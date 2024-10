Een stroomdiagram met For Loop maken

Voordat je aan een complex codeerproject begint, is het altijd het beste om een visueel idee te hebben van werkstromen en systemen. Wanneer je een structuur geeft aan uitdijende projecten, verminder je de ruis, verwijder je onnauwkeurigheden en voltooi je projecten voor de deadline.

En dat is wat een stroomschema is: een visuele weergave van processen. Je kunt het gebruiken voor complexe projecten die visuele aanwijzingen vereisen, zoals Sprints coderen.

Voor ontwikkelaars geven flowchart-lussen herhalende Taken aan die in een lus kunnen worden uitgevoerd om tijd te besparen. Afhankelijk van de manier waarop herhalingen worden ingesteld, kunnen flowchart-lussen van twee types zijn: for-lus en while-lus.

In dit artikel bespreken we het concept van flowcharts met for-lussen en laten we zien hoe je er een kunt maken.

Inzicht in for-lussen

Met een for loop flowchart kunnen programmeurs een specifieke regel code meerdere keren uitvoeren met een controle-instructie en een reeks instructies. Het wordt gebruikt als de programmeur van tevoren weet hoe vaak de code moet worden uitgevoerd om aan de voorwaarden te voldoen.

Als je bijvoorbeeld een aanbieding doet waarbij je cadeaukaarten weggeeft aan de eerste 50 gebruikers die zich aanmelden voor je website, dan wordt de for-lus precies 50 keer herhaald.

Met for loop kun je:

Dezelfde Taak uitvoeren voor een vast aantal keren

Lijst, woordenboek en andere verzamelingen items één voor één doorlopen

Herhaling van code vermijden voor schone en compacte regels

Het verschil tussen for-lus en while-lus

Een while loop stroomschema helpt je om herhalende processen uit te voeren, net als een for loop stroomschema. Het verschilt echter in de benadering van het controleren van werkstroomverklaringen.

Als je niet weet hoe vaak codes moeten worden uitgevoerd, maar wel aan welke voorwaarden moet worden voldaan om codes te kunnen blijven uitvoeren, kun je een while-lus gebruiken om efficiënter te werken.

Laten we het voorbeeld van de weggever nemen.

Deze keer wil je kaarten van $20 naar early adopters sturen, maar je weet niet hoeveel zich zullen aanmelden en wanneer. Je hebt voor deze campagne kaarten ter waarde van $500 opzij gezet.

Met een while-lus kun je codes uitvoeren die cadeaubonnen ter waarde van $20 versturen totdat het budget op is. Je weet niet zeker hoe vaak het zal lopen, maar de voorwaarde is dat het budget van $500 niet wordt overschreden.

Dit zijn de sleutelverschillen tussen de for-lus en de while-lus:

Voor lus Tussen lus Programmeurs weten hoeveel keer code moet worden uitgevoerd. Programmeurs weten aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de lus te laten doorgaan, maar niet noodzakelijkerwijs hoe vaak hij wordt uitgevoerd De lus gaat door zolang de voorwaarde "waar" is De while-lus blijft oneindig doorlopen, tenzij de voorwaarde "false" wordt Ideaal voor eenvoudige en repetitieve taken Ideaal voor complexe en dynamische voorwaarden

Onderdelen van een For Loop Stroomdiagram

Ondanks de relatieve eenvoud van for-lussen, is het belangrijk om de componenten te kennen die het stroomschema maken.

Initialisatie: Dit is de luscontrolevariabele die slechts één keer wordt uitgevoerd aan het begin

Dit is de luscontrolevariabele die slechts één keer wordt uitgevoerd aan het begin Voorwaarde: Deze wordt getest om te controleren of hij waar of onwaar is. In het voorbeeld van de weggever is de voorwaarde of 50 mensen de cadeaukaarten hebben gekregen

Deze wordt getest om te controleren of hij waar of onwaar is. In het voorbeeld van de weggever is de voorwaarde of 50 mensen de cadeaukaarten hebben gekregen Beslissingspunt : Dit is het moment waarop de verificatie van de voorwaarde beslist over de volgende stap. Als het "waar" is, wordt de lus verder uitgevoerd

: Dit is het moment waarop de verificatie van de voorwaarde beslist over de volgende stap. Als het "waar" is, wordt de lus verder uitgevoerd Luslichaam: Het luslichaam wordt gebruikt om alle beweringen uit te voeren

Het luslichaam wordt gebruikt om alle beweringen uit te voeren Update: De lus wordt verder bijgewerkt op basis van het beslissingspunt

De lus wordt verder bijgewerkt op basis van het beslissingspunt **De update is incrementeel of decrementeel. In het voorbeeld van het weggevertje blijft het aantal klanten dat een cadeaubon ontvangt toenemen totdat het 50 is

Een For-lus maken in stroomdiagram

We laten je zien hoe je een for-lus stroomdiagram maakt in Microsoft Excel . Open eerst een nieuw Excel-blad en geef het een naam.

Stap 1. Lusregelvariabele initialiseren

Klik op Invoegen > Vormen om de verzameling vormen te openen en scroll naar beneden om de basisvormen voor stroomdiagrammen te vinden

Klik op de ovale vorm (Stroomdiagram: Terminator) om deze toe te voegen aan Excel

via MS Excel

Klik op Vorm > Vullen om de vorm geel te kleuren

Dubbelklik op de vorm om labels toe te voegen voor de initialisatie stap. Bijvoorbeeld 'Begin met het verzenden van cadeaukaarten'

stap 2. Voorwaarden controleren

Voeg een ruitvorm in voor de voorwaarde, vul deze met de groene kleur en label deze op de juiste manier door het bovenstaande proces te volgen. De voorwaarde zou in dit geval zijn: Cadeau kaarten <50?'

Ga naar Invoegen > Vormen en kies de pijl uit de collectie Lijnen om twee vormen met elkaar te verbinden

Stap 3. Waar pad

Teken een pijl van de voorwaarde naar een rechthoek (grafiek: proces) voor de lus als de voorwaarde waar is Vul de rechthoek met blauwe kleur Klik op Invoegen > Tekstvak om een tekstvak naast de pijl toe te voegen Dubbelklik op het tekstvak om True te schrijven

stap 4: ####. Lus

Label de rechthoek met de acties die moeten worden herhaald. Bijvoorbeeld 'Stuur nog een cadeaukaart'

stap 5 ####. Stap bijwerken

Voeg nog een rechthoek toe om de luscontrolevariabele bij te werken. Voorbeeld: "Verhoog het aantal gedeelde cadeaukaarten met 1" Verbind de lus, update en voorwaarde met een pijl en een elleboogpijlverbinding

Stap 6. Vals pad

Voeg een rechthoek in om het einde van de lus aan te geven Vul het met witte kleur Teken een lijn van de voorwaarde naar het eindpunt als de voorwaarde onwaar is Voeg een tekstvak toe naast de pijl om "False" te schrijven

Op basis van deze stappen zou het stroomschema van de for-lus er als volgt uit moeten zien:

Hoewel je tools zoals Excel kunt gebruiken om flowchart-lussen te maken, biedt het geen uitgebreide lijsten met kant-en-klare structuren of schaalbare functies die regelmatig en zonder wrijving kunnen worden gebruikt. Een van de beste manieren om deze ideeën tot leven te brengen is door gebruik te maken van sjablonen voor stroomschema's speciaal gebouwd voor aangepaste gebruikssituaties.

ClickUp gebruiken om stroomdiagrammen te maken

Als bedrijf werkstroom software clickUp heeft zorgvuldig ontworpen functies voor het aanmaken van stroomschema's, zoals ClickUp Whiteboards en ClickUp mindmaps om u te helpen projecten te voltooien. Het blinkt uit (woordspeling bedoeld) in het eenvoudig houden van dingen, visueel aantrekkelijk en verbonden met uw werkstromen.

ClickUp Whiteboards is de visuele speeltuin voor medewerkers en creatieven. Leden van het team kunnen vrijelijk ideeën of concepten toevoegen aan algemene strategieën, wat helpt bij het opbouwen van verantwoordelijkheid.

Gebruikers kunnen kiezen uit een van de vele sjablonen voor procesworkflows of begin vanaf nul. De linker menubalk van het Whiteboard bevat alle hulpmiddelen om je te helpen je bord aan te passen. Voeg vormen, kleuren en tekst toe om verschillende elementen in je stroomdiagram te markeren en gebruik de connectors om relaties op te bouwen-alles binnen een drag-and-drop ruimte.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-58.gif ClickUp Whiteboard /%img/

Verbind naadloos ideeën, taken en projectelementen in ClickUp Whiteboards

Maar er mooi uitzien is niet het enige goede aan ClickUp Whiteboards. Het gaat verder dan traditionele tools door schaalbaarheid en real-time samenwerking te bieden.

Voorbeeld: u kunt brainstormen en strategieën uitzetten met collega's door het volgende toe te voegen ClickUp Documenten en ClickUp-taak aan de mix toevoegen. U kunt zelfs ClickUp Items zoals personen en lijsten invoegen om uw stroomdiagrammen te verrijken met meer gegevenspunten.

Dit geldt ook voor content van buiten ClickUp. Of het nu een Figma-ontwerp, een Google-spreadsheet, een YouTube-video of een websitelink is, u kunt verschillende soorten content toevoegen die uw projecten gedetailleerd en authentiek maken.

Bovendien kunt u kant-en-klare lay-outs gebruiken zoals sjablonen voor proceskaarten om visuele klonen van complexe SOP's te maken en fouten te verminderen.

Stappen om een for loop stroomdiagram te maken in ClickUp Whiteboards

Door de hierboven besproken hulpmiddelen te gebruiken, kunt u snel een for loop flowchart tekenen in ClickUp.

Vouw in uw werkruimte de linker zijbalk uit door op Meer te klikken en selecteer dan Whiteboards. Geef het whiteboard een naam en selecteer een sjabloon dat aan uw behoeften voldoet. Om dit stroomschema te illustreren, hebben we de knop Start from Scratch geselecteerd.

Stap 1. Lusregelvariabele initialiseren

Klik op het pictogram Vorm in de linker menubalk en selecteer de cirkel

Teken een ovaal door de cirkel aan te passen

Klik op het pictogram Kleur vullen boven de vorm om deze geel te kleuren

Klik op het pictogram T ernaast om het ovaal te labelen met de initialisatiestap. Bijvoorbeeld 'Begin met het verzenden van cadeaukaarten'

Maak de eerste vorm op ClickUp Whiteboards

Stap 2. Voorwaarden controleren

Teken een ruitvorm voor de voorwaarde, vul deze met groene kleur en label deze. De voorwaarde is 'Cadeau kaarten <50?

Selecteer het pictogram Connectors in de linker menubalk en verbind de twee vormen met elkaar

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-716-1400x828.png Voorwaarden controleren op het ClickUp Whiteboard /%img/

Doe de voorwaardecontrole met de tweede vorm op het ClickUp Whiteboard

Stap 3. Waar pad

Teken een lijn van de voorwaarde naar een rechthoek voor het luslichaam als de voorwaarde waar is Vul de rechthoek met blauw Klik op het pictogram T boven de lijn om 'True' te schrijven

Teken het ware pad op het whiteboard in ClickUp door de voorwaarde en het luslichaam te verbinden

Stap 4. Lus

Label de rechthoek met de acties die moeten worden herhaald. In dit geval is dat 'Stuur nog een cadeaukaart'

Luslichaam definiëren met behulp van de tekstfuncties in ClickUp Whiteboards

Stap 5. Stap bijwerken

Teken nog een rechthoek om de luscontrolevariabele bij te werken. Voorbeeld: 'Verhoog het aantal gedeelde cadeaukaarten met 1′ Verbind de lus, update en voorwaarde met connectors

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-719-1400x1065.png Stap bijwerken op ClickUp Whiteboard /%img/

Werk de variabelen bij en gebruik L-vormige pijlen om ze te verbinden

Stap 6. Vals pad

Voeg een rechthoek toe om het einde van de lus aan te geven Vul het met witte kleur Teken een lijn van de voorwaarde naar het eindpunt als de voorwaarde onwaar is Klik op het T-pictogram boven de lijn om 'Onwaar' te schrijven

Een eindpunt toevoegen om het sluiten van een lus te illustreren

Op basis van deze stappen zou het stroomschema er in ClickUp zo uit moeten zien:

Maak binnen enkele minuten visueel aantrekkelijke stroomdiagrammen in ClickUp Whiteboards

Hoewel ClickUp Whiteboards de ideale manier is om diagrammen en stroomdiagrammen te tekenen, kunt u het combineren met ClickUp Mindmaps voor een gedetailleerd begrip. Mindmaps zijn eenvoudig te maken ideeënketens waarin elk idee wordt weergegeven door knooppunten. Deze knooppunten vertakken zich in verschillende richtingen en helpen gebruikers hun tijd en productiviteit te beheren.

De ClickUp Project Mapping Stroomdiagram Sjabloon is een van de gemakkelijkste manieren om mindmaps te maken en aan te passen op basis van de complexiteit van een project.

Met dit sjabloon kunt u taken toevoegen met mindmap knooppunten, een holistisch begrip krijgen van elk onderdeel van het project en op koers blijven.

Visualiseer hoe de taken in uw werkstroom met elkaar verbonden zijn met ClickUp's Project Mapping Template

Hier ziet u hoe u het sjabloon kunt gebruiken om uw project te visualiseren:

ClickUp-taak gebruiken om stappen en verantwoordelijkheden toe te voegen die nodig zijn om het project af te ronden

Aangepaste statussen toevoegen en deze bij elke stap bijwerken om duidelijkheid te behouden

Schakel tussen de weergaven Ideeën, Aan de slag en Mindmaps Projectplan om teamleden te helpen de taken en rollen te begrijpen

Wanneer je zoveel lagen met stappen en belanghebbenden hebt, helpt het samenbrengen ervan op een dashboard bedrijven om onnauwkeurigheden in gegevens en tijdverlies te beperken.

Door ClickUp Whiteboards en ClickUp Mindmaps samen te gebruiken, kunnen toegewezen personen begrijpen hoe ze verbonden zijn met het grotere project, waardoor ze functieoverschrijdend kunnen werken.

Voorbeeld stroomdiagram voor lus

Flowchart-lussen in Python werken met op verzamelingen gebaseerde iteraties. Bijvoorbeeld, nummers, reeksen en woordenboeken zijn gemakkelijk voor het uitvoeren van lussen.

Voorbeeld in Python

De onderstaande structuur toont duidelijk het lusproces: initialisatie, controleren van de voorwaarde, afdrukken van de waarde, bijwerken en herhalen tot niet meer aan de voorwaarde wordt voldaan.

Voorbeeld code: for i in bereik(0, 10): print(i)

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-723.png De eerste stap van een For-lus in python /%img/

Stroomdiagram Weergave:

Start

Initialiseer i = 0

Voorwaarde i < 10

True Pad: print(i)

Verhoog i = i + 1

Stap 3 herhalen

Foutief pad: Einde

Gebaseerd op het stroomschema van de lus, zou het er in Python als volgt uitzien:

Voordelen van het gebruik van stroomdiagrammen voor For-lussen

Lussen in stroomdiagrammen zijn een game-changer, vooral voor het computerprogrammeerproces. Als je het nog niet gebruikt, zijn hier enkele voordelen die je mist:

Visuele duidelijkheid

Een flowchartlus geeft u een visuele referentie naar hoe de codes moeten worden uitgevoerd. Naarmate Sprints coderen complexer worden, bespaart de mogelijkheid om terug te grijpen op een structuur je uren productiviteit.

Omdat de logica van de lus wordt geïllustreerd met vormen, kleuren en pijlen, is het gemakkelijk om stappen-voor-staptaken te begrijpen en uit te leggen, vooral aan niet-programmeurs.

Debuggen en optimalisatie

Door het uitvoeringspad te volgen, kunt u detecteren of er iets mis is. U kunt ook logische fouten verwijderen en de codes optimaliseren voordat u ze uitvoert.

Wanneer u geoptimaliseerde codes hebt, kunt u ze inzetten voor zakelijke toepassingen zoals berekeningen en berekeningen die iteraties vereisen.

Betere communicatie

Door een flowchart met for-loop te volgen, kunnen de leden van het team hun kennis transparant en consistent communiceren.

De uitgebreide documentatie zorgt ervoor dat het veiligheidsbeleid beter wordt nageleefd en helpt bij interne training.

Onderhoud van code

Voor verouderde codes zijn stroomdiagrammen redders in nood. Zelfs als er een kenniskloof is, kunnen flowcharts u helpen de logica van code te begrijpen, waardoor het makkelijker wordt deze jarenlang te onderhouden of aan te passen.

Het pad van uw project grafieken met ClickUp

Om de voordelen van for loop flowcharts te maximaliseren, moet u ze meteen aan het begin maken. Maar als u niet zeker weet hoe vaak u codes moet uitvoeren, komen while loop-flowcharts goed van pas.

U kunt een eenvoudig stroomschema maken in Microsoft Word als je iets rudimentairs wilt. Het is echter beter om een hulpmiddel te gebruiken dat speciaal gebouwd is om dit probleem op te lossen.

De brainstorm- en samenwerkingstools van ClickUp zijn ontworpen om complexe projecten met visuele aanwijzingen te plannen en uit te voeren. Van het in kaart brengen van processen tot het programmeren van projecten, de mindmaps en whiteboards helpen u efficiënt te werken zonder tussen verschillende apps te hoeven springen. Aanmelden bij ClickUp en word creatief met projecten.