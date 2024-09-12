Hoe maak je een thuiswerkschema?

Heb je jezelf er wel eens op betrapt dat je zelfs na werktijd nog e-mails beantwoordt of tot diep in de nacht werkt om je doelen te bereiken? Je bent niet de enige.

Volgens een onderzoek van Pew Onderzoekscentrum 1 op de 10 werknemers op afstand heeft moeite om een evenwicht tussen werk en privéleven te bewaren.

Het is een uitdaging om de verbinding met het werk te verbreken als je thuis werkt.

Resultaat? Het werk sijpelt vaak je persoonlijke tijd binnen. Je hebt een effectief thuiswerkschema nodig om een lijn te trekken tussen je werkuren en je privétijd.

Als je op zoek bent naar manieren om je werk beter te beheren en stress en burn-out te verminderen, dan zit je hier goed. In deze blogpost bespreken we hoe je een gezond thuiswerkschema kunt maken en delen we een paar tips om je werk een boost te geven productiviteit op afstand te verhogen .

Laten we beginnen!

Factoren waarmee je rekening moet houden bij het maken van een planning voor werken op afstand

Voordat we het hebben over werken vanuit huis hacks laten we het hebben over een aantal sleutel factoren om te overwegen bij het maken van uw thuiswerk schema.

1. Uw chronotype

Bent u een ochtendmens of een nachtuil? Begrijp uw chronotype en plan Taken effectief in. Vroege vogels vinden het misschien gemakkelijker om veeleisende taken 's ochtends aan te pakken, terwijl nachtbrakers misschien uitblinken in creatief werk later op de dag.

2. Werklast en deadlines

Analyseer uw werklast en deadlines. Dit helpt je om tijd te blokken voor complexe projecten en minder veeleisende taken voor later te plannen.

3. Vereisten voor communicatie en samenwerking

Factor team vergaderingen, gesprekken en snelle check-ins. Plan ze rond uw concentratietijd om onderbrekingen tot een minimum te beperken.

4. Persoonlijk leven

Medewerkers op afstand die prioriteit geven aan zelfzorg rapporteren vaker hogere productiviteit . Vergeet dus je fysieke en mentale gezondheid niet als je vanuit huis werkt. Las pauzes in voor lichaamsbeweging, meditatie, gezonde maaltijden en hobby's.

5. Werktijden

Als je in een wereldwijd team werkt, zorg er dan voor dat je schema aansluit op de werktijden van je collega's voor een effectieve samenwerking. Je kunt ook kijken naar best practices voor asynchrone communicatie om de informatiestroom op gang te houden.

6. Locatie en omgeving

Je locatie en werkomgeving kunnen je productiviteit aanzienlijk beïnvloeden. Overweeg om een hoofdtelefoon met ruisonderdrukking te gebruiken of een rustige werkplek te zoeken als je in een lawaaiige omgeving woont.

7. Flexibiliteit

Er is vaak geen vast schema in een baan op afstand. Het leven gebeurt en je routine kan veranderen. Wees klaar om je aan te passen aan onverwachte wendingen. Of het nu gaat om een plotselinge toename in werklast, een persoonlijk noodgeval of gewoon een verandering in je energieniveau, een flexibele aanpak kan je helpen om een gezonde balans tussen werk en privé te behouden.

Hoe maak je je eigen thuiswerkrooster?

Werken op afstand geeft je de vrijheid om op je eigen voorwaarden te werken. Je kunt je eigen werktijden instellen, je werkruimte kiezen en zelfs je eigen werktijden bepalen reizen terwijl je werkt . Maar zonder een vast schema kan de flexibiliteit gemakkelijk omslaan in chaos.

Hier is een stap-voor-stap handleiding om een thuiswerkschema te maken dat je productiviteit maximaliseert en je helpt te ontspannen:

1. Werk vooraf met een routine

Creëer een persoonlijke ochtendroutine voordat je begint met werken. Het helpt je lichaam en geest te kalmeren en verhoogt je concentratie. Dit is wat je 's ochtends kunt proberen:

Wek vroeg op: Sta ten minste twee uur voor je officiële begintijd op om een ontspannen ochtendroutine te hebben

Sta ten minste twee uur voor je officiële begintijd op om een ontspannen ochtendroutine te hebben Begin je dag goed: Geniet van een kopje koffie of thee, plan je dag, stel een positieve intentie in en bereid je werkruimte voor

Geniet van een kopje koffie of thee, plan je dag, stel een positieve intentie in en bereid je werkruimte voor Ga actief aan de slag: Doe aan lichaamsbeweging om uw energie, creativiteit en productiviteit te stimuleren

Doe aan lichaamsbeweging om uw energie, creativiteit en productiviteit te stimuleren Maak je klaar: Douche en kleed je comfortabel. Zorg ervoor dat u representatieve kleding draagt voor vergaderingen op het werk

Douche en kleed je comfortabel. Zorg ervoor dat u representatieve kleding draagt voor vergaderingen op het werk Werk aan taken voorafgaand aan het werk: Voltooi alle noodzakelijke klusjes of persoonlijke activiteiten voordat u aan het werk gaat

In Wonderlijke ochtend raadt de auteur Hal Elrod aan om het SAVERS-kader te volgenSilence (meditatie), Affirmations, Visualization, Exercise, Reading, and Scribing (journaling) om je te richten op persoonlijke groei en een productieve voorsprong te krijgen op je dag.

2. Creëer een speciale werkruimte

Stel een kantoor aan huis om geconcentreerd te blijven en werk van privéleven te scheiden. Kies een rustige, comfortabele plek in je huis om afleiding te limieten.

Vermijd werken vanuit bed of op de bank. Deze ruimtes worden geassocieerd met ontspanning, waardoor het moeilijker wordt om over te schakelen op werk. Creëer in plaats daarvan een ruimte zoals een traditioneel kantoor - voltooid met een bureau, een comfortabele stoel en de nodige apparatuur.

In het boek Op afstand: Kantoor niet nodig jason Fried en David Heinemeier Hannson stellen voor om de layout van je huis als schakelaar te gebruiken. Dit betekent dat je een speciale werkruimte in je huis moet creëren en dat je pas echt moet werken als je de ruimte binnenkomt (je schakelt je werkmodus in).

3. Beoordeel uw werklast en prioriteer taken

Voordat u een planning maakt, moet u een duidelijk beeld krijgen van uw taken en verantwoordelijkheden. Dit helpt u om georganiseerd te blijven en uw doelen efficiënt te bereiken.

Begin met een lijst te maken van alles wat je dagelijks en wekelijks moet doen. Denk hierbij aan vergaderingen, deadlines voor projecten, routinetaken en persoonlijke verplichtingen.

Begin je dag echter met eenvoudige beheerderstaken zoals het controleren van je e-mails, het beantwoorden van berichten, je leidinggevende op de hoogte stellen van je klok-in, enz. Dit helpt je om de overgang van werk naar privé soepel te laten verlopen.

Je kunt het volgende gebruiken ClickUp-taak om een lijst met taken te maken en ClickUp-taak prioriteiten om taken op prioriteit in te delen. Dit helpt je deadlines te stellen en grotere projecten op te splitsen in kleinere, beter beheersbare subtaken.

werklast beter beheren met ClickUp Taken_

U kunt ook Sjabloon voor de dagelijkse Nog te doen lijst van ClickUp om uw dag in te plannen, taken prioriteit te geven en uw doelen sneller te bereiken.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUps-Daily-To-do-List-Template.png ClickUp's sjabloon voor een dagelijkse Nog te doen lijst https://app.clickup.com/signup?template=t-3k53b9a&department=personal-use Dit sjabloon downloaden /cta/

Dit sjabloon helpt u:

Dagelijks haalbare doelen te stellen

Uw werklast organiseren

De voortgang van het werk bijhouden

4. Bepaal uw piektijd voor productiviteit

Iedereen heeft specifieke periodes gedurende de dag waarin ze zich het meest energiek en gefocust voelen. Het identificeren van uw piekuren in productiviteit kan u helpen om uw meest veeleisende taken in te plannen wanneer u op uw best bent.

Als u bijvoorbeeld een ochtendmens bent, plan dan taken die een diepe focus vereisen, zoals schrijven of problemen oplossen, in de vroege uren.

💡Pro Tip: Gebruik ClickUp's tijdsregistratie functie om bij te houden hoeveel tijd u besteedt aan verschillende Taken op verschillende tijdstippen van de dag. Dit helpt u om uw planning na verloop van tijd te verfijnen, zodat u efficiënt werkt wanneer u op uw best bent.

houd bij hoeveel tijd u aan verschillende Taken besteedt om uw thuiswerkschema te optimaliseren_

5. Duidelijke begin- en eindtijd instellen

Een van de grootste uitdagingen van werken op afstand is weten wanneer je moet uitklokken. Zonder een duidelijke grens kan het werk zich gemakkelijk uitbreiden naar je persoonlijke tijd, wat kan leiden tot een burn-out. Om afleiding te voorkomen moet je een duidelijke begin- en eindtijd voor je werkdag vastleggen en je daaraan houden.

Het maken van een dagelijks tijdschema kan hierbij helpen. Je kunt het volgende gebruiken ClickUp's 24-uursschema sjabloon om uw hele dag in te plannen en een evenwichtige routine te volgen. Het helpt u uw dagelijkse taken te organiseren en de balans tussen werk en privé te verbeteren.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUps-24-Hours-Schedule-Template.png ClickUp's 24-uursschema sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-200571605&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Met dit sjabloon kunt u:

Een dagelijks schema instellen

Overzicht krijgen van uw Taken om uw tijd zo nodig aan te passen

Specifieke tijd voor elke Taak toewijzen

6. Zorg voor regelmatige pauzes

Pauzes zijn essentieel om geconcentreerd te blijven en vermoeidheid te voorkomen. Volgens een onderzoek werken de meest productieve mensen voor 52 minuten en nemen dan 17 minuten pauze **Korte pauzes gedurende de dag kunnen je helpen om op te laden en productief te blijven.

Je kunt ook de Pomodoro techniek -Werk 25 minuten en neem dan 5 minuten pauze. Neem na vier cycli een langere pauze van 15-30 minuten. Deze methode helpt je om geconcentreerd te blijven, vermindert vermoeide ogen en houdt je de hele dag energiek.

Plan je pauzes van tevoren in en stap tijdens deze pauzes even weg van je werkruimte. Maak een wandeling, rek u uit of doe iets anders dan werk in uw vrije tijd om uw hoofd leeg te maken.

7. Plan tijd in voor lichamelijke activiteit

Langdurig zitten kan een tol eisen van uw gezondheid. Neem lichaamsbeweging op in je dagelijkse routine om je energieniveau en algehele welzijn op peil te houden. Of het nu een yogasessie in de ochtend is, een wandeling halverwege de dag of een snelle workout na het werk, blijf de hele dag door actief.

Blok tijd in je agenda voor lichaamsbeweging, net zoals je zou doen voor een vergadering of Taak. Behandel het als een niet-onderhandelbaar onderdeel van uw dag.

8. Zorg voor flexibiliteit

Laat buffertijden tussen Taken om rekening te houden met vertragingen of wijzigingen op het laatste moment. Op deze manier, als een vergadering uitloopt of je een dringende Taak moet afhandelen, heb je niet het gevoel dat je hele schema in de war is geschopt.

Je kunt dit bereiken door je dag in te plannen met zachte tijdsblokken (flexibele planningsegmenten). Om ze effectief te gebruiken, wijs je bij benadering tijdschema's toe voor activiteiten zoals het controleren van e-mails of het voltooien van een projectopdracht, waarbij je rekening houdt met enige overlap.

Overweeg daarnaast het gebruik van tijdsregistratie om uw werkelijke productiviteit te controleren en pas de blokken met zachte tijd dienovereenkomstig aan, zodat uw planning na verloop van tijd geoptimaliseerd wordt.

💡 Pro Tip: Gebruik Tijdsinschattingen in ClickUp om de benodigde tijd voor elke Taak in te schatten wanneer u uw zachte blokken maakt. Dit zal u helpen een meer realistische planning te maken.

9. Ontspan en ontspan

Net zoals u uw dag begint met een routine, helpt een routine aan het einde van de dag u mentaal uit te klokken van het werk en over te gaan naar persoonlijke tijd.

Stel een specifieke tijd in om je werk af te ronden en te bekijken wat je hebt bereikt.

Maak een lijst met taken voor de volgende dag, zodat je 's ochtends meteen aan de slag kunt. Dit kan voorkomen dat je werk doorloopt in je avond en helpt je om voldoende rust te nemen.

Pro Tip: Je kunt ClickUp gebruiken om een checklist voor je taken te maken.

Creëer een dagelijkse to-do lijst met ClickUp om de efficiëntie te verhogen

Stel een timer in 30 minuten voordat uw werkdag eindigt. Gebruik deze tijd om de losse eindjes aan elkaar te knopen, zoals het beantwoorden van e-mails en het organiseren van uw werkruimte.

U hebt het schema, laten we nu de juiste hulpmiddelen verkennen om het te realiseren.

Jongleren met taken, vergaderingen en deadlines kan overweldigend aanvoelen, vooral als je op afstand werkt. Dit is waar productiviteit en tools voor samenwerking op afstand zoals ClickUp op hun plaats komen. Ze stroomlijnen uw werkstroom en maximaliseren de efficiëntie.

ClickUp is een alles-in-één platform dat uitblinkt in het omgaan met de unieke uitdagingen van asynchroon werk voor teams op afstand. ClickUp helpt je om een solide routine voor werken op afstand op te bouwen:

Doelen stellen

Het is gemakkelijk om in een instelling op afstand de focus op het werk te verliezen door huishoudelijke verantwoordelijkheden, digitale afleiding of persoonlijke Taken. Bovendien kan het gebrek aan duidelijke richting in een installatie op afstand ook leiden tot het overslaan van taken, waardoor het moeilijk wordt om tastbare resultaten te behalen.

Je moet duidelijke doelen stellen terwijl je thuis werkt om de focus te verhogen, de efficiëntie te verbeteren en de motivatie te verhogen.

Je kunt doelen maken en bijhouden met ClickUp Doelen . Het helpt u om duidelijke tijdlijnen en meetbare targets op te stellen om uw productiviteit te verbeteren. U kunt uw doelen ook opsplitsen in kleinere items.

blijf op koers en bereik uw doelen met ClickUp Goals_

Maak een abonnement voor werken op afstand

ClickUp biedt sjablonen voor werkplanning en tijdbeheer om u te helpen een efficiënt thuiswerkschema op te stellen.

Zodra u duidelijke doelen hebt gesteld, kunt u gebruikmaken van ClickUp's sjabloon voor werk op afstand om uw taken te organiseren en uw uren bij te houden.

Het wordt geleverd met specifieke weergaven zoals de Werk Tijdlijn Weergave, Werk Activiteiten Weergave, en Werk Voortgang Weergave, die visueel uw project tijdlijn weergeven, zodat u taken en activiteiten kunt zien, de voortgang kunt bijhouden, en potentiële knelpunten kunt identificeren.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUps-Remote-Plan-Template.png ClickUp's sjabloon voor een extern abonnement https://app.clickup.com/signup?template=t-205355771&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Dit sjabloon helpt u:

Een uitgebreid abonnement voor werk op afstand maken

Taken organiseren en voortgang bijhouden automatiseren

Prestaties van doelen meten

Externe medewerkers ervaren vaak isolement en eenzaamheid door beperkte sociale interactie met de leden van het team. Regelmatige vergaderingen met je collega's voor werk of informele discussies bieden sociale ondersteuning en verminderen psychologische stress.

Neem dus regelmatige sessies om het team bij te praten op in je thuiswerkroutine. Je kunt in verbinding blijven met je team door gebruik te maken van ClickUp Teams . Het helpt u gemeenschappelijke doelen voor het team te stellen, de voortgang bij te houden en samen te werken met uw team.

Je kunt ook ClickUp chatten om naadloos verbinding te maken met uw collega's en sterke relaties op te bouwen op de werkplek . Het helpt je updates te delen met je team, actiepunten toe te wijzen en te chatten naast relevant werk.

werk naadloos samen met uw team via ClickUp Chat_

Samenwerken met uw team ClickUp Documenten maakt mogelijk

realtime en asynchrone samenwerking voor hybride teams en teams op afstand. Je kunt documenten maken, bewerken en delen met je team leden, live wijzigingen aanbrengen en direct feedback krijgen.

Heb je input nodig van iemand in een andere tijdzone? vermeld ze in een opmerking zonder je document te verlaten en ontvang specifieke instructies of feedback.

werk in realtime samen met uw team met ClickUp Docs_

U kunt zelfs met uw team brainstormen over ideeën met ClickUp Whiteboards . Het helpt alle leden van het team om aantekeningen toe te voegen, taken te koppelen, actie-items te maken en toe te wijzen vanaf het canvas en ideeën samen uit te voeren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Whiteboards-2-1400x945.png Werk samen met teamleden in een installatie op afstand met ClickUp Whiteboards /%img/

ideeën omzetten in bruikbare items met ClickUp Whiteboards_

Werklast bewaken ClickUp's kalender weergave helpt u uw dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse planning te visualiseren. U kunt toegewezen tijdblokken blokken voor gericht werk, vergaderingen, pauzes en persoonlijke Taken. Dit zorgt voor een gezonde balans tussen werk en leven.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Calendar-View-2-1400x873.png Werk van thuis uit schema bijhouden met ClickUp Kalenderweergave /%img/

visualiseer en beheer uw project moeiteloos met ClickUp Kalenderweergave_

Uw werkstroom automatiseren

Het automatiseren van routinetaken kan u helpen bij de instelling van een effectief thuiswerkschema. Met ClickUp Automatiseringen kunt u automatisch taken toewijzen aan leden van het team, e-mails versturen en updates van projecten of taken ontvangen.

stroomlijn uw thuiswerkschema door routinetaken te automatiseren met ClickUp-taak_

U kunt bijvoorbeeld automatisering instellen om taken naar de volgende fase te verplaatsen wanneer ze voltooid zijn of om herinneringen te sturen wanneer deadlines naderen. Dit houdt uw werkstroom soepel en helpt u de stress van het handmatig beheren van elk detail te vermijden.

De voordelen en valkuilen van werken op afstand

Werken op afstand verandert de manier waarop we werken, waar we wonen en zelfs hoe we met elkaar omgaan. Maar zoals elke grote verandering, heeft het zijn voordelen en valkuilen.

De voordelen van werken op afstand

Een van de grootste voordelen van een cultuur van werken op afstand isflexibiliteit op de werkplek. Je kunt je schema bepalen, je werkruimte kiezen en zelfs vanaf verschillende locaties werken

Het doorbreekt barrières en maakt werkplekken inclusiever. Voor bovenliggend werk, nieuwe moeders en verzorgers kan werken op afstand de flexibiliteit bieden die nodig is om een balans te vinden tussen werk en betrokkenheid bij familieleden

Voor bovenliggend werk, nieuwe moeders en verzorgers kan werken op afstand de flexibiliteit bieden die nodig is om een balans te vinden tussen werk en betrokkenheid bij familieleden Doordat er minder woon-werkverkeer nodig is, kan werken op afstand de koolstofuitstoot aanzienlijk verminderen en klimaatverandering helpen tegengaan

De potentiële uitdagingen van werken op afstand

Eenzaamheid: Op afstand werken kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid. Sluit je aan bij online gemeenschappen, maak een abonnement op virtuele bijeenkomsten om in contact te komen met collega's en sociale relaties te onderhouden

Op afstand werken kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid. Sluit je aan bij online gemeenschappen, maak een abonnement op virtuele bijeenkomsten om in contact te komen met collega's en sociale relaties te onderhouden Trage carrièreontwikkeling: Een punt van zorg voor werknemers op afstand is de mogelijke verminderde zichtbaarheid, wat van invloed kan zijn op de carrièreontwikkeling. Om dit te voorkomen, moet je proactief met je manager communiceren over je doelen en prestaties. Gebruik tools zoals ClickUp om je voortgang te documenteren en deel regelmatig updates zodat je bijdragen worden erkend

Een punt van zorg voor werknemers op afstand is de mogelijke verminderde zichtbaarheid, wat van invloed kan zijn op de carrièreontwikkeling. Om dit te voorkomen, moet je proactief met je manager communiceren over je doelen en prestaties. Gebruik tools zoals ClickUp om je voortgang te documenteren en deel regelmatig updates zodat je bijdragen worden erkend Communicatiebelemmeringen: Onlinecommunicatie bij werken op afstand kan leiden tot misverstanden en vertragingen bij het delen van informatie, met extra werk tot gevolg.

💡Pro Tip: Gebruik ClickUp Chat voor real-time en async chatcommunicatie en ClickUp Clips voor async videocommunicatie met uw teamleden.

neem snelle video's op om effectief te communiceren en deel feedback met uw team _met ClickUp Clips

Probeer ClickUp: Uw bondgenoot voor werken op afstand

Een goed gestructureerd thuiswerkschema is van vitaal belang om goed te gedijen in een externe werkomgeving. Het gaat er niet alleen om productief te blijven; het gaat erom evenwicht te vinden, stress te verminderen en je werkdag productief te maken.

Maar een goede planning is slechts zo goed als de thuiswerk tools die u gebruikt om eraan vast te houden. Dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken. Of het nu gaat om het beheren van een complex project, het bijhouden van uw tijd of gewoon om het organiseren van uw taken, ClickUp is de alles-in-één oplossing die u kan helpen uw thuiswerkroutine onder de knie te krijgen.

Klaar om uw werk op afstand te verbeteren? Meld u aan op ClickUp gratis en begin met het maken van uw persoonlijke werk-van-huis schema.