Hoe en wanneer een Scrum of Scrums uit te voeren

Een doorgewinterde projectmanager die vertrouwd is met het nauwkeurig afleveren van essentiële softwareproducten, zal zich vaak wenden tot het Scrum-raamwerk binnen de Agile-methodologie.

Door het project op te delen in kleinere, beheersbare brokken, Sprints genaamd, kan hun team efficiënt samenwerken in plaats van het hele project in één keer aan te pakken. Op deze manier bouw je niet alleen een product, maar verfijn je het bij elke stap om aan de behoeften van de klant te voldoen.

Als je project echter begint aan te voelen als een zenuwslopend labyrint, moet je misschien meerdere Scrum-teams inschakelen om het aan te pakken.

Dit is het moment waarop je een stapje verder gaat en de Scrum of Scrums introduceert. Maar hoe voer je regelmatig scrumvergaderingen zonder alles uit het oog te verliezen? Laten we dat eens uitzoeken.

Scrum of Scrums begrijpen

Scrum of Scrums is essentieel voor effectief projectmanagement. Begrijpen wat het is en hoe het werkt, verbetert de teamcoördinatie en verbetert de transparantie.

Wat is een Scrum of Scrums?

Een Scrum of Scrums (SoS) is een vergadering waar vertegenwoordigers van verschillende teams die Agile Scrum beoefenen komen samen om voortgang te synchroniseren, delen en problemen op te lossen tussen teams op grotere projecten die Agile methodologieën gebruiken.

Hoewel dit eenvoudig lijkt, vereist het een zorgvuldig abonnement.

Voordat organisaties beginnen, moeten ze de grootte en het nummer van Scrum-teams in balans brengen terwijl je ervoor zorgt dat alle teams op dezelfde pagina staan, elkaar vertrouwen en ernaar uitkijken om naar een gezamenlijk doel van het project toe te werken.

Als Klaar het goed doet, bevordert SoS transparantie, regelmatige check-ins en de flexibiliteit om aan te passen. Het opsplitsen van grote teams in kleinere teams helpt de organisatie om meerdere teams met elkaar te verbinden, verbindingen te versterken en focus te behouden.

Wat is het doel van Scrum of Scrums?

Volgens de maker, Jeff Sutherland, is de Scrum of Scrums:"... verantwoordelijk voor het opleveren van de werkende software van alle Teams aan de Definitie van Klaar aan het einde van de Sprint, of voor releases tijdens de Sprint."

Eenvoudiger gezegd is Scrum of Scrums een vergadering waar vertegenwoordigers van verschillende Teams hun werk op elkaar afstemmen om wegversperringen te voorkomen. Het is essentieel voor het opschalen van Agile werkwijzen in complexe projecten met meerdere teams.

Het terugdringen van meerdere communicatiepaden zorgt voor een soepele samenwerking en een gesynchroniseerde levering van een geïntegreerd product op de sprint einde van elke Sprint .

In een notendop helpt een Scrum of Scrums je:

Iedereen op de hoogte te houden : Zorgt voor duidelijke communicatie over de voortgang en activiteiten van individuele teams naar de grotere groep, zodat niemand in het ongewisse wordt gelaten

: Zorgt voor duidelijke communicatie over de voortgang en activiteiten van individuele teams naar de grotere groep, zodat niemand in het ongewisse wordt gelaten Snel problemen oplossen: Pakt urgente problemen aan, zodat agile teams blokkades kunnen oplossen en projecten door kunnen blijven gaan

Pakt urgente problemen aan, zodat agile teams blokkades kunnen oplossen en projecten door kunnen blijven gaan Verbeter de coördinatie van agile teams : Houdt toezicht op de samenwerking binnen teams, zorgt voor afstemming en voorkomt misstappen

: Houdt toezicht op de samenwerking binnen teams, zorgt voor afstemming en voorkomt misstappen Maak belangrijke beslissingen: Faciliteert collectieve beslissingen die van invloed zijn op alle groepen, waardoor de coördinatie en voortgang behouden blijft

Dus als je voortdurend jongleert met meerdere Scrum-teams, zorgt een SOS ervoor dat alles op orde is en dat iedereen op de hoogte blijft. Het is een essentieel onderdeel van een solide scrum projectmanagement .

Maar hoe ziet een SoS eruit?

Sleutelcomponenten van Scrum of Scrums

Op het eerste gezicht lijkt de Scrum of Scrums misschien een ingewikkeld stroomschema met te veel bewegende delen. Maar als je het opdeelt, zijn het slechts een paar sleutelcomponenten die de show runnen.

1. Deelnemers

Een vertegenwoordiger, meestal de Scrum Master, woont de Scrum of Scrums bij. Dit kan ook een teamlid, product eigenaar of technische lead zijn - iedereen die de voortgang en uitdagingen van het team kan bespreken. Een stakeholder of manager kan af en toe meedoen als hun input nodig is.

2. Frequentie

Vergaderingen vinden gewoonlijk 2 tot 3 keer per week plaats, maar kunnen dagelijks worden gehouden als er veel afhankelijkheid is tussen teams. Voor projecten met minder problemen tussen teams kunnen vergaderingen wekelijks worden gehouden, waarbij de frequentie wordt aangepast aan de behoeften van het project.

3. Duur

Scrum of Scrums-vergaderingen zijn tijdgebonden tot 15-30 minuten voor efficiëntie. Ze kunnen worden verlengd, maar mogen niet langer duren dan 45 minuten.

Voordelen van Scrum of Scrums

Scrum of Scrums komt met een lange lijst van voordelen die cruciaal zijn voor het schalen van Agile praktijken in grotere projecten. Dit omvat:

Verbeterde coördinatie en probleemoplossing

In complexe projecten, waar verschillende teams samen moeten werken, zorgt Scrum of Scrums voor afstemming en worden afhankelijkheden snel aangepakt, wat leidt tot efficiëntere activiteiten en een naadloze werkstroom.

Dit wordt bereikt door een aantal sleutelpraktijken:

Synchronisatie tussen teams: Stemt de prioriteiten en voortgang van teams op elkaar af, beheert de afhankelijkheid tussen teams en vermindert knelpunten

Stemt de prioriteiten en voortgang van teams op elkaar af, beheert de afhankelijkheid tussen teams en vermindert knelpunten Sneller problemen oplossen: Pakt problemen aan die meerdere teams aangaan en moedigt collectieve oplossingen aan voor snellere resultaten

Pakt problemen aan die meerdere teams aangaan en moedigt collectieve oplossingen aan voor snellere resultaten Risicobeperking: Stelt teams in staat problemen op te lossen voordat ze escaleren, waardoor potentiële blokkades worden voorkomen

Stelt teams in staat problemen op te lossen voordat ze escaleren, waardoor potentiële blokkades worden voorkomen Optimalisatie van middelen: Verbetert de coördinatie en identificeert potentiële conflicten of tekorten voordat ze kritiek worden

Verbeterde communicatie, transparantie en samenwerking

Scrum of Scrums helpt teams om open met elkaar om te gaan terwijl ze werken aan gemeenschappelijke doelen. Het verhoogt de kans op een succesvolle projectoplevering.

De sleutelelementen die hieraan bijdragen zijn onder andere:

Verbeterde informatiestroom: Doorbreekt silo's door regelmatig updates te delen, waardoor een holistische weergave van het project ontstaat

Doorbreekt silo's door regelmatig updates te delen, waardoor een holistische weergave van het project ontstaat Verhoogde zichtbaarheid: Schetst een duidelijker beeld van de voortgang van het project en benadrukt problemen of patronen die op teamniveau niet zichtbaar zijn

Schetst een duidelijker beeld van de voortgang van het project en benadrukt problemen of patronen die op teamniveau niet zichtbaar zijn Meer samenwerking: Bevordert teamwerk en het bespreken van ideeën in verschillende teams

Bevordert teamwerk en het bespreken van ideeën in verschillende teams Afstemming op doelen van de organisatie: Stemt teams af op hoofddoelen en communiceert strategische prioriteiten over teams heen

Inzicht in de voordelen van Scrum of Scrums helpt bij het beoordelen van de relevantie en impact op processen. Met deze kennis kunt u weloverwogen beslissingen nemen over de vraag of het het werk, de coördinatie, het oplossen van problemen en de projectefficiëntie van het team zal verbeteren.

Hoe een Scrum of Scrums uit te voeren

Je hebt een besluit genomen: je gaat een Scrum of Scrums uitvoeren. Dus, waar begin je?

Laten we beginnen met de structuur, op te splitsen in twee hoofdonderdelen: 'Waar gaat het over (agenda)?' en 'Wie gaat wat doen (rollen)?'

Deel 1: Agenda

Elke Scrum of Scrums vergadering volgt een duidelijke, gestructureerde agenda, vergelijkbaar met een dagelijkse scrum maar het richt zich op problemen die meerdere teams aangaan.

Het draait meestal om vragen als:

"Wat heeft mijn team gedaan sinds de laatste vergadering?" Elke teamvertegenwoordiger deelt de sleutelprestaties, vooral diegene die invloed hebben op andere teams of het bredere project

Elke teamvertegenwoordiger deelt de sleutelprestaties, vooral diegene die invloed hebben op andere teams of het bredere project "Wat gaat mijn team doen voor de volgende vergadering?" Teams schetsen hun aankomende werk, waarbij ze taken benadrukken die anderen kunnen beïnvloeden en eventuele ondersteuning die ze nodig zouden kunnen hebben

Teams schetsen hun aankomende werk, waarbij ze taken benadrukken die anderen kunnen beïnvloeden en eventuele ondersteuning die ze nodig zouden kunnen hebben "Zijn er blokkades of afhankelijkheid?" Teams bespreken eventuele obstakels die de voortgang vertragen en noemen afhankelijkheid van andere teams. Risico's of potentiële problemen die gevolgen kunnen hebben voor meerdere teams worden besproken

De Scrum of Scrums-agenda kan ook veranderingen, metrieken en voortgang bevatten voor een algemeen beeld van de huidige status van het project.

Deel 2: Rollen

Verschillende mensen nemen deel aan een Scrum of Scrums, en elk van hen speelt specifieke scrum rollen om de vergadering effectief te houden. Deze rollen zijn:

Teamvertegenwoordigers: Elk team stuurt een vertegenwoordiger, meestal de Scrum master, genoemd om updates over de voortgang en uitdagingen te delen. Ze luisteren actief en helpen bij het oplossen van problemen die door andere teams naar voren worden gebracht

Elk team stuurt een vertegenwoordiger, meestal de genoemd om updates over de voortgang en uitdagingen te delen. Ze luisteren actief en helpen bij het oplossen van problemen die door andere teams naar voren worden gebracht Coördinator: Eén Scrum master kan ook optreden als coördinator, om ervoor te zorgen dat de vergadering op schema blijft, de agenda volgt en op tijd klaar is. Zij zorgen ook voor de follow-up van eventuele action items

Eén Scrum master kan ook optreden als coördinator, om ervoor te zorgen dat de vergadering op schema blijft, de agenda volgt en op tijd klaar is. Zij zorgen ook voor de follow-up van eventuele action items Producteigenaar: Deze persoon biedt een productvisie en helpt conflicten tussen prioriteiten van het team op te lossen. Hun rol is cruciaal als er afstemming nodig is over de richting van het product

Deze persoon biedt een productvisie en helpt conflicten tussen prioriteiten van het team op te lossen. Hun rol is cruciaal als er afstemming nodig is over de richting van het product Technisch hoofd of architect: Soms wordt de technisch architect ingeschakeld om technische uitdagingen, afhankelijkheid of integratieproblemen aan te pakken en zorgt hij ervoor dat er gecoördineerde technische beslissingen worden genomen in alle teams

Soms wordt de technisch architect ingeschakeld om technische uitdagingen, afhankelijkheid of integratieproblemen aan te pakken en zorgt hij ervoor dat er gecoördineerde technische beslissingen worden genomen in alle teams Belanghebbenden of management (optioneel): Belanghebbenden kunnen deelnemen als waarnemers om inzichten te verkrijgen. Ze moeten alleen bijdragen als ze specifiek worden uitgenodigd

Hoe voer je een Scrum of Scrums vergadering uit met ClickUp?

Het zal u niet verbazen dat er veel te doen en te managen is als u een succesvolle Scrum of Scrums vergadering wilt leiden. De oplossing? Een alles-in-één Scrum-platform zoals ClickUp. ClickUp is de ultieme oplossing voor projectmanagement om u te helpen bij de constante stroom van Agile vergaderingen voor uw grootste projecten.

Van Scrum-borden naar sjablonen voor Sprint planning, de ClickUp Agile Projectmanagement platform heeft alles wat je nodig hebt om Scrum of Scrums met gemak uit te voeren. Bovendien zijn er ingebouwde samenwerkingstools die teams kunnen helpen om agile vergaderingen te houden zelfs virtuele.

Abonneer je op Scrum of Scrums met behulp van het ClickUp Agile Projectmanagement Platform

Dit platform helpt u bij het instellen van een aanpasbare hiërarchie van werkruimten, mappen, lijsten en taken, een hiërarchie die kan worden aangepast aan Agile methodologieën. Het heeft een array aan Agile functies, zoals tools voor sprintbeheer en burnup- en burndowngrafieken.

Laten we nu eens kijken hoe je een Scrum of Scrums uitvoert met dit platform.

Stap 1. ClickUp instellen voor Scrum of Scrums

Gebruik de lijstweergave van ClickUp om alle gebeurtenissen te controleren die u voor uw projecten hebt geabonneerd

Gebruik ClickUp Sprint om Scrum- en Agile-teams in staat te stellen efficiënt samen te werken aan gedeelde doelen. Dit is hoe je het kunt instellen:

Om te beginnen kunt u ervoor zorgen dat uw Scrum of Scrum-activiteiten in lijn blijven met de voortgang van individuele teams

Begin met het aanmaken van een nieuwe ruimte in ClickUp voor "Scrum of Scrums" om SoS-activiteiten gescheiden te houden van individuele Scrum-teams, zodat ze gemakkelijker te beheren zijn

Stel binnen deze Ruimte Mappen in om verschillende aspecten van uw Scrum of Scrums vergadering te organiseren. Gebruik bijvoorbeeld Cross-Team Issues om blokkades, afhankelijkheid en uitdagingen van individuele teams bij te houden en Action Items voor follow-ups om ervoor te zorgen dat niets wordt gemist

Elke vergadering kan worden beschouwd als een taak en kan worden geautomatiseerd met de optie Terugkerende taken. Voeg voor specifieke agendapunten subtaken toe zoals teamupdates, blokkades en integratiepunten en wijs deze toe aan de relevante teamvertegenwoordigers

Emanuel Gumieiro, CMO (Chief Marketing Officer), Dinâmica Consultoria

Emanuel Gumieiro, CMO (Chief Marketing Officer), Dinâmica Consultoria

ClickUp Scrum Vergadering sjabloon

Gebruik daarnaast de ClickUp Scrum vergadering sjabloon om een voorsprong te krijgen op uw individuele Scrum vergaderingen en die tussen elk development team.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-232.png Houd uw team op één lijn en gefocust op de doelen van de Sprint met het sjabloon voor Scrum-vergaderingen van ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-216245536&department=engineering-product Download dit sjabloon /cta/

Dit sjabloon is ontworpen om u te helpen bij het organiseren en aanpassen van uw Scrum vergaderingen voor maximale efficiëntie. Dit is hoe:

Plannen en visualiseren van Sprints: Gebruik ditsjabloon om Sprints te plannentaken en doelen in één weergave voor teamafstemming

Gebruik ditsjabloon om Sprints te plannentaken en doelen in één weergave voor teamafstemming Bewaak voortgang en blokkades: Houd de status van het project bij door voortgang en blokkades aan te tonen en dienovereenkomstig op te volgen

Houd de status van het project bij door voortgang en blokkades aan te tonen en dienovereenkomstig op te volgen Sprint benodigdheden consolideren: Centraliseer materialen voor succesvolle Sprints, zoals aantekeningen van vergaderingen en demo's, in één gezamenlijke werkruimte

Centraliseer materialen voor succesvolle Sprints, zoals aantekeningen van vergaderingen en demo's, in één gezamenlijke werkruimte Efficiëntere vergaderingen:Structureer vergaderingen met duidelijke agenda's en actiepunten voor gerichte discussies

Stap 2. Maak een sjabloon voor vergaderingen

Een van de ideale manieren om aan de slag te gaan met Scrum of Scrums is door sjablonen te gebruiken. ClickUp geeft u een hele bibliotheek waaruit u kunt kiezen. Laten we de ClickUp SCRUM sjabloon voor Sprint planning voorbeeld.

ClickUp SCRUM sjabloon voor Sprint planning

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-233.png ClickUp's SCRUM Sprint Planning Template is ontworpen om de samenwerking en communicatie tussen teams te verbeteren door middel van naadloze Sprint planning https://app.clickup.com/signup?template=t-205449323&department=engineering-product Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Dit sjabloon wordt geleverd met een eenvoudig te gebruiken interface voor de instelling van duidelijke doelen voor Sprint en het plannen van uw Sprints effectief. Gebruik dit sjabloon om:

Doelen te definiëren: Schets duidelijk de doelen van de Sprint tijdens Scrum of Scrums vergaderingen om ervoor te zorgen dat alle teams een gedeelde focus hebben op het bereiken van specifieke resultaten

Schets duidelijk de doelen van de Sprint tijdens Scrum of Scrums vergaderingen om ervoor te zorgen dat alle teams een gedeelde focus hebben op het bereiken van specifieke resultaten De voortgang te bewaken: De voortgang van elk team naar de doelen bij te houden en potentiële risico's te identificeren om uitdagingen proactief aan te pakken en afhankelijkheid te managen

De voortgang van elk team naar de doelen bij te houden en potentiële risico's te identificeren om uitdagingen proactief aan te pakken en afhankelijkheid te managen Samenwerking bevorderen: Stimuleer open communicatie tussen Agile Scrum teams om inzichten te delen en problemen tussen teams op te lossen, waardoor een ondersteunende en op samenwerking gerichte omgeving ontstaat

Stimuleer open communicatie tussen Agile Scrum teams om inzichten te delen en problemen tussen teams op te lossen, waardoor een ondersteunende en op samenwerking gerichte omgeving ontstaat Sprints documenteren: Houd discussies en beslissingen van Scrum of Scrums vergaderingen bij voor toekomstig gebruik, voor continue verbetering en verfijning van de strategie

Of u nu producten wilt beheren, taken wilt bijhouden, bugs wilt afhandelen of rapportages wilt genereren, u kunt elk aspect aanpassen aan uw voorkeuren.

Checklists maken van actie-items om te zetten in ClickUp-taaken

U kunt ook checklists, subtaken en aangepaste velden gebruiken voor uw vergaderingen. Als de agenda van de vergadering gaat over teamupdates voor één project, kunt u een checklist maken met de vragen waar we het hierboven over hadden.

Op basis van deze checklist kun je ook subtaken maken voor elk Scrum team dat betrokken is bij de vergadering. En je kunt al deze taken bijhouden met aangepaste velden, zoals:

Ernst van de blokkering (hoog, medium, laag)

Type afhankelijkheid (Technisch, Middelen, Informatie)

Geïmpacteerde Teams (Labels)

Datum oplossing (Datum)

Eigenaar actie (Mensen)

Deze installatie helpt je om ervoor te zorgen dat elke Scrum of Scrums vergadering soepel verloopt en houdt alle belangrijke details binnen handbereik.

ClickUp Agile Scrum Management Sjabloon

Als je iets geavanceerder wilt, probeer dan eens ClickUp's Agile Scrum Management Sjabloon . Het is speciaal ontworpen voor softwareontwikkelingsteams, waardoor het een bron van onschatbare waarde is voor IT-gerichte projecten.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-234.png Optimaliseer Sprints en roadmap abonnementen door middel van bruikbare visuals met behulp van ClickUp's Agile Scrum Management Template https://app.clickup.com/signup?template=t-48349780&department=engineering-product Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Dit sjabloon bevat hulpmiddelen voor het uitvoeren van Scrum gebeurtenissen zoals backlog grooming en sprint retrospectieven . Met 30 verschillende statussen en 6 verschillende weergaven is dit sjabloon geoptimaliseerd voor Agile projectmanagement. Het biedt:

Flexibel bijhouden, beheren en rapporteren van Taken

Uitvoerbare visuals die helpen bij het optimaliseren van Sprints en roadmap abonnementen

Samenwerktools om de werkstroom consistent te houden

Al met al biedt dit sjabloon een allesomvattende oplossing voor scrumbeheer die geschikt is voor de fijne kneepjes van een Scrum of Scrums.

stap ####. Vergaderingen plannen en houden

Visualiseer uw geplande taken en blok er tijd voor met de ClickUp-taakweergave

Zodra u al uw taken en sjablonen in uw Scrum of Scrums ruimte hebt, schakelt u over naar de ClickUp Kalender weergave om uw vergaderingen te organiseren.

Klik gewoon op "Views", selecteer kalender en geef het de naam "SoS Meeting Schedule" Nu heb je een duidelijk overzicht van alle komende Scrum of Scrums voor alle teams.

Om regelmatige vergaderingen te plannen, klik je op een datum in de kalender, maak je een terugkerende taak aan en pas je deze toe op je sjabloon voor Scrum of Scrums vergaderingen. Voor extra efficiëntie kun je Time Blocking in de kalender gebruiken om specifieke tijden voor vergaderingen in te stellen. Sleep de Taak naar het gewenste tijdslot en pas de duur aan.

Als uw team externe kalenders zoals Google of Outlook gebruikt, zorgt ClickUp's Calendar Sync functie er ook voor dat Scrum of Scrums vergaderingen op ieders kalender verschijnen.

Laat opmerkingen achter over belangrijke acties binnen Taken met @mention

Gebruik voor proactieve communicatie de CommentsSection van ClickUp binnen elke Scrum of Scrums-taak voor meer gestructureerde discussies. U kunt @mention teamleden markeren om belangrijke punten te markeren of threaded replies gebruiken om gesprekken georganiseerd te houden.

Communiceer in realtime met uw teamleden met behulp van ClickUp's Chatweergave

Maar als u snelle, realtime updates nodig hebt, probeer dan ClickUp's ChatView. Maak een speciaal chatkanaal voor Scrum of Scrums om informele discussies en snelle verduidelijkingen tijdens de vergadering te vergemakkelijken.

Dit houdt de werkstroom van gesprekken op gang zonder onnodige formaliteiten.

Stap 4. Beheer documenten en aantekeningen

Gelukkig kunt u voor elke vergadering speciale ClickUp Documenten aanmaken en al uw aantekeningen en informatie op één plaats bewaren. U kunt deze documenten organiseren met kopteksten voor verschillende thema's en tabellen gebruiken om sleutelpunten samen te vatten.

ClickUp's opmaakopties zorgen ervoor dat documenten gemakkelijk te lezen zijn. Zodra u klaar bent, kunt u ze met uw team delen via de knop Delen en toestemming geven om ze te bekijken, van commentaar te voorzien of te bewerken. Met de versiegeschiedenis van ClickUp kunt u wijzigingen bijhouden en indien nodig terugdraaien.

Als u liever niet handmatig aantekeningen maakt, gebruik dan ClickUp Brein u kunt ook AI-transcriptie integreren voor opgenomen vergaderingen om tijd te besparen. U kunt ook AI-transcriptie integreren voor opgenomen vergaderingen om tijd te besparen. Als u nog een stap verder gaat, kunt u automatisch spraak omzetten in tekst en AI gebruiken om vragen van uw vergaderingen te beantwoorden.

Bonus: Voeg taken direct toe aan je aantekeningen van vergaderingen door op de "+" in je document te klikken en de widget Takenlijst te selecteren om taken toe te voegen die gerelateerd zijn aan de Scrum of Scrums vergadering.

Stap 5: Houd de voortgang bij en volg op

Met subtaken en aangepaste velden is het bijhouden van Scrum of Scrums vergaderingen een fluitje van een cent. Gebruik tags zoals #ActionItem, #Decision, #Blocker en #QuickWin om Taken gemakkelijk te filteren en prioriteren. Voor een waslijst aan actie-items kun je een checklist maken binnen de taak om het beheer te vereenvoudigen.

Om de statussen van taken te visualiseren en bij te houden, kunt u een Board Weergave met kolommen als Nog te doen, In uitvoering, Geblokkeerd en Klaar. Taken kunnen eenvoudig van de ene kolom naar de andere worden gesleept om de voortgang bij te werken. ClickUp Afhankelijkheden is een andere handige functie waarmee u gerelateerde taken kunt koppelen. Stel relaties in als "Wachten op" en "Blokkeren" om te zien hoe vertragingen andere Taken beïnvloeden. Dit helpt bij het effectief beheren van afhankelijkheid.

Gabriela Simova, Scrum Master, Palms Bet

Gabriela Simova, Scrum Master, Palms Bet

Best Practices voor Scrum of Scrums

Om ervoor te zorgen dat je Scrum of Scrums vergadering een succes wordt, hebben we een lijst gemaakt met best practices die je kunnen helpen. Het volgen van deze praktijken zal leiden tot meer voorspelbare en betrouwbare projectresultaten.

💡Tip 1: Houd het kort en bondig

SoS vergaderingen moeten beknopt zijn en ongeveer 15-30 minuten duren. Richt je tijdens deze status vergadering op de belangrijkste punten: voortgang van het team, blokkades en afhankelijkheid tussen teams. Beperk de details tot een minimum en gebruik een timer om bij te blijven.

💡Tip 2: Zorg voor een duidelijke agenda

Consistentie is de sleutel. Daarom heb je voor elke vergadering een duidelijke structuur nodig met onderwerpen als voortgang van het team, aankomend werk, blokkades en afhankelijkheid tussen teams. Probeer de agenda van tevoren te delen, zodat deelnemers voorbereid zijn en zich erop kunnen concentreren.

💡Tip 3: Moedig participatie aan

Zorg ervoor dat elke teamvertegenwoordiger aan het woord komt. Het is belangrijk om ruimte te creëren waar mensen zich op hun gemak voelen om problemen of zorgen aan te kaarten. Als iemand stil is, ga er dan achteraan om er zeker van te zijn dat er niets belangrijks over het hoofd wordt gezien.

💡Tip 4: Gebruik inclusieve communicatie

Iedereen moet begrijpen wat er besproken wordt. Vermijd verwarrend jargon of acroniemen, of neem even de tijd om ze te verduidelijken. Moedig actief luisteren aan en zorg ervoor dat deelnemers op afstand volledig betrokken zijn en een gelijkwaardige bijdrage kunnen leveren.

💡Tip 5: Focus op voortdurende verbetering

Vraag regelmatig feedback over Scrum of Scrums vergaderingen om te identificeren wat werkt en wat verbeterd kan worden. Wees flexibel: pas het format, de frequentie of de structuur aan als dat nodig is en zorg ervoor dat de juiste deelnemers aanwezig zijn om de relevantie en effectiviteit te behouden.

Verbeter uw Scrum vergadering met ClickUp

Naast speciale werkruimten, kant-en-klare sjablonen en checklisten voor taken, biedt ClickUp een volledig bereik aan functies om agile teams en hun vergaderingen te ondersteunen.

Met meer dan 15 aanpasbare weergaven, flexibele dashboards, automatisering en tal van tools voor het beheren van Sprints, helpt ClickUp u zelfs de grootste projecten met gemak te plannen en af te handelen.

Klaar om je Scrum of Scrums uit te voeren en te genieten van alle voordelen van deze Agile aanpak terwijl je team groeit? Meld je aan voor ClickUp en ontdek de functies om uw SoS-reis te beginnen!