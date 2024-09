Hoe krijg je een baan in AI: Vind je droombaan?

Nog niet zo lang geleden was iedereen bang dat AI hun baan zou kosten. Maar nu willen we allemaal weten hoe je een baan in AI kunt krijgen. AI is de nieuwe coole jongen van het blok en iedereen wil op de AI-bandwagon springen.

Dat is nog niet alles. Banen in de AI-industrie zijn ook duurzaam, bieden vaak meer flexibiliteit dan traditionele banen en zijn behoorlijk lucratief. De gemiddeld salaris voor kunstmatige intelligentie in de VS wordt geschat op $154.397 per jaar. Ter vergelijking: een civiel ingenieur of arts in de VS verdient gemiddeld ongeveer $90.000 per jaar.

Bedrijven als Meta, Netflix en Amazon hebben de afgelopen jaren gestaag werknemers aangenomen om AI-systemen en modellen voor machinaal leren te ontwikkelen tot $900.000 .

Bovendien bieden AI-banen een van de meest gewilde arbeidsvoordelen van de 21e eeuw: werk op afstand. Dit alles bij elkaar heeft de AI-economie omhoog doen schieten.

In dit artikel leren we meer informatie over de AI-banenindustrie, de stappen ter voorbereiding op het betreden van de AI-markt en, het allerbelangrijkste, hoe je AI-tools kunt gebruiken om je zoektocht naar een baan te vergemakkelijken.

Inzicht in het landschap van AI-vacatures

Programmeren, technische ondersteuning, netwerken, projectmanagement, veiligheid en business intelligence. Weet je wat ze allemaal gemeen hebben?

Dit waren de populairste technische vaardigheden om te leren in 2010 - slechts 14 jaar geleden. Hoewel er nog steeds veel vraag is naar deze vaardigheden, worden ze nu als essentieel beschouwd. Met andere woorden, je zou ze al moeten kennen.

En wat moet je nog meer weten? Machine learning (ML). ML is in wezen de basis voor een baan in AI.

Waarom? Hier zijn een paar voorbeelden van hoeveel waarde bedrijven hechten aan machinaal leren:

Netflix heeft de kosten met meer dan $1 miljard per jaar door te investeren in machine learning via zijn Netflix Recommendation Engine.

Ondertussen heeft Amazon een aanzienlijke verbetering doorgemaakt door de 'click to ship'-tijd te verkorten met bijna 225% tot slechts 15 minuten allemaal dankzij de vooruitgang op het gebied van machinaal leren.

Om verder te benadrukken, een McKinsey rapport bleek dat bijna 20% van de C-level executives uit 10 verschillende landen machine learning als een vitaal element van hun bedrijfsvoering weergeeft.

Dus, garandeert het beheersen van machinaal leren je een baan in AI?

Het brengt je dichter bij de rol, maar het is niet het enige criterium - laten we eens kijken naar alle andere dingen die je nodig hebt om die gedroomde AI-baan te krijgen!

Ook lezen: Hoe je je carrière weer op de rails krijgt (10 uitvoerbare stappen)

6 stappen om je droombaan als AI te vinden

Stap 1: Bouw de juiste AI-vaardigheden op Rapport over de wereldwijde AI-banenbarometer van PwC rapporteert interessante statistieken over de waarde van AI-vaardigheden:

Banen die AI-vaardigheden vereisen, hebben op sommige markten een loonpremie tot 25%

Door werkgevers gezochte vaardigheden veranderen 25% sneller in beroepen die het meest worden blootgesteld aan AI

Hieruit blijkt dat meer bedrijven de voorkeur geven aan werknemers met AI-vaardigheden door prioriteit te geven aan die rollen en hogere salarissen te betalen.

Lees ook: Voorbeelden van ontwikkelingsplannen voor werknemers om groei te stimuleren Laten we eens kijken naar enkele van de AI-vaardigheden die je moet beheersen om een voet tussen de deur van jouw droomorganisatie te krijgen.

1. Snelle engineering

Prompt engineering is de nieuwe trend waar iedereen maar geen genoeg van kan krijgen.

Met hoogwaardige prompts kunnen je AI-modellen optimaal presteren. Maar prompts van lage kwaliteit? Dan krijg je de typische AI-antwoorden die mensen als memes delen via sociale media.

Prompt engineering is vergelijkbaar met het sturen van generatieve AI-systemen, zoals je vertrouwde ChatGPT, om precies te produceren wat je nodig hebt door effectieve prompts te maken. Als je AI kunt vertellen wat het moet doen (zonder op hol te slaan), ben je op de goede weg.

Amazon Web Services ondersteunt dit zelfs: prompt engineering is essentieel voor iedereen die generatieve AI-technologie effectief wil gebruiken op het werk.

En hier is een leuke statistiek: het toevoegen van generatieve AI-vaardigheden aan uw cv kan je salaris verhogen door als maar liefst 47% waardoor het de best betaalde technische vaardigheid is. Het is niet langer alleen nuttig - het is lucratief.

2. Programmeervaardigheden

Je kunt niet in de AI werken zonder vertrouwd te raken met programmeertalen. Als je van software engineering houdt, moet je Python, Java en Apache Spark kennen: Python, Java en Apache Spark, en andere talen op je duimpje.

Vooral Python is de populairste taal voor AI-ontwikkeling.

Een snelle tip voor het leren van Python (of een andere taal): zoek iets dat je boeit en bouw daar een project omheen.

Als je bijvoorbeeld van gamen houdt, kun je een eenvoudige AI-bot maken om te schaken of puzzels op te lossen. Of als je geobsedeerd bent door fitness, programmeer dan een virtuele trainer die je herhalingen telt in de sportschool.

Als je iets kiest waar je enthousiast over bent, zul je je AI-bot blijven verbeteren, wat geweldig nieuws zou zijn als je eindelijk wordt opgeroepen voor dat sollicitatiegesprek.

3. Git leren

Stel je voor dat je wijzigingen in de broncode van een bestand bijhoudt en aanbrengt. Dat is de kracht van Git.

Git lijkt misschien een beetje moeilijk in het begin, maar geloof ons; je moet het onder de knie krijgen omdat veteranen in softwareontwikkeling zweren bij het nut van Git.

Je moet vertrouwd zijn met commando's als clone, vertakking en rebase (ook wel squash genoemd).

En als je toch bezig bent, leer dan ook de CI/CD pijplijn. (Je kunt ons later bedanken)

4. Gegevensvaardigheden

De volgende belangrijkste vaardigheid is gegevensbeheer.

AI draait op gegevens en als je het leuk vindt om hoeveelheden ongeorganiseerde gegevens te beheren en er wijs uit te worden, dan heb je een streepje voor. Datamodellering, warehousing en gegevensverwerking zijn onmisbare vaardigheden om te slagen in de AI-industrie die door datawetenschap wordt geleid.

Je zult ook moeten werken met databases, zowel traditionele SQL als nieuwere systemen zoals NoSQL. Kennis van gegevensbeheer is cruciaal om ruwe gegevens om te zetten in iets waar modellen voor machinaal leren iets mee kunnen.

5. Cloud en API vaardigheden

Vertrouwd zijn met cloud platforms zoals Azure, AWS en Google Cloud AI is van cruciaal belang.

Als je weet hoe je API-gebaseerde apps moet bouwen en implementeren in de cloud, verdien je extra punten tijdens het aanwervingsproces.

De leercurve lijkt misschien steil, maar maak je geen zorgen - er zijn genoeg online cursussen die je op weg helpen. Hier zijn er een paar om je op weg te helpen:

Als machine learning nieuw voor je is, begin dan met de kernbegrippen, zoals supervised learning, unsupervised learning en reinforcement learning. Deze zijn onmisbaar voor een aspirant ingenieur in kunstmatige intelligentie.

Je wilt je ook verdiepen in neurale netwerken, de architectuur die modellen voor diep leren aanstuurt. Deze systemen bootsen het menselijk brein na om complexe gegevens te verwerken.

Machine learning frameworks zoals TensorFlow en PyTorch zijn essentieel voor je AI-reis. Maak je geen zorgen als je ze nog nooit hebt gebruikt; talloze tutorials en online cursussen kunnen je op weg helpen.

Of als je een leuk project wilt en al doende wilt leren, probeer dan eens algoritmen voor machinaal leren te gebruiken om een aanbevelingsmachine voor je favoriete filmgenre te maken of een bot die beurstrends voorspelt.

Stap 2: Doe relevante ervaring op

Laten we eerlijk zijn: aanwervers zien graag praktijkervaring.

Zelf een paar AI projecten bouwen kan een enorm verschil maken bij het vinden van je droombaan als AI'er. Leer meer over Retrieval Augmented Generation en maak je eigen chatbot.

De sleutel tot het leren van kunstmatige intelligentie is om snel actie te ondernemen in plaats van eindeloos boeken en blogberichten te lezen.

Het is eenvoudig: begin met iets praktisch, zoals een classificatieprobleem, een gevestigde uitdaging in machinaal leren.

Bijvoorbeeld:

Neem een stuk tekst en categoriseer het in relevante groepen, iets uit je dagelijkse ervaring zou ideaal zijn

Je kunt beginnen met het maken van een kleine dataset met ongeveer tien voorbeelden per categorie in een format zoals tekst

Eenmaal verzameld, sla het op als een CSV-bestand en zoek naar een AutoML-systeem online, waarvan de meeste beschikbaar zijn via grote cloud providers

Het uploaden van de dataset en het trainen van een model met behulp van deze tools zal je in slechts twee uur meer leren dan het lezen van vijf boeken over machine learning.

Voeg deze projecten (hoe eenvoudig ook) toe aan je portfolio en cv en je maakt jezelf een opvallende kandidaat op de concurrerende AI-banenmarkt.

Stap 3: Volg formele opleidingen en certificeringen

Laten we het hebben over het behalen van een glanzend diploma.

Onlangs heeft de Universiteit van Pennsylvania werd de eerste Ivy League-school die een Bachelor of Science in Engineering in AI aanbood.

Nog geen zes maanden later introduceerden ze ook een master in AI, omdat één graad niet genoeg was om deze snelgroeiende industrie aan te pakken.

De Carnegie Mellon University (CMU) deed dit al lang voordat AI een begrip werd. De CMU lanceerde de eerste bachelor in kunstmatige intelligentie in de VS in 2018! Dus als je de formele weg wilt inslaan, heb je genoeg opties.

Er is voor elk wat wils, van gerichte AI-programma's bij CMU tot gespecialiseerde concentraties zoals machinaal leren of robotica binnen een bredere graad in computerwetenschappen.

Maar wat als je niet van plan bent om naar een Ivy League of een topschool te gaan?

Dat is ook niet erg - je hoeft geen diploma van een prestigieuze universiteit te hebben om het te maken in het AI veld. Er is een grote verscheidenheid aan AI-cursussen online beschikbaar, van Coursera tot YouTube-tutorials, met alles van programmeervaardigheden tot frameworks voor machinaal leren.

Met de juiste focus kun je gemakkelijk gecertificeerd worden en bewijs je verdienste zonder in een klaslokaal te stappen.

Stap 4: netwerken en een professionele aanwezigheid opbouwen

We willen u niet bang maken, maar rond 60% van de banen worden gevonden via netwerken (echt waar!), niet via online banenplatforms.

Het is dus noodzakelijk om online aanwezig te zijn en te netwerken met collega-AI-professionals.

Hier zijn een paar manieren om te beginnen:

Ten eerste, optimaliseer je LinkedIn-profiel, het toevluchtsoord van alle werkzoekenden.

Behandel het als je digitale visitekaartje door ervoor te zorgen dat het up-to-date is met relevante vaardigheden zoals machine learning en kunstmatige intelligentie. Gebruik trefwoorden om je vindbaarheid te verbeteren en ga aan de slag met AI-gerichte content om je expertise op dit veld te laten zien.

Neem vervolgens deel aan gebeurtenissen in de AI-industrie, zoals conferenties en webinars. Dit zijn goudmijnen voor vergaderingen met AI-professionals, aanwervende managers en thought leaders die je kunnen introduceren bij vacatures die online nooit aan bod komen.

Mentoren vinden is een andere cruciale stap. Contact leggen met doorgewinterde AI-ingenieurs of datawetenschappers kan leiden tot persoonlijke doorverwijzingen.

Vergeet tot slot niet om contact op te nemen met je huidige contacten.

Regelmatig berichten plaatsen bij en communiceren met AI-groepen kan ook je zichtbaarheid vergroten bij de ontwikkelaarsgemeenschap en recruiters.

Soms is een vriendelijk bericht of een check-in voldoende om nieuwe paden in je carrière te openen.

Stap 5: Pas je sollicitatie aan en bouw een portfolio op

Een strategie om je droombaan te vinden is om te kijken naar de vaardigheden die op de lijst staan en die dan te leren. Het is net als reverse-engineering om je weg te vinden naar je perfecte rol.

Voeg deze vaardigheden toe aan je LinkedIn-profiel of aan je sollicitatie; rekruteerders zullen al snel naar je profiel neigen.

vriendelijke tip: Het beheersen van generatieve AI, Langchain en tools zoals ChatGPT en OpenAI kunnen je profiel onweerstaanbaar maken.

Stap 6: Bereid je voor op sollicitatiegesprekken

Als je specifiek wilt leren hoe je je kunt voorbereiden op een AI-sollicitatiegesprek, gefeliciteerd! Je inspanningen werpen vruchten af.

Laten we nu een abonnement samenstellen: AI-interviews kunnen een mix zijn van technische vaardigheden, probleemoplossing en algemene kennis, dus hier lees je hoe je de concurrentie voor kunt blijven.

Verwacht de basis:

"Wat zijn de ethische uitdagingen van AI-systemen?".

"Hoe definieer je kunstmatige intelligentie?"

"Wat zijn enkele echte AI-toepassingen?"

Het is de sleutel om je antwoorden duidelijk, beknopt en gratis te houden. Toon je enthousiasme en kijk naar enkele interview op afstand tips voor de D-day.

Technische vragen kunnen vaak complex zijn, zoals "Wat zijn de belangrijkste algoritmen voor machine learning?" of "Hoe verandert natuurlijke taalverwerking AI-systemen?"

Verdiep je in machine-leermodellen, neurale netwerken, deep learning en computer vision. Als je voorbereid bent om de technische aspecten te bespreken, laat je zien dat je niet alleen bekend bent met AI, maar dat je er ook verstand van hebt.

Blijf op de hoogte door artikelen te lezen, workshops bij te wonen en mee te werken aan open-source AI projecten. Door AI-professionals en industrieleiders te volgen op sociale media blijf je ook op de hoogte van de nieuwste trends.

Oefen tot slot met AI-tools zoals ChatGPT of InterviewBuddy. Simuleer vragen en scenario's om realtime feedback te krijgen, die je kan helpen de scherpe kantjes eraf te halen voor de grote dag.

Onthoud tot slot: **Je kunt het!

Ook lezen: Alles wat u moet weten voordat u aan een nieuwe baan begint en uitblinkt in uw nieuwe werkruimte!

Laten we eerlijk zijn: van AI-vaardigheden leren naar die AI-droombaan is een lastige reis.

Een goede AI-baan vinden gaat niet alleen over coderen of modellen voor machinaal leren bouwen - je moet je sollicitatie blijven bijhouden, georganiseerd blijven en ervoor zorgen dat je cv geen relikwie uit het verleden wordt.

Dus waarom zou je AI niet gebruiken om je droombaan te vinden?

Dit is waar ClickUp de AI-functies en sjablonen kunnen een wereld van verschil maken in uw zoektocht naar een baan. Weet u niet zeker hoe? Laten we eerst de sjablonen bekijken die u zullen helpen bij de voorbereiding van uw AI-jobjacht!

1. ClickUp SMART doelen sjabloon

Laten we eerst SMART doelen stellen om je te helpen een AI-carrière op te bouwen. SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Haalbaar, Relevant en Tijdgebonden.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-18.png ClickUp SMART doelen sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-3r5cu7b&department=operations Sjabloon downloaden /$$$cta/

Dit is waar de ClickUp SMART doelen sjabloon schittert: hiermee kunt u een duidelijk stappenplan maken door u te helpen al uw doelstellingen te evalueren met behulp van het SMART-raamwerk.

Wilt u binnen zes maanden een baan als machine learning engineer? Met dit sjabloon kun je dat doel opsplitsen in uitvoerbare stappen en gestage voortgang boeken op weg naar je droombaan.

Ook lezen: Voorbeelden van één-, vijf- en tienjarige doelen voor het plannen van langetermijndoelen

2. ClickUp sjabloon voor het zoeken naar een baan

Nu is het tijd om de zoektocht naar een baan aan te pakken. Veel solliciteren en alle sollicitaties bijhouden kan ervoor zorgen dat je niet meer weet wat goed werkt (of niet) in je aanpak.

Dat is waar de ClickUp sjabloon voor het zoeken naar een baan komt binnen. Dit handige sjabloon is ontworpen om u te helpen georganiseerd en op de hoogte te blijven van uw zoektocht naar een AI-baan.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-80.png ClickUp sjabloon voor het zoeken naar een baan https://app.clickup.com/signup?template=t-200476216&department=hr-recruiting Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Dit is wat het biedt:

Aangepaste statussen: Bijhouden waar je bent in elke sollicitatie, of het nu "Open" of "Voltooid" is

Bijhouden waar je bent in elke sollicitatie, of het nu "Open" of "Voltooid" is Aangepaste velden : Beheer uw zoektocht naar een baan door vacatures te categoriseren, details toe te voegen en uw voortgang in één eenvoudige weergave te zien

: Beheer uw zoektocht naar een baan door vacatures te categoriseren, details toe te voegen en uw voortgang in één eenvoudige weergave te zien Aangepaste weergaven : Of u nu prioriteiten moet stellen bij uw sollicitaties of gesprekken met recruiters moet bijhouden, deze weergaven helpen u georganiseerd te blijven

: Of u nu prioriteiten moet stellen bij uw sollicitaties of gesprekken met recruiters moet bijhouden, deze weergaven helpen u georganiseerd te blijven Functies voor projectmanagement: Gebruik tags, opmerkingen en automatisering om uw vacature beter bij te houden

Dus of je nu een AI-engineer rol ambieert of AI-posities op instapniveau verkent, met dit sjabloon kun je je zoektocht naar een baan op één plek beheren en je voortgang eenvoudig bijhouden.

ClickUp voor banenjacht en voorbereiding op sollicitatiegesprek

Nu we de juiste sjablonen hebben om onze doelen te stellen en de juiste banen te zoeken, gaan we naar de volgende belangrijke stap: het maken van een goed cv

Een sterk cv moet echter ook de volgende elementen bevatten (met voorbeelden):

Klariteit & kwantitatieve eenheden: Verbeterde conversie van clients met 27%

Verbeterde conversie van clients met 27% Krachtwoorden: Managede een team om de verkoop met 25% te verhogen.

Managede een team om de verkoop met 25% te verhogen. Krachtwoorden: Voorbeeld: Detailgerichte webontwikkelaar met drie jaar ervaring

Voorbeeld: Detailgerichte webontwikkelaar met drie jaar ervaring Relevante vaardigheden: Beheerde een lijst met 10.000 e-mails, waardoor de betrokkenheid met 10% toenam

Beheerde een lijst met 10.000 e-mails, waardoor de betrokkenheid met 10% toenam Vertrouwen: Verhoogde productverkoop met 40% in het eerste jaar

Dit is hoe ClickUp Brein en ClickUp Documenten kan u helpen alle bovenstaande punten te bereiken:

Met de ClickUp AI functies van Brain kunt u de content van uw cv genereren op basis van uw vereisten. Brain kan je ook meerdere iteraties geven op basis van jouw aanwijzingen.

Laat ClickUp Brain u helpen bij het schrijven van krachtige cv-onderdelen, waaronder uw samenvatting, werkervaring en vaardigheden

Bovendien kunt u intelligente aanwijzingen en suggesties gebruiken om uw prestaties te benadrukken.

ClickUp Docs kan u helpen uw cv als een professional te organiseren. Met de geneste hiërarchie kunt u uw cv duidelijk structureren, van vaardigheden tot ervaring.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/ClickUps-Docs-Hub-1400x556.png ClickUp's Docs Hub /$$$img/

vereenvoudig uw sollicitatieproces en bespaar tijd met ClickUp's Docs Hub_

ClickUp AI analyseert tegelijkertijd uw cv en geeft gepersonaliseerde aanbevelingen op basis van de baan waarop u solliciteert.

Hierna, wanneer je de aandacht hebt van de hiring manager, is het tijd voor de volgende stap - sollicitatiegesprekken.

Voorbereiding sollicitatiegesprek

We kennen allemaal de angst die komt kijken bij het voorbereiden van een groot AI-vacaturegesprek. Van het bijhouden van sollicitaties tot het onthouden welk bedrijf zijn AI-systemen precies zo wil hebben, het proces kan overweldigend zijn.

Maar vrees niet! Hier komt ClickUp Brain om de dag te redden en uw sollicitatiegesprek zo georganiseerd en stressvrij mogelijk te maken.

Stel je voor dat je een AI-assistent hebt die je helpt om alles in de gaten te houden. Of het nu gaat om het onderzoeken van de AI-strategie van een bedrijf, het samenstellen van interviewvragen of het beheren van follow-up taken, ClickUp Brain helpt je.

Dat is nog niet alles. U kunt ClickUp Docs ook gebruiken om uw aantekeningen voor elk bedrijf op te slaan. Dit kan u helpen om u beter voor te bereiden op uw sollicitatiegesprekken door schijninterviewsessies te houden met vrienden of mentoren.

Ook lezen: Hoe rode vlaggen te herkennen in sollicitatiegesprekken

Vereenvoudigen met ClickUp Brain

Moet u een bedrijf onderzoeken? Plak de URL van de vacaturetekst in ClickUp Brain en zie hoe de magie van de AI zich ontvouwt.

Gebruik ClickUp Brain om content te maken en samen te vatten in luttele seconden

U krijgt een samengevatte versie van sleutelinformatie, waarmee u tijd en moeite kunt besparen.

Maar dat is nog niet alles - ClickUp Brain kan ook het volgende genereren AI-gerelateerd interview vragen gebaseerd op onderwerpen als leiderschapsuitdagingen of technische vaardigheden.

Lees hier hoe u ClickUp Brain kunt gebruiken om uw voorbereiding te organiseren:

Onderzoek het bedrijf : Maak een ClickUp Doc en gebruik Brain om samenvattingen van het bedrijf te genereren, inclusief hun geschiedenis, missie en recente projecten

: Maak een ClickUp Doc en gebruik Brain om samenvattingen van het bedrijf te genereren, inclusief hun geschiedenis, missie en recente projecten Blijf op de hoogte van trends in de sector : Vraag ClickUp Brain naar branchespecifieke inzichten. Het houdt u op de hoogte van trends in de AI-industrie

: Vraag ClickUp Brain naar branchespecifieke inzichten. Het houdt u op de hoogte van trends in de AI-industrie Breek functiebeschrijvingen af : Vat specifieke functievereisten samen: dit zal u helpen de functieverwachtingen, technische vaardigheden en verantwoordelijkheden te verduidelijken

: Vat specifieke functievereisten samen: dit zal u helpen de functieverwachtingen, technische vaardigheden en verantwoordelijkheden te verduidelijken Stel bedrijfsspecifieke vragen : Brainstorm interviewvragen op maat van het bedrijf, gericht op hun uitdagingen, prioriteiten en cultuur

: Brainstorm interviewvragen op maat van het bedrijf, gericht op hun uitdagingen, prioriteiten en cultuur Bereid je voor op gedragsinterviews: Doe ideeën op voor veelvoorkomende gedragsvragen ("Vertel me over een moment waarop...") en verfijn je antwoorden

Ook lezen: De ultieme gids voor het schrijven van een winnend functievoorstel

Houd uw zoektocht naar een baan bij met ClickUp Lijsten

maak eenvoudig je takenlijsten aan en open ze overal vandaan_

Stel een ClickUp List in om elke sollicitatie bij te houden, inclusief aantekeningen van uw ClickUp Brain-onderzoek voor elk bedrijf. Met Lijsten mist u nooit meer een sollicitatiegesprek of een vervolgtaak.

Blijf op schema met ClickUp Herinneringen

terugkerende taken in ClickUp plannen om schijninterviewsessies te organiseren_

Heb je voorbereidende sessies voor een sollicitatiegesprek met vrienden of een professionele coach? Gebruik ClickUp Herinneringen om schijninterviews te plannen en blok deep learning-uren.

Lees ook: AI-angst: Steelt AI uw baan (en uw geestelijke gezondheid)?

Laat uw vaardigheden zien met ClickUp-taaken

terugkerende ClickUp-taken regelen om een proefinterview te plannen_

Maak een ClickUp Lijst met de titel "Projectmanagement Vaardigheden voor Interview" met selectievakjes voor vaardigheden zoals risicomanagement, toewijzing van middelen en communicatie met belanghebbenden.

Vink tijdens de voorbereiding elke vaardigheid aan, zodat u uw voortgang kunt visualiseren en ervoor kunt zorgen dat u alle juiste punten raakt in uw antwoorden.

En dat is het. Je bent klaar om te leren, te experimenteren en die AI-rol bij je droombedrijf te bemachtigen.

Succesverhaal van een ClickUp gebruiker

Voor een praktische blik op hoe ClickUp uw zoektocht naar een baan kan veranderen, hoeft u alleen maar te kijken naar wat een Reddit gebruiker onlangs deelde .

Deze slimme werkzoekende veranderde zijn zoektocht naar een baan in een strategische, visuele reis door een aangepast dashboard in ClickUp te maken.

Dit is wat hun dashboard bijhoudt:

Bron

De verdeling van sollicitaties over platforms zoals LinkedIn en Indeed

Een gedetailleerde tijdlijn die laat zien wanneer ze uitbarstingen van sollicitatieactiviteit hadden en welke periodes wat rustiger waren

Real-time updates over de status van lopende sollicitaties

Dit aangepaste ClickUp dashboard transformeerde de zoektocht van de gebruiker van een stressvolle sleur naar een georganiseerd, datagestuurd proces.

Ten eerste gaf het dashboard de gebruiker een overzicht van waar ze hadden gesolliciteerd, een gedetailleerde tijdlijn van hun activiteiten en stelde hen in staat om hun voortgang bij te houden via realtime updates.

Deze inzichten van ClickUp kunnen u ook helpen trends te herkennen, uw sollicitatiestrategie te verbeteren en u dichter bij uw AI-baan te brengen.

AI gebruiken om je droombaan in AI te krijgen

De beroemde Amerikaanse acteur Milton Berle zei ooit: "Als de gelegenheid zich niet voordoet, bouw dan een deur." In deze competitieve arbeidsmarkt zou deze uitspraak wel eens jouw mantra kunnen worden.

Dit is waar ClickUp het verschil kan maken in uw zoektocht naar een baan.

Met tools zoals ClickUp Brain en Docs kunt u gemakkelijk sollicitaties bijhouden, interviewschema's organiseren en bedrijfsinzichten onderzoeken, allemaal op één plek. Of probeer het sjabloon voor het zoeken naar een baan, waarmee u de voortgang van uw sollicitatie kunt bijhouden.

Maak een gratis ClickUp account vandaag en vind de baan van uw dromen!