van elk lid van het team dat betrokken is bij een project te evalueren door hun productiviteit te kwantificeren. Je kunt taken definiëren, de tijd bijhouden en de datum waarop ze zijn uitgevoerd opgeven.

Je evalueert de prestaties om ervoor te zorgen dat het hele project winstgevend is en dat elk lid van het team, inclusief jijzelf, op één lijn zit met de procedures en doelstellingen.

Daarom zult u het geweldig vinden:

Houd de dagelijkse productiviteit bij met gedetailleerde functies voor Taakbeheer

Vereenvoudig tijdmanagement door het voltooien van taken en gewerkte uren te documenteren

Zelfevaluatie mogelijk maken om teams en projecten af te stemmen op algemene doelen

Eenvoudig samenwerken door individuele bijdragen aan projecten bij te houden

Ideaal voor: Het bewaken van de werkprestaties door dagelijkse activiteiten bij te houden en ervoor te zorgen dat het team op één lijn zit met de projectdoelstellingen.

Maak van functioneringsgesprekken een eitje met ClickUp

Functioneringsgesprekken met medewerkers zijn van vitaal belang voor elke organisatie. Het stelt uw bedrijf in staat om feedback te geven aan de leden en een gevoel van groei en verbetering te creëren.

Voor managers blijkt het prestatiebeoordelingsproces echter vaak alleen maar over het beheren van spreadsheets te gaan!

Als dit ook bij u het geval is, wend u dan tot ClickUp. ClickUp is een alles-in-één pakket voor werkbeheer en biedt vele gratis sjablonen en hulpmiddelen die het prestatiebeheersysteem van uw organisatie verbeteren. Meld u vandaag aan en ontdek hoe ClickUp prestatiebeoordelingen van werknemers vereenvoudigt!