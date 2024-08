10 Beste software voor persoonlijke kennisbank

Ben je ooit verwoed op zoek geweest naar een cruciaal stukje informatie dat voelt als het ontbrekende stuk in je projectvoorstel? Het zou een spelbreker kunnen zijn, maar het verstopt zich ergens in de eindeloze zee van aantekeningen en documenten verspreid over je apparaten.

Dat hebben we allemaal wel eens meegemaakt. En dat is waar persoonlijke kennisbanksoftware om de hoek komt kijken.

Ik begon mijn reis om kennismanagement te stroomlijnen nadat ik te vaak belangrijke informatie over mijn projecten niet kon bijhouden. Mijn team en ik bij ClickUp hebben veel oplossingen getest en op basis van wat we hebben gevonden, deel ik graag een lijst met de 10 beste software voor persoonlijke kennisbanken die momenteel op de markt zijn.

Wat moet je zoeken in software voor een persoonlijke kennisbank?

Als u informatie op een gestructureerde manier wilt opslaan, organiseren en beheren, zullen tools voor persoonlijk kennisbeheer het verschil maken.

Een ideale persoonlijke kennisbank software moet de volgende functies hebben:

Zoekfunctie: Met de software moet u snel informatie kunnen vinden via trefwoorden, tags of andere geavanceerde filters

Met de software moet u snel informatie kunnen vinden via trefwoorden, tags of andere geavanceerde filters Ordeningsopties: Flexibele functies zoals categorieën, mappen en tags helpen bij het organiseren van uw informatie op een manier die gemakkelijk kan worden bijgehouden

Flexibele functies zoals categorieën, mappen en tags helpen bij het organiseren van uw informatie op een manier die gemakkelijk kan worden bijgehouden Integratie: Uwinterne kennisbank zal effectiever zijn als deze kan integreren met andere tools en software, zoals applicaties voor taakbeheer, e-mails en kalenders

Uwinterne kennisbank zal effectiever zijn als deze kan integreren met andere tools en software, zoals applicaties voor taakbeheer, e-mails en kalenders Opties voor samenwerking: Misschien moet u samenwerken met een collega of een vriend om een Taak te volbrengen met behulp van uw persoonlijkekennisbeheersoftware. Zorg ervoor dat de software uitgebreide samenwerkingsopties heeft, zoals gedeelde werkruimten en versiebeheer

Misschien moet u samenwerken met een collega of een vriend om een Taak te volbrengen met behulp van uw persoonlijkekennisbeheersoftware. Zorg ervoor dat de software uitgebreide samenwerkingsopties heeft, zoals gedeelde werkruimten en versiebeheer Privacy en veiligheid: De software moet elk type gegevens kunnen bevatten, van persoonlijke tot professionele gegevens. Zorg ervoor dat de tool veiligheidsfuncties heeft zoals encryptie en identificatie van de gebruiker

De software moet elk type gegevens kunnen bevatten, van persoonlijke tot professionele gegevens. Zorg ervoor dat de tool veiligheidsfuncties heeft zoals encryptie en identificatie van de gebruiker Gebruiksgemak: De tool voor persoonlijk kennisbeheer moet een intuïtieve interface hebben en moet het gemakkelijk maken om informatie te organiseren, te doorzoeken en op te vragen met een minimum aan stappen

Nu we de basisvereisten kennen voor het kiezen van een tool voor persoonlijk kennisbeheer, gaan we de topopties verkennen!

De 10 beste software voor een persoonlijke kennisbank

Hier zijn de 10 beste persoonlijke kennisbasesoftware-opties op basis van mijn onderzoek. We hebben de beste functies, prijzen en limieten van elke tool besproken.

1. ClickUp (Beste AI-gebaseerde kennisbank)

Maak een aangepaste en goed gestructureerde persoonlijke kennisbank met ClickUp Docs ClickUp met ClickUp, een dynamische, cloud-gebaseerde software voor projectmanagement, kunt u een gepersonaliseerde kennisbank maken waarin u alles kunt opslaan, van een gedachte of link tot een afbeelding of video.

Met ClickUp Documenten kunt u documenten of wiki's maken met geneste pagina's, veelzijdige stylingopties en aanpasbare sjablonen. U kunt ook uw bronnen organiseren, lijstartikelen maken, tabellen of grafieken toevoegen en uw content stylen met verschillende lettertypes en groottes.

En dat is nog niet alles! Samenwerken is eenvoudig: bewerk in realtime met je team, gebruik tags in opmerkingen, wijs actiepunten toe en zet tekst om in traceerbare taken om ideeën georganiseerd te houden. Bovendien kun je je documenten beschermen met privacy instellingen, toestemming beheren en deelbare koppelingen maken.

Hoor rechtstreeks van een klant waarom zij de voorkeur geven aan ClickUp:

Sinds we ClickUp gebruiken, zijn onze Teams langzaam weggegaan van Google Documenten voor documentatie, en in feite is de documentatie aanzienlijk verbeterd

Mitch Stephens, PMP, technisch programmamanager, Shipt

Wilt u uw kennisbank krachtiger en efficiënter maken? Integreer ClickUp Brein en verwelkomen geavanceerde functies en functionaliteiten.

Haal binnen enkele seconden bronnen en informatie op uit uw kennisbank met ClickUp Brain

ClickUp Brain is uitstekend voor geavanceerd zoeken en ophalen via natuurlijke taalverwerking en semantisch zoeken. ClickUp Brain consolideert al uw AI-toepassingen en vereenvoudigt de integratie van taken, documenten, mensen en kennis in uw werkstroom.

Een voorbeeld: u bent op zoek naar een geschikte casestudy om uw zakelijke voorstel te versterken. Hier kunt u geavanceerde AI-tools voor kennisbeheer om relevante casestudies uit uw kennisbanksoftware te vinden.

ClickUp Brain samenvat ook lange documenten en stelt relevante content voor op basis van uw activiteiten. Bovendien kunt u met de hulp van ClickUp Brain trends en patronen in uw kennisbank analyseren en trends en patronen ontwikkelen kennismanagementstrategieën ontwikkelen .

Soms heb je misschien niet de tijd om al je bronnen handmatig te organiseren. Dat is waar de ClickUp sjabloon voor de kennisbank komt, waardoor het gemakkelijker wordt om snel uw kennisbank op te bouwen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-456.png Creëer een kader voor teams om een digitale bibliotheek met informatie op te bouwen en te organiseren met het sjabloon voor de kennisbank van ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6449400&department=operations Dit sjabloon downloaden /cta/

Met deze sjabloon voor de kennisbank kunt u:

Interne kennis op een gestructureerde manier opslaan en delen binnen uw team of bedrijf

Informatie onderverdelen in specifieke secties, zoals FAQ's, kennisartikelen en bronnen, zodat u gegevens gemakkelijker kunt terugvinden

zoals FAQ's, kennisartikelen en bronnen, zodat u gegevens gemakkelijker kunt terugvinden Creëer een helpcenter-ervaring voor teamleden om samenwerking te bevorderen

ClickUp beste functies

Categorieën aanpassen in verschillende niveaus, zoals ruimtes, mappen en lijsten, om uw kennisbank te organiseren

Uitgebreide documenten maken om informatie in op te slaan en te koppelen aanClickUp-taak en subtaken voor eenvoudige navigatie

Efficiënt zoeken met globaal zoeken en geavanceerde filters zoalsClickUp aangepaste status enClickUp Aangepaste velden* Gebruik uitgebreide bewerkings- en opmaakopties om een visueel aantrekkelijke kennisbank te maken met Markdown, tabellen en ingesloten bestanden

Krijg onderweg toegang tot de kennisbank met de mobiele applicatie van ClickUp

GebruikClickUp integraties om naadloos te integreren met tools zoals Google Drive, Dropbox, Slack en meer om uw kennisbank te centraliseren

ClickUp limieten

ClickUp heeft zoveel functies en aanpassingsmogelijkheden dat het even kan duren om het perfect te configureren voor uw behoeften

ClickUp AI is alleen beschikbaar met de betaalde abonnementen

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per ClickUp-werkruimte lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Notion (het beste voor het creatief organiseren van uw kennisbank)

via Notion Notion biedt een intuïtieve oplossing voor het beheren van aantekeningen en documenten met een eenvoudige en krachtige methode voor gegevensopslag: Wiki's.

Je kunt alle pagina's in je werkruimte bekijken met de zijbalk en krachtige zoekfilters gebruiken om content binnen enkele seconden te vinden. U kunt emoji's, omslagafbeeldingen of andere vormen van media gebruiken om uw kennisbank levendig, handig en leuk te maken.

Notion beste functies

Creëer een georganiseerde en onderling verbonden kennisbank door uw aantekeningen en documenten aan andere pagina's te koppelen

Werk gelijksoortige content op alle plaatsen tegelijk bij met gesynchroniseerde blokken

Vereenvoudig het maken van een kennisbank met Notion sjablonen op maat voor verschillende doeleinden

Beter schrijven en organiseren met een geïntegreerde AI-assistent

Notion beperkingen

Notion heeft meerdere functies, dus veel gebruikers rapporteren een leercurve bij het gebruik ervan

De software biedt geen naadloze mobiele of iPad-ervaring

Notion prijzen

Gratis : $0

: $0 Plus : $12/zetel per maand

: $12/zetel per maand Business : $18/zetel per maand

: $18/zetel per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Notion beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (5.400+ beoordelingen)

4.7/5 (5.400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.200+ beoordelingen)

3. Evernote (het beste voor het opnemen van audio-aantekeningen)

via Evernote Of u nu uw agenda ordent of willekeurige gedachten noteert, Evernote is een betrouwbare manier om aantekeningen te maken en te werken software voor het delen van kennis die alles op één plaats samenbrengt. Hiermee kunt u uw informatie 24/7 toegankelijk houden.

Je kunt je aantekeningen verbeteren door er tekst, afbeeldingen, scans, PDF's en documenten in te verwerken, waardoor ze veelzijdiger en nuttiger worden.

Laat me een van de beste functies eruit lichten: audio aantekeningen. Dit is vooral handig op drukke dagen wanneer je geen tijd hebt om je gedachten en ideeën op te schrijven.

Evernote beste functies

Vind onmiddellijk informatie met geavanceerde zoekfilters enAI-schrijftools* Toegang tot uw kennisbank, zelfs zonder een internetverbinding, om altijd bovenop uw Taken te blijven zitten

Organiseer uw bronnen, zoals afbeeldingen, scans, recepten, PDF's, enz.

Evernote beperkingen

Frequente updates van de software maken het moeilijk voor klanten om de veranderingen bij te houden

Evernote prijzen

Gratis

Persoonlijk: $14,99/maand

$14,99/maand Professioneel: $17.99/maand

Evernote beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2.000+ beoordelingen)

4.4/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (8.200+ beoordelingen)

4. Mem (Beste voor het zelf organiseren van uw kennisbank)

via Mem Mem is een zelforganiserende persoonlijke kennismanagement tool voor ondernemers, leidinggevenden, onderzoekers en makers. Dit is ideaal als u een grote hoeveelheid kennisbronnen hebt die u vaak nodig hebt.

Mem chatten kan je helpen antwoorden op je vragen te vinden, aantekeningen van vergaderingen samen te vatten en content te genereren door je aantekeningen te begrijpen.

Naast het lokaliseren van wat u vraagt in Mem chat, toont het ook gerelateerde aantekeningen. U hoeft deze kennisbank niet handmatig te organiseren. Zoek gewoon naar wat je nodig hebt; AI-gegenereerde resultaten tonen alle bronnen en aantekeningen met betrekking tot een bepaalde Taak.

Mem beste functies

Herontdek aantekeningen uit het verleden over hetzelfde onderwerp om alles over een specifiek onderwerp te voltooien

Toegang tot aantekeningen vanuit uw hele kennisbank zonder dat u uw tagging-systeem of complexe mapstructuur hoeft op te roepen

Verbeter uw functie met AI suggesties voor documentatie taken versnellen

Beperkingen onthouden

De software biedt een beperkte offline functie in de zoekfunctie, dus AI-assistentie is afhankelijk van internetverbinding

Mem prijzen

Mem : $14,99/maand

: $14,99/maand Teams: Aangepaste prijzen

Mem beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen en beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen en beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen en beoordelingen

5. Obsidian (Beste voor het maken van een visueel gekoppelde kennisbank)

via Obsidiaan Obsidian is een privé en flexibele app die zich aanpast aan je denken en je gedachten voor je organiseert. U kunt alles opslaan in deze kennisbank omdat het uw schrijven veilig houdt.

De software biedt honderden plugins en thema's om Obsidian vorm te geven zodat het bij jouw gedachten past. En dat is nog niet alles; met interactieve grafieken kunt u de relaties en patronen in uw aantekeningen visualiseren.

De meest onderscheidende factor is dat het open, niet-gepatenteerde bestanden gebruikt, zodat u nooit opgesloten zit en uw gegevens en gedachten voor altijd kunt bewaren.

Obsidian beste functies

Stel een dossier samen van persoonlijke aantekeningen of invoer in een dagboek met de vele tools van Obsidian

Verbind aantekeningen, ideeën, mensen en plaatsen binnen uw kennisbank

Publiceer uw aantekeningen direct om er een online wiki, kennisbank, documentatie of digitale tuin van te maken

Obsidian limieten

Navigeren tussen verschillende aantekeningen kan traag zijn, waardoor belangrijke informatie soms met vertraging toegankelijk is

Prijzen Obsidian

Persoonlijk gebruik : Free

: Free Commercieel gebruik: $50/gebruiker per jaar

Obsidian beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: 4.9/5 (20+ beoordelingen)

6. Roam Research (Beste voor het opbouwen van een onderling verbonden kennisbank)

via Zwervend onderzoek Werken met Roam is als werken met een slimme, visuele database. Het laat je een pool maken voor al je onderzoek op één plaats voordat je begint met het organiseren ervan.

De beste functie van deze software is dat het je informatie op een associatieve manier presenteert in plaats van een hiërarchische.

Daarom wordt het vertrouwd door onderzoekers, schrijvers, ontwikkelaars, ontwerpers, productmanagers en andere professionals.

Roam Research's beste functies

Bouw een uitgebreide en genetwerkte persoonlijke kennisbank op door associatieve aantekeningen te maken

Creëer en sla informatie op in een grafiekstructuur voor vereenvoudigde verwijzingen en herhalingen

Organiseer uw gedachten en doorzoek ze voor snelle toegang

Roam Onderzoek limieten

De software biedt beperkte functies voor het maken van aantekeningen en heeft een zeer eenvoudige gebruikersinterface

Roam Research prijzen

**Pro: $15/maand

Believer: $8.33/maand

Roam Research beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Niet genoeg beoordelingen

7. Document360 (Beste voor een aanpasbare kennisbank)

via Document360 Wil je een aangepaste persoonlijke kennisbank maken? Document360 is misschien de juiste keuze als je de kleuren van je merk wilt toevoegen en een aangepast domein.

Net als andere softwaretools op deze lijst heeft Document360 een AI-zoekmachine om de kennisbank te scannen en contextgevoelige resultaten te leveren in milliseconden.

Bovendien kun je kiezen uit verschillende toegangscontroleopties en je kennisbank met één klik omzetten van privé naar openbaar.

Document360 beste functies

Verkrijg inzicht van de kijkers via feedback en beoordelingen en combineer dit met analyses om je kennisbank te verbeteren

Integreer commentaren, chatten en analyses om van uw kennisbank één databron te maken

Altijd en overal toegang tot je kennisbank met informatie binnen handbereik

Document360 beperkingen

Sommige functies van de software zijn alleen beschikbaar via add-on's die de softwarekosten kunnen verhogen

Document360 prijzen

Gratis Forever

Standaard : $149/project per maand (jaarlijks gefactureerd)

: $149/project per maand (jaarlijks gefactureerd) Professioneel : $299/project per maand (jaarlijks gefactureerd)

: $299/project per maand (jaarlijks gefactureerd) Business : $399/project per maand (jaarlijks gefactureerd)

: $399/project per maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: $599/project per maand (jaarlijks gefactureerd)

Document360 beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (400+ beoordelingen)

4,7/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (200+ beoordelingen)

8. Confluence (het beste voor een kennisbank met meerdere formaten)

via Atlassian Confluence gebruikt formats zoals paginabomen en tabellen met inhoud om belangrijke informatie te lokaliseren en biedt tegelijkertijd uitgebreide zoekfuncties.

Je kunt je kennisbank organiseren in pagina's, bijlagen en ruimtes met labels. U kunt ook een kennisbank voor teams aanmaken en doorzoeken om de beste ideeën te filteren.

Confluence beste functies

Samen met teams in realtime bewerkingen uitvoeren en updates publiceren die wijzigingen markeren

Laat inline- en pagina-commentaren, likes en visuele elementen achter, zoals afbeeldingen, GIF's en emoji's

Waarschuw je teamgenoten wanneer je ze tagt of een taak toewijst zodat iedereen op de hoogte blijft van zijn werk

Confluence beperkingen

Het resourcecentrum van de software ontbreekt soms, waardoor het moeilijk is om de aangepaste functies te begrijpen

Confluence prijzen

Gratis

Standaard: $4.89/gebruiker per maand

$4.89/gebruiker per maand Premium: $8.97/gebruiker per maand

$8.97/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Confluence beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (3.000+ beoordelingen)

4.1/5 (3.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

9. HappyFox (Beste voor een goed gestructureerde kennisbank)

via HappyFox HappyFox biedt een gestructureerde index om je te helpen vinden wat je nodig hebt zonder tijd te verspillen. De tool helpt je bij het vinden van de juiste informatie en biedt relevante suggesties.

Dankzij de aangepaste opties kan uw kennisbank er visueel aantrekkelijk uitzien. Bovendien kunt u moeiteloos artikelen en secties maken en afbeeldingen/video's insluiten om alle bronnen op één plaats te hebben.

HappyFox beste functies

Profiteer van real-time bijhouden en feedback door samen te werken met anderen op uw kennisbank

Personaliseer uw kennisbank met aangepaste kopteksten, layout, kleuren en logo's

Verander uw statische FAQ sectie van één pagina in een goed ontworpen kennisbank

HappyFox beperkingen

De prijsstructuur van de software kan duur zijn voor kleine bedrijven

HappyFox prijzen

Basic : $14/agent per maand

: $14/agent per maand Teams : $69/agent per maand

: $69/agent per maand Pro : $199/agent per maand

: $199/agent per maand Enterprise PRO: Aangepaste prijzen

HappyFox beoordelingen en recensies

G2: 4./5 (200+ beoordelingen)

4./5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (90+ beoordelingen)

10. Bloks (Beste voor sjabloongestuurd kennisbeheer)

via Blokken Bloks werkt met Zoom, Meet, Teams, Slack en andere platforms. Je kunt notulen van vergaderingen vastleggen en sleutelideeën aantekenen in je kennisbank om later opnieuw te bekijken.

Bloks verbetert de duidelijkheid en context door een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop je je gedachten vastlegt, organiseert en naar voren brengt.

Wat deze software onderscheidt is de mogelijkheid om op maat gemaakte briefings te maken voor verschillende doeleinden, zodat je je ideeën met precisie formeel kunt presenteren.

Bloks beste functies

Noteer automatisch belangrijke details en aantekeningen van vergaderingen met behulp van AI als je persoonlijke assistent * Categoriseer uw bronnen op basis van vereisten met verschillende formats

Gebruik sjablonen om informatie op te slaan op basis van uw context en maak uw aangepaste sjabloon voor later gebruik

Bloks limieten

Toegang is niet mogelijk zonder telefoon of desktop-app

Bloks prijzen

Bloks Gratis : Tot 10 kredieten

: Tot 10 kredieten Bloks+ : $29/maand

: $29/maand Bloks Enterprise: Aangepaste prijzen

Bloks beoordelingen en recensies

G2: Noratings beschikbaar

Noratings beschikbaar Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Creëer een krachtige persoonlijke kennisbank met ClickUp

Een goed georganiseerde persoonlijke kennisbank met geavanceerde zoekmogelijkheden is van onschatbare waarde. Het dient als basis om ideeën te ontwikkelen en toegang te krijgen tot noodzakelijke bronnen wanneer u en uw team die nodig hebben. U kunt het ook gebruiken om persoonlijke ideeën en aantekeningen verspreid over verschillende kanalen om te zetten in een gedeelde, bruikbare kennisbank.

Als het aankomt op gebruiksgemak en uitzonderlijke functies, is ClickUp uw beste optie. ClickUp Docs, in combinatie met zijn AI-assistent Brain, verbetert de organisatie en optimaliseert het terugvinden van bronnen. Het verhoogt uw productiviteit, bespaart u tijd en stroomlijnt uw professionele en persoonlijke werk. Aanmelden voor ClickUp vandaag nog om uw dynamische persoonlijke kennisbank op te bouwen.