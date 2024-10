Hoe resultaten te behalen met een gepersonaliseerde videostrategie

Wil je het geheim weten om video's te maken waar je publiek van houdt? Het gaat niet alleen om geweldige content; het gaat erom dat de kijker zich speciaal voelt.

Dat is waar gepersonaliseerde video om de hoek komt kijken. Stel je een video voor waarin je een klant bij naam begroet, producten laat zien waarin hij misschien geïnteresseerd is op basis van eerdere aankopen en aangepaste aanbevelingen doet. Het is alsof je een toegewijde verkoper hebt voor elke kijker.

Het is dan ook geen verrassing dat videocommunicatie het spel verandert voor digitale marketing. In deze blogpost bespreken we het creëren van een gepersonaliseerde videostrategie en onderzoeken we hoe dit uw communicatie kan veranderen en uw publiek kan laten terugkomen voor meer.

Wat is gepersonaliseerde video?

Een gepersonaliseerde video gaat verder dan alleen het toevoegen van een naam aan een video. Het gaat om het creëren van een op maat gemaakte ervaring die rechtstreeks tot de individuele kijker spreekt.

Gepersonaliseerde oplossingen voor videomarketing richten zich op specifieke behoeften, rente en voorkeuren van klanten. Denk aan maatkleding in plaats van generieke, in massa geproduceerde kleding. Ze passen perfect en maken een blijvende indruk.

In tegenstelling tot standaard video's met algemene content, erkennen gepersonaliseerde video's dat elke kijker speciaal is en een unieke ervaring verdient. Deze video's leveren persoonlijke en boeiende content met behulp van gegevens zoals namen, locaties, aankoopgeschiedenis en surfgedrag.

Je kunt gepersonaliseerde video's gebruiken in elke fase van het klanttraject, van de eerste interactie met een lead tot het koesteren van bestaande relaties.

De eindejaarsvideo's van Spotify Wrapped zijn een uitstekend voorbeeld van het creëren van gepersonaliseerde video content om relaties met klanten te verbeteren. Deze aangepaste video's tonen gebruikers van de app hun favoriete genres en de meest beluisterde nummers en artiesten.

via Spotifyen klantenservice, laten video's over gedeelde schermen uw computerscherm zien om processen, softwaretoepassingen of dia's visueel te demonstreren. Ze zijn onmisbaar voor educatieve content die visuele hulpmiddelen vereist

Hybride video: Combineer het beste van twee werelden met hybride video's. Begin met een persoonlijke inleiding of commentaar. Begin met een persoonlijke inleiding of commentaar en ga dan naadloos over op delen van het scherm voor gedetailleerde uitleg. Dit format is vooral effectief voorboeiende tutorialsproductdemo's of uitgebreide serviceoverzichten, waarbij persoonlijke benadering en diepgaande informatie essentieel zijn

Hoe maak je gepersonaliseerde video's?

Het maken van gepersonaliseerde video's kan ontmoedigend lijken, maar met de juiste hulpmiddelen is het leuk. Laten we de stappen doorlopen om effectieve, persoonlijke video's te maken.

Stap 1: Abonneer je op content

Begin met het definiëren van je publiek en doelen. Welke boodschap wilt u overbrengen en tot wie richt u zich?

Dit is waar tools zoals CickUp van pas komen. ClickUp is een uitgebreid platform voor projectmanagement dat uw videoproductie stroomlijnt.

U kunt ClickUp Documenten om ideeën te brainstormen en uw script te structureren. Met de functies voor samenwerking van ClickUp kunt u in realtime input van uw team verzamelen, zodat u uw berichtgeving gemakkelijk kunt afstemmen zodat elk detail aan bod komt.

verander uw video scripts in boeiende verhalen met ClickUp Docs_

Of het nu gaat om het maken van gerichte verkooppraatjes of gedetailleerde tutorials voor klanten, een goed gepland script is de ruggengraat van een gepersonaliseerde video. En ClickUp Docs helpen u om dat perfecte script te plannen.

Met ClickUp Docs kunt u:

Uw documenten naadloos verbinden met taken en zo een dynamische werkstroom creëren

Documenten in realtime met uw team bewerken, zodat iedereen op dezelfde pagina zit

Creatieve inspiratie opdoen en uw schrijfwerk verbeteren met AI-gegenereerde suggesties

Je documenten opmaken met koppen, lijsten, tabellen en blokken met code

Wijzigingen in je documenten bijhouden en indien nodig terugkeren naar vorige versies

Tijd en moeite besparen door kant-en-klare sjablonen te gebruiken voor verschillende documenttypen

De kracht van Documenten en Whiteboards combineren voor brainstormsessies en visuele samenwerking

Aangepaste velden toevoegen om specifieke informatie bij te houden en uw content te organiseren

Stap 2: Schrijf uw script met AI

Een script schrijven hoeft niet tijdrovend te zijn omdat u ClickUp AI hebt. Gebruik ClickUp Brein om gepersonaliseerde scripts te genereren voor specifieke doelgroepen. Het kan snel marketingmateriaal maken, waaronder e-mailscripts, posts op sociale media en websiteksten, en ervoor zorgen dat de content van video's op alle platforms is afgestemd.

maak uw video's boeiender met ClickUp Brain_

U kunt AI ook vragen om de toon en berichtgeving aan te passen op basis van individuele klantgegevens, zodat elk script uniek en relevant aanvoelt. En dat is nog niet alles! U kunt ClickUp Brain ook gebruiken om video's samen te vatten .

Stap 3. Brainstormen en samenwerken

Weet u niet zeker hoe u moet beginnen met het maken van gepersonaliseerde video's of hebt u nieuwe ideeën nodig? Gebruik ClickUp Whiteboards om met uw team te brainstormen op een visueel aantrekkelijke manier. U kunt persona's van klanten in kaart brengen, creatieve concepten schetsen en de werkstroom van uw gepersonaliseerde videostrategie visueel bijhouden, allemaal op één plek.

ClickUp Whiteboards zijn een krachtpatser op het gebied van visuele samenwerking. U kunt mindmaps en stroomdiagrammen maken om uw ideeën te organiseren . Bovendien kun je taken en documenten insluiten om alles wat met een project te maken heeft op één plaats te bewaren.

Brainstorm en plan uw gepersonaliseerde video's moeiteloos met ClickUp Whiteboards

Werk in realtime samen met uw team om samen naadloos te brainstormen en te plannen. Versleep elementen om uw whiteboard gemakkelijk opnieuw in te delen en gebruik connectoren om taken, documenten en andere items visueel te koppelen voor een duidelijk overzicht van uw project.

Stap 4: Visualiseren met storyboards

Voordat u uw video opneemt, gebruikt u een storyboard om de beelden te abonneren. Sjablonen voor storyboards schetsen duidelijk en visueel elke scène, opname en elk idee, zodat je een volledig beeld krijgt van je project nog voor je de opname hebt aangeklikt.

Je kunt je storyboard gemakkelijk delen met je team, feedback verzamelen en snel aanpassingen maken.

De ClickUp storyboardsjabloon is een perfect hulpmiddel om de scènes voor uw gepersonaliseerde video te organiseren en te visualiseren. Hiermee kunt u elk moment van de video opsplitsen, zodat uw boodschap en visuals duidelijk en consistent zijn.

Visualiseer de werkstroom van uw gepersonaliseerde video's met ClickUp's Storyboard Sjabloon

Het beste deel? Alles is opgeslagen in ClickUp, zodat u taken naadloos kunt koppelen, deadlines kunt instellen en de voortgang kunt bijhouden naast uw storyboard.

Stap 5: Maak uw video

Zodra uw script klaar is, is het tijd om het tot leven te brengen met ClickUp clips . Deze tool neemt snel video's op en bewerkt ze, waardoor het gemakkelijk wordt om content te personaliseren voor elke kijker. Of u nu een presentatie opneemt een productdemonstratie, een bedankbericht of een verkooppraatje, Clip vereenvoudigt het proces en zorgt voor een naadloze ervaring.

Met ClickUp Clips is het opnemen, transcriberen en delen van video's een fluitje van een cent. U kunt ook opmerkingen achterlaten bij video's, er Taken van maken en zelfs video's doorzoeken op specifieke informatie.

Elke Clip is netjes georganiseerd binnen zijn project, waardoor het gemakkelijk is om relevante video's te vinden voor verschillende verkoopcampagnes.

maak verbluffende gepersonaliseerde video's met de gebruiksvriendelijke bewerkingstools van ClickUp Clips_

Bovendien slaat ClickUp's Clips Hub al uw opgenomen clips op één centrale locatie op, zodat u er gemakkelijk bij kunt.

Hier zijn enkele opvallende functies van ClickUp Clips:

Gratis schermopname zonder watermerk

Automatisch door AI gegenereerde transcripties met tijdstempels en fragmenten

Video's rechtstreeks in ClickUp insluiten, openbare links delen of videobestanden downloaden

Commentaar geven op video's om discussies over de content op gang te brengen

Zet video's om in taken en wijs ze toe aan teamleden om actie te stimuleren

Video transcripten doorzoeken om specifieke details te vinden

Beheer en organiseer al uw video's in de hub Clips voor gestroomlijnde toegang

Deze functies maken ClickUp Clips tot een krachtig hulpmiddel voor het stimuleren van productiviteit en samenwerking via video.

Stap 6: De productie van video's efficiënt beheren

Beheer uw volledige werkstroom voor videoproductie met ClickUp's sjabloon voor videoproductie

De ClickUp sjabloon voor videoproductie is uw alles-in-één oplossing om creatieve ideeën om te zetten in gepolijste video's. Dit sjabloon helpt u om georganiseerd te blijven, Taken te beheren en deadlines bij te houden, van pre-productie tot eindbewerkingen.

Of je nu een marketingcampagne of YouTube-serie produceert of aan een client werkt, de sjabloon geeft je een duidelijk stappenplan, stelt duidelijke doelen, organiseert taken voorafgaand aan de productie en plant productiemiddelen.

Zodra je video is Voltooid, is het tijd om hem te delen! Gebruik de ClickUp Sociaal Media Postingschema Sjabloon om uw video's te organiseren en te plannen op verschillende platforms. Met dit sjabloon kunt u al uw sociale-mediaposts plannen en bijhouden, zodat u verzekerd bent van tijdige levering en consistente communicatie.

ClickUp sjabloon voor sociale mediaposts

Waar kunt u gepersonaliseerde video's gebruiken?

Gepersonaliseerde video's bieden eindeloze mogelijkheden om de communicatie en klantbetrokkenheid in marketing- en zakelijke instellingen te verbeteren. Ze helpen bij het creëren van een diepere verbinding met je publiek.

Laten we eens kijken naar de sleutel tot het succes van gepersonaliseerde video's:

Welkomstvideo's

De eerste indruk is belangrijk en gepersonaliseerde welkomstvideo's zijn een geweldige manier om de relatie met de klant goed te beginnen.

Stel je voor dat een nieuwe klant een video ontvangt die hem bij naam verwelkomt en hem laat kennismaken met de specifieke functies of diensten waarvoor hij zich heeft aangemeld.

Een e-commerceplatform kan bijvoorbeeld een welkomstvideo sturen waarin producten worden getoond die verband houden met de eerste aankoop van de klant, zodat deze zich speciaal voelt.

Video's met productaanbevelingen

Hebt u wel eens online gewinkeld en suggesties gezien op basis van uw eerdere aankopen? Stelt u zich dat nu eens voor in de vorm van een video.

Instance, als een klant onlangs een paar hardloopschoenen heeft gekocht, kunt u hem een gepersonaliseerde video sturen waarin bijpassende accessoires of aanvullende uitrusting worden benadrukt, voltooid met zijn naam en voorkeuren in de content.

Bedankvideo's

Soms is een simpel bedankje al heel wat. Je kunt gepersonaliseerde bedankvideo's sturen nadat een klant een aankoop heeft gedaan, zich heeft aangemeld voor een dienst of zelfs een webinar heeft bijgewoond.

Spreek de kijker persoonlijk aan en bedank hem voor zijn actie om een oprechtere verbinding te creëren.

Een SaaS-bedrijf kan bijvoorbeeld een gepersonaliseerde video sturen waarin nieuwe abonnees worden bedankt, de volgende stappen worden uitgelegd en waardering wordt getoond voor het feit dat ze voor hun product hebben gekozen.

Video's met uitnodigingen voor gebeurtenissen

Of je nu een webinar, productlancering of conferentie organiseert, een gepersonaliseerde video met een uitnodiging voor een gebeurtenis kan de opkomst aanzienlijk verhogen. Spreek genodigden aan met hun naam en verwijs naar details zoals hun branche of eerdere interacties om de uitnodiging exclusief te laten voelen.

Als je bijvoorbeeld een software evenement promoot, kun je gepersonaliseerde video's sturen die de sessies of producten uitlichten die het meest relevant zijn voor de rente van elke genodigde.

Verkoop video's

Personalisatie kan het verschil zijn tussen genegeerd worden en een deal sluiten in de verkoop. Sales video's zijn perfect om door de ruis heen te breken en een band op te bouwen met potentiële clients.

U kunt een prospect bijvoorbeeld een gepersonaliseerde video sturen waarin u ingaat op de specifieke uitdagingen van hun bedrijf, uitlegt hoe uw product of dienst kan helpen en zelfs verwijst naar eerdere gesprekken of contactmomenten. Een persoonlijk bericht trekt de aandacht en laat zien dat je je huiswerk hebt gedaan.

Video's voor e-mailcampagnes

Gepersonaliseerd insluiten video's in uw e-mail campagnes kunnen uw open- en doorklikratio's een boost geven. Begroet ontvangers bij hun naam, richt u op hun specifieke behoeften en breng een boodschap over die op maat gemaakt is voor hen, waardoor uw e-mails boeiender en impactvoller worden.

Stel dat een klant onlangs een nieuwe laptop heeft gekocht. Je zou een gepersonaliseerde e-mail kunnen sturen met een video waarin compatibele accessoires zoals een laptoptas, muis en koptelefoon worden getoond.

De video kan de voordelen van elk accessoire belichten en een persoonlijke boodschap bevatten zoals: "We hebben gemerkt dat je onlangs onze nieuwe laptop hebt gekocht. Bekijk deze must-have accessoires om uw ervaring te verbeteren."

Video's over training en zelfstudie

Voor B2B-bedrijven of dienstverleners kunnen gepersonaliseerde trainingsvideo's kunnen clients helpen bij het navigeren door uw product of service op basis van hun unieke use case. Of het nu gaat om het inwerken van nieuwe leden van je team of het aanbieden van geavanceerde training aan klanten die al lang klant zijn, deze video's zorgen ervoor dat de content relevant en boeiend is.

Een softwarebedrijf biedt bijvoorbeeld een complexe tool voor projectmanagement en heeft onlangs een nieuwe client in de marketingindustrie aangenomen.

In plaats van een algemene handleiding te sturen, maakt het bedrijf een gepersonaliseerde trainingsvideo voor deze client.

De gepersonaliseerde video kan de client bij naam noemen en laten zien hoe functies van de tool worden gebruikt die bijzonder relevant zijn voor een marketingteam, zoals het bijhouden van campagnes, het beheren van content kalenders en het samenwerken met externe teams.

Maximaliseer uw gepersonaliseerde videostrategie met ClickUp

Gepersonaliseerde ervaringen zijn de sleutel tot onderscheidende video marketing. En gepersonaliseerde video's zijn een van de krachtigste manieren om verbinding te maken met uw publiek.

Met ClickUp is het maken van gepersonaliseerde video's eenvoudiger dan de spreekwoordelijke taart. Van het opstellen van scripts tot het opnemen en beheren van video's, ClickUp is uw ultieme gepersonaliseerde videomarketingplatform.

Bovendien kunt u met de kant-en-klare sjablonen van ClickUp het hele proces vereenvoudigen, uw ideeën sneller tot leven brengen en video's binnen enkele seconden maken.

Dus, waar wacht u nog op? Meld u gratis aan met ClickUp en til uw video marketing strategie naar een hoger niveau.