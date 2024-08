De beste contentmarketingbureaus voor je business in 2024

Je bent op een feestje en ontmoet iemand die begint te vertellen over zijn recente kampeertrip. Ze schetsen zo'n levendig beeld van sterrennachten en kampvuurverhalen dat je ineens jeuk krijgt om je eigen buitenavontuur te abonneren.

Terwijl ze hun verhaal afronden, realiseer je je dat ze voor een outdoorbedrijf werken!

Je hebt net content marketing in actie ervaren, en je wist het niet eens.

Dat is de kracht van goede contentmarketing. Het is informatief, onderhoudend en laat je verlangen naar meer. En achter deze schijnbaar moeiteloze verhalen werken meestal contentmarketingbureaus.

Een contentmarketingbureau is een organisatie die andere bedrijven helpt met het abonneren, creƫren en distribueren van content die hun doelgroep aantrekt, engageert en zelfs verkoopt.

Nu vraag je je misschien af: "Maar waarom contentmarketing?"

Aandacht is tegenwoordig de meest gewilde valuta en contentmarketing speelt een cruciale rol in merkbekendheid en merkuitbreiding.

Of het nu gaat om informatieve blogposts, hilarische TikTok-video's of tot nadenken stemmende podcasts, contentmarketing helpt merken relaties op te bouwen met hun publiek die verder gaan dan de traditionele 'koop onze spullen'-benadering.

Laten we dus de wereld van de contentmarketingbureaus verkennen die dit jaar voor veel opschudding gaan zorgen. šŸŒŠ

Kenmerken van topbureaus voor contentmarketing

Hoe kunt u het juiste digitale marketingbureau kiezen? Hier zijn enkele gemeenschappelijke kenmerken die een goed bureau definiƫren.

Een duidelijk gedefinieerd proces: Ze hebben eenmarketing stappenplan dat alles omvat wat je nodig hebt. Dit betekent dat ze duidelijk gedefinieerde stappen hebben voor strategieontwikkeling, het aanmaken van marketing content, verdeling en analyse. Je tast nooit in het duister: je weet altijd waar je naartoe gaat en hoe je daar komt

Ze hebben eenmarketing stappenplan dat alles omvat wat je nodig hebt. Dit betekent dat ze duidelijk gedefinieerde stappen hebben voor strategieontwikkeling, het aanmaken van marketing content, verdeling en analyse. Je tast nooit in het duister: je weet altijd waar je naartoe gaat en hoe je daar komt Duurzame partnerships: Ze hebben langdurige partnerships opgebouwd en zijn een extensie geworden van de teams van hun clients. Als een digitaal marketingbureau geen vaste klanten heeft, betekent dit waarschijnlijk dat ze de dingen niet goed doen

Ze hebben langdurige partnerships opgebouwd en zijn een extensie geworden van de teams van hun clients. Als een digitaal marketingbureau geen vaste klanten heeft, betekent dit waarschijnlijk dat ze de dingen niet goed doen Transparante communicatie: Ze houden je op de hoogte, leggen hun strategieƫn uit in duidelijke taal (geen marketing mumbo-jumbo) en zijn niet bang om toe te geven als iets niet werkt

Hoewel al deze kwaliteiten essentieel zijn voor een bekwaam bureau voor contentmarketing, zijn er nog andere eigenschappen die je moet hebben, zoals:

Ervaring en reputatie: Top contentmarketingbureaus kunnen bogen op een schat aan ervaring en een solide reputatie. Ze hebben met genoeg clients gewerkt om te begrijpen wat werkt en wat niet. Hun track record van succesvolle campagnes en tevreden clients spreekt boekdelen over hun capaciteiten. Als je een bureau kiest, zoek er dan een met een bewezen geschiedenis in het leveren van resultaten en lovende getuigenissen van tevreden klanten

Top contentmarketingbureaus kunnen bogen op een schat aan ervaring en een solide reputatie. Ze hebben met genoeg clients gewerkt om te begrijpen wat werkt en wat niet. Hun track record van succesvolle campagnes en tevreden clients spreekt boekdelen over hun capaciteiten. Als je een bureau kiest, zoek er dan een met een bewezen geschiedenis in het leveren van resultaten en lovende getuigenissen van tevreden klanten Kosten en bereik van de diensten: Ze moeten een uitgebreid bereik van digitale marketingoplossingen bieden, van het aanmaken van content en strategie tot verdeling en analyse. Ze bieden transparante prijzen en flexibele pakketten die voldoen aan uw behoeften en budget

šŸ’”Pro tip: Je krijgt waar je voor betaalt, dus hoewel het verleidelijk is om voor de goedkoopste optie te gaan, kan investeren in content marketing van hoge kwaliteit een aanzienlijk rendement opleveren.

Industrie focus*: Bureaus die gespecialiseerd zijn in jouw branche begrijpen eerder jouw unieke uitdagingen en doelgroep. Ze hebben de expertise om content te creƫren die aanslaat bij je target markt en die betrokkenheid stimuleert. Zoek naar bureaus met een bewezen staat van dienst in jouw branche en een goed begrip van jouw niche

Leads en sales genereren: Uiteindelijk is het belangrijkste doel van contentmarketing het genereren van leads en sales. Topbureaus weten hoe ze content moeten creƫren die de aandacht trekt en prospects omzet in klanten. Ze gebruiken datagestuurde strategieƫn om uw content te optimaliseren voor zoekmachines, sociale media en andere kanalen, zodat u verzekerd bent van maximale zichtbaarheid en bereik

šŸ‘‰ Als je ooit nieuwsgierig bent geweest naar de digitale marketingwereld en je je afvroeg hoe je dit zou kunnen doen, dan is dit een goed idee je eigen marketingbureau kunt beginnen hebben we een uitgebreide blogpost om je op weg te helpen.

Top content marketingbureaus van 2024

Hier is een lijst met de beste contentmarketingbureaus die we na uitgebreid onderzoek hebben samengesteld, zodat jij je keuze kunt maken:

1. NinjaPromo

via Ninja Promo Best geschikt voor: Blockchain, Web3 Marketing

Bediende sectoren: Crypto, IT, B2B, Fintech, Gezondheidszorg, SaaS

Bekende clients: Samsung, Logitech, Yves Rocher, Stripe, Bitcoin.com, Burger King

Sterke punten: Social media marketing, zoekmachineoptimalisatie (SEO), PR, branding, blockchainontwikkeling

Prijzen: Ze bieden een op abonnementen gebaseerd model aan

Standaard: 40 uur-$3200/maand

40 uur-$3200/maand Pro: 80 uur-$5600/maand

80 uur-$5600/maand Beste keuze: 160 uur-$9600/maand

Locatie: New York, Londen, Dubai, Singapore, Hongkong, Vilnius

Ninja Promo heeft een sterke expertise in social media marketing en influencer marketing. Ze zijn opgericht in 2017 en hebben sindsdien kantoren geopend over de hele wereld.

Ninja Promo heeft een goede reputatie onder zijn concurrenten omdat het zeer innovatief, transparant en goed ervaren is in het behandelen van projecten van organisaties van alle groottes en industrieƫn.

Het bureau gaat er prat op onmiddellijke toegang te bieden tot de top 1% van het wereldwijde marketing- en creatieve talent, en dat allemaal zonder, zoals zij het zelf zeggen, 'de bank te breken'.

Je kunt je abonneren op hun service en direct verbinding maken met een wereldwijd team van experts op het gebied van digitale marketingstrategieƫn, van sociale media en SEO tot videoproductie en websiteontwikkeling.

2. Growfusely

via Growfusely Best for: Uitgebreide content marketing voor SaaS-bedrijven

Bediende sectoren: SaaS, Technologie

Bekende clients: SEMrush, Shopify, Mind the Graph, Whatfix

Sterke punten: Diepe expertise in SaaS content marketing, SEO, linkbuilding, content schrijven

Prijzen: Aangepaste prijzen

Locatie: Bangalore, Mumbai

Growfusely richt zich sterk op SaaS-bedrijven. Zoals hun naam al doet vermoeden, is het hun missie om hun clients rijkelijk te laten groeien. Growfusely doet dit door middel van verschillende diensten, waaronder content audits, mediaplaatsingen, e-mail- en podcastinterviews en strategische zoekwoordoptimalisatie.

Ze zijn gespecialiseerd in contentmarketingstrategie, -aanmaak en -verdeling en zorgen ervoor dat content in lijn is met de merkstem en SEO-best practices.

Als je op zoek bent naar een bureau dat zich toewijdt aan het versterken van je merk en de stem van je merk op verschillende platforms, probeer Growfusely dan eens! Growfusely zal je als thought leader neerzetten met data-driven marketing tactieken en heerlijke content.

3. Kolom vijf

via Kolom vijf Best for: Merken die op zoek zijn naar sterke visuele content en data storytelling

Bediende sectoren: Technologie, Saas, Financiƫn, Gezondheidszorg, Onderwijs, Consumentengoederen

Bekende clients: Uber, Salesforce, SAP, Asana, Zendesk, Deloitte

Sterke punten: Merkstrategie, contentstrategie, content aanmaken, distributiestrategie

Prijzen: Aangepaste prijzen

Locatie: Costa Mesa, Brooklyn

Column Five is een bekroond creatief bureau dat uitblinkt in datavisualisatie, contentstrategie en digitale marketing. Het beste verhaal wint, dat is de filosofie van Column Five Media. En dat is wat ze Nog te doen hebben voor hun clients.

De focus van het bureau ligt op "het begeleiden van hun clients tijdens de reis van het creƫren, delen en gebruiken van hun merkverhaal op een manier die de harten en geesten van klanten verovert en uiteindelijk hun markt verovert."

Ze staan bekend om het creƫren van meeslepende visuele verhalen door middel van infographics, interactieve content en videoproducties die merken helpen om een verbinding te leggen met hun publiek.

4. Animalz

via Animalz Best for: Long-form content voor thought leadership

Bediende sectoren: SaaS, technologie, B2B

Bekende clients: Amazon, Google, GoDaddy, Airtable, 360Learning

Sterke punten: SEO advies, merkbekendheid, leadgeneratie, productmarketing, onderzoek

Prijzen: Aangepaste prijzen

Locatie: New York

Animalz is een contentmarketingbureau dat gespecialiseerd is in content in lange formaten voor SaaS-, technologie- en B2B-bedrijven. Het creƫert hoogwaardige, diepgaande artikelen, casestudy's en whitepapers die de client helpen thought leadership te vestigen en organisch verkeer te genereren.

Animalz gaat er prat op dat de content zo goed is dat het publiek niet eens doorheeft dat het om marketing gaat. Hun team van deskundige schrijvers en strategen zorgt ervoor dat de content die ze produceren zowel informatief als boeiend is.

5. Beste content

via Beste content Best for: SaaS- en B2B-bedrijven die content van hoge kwaliteit nodig hebben

Bediende sectoren: SaaS, B2B

Bekende clients: Shopify, Michael Page, freepik, iContainers

Sterke punten: Inhoudstrategie, content schrijven, leadgeneratie

Prijzen: Aangepaste prijzen

Locatie: Barcelona, Spanje

"Beste content. Because we hold content close to our hearts and believe in its power to transform businesses."

Klinkt precies als iets waarin je wilt dat je contentmarketingbureau gelooft.

Dear Content is een boetiekbureau dat content van hoge kwaliteit maakt voor SaaS- en B2B-organisaties. Ze zijn gespecialiseerd in blogposts, whitepapers, casestudy's en eBooks die clients helpen thought leadership te vestigen en organisch verkeer te genereren. Dat lijkt ons een groene vlag!

6. Stichting

via Stichting Best for: B2B SaaS-bedrijven die organisch willen groeien

Bediende sectoren: B2B, productie, software, SaaS

Bekende clients: MailChimp, Canva, Snowflake, Unbounce, Webex

Sterke punten: Branding, grafisch ontwerp, webdesign, sociale media, content aanmaken

Prijzen: Aangepaste prijzen

Locatie: Halifax

The Foundation is een B2B-bureau voor contentmarketing dat uitblinkt in het creƫren van datagestuurde, effectieve contentmarketingstrategieƫn. Ze helpen bedrijven hun publiek te laten groeien door middel van strategische contentmarketing, social media management en SEO.

Ze creƫren impactvolle en meetbare contentcampagnes en hergebruiken bestaande content en middelen die mogelijk niet goed presteren. Ze doen uitgebreid onderzoek naar de klanten van hun clients, vinden de juiste content-market fit en leveren een content engine die alle activiteiten stroomlijnt die nodig zijn om de zakelijke doelstellingen te bereiken.

Hun expertise ligt in het combineren van creativiteit en technologie om briefings te creƫren, content te schrijven die aansluit bij de zoekintentie van het publiek en de naald in de gaten te houden.

7. Brafton

via Brafton Best for: Bedrijven van elke grootte die uitgebreide contentmarketing nodig hebben

Bediende sectoren: Technologie, financiƫn, gezondheidszorg, onderwijs, consumentengoederen

Bekende clients: Canva, Stanford University, Zendesk, ThoughtTrace

Sterke punten: Inhoud schrijven, grafisch ontwerp, video content productie, lead magnet aanmaken, inbound advies, e-mail marketing

Prijzen: Aangepaste prijzen

Locatie: Hoofdkantoor is gevestigd in Boston, heeft kantoren in heel Amerika, Australiƫ en Europa

Brafton is een ander wereldwijd full-service bureau voor contentmarketing dat het volgende biedt services voor het schrijven van content ze zijn gespecialiseerd in het schrijven van content, het aanmaken van content, SEO, sociale-mediamarketing en videoproductie. **Hun team van experts zorgt ervoor dat de content is afgestemd op de doelen van het bedrijf en meetbare resultaten oplevert.

"Killer marketing data + in-house creatieve genieƫn = elke keer weer content van hoge kwaliteit!"

Dat is de mantra van dit marketingbureau.

Ze brengen ook expertise in inbound marketing. Hun wereldwijde team van SEO-experts, socialmediastrategen, betaalde specialisten en creatieve contentmarketeers blinken uit in het ontwerpen en uitvoeren van schaalbare contentmarketingcampagnes. Ze vereenvoudigen het hele proces, van strategie en aanmaken tot uitvoering, en zorgen zo voor effectieve en impactvolle resultaten voor clients.

8. Verbeelding Uitgeverij

via Fantasie Uitgeverij Best for: Meeslepende storytelling en aangepaste strategieƫn voor content

Bediende sectoren: Financiƫle diensten, verenigingen, B2B, gezondheidszorg

Bekende clients: Educause, Wells Fargo, JP Morgan, Chick-fil-A, Epsilon

Sterke punten: Contentmarketing, aanmaken, verdeling, prestaties

Prijzen: Aangepaste prijzen

Locatie: Chicago

Imagination Publishing is gespecialiseerd in het creƫren van aangepaste contentstrategieƫn voor merken. Ze bieden diensten aan zoals content aanmaken, digitale marketing, social media management en videoproductie. Hun aanpak is gericht op storytelling en het creƫren van boeiende content die aanslaat bij het target publiek.

Het bureau wordt sterk gedreven door het 'waarom' van dingen doen. Ze geloven dat er een viervoudige aanpak nodig is om contentmarketing te veranderen in een continue groeimotor voor marketing- en productteams, waarbij het publiek centraal staat. Deze aanpak vereist dat elke contentervaring gebaseerd is op zakelijke doelstellingen, gevoed wordt door de behoeften van het publiek en ontworpen is om flexibel en iteratief te zijn.

9. Optimist

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-36-1400x641.png Optimist /%img/

via Optimist Best geschikt voor: Productgerichte contentstrategie met SEO

Bediende sectoren: Technologie, SaaS, e-commerce, Non-profit

Bekende clients: Glide, Stampli, Kubera, Plytix

Sterke punten: SEO, linkbuilding, content aanmaken, content optimaliseren

Prijzen: Aangepaste prijzen

Locatie: Denver

Optimist helpt merken hun online aanwezigheid te vergroten door strategische content aan te maken en te verdelen. Ze zijn gespecialiseerd in SEO-gedreven content die organisch verkeer aantrekt en bezoekers omzet in klanten.

Ze hebben een wereldwijd team van schrijvers, strategen en SEO-specialisten die zijn getraind om zich voor elke client eerst te richten op strategie en daarna op content.

Het bureau begint elke opdracht met het grondig begrijpen van de business en de industrie van de client om de beste manieren te identificeren om doelen te bereiken. Ze geloven dat "strategie zorgvuldig moet worden voorgeschreven-niet gedicteerd."

De contentmarketingdiensten van Optimist bestaan uit het beoordelen van de unieke behoeften van de client, het bepalen van de juiste strategische mix van content, het uitvoeren van de strategie, het meten van resultaten, het leren en het bijstellen.

10. Omniscient Digitaal

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-37-1400x640.png Alwetend Digitaal /%img/

via Alwetend Digitaal Best for: B2B-bedrijven die op zoek zijn naar datagestuurde contentstrategieƫn en SEO

Bediende sectoren: SaaS

Bekende clients: Jasper, hotjar, Shipyard, AppSumo

Sterke punten: Inhoudstrategie, inhoudproductie, inhoudoptimalisatie, linkbuilding, technische SEO, digitale analyse

Prijzen: Aangepaste prijzen

Locatie: Austin

Omniscient Digital is een contentmarketing- en SEO-bureau dat B2B-softwarebedrijven helpt groeien door middel van organische zoekopdrachten en content. Zij zijn gespecialiseerd in content van hoge kwaliteit in lange formaten die organisch verkeer aantrekt en leads omzet in loyale klanten.

Hun toewijding aan continu leren en procesoptimalisatie zorgt ervoor dat ze consistent topresultaten leveren.

Eerst controleren ze de bestaande website van een client, analyseren ze concurrenten en leren ze de branche kennen om een SEO- en contentstrategie voor organische groei te ontwikkelen. Daarna implementeren ze het SEO-programma, wat kan bestaan uit het produceren van content van hoge kwaliteit en backlinks om de expertise van het onderwerp te laten zien, website autoriteit te creƫren en te ranken voor target zoekwoorden.

Vervolgens maken ze dashboards voor rapportages om de zoekprestaties te controleren, waaronder zoekimpressies en -kliks, organisch verkeer en conversies. Op basis van prestatiegegevens en eventuele veranderingen in de business identificeren ze mogelijkheden om het programma te herhalen en te optimaliseren.

11. Siege Media

via Beleg Media Best geschikt voor: Content marketing, SEO, PR

Bediende sectoren: Financiƫn, e-commerce, B2C, B2B, SaaS

Bekende clients: Zapier, Panda Veiligheid, Adidas, Smith.ai

Sterke punten: SEO-gerichte content aanmaken

Prijzen: Aangepaste prijzen

Locatie: San Diego

Al meer dan 10 jaar helpt Siege Media merken om hun organisch verkeer te laten groeien en daarmee hun inkomsten met behulp van content strategie, marketing, linkbuilding en meer. Ze hebben een team van schrijvers, marketeers, ontwerpers en SEO-specialisten aan boord die end-to-end digitale marketingservices bieden aan hun clients.

Hun marketingdiensten zijn SEO-georiƫnteerd, klantgericht en hebben bewezen resultaten op te leveren. Ze zijn er trots op dat ze hun clients helpen het verkeer, de koppelingen en de rankings te genereren die exponentiƫle groei stimuleren. Hun SEO-diensten genereren jaarlijks meer dan $148.646.000 aan waarde in verkeer voor clients.

12. Invloed & Co.

via Intero Digitaal Best for: Bedrijven die thought leadership en merkautoriteit willen opbouwen

Bediende sectoren: B2B, technologie, gezondheidszorg, financiƫn, verzekeringen, fitness

Bekende clients: Updox, Anomatic, Ease, Blackbaud

Sterke punten: Thought leadership content, contentstrategie en verdeling, merkautoriteit opbouwen

Prijzen: Gemiddelde kosten per project zijn $10K+, vaste kosten zijn $1K-$2K per maand

Locatie: Columbia, Missouri

Influence & Co. is gespecialiseerd in thought leadership en content marketing. Ze helpen bedrijven met het creƫren en verspreiden van content van hoge kwaliteit om hun merk autoriteit op te bouwen en betrokkenheid te stimuleren. Influence & Co. onderscheidt zich door zich te richten op het snijvlak van contentmarketing en thought leadership.

Met gepatenteerde technologie en bewezen strategieƫn werkt het bureau aan het veroveren van marktaandeel op de concurrenten van clients, het vergroten van hun merkwaarde, het laten groeien van gekwalificeerd verkeer en het verhogen van de omzet en winst. Met een volledig pakket oplossingen werd het bureau in 2022 overgenomen door Intero Digital en ondersteunt het de volledige marketingfunnel van bewustwording tot afsluiting.

Contentmarketingbureaus evalueren

Contentmarketingbureaus zijn als de persoonlijke verhalenvertellers en strategen van je merk in ƩƩn. Deze creatieve genieƫn rijgen niet alleen woorden aan elkaar; ze creƫren aandachttrekkende verhalen. Met hun magische aanraking bereikt de boodschap van je merk niet alleen mensen; ze blijft hangen als lijm en verspreidt zich als een lopend vuurtje.

**Maar hoe onderscheid je een goed contentmarketingbureau van een geweldig bureau?

Hier zijn vier kwaliteiten waarmee ze zich onderscheiden:

Ze zijn experts in content en storytelling

Ze zijn data-gedreven

Ze hebben een groot aanpassingsvermogen

Ze kunnen goed samenwerken

Deze bureaus vormen de brug tussen uw briljante product en de scrollende duimen van uw publiek. Ze creĆ«ren niet alleen content; ze creĆ«ren gesprekken, bouwen gemeenschappen op en veranderen toevallige browsers in trouwe fans.šŸ™Œ

Daarom moet je contentmarketingbedrijven goed evalueren en de perfecte match vinden om je bedrijf te laten schitteren.

Essentiƫle criteria om contentmarketingbureaus te beoordelen

Als je op zoek bent naar het beste bureau voor contentmarketing, houd dan rekening met deze factoren:

Case studies en klantbeoordelingen: Geloof ze niet zomaar op hun woord - duik in hun klantbeoordelingen en case studies; zoek naar succesverhalen waar je 'Wow!' van gaat zeggen. Als hun vorige clients hun lof bezingen, zit je op het juiste spoor. Ze wetenhoe ze hun digitale marketingbureau moeten laten groeien2. Track record en expertise: Controleer of ze hebben gewerkt met merken in uw branche. Spreken ze uw taal? Zoek naar een bureau dat niet alleen een duizendpoot is, maar ook een meester in de jouwe. Als ze over jouw niche kunnen praten alsof ze het leven en ademen, dan heb je goud gevonden Contentstrategieƫn: Een goed bureau produceert niet zomaar content als een fabriek. Ze moeten hun contentmarketingstrategieƫn afstemmen op jouw unieke doelen. Bieden ze een bereik aan content? Kunnen ze alles in elkaar flansen, van posts op sociale media tot artikelen met een lang formulier? Zoek een bureau dat zijn creatieve spieren kan laten werken om aan jouw specifieke behoeften te voldoen

Over specifieke behoeften gesproken: als je niet zeker weet of een bureau voor contentmarketing is wat je nodig hebt, hebben we nog een oplossing voor je.

ClickUp voor contentmarketing ClickUp kan functioneren als uw

hub voor contentmarketing software met zijn bereik van gratis content planning en sjablonen voor het schrijven van content. Het kan je helpen om je interne marketingteam je marketingcampagnes gemakkelijk van begin tot eind te laten plannen, beheren en uitvoeren!

ClickUp's sjabloon voor een contentmarketingplan

Laten we beginnen met degene die u het eerst nodig hebt! ClickUp's sjabloon voor een contentmarketingplan is een beginnersvriendelijk sjabloon dat u kan helpen bij de instelling van een contentmarketingplan voor uw organisatie.

Plan en voer effectieve contentmarketingcampagnes uit met ClickUp's sjabloon voor een contentmarketingplan

Bouw eenvoudig campagne abonnementen op het sjabloon door het markeren van hun naam, datum, toegewezen personen, prioriteit, content type, kanaal, content pijler, referenties, en nog veel meer! Met dit sjabloon kunt u:

Een duidelijke definitie van uw target doelgroep opstellen en brainstormen over relevante contentideeƫn om hun behoeften en problemen aan te pakken

opstellen en brainstormen over relevante contentideeƫn om hun behoeften en problemen aan te pakken Een strategie ontwikkelen om uw content aan te maken en te verdelen

ontwikkelen om uw content aan te maken en te verdelen De inspanningen van je team richten op het maken van content die zowel nuttig als boeiend is

richten op het maken van content die zowel nuttig als boeiend is Evalueer en pas uw content abonnement aan op basis van prestatiecijfers

Ook lezen:_ 12 Gratis sjablonen voor marketingplannen om een marketingstrategie op te stellen

ClickUp's sjabloon voor de contentkalender

De volgende in de rij is ClickUp's sjabloon voor de kalender voor content om uw redactionele kalender te organiseren voor al uw digitale marketingactiviteiten - blog, sociale media, e-mail en meer.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-41.png Vergeet saaie spreadsheets en gebruik ClickUp's sjabloon voor kalenders om content het hele jaar door te abonneren, te organiseren en bij te houden https://app.clickup.com/signup?template=t-90091332587&department=creative-design Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Houd de start- en einddatum van uw campagnes, voortgang, deadlines en eigenaren bij, geef prioriteit aan en markeer taken in Ć©Ć©n oogopslag op uw dashboard.

Vergeet het gegoochel met meerdere bladen of documenten om bij te houden welke content wanneer en waar naartoe gaat. Met het sjabloon van ClickUp kunt u al uw content visueel bijhouden. U kunt zelfs documenten , afbeeldingen en PDF's bij uw Taak voegen, zodat u niet apart hoeft te zoeken naar uw koptekstafbeeldingen en uw blogontwerp!

Geef commentaar op de specifieke Taak en verduidelijk alle Taak-gerelateerde twijfels op het platform zelf zonder dat je heen en weer hoeft te gaan via e-mail of andere berichtentools!

Bonus: Hier is een lijst van nog een aantal gratis sjablonen voor inhoudskalenders voor u

ClickUp's sjabloon voor contentbeheer

En wanneer u uw kalender voor inhoud hebt ingesteld en een abonnement voor inhoud hebt gemaakt, hebt u het volgende nodig ClickUp's sjabloon voor contentbeheer om alle losse eindjes aan elkaar te knopen en al uw content marketing inspanningen te consolideren!

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-42.png Organiseer en beheer al uw content vanaf Ć©Ć©n plek met het sjabloon voor contentbeheer van ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-140176478&department=marketing Deze sjabloon downloaden /$$$cta/

Dit is ook een kant-en-klare, zeer aanpasbare sjabloon die acht verschillende ClickUp-configuraties biedt, zodat u al uw taken kunt weergeven op de manier die voor u het meest productief is: Bord, kalender, Lijst, Welkom, Tijdlijn, Gantt en meer.

Het beste aan de sjablonen van ClickUp is dat u voor elk project aangepaste statussen kunt maken! Categoriseer en voeg verschillende attributen toe om uw projecten voor het aanmaken van content te beheren. Voeg details toe voor het budget van elk project, kanaal, koppeling, taaktype, m ockupinspiratie, enz.

Of je nu een groot of klein team hebt, je kunt eenvoudig de voortgang van je teamleden bijhouden en verschillende projecten beheren digitale marketing apps of controleer waar de campagne is gebleven op het platform.

ClickUp, uw volgende digitale marketingteam

Bijna 48% van content marketing werk wordt uitbesteed aan bureaus en deze bureaus maken van merken bekende namen. Maar vergeet niet dat goede content nog maar het begin is. Om je marketing tot een succes te maken, heb je een sterke tool voor projectmanagement nodig om al die creatieve sappen in goede banen te leiden.

Dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken, als de backstage crew die ervoor zorgt dat de rocksterren van contentmarketing alle juiste aantekeningen maken.

Dus of u nu samenwerkt met een van deze geweldige bureaus of uw eigen content intern ontwikkelt, ClickUp is er om u te helpen bij het organiseren, samenwerken en creƫren van content die ervoor zorgt dat uw publiek terugkomt voor meer. Aanmelden voor ClickUp vandaag nog!