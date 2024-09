Free Must-Have Jobs To Be Klaar (JTBD) Framework Sjablonen

Stel je voor dat je een product bouwt en verwacht dat het een megahit wordt, maar dat het geen indruk maakt op je klanten. 😲

Omdat het niet voldoet aan de behoeften van je target. 🤦

Dit typische scenario doet zich voor wanneer je een product maakt zonder duidelijk te maken waar klanten naar op zoek zijn. Daarom moet je het jobs-to-be-done (JTBD) framework volgen om de behoeften en wensen van de klant te identificeren.

Maar het JTBD raamwerk vanaf de grond opbouwen is ontmoedigend. Geen zorgen! Jobs-to-be-done sjablonen schieten te hulp. 🎯

Blijf bij ons terwijl we enkele van de nuttigste en gratis JTBD sjablonen bespreken. Aan het einde van de blog besluit je er misschien wel een paar (of allemaal!) te downloaden.

Wat zijn Jobs Nog Te Doen sjablonen?

Jobs-to-be-done sjablonen zijn strategische raamwerken die ondernemers, productmanagers en marketingteams helpen te begrijpen waarom klanten een product kopen.

JTBD-sjablonen leggen specifieke klantbehoeften vast en definiëren deze (taken die ze nog moeten doen) aan de hand van klantinterviews en marktonderzoek, zodat u producten kunt maken die de gewenste resultaten behalen en de klantervaring verbeteren.

Wat maakt een sjabloon voor goede taken die nog gedaan moeten worden?

Vanuit het gezichtspunt van productmanagement is een sjabloon voor taken die nog gedaan moeten worden een belangrijk hulpmiddel bij de ontwikkeling van producten productontwikkelingsproces dat de behoeften en doelen van de klant verduidelijkt en u helpt een product te maken dat past bij de product-markt.

Dit is wat een goed sjabloon voor het JTBD-raamwerk inhoudt:

Een duidelijke JTBD-verklaring/vraag aanmaken : Een beknopte beschrijving of lijst van wat de klant (uitvoerder van de taak) probeert te bereiken. Deze job stories kunnen u helpen om de doelen van de klant vast te leggen in plaats van te gissen naar hun vereisten

: Een beknopte beschrijving of lijst van wat de klant (uitvoerder van de taak) probeert te bereiken. Deze job stories kunnen u helpen om de doelen van de klant vast te leggen in plaats van te gissen naar hun vereisten Contextuele informatie : Dit aspect omvat extra details over de 'taak' die moet worden gedaan vanuit het perspectief van de klant - wanneer het gebeurt en hoe, het belang ervan, voortgang in het gedaan krijgen van de taak van de klant, motivaties en wegversperringen van de klant, pijnpunten, enz.

: Dit aspect omvat extra details over de 'taak' die moet worden gedaan vanuit het perspectief van de klant - wanneer het gebeurt en hoe, het belang ervan, voortgang in het gedaan krijgen van de taak van de klant, motivaties en wegversperringen van de klant, pijnpunten, enz. Functionele aspecten : Dit helpt je om de praktische en tastbare voordelen te begrijpen die klanten willen bereiken via de kerntaak. Laten we zeggen dat je ideale klant rapportages wil maken en daar niet meer dan 30 minuten aan wil besteden. Hier zou een cruciaal functioneel aspect zijn om software te maken die het verzamelen van gegevens en het genereren van rapporten automatiseert

: Dit helpt je om de praktische en tastbare voordelen te begrijpen die klanten willen bereiken via de kerntaak. Laten we zeggen dat je ideale klant rapportages wil maken en daar niet meer dan 30 minuten aan wil besteden. Hier zou een cruciaal functioneel aspect zijn om software te maken die het verzamelen van gegevens en het genereren van rapporten automatiseert Emotionele aspecten : Het sjabloon moet een gedeelte hebben om de emoties te analyseren die klanten motiveren om de specifieke taak te doen. In het bovenstaande voorbeeld helpt het emotionele aspect u ervoor te zorgen dat de gegenereerde rapporten esthetisch en professioneel zijn en klaar voor presentaties, zodat klanten ze met vertrouwen kunnen delen met belanghebbenden en ze kunnen gebruiken voor het nemen van beslissingen

: Het sjabloon moet een gedeelte hebben om de emoties te analyseren die klanten motiveren om de specifieke taak te doen. In het bovenstaande voorbeeld helpt het emotionele aspect u ervoor te zorgen dat de gegenereerde rapporten esthetisch en professioneel zijn en klaar voor presentaties, zodat klanten ze met vertrouwen kunnen delen met belanghebbenden en ze kunnen gebruiken voor het nemen van beslissingen Sociale dimensies : Dit aspect van het JTBD sjabloon houdt rekening met hoe de klantfuncties de relaties van de klant beïnvloeden en hoe de klant door anderen gezien wil worden. Op basis van bovenstaand voorbeeld kunt u software maken die foutloze en eenvoudig te begrijpen rapportages genereert die de professionele status en relaties van de klant versterken

: Dit aspect van het JTBD sjabloon houdt rekening met hoe de klantfuncties de relaties van de klant beïnvloeden en hoe de klant door anderen gezien wil worden. Op basis van bovenstaand voorbeeld kunt u software maken die foutloze en eenvoudig te begrijpen rapportages genereert die de professionele status en relaties van de klant versterken Segmentatie : Het sjabloon moet helpen om meerdere koperpersona's en klantsegmenten te onderscheiden, zodat je productfuncties en marketingstrategieën op maat kunt maken om de klantervaring te verbeteren

: Het sjabloon moet helpen om meerdere koperpersona's en klantsegmenten te onderscheiden, zodat je productfuncties en marketingstrategieën op maat kunt maken om de klantervaring te verbeteren Alternatieve nieuwe oplossingen : Dit aspect van de jobs-to-be-done sjabloon heeft betrekking op nieuwe oplossingen die klanten hebben uitgeprobeerd of huidige oplossingen die ze gebruiken om specifieke klussen Nog te doen

: Dit aspect van de jobs-to-be-done sjabloon heeft betrekking op nieuwe oplossingen die klanten hebben uitgeprobeerd of huidige oplossingen die ze gebruiken om specifieke klussen Nog te doen Succescriteria: Een JTBD sjabloon moet een lijst met criteria hebben die het succesvol voltooien van de functionele kerntaak van een product markeert

tip: Combineer JTBD sjablonen met een functiekaart om de functionele kerntaak beter te begrijpen. Het splitst de kerntaak op in afzonderlijke stappen die de klant volgt om de klus Nog te doen.

Nu u de elementen van een goed JTBD sjabloon kent, bespreken we enkele van de meest effectieve en gratis sjablonen voor het klaren van een klus. 👇

Gratis sjablonen voor klussen die nog gedaan moeten worden

1. ClickUp Product Stappenplan Sjabloon

ClickUp Product Stappenplan Sjabloon

Routekaarten voor producten in combinatie met sjablonen voor taken die nog gedaan moeten worden kunnen de productiviteit verhogen productadoptie . En Sjabloon voor productroutekaart van ClickUp is precies wat je nodig hebt om een solide product roadmap te maken op basis van je mentale model.

Dit sjabloon helpt u bij het opstellen van een strategisch abonnement en productinitiatieven. Het biedt zichtbaarheid in de richting en functie toewijzingen en stelt u in staat om uw uitvoering bij te houden. Met behulp van de Product Roadmap Sjabloon van ClickUp kunt u:

Een volledig beeld krijgen van de levenscyclus en tijdlijn van de productontwikkeling

Taken opsplitsen in kleinere taken

Middelen aan taken toewijzen

Taken prioriteren en voortgang bijhouden

Potentiële risico's en kansen identificeren

Stakeholders afstemmen op doelen en voortgang van het product

Bovendien kunt u met dit sjabloon routekaarten delen, wekelijkse updates aan belanghebbenden doorgeven en release aantekeningen publiceren.

2. ClickUp Productontwikkeling Roadmap Whiteboard Sjabloon

ClickUp Productontwikkeling Roadmap Whiteboard Sjabloon

Als je nog steeds plakbriefjes gebruikt om je ideeën op te schrijven, dan is dit sjabloon voor klussen die je nog moet doen iets voor jou. ClickUp's Product Development Roadmap Whiteboard Sjabloon is wat u nodig hebt om uw productontwikkeling te abonneren.

Deze jobs-to-be-done sjabloon is een aanvulling op de JTBD-theorie en helpt u bij het opstellen van een op resultaten gebaseerde productroadmap. Het stelt u in staat om de doelen van uw product op korte en lange termijn te visualiseren. U kunt deze doelen, prioriteiten en voortgang bijhouden met behulp van dit sjabloon.

Dit sjabloon helpt u:

De stappen van uw productontwikkelingsproces te abonneren

Uw doelen projectmanagement en doelstellingen voor productlanceringen

Teams samenstellen rond de meest kritieke succesfactoren voor een gedeeld begrip

Taak voortgang bijhouden en potentiële wegversperringen identificeren

Teamoverschrijdende afhankelijkheid opsporen

Teamleden op dezelfde pagina houden om ervoor te zorgen dat iedereen zich op één doel concentreert

Om dit sjabloon te gebruiken, volgt u deze stappen:👇

Brainstorm ideeën en blijf in verbinding met uw team met behulp vanClickUp Documenten* Maak mijlpalen met behulp vanClickUp mijlpalen zodat u de voortgang kunt meten

Gebruik het sjabloon voor whiteboards om uw stappenplan te ontwerpen met taken, mijlpalen, tijdlijnen en andere informatie. GebruikClickUp's bordweergave voor visuele weergave

Eenmaal Klaar, houdt u de doelen en tijdlijnen in de gaten en werkt u ze bij als er veranderingen plaatsvinden

3. ClickUp productvereisten sjabloon

ClickUp productvereisten sjabloon

Dit sjabloon downloaden /$$cta/ Sjabloon voor productvereisten van ClickUp werkt geweldig bij het implementeren van de JTBD-methode voor producten met meerdere functies. U kunt beschrijvingen en aangepaste statussen instellen, zoals On Hold, Needs Review, Pending, en zelfs de release maand voor elke functie instellen. Bovendien kun je aangepaste velden maken en schakelen tussen weergaven in documenten, lijsten en borden om productvereisten te bekijken.

Dit sjabloon werkt met ClickUp tijdsregistratie prioriteiten, mijlpalen en afhankelijkheid waarschuwing. Het beste deel? Het heeft versiebeheer, dus u kunt uw beslissingen bijhouden en indien nodig terugkeren naar eerdere versies.

4. ClickUp Dingen Nog Te Doen Sjabloon

ClickUp Dingen Nog Te Doen Sjabloon

Als u uw productontwikkelingsproces wilt structureren, dan is dit sjabloon voor te doen taken iets voor u. ClickUp's sjabloon om dingen nog te doen gebaseerd op David Allen's GTD-systeem helpt je projecten en taken te organiseren door ze op te splitsen in bruikbare items. Dit is wat je hiermee kunt doen sjabloon voor taken die je nog moet doen om innovatie te stimuleren:

Gebruik de Board-weergave om de werkstroom te visualiseren van Volgende acties tot Wachten op, wat de J2B voortgang weerspiegelt van het identificeren van de taak, het vinden van een oplossing en het implementeren ervan

te visualiseren van Volgende acties tot Wachten op, wat de J2B voortgang weerspiegelt van het identificeren van de taak, het vinden van een oplossing en het implementeren ervan De weergave Kalender helpt bij het inplannen van de JTBD-onderzoekstaken volgens de tijdlijn van uw project , terwijl de weergave Documenten een naadloze samenwerking en het delen van kennis mogelijk maakt, wat cruciaal is voor het effectief voltooien van de taak

, terwijl de weergave Documenten een naadloze samenwerking en het delen van kennis mogelijk maakt, wat cruciaal is voor het effectief voltooien van de taak De voorbewaarde lijsten van het sjabloon stroomlijnen het GTD-proces en zorgen ervoor dat de taken worden georganiseerd en geprioriteerd op basis van hun relevantie in uw JTBD-onderzoeksproces

5. ClickUp Dingen Klaar Krijgen (Eenvoudige Lijst) Sjabloon

ClickUp Dingen Klaar Krijgen (Eenvoudige Lijst) Sjabloon

Als je ooit een GTD app weet je hoe ze helpen bij het organiseren en bijhouden van al je to-dos. ClickUp's sjabloon om dingen klaar te krijgen (eenvoudige lijst) is vergelijkbaar. Het is een beginnersvriendelijke productiviteitstool voor het organiseren en beheren van uw Taken op één plaats.

Wanneer je werkt met een taak-naar-te-doen aanpak, kun je met dit sjabloon taken voor gebruikersonderzoek maken en ze bijhouden met aangepaste statussen zoals to-do, in uitvoering, in de wacht, voltooid en geannuleerd. U kunt prioriteiten voor taken instellen en toeslagen toevoegen zodat u uw deadlines niet mist.

Bovendien kun je je taken weergeven in een Eenvoudige lijstweergave en Docweergave om samen te werken met je team, en Kanban Board View om de voortgang van elke taak in realtime bij te houden.

6. ClickUp Project Deliverables Sjabloon

ClickUp Project Deliverables Sjabloon

Dit sjabloon helpt u de deliverables te begrijpen en bij te houden in de loop van uw JTBD-karteringsproces, hun deadlines en wie verantwoordelijk is voor het voltooien ervan. Kortom, dit sjabloon voor taken die moeten worden uitgevoerd houdt uw project op schema. Je kunt dit sjabloon gebruiken om:

Projectfasen en mijlpalen te definiëren

De projecttaken, zoals gebruikersinterviews en vervolgsessies, op schema en binnen het budget te houden

Rollen, verantwoordelijkheden en taken aan teamleden toe te wijzen

Alle belanghebbenden en besluitvormers op één lijn te houden gedurende de hele levenscyclus van het project

7. ClickUp Checklist productlancering sjabloon

ClickUp Checklist productlancering sjabloon

Klaar om je product te lanceren? ClickUp's sjabloon voor een productlanceringschecklist is het perfecte hulpmiddel om uw middelen, taken, teams en tijdlijnen op een rijtje te zetten. Dit sjabloon voor taken die nog gedaan moeten worden helpt bij het implementeren van de JTBD raamwerk voor uw productlancering en controleert of de specifieke productrelease of functie de zorgen van de klanten aanpakt, wat resulteert in betere gebruikerservaringen.

Je kunt dit sjabloon gebruiken om:

Een tijdlijn te maken voor de productlancering

Taken organiseren die verband houden met de productlancering, zoals bugfixes of het verbeteren van functies op basis van interviews met gebruikers

In realtime bijhouden hoe de taken vorderen

Het risico op vertragingen en mogelijke problemen verminderen

Zoals tools voor productbeheer om je te helpen de perfecte producten te maken, maakt dit sjabloon om taken uit te voeren de productlancering minder ingewikkeld. Zo gebruik je het;

Maak een tijdlijn met behulp vanClickUp Gantt Grafieken* Verzamel uw team - ontwerpers, ontwikkelaars, marketeers en meer. Wijs hen taken toe met behulp van ClickUp Kanban-borden

Stel uw JTBD doelen voor de lancering in met behulp vanClickUp Doelen en breng uw team op één lijn

Maak een checklist met behulp van de Product Launch Checklist Template in ClickUp zodat u geen enkele stap overslaat

Gebruik tot slotClickUp Automatiseringen om waarschuwingen te ontvangen voor het voltooien van taken en deadlines

8. ClickUp Getting Things Klaar (GTD) kader sjabloon

ClickUp Getting Things Klaar (GTD) kader sjabloon

Dit sjabloon op mapniveau heeft veel functies, maar is toch supergemakkelijk te gebruiken. Het biedt vier lijsten voor de weergave van uw taken die nog gedaan moeten worden:

Ideeën : Een ruimte om al uw ideeën en mogelijke Taken op te slaan voor later gebruik

: Een ruimte om al uw ideeën en mogelijke Taken op te slaan voor later gebruik Nog te doen : Een lijst met gedefinieerde taken met prioriteiten en afhankelijkheid

: Een lijst met gedefinieerde taken met prioriteiten en afhankelijkheid Kalender : Een lijst met geplande taken met een kalenderweergave van activiteiten

: Een lijst met geplande taken met een kalenderweergave van activiteiten Projecten: Een lijst met aankomende taken

U vindt de hoofdweergave van de takenlijst op mapniveau om alle taken van voorgaande weken te zien, ongeacht tot welke lijst ze behoren. Dit JTBD sjabloon bevat een GTD stroomschema in de Whiteboard weergave .

Het helpt u een overzicht te krijgen van al uw JTBD to-do items en processen binnen ClickUp. Het stroomschema biedt ook verschillende acties en vragen die u zichzelf kunt stellen over elke Taak. Bovendien kunt u het aanpassen aan uw werkstromen.

Lees meer: 12 PRD-sjablonen om productontwikkeling te verbeteren

Krijg dingen gedaan met ClickUp sjablonen voor taken die nog gedaan moeten worden!

Het implementeren van JTBD sjablonen helpt u te begrijpen waar uw klanten echt naar op zoek zijn en een resultaatgerichte innovatie te bereiken. U krijgt diepgaand inzicht in hun onvervulde behoeften, motivaties en uitdagingen.

Door de 'taken' te identificeren die je klant nog wil doen met je product, kun je producten ontwerpen die perfect aansluiten bij hun verhaal. Het JTBD-raamwerk vanaf nul opbouwen kan echter uren duren, waardoor er weinig tijd overblijft om u te richten op de echte dingen die aandacht vragen. Met behulp van de GTD- en productontwikkelingssjablonen van ClickUp kunt u een solide, resultaatgericht productontwikkelingsabonnement opstellen.

Bovendien helpen de andere functies van ClickUp, zoals Taakbeheer, Automatisering en Documenten, u om samen te werken en de productontwikkeling te versnellen. Gratis aanmelden vandaag om de JTBD sjablonen van ClickUp uit te proberen!