20 statistieken over werknemersbetrokkenheid om organisatorische groei te stimuleren

Betrokken werknemers vormen de ruggengraat van een bloeiend bedrijf. šŸš€

Een gemotiveerd, proactief en betrokken personeelsbestand is een troef die uw bedrijf op het spoor zet van succes op lange termijn.

Ondanks de recente trend om werknemers centraal te stellen en te betrekken bij het bedrijf, slaan veel bedrijven de plank nog steeds mis. Vaak komt dit doordat ze het punt van activiteiten voor werknemersbetrokkenheid .

We laten de nummers de rest van het verhaal vertellen. Hier zijn enkele oogverblindende statistieken over werknemersbetrokkenheid die kunnen helpen bij het opbouwen van een positieve werkcultuur met gemotiveerde, toegewijde werknemers. šŸ“Š

**Wat is medewerkersbetrokkenheid?

Medewerkerbetrokkenheid is de mate van emotionele betrokkenheid die medewerkers voelen bij hun organisatie, haar missie, doelen, waarden en hun rollen daarin.

Betrokken werknemers werken niet alleen voor hun salaris, maar zijn oprecht geĆÆnteresseerd om bij te dragen aan het succes van de business.

Een dergelijke betrokkenheid vertaalt zich in een beter moreel, hogere productiviteit en samenwerking.

Voorbeeld: Maya, hoofd productontwikkeling bij een bedrijf dat apps ontwikkelt, merkt dat het moreel van haar team daalt na maanden van deadlines onder hoge druk. Om dit aan te pakken, introduceert ze regelmatige check-ins voor open discussies, start ze "Peer Recognition Fridays" en biedt ze flexibele werktijden aan zodat het team zich kan opladen en in hun eigen tempo kan werken.

Deze initiatieven stimuleren het moreel, verbeteren de samenwerking en verminderen burn-out. Maya's proactieve aanpak om een positieve en boeiende werkcultuur te creĆ«ren leidt tot een hogere productiviteit en behoud van het team, wat laat zien dat echte betrokkenheid voortkomt uit het creĆ«ren van een omgeving waarin werknemers zich gewaardeerd voelen. šŸŒ±

Voordelen van een hoge betrokkenheid van werknemers

Een grotere betrokkenheid van werknemers heeft verschillende voordelen. Laten we er een paar bekijken:

Verhoogde focus: Verhoogt de productiviteit, waardoor deze werknemers beter presteren dan hun collega's omdat ze zich beter op hun werk concentreren

Verhoogt de productiviteit, waardoor deze werknemers beter presteren dan hun collega's omdat ze zich beter op hun werk concentreren Verlaagde burn-out : Vermindert gevoelens van overweldiging, bevordert positieve emoties en verlaagt stressniveaus. Bijna 40% van de betrokken werknemers hebben minder last van burn-out in vergelijking met de rest, omdat ze meer positieve emoties hebben

: Vermindert gevoelens van overweldiging, bevordert positieve emoties en verlaagt stressniveaus. Bijna 40% van de betrokken werknemers hebben minder last van burn-out in vergelijking met de rest, omdat ze meer positieve emoties hebben Positief merkimago : Kweekt motivatie, bevordert een ondersteunende omgeving en verbetert de bedrijfsreputatie

: Kweekt motivatie, bevordert een ondersteunende omgeving en verbetert de bedrijfsreputatie Effectieve samenwerking: Stimuleert innovatie, moedigt het delen van ideeƫn aan en versterkt teamwerk

20 Statistieken over werknemersbetrokkenheid

Laten we eens duiken in de top 20 van statistieken over werknemersbetrokkenheid die u zullen helpen weloverwogen beslissingen te nemen, zodat u optimaal kunt profiteren van de voordelen! šŸ¤

1.

77% van de werknemers wereldwijd voelt zich niet betrokken bij het werk

Dit geeft aan dat slechts ongeveer 23% van de werknemers betrokken of niet actief ontgoocheld is op het werk. Zo'n laag aantal actief betrokken werknemers zorgt voor een daling van de productiviteit, een lager moreel en verhoogt de kans dat werknemers vaak vertrekken.

Hier is een manier om dat percentage in je bedrijf te verlagen.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/Employee-Engagement-Survey.png EnquĆŖte werknemersbetrokkenheid https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-90061003553&afdeling=hr-recruiting&\_gl=1*imm0fb*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*\MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Hoewel er verschillende benaderingen zijn om dit probleem aan te pakken, moeten bedrijven effectieve oplossingen zoeken om de betrokkenheid te stroomlijnen. De ClickUp sjabloon voor werknemersbetrokkenheid is een geweldig hulpmiddel om de betrokkenheid van werknemers effectiever te meten en te verbeteren.

Enkele van de sleutelelementen van deze sjabloon zijn:

Betrokkenheidsmetingen bijhouden om de sterke punten van werknemers en gebieden die voor verbetering vatbaar zijn te identificeren

EnquĆŖtes over betrokkenheid aanpassen om specifieke parameters vast te leggen met betrekking tot werk, cultuur, enz.

Analyseren van resultaten met ingebouwde functies voor rapportage om gerichte actieplannen te ontwikkelen

Sjablonen zoals deze voegen structuur toe aan de manier waarop bedrijven hun personeel betrekken en actief losgeslagen werknemers overhalen.

2. HR-strategieƫn voor werknemersbetrokkenheid verbeteren de resultaten door

49% Een gebrek aan werknemersbetrokkenheid is een wijdverspreide organisatorische hoofdpijn, en om dit op te lossen is een gezamenlijke, top-down aanpak nodig. Dit is waarom HR-initiatieven op het gebied van werknemersbetrokkenheid een exponentiƫle impact hebben: hier kun je zien hoe je de betrokkenheid met 49% kunt verhogen!

HR teams maken gebruik van personeelsanalyse platforms om een bedrijfsbrede SWOT-analyse uit te voeren.

Tegelijkertijd gebruiken ze software voor werknemersbetrokkenheid oplossingen om engagementprogramma's op maat te maken die voldoen aan de behoeften van de werknemers en de bedrijfscultuur. Deze tweeledige strategie stelt de HR-afdeling in staat om probleemgebieden op te sporen en deze uitdagingen proactief aan te pakken.

Het resultaat is een grotere impact dan sporadische, geĆÆsoleerde pogingen op team- of afdelingsniveau!

3. Bedrijven met zeer betrokken personeel merken meer

21% sprong in winstgevendheid

Een sterk betrokken personeelsbestand draagt rechtstreeks bij tot het succes van de business. Deze correlatie is logisch, aangezien betrokken werknemers meer betrokken zijn bij hun werk en een zinvolle bijdrage leveren aan het opbouwen van een positieve werkomgeving.

Dit leidt tot betere prestaties van de organisatie, wat de winstgevendheid maximaliseert en het eindresultaat verbetert.

Statistieken over werknemersbetrokkenheid laten zien dat dit sinds de economische opleving in 2009 een sleutelrol speelt in de winst per aandeel (EPS). Bedrijven met betrokken werknemers wonnen en groeiden hun winst per aandeel sneller dan hun sectorequivalenten.

Dergelijke winsten zijn alleen mogelijk met een effectieve stroomlijning van het engagementproces. De beste keuze is ClickUp, een veelzijdige tool die de winst van organisaties verhoogt door de manier waarop je werkt te transformeren.

werknemersprestaties bijhouden en informatie stroomlijnen met ClickUp voor human resources_

Hoewel het meerdere petten draagt, is het gebruik van ClickUp voor personeelszaken is de poort naar een grote betrokkenheid van uw werknemers. Creƫer een gecentraliseerde hub om de prestaties en betrokkenheid van werknemers bij te houden voor een betere afstemming van uw personeelsbestand.

Stroomlijn het sollicitatieproces van uw bedrijf met sjablonen, automatisering en aangepaste statussen om tijd te besparen. Dergelijke betrokkenheidsoplossingen wapenen uw nieuwe en bestaande werknemers voor succes en leiden tot hogere bedrijfswinsten!

4. Betrokken werknemers verhogen de productiviteit op de werkplek door

22% Zeer betrokken business units dragen bij tot een 22% hogere productiviteit van de werknemers. Dit gebeurt wanneer werknemers zich verbonden voelen met hun werk en de missie van het bedrijf. Het resultaat is dat ze meer moeite doen voor hun werk en efficiƫnter zijn in hun dagelijkse taken.

volg en meet voortgang voor een zeer betrokken team met ClickUp_

Business kan deze productiviteitsstijging benutten door gebruik te maken van tools voor het bijhouden van de productiviteit van werknemers gebruik het om duidelijke doelen in te stellen, dagelijkse voortgang bij te houden en transparantie te behouden voor alle Taken. Het resultaat is een systeem van verantwoording en samenwerking dat de productiviteit en betrokkenheid van het personeel een extra boost geeft.

5. Ontslag van werknemers kost de wereldeconomie naar schatting

8,8 biljoen dollar jaarlijks

Werknemers die niet betrokken zijn, leveren vaak een minimale bijdrage terwijl ze middelen verbruiken. Als we hun gebrek aan enthousiasme, verminderde prestaties, productiviteitsverlies en absenteĆÆsme meerekenen, kan het cumulatieve verlies als gevolg van het niet betrokken zijn van werknemers oplopen tot maar liefst $8,8 biljoen per jaar!

Deze financiƫle aderlating treft bedrijven van elke grootte. Organisaties kunnen dit echter omkeren door strategieƫn voor werknemersbetrokkenheid te implementeren, zoals regelmatige feedback, tevredenheidsonderzoeken erkenningsprogramma's voor werknemers en initiatieven voor professionele ontwikkeling.

Tegelijkertijd moeten bedrijven een werkcultuur creƫren die prioriteit geeft aan het welzijn van werknemers en een beter evenwicht tussen werk en privƩleven.

6. Sterk betrokken Teams zien een

81% verschil in verzuim

Bij bedrijven met een sterke betrokkenheid van werknemers daalt het ziekteverzuim met 81%. Betrokkenheid van werknemers betekent immers ook dat je de fysieke en mentale gezondheid van je werknemers ondersteunt.

Strategieƫn voor werknemersbetrokkenheid kunnen bestaan uit effectief beheer van werklast, flexibele werktijden, een focus op de balans tussen werk en privƩ, samenwerken, enz. om werknemers te helpen beter om te gaan met werklast en stress zonder een burn-out te krijgen.

Een dergelijke holistische benadering van hun welzijn verbetert de werktevredenheid en de aanwezigheidspercentages. Werknemers nemen minder vaak ziektedagen op en toewijzen zich meer om regelmatig te komen opdagen.

7. Het personeelsverloop is

43% lager in bedrijven die werknemersbetrokkenheid als prioriteit stellen

Zeer betrokken medewerkers zijn 87% minder kans om hun baan op te zeggen, wat de volgende is in onze lijst van statistieken over werknemersbetrokkenheid - het verbeteren van werknemersbetrokkenheid verlaagt het personeelsverloop met maar liefst 43%. Dit komt omdat betrokken werknemers een groter gevoel van verbinding met en loyaliteit aan de doelen van hun bedrijf hebben.

De resulterende werktevredenheid maakt het minder waarschijnlijk dat ze ontslag nemen, waardoor uw bedrijf talent langer kan behouden. Werknemers behouden bespaart organisaties een aardige cent die anders zou gaan naar het werven, inwerken en opleiden van nieuwe werknemers.

šŸ’” Pro Tip: Gebruik de statistieken over werknemersbetrokkenheid om realistische benchmarks vast te stellen die de normen van de sector weerspiegelen. Op deze manier kunt u de voortgang van uw organisatie in de loop der tijd bijhouden en meetbare doelen stellen voor verbetering. šŸ”

8.

33% van de werknemers noemt verveling de belangrijkste reden om ontslag te nemen

Verveling is een van de belangrijkste factoren die leidt tot personeelsverloop. Het is zelfs zo dat 33% van de werknemers het als belangrijkste reden noemt om ontslag te nemen! Door af en toe een nieuwe uitdaging toe te voegen, kunnen werknemers zich betrokken en geĆÆnspireerd blijven voelen.

Nog te doen houdt uw werknemers scherp en voorkomt dat ze zich ongeĆÆnspireerd of onderbenut voelen. Nieuw en opwindend werk trekt hun rente, waardoor ze minder snel op zoek gaan naar soortgelijke uitdagingen of mogelijkheden bij een nieuwe baan overwegen.

Overweeg te investeren in software voor personeelsenquĆŖtes om de tevredenheid van uw werknemers te meten. Met tools zoals ClickUp kunt u uw werknemers beter begrijpen, wat u helpt om een omgeving van vertrouwen en groei te creĆ«ren.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ClickUps-Employee-Feedback-Template.png ClickUp's sjabloon voor werknemersfeedback https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-200554929&afdeling=hr-recruiting&1xcbm2o*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*\MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Met de ClickUp werknemer feedback sjabloon kunt u te weten komen wat uw werknemers van hun posities vinden of hen aanmoedigen om veranderingen voor te stellen die ze graag zouden zien.

Hier zijn enkele van de sleutel functies:

Biedt een platform voor werknemers om hun ideeƫn naar voren te brengen zodat hun managers ze kunnen zien en begrijpen

Verbetert de communicatie tussen werknemers voor een betere samenwerking en erkenning op de werkplek

Een duidelijk beeld krijgen van de gevoelens van werknemers en een cultuur van verandering en positiviteit bevorderen

Met dergelijke sjablonen kunnen werknemers hun ideeƫn indienen en op basis van hun feedback kunt u uitdagingen integreren die ze leuk zullen vinden.

9. Werknemers die regelmatig pauzeren hebben

13% hogere productiviteit

Regelmatige pauzes stellen werknemers in staat om te resetten, zich op te frissen en met een vernieuwde mentaliteit terug te keren naar hun Taken. Het is dan ook geen verrassing dat het nemen van pauzes de productiviteit van werknemers met 13% verhoogt!

Pomodoro is een geweldige techniek om met tussenpozen te werken. Het moedigt gebruikers aan om korte, gestructureerde pauzes te nemen na lange periodes van werk om zo een nieuw niveau van productiviteit te bereiken.

Probeer Pomodoro werkintervallen met ClickUp Brain om uw tijd effectief te beheren. Plan deze werk-pauze-intervallen op basis van uw voorkeuren en werkstijlen om optimale focus te behouden zonder burn-out.

10. Snelle feedback verbetert de prestaties en motivatie van werknemers met bijna

4x Snelle, constructieve feedback verbetert de prestaties en motivatie van werknemers met bijna het viervoudige (3,6x als je een doorzetter bent). Om dit mogelijk te maken, moeten bedrijven investeren in managerstrainingen die zich richten op het empathisch en objectief geven van feedback.

Bovendien moet dit gepaard gaan met onmiddellijke, duidelijke en contextuele feedback om onzekerheid te verminderen en snelle koerscorrectie mogelijk te maken.

Overweeg voor dit laatste ClickUp te gebruiken als uw feedback software . ClickUp stelt managers en werknemers in staat om een zinvol gesprek aan te gaan via meerdere kanalen.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/Chat-view-Attachment-3-1400x926.png Statistieken over werknemersbetrokkenheid: Weergave van chatten slaat al uw opmerkingen op in ClickUp /$$$img/

neem deel aan boeiende en zinvolle gesprekken of feedback met ClickUp_

Bijvoorbeeld, ClickUp chatten is een geweldige manier om directe feedback in realtime te delen. Blijf verbonden met uw teams met ClickUp, dat projecten, taken en documenten integreert voor gedetailleerde feedback onderweg.

U kunt ook de functie voor opmerkingen of @mentions gebruiken om asynchroon en met context te communiceren.

Verzeker werknemers dat hun stem ertoe doet šŸ‘

Deze statistieken over werknemersbetrokkenheid zijn een goede herinnering voor leiders en afdelingshoofden om de juiste voorwaarden te creƫren voor een grotere werknemersbetrokkenheid. Dit begint met begrijpen of de leden van uw team zich gewaardeerd en ondersteund voelen.

Zodra u feedback hebt verzameld, kunt u uw werknemers laten zien dat hun feedback direct van invloed is op positieve veranderingen, zodat ze zich gezien en gewaardeerd voelen als essentiƫle bijdragers aan de groei van het bedrijf.

11.

6 van de 10 werknemers voelen zich meer betrokken en gemotiveerd als ze erkenning krijgen van managers

Bijna 60% van de werknemers wil erkenning van leiders of managers van de organisatie. Het erkennen van prestaties en bijdragen van teams of individuen is een belangrijke stap in het zaaien van motivatie.

Een eenvoudig werknemer waardering bericht maakt een verschil in het ontwikkelen van loyaliteit en het stimuleren van het moreel.

ClickUp maakt het bedrijven gemakkelijk om een effectief erkenningsprogramma voor werknemers uit te voeren. Met de functie Taakbeheer kunt u automatische herinneringen instellen die managers en leidinggevenden aanmoedigen om bemoedigende berichten te delen en mijlpalen te vieren, zodat geen enkele inspanning of prestatie onopgemerkt blijft!

Erken kleine overwinningen šŸ„³ Het erkennen van kleine successen helpt werknemers om zich gewaardeerd en erkend te voelen. Vier regelmatig individuele of teamprestaties om een positieve werkcultuur te versterken waarin elke inspanning telt.

12.

94% van de werknemers is meer betrokken als bedrijven investeren in hun professionele groei

Dit is een van de statistieken over werknemersbetrokkenheid die intuĆÆtief voor de hand ligt. Business bedrijven die investeren in de professionele en persoonlijke groei van hun werknemers zouden een hogere betrokkenheid en behoud van werknemers zien.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Employee-Development-Plan-Template.png ClickUp sjabloon voor ontwikkelingsplan voor werknemers https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-205427166&afdeling=hr-recruiting&\_gl=1*19yprof*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*\MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Overweeg het gebruik van de ClickUp sjabloon voor ontwikkelingsplan voor werknemers dit is een meer holistische benadering van de ontwikkeling van werknemers. Hiermee kunnen managers:

Gepersonaliseerde ontwikkelingsabonnementen maken die zijn afgestemd op de doelen van de werknemer

De voortgang bijhouden en regelmatige check-ins plannen

Professionele groei koppelen aan bedrijfsdoelstellingen

Een cultuur van loopbaanontwikkeling en voortdurend leren creƫren

Met het sjabloon kunt u carriĆØremogelijkheden bieden en leveren wat werknemers verwachten.

Persoonlijke groei stimuleren šŸš€

Ondersteun de carriĆØredoelen van werknemers met leermogelijkheden, workshops of mentorschapsprogramma's. Door hen te helpen groeien binnen het bedrijf laat je zien dat je investeert in hun succes als individu, niet alleen als werknemer.

13. Betrokken werknemers verdienen

10% hogere beoordelingen klanttevredenheid

Het succes van een bedrijf is niet alleen een maatstaf voor inkomsten of winstgevendheid. Het omvat ook externe variabelen zoals hoe klanten de organisatie zien.

Bedrijven die zich richten op het bouwen van betrokken teams zien de beoordeling van klanttevredenheid met 10% stijgen. Geƫngageerde werknemers zullen eerder een superieure klantenservice leveren, een positieve relatie met de client onderhouden en proactief reageren op problemen.

Ze verbinden zich met de missie en visie van het bedrijf, die tot uiting komen in hun communicatie met de client. Het resultaat is een betere klantenservice, rijk aan zorg, comfort en bezorgdheid. Dit versterkt de waarde en loyaliteit van het merk en biedt een concurrentievoordeel op de markt.

14. Werknemers die een "beste vriend" hebben op het werk zijn

2.5x .) meer kans op betrokkenheid

Hoewel we ons privƩ- en werkleven van elkaar kunnen scheiden, hebben we op het werk altijd behoefte aan een vorm van gezelschap. Werknemers met een beste vriend op het werk hebben 2,5 keer meer kans om betrokken te blijven en toegewezen te worden aan hun rol.

Dit illustreert hoe een sterke sociale verbinding op het werk een kritieke factor is in de betrokkenheid van werknemers.

Het cultiveren van kameraadschap op het werk verbetert de samenwerking en het moreel. Teams samenbrengen is nog crucialer in een externe en hybride werkomgeving, die meer vatbaar is voor isolatie.

Bouw teambanden šŸ¤—

Statistieken over werknemersbetrokkenheid zoals deze laten zien hoe cruciaal teambanden zijn! Je kunt de teamgeest bevorderen door teambuildingactiviteiten, virtuele koffiepauzes of persoonlijke bijeenkomsten te organiseren. Sterkere verbindingen tussen teams kunnen de samenwerking verbeteren en ervoor zorgen dat werknemers zich meer verankerd voelen in de bedrijfscultuur.

15.

77% van de werknemers rapporteert een hogere productiviteit bij thuiswerken

Een indrukwekkende 77% van de werknemers die op afstand werken, registreren een hogere productiviteit dan werknemers die op kantoor werken. De hogere productiviteit kan te danken zijn aan minder afleiding op kantoor, flexibele werktijden en een betere balans tussen werk en privƩleven.

Een hybride werkcultuur is een blijvertje en bedrijven zouden van werken op afstand een onderdeel van hun cultuur moeten maken.

Dat gezegd hebbende, is het probleem van de ontkoppeling groter onder werknemers op afstand, dankzij het isolement en het gebrek aan menselijke verbindingen dat ermee gepaard gaat. Daarom zou je teams moeten uitrusten met platforms zoals ClickUp. ClickUp brengt werknemers die volledig op afstand werken en werknemers ter plaatse op dezelfde pagina.

16.

95% van de werknemers ervaart vermoeidheid door video vergaderingen

De alarmerende opkomst van virtuele vergaderingen heeft ertoe geleid dat 95% van de werknemers vermoeidheid ervaart bij vergaderingen via video. De constante stroom van digitale communicatie, vooral wanneer deelnemers hun camera aan moeten houden, heeft een negatieve invloed op hun mentale gezondheid.

Dit resulteert in uitputting, burn-out en ontkoppeling. Laten we ook niet vergeten dat frequente virtuele vergaderingen de productiviteit belemmeren, vooral wanneer werknemers niet voldoende pauzes of flexibiliteit krijgen. Bedrijven moeten zich bewust inspannen om werknemers op afstand betrokken te houden .

Hulpmiddelen zoals de Weergave kalender op ClickUp helpen bij het bijhouden van schema's, het stellen van duidelijke verwachtingen en het instellen van herinneringen zodat virtuele vergaderingen niet zo overweldigend zijn.

17.

85% van de werknemers voelt zich betrokken als de interne communicatie effectief is

Effectieve interne communicatie is het levensbloed van een hoge medewerkerbetrokkenheid. Een effectief intern communicatie abonnement vergemakkelijkt de transparante werkstroom van informatie, versterkt het vertrouwen, zorgt voor samenwerking en cultiveert het gevoel erbij te horen.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Internal-Communications-Template.png ClickUp sjabloon voor interne communicatie https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-211215717&afdeling=hr-recruiting&&5yb6jw*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*\MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Gebruik ClickUp's sjabloon voor interne communicatie om dit proces te stroomlijnen. Het helpt met:

Het instellen van consistente communicatiekanalen tussen teams en afdelingen

Het opstellen van communicatieschema's en regelmatige updates

Het bijhouden van communicatietaken en -opdrachten

Het verbeteren van de afstemming tussen teams en het verminderen van informatiesilo's

Een goed afgerond intern communicatie abonnement houdt alle medewerkers op locatie en op afstand op de hoogte.

18. Organisaties die zich richten op DEI-getuigenis

31% gelukkigere werknemers

Toewijding aan de principes van Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie (DEI) versterkt de werknemersstem . Als uw werknemers zich gehoord en gewaardeerd voelen, zullen ze zich meer betrokken voelen en u belonen met innovatie.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Action-Plan-Template-for-Procurement.webp Sjabloon voor actieplan voor inkoop https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-205427035&afdeling=persoonlijk-gebruiken&1d93m2f*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*\MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Gebruik ClickUp's sjabloon voor actieplannen voor DEI om een praktisch abonnement te ontwikkelen om uw DEI doelen te bereiken. Met dit sjabloon kunnen teams:

Gedetailleerde DEI-strategieƫn en mijlpalen bouwen

De voortgang bewaken met tijdlijnen en taaktaken

Inclusieve praktijken in de hele organisatie aanmoedigen

Een divers en samenwerkend ecosysteem creƫren

Een dergelijke toewijzing aan DEI-waarden versterkt de bedrijfscultuur.

19. Bedrijven met een bloeiende werkcultuur trekken

33% hogere omzetgroei

Nu we het toch over werkcultuur hebben, laten we het ook hebben over de invloed ervan op het financiƫle succes van een bedrijf. Bedrijven die prat gaan op een sterke, positieve cultuur zien 33% meer omzetgroei dan bedrijven die dat niet doen.

Een gezonde werkcultuur stimuleert de betrokkenheid, productiviteit en tevredenheid van werknemers en draagt zo bij aan het bedrijfsresultaat.

Een bedrijfscultuur waarin de mens centraal staat, zorgt voor een sterke verbinding tussen werkgevers en werknemers om positieve resultaten te behalen.

Lees meer: Hoe je een positieve bedrijfscultuur opbouwt (met voorbeelden)

20.

71% van de leidinggevenden schrijft betrokkenheid van medewerkers toe aan succes van de organisatie

Op dit punt zal het geen verrassing zijn dat de betrokkenheid van werknemers cruciaal is voor het succes van organisaties. Betrokken werknemers zijn proactiever en gemotiveerder om het beste van zichzelf te geven.

De ClickUp Actieplan voor werknemersbetrokkenheid omarmt een meer strategische aanpak van werknemersbetrokkenheid. Het helpt u meetbare doelen te stellen, initiatieven voor werknemersbetrokkenheid bij te houden en betrekt het leiderschap bij de erkenning van werknemers.

Lees meer: Hoe word ik een geweldige mentor op het werk? Een Gids

Betrokkenheid van medewerkers stimuleren voor betere groei op de werkplek

Een hoge betrokkenheid van werknemers heeft een krachtige positieve invloed op elke werkplek. Organisaties die prioriteit geven aan het analyseren van statistieken over werknemersbetrokkenheid en actie ondernemen op basis van deze inzichten, ervaren opmerkelijke verbeteringen in prestaties, retentie en algemeen succes, zoals bovenstaande gegevens aantonen.

Betrokkenheid van werknemers vereist strategische abonnementen en een goed begrip van de gevoelens van uw werknemers. Tools zoals ClickUp helpen u om de verwachtingen van uw team duidelijk te herkennen, zodat u beslissingen kunt nemen en veranderingen kunt doorvoeren die uw personeel motiveren om beter te werken. U zult ontdekken dat ClickUp op meer dan Ć©Ć©n manier helpt om doelen op het gebied van werknemersbetrokkenheid te realiseren.

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp om de Pulse van uw werknemers te voelen! āœØ