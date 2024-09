Hoe je buitengesloten voelen op het werk je baan kan beschadigen

Je zit aan je bureau een presentatie voor te bereiden, als je merkt dat een groepje uit je team ineengedoken zit en stilletjes iets met elkaar bespreekt.

Je wordt nieuwsgierig. Waar hebben ze het over? Is het iets belangrijks?

Je voelt een steek van frustratie omdat je graag zou willen bijdragen, maar niet op de hoogte bent. Dit is ook niet de eerste keer. Ook in het verleden had je het gevoel dat je op je werk een inhaalslag moest maken.

Je buitengesloten voelen op het werk kan frustrerend zijn en heeft gevolgen voor de werknemer en de organisatie. En het komt vaker voor dan je zou denken.

In deze blog gaan we in op de oorzaken van uitsluiting op het werk, manieren om ermee om te gaan en meer. Laten we beginnen!

Vriendelijke geruststelling: Je bent niet de enige die zich buitengesloten voelt op het werk, ook al lijkt het misschien wel zo. 75% van de werknemers wereldwijd rapporteert dat ze zich wel eens buitengesloten hebben gevoeld op het werk, volgens EY's rapport 'Belonging Barometer '. Dit wil zeggen dat het meestal een diepgeworteld probleem is dat velen van ons aangaat.

**U voelt zich buitengesloten op het werk: Wat is er echt aan de hand?

U voelt zich buitengesloten op het werk wanneer u wordt buitengesloten van teamactiviteiten, discussies of sociale interacties. Door deze isolatie kunt u zich vervreemd en gedemotiveerd voelen, wat uw welzijn en verbinding met het team aantast.

Als je je buitengesloten voelt, is het makkelijk om jezelf de schuld te geven. Dat kan in een spiraal terechtkomen en een negatieve impact hebben. De echte reden waarom je niet meedeed aan die mop of je geen deel voelde uitmaken van het team, kan echter buiten je macht liggen.

Het kan te maken hebben met diepere problemen zoals communicatiesilo's, onuitgesproken hiërarchieën, kantoorkliekjes of zelfs een werkcultuur waarin iedereen zich niet verbonden voelt.

Het identificeren van de hoofdoorzaak is cruciaal om het probleem effectief aan te pakken. Voordat u verdere stappen onderneemt om de situatie te verbeteren, moet u overwegen of uw ervaring overeenkomt met deze problemen.

🚩 Ligt het aan u of aan de cultuur?

Velen vragen zich af of het aan mij ligt of dat er iets mis is met mijn team

De beste manier om te bepalen of je het slachtoffer bent van uitsluiting op het werk, is jezelf af te vragen of je doet wat er van je wordt verwacht.

Ben je op tijd met je eigen projecten? Ben je beleefd, werk je mee en doe je er alles aan om een goede werknemer te zijn?

Als je bovenstaande vragen met ja beantwoordt, maar je je nog steeds buitengesloten voelt, is je teamcultuur is waarschijnlijk de boosdoener.

Enkele tekenen die erop wijzen dat je in een niet-ondersteunende werkomgeving zit, kunnen zijn:

Je voelt je vaak buitengesloten van belangrijke vergaderingen of discussies

De communicatie binnen het team is vaak onduidelijk of onsamenhangend

Gebrek aan ondersteuning en mentorschap waardoor je dingen zelf moet uitzoeken

De cultuur geeft je het gevoel dat je dankbaar moet zijn dat je de baan hebt

Je voelt je vaak ondergewaardeerd of niet gewaardeerd voor je bijdragen

Het gebruik van zinnen als 'we zijn een familie' om grenzen te vervagen

Buitensporige werklast of weinig tot geen grenzen tussen werk en privéleven

Kantoorkliekjes of onuitgesproken hiërarchieën zijn duidelijk aanwezig

🚩 Office kliekjes: Ja of nee

Je dacht misschien dat kliekjes iets waren wat je op de middelbare school of universiteit achter je had gelaten, toch? Helaas is dat niet altijd waar. Kliekjes verschijnen vaak in een andere vorm op elke werkplek.

Veel werkplekken hebben kliekjes - sommige goed, andere minder. Deze hechte groepen vormen zich vaak rond gedeelde interesses, functies of persoonlijkheidstypes.

Op het eerste gezicht lijken ze misschien onschuldig, maar ze kunnen echte barrières opwerpen voor degenen die er geen deel van uitmaken.

Toch zijn niet alle kliekjes slecht; sommige bieden een solide ondersteunend netwerk.

Maar als deze groepen zich op kantoor beginnen te vormen, leiden ze vaak tot geslotenheid en exclusiviteit, waardoor het voor anderen moeilijk wordt om verbinding te maken en samen te werken.

🚩 De subtiele realiteit van uitsluiting

Uitsluiting is niet altijd duidelijk. Het gaat niet alleen om het missen van gebeurtenissen na het werk of het niet aan bod komen tijdens vergaderingen.

Soms zijn het subtielere dingen, zoals niet gevraagd worden om input voor een project of over het hoofd gezien worden voor sleutelopdrachten. Deze kleine Instances kunnen zich na verloop van tijd opstapelen, waardoor je je ondergewaardeerd voelt en niet meer bij je team hoort.

Hier zijn enkele vaak onzichtbare tekenen van uitsluiting:

Kritische e-mails, chats of documenten circuleren onder je collega's, maar je staat niet altijd op de lijst van verdelingen

Er zijn teamuitjes of bijeenkomsten na het werk gepland, maar je wordt niet geïnformeerd of op het laatste moment uitgenodigd

Je merkt dat collega's vaak ongedwongen chatten, bijvoorbeeld tijdens koffiepauzes, maar je wordt zelden uitgenodigd om mee te doen

Andere leden van het team krijgen regelmatig begeleiding of mentorschap, maar je moet zelf de uitdagingen aangaan

Als jouw bijdragen worden erkend, worden ze gebagatelliseerd of minder benadrukt dan die van anderen

Tijdens vergaderingen word je vaak onderbroken of worden je ideeën zonder veel discussie afgewezen

Je krijgt voortdurend taken die belangrijk zijn maar weinig aandacht krijgen

**Hoe ga je om met het gevoel dat je buitengesloten wordt op het werk?

Om dit gevoel van uitsluiting om te buigen, is het essentieel dat je het meteen aanpakt en proactieve stappen onderneemt.

Hier lees je hoe. 🗂️

✅ Richt je op wat je kunt beheersen

Als je je op het werk buitengesloten voelt, is het gemakkelijk om jezelf of anderen de schuld te geven.

De eerste stap in het omgaan met deze situatie is echter kijken naar wat je kunt beheersen - je prestaties en houding.

Volgens geconsolideerd onderzoek van Indeed en Michael Page zou je je moeten richten op de beheersbare zaken, zoals:

Het verbeteren van de kwaliteit van je werk

Persoonlijke doelen instellen

Met je collega's praten voordat je conclusies trekt

Een positievere houding aannemen (zoveel mogelijk)

Hobby's buiten je werk zoeken

Ervoor zorgen dat je eigenwaarde niet wordt bepaald door de acties van anderen of je werk

Meditatie en zelfhulp

Therapie zoeken

Als je je concentreert op je prestaties en houding, kun je er zeker van zijn dat je je best doet en dat eventuele problemen niet aan jou liggen.

Als je denkt dat er ruimte is voor verbetering, zoek dan naar manieren om je prestaties te verbeteren. Praat met je collega's, vooral die met een hogere rol, praat één-op-één met je manager en vraag om feedback. Als het nodig is, aarzel dan niet om HR in te schakelen.

✅ Ondersteun uw netwerk

Naar vereenzaming op de werkplek te bestrijden think outside the box. Hoewel het natuurlijk is om verbinding te maken met degenen met wie je nauw samenwerkt, komt de beste ondersteuning soms van het uitbreiden van je netwerk.

Kijk verder dan je directe team en ga op zoek naar mensen op andere afdelingen of professionele groepen die jouw waarden en interesses delen.

Daarnaast kun je overwegen om lid te worden van professionele groepen binnen en buiten je bedrijf.

Door je aan te sluiten bij gemeenschappen op platforms zoals LinkedIn, Fishbowl, Toastmasters International en Meetup kun je verbindingen leggen met gelijkgestemden en je netwerk uitbreiden. Deze interacties kunnen nieuwe perspectieven bieden, waardevolle inzichten en een gevoel van erbij horen dat gevoelens van isolement kan helpen verlichten.

✅ Bouw veerkracht en zelfbewustzijn

Veerkracht is van fundamenteel belang als je te maken hebt met ostracisme op de werkplek. Het gaat erom gemotiveerd te blijven (voor zover dat mogelijk is) ondanks de stress en burn-out die vaak gepaard gaan met het gevoel buitengesloten te worden.

Maar onthoud dat veerkracht niet betekent dat je je emoties moet onderdrukken of negeren; het gaat erom dat je ze erkent en dat je gezonde manieren vindt om ermee om te gaan.

Probeer deze dingen om veerkracht op te bouwen:

Oefen zelfreflectie om je gevoel van eigenwaarde te versterken

Verwerk je emoties voordat je reageert

Compartimenteer werk Taken om stress en burn-out te beheersen

Beoordeel jezelf regelmatig om doordacht te reageren in plaats van impulsief

Je bewust zijn van je omgeving helpt ook om gevoelens van uitsluiting te beheersen.

Vraag jezelf af of je je vaak buitengesloten voelt in groepssettings of alleen met bepaalde personen. Inzicht in de dynamiek van je werkplek kan je helpen verwachtingen te managen en onnodige stress te verminderen door je aanpak af te stemmen op de omgeving waarin je je bevindt.

✅ Hanteer kliekjes met professionaliteit

Om effectief om te gaan met kliekjes op kantoor, hebt u een mix van tact en professionaliteit nodig. Blijf professioneel door neutraal te blijven, roddel te vermijden en iedereen met respect te behandelen.

Kantoorpolitiek, zoals Harvard Business Review is niet iets waar je je zomaar aan kunt onttrekken; je maakt deel uit van de werkplekpolitiek door gewoon werknemer van de organisatie te zijn. Helaas is het onvermijdelijk. Dat gezegd hebbende, maakt betrokkenheid bij de politieke dynamiek van je werkplek je nog geen slecht persoon.

Concentreer je in plaats daarvan op het begrijpen van het politieke landschap. Bepaal of uw bedrijf minimaal, gematigd, sterk of pathologisch gepolitiseerd is en kijk hoe dit past bij uw persoonlijke stijl en carrièredoelen.

Benader conflicten met kalmte. Probeer verschillende perspectieven te begrijpen zonder afbreuk te doen aan uw professionele waarden. Met deze aanpak behoudt u uw reputatie en toont u uw leiderschapskwaliteiten.

Als de uitsluiting voortduurt, richt je dan op het opbouwen van één-op-één relaties binnen de groep. Individuele verbindingen kunnen leiden tot meer oprechte en duurzame banden dan afstemming met een hele kliek.

De rol van organisaties in het beheren van uitsluiting op de werkplek

De tips en strategieën die we tot nu toe deelden, waren vooral gericht op hoe jij, als individu, beter kunt omgaan met uitsluiting.

Maar het zit zo: uitsluiting is niet alleen een persoonlijk probleem; het is ook een organisatorisch probleem.

Als een lid van een team of een werknemer zich voortdurend buitengesloten voelt, heeft dat een negatieve invloed op de werkomgeving.

Een cultuur van uitsluiting kan leiden tot een lager moreel, een lagere productiviteit en een hoger verloop. Er ontstaat een kloof tussen degenen die zich buitengesloten voelen en degenen die dat niet doen, wat de cohesie en effectiviteit van teams kan ondermijnen.

Laten we eens onderzoeken hoe deze dynamiek werkt en wat er gedaan kan worden om dit op organisatieniveau aan te pakken. 🏢

Effecten van zich buitengesloten voelen

Zich buitengesloten voelen op het werk kan een aanzienlijke invloed hebben op iemands welzijn en productiviteit. Emotioneel leidt het vaak tot eenzaamheid, boosheid en zelfs schaamte. McKinsey laat zien hoe giftig gedrag op de werkplek en een gebrek aan inclusiviteit burn-out symptomen aanzienlijk verhogen. Werknemers die zich gemarginaliseerd voelen, ervaren vaak een afname van hun welzijn, wat kan leiden tot chronische stress en disengagement. De kans is ook groter dat ze hun baan opzeggen.

💡 Pro Tip: Wees assertief op het werk wanneer je giftig gedrag aanpakt. Gebruik 'ik'-uitspraken om uit te leggen hoe hun acties van invloed zijn op jou, waarbij je je richt op je gevoelens in plaats van de schuld te geven.

Dat is nog niet alles. De productiviteit kan ook een enorme klap krijgen.

Als werknemers zich buitengesloten voelen, daalt hun motivatie aanzienlijk. BCG benadrukt dat plezier in het werk een centrale factor is in retentie en productiviteit. Werknemers die plezier hebben in hun werk overwegen 49% minder snel om te vertrekken.

Workplace exclusion strains relationships within the team, reducing collaboration and innovation - both vital for success.

Bovendien betekent uitsluiting het mislopen van waardevolle ideeën en talenten. Het over het hoofd zien van een groep werknemers kan ook leiden tot gemiste kansen voor innovatie en een hoger personeelsverloop, met name onder jong, divers personeel.

Een inclusieve werkplek gaat verder dan individueel welzijn en is essentieel voor het opbouwen van een productieve en innovatieve omgeving.

Om deze inspanningen te ondersteunen, ClickUp's oplossing voor HR Teams is op maat gemaakt om organisaties te helpen een inclusieve cultuur te cultiveren.

Met functies zoals feedbacktools voor werknemers, instelling van doelen en voortgang bijhouden, biedt ClickUp een gecentraliseerd platform om de teamdynamiek te bewaken en te verbeteren.

Laten we eens kijken naar enkele praktische stappen die u kunt nemen met ClickUp om deze inspanningen te versterken:

Stap 1: Inclusieve doelen en erkenning

Creëer doelen die uw team verenigen en zorg ervoor dat iedereen zich betrokken voelt.

Voorbeeld: je zou kunnen streven naar:

Ten minste 80% van de werknemers neemt deel aan afdelingsoverschrijdende projecten of initiatieven in het volgende kwartaal

Ervoor zorgen dat elk besluitvormingsproces van een team input bevat van ten minste drie verschillende rollen of afdelingen

Interne communicatiemiddelen en -processen binnen zes maanden herzien en verbeteren om ze toegankelijk te maken voor alle medewerkers

Een formeel mentorprogramma opzetten waaraan minstens 50% van de medewerkers van alle niveaus en afdelingen binnen een jaar deelnemen als mentor of als leerling

U kunt ook teambuilding bevorderen door activiteiten als brainstormsessies, het rouleren van leiderschapsrollen, het implementeren van een opendeurenbeleid en het verbeteren van communicatiekanalen verplicht te stellen.

Stel ook duidelijke doelen en processen op voor het verwelkomen van nieuwe werknemers. Dit zal hen helpen om soepel te integreren en zich vanaf het begin een deel van het team te voelen.

Al deze doelen en gebeurtenissen in je eentje beheren kan een uitdaging zijn, maar ClickUp Mijlpalen kan het vereenvoudigen.

Drijf inclusiedoelen na en stimuleer ze door personen te huldigen en te erkennen met behulp van ClickUp mijlpalen

Met deze functie kunt u:

Inclusiedoelen definiëren als ClickUp Mijlpalen, die sleutelpunten in uw diversiteitsinitiatieven markeren. Dit maakt het gemakkelijk om iedereen op dezelfde pagina te houden en precies te weten wat er bereikt moet worden

GebruikTijdlijnweergave samen metClickUp-taakafhankelijkheden om de lopende inspanningen te volgen en ervoor te zorgen dat alles in lijn blijft met uw doelen

Wanneer uw team mijlpalen voltooit, kunt u deze prestaties markeren en vieren, als erkenning van de voortgang in uw inclusietraject

U kunt Voltooide Mijlpalen bijhouden in het Dashboard, waardoor u een beknopte weergave krijgt van de huidige status van uw project. Dit helpt u snel te beoordelen waar u staat en wat er nog te doen staat

Stap 2: Plan inclusieve gebeurtenissen

Weet je wat mensen echt samenbrengt op het werk? Informele vieringen en sociale bijeenkomsten, natuurlijk.

Ze zijn fantastisch om verbindingen aan te moedigen en kameraadschap op te bouwen onder je team.

Denk aan het organiseren van activiteiten die iedereen samenbrengen, zoals afdelingsoverschrijdende lunches en bedrijfsuitjes waar collega's elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen buiten hun gebruikelijke rollen.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/image7.png Abonneer en organiseer inclusieve gebeurtenissen voor al uw teamleden met behulp van ClickUp's sjabloon voor evenementenplanning https://app.clickup.com/signup?template=t-4389476&department=other&_gl=1\*i7rtcx\*\_gcl\_au*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY .

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

U kunt ClickUp's sjabloon voor het plannen van gebeurtenissen om deze allemaal te plannen. Het stroomlijnt het abonnement en de uitvoering met functies die ontworpen zijn om alles georganiseerd te houden.

Je kunt aanpasbare lijsten met taken maken om elke gebeurtenis op te splitsen in duidelijke, beheersbare stappen. Real-time samenwerking zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte blijft, terwijl automatische herinneringen de deadlines in het oog houden. De gebruiksvriendelijke interface helpt je om taken, deadlines en middelen efficiënt bij te houden, zodat je evenementen vlekkeloos verlopen.

Dit sjabloon downloaden

Stap 3: Anoniem feedback verzamelen

Alleen betere processen implementeren is niet genoeg. U moet controleren of deze veranderingen een verschil maken en ervoor zorgen dat werknemers zich op hun gemak voelen om hun eerlijke feedback te delen.

Daarom is het belangrijk om anonieme feedback te verzamelen.

Gebruik een mix van gesloten en open vragen zoals:

wat vind je van inclusie op de werkplek als het gaat om teamactiviteiten? Voel je je hierbij betrokken?

denkt u dat er groepen op kantoor zijn die anderen niet toelaten tot hun professionele ruimte?

werkt u in een positieve werkomgeving? Waarom wel of niet?

U kunt de feedback uit deze enquêtes gebruiken om uw volgende stappen te abonneren en beter geïnformeerde beslissingen te nemen. Om dit probleem op te lossen, kunt u vertrouwen op ClickUp Formulieren .

Krijg eerlijke feedback van je werknemers over uitsluiting met behulp van ClickUp Formulieren

Het maakt nauwkeurige feedbackverzameling mogelijk met behulp van voorwaardelijke logica die zich aanpast op basis van de antwoorden van gebruikers. Op deze manier kunt u feedback gemakkelijk omzetten in bruikbare Taken, waardoor het eenvoudiger wordt om eventuele problemen of verbeterpunten in uw inclusie-inspanningen aan te pakken.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-574.png ClickUp's Employee Feedback Template is ontworpen om u te helpen bij het verzamelen en beheren van feedback van uw werknemers.

https://app.clickup.com/signup?template=t-200554929&department=hr-recruiting&_gl=1\*nh9n5v\_gcl\_au*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY .

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Je kunt ook ClickUp's sjabloon voor personeelsfeedback voor vergelijkbare toepassingen. Het kan:

Beherencommunicatiehiaten en verzamel feedback op een gestructureerde manier

Stimuleer werknemers die op afstand werken om deel te nemen aan het feedbackproces met gegarandeerde veranderingen in het verschiet

Bied een platform voor anonieme en open gesprekken tussen werknemers en management

Dit sjabloon downloaden

Een ander handig feedbackmedium is ClickUp's sjabloon voor werknemersbetrokkenheid waarmee u de behoeften, wensen, doelen en gedeelde persoonlijke informatie van al uw teamgenoten kunt bijhouden. U kunt het ook gebruiken om betrokkenheidsenquêtes uit te voeren die duidelijke, bruikbare inzichten geven in hoe uw werknemers denken over hun werkplek.

Stap 4: Kansen eerlijk verdelen

Het is niet ongewoon om te zien dat bepaalde leden van een team altijd taken met een hoge prioriteit uitvoeren, terwijl anderen op een zijspoor worden gezet. Je merkt misschien ook dat sommige leden van een team niet volledig betrokken zijn bij groepsprojecten of dat hun bijdragen onopgemerkt blijven.

Om dit tegen te gaan, De Teamweergave van ClickUp is een uitstekend hulpmiddel om inclusie te bevorderen en werklasten effectief in evenwicht te brengen.

Profiteer van de multifunctionele beheermogelijkheden van ClickUp Teamweergave om inclusiviteit op de werkplek te garanderen en vooroordelen op basis van affiniteit te vermijden

Met Teamweergave kunt u uw projecten, taken en verantwoordelijkheden op één plaats weergeven, waardoor het werk gemakkelijker te verdelen is. U kunt taken aan individuen toewijzen om ervoor te zorgen dat iedereen een gelijke kans heeft om bij te dragen.

U kunt zelfs weergaven aanpassen om taken te categoriseren met tags die de vaardigheden en rente van teamleden weerspiegelen. Als je bijvoorbeeld taken tagt met specifieke vaardigheden of projecttypes, kunnen teamleden gemakkelijk worden gekoppeld aan taken die aansluiten bij hun voorkeuren en carrièredoelen.

Stap 5: Verbeter de algemene communicatie

U wilt dat informatie vrijelijk kan stromen, zonder dat hiërarchie of kliekjes een barrière vormen miscommunicatie op de werkplek veroorzaken . Chatweergave in ClickUp kan u helpen uw hele team erbij te betrekken en iedereen op de hoogte te houden.

Duidelijke en open communicatie speelt een essentiële rol in het succes van elk team, dus het is belangrijk om transparante kanalen te creëren waar iedereen zich op zijn gemak voelt om zijn ideeën en feedback te delen.

Regelmatige check-ins en updates zorgen ervoor dat iedereen op één lijn blijft met de doelen van het project. Door een cultuur van actief luisteren en reageren te bevorderen, bouw je vertrouwen op en houd je de verbinding met je team in stand.

Betrek al uw teamleden erbij en houd ze op de hoogte met behulp van ClickUp's Chatweergave

Met de Chatweergave kunt u:

Deel updates, koppel bronnen en voer een goed gesprek met teamgenoten

Niet-werkgerelateerde kanalen maken om een persoonlijke verbinding met collega's te bevorderen

Actiepunten toewijzen met @mentions om teams op de hoogte te houden van de laatste updates

Ook lezen: Hoe cultuurverandering in een organisatie aan te sturen op succes Welkom inclusie op uw werkplek met ClickUp

Het aanpakken van uitsluiting op de werkplek is onmisbaar voor het stimuleren van het moreel en de productiviteit van teams en het opbouwen van een cultuur van samenwerking.

U kunt ClickUp gebruiken om uw werkomgeving te veranderen in een meer inclusieve en ondersteunende plek. Van het instellen van doelen tot het organiseren van gebeurtenissen voor teambuilding, ClickUp maakt het gemakkelijk om iedereen betrokken en verbonden te houden. Aanmelden voor ClickUp vandaag nog!