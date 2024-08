Hoe verblijfsinterviews voeren om werknemers te behouden?

In de nasleep van het Grote Ontslag, waarbij veel werknemers vertrokken of een abonnement namen op een nieuwe baan, vragen HR-managers en organisatieleiders zich af waarom. Personeelsverloop is kostbaar en daarom is het nog belangrijker om activiteiten te ontplooien om werknemers te behouden.

Van de verschillende retentiestrategieën, zoals feedback van werknemers, zijn blijfgesprekken het gemakkelijkst en snelst te implementeren, betrokkenheidsactiviteiten en loyaliteitsprogramma's.

Managers investeren meer tijd in het begrijpen waarom werknemers ervoor kiezen om te blijven, wat mensen aan hun werkplek bindt en gebruiken deze informatie om meer proactieve praktijken in te voeren.

Uit een rapport van Non-Profit HR blijkt dat het gebruik van blijfgesprekken is gestegen van 33% in 2022 tot 46% in 2023 een bewijs van hun effectiviteit in het verminderen van het personeelsverloop.

Een blijfinterview geeft waardevolle informatie over teambetrokkenheid, medewerkerstevredenheid en personeelsbehoud en stelt managers in staat om waardevolle werknemers opnieuw te benaderen om te voorkomen dat talent uw organisatie verlaat.

Als je op zoek bent naar effectieve stay interviews, lees dan verder.

Wat is een blijf-gesprek?

Blijfgesprekken, ook wel stay conversations genoemd, zijn vergaderingen tussen managers en werknemers over waarom ze graag bij je bedrijf werken en wat ze zouden veranderen aan het bedrijf, het team of hun huidige rol.

Deze gesprekken kunnen gebruikt worden om het vluchtrisico van de werknemer in te schatten en te anticiperen op de aanwervingsbehoeften.

Organisaties voeren blijfgesprekken om te ontdekken en aan te pakken wat er niet goed gaat en welke uitdagingen er zijn of in het verschiet liggen. Deze informatie wordt gebruikt om de hoofdoorzaak van de ontevredenheid van de werknemer op te lossen voordat de werknemer op zoek gaat naar een nieuwe baan.

Relevantie van het blijf interview vandaag

Er zijn verschillende redenen waarom mensen hun baan opzeggen; sommige zijn tijdens de pandemie opnieuw gecontextualiseerd en andere komen voort uit specifieke voorwaarden in het huidige werk. De primaire factoren die het verloop in de huidige tijd voeden zijn:

Het gebrek aan carrièregroei en teleurstelling over iemands rol

De pandemie heeft mensen aan het denken gezet en hun doelen doen heroverwegen, evenals wat werk voor hen zinvol maakt

Het verlangen naar meer flexibiliteit in termen van werk op afstand/hybride werk

Problemen na de pandemie, zoals de stijgende kosten van kinderopvang en verlies van loyaliteit ten opzichte van het bedrijf na de wijdverspreide ontslagen

Dit zijn enkele van de problemen die je te weten komt van de leden van je team wanneer je blijfinterviews houdt om de ervaring van de werknemers en de werkcultuur te verbeteren.

Het doel en de waarde van een blijf interview

Blijf-gesprekken zijn bedoeld om vragen te stellen die betrekking hebben op wat je zou leren van exitgesprekken. Je kunt ze in je bestaande een-op-een gesprekken inpassen of ze maandelijks houden als je geen regelmatige check-in vergaderingen hebt (hoewel, waarom niet?).

Bevordert personeelsbehoud

Het belangrijkste doel van blijfinterviews is te weten te komen wat uw huidige werknemers motiveert om bij het bedrijf te blijven en te identificeren wat hen zou kunnen inspireren om te vertrekken. Mogelijke antwoorden voor het laatste zijn een gebrek aan erkenning, burn-out of beperkte carrière- en groeimogelijkheden.

Pak deze problemen in een vroeg stadium aan om de tevredenheid te verbeteren en te voorkomen dat de beste werknemers vertrekken. Volgens een wetenschappelijk onderzoek , a positieve werkomgeving verbetert de betrokkenheid, prestaties en prestatiedrang van werknemers.

Beïnvloedt werktevredenheid en motivatie

Blijfgesprekken gaan verder dan alleen het verzamelen van informatie. Werknemers krijgen te zien dat hun kritiek, zorgen en feedback waardevol zijn en worden behandeld. Als ze het gevoel hebben dat ze gehoord worden, zijn ze blijer met hun baan en gemotiveerder om te presteren.

Daarnaast kunnen managers dankzij blijfgesprekken de beste ondergewaardeerde of ondergewaardeerde presteerders identificeren. Dit opent de deur voor discussies over carrièremogelijkheden en helpt bij het behouden van goed presterende medewerkers.

Bijvoorbeeld, terwijl je een beloningsprogramma voor werknemers het HR-team heeft niet de juiste instrumenten om de prestaties van de werknemers te meten en te waarderen, wat leidt tot ontevredenheid bij de werknemers in het team. Verblijfsinterviews kunnen je helpen om dit probleem en de rooksignalen te vinden.

Voorkomt verloop in dienstverband

Door zijn actieve aard kan een stay interview programma helpen om het personeelsverloop te verminderen. Het helpt bij het identificeren van waarschijnlijke problemen die kunnen worden aangepakt voordat het echte problemen worden.

De sleutel tot een effectief stay interview is het stellen van specifieke vragen om het maximale uit het gesprek te halen.

Belangrijke vragen die je moet stellen in een stay interview

Idealiter stelt u interviewvragen die uw werknemers aan het praten krijgen en hun eerlijke feedback krijgen.

Vragen over loopbaanontwikkeling

Wat leer je hier? Welke nieuwe vaardigheden wilt u ontwikkelen? Wat vind je goed aan de trainingsprogramma's die het bedrijf aanbiedt? Wat zou er verbeterd kunnen worden aan de ontwikkelingsmogelijkheden? Beschrijf uw ideale baan. Wat vond je het leukste aan je vorige rol dat je hier niet meer kunt doen? Welke aspecten van je vorige baan vond je geweldig die je nu mist? Wat zijn je doelen op korte en lange termijn? Hoe kunnen we je helpen ze te bereiken? Zijn er extra verantwoordelijkheden die je binnen je rol op je zou willen nemen? Zijn er voordelen die je in je huidige rol waardevol zou vinden en die wij niet bieden?

Vragen over leiderschap en management

Hoe kan ik uw werkervaring aangenamer maken? Welke veranderingen zouden uw werk bevredigender voor u maken? Hoe kunnen we je beter ondersteunen in je rol? Welke vorm van erkenning motiveert jou het meest?

Vragen over werkcultuur

Wat houdt u gemotiveerd om hier te werken? Wat vindt u van de manier waarop we prestaties van werknemers erkennen? Hebt u het gevoel dat u een goede balans hebt tussen werk en privé? Zo niet, hoe kunnen we dat verbeteren? Beschrijf de bedrijfscultuur. Wat vind je er leuk en minder leuk aan?

Algemene tevredenheidsvragen

Waar wordt u het meest enthousiast van als u elke dag komt werken? Heeft u ooit overwogen het bedrijf te verlaten? Zo ja, waarom? Waar kijk je dagelijks naar uit op het werk? Welke aspecten van uw dagelijkse werk vindt u frustrerend? Kunt u een recente werkdag beschrijven die u stress of angst bezorgde? Vertel me over een recente positieve werkervaring. Welke gedachten houden je bezig tijdens het woon-werkverkeer? Waar denk je aan als je van je werk naar huis gaat? Worden je vaardigheden en ervaring volledig benut? Welke specifieke Taken vind je leuk om te doen? Wat zou je anders willen doen in je rol? Hoe zou u uw relatie met uw directe supervisor omschrijven? Heb je het gevoel dat je een gezonde balans hebt tussen werk en privé? Leg uw antwoord uit. Voel je je gewaardeerd voor je bijdragen op het werk? Waarom wel of niet? Waardoor voel je je het meest productief en succesvol op het werk? Hebben recente situaties je doen overwegen om het bedrijf te verlaten?

Deze antwoorden kunnen u helpen om individuele werknemers gelukkig te maken door, bijvoorbeeld, projecten toe te wijzen in hun interessegebieden. Sommige antwoorden zullen u ook in staat stellen om de ervaring van de huidige werknemers te verbeteren, bijvoorbeeld door extra personeel aan te trekken voor een betere balans tussen werk en privé voor iedereen.

Regelmatige follow-up vragen kunnen je helpen het moreel te peilen, vertrouwen te creëren en verbeterpunten, betrokkenheid en behoud te identificeren.

Regelmatige follow-up vragen kunnen je helpen het moreel te peilen, vertrouwen te creëren en verbeterpunten, betrokkenheid en behoud te identificeren.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/ClickUp-Brain-Questions-to-ask-in-a-stay-interview.png

/$$$img/

Gebruik ClickUp Brain en zijn prompts om uw Stay interviewvragen te genereren

Gebruik ClickUp's gratis HR sjablonen om een reeks instructies op midden- en hoog niveau op te stellen met specifieke Taken, vragen en processen die moeten worden gevolgd tijdens en na het verblijfsinterview.

Verblijfsinterviews voorbereiden en voeren

Natuurlijk kan de HR-afdeling deze gesprekken voeren. Ze zijn echter effectiever als ze worden geleid door de manager van de werknemer of een manager die de werknemer vertrouwt, omdat de werknemer dan meer openhartig kan zijn met zijn feedback.

Vooraf plannen

Kies het juiste moment: Plan blijfgesprekken niet direct nadat iemand aan een nieuwe rol begint of tijdens een functioneringsgesprek. Kies een tijdstip waarop de werknemer rustig is en weloverwogen feedback kan geven

Plan blijfgesprekken niet direct nadat iemand aan een nieuwe rol begint of tijdens een functioneringsgesprek. Kies een tijdstip waarop de werknemer rustig is en weloverwogen feedback kan geven Geef ze de tijd om zich voor te bereiden: Informeer werknemers minstens een week van tevoren over het stay interview. Zo hebben ze de tijd om hun gedachten te ordenen en eventuele vragen te stellen

Informeer werknemers minstens een week van tevoren over het stay interview. Zo hebben ze de tijd om hun gedachten te ordenen en eventuele vragen te stellen Bied flexibiliteit: Wees flexibel met de planning. Overweeg alternatieven te bieden voor vergaderingen vroeg in de ochtend, laat in de middag of zelfs virtuele vergaderingen om tegemoet te komen aan de agenda's van werknemers

Deel het doel en de verwachtingen van de vergadering

Stel duidelijke verwachtingen: Leg de reden voor het verblijfsgesprek uit. Laat werknemers inzien dat het een kans is om te praten over hun werk, wat hen motiveert en op welke gebieden ze zich kunnen ontwikkelen

Leg de reden voor het verblijfsgesprek uit. Laat werknemers inzien dat het een kans is om te praten over hun werk, wat hen motiveert en op welke gebieden ze zich kunnen ontwikkelen Streef naar een open gesprek: Benadruk dat de communicatie exclusief is en dat hun oprechte opmerkingen gewaardeerd worden

Benadruk dat de communicatie exclusief is en dat hun oprechte opmerkingen gewaardeerd worden Maak een overzicht: Maak een eenvoudig overzicht van de onderwerpen die je moet behandelen. Dit kan gaan over hun ervaring met hun rol, mening overflexibiliteit van de werkruimteprofessionele verbeteringsmogelijkheden en de balans tussen werk en privéleven

Maak een eenvoudig overzicht van de onderwerpen die je moet behandelen. Dit kan gaan over hun ervaring met hun rol, mening overflexibiliteit van de werkruimteprofessionele verbeteringsmogelijkheden en de balans tussen werk en privéleven Moedig vragen aan: Laat hen weten dat dit een tweerichtingsgesprek is en moedig hen aan om vragen te stellen over hun carrièrepad of zorgen

Het belang begrijpen van echte feedback van werknemers

Actief luisteren is fundamenteel: Zorg ervoor dat u het gesprek niet dicteert. Om het 'waarom' achter hun antwoorden te begrijpen, moet u stil zijn en luisteren zodra u de vraag hebt gesteld. Uw werknemers moeten het grootste deel van het gesprek doen

Zorg ervoor dat u het gesprek niet dicteert. Om het 'waarom' achter hun antwoorden te begrijpen, moet u stil zijn en luisteren zodra u de vraag hebt gesteld. Uw werknemers moeten het grootste deel van het gesprek doen Toon waardering: Bedank ze voor hun tijd en eerlijke opmerkingen. Laat ze begrijpen dat hun stem ertoe doet en dat hun inbreng zal worden gebruikt bij de besluitvorming en om de werkomgeving te verbeteren

Bedank ze voor hun tijd en eerlijke opmerkingen. Laat ze begrijpen dat hun stem ertoe doet en dat hun inbreng zal worden gebruikt bij de besluitvorming en om de werkomgeving te verbeteren Notities maken: Aanteken de sleutelpunten tijdens het gesprek, zoals hun motivatoren, bezwaren en zorgen. Als u toestemming hebt van de werknemer, neem het gesprek dan op om de antwoorden indien nodig opnieuw te bekijken

Aanteken de sleutelpunten tijdens het gesprek, zoals hun motivatoren, bezwaren en zorgen. Als u toestemming hebt van de werknemer, neem het gesprek dan op om de antwoorden indien nodig opnieuw te bekijken Vervolgvragen: Neem na het gesprek contact op. Geef een korte samenvatting van de sleutel factoren die zijn besproken en eventuele volgende stappen die u van plan bent te nemen op basis van hun feedback

Onthoud dat een goed sollicitatiegesprek een gesprek is, geen ondervraging. Hier volgen enkele tips voor het voeren van een succesvol stay interview, zodat uw werknemers zich gehoord en gewaardeerd voelen.

De software voor personeelsbeheer hiermee kunt u de responsgegevens van de interviewvragen bijhouden voor waardevolle inzichten en slimmere besluitvorming.

Lees meer: AI-tools voor besluitvorming Beste praktijken en tips voor effectieve verblijfsinterviews

Onthoud dat een goed sollicitatiegesprek een gesprek is, geen ondervraging. Hier volgen enkele tips voor het voeren van een succesvol stay interview, zodat uw werknemers zich gehoord en gewaardeerd voelen.

Het belang van tweerichtingscommunicatie

Sollicitatiegesprekken zijn geen functioneringsgesprekken. Het doel is om een gesprek te voeren waarin de werknemer zich op zijn of haar gemak voelt om zijn of haar zorgen te bespreken.

HR-professionals en managers moeten naar werknemers luisteren, hun aandacht voltooien en onderbrekingen vermijden. Ze moeten ook open en eerlijke opmerkingen aanmoedigen door te benadrukken dat er geen foute antwoorden zijn.

Hier zijn enkele manieren om tweerichtingscommunicatie aan te moedigen:

Start met een aanmoediging: Erken de bijdragen van de werknemer en bedank ze voor hun harde werk

Erken de bijdragen van de werknemer en bedank ze voor hun harde werk Stel open vragen: Vragen die verder gaan dan 'ja' of 'nee' stimuleren gedetailleerde antwoorden

Vragen die verder gaan dan 'ja' of 'nee' stimuleren gedetailleerde antwoorden Gebruik reflectief luisteren: Let op verbale en non-verbale signalen en de lichaamstaal van de spreker om onuitgesproken emoties te onderscheiden.

Let op verbale en non-verbale signalen en de lichaamstaal van de spreker om onuitgesproken emoties te onderscheiden. Ben aanwezig: Doe afleidingen zoals telefoons weg en concentreer je op het gesprek waar het om gaat

Start met een aanmoediging: Erken de bijdragen van de werknemer en bedank ze voor hun harde werk

Stel open vragen: Vragen die verder gaan dan 'ja' of 'nee' stimuleren gedetailleerde antwoorden

Gebruik reflectief luisteren: Let op verbale en non-verbale signalen en de lichaamstaal van de spreker om onuitgesproken emoties te onderscheiden.

Ben aanwezig: Doe afleidingen zoals telefoons weg en concentreer je op het gesprek waar het om gaat

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-26-1400x933.png ClickUp Documenten /$$$img/

Documenteer het Stay interview in ClickUp Docs en voeg individuele antwoorden toe waarnaar u later kunt verwijzen

Dit zorgt voor een gestructureerd gesprek met ruimte voor individuele antwoorden.

Overweeg ook het gebruik van sjablonen voor interviews om uw interviews te structureren en een consistent kader te hebben voor het stellen van vragen en het vastleggen van hun antwoorden.

Selecteer een comfortabele locatie

De locatie van het verblijfsinterview kan het succes ervan aanzienlijk beïnvloeden. Kies een rustige, persoonlijke ruimte zonder onderbrekingen. Dit kan een lege conferentieruimte zijn, een speciale interviewruimte of zelfs een rustig hoekje in een café (met toestemming van de werknemer).

De belangrijkste factor is de betrokkenheid van de werknemer - dat de werknemer zich comfortabel en ontspannen voelt. Vermijd interviews binnen de werkruimte, omdat ze dan in de 'werk'-modus kunnen komen en open gesprekken kunnen belemmeren.

Geef ruim de tijd en neem de tijd die u nodig hebt

Blijfinterviews mogen niet gehaast worden. Plan voldoende tijd in op uw kalender voor het gesprek zonder dat u zich gedwongen voelt om vroegtijdig af te ronden. Het beste is 45 minuten tot een uur. Dit geeft de werknemers genoeg tijd om hun gedachten en zorgen vrij te delen.

Wees flexibel met de toegewezen tijd. Als het gesprek organisch verloopt en de werknemer heeft meer toe te voegen, onderbreek hem dan niet snel. Het doel is om waardevolle feedback te verzamelen, wat soms langer duurt dan verwacht.

💡Pro tip: Gebruik ClickUp's kalenderweergave om verblijfsinterviews in te plannen-de flexibele kalender houdt iedereen op dezelfde pagina en zorgt ervoor dat het interview niet conflicteert met andere pagina's.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Drag-and-Drop-tasks-Calendar-View.gif Taken slepen-en-neerzetten-kalender weergave /$$$img/

Plan uw vergaderingen in een oogwenk opnieuw via de drag-and-drop functie in ClickUp kalenderweergave

Prioriteren van feedback van werknemers en oprechtheid in het proces

De hoeksteen van succesvolle overblijfgesprekken is prioriteit geven aan feedback van werknemers en oprechte rente tonen voor hun welzijn. Werknemers kunnen snel inschatten of het verblijfsgesprek slechts een formaliteit was.

Hier zijn een paar methoden om uw oprechtheid te tonen:

Druk dankbaarheid uit voor hun tijd en opmerkingen

Besteed aandacht aan wat ze zeggen en oefen in actief luisteren

Maak gedetailleerde aantekeningen tijdens het interview

Maak na het gesprek een samenvatting van de sleutelvermeldingen en eventuele geplande items voor actie

Maak na het gesprek een samenvatting van de sleutelvermeldingen en eventuele geplande items voor actie

Recap: Hoe voer je een effectief verblijfsgesprek:

Plan het van tevoren zodat ze tijd hebben om zich voor te bereiden

Stel verwachtingen in over het doel

Selecteer een comfortabele en rustige locatie

Voer een open gesprek en moedig vragen aan

Oefen communicatie in twee richtingen

Besteed aandacht aan non-verbale signalen

Maak aantekeningen en stel vervolgvragen

Toon waardering voor hun feedback

Gebruik blijfgesprekken om uw beste medewerkers te behouden

In plaats van u te richten op wat uw werknemers voor uw organisatie kunnen doen, kunt u erachter komen wat zij van u verwachten. Implementeer blijfgesprekken om de ontwikkeling van uw werknemers te stimuleren, hen te helpen hun dromen te verwezenlijken en de loyaliteit en het behoud van werknemers te verbeteren.

Wacht niet tot ze overwegen te vertrekken voordat je actie onderneemt.

Wacht niet tot ze overwegen te vertrekken voordat je actie onderneemt.

Wat is een andere naam voor verblijfsinterviews?

Blijfgesprekken worden ook wel stay conversations genoemd. Sommige organisaties noemen ze retentiegesprekken of gesprekken met belanghebbenden. Toch beschrijven al deze termen hetzelfde basisconcept: actieve gesprekken om te begrijpen waarom werknemers tevreden zijn en wat hen zou kunnen doen overwegen om te vertrekken.

Hoe slaag je in een stay interview?

Als je als HR-professional een stay interview voert, stel dan duidelijke vragen, luister actief zonder te oordelen, noteer de belangrijke informatie en neem het gesprek in de gewenste richting op basis van de antwoorden van de werknemer op je vragen.

Lees hier hoe je het blijfgesprek tot een goed einde brengt:

Voorbereiding: Bekijk het dossier en de projecten van de werknemer aan de hand van de vragen.

Bekijk het dossier en de projecten van de werknemer aan de hand van de vragen. Instelling: Kies een privé, comfortabele locatie waar onderbrekingen onwaarschijnlijk zijn.

Kies een privé, comfortabele locatie waar onderbrekingen onwaarschijnlijk zijn. Vragen: Focus op de pijnpunten, werktevredenheid, groeimogelijkheden en verbeterpunten.

Focus op de pijnpunten, werktevredenheid, groeimogelijkheden en verbeterpunten. Luisteren: Luister goed naar verbale en non-verbale signalen.

Luister goed naar verbale en non-verbale signalen. Actie: Bedank werknemers voor hun feedback en ga verder in op specifieke punten van zorg.

Is een blijf-gesprek hetzelfde als een functioneringsgesprek?

Nee, blijfgesprekken en functioneringsgesprekken dienen verschillende doelen. Blijfgesprekken richten zich op de gevoelens van werknemers en wat het bedrijf Nog te doen staat om hun ervaring te verbeteren. Functioneringsgesprekken onderzoeken de prestaties van een werknemer in het verleden en stellen doelen voor de toekomst.

Zijn blijfgesprekken hetzelfde als exitgesprekken?

Nee, blijfgesprekken zijn proactief, gericht op het voorkomen van vertrek, terwijl exitgesprekken reactief zijn, uitgevoerd wanneer de werknemers vertrekken, en proberen van hen te leren om te verbeteren voor de toekomst. In het ideale geval gebruikt een bedrijf zowel een stay interview als een exit interview om een goed beeld te krijgen van de stemming onder werknemers.