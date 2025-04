De levenscyclus van softwaretesten (STLC): Overzicht en fasen

Denk aan een product van 'goede kwaliteit' - zowat alles wat je als goede kwaliteit beschouwt. Wat zijn de kenmerken? Gebruiksgemak, heerlijke ervaring, veiligheid, geschiktheid voor het doel, innovatie? Er schieten je vast nog andere kenmerken te binnen.

Kwaliteit kan alles zijn wat je er zelf onder verstaat.

Kwaliteit is echter meestal een sleutel tot de prijs. Zorgvuldig handgemaakte luxegoederen kosten duizenden dollars. Om authenticiteit en kwaliteit te garanderen, geven klanten veel geld uit aan kwaliteitscontrole.

Van de gilden in de Middeleeuwen tot de Scrum teams van vandaag, kwaliteit is de hoeksteen van waardevolle producten en diensten.

Als je een digitaal product van hoge kwaliteit wilt maken, moet je de Software Testing Life Cycle (STLC) onder de knie hebben. In deze blogpost gaan we dieper in op STLC, waarin we uitleggen waarom je het nodig hebt en hoe je het in je organisatie kunt implementeren.

Wat is de levenscyclus van softwaretesten?

STLC is een uitgebreid proces dat wordt gevolgd door product engineering teams om de kwaliteit van software te testen. Het valideert de betrouwbaarheid, veiligheid en prestaties van de software en zorgt ervoor dat de software voldoet aan de technische specificaties en de verwachtingen van de business.

De levenscyclus van softwaretesten bestaat uit zes stappen, die we hieronder in detail behandelen. Maar laten we eerst begrijpen waarom je een STLC nodig hebt.

Strategische kwaliteitscontrole: De STLC zorgt ervoor dat je een allesomvattende strategie hebt om de softwarekwaliteit te waarborgen. Het helpt teams om elk aspect van de productontwikkelingsproces holistisch.

Defectdetectie in een vroeg stadium: Door de zes fasen van de STLC te volgen, is de kans groter dat u defecten vroeg ontdekt en oplost voordat ze uitgroeien tot problemen voor de gebruiker.

Kostenbesparingen: STLC bespaart kosten op meerdere vlakken. Het voorkomt grote problemen, waardoor kosten voor gevolgen of herwerk worden bespaard. Het helpt teams bij het optimaliseren van softwareprestaties, waardoor wordt bespaard op infrastructuur- en computerkosten.

Klantenervaring: Door systematisch te testen in verschillende omgevingen, configuraties en use cases, minimaliseert STLC de kans op het leveren van gebrekkige software aan de klant. Producten van goede kwaliteit bieden een betere klantervaring. Ze verleiden mensen om meer tijd aan uw product te besteden, zich meer voor uw product in te zetten en uw product boven de concurrentie te verkiezen.

Conformiteit: Goed agile testen processen zijn van fundamenteel belang om ervoor te zorgen dat uw producten voldoen aan lokale, provinciale, federale en internationale wetten.

Het creëert ook een organisatiecultuur van verantwoordelijkheid. Wanneer je een duidelijk opgestelde STLC hebt, neemt elk lid van het team eigendom van zijn deel van het werk, wat de algehele softwarekwaliteit ten goede komt.

Om de levenscyclus van het testen van software effectief te laten werken, moet deze echter worden geïntegreerd in een ander raamwerk, de levenscyclus van de softwareontwikkeling (SDLC). Laten we de twee onderzoeken.

De rol van STLC in SDLC

In productontwikkeling zijn de levenscyclus voor softwareontwikkeling (SDLC) en de levenscyclus voor softwaretesten (STLC) essentiële kaders die het aanmaken en valideren van software begeleiden.

SDLC is het proces van het plannen, ontwikkelen (en testen), implementeren en onderhouden van softwareproducten

STLC is een subset van de SDLC en legt de nadruk op kwaliteitsborging

Testen komt meestal na de ontwikkelingsfase in de SDLC, maar testgerelateerde activiteiten beginnen al veel eerder.

Tijdens de fase van eisenanalyse in de SDLC kunnen QA's (kwaliteitsanalisten) bijvoorbeeld ook betrokken zijn bij het verzamelen van kwaliteitseisen.

Daarnaast zijn er een aantal sleutelverschillen.

Verschil tussen STLC en SDLC

Deze twee processen zijn nauw verwant, maar ze hebben verschillende doelen en fasen. Inzicht in hun verschillen helpt verduidelijken hoe testen past in de bredere context van softwareontwikkeling.

Functie SDLC STLC Doel Het creëren en leveren van volledig functionele software Het waarborgen van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de software Scope Omvat de volledige cyclus van softwareontwikkeling, van het verzamelen van vereisten tot onderhoud Omvat alleen de fasen van het testen, van het abonnement tot de uitvoering en afsluiting Output Softwareproduct dat klaar is om ingezet te worden voor gebruikers Een rapport om aan te geven of het klaar is voor release of een lijst met bugs die opgelost moeten worden Stakeholder Breed team, inclusief business analisten, ontwikkelaars, projectmanagers, enz. Een kleiner team, met alleen QA en testers Faseanalyse > Ontwerp > Ontwikkeling en testen > Uitrol > Onderhoud Analyse van testvereisten > Testplanning > Ontwikkeling van testcases > Installatie van de omgeving > Uitvoering van tests > Afsluiting van tests

Verschillen tussen STLC en SDLC

Laten we eens kijken wat de STLC nu eigenlijk inhoudt.

Fasen van STLC

De levenscyclus van het testen van software is een cirkelvormig proces van zes afzonderlijke fasen met vooraf gedefinieerde invoer- en uitvoercriteria voor elke fase. Elk van deze fasen voert een specifieke functie uit en bereikt een bepaald doel. Laten we eens kijken wat dat is.

1. Analyse van eisen

Dit is de eerste en fundamentele fase van de STLC. Hier verzamelen teams voor kwaliteitsborging de functionele en niet-functionele vereisten van de software.

Als de ontwikkelaars bijvoorbeeld een inlogfunctie bouwen, zal QA als tester eisen verzamelen over de ontworpen inlogfunctie, verwachte veiligheid, UX en prestatienormen.

Het belangrijkste doel van deze stap is om precies vast te stellen wat er getest gaat worden en tegen welke standaarden.Het beste moment om dit te doen is parallel aan de fase van eisenverzameling van het softwareontwikkelingsproces. Dit helpt kwaliteitsteams om samen te werken met belanghebbenden, zoals bedrijfsanalisten, ontwikkelaars en clients om eventuele onduidelijkheden in de vereisten op te helderen.

Het is echter gebruikelijk om hiermee te beginnen tijdens de laatste fasen van de ontwikkeling of nadat de ontwikkeling is voltooid.

2. Testplanning

Met de eisen en doelen in de hand is het tijd om een uitgebreide teststrategie en een bijbehorend abonnement te maken. Het resultaat van de testplanningsfase is een gedetailleerd document dat de volgende activiteiten voor kwaliteitscontrole begeleidt.

In deze fase schetst de testleider of -manager het volgende.

Doel : Soorten softwaretesten die moeten worden uitgevoerd (bijv. functie, prestaties, veiligheid)

: Soorten softwaretesten die moeten worden uitgevoerd (bijv. functie, prestaties, veiligheid) Standaarden : Acceptatiecriteria voor elk van deze tests

: Acceptatiecriteria voor elk van deze tests Resources : Mensen, tijd en middelen die nodig zijn om het abonnement uit te voeren

: Mensen, tijd en middelen die nodig zijn om het abonnement uit te voeren Planning : Dag-voor-dag abonnement voor het uitvoeren van het testplan

: Dag-voor-dag abonnement voor het uitvoeren van het testplan Risicoanalyse: Omvang van de risico's en potentiële impact op de business

Testabonnementen worden meestal gemaakt voor de hele software en niet voor specifieke functies. Dit betekent dat testabonnementen vaak parallel lopen met de ontwerpfase van de SDLC.

3. Ontwikkeling van testcases

Vervolgens ontwikkelen de QA Teams testgevallen. Simpel gezegd is een testcase een verzameling acties die wordt gebruikt om te valideren dat een software/functie werkt zoals verwacht.

Elke testcase is gebaseerd op de vereisten die in de eerste stap zijn verzameld. Soms gebruiken teams sjablonen voor testcases voor snelheid en consistentie. Als er geen sjabloon bestaat, schrijven QA's gedetailleerde testcases.

Een typische testcase bevat:

Testcase ID : Een unieke identificatie, vaak automatisch gegenereerd door het bug-tracking tool

: Een unieke identificatie, vaak automatisch gegenereerd door het bug-tracking tool Beschrijving van de functie : Een korte subjectieve beschrijving van wat de functie nog te doen heeft

: Een korte subjectieve beschrijving van wat de functie nog te doen heeft Test stappen : De werkstroom van acties in de functie

: De werkstroom van acties in de functie Verwacht resultaat: Wat de app naar verwachting Nog te doen heeft

Normaal gesproken zijn er meer dan één testcase voor elke functie. In feite maken testteams minimaal twee testcases, een positieve en een negatieve.

Een voorbeeld: de basistestcase voor de inlogfunctie kan bestaan uit het invoeren van de gebruikersnaam en het wachtwoord, het klikken op de knop om in te loggen en het controleren of de gebruiker succesvol inlogt. Teams kunnen echter testcases maken voor een aantal scenario's, zoals:

Velden met gebruikersnaam en wachtwoord uitgeschakeld wanneer een gebruiker al is ingelogd

Invoer van de verkeerde gebruikersnaam

Invoer van het verkeerde wachtwoord

Invoer van niet toegestane tekens in gebruikersnaam of wachtwoord

Daarnaast kun je testgegevens voorbereiden (bijv. gebruikersnamen en wachtwoorden). Eenmaal Voltooid, worden de testgevallen door collega's beoordeeld om de nauwkeurigheid en dekking van alle mogelijke scenario's te garanderen, zoals het testen van geldige en ongeldige invoer.

4. Installatie testomgeving

De volgende fase in de voorbereiding van het strategisch testen van software is de instelling van de omgeving. Dit houdt in het voorbereiden van de hardware- en softwarevoorwaarden waaronder je de tests uitvoert.

Hier doen testteams het volgende.

Hardware instellen, zoals infrastructuur, servers, netwerkconfiguraties, enz.

Software installeren, zoals databases, besturingssystemen, enz.

Smoke testen van de omgeving

Omgevingen zo dicht mogelijk bij de productie instelling houden

Bijvoorbeeld, als de applicatie op een NGINX 3.19.0 zou moeten draaien, moet de testomgeving dit nabootsen. U moet ook bevestigen dat eventuele afhankelijkheid, zoals API's of diensten van derden, toegankelijk en functioneel zijn.

5. Uitvoering van de test

Nu ben je helemaal klaar om de test uit te voeren.

Voer de testgevallen uit volgens het abonnement

Vergelijk de werkelijke resultaten met de verwachte resultaten

Bevestig of het werkt zoals verwacht

Log anders de defecten

Rapporteer de bug aan het ontwikkelingsteam met stappen om de fout te repliceren

Bijvoorbeeld, als de inlogfunctie mislukt door onjuiste validatie, rapporteer dan de bug met details van het probleem en stappen om het te reproduceren.

Meestal zal het ontwikkelingsteam de bug oplossen en terugsturen om te testen. Vervolgens moet je de herstelde defecten en de hele functie opnieuw testen om er zeker van te zijn dat de bugs zijn opgelost zonder nieuwe problemen te introduceren. Deze fase gaat door tot alle geplande tests zijn uitgevoerd en alle kritieke problemen zijn opgelost.

Omdat dit proces van cyclisch hertesten vervelend kan zijn, gebruiken teams vaak tools voor testautomatisering. In de volgende sectie bespreken we hoe je testen kunt automatiseren. Laten we eerst de STLC afronden.

6. Afsluiting van de testcyclus

Zodra het product is getest en klaar is voor productie, wordt de testcyclus formeel afgesloten. Dit is een fase van evaluatie en retrospectieven.

Review : Evalueer de testresultaten, inclusief defectrapportages en dekking

: Evalueer de testresultaten, inclusief defectrapportages en dekking Meten : Bijhouden van sleutelgegevens, zoals het aantal uitgevoerde tests, pass/fail rates en het aantal open en gesloten defecten

: Bijhouden van sleutelgegevens, zoals het aantal uitgevoerde tests, pass/fail rates en het aantal open en gesloten defecten Analyseren: Bespreek de prestaties met de business, ontwikkel- en testteams. Neem feedback op voor continue verbeteringsprocessen

Nu je de hele levenscyclus van softwaretesten begrijpt, laten we eens kijken hoe je verschillende stappen kunt automatiseren om het kostenefficiënter en effectiever te maken.

Hoe uw softwaretestproces automatiseren

In de STLC zijn er verschillende plaatsen waar je processen kunt automatiseren. Teams gebruiken automatisering meestal voor unit testen (het valideren van afzonderlijke eenheden code) en integratietesten (het valideren van verbonden stukken code). End-to-end testen om gebruikerservaringsstandaarden te valideren wordt vaak handmatig gedaan.

Naast de eigenlijke testuitvoering is er echter nog veel meer dat je kunt automatiseren. Laten we eens kijken naar enkele populaire processen die je kunt automatiseren met een agile projectmanagement gereedschap zoals ClickUp .

Agile testprocessen automatiseren

De meeste softwareteams volgen tegenwoordig agile ontwikkelingspraktijken, waarbij producten worden opgebouwd als kleine, onderling verbonden componenten op een incrementele en iteratieve manier. Deze aanpak werkt ook voor testen.

Integreer de STLC in de SDLC

Behandel testen als een doorlopend proces dat naast de ontwikkeling plaatsvindt, zodat u sneller feedback krijgt en wijzigingen snel kunt aanpassen. Plan testgevallen terwijl u uw Sprint planning doet.

Aangezien agile ontwikkeling en microservices zich richten op voortdurende integratie, moet je kiezen voor agile testtools om uw inspanningen te ondersteunen.

Geautomatiseerde tests schrijven en integreren in de continue integratie (CI) pijplijn met tools voor continue inzet . Implementeer een hulpmiddel zoals ClickUp voor agile teams om de levenscyclus van testen te beheren voor producten, Sprints en projecten.

Moeiteloos agile testen met ClickUp

Aanmaken van testcases automatiseren

Testcase automatisering is het proces van het maken en uitvoeren van testscripts die de functie van uw applicatie valideren zonder handmatige tussenkomst. De beste moderne QA testtools kunnen dit allemaal doen en nog veel meer.

Het kan bijvoorbeeld dezelfde tests herhaaldelijk uitvoeren in verschillende omgevingen, platforms of configuraties, waardoor consistentie wordt gegarandeerd en tijd wordt bespaard.

Dit sjabloon downloaden

Je kunt dit proces nog efficiënter maken door een beproefd framework te gebruiken zoals ClickUp's sjabloon voor testgevallen . Met dit sjabloon kunt u testgevallen maken, organiseren en prioriteren zonder u zorgen te maken over documentatie. Gebruik dit om uw testcase-ontwikkelingsfase te stroomlijnen en consistente automatisering met maximale testdekking te bouwen.

Testbeheer automatiseren

Het is niet genoeg om alleen bugs te identificeren. Een goede kwaliteitsborging omvat loggen, rapportage, bijhouden, opnieuw testen en ervoor zorgen dat de functie productieklaar is. Dit vereist een geautomatiseerd proces. Een automatisering software voor het bijhouden van bugs kan dit allemaal doen en nog veel meer.

Bug rapportage

Maak het testers gemakkelijk om bugs te melden. Gebruik formulieren voor software teams zodat ze alle benodigde informatie kunnen invoeren in een format dat voor u werkt. Begin niet vanaf nul. Maak gebruik van ClickUp's voorontworpen sjablonen voor bugrapporten om meteen aan de slag te gaan.

Problemen bijhouden ClickUp's sjabloon voor het bijhouden van bugs en problemen is ideaal voor deze stap. Deze zeer aanpasbare geavanceerde werkstroom helpt u de hoofdoorzaak van elke bug op te sporen. Het consolideert informatie op één plaats, waardoor het gemakkelijk wordt voor uw ontwikkelingsteams om ze allemaal de kop in te drukken!

Dit sjabloon downloaden

Dit sjabloon downloaden

Resource toewijzing

Gebruik ClickUp Automatiseringen om bugs toe te wijzen aan ontwikkelaars op basis van vooraf ingestelde regels. Zo kunt u bijvoorbeeld automatisch bugs in een functie toewijzen aan de ontwikkelaar aan wie de overeenkomstige ontwikkelingstaak is toegewezen.

Testbeheer

Het totale proces van het beheren van meerdere bugs, testgevallen, use cases, functies, vereisten en acceptatiecriteria kan vervelend worden. Om de chaos te beheersen, creëer je een eenvoudige en gebruiksvriendelijke STLC-structuur, waarbij je zoveel mogelijk automatiseert.

Dit sjabloon downloaden

Gebruik ClickUp's sjabloon voor testbeheer om uw end-to-end oplossing voor het beheren van STLC op te zetten. Van het ontwikkelen van teststrategieën tot het uitvoeren van tests, het evalueren van resultaten en het samenwerken met teamleden, gebruik het sjabloon op intermediair niveau als uw basis.

Met dit sjabloon kunt u bijvoorbeeld voor elke release een map voor de testcyclus maken, testcases voor nieuwe functies toevoegen, deze aan teamleden toewijzen, statussen bijwerken, rapportages genereren en nog veel meer.

Dit sjabloon downloaden

Genereer testrapporten automatiseren

Wat is het nut van alle AI in de wereld als het geen rapporten kan genereren? Maak dus gebruik van de nieuwste technologie door het genereren van afsluitende testrapporten te automatiseren.

Gebruik ClickUp Brein om gegevens/updates over verschillende Taken en tests te consolideren om een uitgebreide weergave voor elke stakeholder te creëren. Stel leden van het team in staat om in realtime vragen te stellen over QA-processen, statusupdates, prestaties, enz.

Geautomatiseerd testrapporten maken met ClickUp Brain

Iets traditionelers nodig? Probeer ClickUp's sjabloon voor testrapporten om u op weg te helpen.

Voortgang bijhouden automatiseren

Het genereren van testrapporten is granulair, meestal gemaakt voor elke functie/sprint. Probeer voor het grotere geheel ClickUp Dashboards .

Visualiseer uw volledige STLC op één plaats. Bewaak de status van de testuitvoering, de oplossing van grote problemen, de gezondheid van het project en meer in realtime. Maak aangepaste widgets voor uw behoeften, zoals de werklastweergave, doelen bijhouden, enz.

blijf op de hoogte van uw STLC met ClickUp Dashboards_

De bovenstaande lijst is nog maar een begin. Met ClickUp kunt u moeiteloos tientallen, zo niet honderden projectmanagementprocessen automatiseren. Om u te inspireren, zijn hier enkele voorbeelden van automatisering .

Beheer uw STLC effectief met ClickUp

Bij softwareontwikkeling wordt goede kwaliteit gedefinieerd door een aantal factoren. Doet het wat het moet doen? Is het gebruiksvriendelijk? Is het snel? Is het veilig? Gebruikt het te veel bandbreedte van het netwerk? Werkt het goed in combinatie met andere functies van het product? Ga zo maar door.

Het primaire doel van de levenscyclus van softwaretesten is te zorgen voor de juiste antwoorden op al deze vragen en nog veel meer. Gezien de schaal en complexiteit van de software die tegenwoordig wordt gebouwd, kan testen niet effectief zijn als het volledig handmatig gebeurt.

Dit geldt ook voor STLC projectmanagement. ClickUp voor softwareteams begrijpt dit en past zich aan uw behoeften aan. Het bevat een aantal functies die speciaal zijn ontworpen voor het testen van software.

U kunt bijvoorbeeld taken aanmaken voor elke bug die u identificeert en het type taak instellen als 'bug' U kunt grafieken met burn-ups en burndowns visualiseren voor alleen bugs. U kunt sjablonen maken van acceptatiecriteria voor elk type bug en deze automatisch toevoegen aan de bijbehorende Taken.

Met ClickUp kunt u moeiteloos software van hoge kwaliteit bouwen door defecten vroegtijdig te identificeren en op te lossen, kosten te verlagen en de tevredenheid van gebruikers te verbeteren.

Bekijk hoe ClickUp werkt het spel verandert voor software teams . Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit!