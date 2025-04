25+ ChatGPT-prompts voor marketing

Marketingprofessionals hebben altijd veel op hun bordje: campagnes voeren, content ontwikkelen, verbindingen leggen met doelgroepen en gegevens bijhouden. Het in evenwicht houden van al deze taken kan aanvoelen als een constante race. Wat als er een manier zou zijn om je werk te verlichten en betere resultaten te behalen? Gen AI kan je daarbij helpen.

AI-tools zoals ChatGPT worden snel onmisbaar voor marketeers. ChatGPT is aanvankelijk ontworpen voor informele gesprekken, het beantwoorden van vragen en het hebben van eenvoudige interacties, maar kan je nu helpen bij het brainstormen over ideeën, het schrijven van overtuigende teksten, het verfijnen van je strategieën en om voorop te blijven lopen.

Dankzij opeenvolgende iteraties is het getransformeerd van een slimme assistent tot een volwaardige krachtpatser op het gebied van content. Nu is het een onmisbaar hulpmiddel voor marketeers overal ter wereld.

Bekijk de meer dan 25 ChatGPT-aanwijzingen die speciaal voor marketeers zijn gemaakt. Verhoog je productiviteit, stimuleer creativiteit en vereenvoudig je werk.

ChatGPT-prompts begrijpen

ChatGPT-prompts zijn gebruikersinputs die ontworpen zijn om de output van de AI te sturen. Deze kunnen bereik hebben van specifieke content verzoeken, zoals "Schrijf een e-mail voor een productlancering", tot bredere onderzoeksgerichte vragen, zoals "Wat zijn de laatste trends in social media marketing?"

Hoe nauwkeuriger je vraag, hoe specifieker en effectiever het antwoord van ChatGPT.

Voor marketeers biedt ChatGPT enorme voordelen:

Het kan snel ideeën, concepten en onderzoeksinzichten genereren, waardoor er tijd vrijkomt voor strategische Taken

Door te experimenteren met prompts kunnen marketeers nieuwe invalshoeken en ideeën aanboren die ze misschien nog niet hadden overwogen

Het helpt ervoor te zorgen dat uw berichtgeving op verschillende platforms wordt afgestemd door herbruikbare prompts te maken voor soortgelijke marketingcampagnes

Het kan helpen bij het analyseren van trends, zoekwoorden en feedback van klanten, waardoor een basis wordt gelegd voor datagestuurde beslissingen

Maar onthoud: niet alle prompts zijn even effectief.

Om goed te werken, moet een marketingprompt de volgende kenmerken hebben:

📌Actiegerichte taal: Het gebruik van commando's zoals "genereren", "maken" of "lijst" verduidelijkt de bedoeling en het gewenste format van het antwoord

📌Klariteit: Duidelijke en specifieke prompts resulteren in relevantere en nauwkeurigere antwoorden

📌Zwaarte: Door de prompts scherp te houden, voorkomt ChatGPT dat ze van het onderwerp afdwalen en geeft het antwoord waar het om gaat

📌Contextuele details: Het bieden van context, zoals de doelgroep of doelen van de campagne, verbetert de relevantie van ChatGPT's output

🤖 Als je een AI-enthousiasteling bent, is hier een diepgaande uitleg van de ChatGPT-taalmodel en hoe het werkt !

Top ChatGPT-prompts voor marketeers

👉🏼 Volgens een recent onderzoek van Salesforce, 71% van de marketeers gelooft dat generatieve AI zal helpen bij het elimineren van druk werk en hen in staat zal stellen zich meer te richten op strategisch werk.

ChatGPT is een perfect voorbeeld van hoe AI het repetitieve werk kan stroomlijnen, waardoor je de bandbreedte krijgt om groots te denken. Om je op weg te helpen, is hier een lijst met meer dan 25 marketing prompts die je aan je arsenaal kunt toevoegen.

💡Pro Tip: Om deze prompts effectiever te maken, kun je overwegen om je marketing- en merkrichtlijnen, ideale klantprofiel, gewenste stem en toon, enz. met ChatGPT te delen. Dit helpt ChatGPT om de antwoorden aan te passen aan je merkpersoonlijkheid. Wees echter voorzichtig met de privacy en veiligheid van uw gegevens en zorg ervoor dat u geen vertrouwelijke informatie deelt!

Aanwijzingen voor het aanmaken van content

Het is een uitdaging om voortdurend nieuwe en relevante content te creëren. Deze aanwijzingen helpen bij het maken van blogberichten, artikelen en content voor sociale media, zodat u uw merkstem kunt behouden terwijl u profiteert van AI-gestuurde strategieën voor contentmarketing .

schrijf een boeiende inleiding volgens het PAS copywriting framework voor een blogbericht over [onderwerp] en hoe bedrijven zich kunnen aanpassen aan [trend/probleem]. Gebruik interessante gegevens uit recente enquêtes, onderzoeken of nieuws om te beginnen met een aandachtstrekker noem 10 content marketingtips voor bedrijven in de branche om de open rates van e-mailmarketing met 10% te verbeteren schets een contentkalender voor de lancering van [product/dienst] in de komende drie maanden. De contentkalender moet een mix bevatten van blogposts, e-boeken, casestudy's en whitepapers, verdeeld voor een maximale impact. Richt je op een verhouding van 3:1 voor educatieve versus verkoopgerichte content._

Aanwijzingen voor betrokkenheid bij sociale media

Door chatGPT gebruiken voor sociale media kunt u gesprekken stimuleren, inspelen op trends en de interactie aangaan met uw volgers om uw online aanwezigheid effectief te versterken.

schrijf een onderschrift voor sociale media voor de aankondiging van een nieuw [product/dienst], met de nadruk op [voordeel 1], [voordeel 2] en [unique selling point]. Sluit af met een CTA om het product de komende 7 dagen met 20% korting te proberen._ verzamel vijf berichten op X (voorheen Twitter) om onze gebeurtenis te promoten op een onderwerp dat de doelgroep aanspreekt stel drie aansprekende LinkedIn vragen op die gesprekken zullen starten over het onderwerp in de sector onder de beoogde professionals schrijf een Facebook-post om ons nieuwe ebook over dit onderwerp te promoten en volgers aan te moedigen een exemplaar te downloaden. Geef ze een voorproefje van de content als volgt en maak het onweerstaanbaar genoeg voor ze om meteen actie te ondernemen: \Punt 1, punt 2 en punt 3

Aanwijzingen voor klantenservice

Een effectieve klantenservice is essentieel voor merkloyaliteit en klantenbinding. Deze aanwijzingen helpen ChatGPT bij het opstellen van empathische, behulpzame antwoorden op veelvoorkomende vragen.

stel een professioneel antwoord op voor een klant die problemen heeft ondervonden, met de nadruk op het oplossen van het probleem en het behouden van hun loyaliteit. Wees empathisch en vriendelijk, en bied oplossingsgerichte ondersteuning._ maak een sjabloon voor het bedanken van klanten die beoordelingen achterlaten, met een korting van 10% op hun volgende aankoop._ schrijf een chatbotscript dat veelgestelde vragen beantwoordt over het type product, waaronder functie 1, functie 2 en beleid

Advertentie prompts

Voor het maken van aantrekkelijke advertentieteksten zijn zowel creativiteit als inzicht nodig. Gebruik deze aanwijzingen om aI gebruiken voor reclame en overtuigende content genereren die is afgestemd op campagnedoelstellingen voor verschillende platforms.

schrijf een Google-advertentie voor een [product/dienst], met de nadruk op hoe het [doelgroep] helpt bij het oplossen van een [probleem]. Houd het helder, duidelijk en aantrekkelijk. Geef me 5 verschillende versies om te testen maak een Facebook-advertentie met een kop en tekst die de functie van het product promoot voor de doelgroep. Zorg ervoor dat het begint met een boeiende haak en een solide CTA heeft._ schrijf een LinkedIn advertentie voor een webinar over [onderwerp], met de nadruk op de waarde voor leiders in [bedrijfstak]. Zet de auteur in de schijnwerpers en benadruk zijn ervaring en carrière om geloofwaardigheid en autoriteit op te bouwen

stel een reclametekst op voor de eindejaarsuitverkoop van [producttype], met de nadruk op [voordeel 1] en [voordeel 2] schrijf een pakkende kop voor een retargeting-advertentie gericht op klanten die de prijspagina voor [product] hebben bezocht maar niet hebben geconverteerd, met de nadruk op het bieden van extra waarde of stimulans. Geef me 3 versies, elk gericht op een andere stimulans._

E-mailmarketingaanwijzingen

👉🏼 E-mailmarketing blijft een van de meest effectieve marketingkanalen, genereert $36 in ROI voor elke $1 uitgegeven .

Gebruik deze specifieke ChatGPT-aanwijzingen om aI te gebruiken voor gepersonaliseerde e-mailcampagnes van nieuwsbrieven tot promotionele content, zodat uw berichten opvallen.

schrijf een persoonlijke, geestige onderwerpregel en e-mailtekst voor een bedankmail nadat een klant een product heeft gekocht en moedig hem aan om een beoordeling achter te laten op de website maak een promotie-e-mail voor een beperkte aanbieding voor een product en creëer urgentie met twee unieke call-to-action-berichten voor een A/B-test genereer een follow-up e-mail om klanten te werven die recente e-mails niet hebben geopend en bied een korting/exclusieve content aan schrijf een lead-nurturing e-mail voor potentiële klanten die rente hebben getoond in [product$a], maar nog geen aankoop hebben gedaan

Marktonderzoek prompts

Trends in de markt voorblijven is cruciaal voor het succes van campagnes. Met deze aanwijzingen kunt u AI-gestuurd onderzoek en inzichten om waardevolle trends in de branche, analyses van concurrenten en consumentenvoorkeuren te bieden om uw strategie te sturen.

creëer een enquête met 10 vragen om feedback van klanten te verzamelen over [product/dienst], met de nadruk op hun ervaring

noem de belangrijkste trends in de sector voor dit jaar en tips voor bedrijfsleiders in de sector om de trends voor te blijven geef een concurrentieanalyse van het product in vergelijking met het product van de concurrent, met details over voor- en nadelen, prijzen en beoordelingen

SEO en trefwoordanalyses

Zoekmachineoptimalisatie (SEO) is van fundamenteel belang voor de zichtbaarheid online, maar het onderzoeken en analyseren van trefwoorden kan veel tijd kosten. Gebruik deze aanwijzingen om zoekwoordideeën te genereren, content te optimaliseren en ervoor te zorgen dat uw marketingproducten zoekmachinevriendelijk zijn en voldoen aan de huidige SEO-praktijken.

genereer een lijst met long-tail zoekwoorden gerelateerd aan het product met als doel meer verkeer naar de productpagina te leiden schrijf een metabeschrijving voor een blogbericht over het onderwerp, target het specifieke publiek en stimuleer klikken geef me SEO titelopties voor een blog over [onderwerp] voor [target persona] maak een lijst met vragen die mensen vaak stellen over het product om de FAQ sectie te optimaliseren en de zichtbaarheid te verbeteren

Toepassingen en voorbeelden uit de echte wereld

ChatGPT prompts voor digitale marketing hebben bewezen meer te zijn dan alleen een modewoord - ze worden een cruciaal hulpmiddel voor het stimuleren van tastbare bedrijfsresultaten. Nu u de juiste AI prompt sjablonen laten we eens kijken hoe enkele vooruitstrevende bedrijven ChatGPT en AI gebruiken voor marketing.

1. Expedia gebruikt ChatGPT om aanbevelingen te personaliseren 🔦 Het marketingteam van Expedia gebruikt ChatGPT om gepersonaliseerde reisaanbevelingen en content te creëren. Het team gebruikt ook door AI gegenereerde inzichten op basis van gebruikersgedrag om marketingberichten en promotiemateriaal op maat te maken.

2. GoodWine gebruikt ChatGPT om klantvoorkeuren te identificeren 🎨 GoodWine, een online wijnverkoper, integreerde ChatGPT om klantinteracties te personaliseren. Het marketingteam gebruikt AI om klantgegevens te analyseren, waaronder eerdere aankopen en voorkeuren, om op maat gemaakte wijnaanbevelingen te genereren die prominent op de homepage worden weergegeven. Dit heeft de conversie aanzienlijk verhoogd door klanten een gepersonaliseerde ervaring te bieden.

3. Coca-Cola gebruikt ChatGPT om impactvolle advertentieteksten en berichtgeving te maken 📣 De frisdrankgigant werkt samen met consultants van Bain & Company om ChatGPT te gebruiken om zijn marketinginspanningen op te voeren. Het bedrijf is van plan om ChatGPT samen met de generatieve beeldtool DALL-E te gebruiken om op maat gemaakte advertentieteksten, visuals en berichten te creëren die effectiever zijn voor individuele klanten.

Best Practices voor het gebruik van ChatGPT in marketing

Hier zijn enkele best practices en ChatGPT-hacks om in gedachten te houden wanneer u AI in uw marketingworkflows integreert:

Wees specifiek met prompts

Hoe gedetailleerder uw prompts, hoe beter ChatGPT de Taak kan begrijpen. Wanneer u ChatGPT-marketingprompts opstelt, moet u dus context geven, zoals uw doelgroep, de toon van de stem, sleutelpunten en het gewenste resultaat.

Bijvoorbeeld, in plaats van te zeggen, "Schrijf een advertentie voor AI-tools," probeer, "Schrijf een Facebook-advertentie voor een nieuw AI-product gericht op beïnvloeders van sociale media, met de nadruk op efficiëntie en automatisering."

Antwoorden op maat maken voor uw merkstem

ChatGPT kan zich aanpassen aan verschillende tonen en stijlen, dus bepaal altijd de stem van uw merk voordat u content genereert. Geef aan of de toon professioneel, informeel of speels moet zijn, of welke stijl dan ook die bij je merkidentiteit past.

Je kunt ChatGPT ook trainen om zich aan te passen aan de unieke persoonlijkheid van je merk door steekproefsgewijs outputs of beschrijvingen van de toon van je voorkeur aan te leveren.

Gebruik ChatGPT om te brainstormen en ideeën te genereren

In plaats van ChatGPT alleen te gebruiken om definitieve content op te stellen, kan het ook ongelooflijk nuttig zijn om te brainstormen.

Vraag ChatGPT om ideeën voor content, e-mailcampagnes, digitale campagneconcepten of social-mediapostsuggesties. Dit kan je team inspireren om creatief te denken en de door AI gegenereerde ideeën uit te breiden zodat ze passen bij je strategie.

Experimenteren met A/B-testen

Een van de sterke punten van ChatGPT is de mogelijkheid om snel meerdere variaties van content te genereren.

Gebruik dit in uw voordeel door A/B-tests te maken voor alles van een landingspagina tot advertenties, e-mailonderwerpregels en bijschriften voor sociale media om te zien welke versies beter aanslaan bij uw publiek. Deze aanpak helpt om de prestaties van content te optimaliseren met behulp van realtime inzichten.

Maak gebruik van ChatGPT voor concurrentie- en marktanalyse

U kunt ChatGPT vragen om inzichten te genereren op basis van zoekintentie, activiteiten van concurrenten of markttrends. Dit kan u helpen bij het identificeren van hiaten in de markt of manieren om uw merk te positioneren.

Het kan u ook helpen bij het opstellen van benchmarks voor de concurrentie die productteams kunnen informeren door functies te identificeren voor aankomende releases en verkoopteams die het in deals opnemen tegen concurrenten.

Om het potentieel van ChatGPT volledig te benutten in je marketingstrategie, moet je het integreren met de juiste tools, zoals:

ClickUp: Een krachtig platform voor projectmanagement dat tools voor projectmanagement en samenwerking combineert met de contentgeneratie van ChatGPT voor verbeterde workflows, het bijhouden van prestaties en deadlinebeheer (binnenkort meer hierover!) Hootsuite voor sociale mediaplatforms: Genereer berichten met ChatGPT en plan, publiceer en analyseer de betrokkenheid met Hootsuite. Deze combinatie optimaliseert sociale-mediastrategieën door realtime inzicht in het publiek te bieden SurferSEO voor SEO: ChatGPT creëert content, terwijl SurferSEO ervoor zorgt dat deze geoptimaliseerd is voor zoekopdrachten. Ideaal voor het verbeteren van blogberichten, meta-beschrijvingen en webpagina's voor SEO-doeleinden Mailchimp voor e-mailmarketingcampagnes: Gebruik ChatGPT om gepersonaliseerde e-mailcontent en onderwerpregels te maken en automatiseer vervolgens campagnes, houd betrokkenheid bij en segmenteer doelgroepen met Mailchimp voor een effectief bereik

Hoe ClickUp marketinginitiatieven kan ondersteunen

Gebruikt u ChatGPT maar zou u willen dat het meer kon? Probeer ClickUp toe te voegen aan uw marketing werkstapel.

ChatGPT is een goed hulpmiddel voor het genereren van content, ClickUp voor marketing biedt een alles-in-één productiviteitsplatform dat is ontworpen om marketingteams te helpen efficiënter te brainstormen, te abonneren en campagnes uit te voeren.

En ClickUp Brein de AI-assistent is volledig geïntegreerd in het platform. Dit betekent dat het u realtime, gecontextualiseerde antwoorden kan bieden op al uw query's, in plaats van de generieke antwoorden die het beste zijn waar externe tools mee kunnen komen.

Gebruik ClickUp Marketing als een alles-in-één ChatGPT-alternatief

Hier is waar ClickUp Brein scoort over ChatGPT :

Het integreert naadloos met andereAI-marketingtools en platforms!

ClickUp Brain integreert AI rechtstreeks in workflows, waardoor realtime contextbewuste inzichten mogelijk worden

Het is ideaal voor gezamenlijke marketingtaken, van taakbeheer tot het bijhouden van prestaties

In tegenstelling tot ChatGPT ondersteunt ClickUp holistische, functieoverschrijdende workflows op één locatie

Lees verder om te ontdekken wat ClickUp nog meer kan bieden om al uw marketinginitiatieven te ondersteunen.

Automatisering van repetitieve taken met betrekking tot marketing

Een van de krachtigste functies van ClickUp is ClickUp Automatisering . Via de geautomatiseerde workflows van ClickUp kunnen teams de toewijzing van de verantwoordelijkheid voor het aanmaken en verdelen van content zoals blogberichten, updates voor sociale media of e-mailcampagnes automatiseren.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-938.png ClickUp Automatisering /$$$img/

Gebruik kant-en-klare sjablonen uit de ClickUp-taak bibliotheek om een willekeurige Taak of actie te automatiseren

Met meer dan 100 kant-en-klare automatiseringssjablonen stelt ClickUp marketeers in staat om acties zoals het toewijzen van taken, statusupdates en zelfs e-mailcampagnes te automatiseren. Teams kunnen minder tijd besteden aan druk werk zoals het plannen van berichten op sociale media of het bijwerken van statussen van taken en meer tijd aan strategische planning en creativiteit.

Verdubbel de kracht van Gen AI

ClickUp Brain, de AI-engine van ClickUp, heeft een functie die AI Writer for Work heet. Met deze tool kunnen marketeers eenvoudig AI-aanwijzingen genereren en verfijnen om alles van blogposts tot e-mailcampagnes te maken.

Genereer sneller content van hoge kwaliteit met ClickUp Brain's AI-schrijver voor werk

Het stemt content af op de stijl van uw merk, waardoor het genereren van content soepeler en efficiënter verloopt.

Het kan ook fungeren als kennismanager en snel toegang bieden tot relevante informatie van uw taken, documenten en eerdere projecten. Je kunt gemakkelijk inzichten verzamelen of content uit het verleden ophalen en alles op één plek bewaren zodat je het snel kunt raadplegen.

Stel vragen over Taken, Documenten of Mensen om snel antwoorden te vinden uit uw kennisbank met ClickUp Brain

Visualiseer prestaties en houd sleutelcijfers bij

Marketeers gebruiken ClickUp Dashboards om gegevens te visualiseren en prestaties bij te houden voor projecten, taken en teams. Deze dashboards kunnen real-time inzicht geven in hoe effectief AI-gegenereerde content presteert.

Of het nu gaat om het bijhouden van het aantal leads dat wordt gegenereerd uit blogberichten, e-mailcampagnes of aanwijzingen in sociale media, de dashboards van ClickUp maken het eenvoudig om deze statistieken in één weergave te visualiseren.

Marketeers kunnen snel zien hoe prompts conversies stimuleren of waar aanpassingen nodig zijn om de resultaten te verbeteren.

Volg de voortgang en conversie van prioritaire marketinginitiatieven in één weergave met ClickUp Dashboards

De functie AI Insights, mogelijk gemaakt door ClickUp Brain, tilt uw mogelijkheden voor het bijhouden van gegevens naar een hoger plan. Marketeers kunnen AI-specifieke vragen stellen en onmiddellijke analyses ontvangen op basis van relevante gegevens van elk dashboard.

Dit is vooral handig voor het bijhouden van de prestaties van meerdere AI-gegenereerde campagnes tegelijk, waardoor u tijd bespaart die anders zou worden besteed aan het handmatig verzamelen en analyseren van gegevens.

Dankzij integraties met Google Drive, Dropbox en OneDrive is het toevoegen en beheren van bestanden binnen Taken een fluitje van een cent - je hoeft niet meer heen en weer te schakelen tussen apps.

De integratie van ClickUp met Google Agenda of Outlook zorgt ervoor dat uw marketingtaken altijd gesynchroniseerd zijn. Dankzij integraties met Zoom en GoogleMeet kunnen teams vergaderingen en opnames rechtstreeks hosten of insluiten in taken.

Synchroniseer uw Google Agenda met ClickUp met behulp van ClickUp Integrations

ClickUp API stelt teams ook in staat om aangepaste integraties te bouwen die zijn afgestemd op hun unieke behoeften, zodat alles soepel samenwerkt, ongeacht wat uw technische stapel bevat. Deze krachtige integraties stellen marketeers in staat om hun workflows te automatiseren, tijd te besparen en zich te concentreren op het behalen van resultaten.

Ontgrendel de toekomst van marketing met AI

AI is al begonnen met het hervormen van marketingstrategieën, en tools zoals ChatGPT en ClickUp AI wijzen de weg. Door AI te integreren in je marketingworkflows automatiseer je niet alleen taken, maar ontgrendel je nieuwe mogelijkheden voor creativiteit, inzicht en betrokkenheid.

Of het nu gaat om het verfijnen van je contentstrategie, het verhogen van de productiviteit of het verbeteren van het klanttraject door personalisering, onze beste ChatGPT prompts voor marketing helpen marketeers slimmer en effectiever te werken.

De toekomst van marketing zal sterk afhangen van degenen die de kracht van AI kunnen benutten. Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp en ontdek hoe ClickUp AI uw marketinginspanningen kan verhogen!