Top 25 persoonlijkheidsvragen voor een sollicitatiegesprek

Vraag het een recruiter of wervingsmanager en ze zullen het je vertellen: Er is geen groter dilemma waar ze voor staan dan inschatten of de kandidaat een goede 'cultural fit' zou zijn in hun organisatie.

Stel je voor dat je een kandidaat interviewt met een vlekkeloos cv, relevante vaardigheden en uitgebreide ervaring.

Toch voelt er iets niet goed - vooral in een profiel waarin het beoordelen van technische vaardigheden niet genoeg is en je de persoonlijkheid van een kandidaat moet ontdekken voordat je hem aan boord haalt.

Persoonlijkheidsvragen zijn ontworpen om precies dat te doen.

In deze blogpost hebben we de top 25 persoonlijkheidsvragen opgesomd die u zullen helpen om de verborgen juweeltjes onder uw kandidaten te ontdekken. Zo vind je bekwame kandidaten en waardevolle teamspelers.

Het concept van persoonlijkheidsvragen begrijpen

Persoonlijkheidsvragen zijn ontworpen om een aanwervende manager te helpen de sleutel karaktertrekken, gedragskenmerken en interpersoonlijke vaardigheden van een potentiële nieuwe medewerker te ontdekken.

Maar wat is persoonlijkheid precies in de context van werving en selectie?

De persoonlijkheid van een kandidaat gaat verder dan de technische kwalificaties en vaardigheden die op een cv staan. Het gaat om diepere inzichten in hoe iemand in een team past en hoe hij of zij in het team past de bedrijfscultuur .

Neem bijvoorbeeld een kandidaat voor een rol in software engineering. Op papier heeft deze kandidaat behoorlijke ervaring en voldoende technische vaardigheden. Het is echter alleen door persoonlijkheid interviewvragen dat je ontdekt dat de kandidaat zeer empathisch en geduldig is. Dit zijn de eigenschappen die essentieel zijn voor het omgaan met moeilijke verzoeken en situaties met veel stress.

Persoonlijkheidsvragen onthullen dat de kandidaat niet alleen voldoet aan de functievereisten, maar ook over persoonlijkheidskenmerken beschikt die hem of haar helpen nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en uitdagingen aan te gaan.

Door persoonlijkheidsvragen op te nemen in sollicitatiegesprekken kunnen werkgevers deze immateriële kwaliteiten beoordelen. Deze vragen helpen wervingsmanagers bij de selectie van kandidaten die over de vereiste vaardigheden en de juiste persoonlijkheid beschikken om goed te gedijen in hun specifieke werkomgeving.

Deze holistische benadering van aanwerving kan leiden tot een grotere tevredenheid van werknemers, een hogere productiviteit en minder aanwervingen uitdagingen voor HR teams . Daarom zouden persoonlijkheidsbeoordelingen een hulpmiddel van onschatbare waarde moeten zijn in uw wervingsproces.

Sleutel zachte vaardigheden geëvalueerd door middel van persoonlijkheidsvragen

Persoonlijkheidsvragen zijn een krachtig hulpmiddel om de zachte vaardigheden van een kandidaat te evalueren tijdens een sollicitatiegesprek.

Hier zijn enkele belangrijke zachte vaardigheden die kunnen worden beoordeeld door middel van dergelijke vragen, samen met voorbeelden:

Leiderschap

Vragen als "Kunt u een moment beschrijven waarop u een team door een uitdagende situatie leidde?" kunnen het vermogen van een kandidaat onthullen om anderen te inspireren en te leiden.

Zo kunnen kandidaten bijvoorbeeld vertellen hoe ze een project met krappe deadlines coördineerden, taken delegeerden en hun team motiveerden om het project op tijd te voltooien.

Discipline

Vragen als "Hoe prioriteert u uw taken als u meerdere deadlines hebt?" kunnen de vaardigheden van een kandidaat aantonen op het gebied van tijdmanagement en hun vermogen om gefocust en georganiseerd te blijven onder druk.

Een goed voorbeeld kan zijn dat kandidaten uitleggen hoe ze een gedetailleerde planning maken en zich daaraan houden om al hun deadlines efficiënt te halen.

Geloofwaardigheid

Om uw geloofwaardigheid te beoordelen, kunt u vragen: "Hoe gaat u om met situaties waarin u een fout moet toegeven?" Deze vraag kan de eerlijkheid en integriteit van een kandidaat aan het licht brengen.

Een voorbeeld van een antwoord is een kandidaat die beschrijft wanneer hij een fout in een rapport maakte, onmiddellijk zijn supervisor op de hoogte bracht en stappen ondernam om de fout te herstellen en toekomstige fouten te voorkomen.

Psychologische veerkracht

U kunt de veerkracht van een kandidaat meten door hem of haar te vragen: "Kunt u me vertellen over een moment waarop u te maken kreeg met aanzienlijke stress op het werk en hoe u daarmee omging?"

Kandidaten kunnen vertellen hoe ze tijdens een groot project met stress zijn omgegaan door zich positief op te stellen, steun te zoeken bij collega's en stressverlagende technieken zoals meditatie te beoefenen.

Motivatie

U kunt meer te weten komen over de gedrevenheid en passie van een kandidaat door te vragen: "Wat motiveert u om goed te presteren in uw werk?"

Kandidaten kunnen bijvoorbeeld uitleggen dat hun motivatie voortkomt uit de instelling van persoonlijke doelen, het ontvangen van positieve feedback van collega's of het zien van de tastbare impact van hun werk op het succes van het bedrijf.

Creativiteit

Om de creatieve vaardigheden van een kandidaat te beoordelen, vraagt u: "Kunt u een voorbeeld geven van een creatieve oplossing die u voor een werkprobleem hebt ontwikkeld?"

Dit benadrukt het vermogen van een kandidaat om buiten de box te denken en vergaderingen te halen. Een voorbeeld kan het antwoord van een kandidaat zijn op het ontwikkelen van een nieuw proces om de werkstroom te stroomlijnen, met als resultaat een hogere productiviteit en lagere kosten.

Kritisch denken

Om kritisch denken en probleemoplossende vaardigheden te evalueren, kunt u vragen: "Kunt u een moment beschrijven waarop u complexe informatie moest analyseren om een beslissing te nemen?" Deze vraag kan de analytische vaardigheden van een kandidaat aantonen.

Een voorbeeld van een antwoord is dat kandidaten uitleggen hoe ze gegevens uit verschillende bronnen hebben verzameld en geëvalueerd om een weloverwogen beslissing te nemen die een belangrijk probleem voor hun team oploste.

Naast het begrijpen van persoonlijkheid zijn deze persoonlijkheidstests van cruciaal belang voor het beoordelen van de communicatievaardigheden en -capaciteiten van een kandidaat.

Voorbeeldvragen over persoonlijkheid

Hier is een lijst met 25 persoonlijkheidsvragen die je kunt stellen in een sollicitatiegesprek, ingedeeld volgens zachte vaardigheden.

Leiderschapsvragen

1. **Kunt u een moment beschrijven waarop u een team door een uitdagende situatie hebt geleid?

Deze vraag helpt een HR-manager de leiderschapsstijl, de besluitvaardigheid en het vermogen om met stress en conflicten om te gaan van een kandidaat evalueren.

2. **Hoe gaat u om met conflicten tussen leden van een team?

Deze vraag kan een HR-manager sleutelinzichten geven in de vaardigheden van een kandidaat om conflicten op te lossen en in de manier waarop hij of zij de harmonie in het team bewaart.

3. Welke strategieën gebruik je om je team te motiveren in moeilijke tijden?

Deze lastige vraag onthult de emotionele intelligentie en het vermogen van een kandidaat om teamleden te inspireren en aan te moedigen, vooral tijdens intense situaties en omgevingen met hoge druk.

4. Kunt u een voorbeeld geven van hoe u iemands potentieel in uw team hebt ontwikkeld?

Een vraag als deze helpt bij het beoordelen van het vermogen om als mentor op te treden en de groei van het team te ondersteunen.

5. Hoe breng je beslissingen die het team ten goede komen in balans met de behoeften van individuele leden van het team?

Het antwoord op deze vraag evalueert het vermogen van een kandidaat om een evenwicht te vinden tussen de doelen van het team en de individuele behoeften en daarbij de juiste balans te vinden tussen empathie en eerlijkheid.

Discipline vragen

**6. Hoe stel je prioriteiten aan je taken als je meerdere deadlines hebt?

Dit is een zeer belangrijke vraag die helpt om de disciplinaire eigenschappen van een kandidaat te ontdekken door inzicht te geven in de organisatorische vaardigheden van de kandidaat en zijn of haar vermogen om effectief met tijd om te gaan.

**7. Kunt u een moment beschrijven waarop u een groot project moest managen? Hoe zorgde u ervoor dat het op tijd Voltooid werd?

Het antwoord op deze vraag onthult vaardigheden op het gebied van projectmanagement, waaronder het plannen van projecten en middelen, delegeren en uitvoeren.

8. Welke methoden gebruik je om georganiseerd te blijven en ervoor te zorgen dat je werk van constante hoge kwaliteit is?

Het beantwoorden van een vraag als deze benadrukt de aanpak van de kandidaat om hoge normen te handhaven en hun strategieën om georganiseerd te blijven.

9. Hoe ga je om met afleiding en blijf je gefocust op je doelen?

Met dit antwoord kan een wervingsmanager de concentratie en tijdmanagementvaardigheden van de kandidaat beoordelen, wat aangeeft of hij of zij productief kan blijven.

**10. Beschrijf een situatie waarin u buiten uw comfortzone moest werken. Hoe deed u dat?

Dit is een zeer lastige vraag die het aanpassingsvermogen en de bereidheid om uitdagingen aan te gaan onthult van de kandidaat.

Geloofwaardigheidsvragen

**11. Hoe gaat u om met situaties waarin u een fout moet toegeven?

Een vraag als deze evalueert de eerlijkheid, integriteit en bereidheid van de kandidaat om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daden.

12. Kunt u een voorbeeld geven van een moment waarop u iemands vertrouwen moest verdienen?

Het antwoord op deze vraag onthult het vermogen van de kandidaat om vertrouwen op te bouwen en te behouden door middel van hun acties en interacties.

13. Hoe zorgt u ervoor dat u eerlijk en transparant bent in uw communicatie?

Dit is een zeer geschikte geloofwaardigheidsvraag die de toewijding van de kandidaat aan open en eerlijke communicatie evalueert, wat essentieel is voor het behouden van geloofwaardigheid.

**14. Welke stappen doet u om uw professionele integriteit te behouden?

Door deze vraag te beantwoorden laat uw kandidaat zien hoe hij zijn waarden en principes in zijn professionele leven handhaaft.

15. Hoe gaat u om met situaties waarin uw waarden botsen met die van uw organisatie?

Ook dit is een populaire vraag die HR-managers inzicht geeft in het vermogen van de kandidaat om door ethische dilemma's te navigeren en persoonlijke waarden af te stemmen op doelen van de organisatie.

Vragen over psychologische veerkracht

**16. Kunt u me vertellen over een periode waarin u te maken had met aanzienlijke stress op het werk en hoe u daarmee omging?

Een vraag als deze onthult de stressmanagementtechnieken van de kandidaat en zijn of haar vermogen om onder druk te blijven presteren.

17. Hoe behoudt u uw kalmte tijdens een crisis of een situatie onder hoge druk?

Het antwoord op deze vraag onthult de emotionele stabiliteit van de kandidaat en zijn of haar vermogen om kalm en effectief te blijven in kritieke situaties.

**18. Beschrijf een situatie waarin u te maken kreeg met een grote tegenslag. Wat heb je ervan geleerd?

Wanneer je deze vraag aan een kandidaat stelt, moet hun antwoord gericht zijn op hoe ze herstellen van tegenslagen en hun capaciteit om te leren en te groeien.

19. Hoe gaat u om met kritiek en feedback van anderen?

Dit is een sleutelvraag die aangeeft of de kandidaat openstaat voor feedback en of hij of zij in staat is om er constructief mee om te gaan.

20. Kunt u een ervaring delen waarin u zich snel moest aanpassen aan onverwachte veranderingen?

Dit is een zeer geschikte vraag voor het identificeren van een culturele fit. Het helpt bij het beoordelen van het aanpassingsvermogen en het vermogen van de kandidaat om flexibel en vindingrijk te blijven in een veranderende omgeving.

Motivatievragen

**21. Wat motiveert u om goed te presteren in uw werk?

Zo'n vraag vraagt de kandidaat om een lijst te maken van hun motivatiebronnen en de afstemming daarvan op de verantwoordelijkheden en doelen van het bedrijf.

22. Hoe blijft u gemotiveerd als u werkt aan langlopende projecten met weinig onmiddellijke beloningen?

Hieruit blijkt het doorzettingsvermogen en het vermogen van de kandidaat om gedurende langere periodes gefocust te blijven, enthousiast te blijven en zichzelf te willen verbeteren.

**23. Kunt u een moment beschrijven waarop u verder ging dan uw functie vereist?

Het antwoord op deze vraag benadrukt de toewijding van de kandidaat aan uitmuntendheid en de bereidheid om verwachtingen te overtreffen.

24. Wat zijn uw carrièredoelen op lange termijn en hoe stimuleert u uw werkprestaties in een omgeving met hoge druk?

Deze vraag helpt om inzicht te krijgen in de ambitie van de kandidaat en hoe hun carrièredoelen hun dagelijkse werk en motivatie beïnvloeden.

**25. Hoe gaat u om met taken of projecten die u minder interessant of uitdagend vindt?

Ook dit is een lastige vraag die het vermogen van de kandidaat onthult om betrokken en productief te blijven, zelfs bij minder stimulerend werk.

Deze inzichten helpen werkgevers inzicht te krijgen in de vaardigheden, waarden en werkbenadering van een kandidaat, zodat deze beter bij het team en de organisatiecultuur past.

Het proces: Persoonlijkheid interview vragen instellen

Het maken van effectieve persoonlijkheidsvragen is een van de meest uitdagende taken bij het aannemen van personeel. Er is een holistische aanpak nodig om het proces van het organiseren van interviews te vergemakkelijken.

Maar voordat je begint met het bedenken van vragen, moet je ervoor zorgen dat je een goede wervingsstrategie en wervingscampagnes hebt.

In plaats van deze uitdagende taken vanaf nul op u te nemen, kunt u gebruikmaken van ClickUp's HR-software voor wervingsbeheer die wordt geleverd met kant-en-klare sjablonen.

Het ClickUp document sjabloon voor wervingsstrategie

Documenteer alle sleutelgegevens voor aanwerving met ClickUp's sjabloon voor wervingsstrategieën

Dit is waar de ClickUp sjabloon voor interviewbeheer en rapportage kan een spelbreker zijn. Van posities tot informatie over kandidaten, deze sjabloon zorgt ervoor dat besluitvormers alle nodige informatie binnen handbereik hebben.

Deze sjabloon helpt u om:

Sollicitaties beheren: Er zijn veel sollicitaties voor één vacature, maar met dit sjabloon raakt u nooit topkandidaten kwijt doordat u elke sollicitatie in de gaten kunt houden. U kunt eenvoudig de status van alle sollicitaties bijhouden en beheren

Er zijn veel sollicitaties voor één vacature, maar met dit sjabloon raakt u nooit topkandidaten kwijt doordat u elke sollicitatie in de gaten kunt houden. U kunt eenvoudig de status van alle sollicitaties bijhouden en beheren Sollicitatiegesprekken plannen: Toegang tot alle belangrijke informatie om sollicitatiegesprekken te plannen en te organiseren

Toegang tot alle belangrijke informatie om sollicitatiegesprekken te plannen en te organiseren Kandidaten met prioriteit aanwerven: Gebruik inzichten en verzamel feedback over sollicitatiegesprekken om weloverwogen beslissingen over aanwerving te nemen

Dit sjabloon is in hoge mate aanpasbaar en stelt gebruikers in staat om een effectieve wervingscampagne op te zetten:

U kunt taken aanmaken met 6 aangepaste statussen, zoals Ter beoordeling, In uitvoering, Aanbod aanvaard, Aanbod verzonden en Afgewezen, om de voortgang van elk interview te volgen

Je kunt kenmerken zoals Culture Fit, Communication Skills, Experience, Interview File en Technical Skills categoriseren en toevoegen om zichtbaarheid te bieden aan je wervingsteam

U kunt 4 verschillende weergaven openen in verschillende ClickUp configuraties, zoals de Rapportstatus, Aan de slag Gids, Interview Rapport Formulier, en Interview Rapporten. Dit zorgt voor een gemakkelijke toegang tot alle informatie

Leg de reacties van kandidaten tijdens het interview vast met ClickUp Docs. Dit biedt een gecentraliseerde locatie voor alle aantekeningen van het interview en maakt het gemakkelijker om kandidaten later te bekijken en te vergelijken. U kunt ook vertrouwen op AI in werving en selectie om cv's te scannen, snel kandidaten te vinden en sollicitatiegesprekken in te plannen.

6. Antwoorden evalueren

Implementeer een scoresysteem om de antwoorden van kandidaten te beoordelen. Zoek naar specifieke voorbeelden die de gewenste eigenschappen aantonen. Gebruik Aangepaste velden van ClickUp om scores toe te kennen aan verschillende aspecten van de antwoorden van de kandidaat.

Overweeg het gebruik van ClickUp Brain's AI-mogelijkheden om patronen in de antwoorden van succesvolle aanwervingen te analyseren, wat inzichten oplevert om uw interviewvragen na verloop van tijd te verfijnen. U kunt deze AI-tool gebruiken om vervolgvragen te genereren op basis van de antwoorden van kandidaten, wat zorgt voor een dynamischer en grondiger interviewproces.

7. Antwoorden interpreteren

Analyseer zowel de content van de antwoorden als de manier waarop de kandidaat deze geeft, want non-verbale signalen kunnen extra inzicht geven in de persoonlijkheid en communicatiestijl van de kandidaat. Zoek naar bewijzen van zachte vaardigheden in actie, zoals een logische benadering van het oplossen van problemen onder druk bij het bespreken van stressmanagement

Gebruik ClickUp weergaven en functies voor rapportage om kandidaten naast elkaar te vergelijken op basis van hun interviewscores en aantekeningen.

Door deze ClickUp functies te integreren in uw persoonlijkheidinterviewproces, kunt u een efficiëntere, consistentere en inzichtelijkere wervingservaring creëren.

Maak interviewstrategieën die droomteams vormen

Persoonlijkheidsinterviewvragen zijn een cruciaal onderdeel van het wervingsproces . Het vinden van de juiste kandidaat gaat verder dan het afstemmen van vaardigheden op functievereisten; het gaat erom te begrijpen hoe iemand binnen de bedrijfscultuur zal gedijen en positief zal bijdragen aan de werkomgeving.

ClickUp's HR sjablonen zijn gemakkelijk beschikbaar om een succesvolle wervingscampagne op te zetten. Als u ook een abonnement neemt op het voeren van effectieve exitgesprekken en aanwervingsgesprekken zal het platform je niet teleurstellen, want er zijn tal van gebruiksvriendelijke en effectieve functies beschikbaar om je te helpen ook dat doel te bereiken! Aanmelden voor ClickUp vandaag nog!