Beste sjablonen voor projectschema's in Excel

Het lastigste deel van projectmanagement is vaak het deel dat het eenvoudigst lijkt - projectplanning.

Zonder duidelijke deadlines voor taken en mijlpalen kan je project gemakkelijk ongeorganiseerd raken.

Gelukkig zijn er strategieën om een ramp te voorkomen en enkele van de beste hulpmiddelen in de gereedschapskist van je projectmanager zijn Excel sjablonen voor projectplanning.

Deze sjablonen besparen tijd, houden alles consistent en je kunt ze aanpassen aan specifieke projectvereisten. In dit artikel bespreken we handige Excel-sjablonen voor projectmanagement om de planning van je project te beheren.

Wat zijn Excel-sjablonen voor projectplanningen?

Zie een sjabloon voor een projectplanning als de GPS van je project. Deze sjablonen helpen je om je project op te delen in gemakkelijk te navigeren brokken en begeleiden je door de verschillende stappen.

Excel-sjablonen voor projectmanagement helpen je om uw project te abonneren en communiceert elke Taak van begin tot eind. Je hebt ook een overzicht van je hele project, inclusief start- en einddata, het projectbudget, de toewijzing van resources, de work breakdown structure en wekelijkse en maandelijkse planningen.

Dit helpt het leiderschap om de voortgang van het project te bewaken. Ondertussen is een degelijke sjabloon voor de tijdlijn van een project een must voor projectmanagers wanneer een nieuw project te plannen .

Wat maakt een goed Excel sjabloon voor een projectplanning?

Een goed sjabloon voor een projectschema moet uw project vereenvoudigen, zodat teams de taken gemakkelijk kunnen weergeven en tijdlijnen van projecten in een oogopslag.

Hier zijn een paar sleutel functies van een sjabloon die zorgen voor een succesvol project:

Intuïtief dashboard : Gebruiksvriendelijke interface om alles op één plek bij te houden

: Gebruiksvriendelijke interface om alles op één plek bij te houden Aangepaste velden : Hiermee kunnen teams specifieke activiteiten voor het project definiëren en op volgorde zetten

: Hiermee kunnen teams specifieke activiteiten voor het project definiëren en op volgorde zetten Taakbeschrijvingen en onvoorziene omstandigheden : Ruimte om details toe te voegen en een abonnement te nemen op het onverwachte

: Ruimte om details toe te voegen en een abonnement te nemen op het onverwachte Samenwerkingsfuncties : Ingebouwde chatten voor naadloze teamcommunicatie

: Ingebouwde chatten voor naadloze teamcommunicatie Takenlijsten en prioriteiten toekennen aan taken : Helpt bij het overzichtelijk beheren van meerdere Taken

: Helpt bij het overzichtelijk beheren van meerdere Taken Uitgesplitste projectfasen : Handig voor teams zoals softwareontwikkelaars, die fases laten zien zoals wireframing, coderen en testen

: Handig voor teams zoals softwareontwikkelaars, die fases laten zien zoals wireframing, coderen en testen Taak afhankelijkheid: Taken toevoegen zoals content aanmaken, afbeeldingen optimaliseren en UI-ontwerp om de zichtbaarheid tussen teams te verbeteren

Sjablonen voor projectplanning in Excel

Om het allemaal wat soepeler te laten verlopen, is hier een lijst met Excel-sjablonen voor projectplanningen om je op weg te helpen met maximale efficiëntie (en minimale hoofdpijn).

1. Excel Project Schedule Sjabloon door Vertex42

Als je op zoek bent naar een gebruiksvriendelijke, visueel aantrekkelijke manier om je project in kaart te brengen zonder verstrikt te raken in de complexiteit van een Gantt grafiek, dan is de Excel Project Schedule Template van Vertex42 perfect.

Via Vertex42 In tegenstelling tot typische Gantt grafieken, waar taakbeschrijvingen aan de linkerkant staan, kunt u met dit sjabloon de details van uw taken direct in het schema invoeren. Moet er iets geautomatiseerd worden? Geen zorgen, bekijk hun sjabloon voor Gantt-diagrammen voor die extra functie.

Dit zijn de sleutel functies:

Eenvoudig te gebruiken : Geen installatie of macro's, gewoon een ouderwetse spreadsheet

: Geen installatie of macro's, gewoon een ouderwetse spreadsheet Goede compatibiliteit : Compatibel met Excel 2007 en later of zelfs Google Spreadsheets

: Compatibel met Excel 2007 en later of zelfs Google Spreadsheets Aanpasbaar : Blanco wekelijkse en maandelijkse werkbladen om uw project schema aan te passen zoals u dat wilt

: Blanco wekelijkse en maandelijkse werkbladen om uw project schema aan te passen zoals u dat wilt Mooi overzicht: Perfect voor als je een duidelijk overzicht wilt zonder dingen te ingewikkeld te maken

✨ Ideaal voor: Projectcoördinatoren, Operations Managers en Business Analisten die op zoek zijn naar een eenvoudig projectoverzicht zonder poespas

2. Excel Project Schema Sjabloon van TeamGantt

Met het Excel Project Schedule Template van TeamGantt stelt u tijdlijnen op, wijst u resources toe aan elke project Taak en zorgt u ervoor dat alles soepel verloopt.

Via TeamGantt Dit is waarom dit sjabloon een redder in nood is:

Blijf op schema : Voor elke Taak wordt een account bijgehouden, zodat u niet op het laatste moment hoeft te vechten om de deadlines te halen. Lever op tijd, elke keer, want wie houdt er van verrassingen?

: Voor elke Taak wordt een account bijgehouden, zodat u niet op het laatste moment hoeft te vechten om de deadlines te halen. Lever op tijd, elke keer, want wie houdt er van verrassingen? Realistische deadlines : Het helpt je om hanteerbare deadlines in te stellen, zodat je team niet overweldigd wordt en die leuke deadline kan behoudenbalans werk-privé Geen gemiste deliverables : Belangrijke deliverables glippen niet door de mazen van het net. Met elke Taak overzichtelijk op een rij, is het gemakkelijk om iedereen op dezelfde pagina te houden

: Het helpt je om hanteerbare deadlines in te stellen, zodat je team niet overweldigd wordt en die leuke deadline kan behoudenbalans werk-privé

Bovendien kun je met dit sjabloon ook je planning aanpassen, resources toewijzen en eenvoudig taken per dag of week toewijzen. Dit zorgt ervoor dat niemand in je team verdwaalt in de wirwar van verantwoordelijkheden.

✨ Ideaal voor: Projectmanagers, resourceplanners en teamleiders die taken, deadlines en middelen op elkaar moeten afstemmen

3. Excel Project Schema Sjabloon door Excel X

Voel je je overweldigd door opdoemende deadlines en een berg verspreide taken? De Excel Project Schedule Template van Excel X kan de oplossing zijn als je een fan bent van simplistische sjablonen die niet overladen zijn met functies.

Met dit sjabloon kunt u snel tijdlijnen voor projecten opstellen middelen toewijzen en je opdracht van begin tot eind vereenvoudigen.

Via Excel X Zo doe je het:

Efficiëntie : Biedt een duidelijk kader om projecttaken te definiëren, tijdlijnen in te stellen en knelpunten te vermijden

: Biedt een duidelijk kader om projecttaken te definiëren, tijdlijnen in te stellen en knelpunten te vermijden Eenvoudig beheer van resources : Wijs resources toe zonder te veel verplichtingen aan te gaan

: Wijs resources toe zonder te veel verplichtingen aan te gaan Verbeterde communicatie : Deel planningen met belanghebbenden voor een betere zichtbaarheid

: Deel planningen met belanghebbenden voor een betere zichtbaarheid Risico's minimaliseren: Identificeer proactief potentiële wegversperringen en beheer risico's voordat ze uw project doen ontsporen

Ideaal voor: Projectleiders, teamcoördinatoren en operationele directeuren die op zoek zijn naar een gestroomlijnde, minimalistische tool voor projectplanning

4. Sjabloon voor projectplanning van Microsoft 365

Ben je een grote fan van bijhouden en controleren? De Gantt Project Planner Template van Microsoft 365 is een fantastisch hulpmiddel voor het bijhouden en synchroniseren van projectactiviteiten.

Deze sjabloon is gebaseerd op het klassieke model van de Gantt grafiek en gebruikt een eenvoudige visuele weergave om je te helpen je project in de loop van de tijd te beheren. Of je nu een klein of groot project aanpakt, deze Excel sjabloon voor gantt grafieken houdt alles georganiseerd en is geweldig voor beginners.

Via Microsoft 365 Dit is waarom dit sjabloon een must-have is:

100% aanpasbaar : Pas eenvoudig tekst, afbeeldingen en andere elementen aan uw specifieke project aan

: Pas eenvoudig tekst, afbeeldingen en andere elementen aan uw specifieke project aan Visueel projectmanagement : Voer startdata, duur van taken en statussen in om de voortgang in één oogopslag bij te houden

: Voer startdata, duur van taken en statussen in om de voortgang in één oogopslag bij te houden Team verantwoording : Deel de planning met uw team om ervoor te zorgen dat de eigenaren van de taken op schema blijven

: Deel de planning met uw team om ervoor te zorgen dat de eigenaren van de taken op schema blijven Aanpasbaar voor elk project : Werkt perfect voor zowel korte als lange termijn projecten, groot of klein

: Werkt perfect voor zowel korte als lange termijn projecten, groot of klein Creatieve vrijheid: Voeg foto's, afbeeldingen, animaties en meer toe om je abonnement te personaliseren

✨ Ideaal voor: Project Engineers, Programmamanagers en Business Leaders die een duidelijke, visuele aanpak nodig hebben voor het bijhouden van projectactiviteiten

5. Excel Project Tijdlijn Sjabloon door Projectmanager

De Excel Project Tijdlijn Sjabloon van de Project Manager vereenvoudigt het proces van het plannen en visualiseren van uw project van begin tot eind. Het beste deel is dat het automatisch je projectgegevens omzet in taken, startdata en einddata in een visuele tijdlijn.

Via Analysistabs Dit is waarom deze sjabloon nuttig is:

Ingebouwde Gantt grafiek : U hoeft geen aparteGantt-grafiek-dit sjabloon heeft er al een geïntegreerd om de voortgang van taken visueel bij te houden

: U hoeft geen aparteGantt-grafiek-dit sjabloon heeft er al een geïntegreerd om de voortgang van taken visueel bij te houden Aanpasbaar Taakraster : Taken eenvoudig invoeren, resources toewijzen en tijdlijnen van projecten bewaken

: Taken eenvoudig invoeren, resources toewijzen en tijdlijnen van projecten bewaken Interactieve besturingselementen : Met functies zoals een schuifbalk kunt u door projectdata navigeren en de voortgang in de tijd controleren

: Met functies zoals een schuifbalk kunt u door projectdata navigeren en de voortgang in de tijd controleren Uitgebreide velden voor taken : Houd alles bij, van Taak-ID's en beschrijvingen tot start- en einddata

: Houd alles bij, van Taak-ID's en beschrijvingen tot start- en einddata Het bijhouden van de voortgang: Kleurgecodeerde balken geven het percentage voltooide taken aan, zodat u gemakkelijk kunt zien waar u voor of achter op schema ligt

Ideaal voor: Senior projectmanagers, portfoliomanagers en projectleiders die grote projecten beheren met complexe tijdlijnen en meerdere belanghebbenden

Beperkingen van het gebruik van Excel voor projectplanningen

In veel gevallen kan Excel uw vertrouwde metgezel zijn voor het kraken van nummers en het organiseren van gegevens. Het heeft echter ook belangrijke nadelen die je niet over het hoofd mag zien.

1. Beperkte samenwerkingsmogelijkheden

Excel en teamwerk gaan niet altijd goed samen. Zonder samenwerking in realtime werkt je team misschien aan verouderde versies, wat leidt tot miscommunicatie en vertragingen. Stel je voor dat je een product lanceert terwijl iedereen vastzit aan verschillende versies-chaos!

2. Slechte verwerking van grote datasets

Excel houdt niet van grote datasets. Als je honderden Taken en bronnen beheert, kun je trage laadtijden verwachten en af en toe een crash van een bestand.

3. Gebrek aan functies voor projectmanagement

Excel is geweldig voor het organiseren van gegevens, maar mist essentiële hulpmiddelen voor projectmanagement zoals problemen bijhouden, risicobeheer of het toewijzen van middelen. Hierdoor is het lastig werken aan projecten met meerdere leden van een team.

4. Kwetsbaarheid voor menselijke fouten

Dit is een grote: één tikfout in Excel kan tot een ramp leiden. Als je een formule vergeet of een budget verkeerd berekent, zijn de financiële gegevens van je project opeens een puinhoop. Er zijn geen ingebouwde vangnetten, alleen jij, je formules en veel druk.

5. Beperkte visuele hulpmiddelen voor het bijhouden van projecten

Moet u tijdlijnen of afhankelijkheid van projecten visualiseren? De basisgrafieken en -grafieken van Excel zijn niet toereikend, waardoor het bijhouden van complexe projecten een uitdaging wordt. Op zoek naar Gantt grafieken en Kanban-borden? Excel ondersteunt deze niet.

6. Geen functies voor automatisering

Handmatig statussen van projecten bijwerken? Niet ideaal. Excel heeft niet de automatiseringsmogelijkheden om repetitieve taken zoals het genereren van rapporten of het bijwerken van statussen te stroomlijnen.

7. Onvoldoende veiligheid voor gevoelige gegevens

Als je gevoelige gegevens in Excel beheert, moet je extra voorzorgsmaatregelen nemen. Uw projectgegevens kunnen gevaar lopen zonder de juiste versleuteling of toegangscontrole voor gebruikers.

Moet het integreren met inventarisatiesystemen of projectmanagementsoftware? Er zijn ook geen integraties met 1 klik ingebouwd.

9. Beperkte schaalbaarheid

Als je projecten groeien, heeft Excel moeite om bij te blijven. Voor bedrijven die opschalen kost het beheren van complexe, meerfasenprojecten met Excel veel meer tijd dan ideaal is.

10. Gebrek aan ondersteuning

Excel biedt geen specifieke ondersteuning voor projectmanagement of regelmatige updates om de functies te verbeteren. Als je ergens tegenaan loopt, kun je geen projectgerichte helpdesk bellen. Je moet het zelf uitzoeken. Gespecialiseerde tools voor projectmanagement bieden daarentegen updates en ondersteuning op maat.

Alternatieve sjablonen voor projectplanningen

Dus wat is een handige alternatief voor Excel ? Waar vind je een platform met alle functies van Excel maar zonder de beperkingen?

Zeg hallo tegen ClickUp !

ClickUp is een tool voor projectmanagement die de planning van projecten vereenvoudigt door teams in staat te stellen taken te creëren, deadlines in te stellen, verantwoordelijkheden toe te wijzen en de voortgang in realtime bij te houden - alles onder één dak.

Het biedt functies zoals taakprioritering, tijdlijnen en Gantt grafieken om ervoor te zorgen dat projecten op schema en georganiseerd blijven. Klinkt goed? Hier zijn de beste ClickUp sjablonen waarmee u uw projecten als een professional kunt beheren:

1. ClickUp Project Schema Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Project-Management-Schedule-Template.png ClickUp Projectmanagement Schema Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-182104331&department=pmo Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp project schema sjabloon is een krachtig hulpmiddel om al uw projecten op één plaats te beheren. Of u nu een beginner bent of een doorgewinterde professional, dit kant-en-klare, volledig aanpasbare sjabloon helpt u bij het bijhouden van inkomende en actieve projecten.

Dit is waarom dit sjabloon een redder in nood is:

Taken en deadlines organiseren : Houd al uw projecten bij met gedetailleerde lijsten met taken en tijdlijnen

: Houd al uw projecten bij met gedetailleerde lijsten met taken en tijdlijnen Visualiseer voortgang : Gebruik kleurgecodeerde tijdlijnen en Gantt grafieken om in één oogopslag te zien hoe uw project vorm krijgt

: Gebruik kleurgecodeerde tijdlijnen en Gantt grafieken om in één oogopslag te zien hoe uw project vorm krijgt Geautomatiseerde herinneringen: Blijf op de hoogte van uw taken met geautomatiseerde waarschuwingen en herinneringen om ervoor te zorgen dat deadlines worden gehaald

✨ Ideaal voor: Projectmanagers, Operations Managers en Programmadirecteuren die projecten moeten bijhouden

2. ClickUp Projectmanagement Schema Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2023-05-28-at-3.42.45-PM.png Vereenvoudig uw project planning en uitvoering met ClickUp's Projectmanagement Schema Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-182113955&department=pmo Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Het managen van projecten kan een uitdaging zijn, maar de dingen zijn anders met de ClickUp sjabloon voor projectmanagement . Deze functie-rijke en volledig aanpasbare sjabloon maakt het gemakkelijk om uw projecten van begin tot eind te plannen, te organiseren en te visualiseren.

Ten tweede, met functies zoals aangepaste statussen (Voltooid, In uitvoering, Uitgesteld, enz.), aangepaste velden (Bijdragers, Bijdrager, Probleemniveau, enz.) en mogelijkheden voor tijdsregistratie, houdt ClickUp's Projectmanagement Sjabloon uw project op tijd en binnen budget.

En er is meer:

Maak een duidelijke tijdlijn voor uw project : Houd uw team op de hoogte van de voortgang en eventuele wijzigingen

: Houd uw team op de hoogte van de voortgang en eventuele wijzigingen Taken effectief organiseren : Structureer je project in werkbare lijsten, houd de voortgang bij, stel doelen

: Structureer je project in werkbare lijsten, houd de voortgang bij, stel doelen Blijf op schema : Breng je team automatisch op de hoogte wanneer deadlines naderen, zodat Taken op tijd en binnen budget Voltooid worden.

: Breng je team automatisch op de hoogte wanneer deadlines naderen, zodat Taken op tijd en binnen budget Voltooid worden. Volg voortgang visueel: Gebruik aangepaste weergaven zoals Gantt grafieken, tijdlijnen en statusborden om de status van het project te bewaken en waar nodig aan te passen

✨ Ideaal voor: Projectcoördinatoren, PMO-leiders en senior managers die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op grootschalige projecten

3. ClickUp sjabloon voor project werkplan

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-460.png ClickUp eenvoudig sjabloon voor werkplan https://app.clickup.com/signup?template=t-205470931&department=pmo Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Ben je ooit halverwege een project geweest en realiseerde je je dat je tijdlijn een beetje optimistisch is? De ClickUp Project sjabloon voor werk helpt u dat lastige gedraai te voorkomen door alles vanaf de eerste dag bij te houden.

Met deze volledig aanpasbare sjabloon kunt u de hele levenscyclus van een project plannen, visualiseren en beheren - of het nu gaat om een klein bijbaantje of een groot bedrijfsinitiatief.

Dit zijn de functies waarvan je kunt genieten:

Stel realistische doelen en tijdlijnen : Abonneer je op elke stap met duidelijke doelen, zodat je niet te veel hooi op je vork neemt

: Abonneer je op elke stap met duidelijke doelen, zodat je niet te veel hooi op je vork neemt Taken efficiënt organiseren : Wijs eenvoudig verantwoordelijkheden toe en zorg dat uw team soepel blijft werken

: Wijs eenvoudig verantwoordelijkheden toe en zorg dat uw team soepel blijft werken Volg voortgang in real-time: Houd mijlpalen in de gaten en pas waar nodig aan, zodat het project op koers blijft

Ideaal voor: Project Engineers, Teamleiders en Scrum Masters die de voortgang bewaken en tijdlijnen aanpassen

4. ClickUp Project Tijdlijn Whiteboard Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Gantt-Project-Planner-Template-by-Microsoft-365.png Krijg een duidelijk inzicht in de tijdlijn van uw project door deze sjabloon te gebruiken om alle belangrijke activiteiten uit te zetten https://app.clickup.com/signup?template=t-205449952&department=pmo Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Kent u dat gevoel wanneer u te veel Taken in balans moet brengen? Nou, een weergave in vogelvlucht kan ervoor zorgen dat alles niet instort. De ClickUp Project Tijdlijn Whiteboard Sjabloon steunt u!

Het is perfect om belangrijke projectactiviteiten uit te stippelen, mijlpalen te markeren en ervoor te zorgen dat uw team deadlines haalt zonder de stress van het handmatig samenstellen.

Dit is waarom je dit sjabloon nodig hebt:

Visualiseer je hele project : Maak een transparant, interactief whiteboard om alles op één plek te zien, van taken tot mijlpalen

: Maak een transparant, interactief whiteboard om alles op één plek te zien, van taken tot mijlpalen Makkelijk aanpassen : Pas de tijdlijn van uw project aan met taken, duur, afhankelijkheid en meer

: Pas de tijdlijn van uw project aan met taken, duur, afhankelijkheid en meer Bijhouden en aanpassen: Blijf flexibel en maak realtime updates om het project vooruit te helpen

Ideaal voor: Productmanagers, creatieve ontwerpers en UX/UI-ontwerpers die een visuele aanpak nodig hebben om mijlpalen in een project in kaart te brengen

5. ClickUp ontwikkelingsschema sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-242.png ClickUp's ontwikkelingsschema sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-211293479&department=engineering-product Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Soms is het ontwikkelen van een nieuw product of het uitbreiden van uw bedrijf als het lopen door een mijnenveld van onverwachte uitdagingen. De ClickUp Ontwikkelingsschema Sjabloon is er om u te helpen navigeren op het lastige terrein van productontwikkeling.

Of u nu iets nieuws lanceert of uw huidige productlijn verfijnt, deze sjabloon houdt uw project op schema.

Dit is waarom dit sjabloon een must-have is:

Visueel Taakbeheer : Interactieve tijdlijnen maken het bijhouden van de voortgang een fluitje van een cent

: Interactieve tijdlijnen maken het bijhouden van de voortgang een fluitje van een cent Eenvoudige samenwerking : Teamleden en belanghebbenden kunnen blijven synchroniseren met realtime updates en functies voor samenwerking

: Teamleden en belanghebbenden kunnen blijven synchroniseren met realtime updates en functies voor samenwerking Geautomatiseerde herinneringen : Blijf op de hoogte van deadlines en zorg ervoor dat geen enkele Taak over het hoofd wordt gezien

: Blijf op de hoogte van deadlines en zorg ervoor dat geen enkele Taak over het hoofd wordt gezien Aangepaste statussen : Houd de voortgang bij met statussen als "Klaar", "In uitvoering", "Input nodig" en meer

: Houd de voortgang bij met statussen als "Klaar", "In uitvoering", "Input nodig" en meer Aangepaste velden : Beheer uw project met velden als "Fase", "Geschatte duur", "Opmerkingen" en andere om uw ontwikkelingsproces te visualiseren

: Beheer uw project met velden als "Fase", "Geschatte duur", "Opmerkingen" en andere om uw ontwikkelingsproces te visualiseren Op projectmanagement gerichte functies: Blijf op de hoogte met functies zoals checklists, taggen en waarschuwingen voor afhankelijkheid

✨ Ideaal voor: Softwareontwikkelaars, producteigenaren en eigenaren van technische afdelingen die productlanceringen of bedrijfsuitbreidingen beheren

6. ClickUp Creatieve Project Tijdlijn Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-125.png ClickUp's Project Tijdlijn Whiteboard Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-205486194&department=creative-design Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Kunnen uw creatieve projecten meer structuur gebruiken om last-minute gedoe te voorkomen? In dat geval is de ClickUp Creatieve Project Tijdlijn Sjabloon redt de dag!

Of u nu een website ontwerpt of een nieuw product lanceert, deze sjabloon helpt u alles te organiseren zodat u zich kunt concentreren op het belangrijkste: creëren.

Dit is waarom dit sjabloon een must is voor creatieve teams:

Visualiseer de tijdlijn van uw project : Van concept tot voltooiing, dit sjabloon geeft je een overzicht van alle fases en mijlpalen

: Van concept tot voltooiing, dit sjabloon geeft je een overzicht van alle fases en mijlpalen Volg de voortgang in real-time : Flexibele weergaven helpen u elke fase te bewaken en snel aanpassingen te maken

: Flexibele weergaven helpen u elke fase te bewaken en snel aanpassingen te maken Taken en middelen organiseren: Verdeel uw project in beheersbare stappen en houd uw team op één lijn

✨ Ideaal voor: Creatieve directeuren, content strategen en grafische ontwerpers die complexe creatieve projecten organiseren

7. ClickUp Gantt Tijdlijn Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-245.png ClickUp's tijdlijn sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-200604864&department=pmo Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Ooit geprobeerd een project te managen met zoveel bewegende delen dat je het gevoel hebt dat je borden aan het ronddraaien bent? De ClickUp Gantt Tijdlijn Sjabloon is uw go-to voor het visualiseren van taken, tijdlijnen en afhankelijkheid op één overzichtelijke plaats, zodat u kunt stoppen met draaien en gemakkelijk kunt beginnen met bijhouden.

Zo werkt dit sjabloon:

Maak en pas taken naadloos aan : Gebruik tijdlijnen die automatisch worden bijgewerkt naarmate u voortgang boekt

: Gebruik tijdlijnen die automatisch worden bijgewerkt naarmate u voortgang boekt Project moeiteloos organiseren : Groepeer taken in projecten en pas de tijdlijnen aan als dat nodig is

: Groepeer taken in projecten en pas de tijdlijnen aan als dat nodig is Volg voortgang visueel: Dankzij de kleurgecodeerde statussen van taken ziet u in één oogopslag precies waar elk project staat

✨ Ideaal voor: Operationeel managers, programmamanagers en uitvoerend directeuren die langetermijnprojecten met meerdere afhankelijkheden bijhouden

8. ClickUp Team Schema Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-2.gif ClickUp Team Schema Kalender Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-194504419&department=pmo Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Zou u graag een duidelijke weergave hebben van wie wat doet zonder constante check-ins? De ClickUp Team Schema Sjabloon geeft onmiddellijk duidelijkheid, zodat u de werklast van uw team in één momentopname kunt zien.

Zeg vaarwel tegen de chaos en hallo tegen een perfect gebalanceerd team werklast!

Drie redenen om dit sjabloon nu te ontdekken:

Visualiseer en plan werklasten : Synchroniseer taken met kalenders uit de echte wereld om ervoor te zorgen dat elk lid van het team op schema blijft

: Synchroniseer taken met kalenders uit de echte wereld om ervoor te zorgen dat elk lid van het team op schema blijft Taken toewijzen aan teamleden : Wijs taken duidelijk toe en behoud een volledig overzicht van ieders werklast

: Wijs taken duidelijk toe en behoud een volledig overzicht van ieders werklast Blijf georganiseerd: Snel zien wie wat doet en wanneer, zodat samenwerken een fluitje van een cent wordt

Ideaal voor: Teamleiders, Resource Managers en HR-coördinatoren die werklasten in balans brengen en de voortgang van teams bijhouden

Klik, Klok, Klaar: Bespaar tijd met ClickUp sjablonen

Wist u dat 81% van de bedrijven vertrouwt op spreadsheets, maar dat maar liefst 94% ervan fouten bevat ? Bovendien kan het maken en onderhouden van spreadsheets tot 50% van je tijd opslokken.

Denk je er nog steeds over om bij Excel te blijven voor projectmanagement?

Excel heeft zijn plaats in de wereld, maar als het op projectmanagement aankomt, hebt u iets krachtigers en intuïtiever nodig. ClickUp is de game-changer voor uw projecten.

Natuurlijk kent u de enorme array aan ClickUp sjablonen al, maar dat is nog maar het begin. Met functies zoals automatisering met AI, samenwerking in realtime en de mogelijkheid om chatten, gesprekken en opmerkingen om te zetten in uitvoerbare Taken, tilt ClickUp de productiviteit naar een hoger niveau. Aanmelden bij ClickUp vandaag nog gratis en bespaar tijd zoals nooit tevoren!