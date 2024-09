Microsoft Teams vs. Google Werkruimte: Een vergelijking

Op zoek naar een platform om de werkstroom van je team te optimaliseren?

Je bent waarschijnlijk al eens in aanraking gekomen met Microsoft Teams en Google Werkruimte, twee toonaangevende tools die zijn ontworpen om de samenwerking en efficiëntie te verbeteren.

In deze blog vergelijken we hun functies in detail om je te helpen beslissen welk platform het beste aansluit bij jouw behoeften op het gebied van communicatie, samenwerking en productiviteit.

Lees verder om erachter te komen welk platform geschikt is voor jouw team.

Wat is Microsoft Teams?

Microsoft Teams fungeert als een centrale hub voor alle teamactiviteiten en stroomlijnt de communicatie en samenwerking voor interne en externe teams.

Als onderdeel van de Microsoft Office 365-suite en an

alternatief voor Google Werkruimte

microsoft Teams is bedoeld om de productiviteit van teams te verhogen en workflows te stroomlijnen.

Functies van Microsoft Teams

Microsoft Teams biedt verschillende functies, van chatten en videovergaderen tot kanalen en mogelijkheden om bestanden te delen. Laten we ze stuk voor stuk bekijken.

1. Functie #1: Chatten

via Microsoft

Met Microsoft Teams chatten kun je verbinding maken met mensen, waar je ook bent. Met chatten kun je:

Eén-op-één en groepsgesprekken voeren

Threads maken om discussies overzichtelijk te houden

@mentions gebruiken om iemands aandacht te trekken

Bestanden en afbeeldingen direct in de chat delen

Bladwijzers maken van belangrijke gesprekken om ze later opnieuw weer te geven

Notificaties instellen voor belangrijke of dringende berichten

2. Functie #2: Teams en kanalen

Microsoft Teams biedt speciale ruimtes waar teams of afdelingen van je bedrijf kunnen samenwerken. In deze ruimtes kunnen leden alles bespreken, van productlanceringen tot strategieën. Zet een groep op voor een meer gerichte omgeving, zodat leden uitsluitend aan specifieke projecten of onderwerpen kunnen werken binnen een speciale ruimte.

Uiteindelijk helpen de functies van Teams je om de communicatie te stroomlijnen en eenvoudig samen te werken met teamleden.

3. Functie #3: Video- en audioconferenties

via Microsoft

Met de functies voor video- en audio-oproepen van Microsoft Teams kun je overal ter wereld verbinding maken met je team.

Met deze functies kun je:

Online vergaderingen plannen, de agenda instellen en uitnodigingen delen

Inbellen om alleen deel te nemen aan het audiogedeelte van een vergadering als je dat wilt

Uitbellen om mensen aan de vergadering toe te voegen

Geluid dempen, presentatoren aanwijzen en uw scherm delen tijdens de vergadering

Realtime transcripties inschakelen zodat de vergadering toegankelijk is

Maak vergaderingen creatief en productief met Microsoft Whiteboards, waar leden van het team kunnen brainstormen en creatief samenwerken terwijl ze in gesprek zijn

Aangepaste achtergronden maken

Webconferenties en webinars organiseren, waarbij je tot 1000 deelnemers kunt uitnodigen

De vergadering opnemen voor leden van het team die niet aanwezig konden zijn

4. Functie #4: Taak- en documentbeheer

**De app Taken in Microsoft Teams brengt taken samen uit de applicaties Nog te doen en Planner van Microsoft. Het geeft je een uitgebreide weergave van je taken en hun deadlines. Het stelt je ook in staat om taken rechtstreeks binnen Microsoft Teams aan te maken, toe te wijzen en bij te houden.

Naast Taakbeheer,

Microsoft Teams' integraties

met de andere programma's van Microsoft 365 helpen jou en je team met documentbeheer. Bijvoorbeeld, dankzij integraties met Microsoft Word, PowerPoint en Excel kunnen jij en je team documenten, presentaties en spreadsheets maken en delen binnen Teams.

Teams integreert ook met SharePoint en OneDrive, waardoor jij en je team een veilige, gecentraliseerde plek hebben voor het opslaan, openen en beheren van bestanden en documenten.

Prijzen voor Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: $4/gebruiker/maand. In dit abonnement krijg je toegang tot onbeperkte chatten, telefoon en webondersteuning, de capaciteit om vergaderingen te hosten voor 300 deelnemers, live ondertiteling in het Engels, 10 GB opslagruimte in de cloud per gebruiker, standaard veiligheid en meer

$4/gebruiker/maand. In dit abonnement krijg je toegang tot onbeperkte chatten, telefoon en webondersteuning, de capaciteit om vergaderingen te hosten voor 300 deelnemers, live ondertiteling in het Engels, 10 GB opslagruimte in de cloud per gebruiker, standaard veiligheid en meer Microsoft 365 Business Basic: $6/gebruiker/maand. Naast alles in Microsoft Teams Essentials krijg je toegang tot de capaciteit om 300 gebruikers te beheren, spam- en malwarefiltering, 10+ extra apps, 1 TB cloudopslagruimte per gebruiker en meer

$6/gebruiker/maand. Naast alles in Microsoft Teams Essentials krijg je toegang tot de capaciteit om 300 gebruikers te beheren, spam- en malwarefiltering, 10+ extra apps, 1 TB cloudopslagruimte per gebruiker en meer Microsoft 365 Business Standard: $12,50/gebruiker/maand. Naast alles in Microsoft 365 Business Basic krijgt u toegang tot werkruimten om samen te werken, tools voor bewerking en ontwerp van video's, aanwezigheidsregistratie en rapportage voor webinars en nog veel meer

$12,50/gebruiker/maand. Naast alles in Microsoft 365 Business Basic krijgt u toegang tot werkruimten om samen te werken, tools voor bewerking en ontwerp van video's, aanwezigheidsregistratie en rapportage voor webinars en nog veel meer Microsoft 365 Business Premium: $22/gebruiker/maand. Naast alles in Microsoft 365 Business Standard krijgt u toegang tot geavanceerde, hoogwaardige mogelijkheden voor het hosten van vergaderingen en webinars, AI-mogelijkheden, geavanceerde veiligheid en meer

Wat is Google Werkruimte?

Google Workspace is een productiviteitssuite voor persoonlijk en zakelijk gebruik. Met zijn intuïtieve interface en uitgebreide set applicaties verbetert het teamwork en stroomlijnt het bedrijfsprocessen.

Als vooraanstaand

alternatief voor Microsoft Teams

het is ontworpen om de samenwerking, communicatie en productiviteit binnen en tussen teams in uw organisatie te verbeteren.

Functies van Google Werkruimte

Google Workspace biedt een verscheidenheid aan functies en tools, van Google Chatten en Vergaderen tot Google Drive en Groepen. Zoals je kunt verwachten, integreert het perfect met Google sites. Laten we ze een voor een verkennen.

1. Functie #1: Google chatten en Gmail

via google

Met Google Chat kun je een één-op-één gesprek aangaan of een groep chatten. Als een van de beste

apps voor chatten met teams

hiermee kunt u:

Berichten rechtstreeks naar je team leden sturen

Emoji's, reacties en gifs aan berichten toevoegen

Een bepaald lid van een team taggen

Bestanden en andere documenten bijvoegen en delen

Naast chatten biedt Google Werkruimte een andere competente

app voor zakelijke berichten

-Gmail. Gmail is een veelgebruikte e-maildienst waarmee je zowel formele als informele gesprekken met teamleden, clients en stakeholders kunt voeren en beheren. Je kunt inboxen categoriseren, e-mails organiseren met labels en filters en instellingen maken voor notificaties voor belangrijke e-mails.

2. Functie #2: Google Ruimtes en Groepen

**Google Spaces, een functie binnen Google Chat, biedt speciale ruimtes voor teams om samen te werken aan specifieke projecten of onderwerpen. In Google Spaces kunnen leden van een team:

Berichten en bestanden delen die relevant zijn voor hun werk

Discussies organiseren rond bepaalde thema's

Taken toewijzen en bijhouden

Met deze functie kunnen jij en je teamleden op een georganiseerde en gerichte manier samenwerken en effectief projectmanagement mogelijk maken.

Naast gerichte ruimtes om te chatten, maakt Google Suite of Werkruimte discussies via e-mail mogelijk via Google Groups. Hiermee kun je forums maken waar teamleden kunnen deelnemen aan thread gesprekken, informatie kunnen delen en groepscommunicatie via e-mail kunnen beheren.

3. Functie #3: Google Vergaderen

via google

Google's functie voor videovergaderingen, Google Meet, stelt je in staat om video- en audiovergaderingen met je teamleden te organiseren. Het stelt je in staat om:

Directe vergaderingen starten en koppelingen naar vergaderingen delen

Vergaderingen plannen voor een later tijdstip

Uw scherm delen en bestanden, documenten en presentaties presenteren

Vergaderingen opnemen om alles bij te houden

Virtuele achtergronden en visuele effecten toepassen om uw echte achtergrond te verbergen

Live bijschriften toevoegen om vergaderingen toegankelijk te maken voor elk lid

Vergaderingen live streamen voor gebeurtenissen in het hele bedrijf, zoals workshops, trainingen, conferenties, enz.

4. Functie #4: Taak- en documentbeheer

Binnen de werkruimte van Google vergemakkelijken Google Taken en Google Agenda het beheer van Taken. Met deze tools kunt u dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse takenlijsten maken en beheren en taken bijhouden ten opzichte van hun deadlines.

Naast Taakbeheer helpen samenwerkingstools zoals Google Documenten, Google Spreadsheets en Google Slides je bij het aanmaken en beheren van documenten. Hiermee kunnen jij en je team in realtime documenten, spreadsheets en presentaties maken, bewerken en formatteren.

Natuurlijk is er ook de opslagruimte van Google Drive. Hiermee kun je belangrijke bestanden en documenten centraal opslaan en beheren.

Google Werkruimte prijzen

Business Starter: $6/gebruiker/maand. In dit abonnement krijg je toegang tot een aangepaste en beveiligde zakelijke e-mail, de capaciteit om vergaderingen voor 100 deelnemers te hosten, 30 GB gebundelde opslagruimte per gebruiker, veiligheid en beheercontroles en meer

$6/gebruiker/maand. In dit abonnement krijg je toegang tot een aangepaste en beveiligde zakelijke e-mail, de capaciteit om vergaderingen voor 100 deelnemers te hosten, 30 GB gebundelde opslagruimte per gebruiker, veiligheid en beheercontroles en meer Business Standard: $12/gebruiker/maand. Naast alles in Business Starter krijgt u toegang tot gedeelde schijven, de mogelijkheid om vergaderingen te houden voor maximaal 150 deelnemers en deze op te nemen, 2 TB gebundelde opslagruimte per gebruiker en meer

$12/gebruiker/maand. Naast alles in Business Starter krijgt u toegang tot gedeelde schijven, de mogelijkheid om vergaderingen te houden voor maximaal 150 deelnemers en deze op te nemen, 2 TB gebundelde opslagruimte per gebruiker en meer Business Plus: $18/gebruiker/maand. Naast alles in Business Standard krijgt u toegang tot capaciteiten voor het bijhouden van aanwezigheid, de capaciteit om vergaderingen te organiseren voor maximaal 500 deelnemers, geavanceerde administratieve besturingselementen, 5 TB gebundelde opslagruimte per gebruiker en meer

$18/gebruiker/maand. Naast alles in Business Standard krijgt u toegang tot capaciteiten voor het bijhouden van aanwezigheid, de capaciteit om vergaderingen te organiseren voor maximaal 500 deelnemers, geavanceerde administratieve besturingselementen, 5 TB gebundelde opslagruimte per gebruiker en meer Enterprise: $25/gebruiker/maand. Naast alles in Business Plus krijgt u toegang tot de capaciteit om vergaderingen te houden voor maximaal 1000 deelnemers, mogelijkheden voor ruisonderdrukking en live streaming, geavanceerde controle op naleving en veiligheid, en nog veel meer

Google Werkruimte vs. Microsoft Teams: Vergelijking van functies

Zowel Microsoft Teams als Google Workruimte bieden tools om te communiceren en samen te werken

[samen te werken met je team](https://clickup.com/nl/blog/5096/teamsamenwerking/ TEAMS)

en de algehele productiviteit verhogen.

Maar welke blinkt uit in de vergadering voor jouw business? Laten we eens per functie vergelijken om te zien welk platform er bovenuit steekt.

Functie #1: Communicatie

Als het op communicatie aankomt, bieden beide platformen solide functies voor chatten. Net als Microsoft Teams chat en de integratie met Outlook, biedt Google Werkruimte Google Chat en Gmail. Met beide platforms kun je effectief gesprekken met je team starten, beheren en bijhouden met geavanceerde functies, zoals taggen, notificaties, bladwijzers maken, enz.

🏆 Winnaar: Als het op communicatie aankomt, is het kantje boord, maar Google Werkruimte wint van Microsoft Teams door zijn gebruiksvriendelijkheid en eenvoudige interface.

Functie #2: Samenwerking

Vergeleken met Google Workspace blinkt Microsoft Teams uit in het organiseren van groepen voor projectmanagement . Google Werkruimte biedt tools zoals Google Space en Groups, maar de teams en kanalen van Microsoft Teams bieden een meer robuuste en gestructureerde oplossing voor het beheren van diverse projecten binnen één platform.

Winnaar: Microsoft Teams wint op het gebied van samenwerking dankzij de mogelijkheid om taken toe te wijzen en projecten te beheren vanuit de Teams-interface.

Functie #3: Mogelijkheden voor het hosten van video- en audiovergaderingen

Wat betreft het hosten van video- en audiovergaderingen concurreren Microsoft Teams en Google Teams hevig met elkaar. Microsoft Teams biedt echter een veel grotere capaciteit voor deelnemers tegen lagere kosten dan Google Workspace.

Winnaar: Dit is een gelijkspel. Want hoewel Google's interface voor vergaderingen superieur is, is Teams de betere keuze als je honderden deelnemers verwacht tijdens een vergadering.

Functie #4: Taak- en documentbeheer

Zowel Microsoft Teams als Google Werkruimte bieden robuuste functies voor het beheren van taken en documenten, maar Teams blinkt uit door zijn uniforme aanpak.

Winnaar: Microsoft Teams wint de prijs voor Taak- en documentbeheer. Het integreert naadloos met de Microsoft 365-suite van tools en biedt een meer samenhangende ervaring voor grote bedrijven om taken bij te houden, samen te werken aan documenten en bestanden veilig op te slaan.

Google Werkruimte vs. Microsoft Teams op Reddit

We hebben ons tot Reddit gewend om de mening van mensen te peilen over de

Microsoft Teams vs Google Werkruimte debat

.

_MS Teams is niet alleen geweldig voor audio, maar ook voor video gesprekken. Je kunt je vergaderingen opnemen en in tegenstelling tot Google chatten, wordt de video opgeslagen en is deze beschikbaar in het kanaal waar deze is opgenomen, direct in de thread van het gesprek

Andere gebruikers prijzen Google Werkruimte voor zijn mogelijkheden op het gebied van e-mail, planning en telefoneren:

_Gmail is uitstekend. Het bevat nu zelfs een planner voor vergaderingen (denk Calendly). Google Meet is uitstekend voor audiogesprekken

Gebruikers van Reddit die flexibiliteit en schaalbaarheid met een beperkt budget overwegen, raden aan om te beginnen met Google Werkruimte en dan over te stappen op Teams naarmate je schaalt:

Start met Google Werkruimte en Slack, het is een meer flexibele (en waarschijnlijk kosteneffectieve) keuze dan MS. Zodra je 20+ werknemers hebt en betere gecentraliseerde IT nodig hebt, wordt MS een aantrekkelijkere optie.

💡 Pro Tip: Beheers uw werkdag met deze praktische

timemanagement tips

om je productiviteit te verhogen.

