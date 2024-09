Hoe kun je Management by Objectives effectief implementeren?

Als het managen van een team al moeilijk is, dan kan het managen van een hele organisatie een monumentale uitdaging zijn! Er zijn zoveel bewegende delen om aan te pakken. En om het nog complexer te maken, elk onderdeel heeft invloed op of wordt beïnvloed door anderen.

Hoe stem je iedereen af op de doelen van de organisatie als ze hun eigen resultaten voorrang willen geven? Hoe houd je ze gemotiveerd en betrokken ondanks de eentonigheid die routinewerk met zich meebrengt? Wat is de beste manier om ze door uitdagingen heen te loodsen zonder hun autonomie aan te tasten of ze het gevoel te geven dat ze minder competent zijn?

De uitdaging van leiderschap is om sterk te zijn, maar niet onbeleefd; vriendelijk te zijn, maar niet zwak; brutaal te zijn, maar niet te pesten; bedachtzaam te zijn, maar niet lui; nederig te zijn, maar niet verlegen; trots te zijn, maar niet arrogant; humor te hebben, maar zonder dwaasheid.

Jim Rohn, Amerikaans ondernemer en auteur

Het lijkt misschien een hele bestelling voor iedereen. Maar het goede nieuws is dat management onder de knie krijgen gemakkelijk en leuk kan zijn met de juiste vaardigheden, systemen en hulpmiddelen!

In deze uitgebreide gids verkennen we de ins en outs van Management by Objectives (MBO), hoe het een revolutie teweeg kan brengen in je benadering van doelen stellen en prestatiemanagement, en geven we praktische stappen om deze strategie in je organisatie te implementeren.

Of je nu een doorgewinterde leidinggevende bent of een opkomende teamleider, inzicht in MBO kan het succes van je team effectief vergroten en individuele inspanningen afstemmen op de visie van je bedrijf.

Wat is MBO (Management by Objectives)?

Management by Objectives (MBO) is een strategische managementtechniek die zich richt op de instelling van duidelijke en meetbare doelen op alle organisatieniveaus. Deze managementstijl stelt organisaties in staat om individuele en team doelen te stellen die zijn afgestemd op grotere organisatiedoelen.

Het instellen van doelen via deze methode bevordert een gevoel van doelgerichtheid en richting bij werknemers. Als de leden van een team specifieke en haalbare doelen begrijpen en toewijzen die afgestemd zijn op de algemene doelen van de organisatie, zijn ze meer betrokken, productiever en meer gefocust op resultaten die echt van belang zijn voor het succes van het bedrijf.

MBO werd voor het eerst geïntroduceerd door managementgoeroe Peter Drucker in zijn boek uit 1954 De praktijk van management. Sindsdien is het geëvolueerd en heeft het andere raamwerken voor de instelling van doelen die daarna kwamen beïnvloed.

Enkele opmerkelijke uitlopers en verwante benaderingen zijn:

Balanced Scorecard (BSC): Ontwikkeld in het begin van de jaren negentig1990 door Robert Kaplan en David Nortondeze techniek voor strategische planning en management is een uitbreiding op MBO door rekening te houden met meerdere perspectieven van het bedrijf om de strategie en voortgang te bepalen - financiën, klantenservice, interne processen en leren/groei. Apple gebruikt de balanced scorecard met vijf criteria om de prestaties op lange termijn te verbeteren: klanttevredenheid, kerncompetenties, toewijding en afstemming van medewerkers, marktaandeel en waarde voor de aandeelhouder.

Management by Exception (MBE): Deze aanpak richt zich op afwijkingen van vastgestelde financiële en operationele normen. Het wijst op de verschillen tussen de verwachte tijd, budget en andere middelen om een project te voltooien en de werkelijke middelen die nodig waren. Hierdoor kunnen managers hun energie richten op gebieden waar ze tijd en geld kunnen besparen

Deze aanpak richt zich op afwijkingen van vastgestelde financiële en operationele normen. Het wijst op de verschillen tussen de verwachte tijd, budget en andere middelen om een project te voltooien en de werkelijke middelen die nodig waren. Hierdoor kunnen managers hun energie richten op gebieden waar ze tijd en geld kunnen besparen Doelstellingen en Belangrijkste Resultaten (OKR's): OKR's volgen de top-down benadering van het instellen van doelen waarbij organisaties 1-3 SMART doelen stellen die verder worden opgesplitst in doelen en Taken voor teams en leden van het team. Aangezien deze taken gekoppeld zijn aan doelen van de organisatie, is het gemakkelijker om iedereen op één lijn te krijgen en ervoor te zorgen dat iedereen kan bijdragen aan het succes van het bedrijf.OKR's werden populair gemaakt doorIntel en Google Bonus: Als je een startup bent die het OKR raamwerk gebruikt, is hier een lijst met 10 OKR-software die je vandaag al zou kunnen gebruiken.

MBO vs. Andere kaders voor het stellen van doelen

Hoewel Management by Objectives gelijkenissen vertoont met andere raamwerken voor de instelling van doelen, onderscheidt het zich op verschillende manieren:

Verschil tussen MBO en andere raamwerken Specifieke, meetbare doelen instellen op alle niveaus van de organisatie Afwijkingen van vastgestelde prestatienormen aanpakken Ambitieuze doelen (Objectieven) en meetbare resultaten (Kernresultaten) instellen Rekening houden met financiële, klant-, interne processen en leer-/groeiperspectieven Top-down en bottom-up, met werknemersparticipatie in de instelling van doelstellingen Top-down, waarbij managers alleen ingrijpen als de prestaties buiten een vooraf bepaald bereik vallen Top-down en bottom-up, met werknemersparticipatie in de OKR's Top-down, met een evenwichtige benadering van strategische instelling en prestatiemeting Reactief, waarbij managers alleen evalueren als er uitzonderingen worden geïdentificeerd Frequente controles en voortdurende aanpassingen van de OKR's Periodieke (meestal elk kwartaal of elk jaar) evaluatie van de Scorecard Alignment Sterke nadruk op het afstemmen van individuele en team doelstellingen op organisatorische doelen Minder directe focus op afstemming, omdat managers alleen ingrijpen bij uitzonderingen Sterke nadruk op het afstemmen van individuele en team doelstellingen op de doelen van de organisatie Streeft ernaar om alle perspectieven af te stemmen op de strategie van de organisatie

Ook lezen: Doelen vs. Doelstellingen: Wat ze zijn & hoe ze te gebruiken

Stap-voor-stap handleiding voor het implementeren van MBO

MBO effectief implementeren vereist een gestructureerde aanpak. Laten we het proces daarom opdelen in beheersbare stappen. We geven je ook tips om deze stappen in je organisatie te implementeren met ondersteuning van ClickUp -Uw projectmanagement maatje!

1. Organisatorische doelstellingen definiëren

De eerste stap in het MBO-proces is het duidelijk definiëren van je organisatiedoelstellingen. Misschien heb je ze al of kun je nieuwe definiëren op basis van de missie en waarden van je organisatie.

Een voorbeeld: een bedrijf kan als doelstelling hebben om "De klanttevredenheidsscores met 15% te verhogen in de komende 12 maanden"

U kunt de ClickUp Doelen functie om de doelstellingen van uw organisatie te creëren en bij te houden. Stel specifieke targets in, wijs verantwoordelijke teamleden toe, voeg een tijdlijn toe en koppel alle gerelateerde taken aan elk doel.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-15.png ClickUp Doelen /%img/

Gebruik ClickUp Goals voor het bijhouden van voortgang met numerieke, monetaire, waar/onwaar en valuta doelen over dagen, weken, maanden of kwartalen

U hebt gemakkelijk toegang tot al uw doelen op het dashboard door aparte mappen aan te maken. Met ClickUp Goals kunt u cycli van Sprints, OKR's en wekelijkse werknemersscorekaarten bijhouden, allemaal vanaf één plek.

ClickUp biedt ook gratis sjablonen voor doelbeheer om u op weg te helpen. ClickUp's sjabloon voor OKR's en doelen voor bedrijven is een aanpasbaar, beginnersvriendelijk sjabloon met steekproefsgewijze doelstellingen voor elke afdeling om u op weg te helpen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-16.png Creëer een organisatiestructuur die de visie en waarden van uw bedrijf weerspiegelt met ClickUp Company OKR's and Goals Template https://app.clickup.com/signup?template=t-38530470&department=operations Download deze sjabloon /$$$cta/

Met dit sjabloon kunt u:

Uwprojectdoelstellingen maken en bijhouden* Stel prioriteiten bij het bereiken van uw doelen voor een maximale impact

Teams rond dezelfde doelstellingen opstellen

Om alles overzichtelijk te houden, voeg je bijlagen, documenten voor de planning, status, opmerkingen, afdelingen, toegewezen personen en prioriteiten toe aan het sjabloon.

2. Deel de doelstellingen met werknemers

Zodra de organisatiedoelen zijn vastgesteld, is de volgende stap om deze doelen door te geven aan afdelingen, teams en individuele doelen. Deze moeten SMART doelen zijn -Specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden.

Instance, een van je marketingdoelen kan zijn om "Het aantal SQL's met 15% te verhogen in de komende 6 maanden." Daarbinnen kan uw SEO doel kan zijn om "Verhoog de tijd op pagina met 20%."

Moedig elke werknemer aan om zijn eigen doelen te creëren en meetbare objectieven .

Gebruik ClickUp Goals om de doelen van de organisatie visueel op te splitsen in afdelings-, team- en individuele doelstellingen. Deze visuele weergave helpt werknemers te zien hoe hun persoonlijke doelen overeenkomen met en een directe invloed hebben op de doelen van het bedrijf.

Organisatorische transparantie is een van de meest impactvolle voordelen die zijn gerealiseerd sinds ClickUp is uitgerold naar het team. Nu, in ClickUp, kan iedereen in de organisatie de OKR's van elk team zien, wie er eigenaar van is en wat de voortgang is. Als ik nu terugkijk, hadden we voor ClickUp dat niveau van transparantie niet, dus al onze afdelingen waren van elkaar losgekoppeld.

Andrea Park, coördinator bedrijfsvoering, Spekit Verdeel deze doelen in individuele taken en wijs ze direct toe op het ClickUp-platform. Kleur of prioriteer uw taken om te weten welke dringend zijn. ClickUp Taken maakt het gemakkelijk om al uw Taken te identificeren en uit te voeren voordat u tijd tekort komt.

Werk naadloos samen met uw team door taken, feedback, opmerkingen en meer direct toe te wijzen aan ClickUp-taak

ClickUp heeft nog een sjabloon om u te helpen ervoor te zorgen dat uw doelen altijd SMART doelen zijn. ClickUp's sjabloon voor SMART doelen is een gratis te gebruiken, beginnersvriendelijk en zeer aanpasbaar sjabloon met gedetailleerde vragen en een checklist.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-18.png Stel realistische doelen en mijlpalen en meet uw prestaties nauwkeurig met de ClickUp SMART Goals Template https://app.clickup.com/signup?template=t-3r5cu7b&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Zodra u een doel hebt ingesteld, kunt u de vragen en checklist bekijken om ervoor te zorgen dat elk doel specifiek, meetbaar, haalbaar, realistisch en tijdgebonden is.

💡Pro Tip: Je kunt zelfs vragen ClickUp Brein om SMART doelen voor te stellen die relevant zijn voor jou en je team. Deze ingebouwde AI-assistent kan gepersonaliseerde aanbevelingen doen op basis van de unieke behoeften en prioriteiten van je team. Het kan je zelfs helpen bij het maken van een gedetailleerd abonnement om je doelen te bereiken, inclusief het voorstellen van deadlines, mijlpalen en Taken om daar te komen.

3. Bewaak de voortgang

In deze stap moeten managers bijhouden hoe het team presteert op de taken en doelen die ze in de vorige stappen hebben ingesteld.

Zo kunnen managers en medewerkers de voortgang bijhouden, mogelijke wegversperringen identificeren en hun doelen bijstellen.

Dit is waar ClickUp Dashboards komen in beeld. Bouw aangepaste dashboards met meerdere grafieken en statistieken om de voortgang van een taak of project te volgen, meet de tijd die het kost, de inkomsten die het genereert, de deadlines, knelpunten en nog veel meer.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-19.png ClickUp Dashboard /$$$img/

Visualiseer elk project duidelijk op uw ClickUp Dashboard en mis nooit een deadline of doel

U kunt aangepaste widgets instellen om de voortgang van de belangrijkste doelstellingen te visualiseren en te zorgen voor een evenwichtige verdeling van de taken onder de leden van het team.

U kunt ook kiezen uit 15+ ClickUp Weergaven -Kalender, Bord, Lijst, Tabel, Kanban, Gantt grafiek, enz.-om uw werk weer te geven op een manier die voor u zinvol is.

4. Prestaties evalueren

Als doelstellingen worden nagestreefd, is het belangrijk om de tijd te nemen en de bedrijfsprestaties te evalueren ten opzichte van de gestelde doelen. Deze evaluatie moet objectief zijn, gebaseerd op meetbare criteria en gericht op resultaten in plaats van activiteiten.

Gebruik de functies van ClickUp voor rapportage om prestatierapporten te genereren. U kunt individuele en projectrapporten genereren om te zien hoe iedereen heeft gepresteerd en hoe u de doelen de volgende keer beter kunt vastleggen.

Bijhouden en rapporteren van bestede uren, uitgegeven of verdiende geld en gebruikte middelen op het ClickUp platform

Deze KPI software laat u aangepaste velden gebruiken om sleutelgegevens in uw rapporten op te nemen. Gebruik het om belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) bij te houden en visualisaties te maken die duidelijk de voortgang ten opzichte van uw doelstellingen laten zien.

Ook lezen: 51 Sleutel Prestatie Indicator (KPI) Voorbeelden & Sjablonen

5. Feedback geven

Voortdurende feedback is de essentiële link tussen de instelling van doelen en het bereiken van doelen. Het zorgt ervoor dat werknemers op koers blijven, hun prestaties erkennen en verbeterpunten identificeren.

In het MBO raamwerk is feedback een continu proces dat de doelstellingen in het middelpunt van de dagelijkse activiteiten houdt.

Door regelmatig constructieve feedback te geven, blijven de doelstellingen relevant, blijven werknemers gemotiveerd en kunnen er snel koerscorrecties worden doorgevoerd als dat nodig is. Je kunt ervoor kiezen om feedback privé te geven of te consolideren voor het team.

ClickUp stelt managers in staat om direct commentaar te geven op de voortgang van een doel van een werknemer. Deze realtime interactie houdt het gesprek over doelstellingen levend en maakt snelle aanpassingen of verduidelijkingen mogelijk.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-23.png ClickUp Aangepaste velden /%img/

Voeg aangepaste velden toe om uw dashboards en rapporten aan te passen aan uw behoeften in ClickUp

U kunt Aangepaste velden van ClickUp om een feedbackscoresysteem te maken. Managers kunnen een aangepast veld toevoegen aan taken of doelen voor feedbackscore of beoordeling van voortgang. Dit zorgt voor snelle, kwantificeerbare feedback die gemakkelijk in de tijd kan worden bijgehouden.

Een manager kan bijvoorbeeld de voortgang beoordelen op een schaal van 1-5, met commentaar om de beoordeling toe te lichten. Hierdoor ontstaat een duidelijk feedbackrecord dat direct gekoppeld is aan specifieke doelstellingen of taken, waardoor het gemakkelijker wordt om voortgang en verbeteringen te bespreken tijdens functioneringsgesprekken.

MBO implementeren in verschillende bedrijfsdomeinen

MBO kan gemakkelijk worden aangepast aan verschillende functies. Hier zijn enkele voorbeelden om je op weg te helpen:

Marketing: Stel doelstellingen op voor het genereren van leads, conversiepercentages of merkbekendheid. Voorbeeld: Verbeter de merkbekendheid door een toename van 25% in sociale-mediabetrokkenheid op alle platforms in het volgende kwartaal Human Resources: Focus op retentiepercentages van werknemers, voltooiing van training of doelen met betrekking tot indiensttreding. Voorbeeld: Verbeter de retentie van werknemers door het vrijwillige personeelsverloop terug te brengen van 15% naar 10% in het volgende fiscale jaar door verbeterde inwerk- en professionele ontwikkelingsprogramma's Software engineering: Stel doelen voor de kwaliteit van code, tijdlijnen voor het leveren van functies of het verminderen van bugs. Voorbeeld: Verbeter de softwarekwaliteit door het aantal kritieke bugs dat in de productie wordt gerapporteerd met 30% te verminderen in de komende zes maanden door verbeterde testprocessen en praktijken voor het beoordelen van code Verkoop: Stel targets vast voor omzetgroei, nieuwe clienten werven of klanten behouden. Voorbeeld: Vergroot het marktaandeel door de acquisitie van nieuwe klanten met 20% te verhogen in het komende kwartaal, met de nadruk op het segment van kleine en middelgrote bedrijven Klantenservice: Focus op responstijden, klanttevredenheidsscores of probleemoplossingspercentages. Voorbeeld: De klanttevredenheid verhogen door de gemiddelde Net Promoter Score te verbeteren van 7,5 naar 8,5 binnen de komende zes maanden door middel van gerichte training en procesverbeteringen

De voor- en nadelen van MBO

Het implementeren van het MBO systeem in je organisatie heeft duidelijke voor- en nadelen. Laten we eens kijken welke dat zijn:

Voordelen van Management by Objectives

1. Beter beheer van bedrijfsprestaties

Door doelstellingen af te stemmen op individuele inspanningen, creëert MBO een duidelijke zichtlijn van persoonlijke doelstellingen naar bedrijfsdoelstellingen. Als resultaat van deze afstemming zien bedrijven vaak verhoogde productiviteit betere toewijzing van middelen en efficiëntere verwezenlijking van strategische doelen.

2. Verbeterde betrokkenheid van werknemers

Wanneer werknemers deelnemen aan de instelling van persoonlijke doelstellingen, krijgen ze een gevoel van eigendom en doelgerichtheid van hun werk. Begrijpen hoe hun rol bijdraagt aan het grotere geheel is vaak de motivatie en betrokkenheid van werknemers ten opzichte van hun werk en werkgever.

Geëngageerde werknemers zullen eerder geneigd zijn om meer te doen dan hun neus lang is in hun rol, wat leidt tot een hogere werktevredenheid en een lager verloop.

3. Verbeterde communicatie

Doelstellingenmanagement zorgt voor een regelmatige dialoog tussen managers en werknemers over doelen, voortgang en uitdagingen. Deze voortdurende communicatie helpt silo's binnen de organisatie te doorbreken en zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit wat betreft prioriteiten en verwachtingen.

4. Duidelijke focus

MBO geeft werknemers een routekaart van wat er bereikt moet worden, helpt hen prioriteiten te stellen in hun taken en zich te concentreren op wat echt belangrijk is. Deze duidelijkheid vermindert tijd die wordt verspild aan niet-essentiële activiteiten en helpt werknemers hun tijd en middelen beter toe te wijzen aan strategische doelstellingen. Het resultaat is dat teams efficiënter en effectiever worden in het nastreven van de belangrijkste doelstellingen van de organisatie.

5. Objectieve prestatie-evaluatie

Door de doelstellingen duidelijk te definiëren worden prestatiebeoordelingen objectiever en eerlijker, gebaseerd op meetbare resultaten in plaats van subjectieve meningen. Deze objectiviteit vermindert vooroordelen in evaluaties en biedt een duidelijke basis voor discussies over prestaties, promoties en ontwikkelingsbehoeften.

Werknemers zullen ook eerder feedback en beoordelingen accepteren die gebaseerd zijn op vooraf overeengekomen, meetbare doelstellingen, wat leidt tot productievere beoordelingsprocessen.

Nadelen van Management met Objectieven

1. Tijdrovend

Het implementeren van het Management by Objectives proces vergt veel tijd en inspanning voor het instellen van doelen, het uitvoeren van regelmatige evaluaties en het geven van voortdurende feedback. Dit proces kan vooral een uitdaging zijn voor grotere organisaties of organisaties met complexe structuren.

💡 Hoe te beperken: Gebruik managementtools zoals ClickUp om het proces van doelen stellen te automatiseren en te stroomlijnen.

2. Risico van focussen op kwantiteit boven kwaliteit

Het gevaar bestaat dat gemakkelijk meetbare doelen prioriteit krijgen boven complexere, kwalitatieve doelen. Dit kan leiden tot een strakke focus op het halen van numerieke targets ten koste van andere belangrijke aspecten van prestaties, langetermijnstrategie of zelfs de persoonlijke groei van werknemers.

💡 Hoe te beperken: Breng kwantitatieve en kwalitatieve doelen in evenwicht en gebruik meerdere meetmethoden voor het evalueren van prestaties.

3. Inflexibiliteit

Als MBO niet goed wordt beheerd, kan het leiden tot starre instellingen die zich niet aanpassen aan veranderende omstandigheden. Deze inflexibiliteit kan resulteren in het nastreven van verouderde of irrelevante doelstellingen in een dynamische bedrijfsomgeving.

💡 Hoe te beperken: Implementeer regelmatige herzieningscycli (bijv. elk kwartaal) om de relevantie en haalbaarheid van doelstellingen opnieuw te beoordelen. Sta waar nodig aanpassingen van doelen toe.

4. Potentieel voor verhoogde stress

Focussen op specifieke doelstellingen en targets kan leiden tot overmatige druk op werknemers, wat kan leiden tot een burn-out, onethisch gedrag om vergaderingen te halen of een daling van het moreel op de werkplek.

💡 Hoe te beperken: Creëer een ondersteunende omgeving die leren en groei waardeert naast prestaties. Zorg ervoor dat doelen uitdagend maar haalbaar zijn, en bied werknemers de nodige middelen en ondersteuning om hun vergaderingen te ondersteunen.

Strategieën om het succes van Management by Objectives te garanderen

Als MBO nieuw voor je is, geen nood! We hebben een aantal goede managementpraktijken en successtrategieën die je binnen de kortste keren tot een MBO-prof zullen maken!

Zorg voor een ondersteunende omgeving: Creëer een cultuur waarin MBO wordt weergegeven als een middel voor groei en verbetering, niet alleen als een evaluatie Bied adequate training: Zorg ervoor dat alle managers en werknemers het MBO-proces en de voordelen ervan begrijpen Moedig participatie aan: Betrek werknemers bij de instelling van hun doelstellingen om de buy-in en betrokkenheid te vergroten Onderhoud een open communicatie: Houd regelmatig vergaderingen om de voortgang te bespreken, uitdagingen aan te pakken en doelstellingen eventueel bij te stellen Beloningen afstemmen op prestaties: Beloon werknemers die hun doelstellingen behalen of overtreffen Gebruik technologie effectief: Maak gebruik van tools zoals ClickUp om het MBO-proces te stroomlijnen en realtime zichtbaarheid te bieden in de voortgang van doelen Verbeter het proces voortdurend:Evalueer en verbeter uw MBO-implementatie regelmatig op basis van feedback en resultaten

Manage je Teams succesvol met MBO en ClickUp

Management by Objectives is een geweldige aanpak voor het afstemmen van individuele inspanningen op organisatorische doelstellingen, het stimuleren van prestaties en het creëren van een cultuur van prestaties. Door MBO effectief te implementeren, kunnen organisaties een duidelijk pad naar organisatorisch succes creëren, de betrokkenheid van werknemers vergroten en de bedrijfsprestaties verbeteren.

Zoals we in deze gids hebben onderzocht, ligt de sleutel tot succesvol MBO in duidelijke communicatie, regelmatig bijhouden en een toewijding aan voortdurende verbetering. Of je nu een klein team leidt of een groot bedrijf aanstuurt, de principes van MBO kunnen je helpen om een meer gefocuste, gemotiveerde en goed presterende organisatie te creëren.

Met de juiste instelling en hulpmiddelen kan MBO een transformerende kracht zijn in uw leiderschapstraject. Laat ClickUp je op de juiste manier ondersteunen in je MBO reis.

Probeer ClickUp vandaag gratis !