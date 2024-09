Een bericht sturen naar een aanwervende manager (tips en voorbeelden)

Volgens een studie van Glassdoor krijgt elke vacature gemiddeld 250 sollicitanten. Sterker nog, als je onlangs op LinkedIn naar vacatures hebt gezocht, zie je dat vacatures binnen enkele minuten 100+ sollicitaties krijgen. Dat is het concurrentieniveau waarmee je te maken hebt.

De kans dat een aanwervende manager jouw sollicitatie opent is klein. 🫥

Dus hoe zorg je ervoor dat je sollicitatie opvalt en bij de aanwervende manager terechtkomt?

Eén manier is om de aanwervende manager een bericht te sturen. In deze moordende banenmarkt kan zo'n directe benadering in je voordeel werken. Maar het is een kunst en die leren we je vandaag.

Laten we eens kijken hoe je een vacaturemanager rechtstreeks kunt benaderen om op te vallen en een blijvende indruk achter te laten.

Het belang van berichten aan een wervingsmanager

Laten we eerst eens kijken waarom een bericht sturen aan een wervingsmanager werkt:

Directe communicatielijn

Uit wervingsstatistieken blijkt dat 97,4% van de Fortune 500 bedrijven een systeem voor het bijhouden van sollicitaties gebruiken (ATS) voor het screenen van cv's en 58% van de bedrijven gebruikt AI in het wervingsproces. De kans is groot dat je sollicitatie door ATS of AI wordt weggefilterd voordat deze het bureau van de wervingsmanager bereikt.

Als je dus rechtstreeks contact opneemt met de wervingsmanager, vergroot je de kans dat je sollicitatie gezien wordt. Deze directe benadering kan ook je communicatievaardigheden en zelfvertrouwen aantonen, wat waardevolle eigenschappen zijn in de meeste professionele instellingen.

Kans om initiatief te tonen

Als je contact opneemt met een aanwervende manager, ben je niet gewoon het zoveelste cv op de stapel - je toont echt initiatief. Deze beweging zegt, "Ik wacht niet op kansen, ik creëer ze."

Door direct contact op te nemen, bewijs je dat je het voortouw kunt nemen en niet alleen maar zit te wachten tot het geluk je toelacht. En wie zou zo'n kandidaat niet in zijn team willen hebben?

Als je rechtstreeks contact opneemt met de manager van een bedrijf, laat je ook zien dat je de baan serieus neemt. Het laat zien dat jij het type kandidaat bent dat net dat stapje verder gaat. Op de werkvloer is deze eigenschap goud waard.

Managers houden van werknemers die niet alleen het absolute minimum doen, maar actief zoeken naar manieren om waarde toe te voegen.

Voorkennis krijgen

Contact opnemen met de aanwervende manager kan u soms een achterpoortje geven voor informatie die niet in de vacaturetekst van het bedrijf staat

U kunt meer te weten komen over de huidige uitdagingen van het team of over toekomstige projecten. Met deze voorkennis kun je je sollicitatie afstemmen op hoe jij hun specifieke problemen kunt oplossen. Als je er bijvoorbeeld achter komt dat ze worstelen met een nieuwe software-implementatie, kun je jouw ervaring met soortgelijke situaties benadrukken.

Je kunt ook meer te weten komen over de bedrijfscultuur. Misschien zijn ze trots op hun innovatieve aanpak of hun samenwerkingsomgeving. Met deze informatie kun je benadrukken hoe jouw manier van werken perfect aansluit bij hun ethos.

Beste tips om te gebruiken bij het sturen van een bericht naar de aanwervende manager

Hier zijn enkele tips om in gedachten te houden wanneer je een e-mail stuurt naar een aanwervende manager of wanneer je contact met hen opneemt via apps voor zakelijke berichten zoals LinkedIn:

Personaliseer uw bericht

Een algemene e-mail of LinkedIn-bericht wordt vaak genegeerd. Je moet je bericht persoonlijk maken voor de aanwervende manager.

Het gaat niet alleen om "Hé! Ik zag je vacature, en ik ben geïnteresseerd." Het gaat om "Hé! Ik zag je vacature, je hebt X nodig en ik kan het doen met behulp van mijn A, B, C vaardigheden."

Met dit soort berichten val je op en vergroot je je kansen om opgemerkt te worden.

Probeer deze unieke tips om je bericht persoonlijker te maken:

Citeer een recent artikel of interview over de organisatie of wat ze onlangs hebben bereikt

Vermeld een wederzijdse verbinding als je die hebt, maar noem geen naam zonder toestemming

Leg kort uit hoe jecarrière in kaart brengt betrekking heeft op de missie van het bedrijf

Deel, indien van toepassing, een korte anekdote over waarom je gepassioneerd bent over de industrie

Voeg ook een duidelijke en korte onderwerpregel toe zodat de recruiter weet waar je e-mail over gaat. Hier zijn enkele voorbeelden die je kunt gebruiken:

Sollicitatie Follow-Up: \Jouw naam

Enthousiast over de rol van [Positie

Geïnteresseerd in de functie van [Jouw naam]

Vervolg op mijn sollicitatie naar de functie van [Positie]

Met betrekking tot mijn sollicitatie voor de positie

Volgende stappen bij sollicitatie voor positie

Toon interesse in de rol

In elke vacature is er een bepaalde rol. Deze wordt vermeld in de vacature of in de bijlage met de functiebeschrijving. Waar die ook staat, u moet hem vinden, lezen en uw interesse in de rol in uw bericht opnemen.

Je bericht moet niet alleen gaan over hoe geweldig je bent en hoeveel je vorige werkgevers van je hielden. Het moet ook gaan over waarom je in de rol wilt werken waarvoor je solliciteert.

Probeer deze tips om interesse te tonen aan een aanwervende manager:

Vermeld specifieke aspecten van de rol die je aanspreken

Maak een verbinding tussen de positie en jouwprofessionele doelen* Verwijs naar recent bedrijfsnieuws of projecten om te laten zien dat je je huiswerk hebt gedaan

Beschrijf kort hoe je je hebt voorbereid op een rol als deze en toon interesse op lange termijn

Maar vergeet niet dat authenticiteit de sleutel is. Solliciteren is niet doen alsof tot je er bent. Je oprechte enthousiasme zal doorschemeren als je echt geïnteresseerd bent in de positie.

Dit is wat Jerry Lee, de medeoprichter van Wonsulting, suggereert:

via LinkedIn 💡Pro Tip: Gebruik ClickUp Herinneringen om uw sollicitatieproces te stroomlijnen. Maak taken aan voor elke sollicitatie en stel herinneringen in voor follow-up e-mails, bedankbriefjes of gespreksvoorbereidingen. U kunt de frequentie en timing van herinneringen aanpassen op basis van de tijdlijn van uw sollicitatie.

Houd het kort en gefocust

Sollicitatiemanagers zijn drukke mensen. Respecteer hun tijd door direct ter zake te komen. Een beknopt bericht laat zien dat je waarde hecht aan hun agenda en duidelijk kunt communiceren, waardoor je een geweldige eerste indruk maakt.

Maar hoe doe je dat? Stel je voor dat je maar 15 seconden hebt om hun aandacht te trekken.

Begin met een sterke opening zoals: "Hallo [naam van de aanwervende manager], ik ben [jouw naam] en ik ben geïnteresseerd in de positie [titel van de functie]" Dan snel uw meest relevante vaardigheden of ervaring. Bijvoorbeeld, "Met 5 jaar in de industrie heb ik succes geboekt."

Sluit af met een krachtige oproep tot actie: "Ik heb mijn CV als bijlage toegevoegd. Zou je volgende week snel kunnen chatten?"

Onthoud: minder is meer.

Structuur van een effectief bericht

Uw bericht moet gestructureerd zijn. Een goed gestructureerd bericht ziet er niet alleen goed uit, het is ook gemakkelijker te lezen. Het toont aan dat u de tijd van de HR-manager respecteert en dat u serieus bent over de nieuwe baan .

Hier is een eenvoudig sjabloon dat we hebben gemaakt voor berichten aan wervingsmanagers:

Onthoud deze tips om een gestructureerd bericht op te stellen:

Begin met de inleiding, relevante vaardigheden/kwalificaties, koppeling met je werk, volgende stappen en afsluiting

Zorg voor voldoende lege ruimte

Alinea's mogen niet langer zijn dan 2-3 regels

Als je je bericht geschreven hebt, neem het dan meerdere keren door. Als het vlot leest en alle nodige informatie bevat, ben je klaar om te beginnen!

💡 Pro Tip: Als je al vaardigheden/kwalificaties hebt opgegeven bij de sollicitatie, vermeld ze dan niet opnieuw in het bericht. Benadruk in plaats daarvan wat jou geschikt maakt.

Leid met waarde

Leidinggeven met waarde draait om het beantwoorden van de onuitgesproken vraag: "Waarom zouden we jou aannemen?" Deze aanpak trekt hun aandacht en demonstreert waarom jij bij de rol past.

Begin je bericht met een kort overzicht van je belangrijkste prestaties of vaardigheden die overeenkomen met de functievereisten. In plaats van iets vaags te zeggen, moet je specifiek zijn.

Bijvoorbeeld: "In mijn vijf jaar in digitale marketing heb ik bij mijn laatste baan de merkbetrokkenheid met 40% verhoogd." Dat vertelt de aanwervende manager of toekomstige werkgever meteen wat jij in je mars hebt.

Maar laat het daar niet bij - verbind de punten tussen wat je hebt gedaan en wat het bedrijf nodig zou kunnen hebben. Als je weet dat het bedrijf zijn online aanwezigheid wil vergroten, vermeld dan hoe jouw ervaring hen daarbij kan helpen. Deze aanpak maakt je boodschap indrukwekkend en relevant voor de doelen van het bedrijf.

Als je van carrière verandert benadruk hoe je vaardigheden uit de vorige rol waardevol kunnen zijn. Je zou dit kunnen doen met behulp van AI-schrijftools maar vergeet niet het bericht aan te passen om er een persoonlijk tintje aan te geven.

Kwantificeer uw impact

Wil je dat je boodschap indruk maakt? Gebruik nummers. Het zijn de geloofwaardigheidsboosters van de professionele wereld. In plaats van te zeggen, "Ik heb de verkoop verbeterd", zeg je, "Met gerichte e-mailcampagnes is de verkoop met 20% gestegen" Het is als het verschil tussen opscheppen en bewijzen.

Graaf dus in je vroegere rollen. Hoeveel clients heb je beheerd? Met welk percentage heb je de kosten verlaagd? Bijvoorbeeld: "Verhoogde klanttevredenheid met 15% door het implementeren van een nieuw proces voor klantenservice."

Verzoek voor een vergadering

Wees niet verlegen; vraag om een vergadering.

Je hebt een goede indruk gemaakt. Nu is het tijd om naar het volgende niveau te gaan. Een vergadering voorstellen toont vertrouwen en enthousiasme. Het is alsof je zegt, "Hey, ik ben hier serieus over en wil meer chatten."

Maar zeg niet alleen: "Kunnen we afspreken?" Wees specifiek. Stel specifieke tijden voor en vraag naar hun beschikbaarheid. Dit laat zien dat je georganiseerd bent en hun tijd respecteert.

Voorbeeld: je kunt dit bericht sturen: "Ik zou graag toekomstige mogelijkheden bespreken en hoe mijn vaardigheden kunnen bijdragen aan uw team. Zou u volgende week dinsdag beschikbaar zijn voor een kort gesprek?"

Als je eenmaal een vergadering hebt, houd het dan kort. Een snel chatten is genoeg om rente te wekken en vooruitgang te boeken.

LinkedIn profiellink en portfolio delen

Uw LinkedIn-profiel is uw online cv . Het is een showcase van je professionele leven. Door een link in je bericht op te nemen, nodig je de aanwervende manager uit om je ervaring uit te diepen. Bovendien laat je zien dat je georganiseerd en technisch onderlegd bent.

Zet dus je profiellink erin en laat je ervaring Nog te doen. Als je de link naar je LinkedIn-profiel toevoegt, voeg dan een aangepaste URL toe voor een professionelere uitstraling. Zorg er ook voor dat je profiel up-to-date is en overeenkomt met de informatie in je bericht en cv.

Volg op, maar doe het niet te veel

In de stapel berichten kan uw eerste bericht onopgemerkt blijven. Daarom is een snelle follow-up goed. Opvolgen laat zien dat je interesse hebt en volhardend bent, twee kwaliteiten die potentiële werkgevers waarderen. Zo ziet een korte en leuke follow-up eruit:

Hallo

Ik hoop dat je een leuke dag hebt.

Ik wil alleen weten of mijn profiel in aanmerking komt voor de rol .

Ik waardeer uw tijdige reactie.

Met vriendelijke groeten,

Maar er is een dunne lijn tussen opvolgen en lastig zijn. Te veel e-mails kunnen je wanhopig of respectloos over laten komen.

Zorg dus voor een evenwicht. Als u nog niets hebt gehoord, stuur dan na een week een beleefde follow-up. Als er nog steeds geen reactie is, wacht dan nog een week voordat u het opnieuw probeert. Als je een follow-up doet, bied dan extra waarde of nieuwe informatie.

Rol van platforms zoals ClickUp in een professionele introductie

Een baan zoeken kan vervelend zijn, vooral het bijhouden van uw sollicitaties en de status van de follow-up. Het gebruik van productiviteits- en beheersoftware zoals ClickUp kan uw sollicitaties stroomlijnen. Laten we eens kijken hoe ClickUp u kan helpen wanneer u contact opneemt met managers:

Genereer gepersonaliseerde berichten

We hebben u meerdere tips gegeven die u kunt gebruiken wanneer u berichten stuurt naar een aanwervende manager. Maar wat als we u zouden vertellen dat u AI kunt gebruiken om de perfecte sollicitatiebrief voor uw aanwervende manager op te stellen? ClickUp Brein , de AI-assistent van ClickUp AI, doet dat. Het is een AI-chatbot die persoonlijke berichten of e-mails opstelt voor aanwervende managers. We vroegen ClickUp Brain een bericht te schrijven voor een aanwervende manager:

Gebruik ClickUp Brain om gepersonaliseerde berichten te maken voor aanwervende managers

Zoals je kunt zien, gaf het ons een Voltooid bericht met de juiste toon en structuur. Je kunt dit bericht een beetje aanpassen en gebruiken!

Lees meer: Hoe AI gebruiken in e-mail (Gebruikscases en tools)

Status van sollicitatie bijhouden

maak afzonderlijke kaarten en houd elke aanvraag bij met de Kanban-weergave van ClickUp_

Wanneer u een heleboel vacatures hebt en een stapel aanwervende managers die u wilt berichten, kan het voelen als jongleren met kettingzagen. Dit is waar ClickUp's Kanban weergave komt binnen.

Zie het als een groot visueel bord waarop u aantekeningen over elke vacature kunt plakken. Elke aantekening, of 'kaart', kan details bevatten zoals de titel van de baan, de uiterste sollicitatiedatum en de gegevens van de aanwervende manager. Je kunt zelfs taken aan elke kaart toevoegen, zoals 'e-mail opstellen' of 'gesprek plannen'

Kanban Board helpt je om te zien wat er in de pijplijn zit, wat dringend is en waar je je energie op moet richten.

Blok tijd voor toepassingen

organiseer vergaderingen of follow-ups met ClickUp's kalenderweergave_

In plaats van te jongleren met meerdere spreadsheets of te proberen te onthouden wanneer op te volgen, kunt u uw hele tijdlijn van communicatie op één plaats zien met ClickUp's kalender weergave .

Het helpt u bij het plannen van interviews, het instellen van herinneringen voor follow-ups en het blokeren van tijd voor onderzoek en voorbereiding. U kunt kleur code gebeurtenissen om snel prioriteiten of verschillende vacatures te identificeren.

Alle e-mails op één plaats bijhouden

U kunt gemakkelijk e-mails sturen naar aanwervende managers met ClickUp e-mail integratie . Koppel het aan uw e-mail Gmail, Outlook, IMAP of Office365 account en beheer gesprekken met aanwervende managers op één plaats.

Het helpt u bij het verzenden en ontvangen van e-mails vanuit ClickUp, het direct aanmaken van taken vanuit e-mails, het bijvoegen van e-mails aan taken en het toevoegen van opmerkingen aan taken.

Laten we zeggen dat een aanwervende manager antwoordt met een soort van Taak of verzoek. U maakt direct in ClickUp een taak aan uit die e-mail en begint eraan te werken. Als u echter Gmail of soortgelijke software gebruikt, zou u de taak ergens moeten aantekenen, wat zou leiden tot onnodig wisselen van context .

Een checklist maken en beheren

gebruik ClickUp Milestones om alle doelen bij te houden die je voor jezelf hebt ingesteld_

Zie uw sollicitatieproces als een mini-project. U kunt de volgende instellingen ClickUp mijlpalen voor belangrijke fases in je sollicitatietraject, zoals 'Sollicitatie ingediend', 'Eerste gesprek', 'Follow-up e-mail verzonden' of 'Tweede gesprek'

Wanneer je elke mijlpaal bereikt, kan dit dienen als trigger om de aanwervende manager een bericht te sturen. Als je bijvoorbeeld de mijlpaal 'Sollicitatie ingediend' bereikt, kun je een beleefde opvolgingsmail sturen. Of wanneer je de mijlpaal 'Eerste sollicitatiegesprek voltooid' bereikt, kun je een bedankje sturen.

Op deze manier gebruikt u de ClickUp mijlpalen als herinneringen en geheugensteuntjes om uw communicatie met de aanwervende manager te organiseren. Het helpt je op de hoogte te blijven van je follow-ups zonder te opdringerig te zijn.

Voeg relevante informatie toe op één plaats

U kunt ook ClickUp Documenten om een lijst te maken van bedrijven waar u wilt solliciteren en relevante gegevens van aanwervende managers toe te voegen. Bovendien kunt u ook een lijst met top maken vragen die je wilt stellen aan aanwervende managers om een blijvende indruk te maken.

alle relevante informatie voor een sollicitatie op één plaats beheren met ClickUp Docs_

Volg een gestructureerd format voor berichten aan aanwervende managers

ClickUp sjablonen bieden vooraf geschreven berichtstructuren voor het contacteren van aanwervende managers. Deze sjablonen besparen tijd en zorgen ervoor dat uw bericht professioneel is en duidelijk uw rente en kwalificaties voor de rol overbrengt. Hier zijn onze twee aanbevelingen:

1. ClickUp sjabloon voor het zoeken naar een baan

Met de hulp van de ClickUp sjabloon voor het zoeken naar een baan kunt u uw zoektocht naar een baan organiseren. Het helpt u bij het aantekenen van bedrijfs- en functiedetails, zoals de beoordeling van Glassdoor, contactgegevens, salaris voor de rol, ziektekostenverzekering en extra notities.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Job-Search-Template.png ClickUp sjabloon voor het zoeken naar een baan https://app.clickup.com/signup?template=t-10686843&department=personal-use Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

U kunt deze sjabloon gebruiken om meerdere lijsten in te stellen voor het volgende:

Openstaande vacatures

Vacatures waarop is gesolliciteerd

Gegeven interviews

Follow-ups

Op deze manier krijgt u een duidelijk beeld van waar u staat in uw zoekproces naar een baan. Met behulp van deze gecentraliseerde weergave kunt u verbeteringen in uw proces aanbrengen en de recruiters op het juiste moment berichten sturen.

2. ClickUp sjabloon voor functievoorstel

Voor sommige banen moet je een voorstel indienen. Maar wacht, hoe schrijf je een functievoorstel ? Je hoeft niet veel na te denken. In plaats daarvan kun je de ClickUp sjabloon voor een baanvoorstel .

Dit visueel aantrekkelijke en goed georganiseerde sjabloon zal uw aanwervende manager helpen te begrijpen waarom u geknipt bent voor de rol. Omdat het alle belangrijke informatie bevat, gaat er niets aan je voorbij.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Job-Proposal-Template.png ClickUp sjabloon voor functievoorstel https://app.clickup.com/signup?sjabloon=kkmvq-6189164&afdeling=hr-recruiting&\1t6iwwh*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjQ0MjIwOTQuQ2p3S0NBanc1cUMyQmhCOEVpd0F2cWE0MW9ZeS10b1AxbGx5ckVySXdEenY3SlRDalRhSk05bEJmcmtQM0V0Q2JXZVNKQzJ2aWhRVndob0NxWFFRQXZEX0J3Q. Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Het sjabloon voor een voorstel is ontworpen als een cv, met informatie zoals:

Persoonlijke informatie

Academische prestaties

Relevante ervaringen

Andere erkenningen

Gebruik ClickUp om overtuigende berichten op te stellen voor de aanwervende manager

Berichten schrijven naar recruiters kan lastig zijn. Sommige managers waarderen rechtstreekse berichten, maar anderen vinden ze misschien niet leuk. Het is dus belangrijk om persoonlijke en duidelijke berichten te sturen die waarde bieden.

U kunt het hele proces stroomlijnen met ClickUp. Het helpt u om relevante details van het bedrijf, de baan en de aanwervende manager op één plek te vinden en te organiseren. Bovendien kunt u sollicitaties bijhouden en beheren, het sollicitatieproces stroomlijnen met behulp van de handige sjablonen van ClickUp en een snel overzicht van sollicitaties krijgen. Inschrijven voor ClickUp om uw zoekproces naar een baan te verbeteren.