20 beste voorbeelden van Content Management Systemen om je content te transformeren

In het verleden vereiste het bijwerken van website content kennis van HTML, CSS of back-end programmeren. Dit betekende dat marketeers voortdurend op ontwikkelaars moesten vertrouwen voor zelfs kleine wijzigingen.

Populaire content management systemen zoals WordPress en Drupal hebben het makkelijker gemaakt met gebruiksvriendelijke interfaces, drag-and-drop editors en WYSIWYG tools.

Nu kunnen meerdere gebruikers binnen marketingteams gezamenlijk content creëren, bewerken en publiceren zonder dat ze daarvoor technische vaardigheden nodig hebben. Maar met zoveel opties op de markt, hoe kies je de juiste?

In dit artikel leggen we uit wat een CMS is en wat het kan doen en bespreken we de top 20 voorbeelden van content management systemen voor bedrijven. Laten we beginnen. 👇

Wat is een contentmanagementsysteem?

Een content management systeem, of CMS, is een softwareplatform waarmee u eenvoudig content van een website kunt maken, bewerken en beheren zonder dat u technische kennis nodig hebt

U kunt blogberichten publiceren, de layout van uw site aanpassen of uw bedrijfswebsite bijwerken - allemaal vanuit een gebruiksvriendelijk dashboard.

De meeste CMS platforms hebben twee sleutel onderdelen: de Content Management Applicatie, waar u content maakt en beheert, en de Content Delivery Applicatie, die bepaalt hoe de content op uw website verschijnt

Ze bieden ook webhosting, waardoor het voor uw team eenvoudig is om samen te werken en updates te publiceren zonder dat er ontwikkelaars nodig zijn. Bovendien bevatten CMS platforms SEO tools en functies voor veiligheid om uw content te optimaliseren en uw publiek te bereiken.

Leuk weetje: Volgens onderzoek maken meer dan 76 miljoen websites gebruik van een content management systeem (CMS). Van de top 1 miljoen websites op basis van verkeer maken er meer dan 790.000 gebruik van een CMS.

**Wat te zoeken in een Content Management Systeem?

Om aan de industriestandaarden te voldoen, moet een goed CMS de volgende sleutel functies hebben:

Gebruiksvriendelijkheid: Het systeem moet gebruiksvriendelijk zijn, zodat je team gemakkelijk content kan beheren zonder technische vaardigheden zoals HTML, CSS en andere. Als het te ingewikkeld is, verspilt u tijd aan eenvoudige updates

Het systeem moet gebruiksvriendelijk zijn, zodat je team gemakkelijk content kan beheren zonder technische vaardigheden zoals HTML, CSS en andere. Als het te ingewikkeld is, verspilt u tijd aan eenvoudige updates Veelzijdigheid: Uw CMS moet overweg kunnen met verschillende typen content, of het nu gaat om blogberichten, productpagina's of portfolio's met veel afbeeldingen, zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. Dit houdt het CMS effectief als uw site of business groeit

Uw CMS moet overweg kunnen met verschillende typen content, of het nu gaat om blogberichten, productpagina's of portfolio's met veel afbeeldingen, zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. Dit houdt het CMS effectief als uw site of business groeit Veiligheid: Sterke veiligheid is cruciaal. Zoek naar functies zoals verificatie van gebruikers, regelmatige updates en SSL-ondersteuning om uw site te beschermen tegen virussen en ongewenste bedreigingen

Sterke veiligheid is cruciaal. Zoek naar functies zoals verificatie van gebruikers, regelmatige updates en SSL-ondersteuning om uw site te beschermen tegen virussen en ongewenste bedreigingen Integraties: Een goed CMS moet gemakkelijk integreren met andere tools zoals marketingplatforms of betalingssystemen. Zorg ervoor dat het plugins of API's ondersteunt voor soepele verbindingen

Een goed CMS moet gemakkelijk integreren met andere tools zoals marketingplatforms of betalingssystemen. Zorg ervoor dat het plugins of API's ondersteunt voor soepele verbindingen Ondersteuning: Responsieve klantenservice is de sleutel. U wilt hulp als u tegen problemen aanloopt of nieuwe functies wilt uitproberen

20 Beste contentbeheersystemen om te gebruiken

Het kiezen van het juiste content management systeem (CMS) kan het verschil maken. Met zo veel keuzes kan het overweldigend zijn om het beste systeem voor jouw behoeften te kiezen.

Daarom hebben ik en mijn team bij ClickUp deze lijst samengesteld met de 20 beste voorbeelden van contentmanagementsystemen die u kunnen helpen bij het creëren, beheren en optimaliseren van uw online aanwezigheid. Klaar om diep in de materie te duiken? 👇

ClickUp is een alles-in-één platform dat is ontworpen om het aanmaken van content en de samenwerking tussen teams te vereenvoudigen. Met de verschillende tools en functies kunt u uw digitale content naadloos beheren. Laten we samen de uitgebreide functies verkennen.

ClickUp Docs

Bijvoorbeeld, ClickUp Documenten stelt u in staat om content te creëren en te organiseren in een centrale hub zodat uw makers en editors naadloos kunnen samenwerken aan content-gerelateerde projecten.

Met functies zoals realtime bewerking, inline commentaar en versiegeschiedenis kan uw team op één lijn blijven en wijzigingen bijhouden zonder iets te missen. Je kunt ook taken toevoegen, documenten koppelen en direct in het document actiepunten toewijzen, zodat iedereen gefocust en productief blijft terwijl ze aan hun respectieve secties werken.

ClickUp-taaken

ClickUp-taken maken om verantwoordelijkheden toe te wijzen, deadlines in te stellen en de voortgang bij te houden

Combineer dit met AI-gebaseerde automatisering van werkstromen en je hebt een content management systeem dat een groot deel van het werk voor je doet. Het systeem wijst bijvoorbeeld automatisch een stuk toe aan je editor op het moment dat een schrijver het indient.

Je kunt ook triggers instellen voor vervolgtaken, zoals het op de hoogte stellen van het SEO-team zodra de content is goedgekeurd, zodat elke stap in het proces zonder handmatige tussenkomst verloopt.

Door deze automatisering blijft de werkstroom soepel verlopen en is er geen voortdurend toezicht meer nodig.

ClickUp Weergave kalender

Houd uw taken voor contentbeheer gesynchroniseerd met de ClickUp-kalenderweergave

Bovendien, ClickUp Weergave kalender helpt uw teams om op schema te blijven met het publiceren van content, bewerking en meer. Hiermee kunt u uw contentbeheertaken bijhouden en beheren op een visueel platform, wat de leesbaarheid aanzienlijk verbetert.

Je kunt ook direct taken inplannen binnen de weergave van de kalender en waarschuwingen en herinneringen instellen om ervoor te zorgen dat je nooit deadlines voor het publiceren of bewerken van content mist.

En als u niet vanaf nul wilt beginnen om een contentmanagementsysteem te maken met de verschillende opties van ClickUp, kunt u vertrouwen op vooraf gebouwde documentsjablonen . ClickUp heeft een bibliotheek met meer dan 1000 sjablonen waarmee u in een handomdraai content kunt aanmaken. Laten we ze eens bekijken.

ClickUp sjabloon voor contentbeheer

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-42.png ClickUp's sjabloon voor contentmanagement is ontworpen om u te helpen bij het organiseren en beheren van projecten voor het aanmaken van content.

De ClickUp sjabloon voor contentbeheer is een van de beste in dit opzicht. Het helpt je bij het plannen van content-gerelateerde taken zoals aanmaken en publiceren op een enkel verenigd platform waar meerdere leden van het team kunnen werken aan het beheren van je geweldige content.

Deze sjabloon ook:

Biedt een gestructureerde manier om contentprestaties te plannen, bij te houden en te meten, waardoor de teamcoördinatie verbetert

Biedt zichtbaarheid in de voortgang van content met ingebouwde dashboards

Houdt uw format consistent en maakt content updates of revisies eenvoudig

Bespaart tijd door het publicatieproces te stroomlijnen, zodat content snel geleverd kan worden

De beste functies van ClickUp

Maak deelbare documenten en bewerk ze in realtime. U kunt uw werkstromen verbinden met behulp van ClickUp Documenten om naadloos samen te werken en ideeën tot leven te brengen met uw team. Typ uw content in Docs en laat uw teamgenoten live suggesties doen en bewerkingen uitvoeren

Maak een selectie uit 100+ automatiseringen om contentbeheer te stroomlijnen en automatiseer publicatie-, e-mail- en marketingcampagneprocessen met ClickUp Automatiseringen . U kunt zelfs uw eigen automatisering maken met behulp van een eenvoudig Wanneer-dan systeem

Terugkerende taken automatiseren en talloze uren besparen met ClickUp-taak Automatisering

Verbeter het aanmaken van content met behulp van ClickUp Brein een AI-assistent om ideeën te genereren, schrijven te verbeteren en het proces van brainstormen tot bewerking te stroomlijnen

Gebruik ClickUp Brain om bedrijfsbrede kennisbanken te maken en als persoonlijke assistent voor contentbeheer

Combineer uw Taken, Documenten, Automatiseringen en Teams met Brain om werknemers direct toegang te geven tot de benodigde kennis. Brain kan constante voortgangsupdates geven over uw contentstrategie

Stimuleer initiatieven op het gebied van content met behulp van ClickUp Doelen om duidelijke doelen te stellen, voortgang bij te houden en gefocust te blijven van de instelling tot voltooiing

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Goals-2.png Blijf op de hoogte van elke Taak en zorg voor een soepele werkstroom met ClickUp-taakstellingen /%img/

Blijf bovenop elke taak en houd de werkstroom soepel met ClickUp Goals

Combineer het aanmaken van content met het bijhouden en toewijzen van taken voor efficiënte samenwerking en publicatie met behulp van Taken en Doelen

ClickUp beperkingen

Hoewel zeer nuttig, kunnen de uitgebreide aanpassingsopties tijdrovend zijn om goed in te stellen

Prijzen voor ClickUp

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7/maand per lid

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

We gebruiken ClickUp om onze pijplijn voor het aanmaken van content voor sociale en digitale media te beheren en bij te houden. Hierdoor kunnen we de status van elk stuk content zien (in uitvoering, moet nog bewerkt worden, gepland, enzovoort), samen met wie de hoofdontwerper is. ) en wie de hoofdontwerper is. Het elimineert ook alle heen-en-weer communicatie via e-mail, omdat het commentaargedeelte voor elke taak kan worden gebruikt om te overleggen en taken/volgende stappen te delegeren (zodat we onze cyclus voor het aanmaken van content kunnen bijhouden en opvolgen).

Sid Babla, coördinator welzijnsprogramma, Dartmouth College

2. WordPress (het beste voor gebruikersvriendelijke websites aanmaken met uitgebreide plugins en thema's)

Via: Spook Ghost is een headless CMS ontworpen voor professionele uitgevers. Het biedt een intuïtieve editor die Markdown ondersteunt, zodat schrijvers zich kunnen concentreren op hun content zonder afgeleid te worden. Naast het beheer van web content biedt Ghost beheerde webhosting om het installatieproces te vereenvoudigen.

Ghost beste functies

Snelle laadsnelheid voor content (tot 19 verzoeken tegelijk)

Genereer automatisch aangepaste metadata voor zoekmachines en gestructureerde gegevens voor sociale netwerken met gedetailleerde XML-sitemaps

Stel je team in staat om de directe ROI van contentmarketing aan te tonen met ingebouwde leadgeneratie en e-mail nieuwsbrieven

Ghost beperkingen

Geen speciale mobiele app

Sommige gebruikers hebben geklaagd over het gebrek aan ingebouwde analyses van paginabezoeken of gebruikersgedrag

Er zijn geen directe rich text format opties

Ghostprijzen

Starter: $9/maand voor 500 leden

$9/maand voor 500 leden Maker: $25/maand voor 1000 leden

$25/maand voor 1000 leden Teams: $50/maand voor 1000 leden

$50/maand voor 1000 leden Business: $199/maand voor 10.000 leden

Geesten beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (30+ beoordelingen)

4.1/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (40+ beoordelingen)

Wist je dat? Een headless CMS is een content management systeem dat de presentatielaag (waar content wordt gepresenteerd) scheidt van de backend (waar content wordt beheerd). Met dit type CMS kun je content op één plaats beheren en kun je die content inzetten op elk digitaal kanaal van je keuze.

4. Wix (het beste voor beginners die op zoek zijn naar een intuïtieve websitebouwer met slepen en neerzetten)

Via: Wix Wix biedt een krachtige combinatie van een contentmanagementsysteem en een websitebouwer, waarmee gebruikers een voltooide oplossing hebben voor het maken, beheren en opschalen van hun websites. De gebruiksvriendelijke drag-and-drop interface maakt het voor beginners gemakkelijk om aan de slag te gaan.

Wix beste functies

Snel en eenvoudig content op uw website aanpassen zonder code

Maak automatisch meerdere pagina's met één ontwerp die verbonden zijn met uw content met behulp van dynamische pagina's

Laat uw site hoger scoren in zoekmachines met ingebouwde SEO-tools

Wix beperkingen

Sommige gebruikers hebben geklaagd over trage laadtijden van websites op mobiele apparaten

Bij het toevoegen van items van een andere bron kunnen de aanpassingsopties beperkt zijn

Wix prijzen

Licht: $17/maand

$17/maand Core: $29/maand

$29/maand Business: $36/maand

$36/maand Elite Business: $159/maand

Wix beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1.600+ beoordelingen)

4.2/5 (1.600+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (9.700+ beoordelingen)

Via: vierkante Ruimte Squarespace staat bekend als een alles-in-één platform voor het beheer van website content.

De tool biedt meer dan 100 aanpasbare sjablonen, ingebouwde functies voor bloggen, e-commerce en functies voor het plannen van afspraken voor websites. Het helpt je ook bij het bijhouden van je content analytics om de populairste posts te ontdekken via siteverkeer.

De beste functies van Squarespace

Toegang tot hoogwaardige, aanpasbare sjablonen om visueel en structureel goede content te publiceren

Gebruik Squarespace AI als uw creatieve bureau voor ideeën om content te starten

Promoot je blog en zorg voor meer verkeer met ingebouwde SEO-tools, e-mailcampagnes en ingebouwde accounts voor sociale media

Squarespace limieten

Ontbreekt aan geavanceerde aanpassingsopties voor ontwerpelementen

Beperkte ontwerpflexibiliteit voor componentwijzigingen in een reeds gemaakte website

Prijzen van Quarespace

Persoonlijk: $16/maand

$16/maand Business: $23/maand

$23/maand Zakelijk Basis: $28/maand

$28/maand GeavanceerdeCommerce: $52/maand

Squarespace beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.000+ beoordelingen)

6. Joomla (het beste voor ontwikkelaars die flexibiliteit en uitgebreide site-aanpassingen nodig hebben)

Via: Joomla.org Joomla is een flexibele CMS-tool die gebruiksgemak en functionaliteit in evenwicht houdt. De belangrijkste functies zijn eenvoudig aanpassen, content beheren en professionele ondersteuning. Het biedt lokalisatie in meer dan 70 talen en out-of-the-box SEO en SEF (Search Engine Friendly) URL.

Joomla beste functies

Gebruik Joomla's WYSIWYG editor om content te bewerken zonder kennis van codering

Bewerk uw content terwijl u tegelijkertijd door uw site bladert om een real-time voorbeeld te krijgen met behulp van Joomla's bewerkingssysteem aan de voorkant

Toegang tot ingebouwde SEO-tools en plugins van derden om de positie in zoekmachines te verbeteren

Joomla beperkingen

Aangepaste websites ontwerpen zonder ervaring als ontwikkelaar kan een uitdaging zijn

Het gebruik van meerdere plugins en modules tegelijk kan leiden tot versieconflicten en het crashen van updates

Joomla prijzen

Persoonlijk: $99/jaar

$99/jaar Business: $199/jaar

$199/jaar Agentschap: $399/jaar

Joomla beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (380+ beoordelingen)

4/5 (380+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (600+ beoordelingen)

7. Drupal (Beste voor zeer schaalbare, veilige en complexe websites)

Via: Drupal Drupal is een open-source CMS dat vaak wordt gebruikt voor complexe websites met hoge aanpassingsbehoeften. Het is extreem modulair en flexibel, waardoor het ideaal is voor verschillende sectoren, zoals de detailhandel, financiële sector, reizen, e-commerce en nog veel meer. Drupal ondersteunt meer dan 100 talen.

Drupal beste functies

Gebruik de functies Multisite en Content-as-a-Service (CaaS) van Drupal voor uitgebreid beheer van de levenscyclus van digitale content

Maak gebruik van meegeleverde thema's en het Twig sjablonensysteem voor flexibele aanpassing van het ontwerp

Toegankelijkheid verbeteren door gestructureerde metadata voor schermlezers te gebruiken en redactionele tools toe te passen om toegankelijke content aan te maken

Drupal limieten

Het komt met een steile leercurve en vereist uitgebreide kennis van webontwikkeling voor installatie en onderhoud

Regelmatige updates kunnen lastig zijn voor sitebeheerders om te onderhouden

Drupal prijzen

Gratis te gebruiken

Drupal beoordelingen en recensies

G2: 3.8/5 (400+ beoordelingen)

3.8/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (450+ beoordelingen)

8. Shopify (Beste voor e-commercewinkels met naadloos voorraad- en verkoopbeheer)

Via: Shopify Shopify staat synoniem voor eCommerce bedrijven. Je kunt het gebruiken om eenvoudig online winkels te bouwen en te beheren. Met Shopify krijg je tools voor webhosting, voorraadbeheer, analyse en verkoopkanalen. De omnichannel commerce mogelijkheden van Shopify zorgen overal voor een consistente klantervaring.

De beste functies van Shopify:

Vereenvoudig het ontwerp van je online winkel met de secties en blokken van de web editor

Optimaliseer je Shopify thema's voor mobiel, zodat je winkel goed werkt op alle apparaten

Krijg gedetailleerde rapportages over verkopen, klantgedrag en marketinginzichten op al je online platforms

Shopify beperkingen

De transactiekosten en app kosten kunnen snel oplopen, waardoor het vrij duur is voor kleine bedrijven

Mist geavanceerde SEO-tools

Prijzen van Shopify

Lite: $9/maand

$9/maand Basis: $29/maand

$29/maand Standaard: $79/maand

$79/maand Geavanceerd: $299/maand

Shopify beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (4.500+ beoordelingen)

4.4/5 (4.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (6.400+ beoordelingen)

9. Magento (het beste voor geavanceerde e-commercebedrijven die schaalbaarheid en aangepast maatwerk nodig hebben)

Via: Adobe Handel Magento, nu Adobe Commerce, is een eCommerce oplossing met een CMS dat u helpt unieke en gepersonaliseerde B2B en B2C ervaringen op te bouwen via uw online winkels.

In tegenstelling tot andere contentmanagementsystemen maakt het gebruik van AI om relevante content en promoties in realtime te leveren en de algehele productiviteit van je team te verhogen met AI-merchandisingtools. Met het API-first, headless CMS kun je snel aanpassingen doorvoeren.

Magento beste functies

Beheer zowel je B2B als B2C content vanuit één enkele interface

Lokaliseer al uw sites volgens uw merk, catalogus, land en valuta

Toegang tot onbeperkte personalisatie met geïntegreerde Adobe Experience Cloud-oplossingen

Magento limieten

De CMS-kosten voor ontwikkeling en onderhoud kunnen oplopen, waardoor de kosten nog hoger oplopen

Bij voorkeur voor bedrijven die een in-house development team hebben

Magento prijzen

Adobe Commerce Pro: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Beheerde services: Aangepaste prijzen

Magento beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (500+ beoordelingen)

4/5 (500+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. TYPO3 (Beste voor grootschalige websites voor ondernemingen met meertalig en multi-site beheer)

Via: t3planet.nl TYPO3 is een open-source Enterprise CMS dat gedijt dankzij zijn uitgebreide wereldwijde gemeenschap. Zijn slimme content management systeem helpt u uw content op meerdere digitale platforms aan te bieden en alles te beheren met slimme auteursworkflows, DAM en SEO.

TYPO3 beste functies

Beheer content op onbeperkte websites met TYPO3's multisite en meertalige mogelijkheden, met aangepaste lokalisaties in een enkele installatie

Handhaaf consistente en boeiende gebruikerservaringen op alle apparaten, kanalen en gebruikers

Integreer uw volledige digitale marketing funnel in TYPO3's backend voor naadloos beheer zonder voortdurend van systeem te veranderen

TYPO3 limieten

Sommige gebruikers hebben gemerkt dat de prestaties op mobiele apparaten afnemen

Gebruikers hebben te maken met een gebrek aan competente ontwikkelaars en een overvloed aan niet-bijdragende gebruikers die met TYPO3 werken

TYPO3 prijzen

Free Forever

TYPO3 beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (30+ beoordelingen)

3.9/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 3.9/5 (25+ beoordelingen)

11. HubSpot CMS (de beste voor integratie van content management met marketing en CRM)

Via: HubSpot HubSpot biedt CMS-software (Hub Content) die zich richt op het aantrekken van verkeer, het genereren van leads en het verhogen van de omzet. Het vereenvoudigt het proces van het maken en beheren van moderne zakelijke websites en heeft verschillende handige CMS-tools die ook door niet-technische mensen kunnen worden gebruikt.

De onderscheidende functie is dat het gemakkelijk integreert met het klantenplatform van HubSpot, waardoor het de enige tool is die je nodig hebt om een website te bouwen, marketingcampagnes te lanceren, leads vast te leggen en leads op te volgen vanaf slechts één plek.

De beste functies van HubSpot

Integreer met het bereik van HubSpot's marketing-, verkoop-, service- en CRM-tools

Creëer en beheer content met kant-en-klare websitethema's en sjablonen voor pagina's

Toegang tot een bibliotheek van meer dan 3.500 gratis en betaalde sjablonen met eigen drag-and-drop modules

Hubspot beperkingen

Migreren naar HubSpot kan uitdagingen met zich meebrengen, zoals dubbele gegevens en onvolledige gegevensrecords

Gebruikers ondervinden vaak problemen bij het integreren van hun bestaande websites met HubSpot, met name bij CRM integratie

Hubspot prijzen

Professioneel abonnement: $300/maand

$300/maand Enterprise-abonnement: $900/maand

Hubspot beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.500+ beoordelingen)

4.5/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (70+ beoordelingen)

**De geschiedenis van contentmanagementsystemen begon in 1989 toen Tim Berners-Lee een op internet gebaseerd hypertekstsysteem, HTML, voorstelde en eind 1990 de browser- en serversoftware schreef.

12. Contentful (Beste voor het leveren van omnichannel content met een headless architectuur)

Via: Content Contentful standaardiseert en synchroniseert content op één plaats en structureert ervaringen over meerdere merken, regio's en kanalen heen. Een van de opvallendste functies is dat je hiermee kunt verwijzen naar al je digitale content, inclusief afbeeldingen, teksten, artikelen, enzovoort, om zo een samenhangende contentgrafiek te vormen.

Contentful beste functies

Werk samen met je team in Live Preview voor een betere visualisatie en optimalisatie van content

Optimaliseer de browse-ervaring met vooraf gebouwde en aangepaste filters

Ontwerp en bouw contentmodellen door contenttypes te maken met de AI contenttypegenerator

Contentful beperkingen

Gebruikers moeten vertrouwd raken met een API-first benadering, wat ontmoedigend kan zijn voor gebruikers zonder een sterke technische achtergrond

Niet geschikt voor uitgebreide e-commercetoepassingen die ondersteuning van meerdere valuta's of real-time voorraadbeheer vereisen

Contentful prijzen

Aangepaste prijzen

Contentful beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (300+ beoordelingen)

4.2/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (50+ beoordelingen)

13. Webflow (Beste voor het visueel ontwerpen en lanceren van websites zonder code)

Via: Webflow Webflow is een cloudgebaseerd SaaS-ontwerpplatform en CMS dat gespecialiseerd is in het maken van websites zonder enige codeerexpertise. Het kan visueel aantrekkelijke en functionele blogs, e-commerce winkels, landingspagina's, websites en nog veel meer maken.

Een van de unieke functies van Webflow is Live Prototyping, waarmee de kloof tussen de ontwerpmodellen en de uiteindelijke site tijdens het ontwerpproces wordt gedicht.

Webflow beste functies

Pagina lay-outs, visuele elementen, stylings en interactiviteit in uw website bouwen zonder code te gebruiken

Optimaliseer uw sites voor SEO met 301 redirects en aangepaste 401 pagina's

Bescherm uw sites met robuuste veiligheidsmaatregelen zoals gratis SSL-certificaten, anti-DDoS-filters en ondersteuning voor sites met wachtwoordbeveiliging

Webflow beperkingen

Het prijsmodel kan verwarrend zijn, vooral met betrekking tot abonnementsbeperkingen op bepaalde functies

Als het aantal CMS items de 100 overschrijdt, rapporteren gebruikers tragere laadtijden en prestatievermindering

Webflow prijzen

Algemene website abonnementen

Starter: Free

Free Basis: $18/maand

$18/maand CMS: $29/maand

$29/maand Business: $49/maand

$49/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

eCommerce website abonnementen

Standaard: $42/maand

$42/maand Plus: $84/maand

$84/maand Geavanceerd: $235/maand

Werkruimte abonnementen

Starter: Free

Free Core: $28/maand per zetel

$28/maand per zetel Groei: $60/maand per zetel

$60/maand per zetel Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Freelancer: $24/maand per zetel

$24/maand per zetel Uitzendbureau: $42/maand per zetel

Webflow beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (580+ beoordelingen)

4.4/5 (580+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (240+ beoordelingen)

14. Craft CMS (het beste voor het maken van websites met veel content en flexibiliteit voor ontwikkelaars)

Via: CraftCMS Craft is een flexibel en gebruiksvriendelijk CMS gebouwd op open-source frameworks en tools. Het bundelt de Craft Cloud, een in-house schaalbaar hostingplatform.

Het heeft een heleboel unieke functies, zoals Matrix in Matrix en Field Instances. De eerste stelt gebruikers in staat om geneste invoer te beheren in plaats van blokken naast kaarten, lijsten met invoer en meer. Het ondersteunt ook het hergebruik van aangepaste velden in dezelfde veld layout, elk met een eigen handvat, instructie en voorwaarden.

Craft CMS beste functies

Definieer je content met aangepaste velden die centraal beheerd worden in Craft

Breid de bruikbaarheid van Craft uit met een bereik aan plugins zoals Google Cloud, PayPal, Azure en meer

Zie hoe uw content eruit zal zien en hoe deze zich zal gedragen, zelfs tijdens de bewerking, met een deelbaar Live Preview

Craft CMS limieten

CraftCMS heeft een aanzienlijk kleinere selectie van plugins in vergelijking met WordPress, wat de functie kan beperken voor grotere of complexere sites

Craft's sitemap generatie bij het laden van een pagina kan de prestaties negatief beïnvloeden, vooral voor sites met veel pagina's

Craft CMS prijzen

Alleen: Gratis

Gratis Team: $279/project

$279/project Pro: $399/project

$399/project Enterprise: Aangepaste prijzen

Craft CMS beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (45+ beoordelingen)

4.2/5 (45+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

15. Concrete5 (Beste voor in-content bewerking voor niet-technische gebruikers)

Via: betoncms.org Concrete5 is een CMS voor ontwerpers en ontwikkelaars. Het wordt geleverd met een krachtige en intuïtieve bewerkingssuite met ondersteuning voor WYSIWYG-bewerking.

Het platform claimt dat de uitgebreide functies de noodzaak voor extensies elimineert. Omdat Concrete5 rollen en groepen toewijst voor gecontroleerde toegang tot het individuele blok tekst, is samenwerken supergemakkelijk.

Concrete5 beste functies

Bijhouden van bewerkingen met uitgebreide change logs en herzien en terugdraaien van bewerkingen met eenvoudige versie controle

Verfijn geavanceerde toestemmingen voor veiligheid en toegang tot alle functies

Genereer dynamische formulieren voor getypte content met auto-save en drafts

Concrete5 beperkingen

De beperkte tutorials en community resources kunnen een significante barrière vormen voor nieuwe gebruikers

Gebruikers die overwegen om over te stappen van WordPress naar Concrete CMS maken zich zorgen over het migratieproces en of ze functies zullen verliezen

Concrete5 prijzen

Starters abonnement: $4.99/maand

$4.99/maand Business-abonnement: $19/maand

Concrete5 beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

4.5/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

16. Silverstripe (Beste voor het maken van schaalbare websites met sterke veiligheid)

Via: Zilverstreep Silverstripe is een open-source content management systeem (CMS) dat populair is onder ontwikkelaars vanwege de flexibiliteit en aanpassingsmogelijkheden.

Het is gebouwd op PHP en kan uitgebreid worden aangepast aan verschillende zakelijke behoeften. De gebruiksvriendelijke interface en sterke functies op het gebied van veiligheid maken het toegankelijk voor zowel ontwikkelaars als makers van content.

De beste functies van Silverstripe

Voeg extra functies toe zoals de instelling van eenworkstroom voor goedkeuring van content met plugins

Configureer verschillende toegangsniveaus voor de bewerking van verschillende delen van uw site

De hiërarchie van pagina's weergeven, pagina's verplaatsen en bestanden uploaden met slepen en neerzetten

Silverstripe beperkingen

Het biedt niet veel opties voor vooraf ontworpen sjablonen of extra functies zonder uitgebreide aanpassingsinspanningen

Het gebrek aan ondersteuning vanuit de gemeenschap kan de beschikbaarheid van bronnen beïnvloeden

Prijzen voor zilverstripe

Aangepaste prijzen

Zilverstreep beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

17. DotNetNuke (het beste voor het bouwen van toepassingen op Enterprise-niveau op het .NET-framework)

Via: dnnsoftware.nl DotNetNuke, beter bekend als DNN, is een krachtig CMS gebouwd op het Microsoft ASP.NET framework. Het is ontworpen om een veilig en flexibel platform te bieden voor het bouwen en beheren van dynamische websites.

DNN is zeer geschikt voor bedrijven die een robuuste infrastructuur voor veiligheid en integratie met andere Microsoft-technologieën nodig hebben.

DotNetNuke beste functies

Toestemmingen toewijzen aan een specifieke module op een specifieke pagina

Beheer honderden of duizenden sites vanuit één Instance van DNN met multi-site beheer

Toegang tot honderden gratis en commerciële extensies van derden voor extra functies

DotNetNuke limieten

Het platform kan ontmoedigend zijn voor nieuwe gebruikers die niet bekend zijn met het ASP.NET framework

Het staat het beheer van aangepaste content types niet toe

DotNetNuke prijzen

Aangepaste prijzen

DotNetNuke beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (25+ beoordelingen)

4.2/5 (25+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

18. Sitecore (Beste voor gepersonaliseerde klantervaringen met digitale marketingmogelijkheden)

Via: punt.sitecore.nl Sitecore is een CMS op Enterprise-niveau dat gepersonaliseerde digitale ervaringen over meerdere kanalen levert.

Het combineert content management met geavanceerde marketingtools, waardoor het ideaal is voor grote organisaties die hun klantbetrokkenheid willen verbeteren. Sitecore's schaalbaarheid en integratiemogelijkheden stellen bedrijven in staat om uitgebreide digitale ecosystemen te creëren.

Sitecore beste functies

Bouw en lanceer gepersonaliseerde ervaringen die gericht zijn op het stimuleren van betrokkenheid

Werk met de nieuwste frontend frameworks en geïntegreerde DevOps voor snellere ontwikkeling

Toegang tot robuuste aanpassingsopties die gemakkelijk integreren met andere systemen op ondernemingsniveau

Sitecore limieten

Het platform vereist gespecialiseerde vaardigheden om effectief te worden beheerd

Sitecore prijzen

Aangepaste prijzen

Sitecore beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (380+ beoordelingen)

3.9/5 (380+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

19. Kentico (het beste voor het beheren van zowel content als digitale marketing op één platform)

Via: Kentico Kentico is een alles-in-één CMS dat een uitgebreid pakket functies biedt voor het creëren van boeiende digitale ervaringen. Kentico staat bekend om zijn gebruiksgemak en functionaliteit en ondersteunt eCommerce, online marketing en meertalig content management.

Dit maakt het een aantrekkelijke optie voor bedrijven die snel robuuste digitale oplossingen willen implementeren zonder aan kwaliteit of prestaties in te boeten.

Kentico beste functies

Beheer content via meerdere kanalen op meerdere websites, microsites, apps, e-mails en sociale netwerken

Bouw webpagina's in een visuele Page Builder en sla uw content op in een gecentraliseerde Content Hub

Creëer content voor al uw websites met behulp van ingebouwde AI en lever deze via meerdere kanalen

Kentico limieten

Gebruikers hebben aangetekend dat de aangeboden analyses basaal zijn en geen diepe inzichten bieden

Kentico prijzen

SaaS

Standaard niveau: $2.050/maand

$2.050/maand Geavanceerde staffel: $2.610/maand

Zelfbeheerd

Standaard niveau: $1.050/maand

$1.050/maand Geavanceerd niveau: $2.110/maand

Kentico beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (310+ beoordelingen)

4.4/5 (310+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (45+ beoordelingen)

20. Strapi (Beste voor het snel maken van headless API's)

Via: Strapi Strapi is een open-source headless CMS waarmee ontwikkelaars eenvoudig API's kunnen maken. Gebouwd met JavaScript en volledig aanpasbaar via plugins, biedt Strapi ontwikkelaars de flexibiliteit om schaalbare applicaties te bouwen voor specifieke bedrijfsbehoeften.

De headless architectuur zorgt voor een naadloze integratie met verschillende front-end technologieën, waardoor het een populaire keuze is onder ontwikkelaars die snelheid en flexibiliteit belangrijk vinden in hun projecten.

De beste functies van Strapi

Pas het beheerderspaneel en de API aan en breid uw contentbeheer uit met aangepaste plugins

Gebruik de API vanuit elke client (React, Vue, Angular), mobiele apps of zelfs IoT-apparaten met REST of GraphQL

Verbind databases, frontend frameworks of statische sitegeneratoren naar keuze zonder vendor lock-in

Strapbeperkingen

Ontwikkelingsexpertise nodig voor installatie en configuratie

Beperkte ingebouwde e-commerce mogelijkheden, waardoor gebruikers afhankelijk zijn van plugins van derden of aangepaste ontwikkeling om dergelijke functies toe te voegen

Strapi prijzen

Ontwikkelaars abonnement: $29/maand per project

$29/maand per project Pro-abonnement: $99/maand per project

$99/maand per project Team abonnement: $499/maand per project

Strapi beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (180+ beoordelingen)

4.6/5 (180+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (60+ beoordelingen)

Best Practices voor het implementeren van een CMS

De implementatie van een CMS heeft de reputatie een heel gedoe te zijn, vooral voor content marketing managers. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Met deze best practices kun je zorgen voor een soepele integratie en het potentieel van elk CMS maximaliseren:

Bepaal duidelijke doelen: Schets nog voor de implementatiefase begint je algemene contentstrategie. Geef meetbare doelen op, zoals een mijlpaal in het aantal kijkers of de aanwezigheid op het platform. Dit zal u helpen om een CMS te kiezen en op maat te maken om uw bredere doelstellingen te ondersteunen

Schets nog voor de implementatiefase begint je algemene contentstrategie. Geef meetbare doelen op, zoals een mijlpaal in het aantal kijkers of de aanwezigheid op het platform. Dit zal u helpen om een CMS te kiezen en op maat te maken om uw bredere doelstellingen te ondersteunen Organiseer content rollen: Definieer duidelijk uw interne rollen, zoals makers, editors en uitgevers van content. Plan vooraf eenworkstroom voor het aanmaken van content die aansluit bij de structuur van uw team en implementeer deze via het CMS

Definieer duidelijk uw interne rollen, zoals makers, editors en uitgevers van content. Plan vooraf eenworkstroom voor het aanmaken van content die aansluit bij de structuur van uw team en implementeer deze via het CMS Zorg voor training: Sommige CMS-platforms hebben een steile leercurve. Zorg ervoor dat je team precies weet hoe ze ze moeten gebruiken om het meeste uit je investering te halen

Sommige CMS-platforms hebben een steile leercurve. Zorg ervoor dat je team precies weet hoe ze ze moeten gebruiken om het meeste uit je investering te halen Voer een behoeftenonderzoek uit: Beoordeel uw huidige en toekomstige behoeften, zoals schaalbaarheid en integratie met andere systemen. Dit voorkomt dat u dingen te ingewikkeld maakt en zorgt ervoor dat u met beide benen op de grond blijft staan

Neem uw contentbeheer naar een hoger niveau met ClickUp

Een CMS is niet langer een optie om uw content op de best mogelijke manier bij uw target doelgroepen te krijgen. Het implementeren van een CMS stroomlijnt uw contentstrategie effectief, maar alleen als u het juiste CMS selecteert.

Dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken.

Met zijn intuïtieve Taakbeheer, automatisering en soepele integraties is het gebouwd om uw contentbehoeften met gemak te behandelen. Gebruik ClickUp Docs, Taken, Kalender weergave en Sjablonen en til uw content generatie naar een hoger niveau.

Dus waar wacht u nog op? Inschrijven voor ClickUp om uw content workflow te vereenvoudigen!