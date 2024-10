Wanneer het Free abonnement van Zoom’ niet meer voldoet: is het tijd voor een upgrade?

Ken je dat moment, halverwege een vergadering in Zoom over kwartaalcijfers, waarop dat gevreesde bericht 'Je hebt nog 10 minuten' verschijnt?

Je begint verwoed te rekenen - kun je de resterende agenda in een paar gehaaste zinnen proppen, of is het tijd om een upgrade te overwegen? Als dit maar al te bekend klinkt, ben je niet de enige.

Veel professionals raken in de war van de abonnementen die Zoom aanbiedt. Is een betaald Zoom abonnement zinvol voor jou? Zo ja, welke?

Laten we eens duiken in deze Zoom prijsgids om Zoom gratis te vergelijken met betaalde abonnementen en het antwoord te vinden. 💻

**Wat is Zoom?

Zoom is een platform voor videoconferenties waarmee gebruikers virtueel verbinding kunnen maken, live kunnen chatten en meer. Het is beschikbaar op platforms zoals Windows, Mac, Linux, web, iOS en Android.

Of je nu bijpraten met je team of een webinar organiseert, Zoom helpt je om overal ter wereld verbinding te maken met mensen. Hier zijn enkele sleutel functies van Zoom:

Videovergaderen: Zoom geeft je high-definition video en audio, zodat je verbinding kunt maken met maximaal 1000 deelnemers en 49 video's tegelijk op je scherm kunt weergeven

Zoom geeft je high-definition video en audio, zodat je verbinding kunt maken met maximaal 1000 deelnemers en 49 video's tegelijk op je scherm kunt weergeven Scherm delen: U kunt eenvoudig uw hele desktop delen of alleen specifieke toepassingen, zodat iedereen op dezelfde pagina zit, of u nu een presentatie geeft of in realtime samenwerkt

U kunt eenvoudig uw hele desktop delen of alleen specifieke toepassingen, zodat iedereen op dezelfde pagina zit, of u nu een presentatie geeft of in realtime samenwerkt Opnames en transcripties: Wil je een vergadering opnieuw bekijken? Met Zoom kunt u een vergadering opnemen en lokaal of in de cloud opslaan, voltooid met automatische transcripties

Wil je een vergadering opnieuw bekijken? Met Zoom kunt u een vergadering opnemen en lokaal of in de cloud opslaan, voltooid met automatische transcripties Virtuele achtergronden: Met de virtuele achtergronden van Zoom kunt u uw echte achtergrond vervangen door een afbeelding of video, zodat alles professioneel en privé blijft

Het gebruiksgemak van Zoom, de solide videokwaliteit en handige functies zoals delen van schermen en breakoutrooms maken Zoom favoriet bij verschillende groepen gebruikers soorten vergaderingen . Laten we nu eens kijken naar alle abonnementen van Zoom. 👇

Leuk weetje: Dinsdag is de drukste dag op Zoom met het meeste aantal vergaderingen, gebruik van vergaderzalen en hybride gebeurtenissen. Niet verrassend is vrijdag de langzaamste werkdag voor vergaderingen, telefoongesprekken en chatten op Zoom.

De functies van het gratis abonnement Zoom

Het Zoom Free abonnement, of Zoom Workplace Basic, is een goede optie voor kleinere, minder frequente vergaderingen.

Functie #1: 40-minuten video conferentie

Je kunt onbeperkt één-op-één vergaderingen houden met Zoom en genieten van ononderbroken groepsvergaderingen van elk maximaal 40 minuten. Deze flexibiliteit maakt productieve discussies mogelijk zonder je zorgen te maken over tijdsbeperkingen.

Bovendien krijg je toegang tot HD video- en audioconferenties, wat de algehele kwaliteit van je vergaderingen verbetert en zorgt voor duidelijke communicatie met de deelnemers.

Functie #2: Tot 100 deelnemers aan vergaderingen

Met Zoom Workplace Basic kun je vergaderingen organiseren met maximaal 100 deelnemers, waardoor het geschikt is voor een breed bereik aan scenario's.

Voor veel kleine teams biedt deze capaciteit voldoende ruimte voor samenwerking, of je nu brainstormt, team check-ins houdt of client besprekingen organiseert. Het is ook geschikt voor persoonlijk gebruik, zoals virtuele bijeenkomsten met vrienden of familie, waar je gemakkelijk verbinding kunt maken zonder kostenbarrières.

Zelfs in het gratis Basis abonnement biedt Zoom functies voor het delen van schermen en virtuele achtergronden, die sleutel zijn voor samenwerking en het behouden van een professionele uitstraling als onderdeel van etiquette voor virtuele vergaderingen .

De functie Whiteboard van Zoom versterkt ook de samenwerking en maakt het gemakkelijk om in realtime te brainstormen. Je kunt ideeën schetsen, documenten annoteren of strategieën in kaart brengen, terwijl je het team betrokken en gefocust houdt.

Functie #4: Veiligheid

Zoom Basic bevat robuuste functies voor veiligheid, zoals wachtkamers, waarmee hosts de invoer van deelnemers kunnen controleren, en wachtwoorden voor vergaderingen die ervoor zorgen dat alleen bevoegde gebruikers kunnen deelnemen. Hosts kunnen vergaderingen vergrendelen en deelnemerscontrole gebruiken om gedrag te beheren, zoals het dempen of verwijderen van storende deelnemers.

End-to-end encryptie beschermt gevoelige content van vergaderingen terwijl rapportage mechanismen hosts in staat stellen om eventuele problemen direct aan te pakken.

Functie #5: chatten tijdens vergaderingen

Met chatten tijdens vergaderingen kunnen deelnemers tekstberichten sturen naar iedereen of specifieke personen. Dit is vooral handig voor het delen van snelle gedachten, het stellen van vragen of het verstrekken van hulpbronnen zonder de spreker te onderbreken. Het heeft ook een functie om bestanden te delen. Het stimuleert betrokkenheid, omdat deelnemers vrijer kunnen communiceren tijdens discussies.

Zoom staat reacties en emoji's toe in de chatten om een beetje plezier en betrokkenheid toe te voegen. Deelnemers kunnen hun instemming, opwinding of andere emoties uiten zonder de vergadering verbaal te onderbreken.

🔍 Wist je dat? Als je de voorkeur geeft aan een flexibele communicatieoplossing zonder toewijzing aan volledige video-conferencing, kun je Zoom Phone kiezen voor spraakoproepen terwijl je toch profiteert van de infrastructuur van Zoom.

Betaalde Zoom functies

U kunt overwegen betaalde abonnementen voor Zoom te upgraden als u meer dan 100 mensen wilt ontvangen en automatische sluitingen van 40-minuten vergaderingen wilt vermijden.

Laten we eens kijken wat de betaalde abonnementen bieden. 👇

Functie #1: Verlengde duur van vergaderingen

Weet je nog dat Zoom je belangrijke clientgesprek afkapte na 40 minuten? Dat is een klassiek probleem met gratis Zoom. Met een betaald abonnement zijn die abrupte eindes verleden tijd.

Met betaalde pakketten, zoals Zoom Pro en Business, kunnen vergaderingen tot 30 uur duren - perfect voor lange strategiesessies of workshops die de hele dag duren.

Functie #2: Meer deelnemers

Afhankelijk van het abonnement bieden betaalde abonnementen plaats aan aanzienlijk meer deelnemers dan het Basis abonnement.

Het Pro-abonnement staat bijvoorbeeld maximaal 100 deelnemers toe, terwijl de hogere abonnementen (zoals Zoom Workplace Business en Zoom Workplace Enterprise) 300 tot 1.000 deelnemers kunnen ondersteunen. Deze schaalbaarheid is essentieel voor grotere organisaties of gebeurtenissen.

Functie #3: Opnames en opslagruimte voor vergaderingen

Met cloud recording, beschikbaar in de betaalde abonnementen, kunt u uw vergaderingen rechtstreeks in de cloud van Zoom opslaan. Met 5 GB opslagruimte per licentie op Zoom Pro en Business en 10 GB voor Business+ kunt u uw sessies gemakkelijk delen en opnieuw bekijken. Je kunt ook opnemen zonder watermerken om te uploaden naar YouTube.

🔍 Wist je dat? Het Enterprise-abonnement van Zoom biedt onbeperkte opslagruimte in de cloud, zodat je al je opnames en bestanden voor vergaderingen kunt opslaan zonder dat je bang hoeft te zijn dat je ruimte opraakt.

Functie #4: Aangepaste branding

Betaalde abonnementen bieden organisaties de mogelijkheid om hun Zoom app ervaring aan te passen met branding opties. Dit omvat het toevoegen van logo's aan uitnodigingen voor vergaderingen, het aanpassen van wachtkamerschermen en het gebruik van gepersonaliseerde URL's voor vergaderingen, wat helpt om merkconsistentie te behouden.

Deze functies verbeteren de professionele uitstraling van vergaderingen en creëren een samenhangende organisatorische identiteit. Daarnaast kunnen merkmaterialen een blijvende indruk achterlaten bij clients en partners, wat bijdraagt aan een sterkere relatie.

Functie #5: Beheer breakoutruimten

Terwijl gebruikers van Basic gebruik kunnen maken van breakout rooms, bieden betaalde abonnementen geavanceerde beheerfuncties, zoals het vooraf toewijzen van deelnemers aan breakout rooms voordat de vergadering begint. Hierdoor blijven vergaderingen en trainingen overzichtelijk, zelfs als er grote groepen bij betrokken zijn.

Facilitators kunnen de toewijzing van breakoutruimten aanpassen op basis van specifieke criteria, zodat ze gerichte discussies kunnen creëren die inspelen op verschillende interesses of doelstellingen.

Betaalde abonnementen voor Zoom

Pro Plan: $14,99/maand/gebruiker

$14,99/maand/gebruiker Business-abonnement: $21,99/maand/gebruiker

$21,99/maand/gebruiker Business Plus-abonnement: Aangepaste prijzen

🔍 Wist u dat? Zoom Rooms transformeren fysieke ruimtes voor vergaderingen in professionele omgevingen voor videoconferenties. Deze speciale installaties vereisen een betaald abonnement (los van de bovenstaande Zoom-prijzen) en maken gebruik van hardware van partners zoals Logitech, Poly en Crestron.

Door te investeren in licenties voor Zoom Rooms kunnen organisaties naadloze videoconferencing-ervaringen creëren, waardoor het voor teams gemakkelijker wordt om verbinding te maken en samen te werken.

Vrije Zoom vs. Betaalde Zoom: een vergelijking naast elkaar

Overstappen van een gratis Zoom account naar een betaalde versie biedt toegang tot functies die uw vergadering aanzienlijk kunnen verbeteren.

Laten we deze verschillen tussen de gratis en betaalde abonnementen van Zoom eens nader bekijken.

Functie Gratis abonnement Betaalde abonnementen Zoom Voor wie is het? Ideaal voor kleine teams en incidentele gebruikers. Geschikt voor grotere organisaties en frequente gebruikers Meeting duration Limiet van 40 minuten voor groepsvergaderingen Verlengde vergaderingen tot 30 uur Participants Schaalbare opties, met abonnementen die 100 tot 1.000 deelnemers ondersteunen Geavanceerde tools zoals het beheer van breakout rooms Lokale opnames beschikbaar, geen cloud opslagruimte Opnames in de cloud met opties voor opslagruimte (5GB tot 10GB) Basisfuncties voor veiligheid zoals wachtruimtes en wachtwoorden Verbeterde veiligheid met geavanceerde besturingselementen Aangepaste brandingopties, inclusief logo's en gepersonaliseerde URL's Basisfuncties voor chatten met reacties en emoji's Verbeterde chatopties met robuustere functies

Functie 1: Duur van vergaderingen

De duur van vergaderingen is de meest voor de hand liggende onderscheidende factor. Het limiet van 40 minuten voor groepsvergaderingen in het gratis abonnement is misschien voldoende voor informele bijpraten of korte teamvergaderingen, maar het wordt al snel een belemmering voor meer substantiële discussies.

Betaalde abonnementen, die tot 30 uur ononderbroken vergadertijd bieden, zijn een krachtige oplossing voor wie naadloze virtuele gebeurtenissen wil garanderen.

🏆 Winnaar: Zoom Betaald

Functie #2: Deelnemerscapaciteit

Het gratis abonnement, met een maximum van 100 deelnemers is perfect geschikt voor kleine teams of informele bijeenkomsten. Zodra je je echter waagt aan grotere webinars, vergaderingen of gebeurtenissen in de gemeenschap, voelt deze limiet al snel beperkend aan.

Als je je activiteiten uitbreidt of grotere gebeurtenissen organiseert, zijn de betaalde abonnementen de moeite waard. Voor iedereen die een groeiend publiek beheert of grotere interacties faciliteert, gaat het niet alleen om meer zetels; het gaat erom dat iedereen kan deelnemen en zich betrokken voelt.

Winnaar: Zoom Free

Functie #3: Opnemen in de cloud

Het gratis abonnement beperkt u tot lokale opnames, wat betekent dat alle vergaderingen die u opneemt direct op uw apparaat worden opgeslagen in plaats van in de cloud. Dit kan omslachtig zijn bij het openen of opslaan van vergaderingen bestanden delen op afstand.

Betaalde abonnementen introduceren cloud recording, waarbij Zoom Pro begint met 5GB aan cloud opslagruimte. Deze functie is van onschatbare waarde voor professionals die vertrouwen op async video communicatie waardoor ze opnames naar teams kunnen distribueren, sessies kunnen archiveren voor compliance of altijd en overal toegang kunnen krijgen tot de content van vergaderingen.

🏆 Winnaar: Zoom betaald

Functie #4: Klantenservice

Technische problemen tijdens een vergadering kunnen frustrerend zijn, vooral als u een gratis abonnement hebt met beperkte ondersteuningsopties.

De betaalde abonnementen bieden betere technische ondersteuning, waaronder 24/7 telefonische ondersteuning en ondersteuning via live chatten met snellere antwoorden. Krijg direct hulp wanneer je tegen problemen aanloopt zodat je vergaderingen niet ontsporen.

🏆 Winnaar: Zoom Betaald

💡 Pro Tip: Gebruik software voor notulen van vergaderingen om het documenteren van vergaderingen te vereenvoudigen en alle belangrijke discussies, beslissingen en items vast te leggen. Deze software helpt bij het organiseren van aantekeningen in een duidelijk format, zodat je ze later gemakkelijk kunt raadplegen en delen met teamleden.

Vrije Zoom vs. Betaalde Zoom op Reddit

Gebruikers van Reddit hebben veel te zeggen over de gratis en betaalde aanbiedingen van Zoom, soms met verrassende eensgezindheid en soms juist niet.

Veel gebruikers, zoals die in de r/Zoom gemeenschap, geven toe vergaderingen gewoon opnieuw te beginnen zodra de limiet is verstreken en zien het als een eerder een klein ongemak dan een spelbreker .

Reddit gebruikers op de ' Hoe/waarom is Zoom zo populair? ' thread vaak vermeld hoe Zoom 'gewoon werkt' en voor iedereen gemakkelijk te gebruiken is, zelfs als je geen technische kennis hebt.

Het maakt niet uit of het je meest onbekwame werknemer, je oma of een 1e klasser is, ze zijn er allemaal in geslaagd om deel te nemen aan een Zoom vergadering door op een link te klikken.

Reddit gebruiker

De gratis versie krijgt veel bijval omdat het toegankelijk is en goed genoeg voor informele vergaderingen, maar mensen wijzen al snel op de limieten, zoals de limiet van 40 minuten voor groepsvergaderingen.

Als het gaat om de keuze tussen gratis en betaalde Zoom, vinden veel gebruikers dat de betaalde versie de moeite waard is als je meer nodig hebt dan alleen de basis.

Voor geavanceerde webinars, conferenties, enz. is het een zeer solide product en bovendien supergemakkelijk in gebruik

Reddit gebruiker

📖 Lees ook: Beste 10+ Zoom alternatieven & concurrenten

Meet ClickUp-Het beste alternatief voor Zoom Gratis Vs. Betaalde Zoom

Zoom is geweldig voor videogesprekken, maar op het moment dat je meer nodig hebt, zoals het bijhouden van besproken onderwerpen of het integreren van de resultaten van vergaderingen met je dagelijkse Taken, voel je de uitdagingen. ClickUp stapt hier binnen en biedt een oplossing die vergaderingen rechtstreeks in uw werkstroom integreert.

U hoeft geen gesprekken van verschillende apps meer samen te voegen; met ClickUp is alles wat u nodig hebt met elkaar verbonden. Het is een slimmere, meer samenhangende manier om te werken, vooral als je de beperkingen van Zoom of de rommel van Microsoft Teams hebt gevoeld. Laten we eens kijken hoe:

ClickUp's One-Up #1: ClickUp Vergaderingen met geïntegreerde context

Agenda-items en aantekeningen voor vergaderingen beheren met ClickUp Meetings

Follow-ups bijhouden met Zoom kan rommelig zijn; ClickUp vergaderingen vereenvoudigt dit. U start uw vergadering binnen een Taak en elk detail - deelnemers, aantekeningen, opnames - blijft automatisch gekoppeld.

Na de vergadering? Alles staat daar, in de Taak.

Je hoeft niet te zoeken naar wat er is besloten of wie wat nog moet doen. Het wordt allemaal in context vastgelegd zonder dat het je moeite kost. Deze functie alleen al kan je uren besparen als je complexe projecten beheert waarbij elk stukje informatie cruciaal is.

ClickUp's One-Up #2: ClickUp Clips voor duidelijke communicatie

Neem uw scherm op en deel de video met toegewezen personen met behulp van ClickUp Clips

Ooit moeite gehad om een sleutelmoment in een Zoom-opname te vinden? Het kan tijdrovend en frustrerend zijn. ClickUp clips pakt het anders aan. Met Clips kunt u uw scherm opnemen, commentaar met uw stem toevoegen en het onmiddellijk delen met uw team.

Maar hier wordt het interessant: Clips zijn niet zomaar video's. Ze zijn geïntegreerd in je workflow. Ze zijn geïntegreerd in je werkstroom. U kunt van Clips Taken maken en ze toewijzen, allemaal zonder ClickUp-taak te verlaten.

Dit is perfect voor teams die complexe ideeën moeten communiceren zonder weer een vergadering in te plannen. En in tegenstelling tot Zoom, waar een opname slechts een bestand is, worden Clips bruikbaar voor actie en helpen ze uw project vooruit.

Ik heb tweewekelijkse vergaderingen met mijn supervisor en we gebruiken ClickUp voor onze agenda. Ik heb het gevoel dat ik er beter voorsta omdat al mijn verzoeken voor gebeurtenissen en presentaties hier staan, samen met een up-to-date statusindicator die ze kan bekijken.

Michael Turner, Associate Director, Career Communities over ClickUp

ClickUp's One-Up #3: Chatten dat meer is dan alleen praten

Verlies nooit uit het oog wat belangrijk is met ClickUp Chat

In de meeste tools is chatten waar het werk zijn context verliest-we hebben de neiging om belangrijke details te missen in eindeloze threads. Niet in ClickUp chatten . ClickUp-taak chatten integreert rechtstreeks met uw taken. Wilt u van een bericht een Taak maken? Eén klik en Klaar.

Elk gesprek blijft gekoppeld aan de relevante taken, zodat u altijd gefocust blijft op wat belangrijk is. Klaar om afscheid te nemen van het wisselen van context?

ClickUp Brain

Weergave ClickUp Opmerkingen toewijzen in taken en @mentions gebruiken om teamleden op hun verantwoordelijkheden te wijzen

Nog beter, ClickUp Brein kan discussiedraden samenvatten en automatisch taken maken van uw gesprekken, die u vervolgens kunt integreren in uw sjablonen voor één-op-één vergaderingen voor gestroomlijnde abonnementen.

Laat ClickUp Brain teamdiscussies samenvatten om sneller bij te blijven

ClickUp Brain kan ook vergaderingen transcriberen en gestructureerde documenten maken van uw gesprekken.

📖 Lees ook: 10 beste apps voor chatten met teams voor bedrijven ClickUp's One-Up #4: Sjablonen en integraties

ClickUp heeft een bibliotheek met sjablonen voor alles, van projectmanagement tot vergaderingen en aantekeningen, dus het is heel eenvoudig om aan de slag te gaan. Met integraties zoals Google Drive, Outlook en ja, zelfs Zoom, kunt u ClickUp zo aanpassen dat het naadloos in uw bestaande processen past.

Neem deel aan vergaderingen en plan ze in op Zoom, rechtstreeks vanuit ClickUp

Sjabloon voor ClickUp vergaderingen

Gebruik het ClickUp Vergaderingssjabloon om vergaderingen te organiseren en dingen bij te houden

De ClickUp vergaderingen sjabloon vereenvoudigt het beheer van vergaderingen. Het helpt u agendapunten te organiseren, aantekeningen te maken en follow-ups bij te houden in het vergaderingsnotulen document, waardoor het proces efficiënter en georganiseerder verloopt.

Dit sjabloon houdt alle belangrijke informatie op één plaats, zodat niets over het hoofd wordt gezien tijdens besprekingen. Je kunt het aanpassen aan je behoeften, of het nu gaat om vergaderingen in teams, gesprekken met klanten of projectupdates.

Bovendien vergroot de mogelijkheid om terugkerende vergaderingen te maken en herinneringen in te stellen de bruikbaarheid van het sjabloon, waardoor het eenvoudiger wordt om je team op één lijn te houden voor lopende projecten.

💡 Pro Tip: Maak uw sjablonen voor aantekeningen voor vergaderingen voor u werken door secties toe te voegen voor onderwerpen die relevant zijn voor uw specifieke vergaderingen, zoals projectupdates of teamfeedback.

Zo weet iedereen wat hij kan verwachten en kan hij zich goed voorbereiden. Houd het sjabloon bij de hand zodat je het gemakkelijk kunt raadplegen, en vergeet niet om de aantekeningen na afloop met de deelnemers te delen om de verantwoordelijkheid te versterken en iedereen op één lijn te houden over de volgende stappen.

In een notendop, als Zoom en Microsoft Teams je het gevoel hebben gegeven dat je in een hokje zit, opent ClickUp nieuwe mogelijkheden. Het is niet alleen een tool voor het beheren van vergaderingen; het is een platform voor het beter, slimmer en effectiever beheren van werk.

📖 Lees ook: Top 8 Microsoft Teams Alternatieven & Concurrenten

Organiseer vergaderingen met ClickUp

Hoewel het gratis abonnement van Zoom effectief voorziet in de basisbehoeften, zijn de limieten frustrerend.

Als je ooit midden in een gesprek bent onderbroken of moeite hebt gehad met het beheren van opnames, is het misschien tijd om te upgraden naar een betaald abonnement.

Als de betaalde abonnementen van Zoom je problemen niet volledig oplossen, is ClickUp je oplossing. Het regelt vergaderingen en brengt alles - taken, aantekeningen, opnames - samen op één plek. U hoeft niet meer te jongleren met verschillende tools of details uit het oog te verliezen. ClickUp helpt u om alles georganiseerd en met elkaar verbonden te houden.

Klaar voor een betere manier om uw werk te beheren? Meld u nu aan voor ClickUp .