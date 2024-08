10 Beste SaaS Knowledge Base Software in 2024

Stel je voor dat je aan een e-mailcampagne werkt en de tool geeft een fout. Je bent van plan om contact op te nemen met ondersteuning via chatten of e-mail, maar dat kan wel even duren. In plaats van te wachten, zoekt u online naar helpgidsen en video's, zoals een kennisbank voor de tool.

Draai nu het script om. Als een SaaS-hulpmiddel provider, probeer je ondersteuningsteams verschillende opties te geven om hen te helpen hun werk nog beter te doen. Dit omvat ook een zelfbedienings opslagplaats van productdocumentatie waar klanten antwoorden kunnen vinden wanneer en hoe ze maar willen. En het werkt.

Self-serve tools zoals walkthrough video's, onboarding documenten, leercentra en use cases verhogen de klanttevredenheid, verminderen churn en maken ondersteuningsteams vrij voor andere Taken. De voordelen strekken zich uit tot interne teams die een gecentraliseerde kennisbank nodig hebben om goed te kunnen functioneren.

Wij bij ClickUp begrijpen de uitdaging van het creëren en organiseren van een kennis hub, dus mijn team en ik onderzochten de beste SaaS kennisbank software en maakten een shortlist van tien die aan alle eisen voldoen.

Maar laten we eerst begrijpen waar u op moet letten bij SaaS-kennisbanksoftware.

Wat moet je zoeken in SaaS Knowledge Base Software?

Uw SaaS-kennisbanksoftware moet enkele van deze functies hebben, zo niet alle:

Self-service toegankelijkheid: Zorg ervoor dat de kennisbank 24/7 beschikbaar is zonder dat er support tickets nodig zijn, zodat gebruikers zelfstandig antwoorden kunnen vinden

Robuuste zoekfunctionaliteit: Zoek naar krachtige zoekfuncties waarmee binnen documenten kan worden gezocht, zodat gebruikers snel relevante informatie kunnen vinden

Versiebeheer: Zorg ervoor dat het platform wijzigingen kan bijhouden en verschillende versies van artikelen kan onderhouden om informatie up-to-date te houden

Editorial workstroom: Zoek naar functies die samenwerking tussen teamleden ondersteunen, zoals commentaar, toestemming voor rollen en goedkeuringsprocessen voor content

Analyse en rapportage: De kennisbeheersoftware moet inzicht bieden in de betrokkenheid van gebruikers, populaire artikelen en zoekopdrachten om de kennisbank in de loop van de tijd te helpen verbeteren

Variatie in content: De software moet verschillende typen content ondersteunen, waaronder FAQ's, handleidingen, handleidingen voor het oplossen van problemen en video demo's

Aanpasbare sjablonen: Controleer of de software vooraf ontworpen sjablonen biedt die kunnen worden aangepast aan uw branding en contentbehoeften

Integratiemogelijkheden: Zorg voor compatibiliteit met andere tools en platforms die u gebruikt, zoals systemen voor klantenservice, CRM-software en communicatietools

Beveiligingsfuncties: Zoek naar robuuste veiligheidsmaatregelen om gevoelige informatie te beschermen en naleving van de regelgeving voor gegevensbescherming te garanderen

Gebruiksvriendelijke navigatie: De software moet een duidelijke en intuïtieve structuur hebben met goed gedefinieerde categorieën en subcategorieën voor eenvoudig bladeren

Mobiele responsiviteit: De kennisbank moet toegankelijk en functioneel zijn op mobiele apparaten om tegemoet te komen aan gebruikers onderweg

Zodra een document als wiki is gemarkeerd, wordt het beter zichtbaar in uw content dashboards en kan uw team samenwerken om de content te bewerken en te beoordelen. Als u met meerdere clients en leveranciers werkt, kunt u alles binnen één platform onderhouden door gegevens naar ClickUp te importeren.

Als dat Klaar is, kunt u vragen ClickUp Brein om nieuwe Taken voor te stellen om mee te beginnen.

Selecteer content en gebruik ClickUp Brain om suggesties op basis van AI te krijgen

Zo kan ClickUp Brain u helpen:

Gebruik ClickUp Brain's AI Writer om snel eerste concepten van kennisbankartikelen te genereren op basis van aanwijzingen en hoofdlijnen

om snel eerste concepten van kennisbankartikelen te genereren op basis van aanwijzingen en hoofdlijnen Haal informatie op uitClickUp-taakdocumenten, relevante artikelen en expertise van het team om te zorgen voor nauwkeurige en actuele content

Profiteer van ondersteuning op maat viaClickUp Brain's AI Knowledge Manager, die suggesties en verbeteringen biedt voor het aanmaken van content

Automatiseer projectmanagementtaken met betrekking tot de kennisbank, zoals het verzenden van updates, het toewijzen van taken en het bijhouden van de voortgang met ClickUp Brain's AI Project Manager

Analyseren van interacties en feedback van gebruikers om gebieden voor nieuwe artikelen te identificeren, populaire content te markeren en complexe onderwerpen voor gebruikers te markeren

U kunt ook tijd besparen door ClickUp's sjabloon voor de kennisbank . Het is een eenvoudig, gebruiksklaar document dat de klantervaring van een helpcentrum goed nabootst.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Knowledge-Base-Template.png Maak een digitale bibliotheek met ClickUp Knowledge Base Template https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6449400&department=operations Dit sjabloon downloaden /cta/

Dit zijn enkele van de belangrijkste functies die deze sjabloon biedt:

Kennisartikelen: In dit gedeelte kunt u uw kennisbankartikelen maken en organiseren

In dit gedeelte kunt u uw kennisbankartikelen maken en organiseren Categorieën: Het sjabloon bevat secties zoals 'Onboarding', 'How-To Gidsen', 'Use Cases', 'Sjablonen' en 'Community', waarmee u uw content effectief kunt organiseren

Het sjabloon bevat secties zoals 'Onboarding', 'How-To Gidsen', 'Use Cases', 'Sjablonen' en 'Community', waarmee u uw content effectief kunt organiseren Subcategorieën: Binnen elke categorie kunt u subcategorieën maken zoals 'Voor beginners', 'Voor beheerders' en 'Projectmanagement' om uw content verder te organiseren

Binnen elke categorie kunt u subcategorieën maken zoals 'Voor beginners', 'Voor beheerders' en 'Projectmanagement' om uw content verder te organiseren FAQs sectie: Een speciale sectie voor veelgestelde vragen, met snelle antwoorden op veelgestelde vragen

Een speciale sectie voor veelgestelde vragen, met snelle antwoorden op veelgestelde vragen Contact formulier: Een formulier voor gebruikers om hun vragen of verzoeken in te dienen als ze de informatie die ze nodig hebben niet kunnen vinden

ClickUp beste functies

Mappen en submappen: Kennisbankartikelen organiseren in mappen in een hiërarchische structuur voor eenvoudige navigatie

Kennisbankartikelen organiseren in mappen in een hiërarchische structuur voor eenvoudige navigatie Tags : Pas toeClickUp-taak Tags aan artikelen om snel te filteren en te zoeken

: Pas toeClickUp-taak Tags aan artikelen om snel te filteren en te zoeken Zoek : Vind efficiënt informatie in uw kennisbank met behulp van krachtige zoekmogelijkheden metClickUp Universeel Zoeken *Versie geschiedenis:Documentgeschiedenis bijhouden om gemaakte wijzigingen te zien en terug te keren naar vorige versies indien nodig

: Vind efficiënt informatie in uw kennisbank met behulp van krachtige zoekmogelijkheden metClickUp Universeel Zoeken *Versie geschiedenis:Documentgeschiedenis bijhouden om gemaakte wijzigingen te zien en terug te keren naar vorige versies indien nodig Integraties: Verbinding maken met andere tools zoals Google Drive, Dropbox of Slack om informatie te centraliseren metClickUp integraties *Whiteboards: Visualiseer complexe informatie, brainstorm ideeën en werk samen aan de content van de kennisbank inClickUp Whiteboards ClickUp beperkingen

Nieuwe gebruikers kunnen een leercurve ervaren door de uitgebreide functies van ClickUp

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.500+ beoordelingen)

4.7/5 (9.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Document360-Beste voor vereenvoudigde kennisbanken

via Document360 Document360 is kennisgebaseerde software met een stabiele, gebruikersvriendelijke gebruikersinterface. Omdat de primaire focus ligt op kennisbank- en documentbeheer, is het gemakkelijk om privé en openbare bibliotheken aan te maken

Je kunt content organiseren tot zes niveaus van subcategorieën, dus als je te maken hebt met grote datasets, zul je Document360 zeker waarderen.

Document360 beste functies

Content bewerken en insluiten met WYSIWYG editor, met oog voor de gebruikerservaring

Gebruik rollbacks om per ongeluk overschrijven te voorkomen en up-to-date versies te behouden

Content opslaan in het station en snel invoegen in uw documenten

Beperkinterne kennisbanken tot specifieke IP bereiken om veiligheidsincidenten te voorkomen

Document360 beperkingen

Samenwerking met derden op het platform is voor verbetering vatbaar

Belangrijke functies gaan schuil achter add-on's die de totale kosten verhogen

Document360 prijzen

Free Forever

Standaard: $199/maand per 3 gebruikers

$199/maand per 3 gebruikers Professioneel: $299/maand per 5 gebruikers (jaarlijks gefactureerd)

$299/maand per 5 gebruikers (jaarlijks gefactureerd) Business: $ 399/maand per 5 gebruikers (jaarlijks gefactureerd)

$ 399/maand per 5 gebruikers (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: $599/maand per 10 gebruikers (jaarlijks gefactureerd)

Document360 beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

4.7/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (200+ beoordelingen)

3. Helpjuice-Beste voor AI zoeken naar content

via Helpjuice Helpjuice is een andere gebruiksvriendelijke kennisbanksoftware die qua functies concurreert met Document360. Met zijn krachtige maar eenvoudige tekst editor kun je je content formatteren, bewerken en bijwerken. Maar het beste deel van Helpjuice is de zoekfunctie

Met de zoekfunctie van Helpjuice kun je alle documenten doorzoeken om relevante details te vinden. Het is net als zoeken in Google, maar dan binnen uw documentbeheersysteem. Het kan zelfs gegevens ophalen uit PDF's en afbeeldingen.

Helpjuice beste functies

Gebruik een drag-and-drop interface voor het intuïtief aanmaken van content

Meet de impact van uw kennisbank op ondersteuningstickets

Werk met meerdere versies van hetzelfde artikel en schakel tussen deze versies via het zijpaneel

Processen voor succes bij klanten verbeteren door integratie met CRM- en communicatietools zoals Slack en Salesforce voor omnichannel ondersteuning

Helpjuice beperkingen

De editor kan problemen hebben met de reactiesnelheid tijdens het werken aan zware documenten en bewerkingen in lagen

De functie importeren moet worden verbeterd

Helpjuice prijzen

Starter: $120/maand voor maximaal 4 gebruikers

$120/maand voor maximaal 4 gebruikers Run-up: $200/maand voor maximaal 16 gebruikers

$200/maand voor maximaal 16 gebruikers Premium Limited: $289/maand voor maximaal 60 gebruikers

$289/maand voor maximaal 60 gebruikers Onbeperkt: $659/maand voor onbeperkte gebruikers

Helpjuice beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (50+ beoordelingen)

4.6/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (90+ beoordelingen)

4. Hiver-Best voor Gmail-integratie

via Hiver Hiver is een Gmail-gebaseerde helpdeskoplossing die is ontworpen om e-mailbeheer te stroomlijnen en de samenwerking tussen teams te verbeteren zonder de complexiteit van traditionele ticketsystemen.

Met Hiver kunt u e-mails omzetten in bruikbare Taken, eigendom toewijzen en zorgen voor snelle oplossingen. Deze functie voorkomt gemiste query's van klanten en verbetert de responstijden. Hiver integreert met verschillende populaire tools zoals Slack, WhatsApp, Salesforce, Asana en meer, zodat je meerdere kanalen voor klantenservice kunt beheren vanuit je inbox van Gmail.

Hiver beste functies

Meet en volg de prestaties van je team, zoals reactietijden en klanttevredenheid

Beheer editors, viewers en activiteiten allemaal in hetzelfde dashboard

E-mails in realtime bijhouden om te weten wanneer ze worden geopend en gelezen

Hiver limieten

De knowledge hub is een aanvulling op de kernfuncties en staat mogelijk niet op zichzelf

Prijzen van Hiver

Lite: $24/gebruiker per maand

$24/gebruiker per maand Pro: $59/gebruiker per maand

$59/gebruiker per maand Elite: Aangepaste prijzen

Hiver beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

4.6/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

5. Notion-Best voor wiki-beheer

via Notion Notion is een veelzijdige productiviteitstool die functies voor het aantekeningen maken, het beheren van taken, wiki's en databases in één platform combineert. Het is in hoge mate aanpasbaar en aanpasbaar aan verschillende gebruikssituaties.

Notion stelt teams in staat om samen te werken in gedeelde werkruimtes, zodat er efficiënt kan worden samengewerkt aan projecten en taken. Het biedt een hiërarchische structuur met mappen en subpagina's om content te organiseren en informatie gemakkelijk toegankelijk te maken.

Met Notion AI kan je klantenservice team snel antwoorden vinden uit je self-serve database, waardoor de ondersteuning sneller verloopt en de klantervaring verbetert.

Notion beste functies

Combineer verschillende soorten content (tekst, afbeeldingen, code, embeds, etc.) binnen een pagina voor een rijke opmaak

Sleep onderling verbonden pagina's onder een koptekst om binnen enkele seconden een kennisbank op te bouwen

Gebruik kant-en-klare Notion sjablonen die passen bij uw use cases

Snel toegang tot antwoorden op veelgestelde query's van klanten met Notion AI

Notion limieten

Notion kan overweldigend zijn voor beginners

Het verwerken van zware databases duurt even

Notion prijzen

Free Forever

Plus: $12/zetel per maand

$12/zetel per maand Business: $18 zetel per maand

$18 zetel per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Notion beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (5.000+ beoordelingen)

4.7/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

6. Papyrs-Beste voor interne kennisbank

via Papyrs In tegenstelling tot Notion, dat een breed bereik aan functies biedt, is Papyrs alleen gericht op het verbeteren van uw bedrijfsintranet. Dit omvat een privé kennisbank, wiki en discussies.

Papyrs is een modern hulpmiddel voor kennisbeheer met een eenvoudige gebruikersinterface en flexibele functies voor intranet. Het biedt bewerking via slepen en neerzetten, wat het in combinatie met de Markdown-modus gemakkelijk maakt om content te bewerken en te herzien.

Papyrs beste functies

Verrijk uw documenten met een breed bereik aan flexibele widgets

Houd interne discussies bij en koppel ze aan content updates voor eenvoudige samenwerkingen

Integreer met belangrijke tools om gegevensbeheer in uw werkruimte uit te breiden

Papyrs beperkingen

De UI kan af en toe haperen tijdens het werken met teams op afstand

Onderscheidt zich qua prijs niet van grotere kennisdatabasetools

Papyrs prijzen

Team Wiki: $99/maand voor 20 gebruikers

$99/maand voor 20 gebruikers Bedrijfs Wiki: $386/maand voor 60 gebruikers

$386/maand voor 60 gebruikers Bedrijfsintranet: $999/maand voor onbeperkte gebruikers

$999/maand voor onbeperkte gebruikers Enterprise: Aangepaste prijzen

Papyrs beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

7. Freshdesk-Beste voor tickets ondersteunen

via Freshdesk De belangrijkste functies van Freshdesk zijn klantenservice en ticketing, en het maakt gebruik van een kennisbank om informatie gemakkelijker te vinden te maken.

De kennisartikelen van Freshdesk staan in mappen en u moet deze mappen aan bepaalde categorieën toewijzen om ze te organiseren. Het goede van Freshdesk is dat u de zichtbaarheid van de mappen kunt aanpassen op basis van het toegangspunt (webwidgets, iOS, Android, enz.). U kunt metabeschrijvingen bewerken voor externe mappen, wat helpt bij zoekmachineoptimalisatie.

Freshdesk beste functies

Meertalige kennisbanken toevoegen voor een wereldwijd gebruikersbestand

Oplossingsartikelen in bulk exporteren en bijwerken met Freshdesk API

Communiceer met klanten via verschillende kanalen, zoals e-mail, telefoon, live chat, sociale media en meer, vanaf één platform

Veelvoorkomende query's oplossen en terugkerende taken automatiseren met AI-mogelijkheden

Freshdesk limieten

Gebruikers hebben opgemerkt dat de analytics van Freshdesk onvoldoende verfijnd is, waardoor gebruikers de feedback op oplossingen niet kunnen bijhouden

De neiging om te vertragen bij meerdere tickets en zware bewerkingen van documenten

Freshdesk prijzen

Free Forever

Groei: $18/gebruiker per maand

$18/gebruiker per maand Pro: $59/gebruiker per maand

$59/gebruiker per maand Enterprise: $95/gebruiker per maand

Freshdesk beoordelingen en reviews

G2 : 4.4/5 (3.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (3.000+ beoordelingen) Capterra: 4,5/5 (3.000+ beoordelingen)

8. Zendesk-Beste voor intuïtieve aanbevelingen

via Zendesk Zendesk Guide helpt bij het maken van slimme kennisbanken voor zowel klanten als medewerkers van de klantenservice.

De meest nuttige functie zijn de AI-aanbevelingen in support tickets. Na het analyseren van de zorgen van de client, stelt de tool relevante kennisbankartikelen of documenten uit de bestaande opslagplaats voor.

Zendesk beste functies

Automatiseer routinetaken zoals ticketrouting, e-mail notificaties en antwoordsuggesties om de efficiëntie te verhogen

Real-time ondersteuning bieden via live chatten en berichtenkanalen

Verbinding maken met andere tools zoals CRM, marketing automatisering en betalingsgateways

Content lokaliseren in meer dan 40 talen

Zendesk beperkingen

Het ticketingsysteem hapert af en toe

Zendesk prijzen

Suite Team: $55/agent per maand

$55/agent per maand Suite Growth: $89/agent per maand

$89/agent per maand Suite Professional: $115/agent per maand

$115/agent per maand Suite Enterprise Plus: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Geavanceerde AI: Beschikbaar als add-on voor US $50 per agent per maand

Zendesk beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (5.500+ beoordelingen)

4.3/5 (5.500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (3.500+ beoordelingen)

9. KnowledgeOwl-Beste voor het maken van targeted kennisbanken

via KennisOwl Tijdens het testen van KnowledgeOwl, was ik vooral gecharmeerd van de Reader Group functie. Hiermee kunt u bepaalde categorieën van uw kennisbank toegankelijk maken voor alleen specifieke doelgroepen.

KnowledgeOwl heeft ook een eenvoudig te navigeren interface die het creëren en beheren van content in de kennisbank vereenvoudigt. Nieuwe gebruikers kunnen zich snel aanpassen zonder uitgebreide training.

KnowledgeOwl beste functies

Vereenvoudigt het zoeken met de Google zoekfunctie die geen configuratie vereist

Pas het uiterlijk van artikelen aan met thema's, lay-outs en kleurenschema's die bij uw merk passen

Instelling van automatisering 'Herziening nodig' om herinneringen te krijgen om oude artikelen na een bepaalde tijd te herzien

KnowledgeOwl beperkingen

De instelling van lezersgroepen is complex en tijdrovend

KnowledgeOwl prijzen

Standaard: $100/maand per gebruiker

$100/maand per gebruiker Business Extra's: $275/maand

$275/maand Extra's voor Enterprise: $1150/maand

KnowledgeOwl beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (200+ beoordelingen)

10. Obsidian-Beste voor het visualiseren van relaties tussen aantekeningen/concepten

via Obsidiaan Obsidians kan ongestructureerde gedachten omzetten in een gestructureerde kennisbank. Het maakt gebruik van platte tekst bestanden in Markdown format, wat eenvoudige opmaak mogelijk maakt en ervoor zorgt dat aantekeningen overdraagbaar en toegankelijk zijn op verschillende platforms.

Een van de opvallende functies van Obsidian is de mogelijkheid om aantekeningen aan elkaar te koppelen, waardoor een web van onderling verbonden informatie ontstaat. Hierdoor kunnen gebruikers navigeren tussen gerelateerde aantekeningen, waardoor ze de aantekeningen beter begrijpen en ze gemakkelijk kunnen onthouden.

Obsidian beste functies

De versiegeschiedenis van documenten tot een jaar bijhouden

Onderzoek consolideren, brainstormen, diagrammen tekenen, ideeën bedenken en meer op Canvas, een virtuele lege ruimte

Op granulair niveau bepalen welke bestanden met welke apparaten gesynchroniseerd moeten worden

Samenwerken met teamleden om online wiki's te maken

Obsidian limieten

Steile leercurve

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor lay-outs

Obsidian prijzen

Persoonlijk gebruik: Gratis

Gratis Commercieel gebruik: $50/gebruiker per jaar

Obsidian beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Creëer en deel met het juiste SaaS-platform voor kennisbanken

Van startende ondernemingen tot Fortune 500, iedereen heeft behoefte aan georganiseerde, snelle en nauwkeurige informatie over processen, probleemoplossing en ondersteuning. Een online kennisbank brengt niet alleen bestelling in de informatiechaos, maar fungeert ook als referentiepunt voor het bedrijf.

Na het testen en beoordelen van verschillende SaaS kennisbanksoftware, kan ik zeggen dat je een tool moet kiezen die veilig en gebruiksvriendelijk is en zowel externe als interne kennisbanken ondersteunt. ClickUp onderscheidt zich door alle functies die je nodig hebt om informatie te creëren en te verspreiden onder belanghebbenden. Daarnaast biedt het AI-gestuurd Taakbeheer om je te helpen de algehele efficiëntie van je SaaS-bedrijf te verbeteren. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp !